Mercoledì 7 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: la terza puntata di Tale e quale show, condotta da Carlo Conti, raccoglie 2.938.000 spettatori e il 21,8% di share. Su Canale 5 La Ruota dei campioni, il torneo di Gerry Scotti, segna 1.990.000 spettatori e il 17,7%. In access Affari tuoi arriva a 4.536.000 spettatori (23%).

La prima serata

Tale e quale show, al debutto nella nuova collocazione del mercoledì, cresce rispetto alla puntata precedente secondo Fanpage e vince la serata con 2.938.000 spettatori e il 21,8%. Su Canale 5 lo speciale La Ruota dei campioni, il torneo, con Gerry Scotti e Samira Lui, va in onda dalle 22.12 alle 00.53 e ottiene 1.990.000 spettatori con il 17,7%. Il blocco che lo precede, La Ruota della Fortuna con la Seconda chance, tocca 3.971.000 spettatori e il 20,5%: alcune testate lo conteggiano come prima parte della serata di Scotti.

Fra le altre reti è La7 a fare il risultato più alto: Una giornata particolare di Aldo Cazzullo ottiene 1.052.000 spettatori (6,6%) e supera Chi l'ha visto?, che con Raffaella Griggi raccoglie 945.000 spettatori (6,4%). Su Italia 1 il film Greenland con Gerard Butler segna 812.000 spettatori (5,2%). Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4 si ferma a 533.000 spettatori (4,5%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti fa 345.000 spettatori (2,5%), sul Nove Marta e Gianluca, Io & Gianlu ne fa 332.000 (2,1%). Debutto difficile per Patù, la passione delle idee, il nuovo approfondimento di Rai2 condotto da Roberto Inciocchi: 155.000 spettatori e 1,5%, preceduto dalla presentazione che ne aveva raccolti 259.000 (1,4%).

In seconda serata Porta a porta su Rai1 tiene 652.000 spettatori con il 16,0%. Su Canale 5 X-Style ottiene 346.000 spettatori (9,7%) e il Tg5 della notte 245.000 (9,5%). Tg3 Linea notte segna 311.000 spettatori (5,3%), Barbero risponde su La7 267.000 (3,2%), Come ti leggo su Italia 1 192.000 (2,9%), Non sono stata io su Rete 4 88.000 (3,0%) e Radio2 Social Club 32.000 (1,0%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tale e quale show 2.938.000 21,8% Canale 5 La Ruota dei campioni, il torneo 1.990.000 17,7% La7 Una giornata particolare 1.052.000 6,6% Rai3 Chi l'ha visto? 945.000 6,4% Italia 1 Greenland 812.000 5,2% Rete 4 È sempre Cartabianca 533.000 4,5% Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti 345.000 2,5% Nove Marta e Gianluca, Io & Gianlu 332.000 2,1% Rai2 Patù, la passione delle idee 155.000 1,5%

Access prime time

Affari tuoi con Stefano De Martino è il programma più visto della giornata: 4.536.000 spettatori e 23,0% di share. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna, Seconda chance, arriva a 3.971.000 spettatori (20,5%) dopo Gira la ruota, che ne aveva raccolti 3.615.000 (18,9%). Su Rai1 Cinque minuti segna 3.628.000 spettatori (19,4%). Otto e mezzo su La7 ottiene 1.562.000 spettatori (7,9%), appena sopra Un posto al sole su Rai3, a 1.552.000 (7,9%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.122.000 22,9% Rai1 Cinque minuti 3.628.000 19,4% Rai1 Affari tuoi 4.536.000 23,0% Canale 5 Tg5 (prima parte) 2.760.000 16,4% Canale 5 Tg5 (seconda parte) 3.355.000 18,3% Canale 5 Gira la ruota 3.615.000 18,9% Canale 5 La Ruota della Fortuna, Seconda chance 3.971.000 20,5% Rai2 Tg2 917.000 4,8% Rai2 Tg2 Post 442.000 2,2% Rai3 Il cavallo e la torre 1.103.000 5,9% Rai3 Un posto al sole 1.552.000 7,9% Rete 4 4 di sera (prima parte) 1.065.000 5,6% Rete 4 4 di sera (seconda parte) 872.000 4,4% Italia 1 NCIS 1.076.000 5,5% La7 TgLa7 1.544.000 8,4% La7 Otto e mezzo 1.562.000 7,9%

