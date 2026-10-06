Ascolti tv di lunedì 5 ottobre 2026: Italia-Turchia sfonda quota 8 milioni, il Grande Fratello Vip si ferma al 16%
La Nazionale in Nations League regala a Rai1 il 38% di share e travolge la concorrenza, mentre Reazione a catena e La Ruota della Fortuna dominano le rispettive fasce.
Lunedì 5 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con Italia-Turchia di Nations League: 8.000.000 di spettatori e il 38,08% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi resta secondo con 1.778.000 spettatori (15,95%). In prima serata le reti Rai raccolgono il 48,68% contro il 33,66% di Mediaset.
La prima serata
La partita della Nazionale cambia gli equilibri del lunedì. Su Rai1 Italia-Turchia tiene 8.000.000 di spettatori con il 38,08%: il primo tempo segna 7.967.000 spettatori (36,36%), il secondo sale a 8.030.000 (39,82%). Su Canale5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si ferma a 1.778.000 spettatori e al 15,95%.
Il terzo posto è di Rai3 con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, che arriva a 1.170.000 spettatori e all'8,15%, dopo una presentazione da 1.050.000 (5,03%). Italia1 con il film Jack Reacher: Punto di non ritorno supera il milione (1.126.000, 6,32%), così come Rai2 con La ragazza della palude (1.009.000, 5,84%). Più indietro Quarta Repubblica News su Rete4 (696.000, 3,92%) e La Torre di Babele su La7 (685.000, 3,55%). Su Tv8 Io prima di te tocca 387.000 spettatori (2,37%), sul Nove Little Big Italy 359.000 (2,7%).
In seconda serata il Post-partita su Rai1 raccoglie 2.700.000 spettatori (18,80%), seguito da Cose Nostre con 790.000 (8,67%). Su Canale5 GF Vip Night ottiene 844.000 spettatori e il 25,76%, poi GF Vip Live 576.000 (19,97%). Su Rete4 lo speciale di Quarta Repubblica delle 23.23 fa 526.000 (7,14%), Tg3 Linea Notte 469.000 (6,50%). Su Italia1 Cold Case segna 382.000 (5,12%), su La7 La7 Doc 371.000 (3,55%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Italia-Turchia (Nations League)
8.000.000
38,08%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.778.000
15,95%
Rai3
Lo Stato delle Cose
1.170.000
8,15%
Italia1
Jack Reacher: Punto di non ritorno
1.126.000
6,32%
Rai2
La ragazza della palude
1.009.000
5,84%
Rete4
Quarta Repubblica News
696.000
3,92%
La7
La Torre di Babele
685.000
3,55%
Tv8
Io prima di te
387.000
2,37%
Nove
Little Big Italy
359.000
2,7%
Access prime time
Con Affari Tuoi fermo per lasciare spazio alla Nazionale, Rai1 schiera il Pre-partita: 5.478.000 spettatori e il 27,29%. Canale5 risponde con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che fa 4.446.000 spettatori e il 20,60%, preceduta da Gira la ruota (3.565.000, 16,92%). Un posto al sole su Rai3 arriva a 1.572.000 (7,11%), Otto e mezzo su La7 a 1.218.000 (5,52%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Pre-partita
5.478.000
27,29%
Canale5
Gira la ruota
3.565.000
16,92%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.446.000
20,60%
Rai2
Tg2
864.000
4,13%
Rai2
Tg2 Post
423.000
1,91%
Rai3
Blob
1.051.000
5,73%
Rai3
Fin che la barca va
860.000
4,48%
Rai3
Il Cavallo e la Torre
1.132.000
5,64%
Rai3
Un posto al sole
1.572.000
7,11%
Rete4
4 di Sera (prima parte)
920.000
4,49%
Rete4
4 di Sera (seconda parte)
748.000
3,38%
Italia1
N.C.I.S.
1.032.000
4,80%
La7
Otto e mezzo
1.218.000
5,52%
Tv8
Foodish
473.000
2,21%
Nove
Cash or Trash: Chi offre di più?
597.000
2,77%
Il preserale
Reazione a catena vince la sfida dei giochi: 4.087.000 spettatori e il 25,05% nella parte principale, con il gioco finale a 4.425.000 (25,70%). Caduta Libera su Canale5 si ferma a 2.105.000 (14,49%) e chiude con 2.441.000 nel finale (14,76%). Il Tg1 delle 20 è seguito da 4.685.000 spettatori (25,15%). Su Rai2 l'Under 21 con Italia-Polonia raccoglie 1.046.000 spettatori e il 7,86%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.781.000
22,34%
Rai1
Reazione a catena
4.087.000
25,05%
Rai1
Tg1
4.685.000
25,15%
Canale5
Caduta Libera (prima parte)
1.375.000
12,80%
Canale5
Caduta Libera
2.105.000
14,49%
Canale5
Tg5 (prima parte)
2.432.000
13,88%
Canale5
Tg5 (seconda parte)
3.399.000
17,82%
Rai2
Under 21: Italia-Polonia
1.046.000
7,86%
Rai3
Tg3
1.855.000
13,47%
Rai3
TgRegione
2.382.000
14,20%
Rete4
Tg4
767.000
5,65%
Rete4
10 Minuti
866.000
5,47%
Rete4
La Promessa
972.000
5,30%
Italia1
Studio Aperto
509.000
4,95%
Italia1
Grande Fratello Vip
286.000
2,43%
Italia1
Studio Aperto Mag
286.000
2,06%
Italia1
C.S.I.
