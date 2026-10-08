Ascolti tv di mercoledì 7 ottobre 2026: Tale e quale show vince con il 21,8%, Cazzullo supera Chi l'ha visto, Patù parte all'1,5%
Carlo Conti si prende la serata del mercoledì con 2.938.000 spettatori, mentre Gerry Scotti con La Ruota dei campioni si ferma al 17,7% nella parte in prima serata.
Mercoledì 7 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: la terza puntata di Tale e quale show, condotta da Carlo Conti, raccoglie 2.938.000 spettatori e il 21,8% di share. Su Canale 5 La Ruota dei campioni, il torneo di Gerry Scotti, segna 1.990.000 spettatori e il 17,7%. In access Affari tuoi arriva a 4.536.000 spettatori (23%).
La prima serata
Tale e quale show, al debutto nella nuova collocazione del mercoledì, cresce rispetto alla puntata precedente secondo Fanpage e vince la serata con 2.938.000 spettatori e il 21,8%. Su Canale 5 lo speciale La Ruota dei campioni, il torneo, con Gerry Scotti e Samira Lui, va in onda dalle 22.12 alle 00.53 e ottiene 1.990.000 spettatori con il 17,7%. Il blocco che lo precede, La Ruota della Fortuna con la Seconda chance, tocca 3.971.000 spettatori e il 20,5%: alcune testate lo conteggiano come prima parte della serata di Scotti.
Fra le altre reti è La7 a fare il risultato più alto: Una giornata particolare di Aldo Cazzullo ottiene 1.052.000 spettatori (6,6%) e supera Chi l'ha visto?, che con Raffaella Griggi raccoglie 945.000 spettatori (6,4%). Su Italia 1 il film Greenland con Gerard Butler segna 812.000 spettatori (5,2%). Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4 si ferma a 533.000 spettatori (4,5%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti fa 345.000 spettatori (2,5%), sul Nove Marta e Gianluca, Io & Gianlu ne fa 332.000 (2,1%). Debutto difficile per Patù, la passione delle idee, il nuovo approfondimento di Rai2 condotto da Roberto Inciocchi: 155.000 spettatori e 1,5%, preceduto dalla presentazione che ne aveva raccolti 259.000 (1,4%).
In seconda serata Porta a porta su Rai1 tiene 652.000 spettatori con il 16,0%. Su Canale 5 X-Style ottiene 346.000 spettatori (9,7%) e il Tg5 della notte 245.000 (9,5%). Tg3 Linea notte segna 311.000 spettatori (5,3%), Barbero risponde su La7 267.000 (3,2%), Come ti leggo su Italia 1 192.000 (2,9%), Non sono stata io su Rete 4 88.000 (3,0%) e Radio2 Social Club 32.000 (1,0%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tale e quale show
2.938.000
21,8%
Canale 5
La Ruota dei campioni, il torneo
1.990.000
17,7%
La7
Una giornata particolare
1.052.000
6,6%
Rai3
Chi l'ha visto?
