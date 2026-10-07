Serata divisa tra Canale 5 e Rai1: Michelle Hunziker con Ale e Franz si prende la percentuale più alta, Raoul Bova raccoglie più spettatori ma perde terreno.

Martedì 6 ottobre 2026 la prima serata si chiude con due vincitori. Zelig 30 su Canale 5 ottiene il 17,94% di share con 2.310.000 spettatori, la fiction di Rai1 Tutto l'amore che resta richiama più pubblico (2.559.000) fermandosi al 16,00%. In access la Ruota della fortuna (4.528.000) precede Affari tuoi (4.507.000) per 21.000 spettatori.

La prima serata

Su Canale 5 è partito il nuovo ciclo di Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz al posto di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, con Gerry Scotti e Paolo Rossi superospiti della prima puntata. Il 17,94% vale la vittoria per share. Su Rai1 la seconda puntata di Tutto l'amore che resta, con Raoul Bova, resta il programma più visto della serata con 2.559.000 spettatori, in calo di oltre un punto di share e di circa 100.000 spettatori rispetto alla settimana precedente secondo LaNostraTv.

Terza piazza per DiMartedì di Giovanni Floris su La7, oltre il 10%. Su Rete4 Verità nascoste di Milo Infante supera l'8%. Tv8 porta i bootcamp di X Factor al 4,45%, davanti a Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai2. Sul canale 20 la sfida di Nations League Croazia-Spagna sfiora i 650.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tutto l'amore che resta 2.559.000 16,00% Canale 5 Zelig 30 2.310.000 17,94% La7 DiMartedì 1.571.000 10,44% Rete4 Verità nascoste 999.000 8,23% Italia 1 Non stop 872.000 5,1% 20 Croazia-Spagna (Nations League) 649.000 3,3% Rai2 Boss in incognito 609.000 4,30% Tv8 X Factor (bootcamp) 599.000 4,45% Rai3 Filorosso 362.000 2,58% Nove Vajont: una tragedia italiana 325.000 2,0%

In seconda serata Zelig 30 By Night tiene 682.000 spettatori con il 13,38%, mentre su Rai1 Porta a Porta raccoglie 457.000 spettatori e il 7,19%. Su La7 DiMartedì Più arriva a 520.000 spettatori (9,94%). Rete4 propone Dalla parte degli animali a 247.000 spettatori (7,12%), Italia 1 il film Snakes on a Plane a 251.000 (4,32%). Su Rai2 Per tutta la vita segna 134.000 spettatori (3,11%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 124.000 (2,11%).

Access prime time

La sfida dei giochi premia Gerry Scotti per una manciata di spettatori: la Ruota della fortuna chiude con 4.528.000 spettatori e il 22,15%, Affari tuoi di Stefano De Martino con 4.507.000 e il 21,97%. Prima del gioco di Rai1, il Tg1 delle 20 tocca 4.446.000 spettatori (24,24%). Su La7 Otto e mezzo resta sopra 1,8 milioni.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.446.000 24,24% Rai1 Cinque minuti 3.898.000 20,35% Rai1 Affari tuoi 4.507.000 21,97% Canale 5 Gira la ruota 3.625.000 18,46% Canale 5 La Ruota della fortuna 4.528.000 22,15% Rai2 Tg2 957.000 4,86% Rai2 Tg2 Post 538.000 2,59% Rai3 Il cavallo e la torre 1.089.000 5,63% Rai3 Un posto al sole 1.486.000 7,24% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.045.000 5,35% Rete4 4 di sera (seconda parte) 894.000 4,32% Italia 1 NCIS 1.048.000 5,16% La7 TgLa7 1.563.000 8,38% La7 Otto e mezzo 1.826.000 8,92%