Il preserale

Reazione a catena domina la fascia: 3.972.000 spettatori e 24,8% nella parte principale, 4.167.000 (25,0%) nella sfida finale, dopo i 2.733.000 (22,2%) dell'Intesa vincente. Su Canale 5 Caduta libera passa da 1.591.000 spettatori (14,8%) a 2.435.000 (17,0%) e chiude con 2.787.000 (17,1%) nel finale. Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raccoglie 2.419.000 spettatori (14,9%), il Tg3 delle 19 ne fa 1.860.000 (13,6%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena, l'intesa vincente 2.733.000 22,2% Rai1 Reazione a catena 3.972.000 24,8% Rai1 Reazione a catena (finale) 4.167.000 25,0% Canale 5 Caduta libera, inizia la sfida 1.591.000 14,8% Canale 5 Caduta libera 2.435.000 17,0% Canale 5 Caduta libera (finale) 2.787.000 17,1% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 627.000 4,4% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 821.000 4,7% Rai3 Tg3 1.860.000 13,6% Rai3 TgRegione 2.419.000 14,9% Rai3 Blob 1.024.000 5,8% Rai3 Fin che la barca va 974.000 5,3% Rete 4 Tg4 709.000 5,2% Rete 4 10 minuti 913.000 5,9% Rete 4 La promessa 1.038.000 5,9% Italia 1 Studio Aperto 513.000 5,0% Italia 1 Grande Fratello Vip 370.000 3,1% Italia 1 Studio Aperto Mag 381.000 2,7% Italia 1 C.S.I. 561.000 3,2% La7 Ignoto X 308.000 2,3%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina raccoglie 783.000 spettatori con il 20,0%, poi Storie italiane passa da 651.000 (17,2%) a 663.000 (14,4%). Canale 5 risponde con il Tg5 del mattino a 1.083.000 spettatori (24,6%) e Mattino Cinque a 779.000 (19,9%) e 774.000 (20,8%). Su Rai3 Buongiorno Regione segna 485.000 spettatori (11,1%), su Rete 4 Ore 11 arriva a 457.000 (9,7%). Su La7 il TgLa7 del mattino tocca 283.000 spettatori (6,3%), su Rai2 Crociere di nozze ne raccoglie 362.000 (5,5%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 496.000 11,7% Rai1 Tg1 502.000 15,3% Rai1 UnoMattina News 251.000 14,0% Rai1 UnoMattina News 413.000 16,1% Rai1 UnoMattina 783.000 20,0% Rai1 Storie italiane (prima parte) 651.000 17,2% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 663.000 14,4% Rai2 Baywatch 73.000 1,8% Rai2 Baywatch 94.000 2,1% Rai2 Tg2 116.000 2,8% Rai2 Radio2 Social Club 155.000 4,0% Rai2 Tg2 Italia Europa 180.000 4,7% Rai2 Tg2 Flash + Sport 209.000 5,1% Rai2 Tg2 Flash + Sport 204.000 4,7% Rai2 Crociere di nozze: Liguria 362.000 5,5% Rai3 Buongiorno Italia 354.000 9,7% Rai3 Buongiorno Regione 485.000 11,1% Rai3 Agorà 230.000 5,6% Rai3 Fuori Agorà + Agorà Extra 153.000 4,1% Rai3 Fuori