945.000
6,4%
Italia 1
Greenland
812.000
5,2%
Rete 4
È sempre Cartabianca
533.000
4,5%
Tv8
Alessandro Borghese 4 ristoranti
345.000
2,5%
Nove
Marta e Gianluca, Io & Gianlu
332.000
2,1%
Rai2
Patù, la passione delle idee
155.000
1,5%
Access prime time
Affari tuoi con Stefano De Martino è il programma più visto della giornata: 4.536.000 spettatori e 23,0% di share. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna, Seconda chance, arriva a 3.971.000 spettatori (20,5%) dopo Gira la ruota, che ne aveva raccolti 3.615.000 (18,9%). Su Rai1 Cinque minuti segna 3.628.000 spettatori (19,4%). Otto e mezzo su La7 ottiene 1.562.000 spettatori (7,9%), appena sopra Un posto al sole su Rai3, a 1.552.000 (7,9%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.122.000
22,9%
Rai1
Cinque minuti
3.628.000
19,4%
Rai1
Affari tuoi
4.536.000
23,0%
Canale 5
Tg5 (prima parte)
2.760.000
16,4%
Canale 5
Tg5 (seconda parte)
3.355.000
18,3%
Canale 5
Gira la ruota
3.615.000
18,9%
Canale 5
La Ruota della Fortuna, Seconda chance
3.971.000
20,5%
Rai2
Tg2
917.000
4,8%
Rai2
Tg2 Post
442.000
2,2%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.103.000
5,9%
Rai3
Un posto al sole
1.552.000
7,9%
Rete 4
4 di sera (prima parte)
1.065.000
5,6%
Rete 4
4 di sera (seconda parte)
872.000
4,4%
Italia 1
NCIS
1.076.000
5,5%
La7
TgLa7
1.544.000
8,4%
La7
Otto e mezzo
1.562.000
7,9%
Il preserale
Reazione a catena domina la fascia: 3.972.000 spettatori e 24,8% nella parte principale, 4.167.000 (25,0%) nella sfida finale, dopo i 2.733.000 (22,2%) dell'Intesa vincente. Su Canale 5 Caduta libera passa da 1.591.000 spettatori (14,8%) a 2.435.000 (17,0%) e chiude con 2.787.000 (17,1%) nel finale. Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raccoglie 2.419.000 spettatori (14,9%), il Tg3 delle 19 ne fa 1.860.000 (13,6%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena, l'intesa vincente
2.733.000
22,2%
Rai1
Reazione a catena
3.972.000
24,8%
Rai1
Reazione a catena (finale)
4.167.000
25,0%
Canale 5
Caduta libera, inizia la sfida
1.591.000
14,8%
Canale 5
Caduta libera
2.435.000
17,0%
Canale 5
Caduta libera (finale)
2.787.000
17,1%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
627.000
4,4%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
821.000
4,7%
Rai3
Tg3
1.860.000
13,6%
Rai3
TgRegione
2.419.000
14,9%
Rai3
Blob
1.024.000
5,8%
Rai3
Fin che la barca va
974.000
5,3%
Rete 4
Tg4
709.000
5,2%
Rete 4
10 minuti
913.000
5,9%
Rete 4
La promessa
1.038.000
5,9%
Italia 1
Studio Aperto
513.000
5,0%
Italia 1
Grande Fratello Vip
370.000
3,1%
Italia 1
Studio Aperto Mag
381.000
2,7%
Italia 1
C.S.I.
561.000
3,2%
La7
Ignoto X
308.000
2,3%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina raccoglie 783.000 spettatori con il 20,0%, poi Storie italiane passa da 651.000 (17,2%) a 663.000 (14,4%). Canale 5 risponde con il Tg5 del mattino a 1.083.000 spettatori (24,6%) e Mattino Cinque a 779.000 (19,9%) e 774.000 (20,8%). Su Rai3 Buongiorno Regione segna 485.000 spettatori (11,1%), su Rete 4 Ore 11 arriva a 457.000 (9,7%). Su La7 il TgLa7 del mattino tocca 283.000 spettatori (6,3%), su Rai2 Crociere di nozze ne raccoglie 362.000 (5,5%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
496.000
11,7%
Rai1
Tg1
502.000
15,3%
Rai1
UnoMattina News
251.000
14,0%
Rai1
UnoMattina News
413.000
16,1%
Rai1
UnoMattina
783.000
20,0%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