Il preserale

Reazione a catena domina la fascia: la prima parte ha 2.808.000 spettatori (22,76%), il gioco vero e proprio sale a 4.115.000 e al 25,11%, con un finale da 4.262.000. Caduta libera su Canale 5 si ferma a 2.194.000 spettatori e al 15,24%. Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raggiunge 2.493.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.808.000 22,76% Rai1 Reazione a catena 4.115.000 25,11% Canale 5 Caduta libera (prima parte) 1.560.000 14,70% Canale 5 Caduta libera 2.194.000 15,24% Rai2 Tg2 273.000 2,95% Rai2 Tg Sport 434.000 4,12% Rai2 Blue Bloods (prima parte) 550.000 3,82% Rai2 Blue Bloods (seconda parte) 730.000 4,08% Rai3 Tg3 1.790.000 13,19% Rai3 TgRegione 2.493.000 15,03% Rai3 Blob 1.039.000 5,84% Rai3 Fin che la barca va 903.000 4,79% Rete4 Tg4 761.000 5,67% Rete4 10 minuti 899.000 5,65% Rete4 La promessa 996.000 5,52% Italia 1 Studio Aperto 599.000 5,95% Italia 1 Grande Fratello Vip 402.000 3,50% Italia 1 Studio Aperto Mag 305.000 2,23% Italia 1 C.S.I. 520.000 2,95% La7 Ignoto X 319.000 2,41%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 delle 8 raccoglie 916.000 spettatori (20,30%), UnoMattina 721.000 (18,12%) e Storie italiane resta intorno ai 700.000. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 arriva a 1.033.000 spettatori con il 23,10%, Mattino Cinque supera il 20% in entrambe le parti e Forum chiude a 1.072.000. Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione stanno sopra l'11%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 232.000 13,50% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 570.000 15,60% Rai1 Tg1 916.000 20,30% Rai1 UnoMattina 721.000 18,12% Rai1 Storie italiane (prima parte) 690.000 19,07% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 704.000 16,14% Canale 5 Prima pagina Tg5 606.000 19,84% Canale 5 Tg5 1.033.000 23,10% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 805.000 20,22% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 741.000 20,58% Canale 5 Forum 1.072.000 17,10% Rai2 Baywatch (prima parte) 94.000 2,29% Rai2 Baywatch (seconda parte) 132.000 2,92% Rai2 Tg2 129.000 3,00% Rai2 Radio2 Social Club 125.000 3,19% Rai3 Buongiorno Italia 418.000 11,51% Rai3 Buongiorno Regione 538.000 11,99% Rai3 Agorà 226.000 5,34% Rai3 Fuori Agorà 145.000 3,90% Rai3 Agorà Extra 131.000 3,63% Rai3 Elisir (prima parte) 124.000 3,63% Rai3 Elisir (seconda parte) 238.000 5,29% Rete4 4 di sera (replica, prima parte) 42.000 1,89% Rete4 4 di sera (replica, seconda parte) 93.000 2,96% Rete4 La promessa 161.000 3,67% Rete4 Terra amara 206.000 4,65% Italia 1 Walker Texas Ranger (prima parte) 54.000 1,34% Italia 1 Walker Texas Ranger (seconda parte) 37.000 0,82% Italia 1 Chicago Med (prima parte) 109.000 2,67% Italia 1 Chicago Med (seconda parte) 156.000 4,30% La7 Omnibus News 123.000 3,22% La7 TgLa7 169.000 3,73% La7 Meteo 266.000 5,91% La7 Omnibus Dibattito 193.000 4,59% La7 Coffee Break 153.000 4,22% La7 L'aria che tira 224.000 4,87%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più visto della fascia con 2.833.000 spettatori e il 24,18%, davanti al Tg5 delle 13 a 2.379.000 (21,21%). È sempre mezzogiorno di Rai1 chiude con 1.598.000 spettatori e il 18,00%. Su Rai3 il TgRegione delle 14 arriva al 18,89%, Studio Aperto supera il 10% su Italia 1.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.598.000 18,00% Rai1 Tg1 2.833.000 24,18% Rai1 Tg1 Economia 2.241.000 19,03% Canale 5 Tg5 2.379.000 21,21% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.786.000 15,24% Rai2 Tg2 Italia Europa 144.000 3,96% Rai2 Tg2 Flash 173.000 4,66% Rai2 Tg Sport 181.000 4,55% Rai2 Dream Hotel: Marocco 338.000 5,20% Rai2 Tg2 1.291.000 11,65% Rai2 Tg2 Costume e società 866.000 7,40% Rai2 Tg2 Medicina 33 703.000 5,96% Rai3 Tg3 744.000 10,61% Rai3 FuoriTg 696.000 8,19% Rai3 Quante storie 559.000 5,29% Rai3 Passato e presente 422.000 3,62% Rai3 TgRegione 2.190.000 18,89% Rai3 Tg3 1.220.000 11,43% Rai3 Leonardo 790.000 7,95% Rete4 Segreti di famiglia 136.000 3,47% Rete4 Tempesta d'amore 168.000 4,63% Rete4 Ore 11 394.000 8,88% Rete4 Tg4 597.000 8,96% Italia 1 Law & Order: Unità vittime speciali (prima parte) 183.000 4,82% Italia 1 Law & Order: Unità vittime speciali (seconda parte) 249.000 4,44% Italia 1 Studio Aperto 958.000 10,82% La7 L'aria che tira Oggi 374.000 4,08% La7 TgLa7 762.000 6,52%

