La Nazionale in Nations League regala a Rai1 il 38% di share e travolge la concorrenza, mentre Reazione a catena e La Ruota della Fortuna dominano le rispettive fasce.

Lunedì 5 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con Italia-Turchia di Nations League: 8.000.000 di spettatori e il 38,08% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi resta secondo con 1.778.000 spettatori (15,95%). In prima serata le reti Rai raccolgono il 48,68% contro il 33,66% di Mediaset.

La prima serata

La partita della Nazionale cambia gli equilibri del lunedì. Su Rai1 Italia-Turchia tiene 8.000.000 di spettatori con il 38,08%: il primo tempo segna 7.967.000 spettatori (36,36%), il secondo sale a 8.030.000 (39,82%). Su Canale5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si ferma a 1.778.000 spettatori e al 15,95%.

Il terzo posto è di Rai3 con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, che arriva a 1.170.000 spettatori e all'8,15%, dopo una presentazione da 1.050.000 (5,03%). Italia1 con il film Jack Reacher: Punto di non ritorno supera il milione (1.126.000, 6,32%), così come Rai2 con La ragazza della palude (1.009.000, 5,84%). Più indietro Quarta Repubblica News su Rete4 (696.000, 3,92%) e La Torre di Babele su La7 (685.000, 3,55%). Su Tv8 Io prima di te tocca 387.000 spettatori (2,37%), sul Nove Little Big Italy 359.000 (2,7%).

In seconda serata il Post-partita su Rai1 raccoglie 2.700.000 spettatori (18,80%), seguito da Cose Nostre con 790.000 (8,67%). Su Canale5 GF Vip Night ottiene 844.000 spettatori e il 25,76%, poi GF Vip Live 576.000 (19,97%). Su Rete4 lo speciale di Quarta Repubblica delle 23.23 fa 526.000 (7,14%), Tg3 Linea Notte 469.000 (6,50%). Su Italia1 Cold Case segna 382.000 (5,12%), su La7 La7 Doc 371.000 (3,55%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Italia-Turchia (Nations League) 8.000.000 38,08% Canale5 Grande Fratello Vip 1.778.000 15,95% Rai3 Lo Stato delle Cose 1.170.000 8,15% Italia1 Jack Reacher: Punto di non ritorno 1.126.000 6,32% Rai2 La ragazza della palude 1.009.000 5,84% Rete4 Quarta Repubblica News 696.000 3,92% La7 La Torre di Babele 685.000 3,55% Tv8 Io prima di te 387.000 2,37% Nove Little Big Italy 359.000 2,7%

Access prime time

Con Affari Tuoi fermo per lasciare spazio alla Nazionale, Rai1 schiera il Pre-partita: 5.478.000 spettatori e il 27,29%. Canale5 risponde con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che fa 4.446.000 spettatori e il 20,60%, preceduta da Gira la ruota (3.565.000, 16,92%). Un posto al sole su Rai3 arriva a 1.572.000 (7,11%), Otto e mezzo su La7 a 1.218.000 (5,52%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Pre-partita 5.478.000 27,29% Canale5 Gira la ruota 3.565.000 16,92% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.446.000 20,60% Rai2 Tg2 864.000 4,13% Rai2 Tg2 Post 423.000 1,91% Rai3 Blob 1.051.000 5,73% Rai3 Fin che la barca va 860.000 4,48% Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.132.000 5,64% Rai3 Un posto al sole 1.572.000 7,11% Rete4 4 di Sera (prima parte) 920.000 4,49% Rete4 4 di Sera (seconda parte) 748.000 3,38% Italia1 N.C.I.S. 1.032.000 4,80% La7 Otto e mezzo 1.218.000 5,52% Tv8 Foodish 473.000 2,21% Nove Cash or Trash: Chi offre di più? 597.000 2,77%