Agorà + Agorà Extra 194.000 5,2% Rai3 Elisir (prima parte) 286.000 7,0% Rai3 Elisir (seconda parte) 303.000 6,4% Rete 4 4 di sera 51.000 2,1% Rete 4 4 di sera 110.000 3,3% Rete 4 La promessa 238.000 5,5% Rete 4 Terra amara 176.000 4,1% Rete 4 Segreti di famiglia 159.000 4,1% Rete 4 Tempesta d'amore 206.000 5,4% Rete 4 Ore 11 457.000 9,7% Canale 5 Prima pagina Tg5 643.000 20,9% Canale 5 Tg5 1.083.000 24,6% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 779.000 19,9% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 774.000 20,8% Italia 1 Walker Texas Ranger 43.000 1,0% Italia 1 Walker Texas Ranger 44.000 1,0% Italia 1 Chicago Med 97.000 2,4% Italia 1 Chicago Med 148.000 4,0% Italia 1 Law & Order: Unità vittime speciali 167.000 4,1% Italia 1 Law & Order: Unità vittime speciali 206.000 3,6% La7 Omnibus News 151.000 4,0% La7 TgLa7 + Meteo 263.000 6,0% La7 TgLa7 + Meteo 283.000 6,3% La7 Omnibus dibattito 234.000 5,7% La7 Coffee Break 179.000 4,7% La7 L'aria che tira 237.000 4,9%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 con Tg1 Economia è il più seguito della fascia: 2.649.000 spettatori e 22,7%, poi 2.119.000 (18,3%) nella seconda parte. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.465.000 spettatori (22,1%). È sempre mezzogiorno raccoglie 1.510.000 spettatori (17,1%), Forum su Canale 5 1.137.000 (17,6%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 segna 2.043.000 spettatori (17,9%), su Rai2 il Tg2 delle 13 ne fa 1.433.000 (13,0%) e su Italia 1 Studio Aperto 1.048.000 (11,7%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.510.000 17,1% Rai1 Tg1 + Tg1 Economia 2.649.000 22,7% Rai1 Tg1 + Tg1 Economia 2.119.000 18,3% Rai2 Tg2 1.433.000 13,0% Rai2 Tg2 Costume e Società 827.000 7,1% Rai2 Tg2 Medicina 33 748.000 6,4% Rai2 2 di picche 578.000 5,0% Rai3 Tg3 758.000 10,8% Rai3 FuoriTg 565.000 6,6% Rai3 Quante storie + Passato e presente 514.000 4,9% Rai3 Quante storie + Passato e presente 379.000 3,3% Rai3 TgRegione 2.043.000 17,9% Rai3 Tg3 + Leonardo 1.224.000 11,6% Rai3 Tg3 + Leonardo 771.000 7,8% Rete 4 Tg4 624.000 9,4% Rete 4 Ore 11 Cronaca 557.000 6,8% Rete 4 Ore 11 Saluti 547.000 5,7% Rete 4 La signora in giallo 691.000 6,1% Canale 5 Forum 1.137.000 17,6% Canale 5 Tg5 2.465.000 22,1% Italia 1 Studio Aperto 1.048.000 11,7% Italia 1 Grande Fratello Vip 659.000 6,2% Italia 1 Sport Mediaset 752.000 6,5% Italia 1 Sport Mediaset Extra 394.000 3,4% Italia 1 I Simpson 355.000 3,3% La7 L'aria che tira oggi 460.000 5,0% La7 TgLa7 786.000 6,8%