Il pomeriggio

Canale 5 vince la fascia con le soap e i suoi contenitori: Forbidden Fruit sale a 2.420.000 spettatori (22,39%), Uomini e donne tocca il 24,42% nella prima parte e Tutto per la mia famiglia arriva al 24,50%. Su Rai1 Vita in diretta chiude a 1.834.000 spettatori con il 20,64%, La volta buona passa dal 13,85% al 19,78%. Su Rai2 la Tre Valli Varesine resta sotto il 5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.416.000 13,85% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.688.000 19,78% Rai1 Il paradiso delle signore 1.472.000 18,51% Rai1 Tg1 1.204.000 16,13% Rai1 Vita in diretta (presentazione) 1.521.000 19,95% Rai1 Vita in diretta 1.834.000 20,64% Canale 5 Beautiful 2.122.000 18,16% Canale 5 Forbidden Fruit 2.420.000 22,39% Canale 5 Uomini e donne (prima parte) 2.267.000 24,42% Canale 5 Uomini e donne (seconda parte) 1.958.000 23,82% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.944.000 24,50% Canale 5 Dentro la notizia 1.405.000 18,82% Canale 5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.385.000 16,71% Canale 5 Dentro la notizia (saluti) 1.388.000 14,81% Rai2 2 di picche 515.000 4,37% Rai2 Ore 14 784.000 7,49% Rai2 Tre Valli Varesine (prima parte) 333.000 3,91% Rai2 Tre Valli Varesine (seconda parte) 330.000 4,25% Rai3 Aspettando Geo 412.000 5,38% Rai3 Geo 880.000 9,96% Rete4 Ore 11 Cronaca 555.000 6,73% Rete4 Ore 11 Saluti 529.000 5,56% Rete4 La signora in giallo 697.000 6,08% Rete4 Lo sportello di Forum 635.000 6,11% Rete4 Diario del giorno 464.000 5,70% Rete4 Rosamunde Pilcher (film) 327.000 3,84% Italia 1 Grande Fratello Vip 675.000 6,28% Italia 1 Sport Mediaset 810.000 7,00% Italia 1 Sport Mediaset Extra 535.000 4,57% Italia 1 I Simpson 472.000 4,32% Italia 1 NCIS: Los Angeles (primo episodio) 400.000 4,16% Italia 1 NCIS: Los Angeles (secondo episodio) 403.000 4,93% Italia 1 The Mentalist (prima parte) 342.000 4,55% Italia 1 The Mentalist (seconda parte) 436.000 5,27% La7 Tagadà (presentazione) 443.000 4,23% La7 Tagadà 363.000 4,23% La7 Tagadà Focus 235.000 3,13% La7 La torre di Babele (doc) 168.000 1,99%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di martedì 6 ottobre 2026?

Per share ha vinto Zelig 30 su Canale 5, con il 17,94% e 2.310.000 spettatori al primo appuntamento del nuovo ciclo condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz. Per numero di spettatori ha prevalso Tutto l'amore che resta su Rai1, seguito da 2.559.000 persone con il 16,00% di share.

Come è andata la sfida tra Affari tuoi e la Ruota della fortuna il 6 ottobre 2026?

Martedì 6 ottobre 2026 la Ruota della fortuna di Gerry Scotti ha chiuso con 4.528.000 spettatori e il 22,15% di share su Canale 5. Affari tuoi di Stefano De Martino, su Rai1, si è fermato a 4.507.000 spettatori e al 21,97%. La distanza tra i due giochi è stata di appena 21.000 spettatori.

Quanti spettatori ha fatto Tutto l'amore che resta nella seconda puntata?

La seconda puntata di Tutto l'amore che resta, la fiction di Rai1 con Raoul Bova, è andata in onda martedì 6 ottobre 2026 e ha raccolto 2.559.000 spettatori con il 16,00% di share. Secondo LaNostraTv il dato segna un calo di oltre un punto e di circa 100.000 spettatori sulla settimana precedente.

Quali ascolti ha ottenuto X Factor su Tv8 il 6 ottobre 2026?

Martedì 6 ottobre 2026 la puntata dei bootcamp di X Factor, trasmessa in prima serata su Tv8, ha raccolto 599.000 spettatori con il 4,45% di share. Il talent ha superato Boss in incognito di Rai2, fermo a 609.000 spettatori e al 4,30%, sul piano della percentuale, restando dietro per numero di spettatori.