Il preserale

Reazione a catena vince la sfida dei giochi: 4.087.000 spettatori e il 25,05% nella parte principale, con il gioco finale a 4.425.000 (25,70%). Caduta Libera su Canale5 si ferma a 2.105.000 (14,49%) e chiude con 2.441.000 nel finale (14,76%). Il Tg1 delle 20 è seguito da 4.685.000 spettatori (25,15%). Su Rai2 l'Under 21 con Italia-Polonia raccoglie 1.046.000 spettatori e il 7,86%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.781.000 22,34% Rai1 Reazione a catena 4.087.000 25,05% Rai1 Tg1 4.685.000 25,15% Canale5 Caduta Libera (prima parte) 1.375.000 12,80% Canale5 Caduta Libera 2.105.000 14,49% Canale5 Tg5 (prima parte) 2.432.000 13,88% Canale5 Tg5 (seconda parte) 3.399.000 17,82% Rai2 Under 21: Italia-Polonia 1.046.000 7,86% Rai3 Tg3 1.855.000 13,47% Rai3 TgRegione 2.382.000 14,20% Rete4 Tg4 767.000 5,65% Rete4 10 Minuti 866.000 5,47% Rete4 La Promessa 972.000 5,30% Italia1 Studio Aperto 509.000 4,95% Italia1 Grande Fratello Vip 286.000 2,43% Italia1 Studio Aperto Mag 286.000 2,06% Italia1 C.S.I. 556.000 3,13% La7 Ignoto X 304.000 2,27% La7 TgLa7 1.539.000 8,09% Tv8 4 Ristoranti 427.000 2,62% Nove Cash or Trash: Chi offre di più? 520.000 2,92%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina News sale da 244.000 (14,86%) a 579.000 (16,26%), il Tg1 delle 8 fa 942.000 (20,74%), UnoMattina 722.000 (18,55%) e Storie Italiane 627.000 (17,12%) e 655.000 (14,66%). Su Canale5 Prima pagina Tg5 parte da 577.000 (19,23%), il Tg5 delle 8 arriva a 1.069.000 (23,78%), Mattino Cinque segna 900.000 (23,30%) e 810.000 (22,43%), Forum 1.143.000 (18,34%). Su Rai3 Buongiorno Regione ottiene 559.000 (12,95%), su Rete4 Ore 11 439.000 (9,69%), su La7 L'Aria che tira 239.000 (5,13%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 244.000 14,86% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 579.000 16,26% Canale5 Prima pagina Tg5 577.000 19,23% Rai3 Buongiorno Italia 94.000 11,20% Rai3 Buongiorno Regione 559.000 12,95% Rai2 Baywatch (primo episodio) 91.000 2,33% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 130.000 2,89% Rete4 Realpolitik (prima parte) 62.000 2,66% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 109.000 3,59% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 59.000 1,53% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 61.000 1,35% La7 Omnibus News 125.000 3,41% La7 TgLa7 239.000 5,52% La7 Meteo 282.000 6,24% Rai1 Tg1 942.000 20,74% Canale5 Tg5 1.069.000 23,78% Rai2 Tg2 115.000 2,70% La7 Omnibus Dibattito 222.000 5,36% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 83.000 2,10% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 134.000 3,74% Rai3 Agorà 215.000 5,16% Rete4 La Promessa 216.000 5,22% Rai1 UnoMattina 722.000 18,55% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 900.000 23,30% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 810.000 22,43% Rai2 Radio2 Social Club 133.000 3,48% Rai3 Fuori Agorà 155.000 4,21% Rai3 Extra 132.000 3,64% Rete4 Terra Amara 236.000 5,37% La7 Coffee Break 174.000 4,74% Rai1 Storie Italiane (prima parte) 627.000 17,12% Rai1 Storie Italiane (seconda parte) 655.000 14,66% Rai2 Tg2 Italia Europa 153.000 4,09% Rai3 Elisir (prima parte) 156.000 3,96% Rai3 Elisir (seconda parte) 236.000 5,15% Rete4 Segreti di famiglia 124.000 3,26% Rete4 Tempesta d'amore 180.000 4,90% Italia1 Law & Order SVU (primo episodio) 204.000 5,12% Italia1 Law & Order SVU (secondo episodio) 256.000 4,68% La7 L'Aria che tira 239.000 5,13% Rai2 Tg2 Flash 178.000 4,34% Rai2 Tg Sport 208.000 4,92% Rete4 Ore 11 439.000 9,69% Canale5 Forum 1.143.000 18,34% Rai2 Dream Hotel: Myanmar 334.000 5,23%

Il mezzogiorno

È sempre mezzogiorno su Rai1 fa 1.497.000 spettatori (17,22%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.366.000 spettatori (21,46%), il Tg1 delle 13.30 arriva a 2.871.000 (24,79%). Alle 14 la TgRegione di Rai3 tocca 2.104.000 (18,79%). Su Italia1 Studio Aperto segna 993.000 (11,29%), il Tg2 delle 13 1.380.000 (12,65%), il TgLa7 700.000 (6,11%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.497.000 17,22% Rai3 Tg3 739.000 11,04% Rete4 Tg4 595.000 9,46% Rai3 FuoriTg 673.000 8,01% Rete4 Ore 11 Cronaca 478.000 6,01% Rete4 Ore 11 Saluti 499.000 5,23% Italia1 Studio Aperto 993.000 11,29% Rai3 Quante storie 531.000 5,05% Rai3 Passato e presente 415.000 3,61% Italia1 Grande Fratello Vip 615.000 5,79% Rai2 Tg2 1.380.000 12,65% Canale5 Tg5 2.366.000 21,46% La7 L'Aria che tira Oggi 403.000 4,51% Italia1 Sport Mediaset 696.000 6,12% Rai2 Tg2 Costume e Società 790.000 6,82% Rai1 Tg1 2.871.000 24,79% Rai1 Tg1 Economia 2.295.000 20,26% La7 TgLa7 700.000 6,11% Rai2 Tg2 Medicina 33 685.000 5,93% Canale5 Grande Fratello Vip 1.850.000 15,82% Rai3 TgRegione 2.104.000 18,79% Rai3 Tg3 1.300.000 12,14%