651.000
17,2%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
663.000
14,4%
Rai2
Baywatch
73.000
1,8%
Rai2
Baywatch
94.000
2,1%
Rai2
Tg2
116.000
2,8%
Rai2
Radio2 Social Club
155.000
4,0%
Rai2
Tg2 Italia Europa
180.000
4,7%
Rai2
Tg2 Flash + Sport
209.000
5,1%
Rai2
Tg2 Flash + Sport
204.000
4,7%
Rai2
Crociere di nozze: Liguria
362.000
5,5%
Rai3
Buongiorno Italia
354.000
9,7%
Rai3
Buongiorno Regione
485.000
11,1%
Rai3
Agorà
230.000
5,6%
Rai3
Fuori Agorà + Agorà Extra
153.000
4,1%
Rai3
Fuori Agorà + Agorà Extra
194.000
5,2%
Rai3
Elisir (prima parte)
286.000
7,0%
Rai3
Elisir (seconda parte)
303.000
6,4%
Rete 4
4 di sera
51.000
2,1%
Rete 4
4 di sera
110.000
3,3%
Rete 4
La promessa
238.000
5,5%
Rete 4
Terra amara
176.000
4,1%
Rete 4
Segreti di famiglia
159.000
4,1%
Rete 4
Tempesta d'amore
206.000
5,4%
Rete 4
Ore 11
457.000
9,7%
Canale 5
Prima pagina Tg5
643.000
20,9%
Canale 5
Tg5
1.083.000
24,6%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
779.000
19,9%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
774.000
20,8%
Italia 1
Walker Texas Ranger
43.000
1,0%
Italia 1
Walker Texas Ranger
44.000
1,0%
Italia 1
Chicago Med
97.000
2,4%
Italia 1
Chicago Med
148.000
4,0%
Italia 1
Law & Order: Unità vittime speciali
167.000
4,1%
Italia 1
Law & Order: Unità vittime speciali
206.000
3,6%
La7
Omnibus News
151.000
4,0%
La7
TgLa7 + Meteo
263.000
6,0%
La7
TgLa7 + Meteo
283.000
6,3%
La7
Omnibus dibattito
234.000
5,7%
La7
Coffee Break
179.000
4,7%
La7
L'aria che tira
237.000
4,9%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 con Tg1 Economia è il più seguito della fascia: 2.649.000 spettatori e 22,7%, poi 2.119.000 (18,3%) nella seconda parte. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.465.000 spettatori (22,1%). È sempre mezzogiorno raccoglie 1.510.000 spettatori (17,1%), Forum su Canale 5 1.137.000 (17,6%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 segna 2.043.000 spettatori (17,9%), su Rai2 il Tg2 delle 13 ne fa 1.433.000 (13,0%) e su Italia 1 Studio Aperto 1.048.000 (11,7%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.510.000
17,1%
Rai1
Tg1 + Tg1 Economia
2.649.000
22,7%
Rai1
Tg1 + Tg1 Economia
2.119.000
18,3%
Rai2
Tg2
1.433.000
13,0%
Rai2
Tg2 Costume e Società
827.000
7,1%
Rai2
Tg2 Medicina 33
748.000
6,4%
Rai2
2 di picche
578.000
5,0%
Rai3
Tg3
758.000
10,8%
Rai3
FuoriTg
565.000
6,6%
Rai3
Quante storie + Passato e presente
514.000
4,9%
Rai3
Quante storie + Passato e presente
379.000
3,3%
Rai3
TgRegione
2.043.000
17,9%
Rai3
Tg3 + Leonardo
1.224.000
11,6%
Rai3
Tg3 + Leonardo
771.000
7,8%
Rete 4
Tg4
624.000
9,4%
Rete 4
Ore 11 Cronaca
557.000
6,8%
Rete 4
Ore 11 Saluti
547.000
5,7%
Rete 4
La signora in giallo
691.000
6,1%
Canale 5
Forum
1.137.000
17,6%
Canale 5
Tg5
2.465.000
22,1%
Italia 1
Studio Aperto
1.048.000
11,7%
Italia 1
Grande Fratello Vip
659.000
6,2%
Italia 1
Sport Mediaset
752.000
6,5%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
394.000
3,4%
Italia 1
I Simpson
355.000
3,3%
La7
L'aria che tira oggi
460.000
5,0%
La7
TgLa7
786.000
6,8%
Il pomeriggio
