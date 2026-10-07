Ascolti tv di martedì 6 ottobre 2026: Zelig 30 vince in share al via del nuovo ciclo, Tutto l'amore che resta il più visto, la Ruota della fortuna supera di poco Affari tuoi
Serata divisa tra Canale 5 e Rai1: Michelle Hunziker con Ale e Franz si prende la percentuale più alta, Raoul Bova raccoglie più spettatori ma perde terreno.
Martedì 6 ottobre 2026 la prima serata si chiude con due vincitori. Zelig 30 su Canale 5 ottiene il 17,94% di share con 2.310.000 spettatori, la fiction di Rai1 Tutto l'amore che resta richiama più pubblico (2.559.000) fermandosi al 16,00%. In access la Ruota della fortuna (4.528.000) precede Affari tuoi (4.507.000) per 21.000 spettatori.
La prima serata
Su Canale 5 è partito il nuovo ciclo di Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz al posto di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, con Gerry Scotti e Paolo Rossi superospiti della prima puntata. Il 17,94% vale la vittoria per share. Su Rai1 la seconda puntata di Tutto l'amore che resta, con Raoul Bova, resta il programma più visto della serata con 2.559.000 spettatori, in calo di oltre un punto di share e di circa 100.000 spettatori rispetto alla settimana precedente secondo LaNostraTv.
Terza piazza per DiMartedì di Giovanni Floris su La7, oltre il 10%. Su Rete4 Verità nascoste di Milo Infante supera l'8%. Tv8 porta i bootcamp di X Factor al 4,45%, davanti a Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai2. Sul canale 20 la sfida di Nations League Croazia-Spagna sfiora i 650.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tutto l'amore che resta
2.559.000
16,00%
Canale 5
Zelig 30
2.310.000
17,94%
La7
DiMartedì
1.571.000
10,44%
Rete4
Verità nascoste
999.000
8,23%
Italia 1
Non stop
872.000
5,1%
20
Croazia-Spagna (Nations League)
649.000
3,3%
Rai2
Boss in incognito
609.000
4,30%
Tv8
X Factor (bootcamp)
599.000
4,45%
Rai3
Filorosso
362.000
2,58%
Nove
Vajont: una tragedia italiana
325.000
2,0%
In seconda serata Zelig 30 By Night tiene 682.000 spettatori con il 13,38%, mentre su Rai1 Porta a Porta raccoglie 457.000 spettatori e il 7,19%. Su La7 DiMartedì Più arriva a 520.000 spettatori (9,94%). Rete4 propone Dalla parte degli animali a 247.000 spettatori (7,12%), Italia 1 il film Snakes on a Plane a 251.000 (4,32%). Su Rai2 Per tutta la vita segna 134.000 spettatori (3,11%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 124.000 (2,11%).
Access prime time
La sfida dei giochi premia Gerry Scotti per una manciata di spettatori: la Ruota della fortuna chiude con 4.528.000 spettatori e il 22,15%, Affari tuoi di Stefano De Martino con 4.507.000 e il 21,97%. Prima del gioco di Rai1, il Tg1 delle 20 tocca 4.446.000 spettatori (24,24%). Su La7 Otto e mezzo resta sopra 1,8 milioni.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.446.000
24,24%
Rai1
Cinque minuti
3.898.000
20,35%
Rai1
Affari tuoi
4.507.000
21,97%
Canale 5
Gira la ruota
3.625.000
18,46%
Canale 5
La Ruota della fortuna
4.528.000
22,15%
Rai2
Tg2
957.000
4,86%
Rai2
Tg2 Post
538.000
2,59%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.089.000
5,63%
Rai3
Un posto al sole
1.486.000
7,24%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.045.000
5,35%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
894.000
4,32%
Italia 1
NCIS
1.048.000
5,16%
La7
TgLa7
1.563.000
8,38%
La7
Otto e mezzo
1.826.000
8,92%
Il preserale
Reazione a catena domina la fascia: la prima parte ha 2.808.000 spettatori (22,76%), il gioco vero e proprio sale a 4.115.000 e al 25,11%, con un finale da 4.262.000. Caduta libera su Canale 5 si ferma a 2.194.000 spettatori e al 15,24%. Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raggiunge 2.493.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.808.000
22,76%
Rai1
Reazione a catena
4.115.000
25,11%
Canale 5
Caduta libera (prima parte)
1.560.000
14,70%
Canale 5
Caduta libera
2.194.000
15,24%
Rai2
Tg2
273.000
2,95%
Rai2
Tg Sport
434.000
4,12%
Rai2
Blue Bloods (prima parte)
550.000
3,82%
Rai2
Blue Bloods (seconda parte)
730.000
4,08%
Rai3
Tg3
1.790.000
13,19%
Rai3
TgRegione
2.493.000
15,03%
Rai3
Blob
1.039.000
5,84%
Rai3
Fin che la barca va
903.000
4,79%
Rete4
Tg4
761.000
5,67%
Rete4
10 minuti
899.000
5,65%
Rete4
La promessa
996.000
5,52%
Italia 1
Studio Aperto
599.000
5,95%
Italia 1
Grande Fratello Vip
402.000
3,50%
Italia 1
Studio Aperto Mag
305.000
2,23%
Italia 1
C.S.I.