Il pomeriggio

Canale5 vince il pomeriggio con i titoli di sempre: Forbidden Fruit fa 2.184.000 spettatori (20,21%), Beautiful 2.097.000 (18,86%) e Uomini e Donne 2.148.000 con il 23,56%. Su Rai1 La volta buona passa da 1.264.000 (12,48%) a 1.363.000 (16,77%), Il Paradiso delle signore segna 1.361.000 (17,52%). Vita in diretta arriva a 1.830.000 (20,82%) contro i 1.369.000 (18,70%) di Dentro la notizia.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.264.000 12,48% Canale5 Beautiful 2.097.000 18,86% Rai3 Leonardo 682.000 6,94% Rai2 2 di Picche 381.000 4,25% Canale5 Forbidden Fruit 2.184.000 20,21% Rete4 La Signora in giallo 765.000 6,78% Italia1 Sport Mediaset Extra 455.000 4,01% La7 Presentazione Tagadà 449.000 4,22% Rai2 Ore 14 744.000 7,20% Canale5 Uomini e Donne (prima parte) 2.148.000 23,56% Canale5 Uomini e Donne (seconda parte) 1.879.000 23,84% Italia1 I Simpson 444.000 4,07% Rai3 Caffè Italia 185.000 2,27% Rai3 sVista 180.000 2,31% La7 Tagadà 343.000 4,09% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.363.000 16,77% Rete4 Lo sportello di Forum 655.000 6,36% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.857.000 23,91% Rai2 BellaMa' (prima parte) 363.000 4,53% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 465.000 6,26% Italia1 NCIS: Los Angeles (primo episodio) 379.000 3,97% Italia1 NCIS: Los Angeles (secondo episodio) 387.000 4,88% La7 Taga Focus 253.000 3,44% Rai1 Il Paradiso delle signore 1.361.000 17,52% Rai3 Aspettando Geo 461.000 6,19% Rai1 Tg1 1.095.000 15,13% Rete4 Diario del giorno 550.000 6,96% Canale5 Dentro la notizia 1.369.000 18,70% Rai1 Presentazione Vita in diretta 1.460.000 19,44% Rai2 I mestieri di Mirko 234.000 3,12% Rai3 Geo 944.000 10,65% La7 La Torre di Babele Doc 153.000 1,86% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 311.000 4,20% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 382.000 4,76% Rai1 Vita in diretta 1.830.000 20,82% Canale5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.225.000 15,19% Canale5 Dentro la notizia (saluti) 1.197.000 12,61% Rete4 Rosamunde Pilcher 326.000 3,89% Tv8 Principessa per caso 209.000 2,68% Nove The Cage: Prendi e scappa 300.000 2,74%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di lunedì 5 ottobre 2026?

La prima serata di lunedì 5 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con la partita di Nations League Italia-Turchia, seguita da 8.000.000 di spettatori e con il 38,08% di share. Al secondo posto il Grande Fratello Vip su Canale5, fermo a 1.778.000 spettatori e al 15,95%.

Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 5 ottobre 2026?

Lunedì 5 ottobre 2026 la puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale5 ha raccolto 1.778.000 spettatori e il 15,95% di share, schiacciata dalla Nazionale su Rai1. In seconda serata GF Vip Night ha ottenuto 844.000 spettatori con il 25,76% di share.

Come è andata La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi?

Con Affari Tuoi fermo per la partita, lunedì 5 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna su Canale5 ha ottenuto 4.446.000 spettatori e il 20,60% di share. Il Pre-partita su Rai1 ha però vinto l'access prime time con 5.478.000 spettatori e il 27,29% di share.

Chi ha vinto il preserale tra Reazione a catena e Caduta Libera il 5 ottobre 2026?

Lunedì 5 ottobre 2026 Reazione a catena su Rai1 ha vinto il preserale con 4.087.000 spettatori e il 25,05% di share, con il gioco finale a 4.425.000. Caduta Libera su Canale5 si è fermato a 2.105.000 spettatori e al 14,49% di share, con il finale a 2.441.000.