556.000
3,13%
La7
Ignoto X
304.000
2,27%
La7
TgLa7
1.539.000
8,09%
Tv8
4 Ristoranti
427.000
2,62%
Nove
Cash or Trash: Chi offre di più?
520.000
2,92%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina News sale da 244.000 (14,86%) a 579.000 (16,26%), il Tg1 delle 8 fa 942.000 (20,74%), UnoMattina 722.000 (18,55%) e Storie Italiane 627.000 (17,12%) e 655.000 (14,66%). Su Canale5 Prima pagina Tg5 parte da 577.000 (19,23%), il Tg5 delle 8 arriva a 1.069.000 (23,78%), Mattino Cinque segna 900.000 (23,30%) e 810.000 (22,43%), Forum 1.143.000 (18,34%). Su Rai3 Buongiorno Regione ottiene 559.000 (12,95%), su Rete4 Ore 11 439.000 (9,69%), su La7 L'Aria che tira 239.000 (5,13%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
244.000
14,86%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
579.000
16,26%
Canale5
Prima pagina Tg5
577.000
19,23%
Rai3
Buongiorno Italia
94.000
11,20%
Rai3
Buongiorno Regione
559.000
12,95%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
91.000
2,33%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
130.000
2,89%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
62.000
2,66%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
109.000
3,59%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
59.000
1,53%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
61.000
1,35%
La7
Omnibus News
125.000
3,41%
La7
TgLa7
239.000
5,52%
La7
Meteo
282.000
6,24%
Rai1
Tg1
942.000
20,74%
Canale5
Tg5
1.069.000
23,78%
Rai2
Tg2
115.000
2,70%
La7
Omnibus Dibattito
222.000
5,36%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
83.000
2,10%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
134.000
3,74%
Rai3
Agorà
215.000
5,16%
Rete4
La Promessa
216.000
5,22%
Rai1
UnoMattina
722.000
18,55%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
900.000
23,30%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
810.000
22,43%
Rai2
Radio2 Social Club
133.000
3,48%
Rai3
Fuori Agorà
155.000
4,21%
Rai3
Extra
132.000
3,64%
Rete4
Terra Amara
236.000
5,37%
La7
Coffee Break
174.000
4,74%
Rai1
Storie Italiane (prima parte)
627.000
17,12%
Rai1
Storie Italiane (seconda parte)
655.000
14,66%
Rai2
Tg2 Italia Europa
153.000
4,09%
Rai3
Elisir (prima parte)
156.000
3,96%
Rai3
Elisir (seconda parte)
236.000
5,15%
Rete4
Segreti di famiglia
124.000
3,26%
Rete4
Tempesta d'amore
180.000
4,90%
Italia1
Law & Order SVU (primo episodio)
204.000
5,12%
Italia1
Law & Order SVU (secondo episodio)
256.000
4,68%
La7
L'Aria che tira
239.000
5,13%
Rai2
Tg2 Flash
178.000
4,34%
Rai2
Tg Sport
208.000
4,92%
Rete4
Ore 11
439.000
9,69%
Canale5
Forum
1.143.000
18,34%
Rai2
Dream Hotel: Myanmar
334.000
5,23%
Il mezzogiorno
È sempre mezzogiorno su Rai1 fa 1.497.000 spettatori (17,22%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.366.000 spettatori (21,46%), il Tg1 delle 13.30 arriva a 2.871.000 (24,79%). Alle 14 la TgRegione di Rai3 tocca 2.104.000 (18,79%). Su Italia1 Studio Aperto segna 993.000 (11,29%), il Tg2 delle 13 1.380.000 (12,65%), il TgLa7 700.000 (6,11%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.497.000
17,22%
Rai3
Tg3
739.000
11,04%
Rete4
Tg4
595.000
9,46%
Rai3
FuoriTg
673.000
8,01%
Rete4
Ore 11 Cronaca
478.000
6,01%
Rete4
Ore 11 Saluti
499.000
5,23%
Italia1
Studio Aperto
993.000
11,29%
Rai3
Quante storie
531.000
5,05%
Rai3
Passato e presente
415.000
3,61%
Italia1
Grande Fratello Vip
615.000
5,79%
Rai2
Tg2
1.380.000
12,65%
Canale5
Tg5
2.366.000
21,46%
La7
L'Aria che tira Oggi
403.000
4,51%
Italia1
Sport Mediaset
696.000
6,12%
Rai2
Tg2 Costume e Società
790.000
6,82%
Rai1
Tg1
2.871.000
24,79%
Rai1
Tg1 Economia
2.295.000
20,26%
La7
TgLa7
700.000
6,11%
Rai2
Tg2 Medicina 33
685.000
5,93%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.850.000