520.000
2,95%
La7
Ignoto X
319.000
2,41%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 delle 8 raccoglie 916.000 spettatori (20,30%), UnoMattina 721.000 (18,12%) e Storie italiane resta intorno ai 700.000. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 arriva a 1.033.000 spettatori con il 23,10%, Mattino Cinque supera il 20% in entrambe le parti e Forum chiude a 1.072.000. Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione stanno sopra l'11%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
232.000
13,50%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
570.000
15,60%
Rai1
Tg1
916.000
20,30%
Rai1
UnoMattina
721.000
18,12%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
690.000
19,07%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
704.000
16,14%
Canale 5
Prima pagina Tg5
606.000
19,84%
Canale 5
Tg5
1.033.000
23,10%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
805.000
20,22%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
741.000
20,58%
Canale 5
Forum
1.072.000
17,10%
Rai2
Baywatch (prima parte)
94.000
2,29%
Rai2
Baywatch (seconda parte)
132.000
2,92%
Rai2
Tg2
129.000
3,00%
Rai2
Radio2 Social Club
125.000
3,19%
Rai3
Buongiorno Italia
418.000
11,51%
Rai3
Buongiorno Regione
538.000
11,99%
Rai3
Agorà
226.000
5,34%
Rai3
Fuori Agorà
145.000
3,90%
Rai3
Agorà Extra
131.000
3,63%
Rai3
Elisir (prima parte)
124.000
3,63%
Rai3
Elisir (seconda parte)
238.000
5,29%
Rete4
4 di sera (replica, prima parte)
42.000
1,89%
Rete4
4 di sera (replica, seconda parte)
93.000
2,96%
Rete4
La promessa
161.000
3,67%
Rete4
Terra amara
206.000
4,65%
Italia 1
Walker Texas Ranger (prima parte)
54.000
1,34%
Italia 1
Walker Texas Ranger (seconda parte)
37.000
0,82%
Italia 1
Chicago Med (prima parte)
109.000
2,67%
Italia 1
Chicago Med (seconda parte)
156.000
4,30%
La7
Omnibus News
123.000
3,22%
La7
TgLa7
169.000
3,73%
La7
Meteo
266.000
5,91%
La7
Omnibus Dibattito
193.000
4,59%
La7
Coffee Break
153.000
4,22%
La7
L'aria che tira
224.000
4,87%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più visto della fascia con 2.833.000 spettatori e il 24,18%, davanti al Tg5 delle 13 a 2.379.000 (21,21%). È sempre mezzogiorno di Rai1 chiude con 1.598.000 spettatori e il 18,00%. Su Rai3 il TgRegione delle 14 arriva al 18,89%, Studio Aperto supera il 10% su Italia 1.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.598.000
18,00%
Rai1
Tg1
2.833.000
24,18%
Rai1
Tg1 Economia
2.241.000
19,03%
Canale 5
Tg5
2.379.000
21,21%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.786.000
15,24%
Rai2
Tg2 Italia Europa
144.000
3,96%
Rai2
Tg2 Flash
173.000
4,66%
Rai2
Tg Sport
181.000
4,55%
Rai2
Dream Hotel: Marocco
338.000
5,20%
Rai2
Tg2
1.291.000
11,65%
Rai2
Tg2 Costume e società
866.000
7,40%
Rai2
Tg2 Medicina 33
703.000
5,96%
Rai3
Tg3
744.000
10,61%
Rai3
FuoriTg
696.000
8,19%
Rai3
Quante storie
559.000
5,29%
Rai3
Passato e presente
422.000
3,62%
Rai3
TgRegione
2.190.000
18,89%
Rai3
Tg3
1.220.000
11,43%
Rai3
Leonardo
790.000
7,95%
Rete4
Segreti di famiglia
136.000
3,47%
Rete4
Tempesta d'amore
168.000
4,63%
Rete4
Ore 11
394.000
8,88%
Rete4
Tg4
597.000
8,96%
Italia 1
Law & Order: Unità vittime speciali (prima parte)
183.000
4,82%
Italia 1
Law & Order: Unità vittime speciali (seconda parte)
249.000
4,44%
Italia 1
Studio Aperto
958.000
10,82%
La7
L'aria che tira Oggi
374.000
4,08%
La7
TgLa7
762.000
6,52%
Il pomeriggio