Canale 5 vince la prima parte del pomeriggio: Uomini e donne arriva a 2.155.000 spettatori (23,6%) e poi al 24,8% con 1.967.000, Tutto per la mia famiglia tiene il 24,8% con 1.905.000 spettatori e Forbidden Fruit ne raccoglie 2.176.000 (20,4%). Nella sfida delle 17 Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi parte con 1.550.000 spettatori (21,1%), mentre Vita in diretta di Alberto Matano arriva a 1.752.000 (19,6%) contro i 1.335.000 (14,2%) dell'ultima parte del programma di Canale 5. La volta buona sale da 1.455.000 (14,4%) a 1.547.000 (18,6%). Su Rai2 Ore 14 segna 818.000 spettatori (8,0%), su Rai3 Geo 895.000 (10,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.455.000
14,4%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.547.000
18,6%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.249.000
16,2%
Rai1
Tg1
930.000
12,8%
Rai1
Presentazione Vita in diretta
1.326.000
17,4%
Rai1
Vita in diretta
1.752.000
19,6%
Rai2
Ore 14
818.000
8,0%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
368.000
4,5%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
457.000
6,2%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
314.000
4,1%
Rai2
Tg2 + Tg Sport
298.000
3,2%
Rai2
Tg2 + Tg Sport
448.000
4,2%
Rai3
Question Time
285.000
3,3%
Rai3
Aspettando Geo
394.000
5,3%
Rai3
Geo
895.000
10,3%
Rete 4
Lo sportello di Forum
622.000
6,1%
Rete 4
Diario del giorno
582.000
7,3%
Rete 4
Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode
342.000
4,0%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.898.000
16,2%
Canale 5
Beautiful
1.981.000
17,3%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.176.000
20,4%
Canale 5
Uomini e donne (prima parte)
2.155.000
23,6%
Canale 5
Uomini e donne (seconda parte)
1.967.000
24,8%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.905.000
24,8%
Canale 5
Dentro la notizia
1.550.000
21,1%
Canale 5
Dentro la notizia + Saluti
1.441.000
17,4%
Canale 5
Dentro la notizia + Saluti
1.335.000
14,2%
Italia 1
NCIS: Los Angeles
364.000
3,8%
Italia 1
NCIS: Los Angeles
546.000
6,9%
Italia 1
The Mentalist
406.000
5,5%
Italia 1
The Mentalist
392.000
4,7%
La7
Presentazione Tagadà
461.000
4,4%
La7
Tagadà
375.000
4,5%
La7
Taga Focus
248.000
3,4%
La7
La torre di Babele doc
222.000
2,6%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata del 7 ottobre 2026?
La prima serata di mercoledì 7 ottobre 2026 è andata a Rai1 con Tale e quale show, la terza puntata condotta da Carlo Conti, che ha raccolto 2.938.000 spettatori e il 21,8% di share. Su Canale 5 La Ruota dei campioni, il torneo di Gerry Scotti, si è fermata a 1.990.000 spettatori e al 17,7%.
Quanto ha fatto Affari tuoi il 7 ottobre 2026?
Mercoledì 7 ottobre 2026 Affari tuoi, il gioco dell'access di Rai1 condotto da Stefano De Martino, ha ottenuto 4.536.000 spettatori e il 23,0% di share. È stato il programma più visto dell'intera giornata, davanti a Reazione a catena, che nella sfida finale ha toccato 4.167.000 spettatori con il 25,0% di share.
Come è andato il debutto di Patù su Rai2?
Il debutto di Patù, la passione delle idee, l'approfondimento di Rai2 condotto da Roberto Inciocchi, ha raccolto 155.000 spettatori e l'1,5% di share mercoledì 7 ottobre 2026. La presentazione che lo precedeva aveva ottenuto 259.000 spettatori e l'1,4%. È stato il dato più basso fra le reti generaliste in prima serata.
Chi ha vinto tra Una giornata particolare e Chi l'ha visto?
Mercoledì 7 ottobre 2026 Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo su La7, ha ottenuto 1.052.000 spettatori e il 6,6% di share. Chi l'ha visto? su Rai3, condotto da Raffaella Griggi, si è fermato a 945.000 spettatori con il 6,4%. Lo scarto fra i due programmi è di 107.000 spettatori.