15,82%
Rai3
TgRegione
2.104.000
18,79%
Rai3
Tg3
1.300.000
12,14%
Il pomeriggio
Canale5 vince il pomeriggio con i titoli di sempre: Forbidden Fruit fa 2.184.000 spettatori (20,21%), Beautiful 2.097.000 (18,86%) e Uomini e Donne 2.148.000 con il 23,56%. Su Rai1 La volta buona passa da 1.264.000 (12,48%) a 1.363.000 (16,77%), Il Paradiso delle signore segna 1.361.000 (17,52%). Vita in diretta arriva a 1.830.000 (20,82%) contro i 1.369.000 (18,70%) di Dentro la notizia.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.264.000
12,48%
Canale5
Beautiful
2.097.000
18,86%
Rai3
Leonardo
682.000
6,94%
Rai2
2 di Picche
381.000
4,25%
Canale5
Forbidden Fruit
2.184.000
20,21%
Rete4
La Signora in giallo
765.000
6,78%
Italia1
Sport Mediaset Extra
455.000
4,01%
La7
Presentazione Tagadà
449.000
4,22%
Rai2
Ore 14
744.000
7,20%
Canale5
Uomini e Donne (prima parte)
2.148.000
23,56%
Canale5
Uomini e Donne (seconda parte)
1.879.000
23,84%
Italia1
I Simpson
444.000
4,07%
Rai3
Caffè Italia
185.000
2,27%
Rai3
sVista
180.000
2,31%
La7
Tagadà
343.000
4,09%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.363.000
16,77%
Rete4
Lo sportello di Forum
655.000
6,36%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.857.000
23,91%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
363.000
4,53%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
465.000
6,26%
Italia1
NCIS: Los Angeles (primo episodio)
379.000
3,97%
Italia1
NCIS: Los Angeles (secondo episodio)
387.000
4,88%
La7
Taga Focus
253.000
3,44%
Rai1
Il Paradiso delle signore
1.361.000
17,52%
Rai3
Aspettando Geo
461.000
6,19%
Rai1
Tg1
1.095.000
15,13%
Rete4
Diario del giorno
550.000
6,96%
Canale5
Dentro la notizia
1.369.000
18,70%
Rai1
Presentazione Vita in diretta
1.460.000
19,44%
Rai2
I mestieri di Mirko
234.000
3,12%
Rai3
Geo
944.000
10,65%
La7
La Torre di Babele Doc
153.000
1,86%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
311.000
4,20%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
382.000
4,76%
Rai1
Vita in diretta
1.830.000
20,82%
Canale5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.225.000
15,19%
Canale5
Dentro la notizia (saluti)
1.197.000
12,61%
Rete4
Rosamunde Pilcher
326.000
3,89%
Tv8
Principessa per caso
209.000
2,68%
Nove
The Cage: Prendi e scappa
300.000
2,74%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di lunedì 5 ottobre 2026?
La prima serata di lunedì 5 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con la partita di Nations League Italia-Turchia, seguita da 8.000.000 di spettatori e con il 38,08% di share. Al secondo posto il Grande Fratello Vip su Canale5, fermo a 1.778.000 spettatori e al 15,95%.
Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 5 ottobre 2026?
Lunedì 5 ottobre 2026 la puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale5 ha raccolto 1.778.000 spettatori e il 15,95% di share, schiacciata dalla Nazionale su Rai1. In seconda serata GF Vip Night ha ottenuto 844.000 spettatori con il 25,76% di share.
Come è andata La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi?
Con Affari Tuoi fermo per la partita, lunedì 5 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna su Canale5 ha ottenuto 4.446.000 spettatori e il 20,60% di share. Il Pre-partita su Rai1 ha però vinto l'access prime time con 5.478.000 spettatori e il 27,29% di share.
Chi ha vinto il preserale tra Reazione a catena e Caduta Libera il 5 ottobre 2026?
Lunedì 5 ottobre 2026 Reazione a catena su Rai1 ha vinto il preserale con 4.087.000 spettatori e il 25,05% di share, con il gioco finale a 4.425.000. Caduta Libera su Canale5 si è fermato a 2.105.000 spettatori e al 14,49% di share, con il finale a 2.441.000.