Canale 5 vince la fascia con le soap e i suoi contenitori: Forbidden Fruit sale a 2.420.000 spettatori (22,39%), Uomini e donne tocca il 24,42% nella prima parte e Tutto per la mia famiglia arriva al 24,50%. Su Rai1 Vita in diretta chiude a 1.834.000 spettatori con il 20,64%, La volta buona passa dal 13,85% al 19,78%. Su Rai2 la Tre Valli Varesine resta sotto il 5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.416.000
13,85%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.688.000
19,78%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.472.000
18,51%
Rai1
Tg1
1.204.000
16,13%
Rai1
Vita in diretta (presentazione)
1.521.000
19,95%
Rai1
Vita in diretta
1.834.000
20,64%
Canale 5
Beautiful
2.122.000
18,16%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.420.000
22,39%
Canale 5
Uomini e donne (prima parte)
2.267.000
24,42%
Canale 5
Uomini e donne (seconda parte)
1.958.000
23,82%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.944.000
24,50%
Canale 5
Dentro la notizia
1.405.000
18,82%
Canale 5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.385.000
16,71%
Canale 5
Dentro la notizia (saluti)
1.388.000
14,81%
Rai2
2 di picche
515.000
4,37%
Rai2
Ore 14
784.000
7,49%
Rai2
Tre Valli Varesine (prima parte)
333.000
3,91%
Rai2
Tre Valli Varesine (seconda parte)
330.000
4,25%
Rai3
Aspettando Geo
412.000
5,38%
Rai3
Geo
880.000
9,96%
Rete4
Ore 11 Cronaca
555.000
6,73%
Rete4
Ore 11 Saluti
529.000
5,56%
Rete4
La signora in giallo
697.000
6,08%
Rete4
Lo sportello di Forum
635.000
6,11%
Rete4
Diario del giorno
464.000
5,70%
Rete4
Rosamunde Pilcher (film)
327.000
3,84%
Italia 1
Grande Fratello Vip
675.000
6,28%
Italia 1
Sport Mediaset
810.000
7,00%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
535.000
4,57%
Italia 1
I Simpson
472.000
4,32%
Italia 1
NCIS: Los Angeles (primo episodio)
400.000
4,16%
Italia 1
NCIS: Los Angeles (secondo episodio)
403.000
4,93%
Italia 1
The Mentalist (prima parte)
342.000
4,55%
Italia 1
The Mentalist (seconda parte)
436.000
5,27%
La7
Tagadà (presentazione)
443.000
4,23%
La7
Tagadà
363.000
4,23%
La7
Tagadà Focus
235.000
3,13%
La7
La torre di Babele (doc)
168.000
1,99%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di martedì 6 ottobre 2026?
Per share ha vinto Zelig 30 su Canale 5, con il 17,94% e 2.310.000 spettatori al primo appuntamento del nuovo ciclo condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz. Per numero di spettatori ha prevalso Tutto l'amore che resta su Rai1, seguito da 2.559.000 persone con il 16,00% di share.
Come è andata la sfida tra Affari tuoi e la Ruota della fortuna il 6 ottobre 2026?
Martedì 6 ottobre 2026 la Ruota della fortuna di Gerry Scotti ha chiuso con 4.528.000 spettatori e il 22,15% di share su Canale 5. Affari tuoi di Stefano De Martino, su Rai1, si è fermato a 4.507.000 spettatori e al 21,97%. La distanza tra i due giochi è stata di appena 21.000 spettatori.
Quanti spettatori ha fatto Tutto l'amore che resta nella seconda puntata?
La seconda puntata di Tutto l'amore che resta, la fiction di Rai1 con Raoul Bova, è andata in onda martedì 6 ottobre 2026 e ha raccolto 2.559.000 spettatori con il 16,00% di share. Secondo LaNostraTv il dato segna un calo di oltre un punto e di circa 100.000 spettatori sulla settimana precedente.
Quali ascolti ha ottenuto X Factor su Tv8 il 6 ottobre 2026?
Martedì 6 ottobre 2026 la puntata dei bootcamp di X Factor, trasmessa in prima serata su Tv8, ha raccolto 599.000 spettatori con il 4,45% di share. Il talent ha superato Boss in incognito di Rai2, fermo a 609.000 spettatori e al 4,30%, sul piano della percentuale, restando dietro per numero di spettatori.