Il pomeriggio

Canale 5 vince la prima parte del pomeriggio: Uomini e donne arriva a 2.155.000 spettatori (23,6%) e poi al 24,8% con 1.967.000, Tutto per la mia famiglia tiene il 24,8% con 1.905.000 spettatori e Forbidden Fruit ne raccoglie 2.176.000 (20,4%). Nella sfida delle 17 Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi parte con 1.550.000 spettatori (21,1%), mentre Vita in diretta di Alberto Matano arriva a 1.752.000 (19,6%) contro i 1.335.000 (14,2%) dell'ultima parte del programma di Canale 5. La volta buona sale da 1.455.000 (14,4%) a 1.547.000 (18,6%). Su Rai2 Ore 14 segna 818.000 spettatori (8,0%), su Rai3 Geo 895.000 (10,3%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.455.000 14,4% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.547.000 18,6% Rai1 Il paradiso delle signore 1.249.000 16,2% Rai1 Tg1 930.000 12,8% Rai1 Presentazione Vita in diretta 1.326.000 17,4% Rai1 Vita in diretta 1.752.000 19,6% Rai2 Ore 14 818.000 8,0% Rai2 BellaMa' (prima parte) 368.000 4,5% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 457.000 6,2% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 314.000 4,1% Rai2 Tg2 + Tg Sport 298.000 3,2% Rai2 Tg2 + Tg Sport 448.000 4,2% Rai3 Question Time 285.000 3,3% Rai3 Aspettando Geo 394.000 5,3% Rai3 Geo 895.000 10,3% Rete 4 Lo sportello di Forum 622.000 6,1% Rete 4 Diario del giorno 582.000 7,3% Rete 4 Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode 342.000 4,0% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.898.000 16,2% Canale 5 Beautiful 1.981.000 17,3% Canale 5 Forbidden Fruit 2.176.000 20,4% Canale 5 Uomini e donne (prima parte) 2.155.000 23,6% Canale 5 Uomini e donne (seconda parte) 1.967.000 24,8% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.905.000 24,8% Canale 5 Dentro la notizia 1.550.000 21,1% Canale 5 Dentro la notizia + Saluti 1.441.000 17,4% Canale 5 Dentro la notizia + Saluti 1.335.000 14,2% Italia 1 NCIS: Los Angeles 364.000 3,8% Italia 1 NCIS: Los Angeles 546.000 6,9% Italia 1 The Mentalist 406.000 5,5% Italia 1 The Mentalist 392.000 4,7% La7 Presentazione Tagadà 461.000 4,4% La7 Tagadà 375.000 4,5% La7 Taga Focus 248.000 3,4% La7 La torre di Babele doc 222.000 2,6%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata del 7 ottobre 2026?

La prima serata di mercoledì 7 ottobre 2026 è andata a Rai1 con Tale e quale show, la terza puntata condotta da Carlo Conti, che ha raccolto 2.938.000 spettatori e il 21,8% di share. Su Canale 5 La Ruota dei campioni, il torneo di Gerry Scotti, si è fermata a 1.990.000 spettatori e al 17,7%.

Quanto ha fatto Affari tuoi il 7 ottobre 2026?

Mercoledì 7 ottobre 2026 Affari tuoi, il gioco dell'access di Rai1 condotto da Stefano De Martino, ha ottenuto 4.536.000 spettatori e il 23,0% di share. È stato il programma più visto dell'intera giornata, davanti a Reazione a catena, che nella sfida finale ha toccato 4.167.000 spettatori con il 25,0% di share.

Come è andato il debutto di Patù su Rai2?

Il debutto di Patù, la passione delle idee, l'approfondimento di Rai2 condotto da Roberto Inciocchi, ha raccolto 155.000 spettatori e l'1,5% di share mercoledì 7 ottobre 2026. La presentazione che lo precedeva aveva ottenuto 259.000 spettatori e l'1,4%. È stato il dato più basso fra le reti generaliste in prima serata.

Chi ha vinto tra Una giornata particolare e Chi l'ha visto?

Mercoledì 7 ottobre 2026 Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo su La7, ha ottenuto 1.052.000 spettatori e il 6,6% di share. Chi l'ha visto? su Rai3, condotto da Raffaella Griggi, si è fermato a 945.000 spettatori con il 6,4%. Lo scarto fra i due programmi è di 107.000 spettatori.