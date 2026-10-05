Domenica 4 ottobre, giorno di San Francesco, la televisione ha avuto due vincitori. Rai 1 ha dedicato la serata al santo di Assisi e con "Francesco - Il Cantico" di Roberto Benigni ha raccolto 3.723.000 spettatori e il 20,2% di share. In prima serata, però, ha vinto Canale 5: "Verissimo - L'intervista" di Silvia Toffanin, con i genitori di Chiara Poggi, ha ottenuto 2.877.000 spettatori e il 17% contro i 1.769.000 e il 14,3% di "Francesco, il Santo di tutti".

La prima serata

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 Francesco, il Santo di tutti 1.769.000 14,3% Rai 2 The Rookie 723.000 4,5% Rai 3 Presadiretta 978.000 5,9% Rete 4 Fuori dal coro 565.000 5,2% Canale 5 Verissimo - L'intervista 2.877.000 17% Italia 1 Le Iene presentano: Inside 1.201.000 10,8% La7 Il processo di Norimberga 282.000 2,7% Tv8 Portogallo-Norvegia 960.000 5,5%

Silvia Toffanin ha portato in prima serata uno speciale di "Verissimo" dedicato al caso Garlasco, con i genitori di Chiara Poggi che hanno rotto il silenzio. Il pubblico ha premiato la scelta: quasi 2,9 milioni di spettatori e il 17% di share, il risultato più alto della fascia.

Su Rai 1 "Francesco, il Santo di tutti", condotto da Giorgia Cardinaletti con ospiti tra cui Roberto Vecchioni e Samantha Cristoforetti, si è fermato al 14,3%. A seguire su Canale 5 "Racconto di una notte" ha raccolto 1.404.000 spettatori con il 14,6%.

Tra le altre reti, buona tenuta per "Le Iene presentano: Inside" su Italia 1, sopra il 10%. Su Tv8 la Nations League con Portogallo-Norvegia, la partita che ha regalato ai lusitani la qualificazione ai quarti, ha sfiorato il milione di spettatori.

Benigni e il Cantico: Rai 1 oltre il 20%

Il dato più alto della serata Rai arriva da Roberto Benigni. "Francesco - Il Cantico", in onda dopo il Tg1, ha ripercorso la vita del santo e si è chiuso con la recitazione del "Cantico delle creature". Lo hanno seguito 3.723.000 spettatori con il 20,2% di share. La programmazione di Rai 1 era legata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.

Access prime time: Scotti sempre in testa

Nella fascia che precede la prima serata Gerry Scotti si conferma il più visto. "La Ruota della Fortuna" ha raccolto 4.753.000 spettatori con il 25,7% di share, e "Gira la Ruota della Fortuna" ne ha tenuti 3.962.000 con il 21,9%.

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.753.000 25,7% Canale 5 Gira la Ruota della Fortuna 3.962.000 21,9% Rai 1 Francesco - Il Cantico 3.723.000 20,2%

Domenica sera su Nove non c'era ancora "Che tempo che fa": Fabio Fazio torna domenica 11 ottobre alle 19.30. Al suo posto è andato in onda "Comedy Match".

Il preserale

Nel preserale "Reazione a catena" con Pino Insegno ha vinto la sfida su Rai 1 con 3.599.000 spettatori e il 23,8% di share. Su Canale 5 "Caduta libera" si è fermato a 2.165.000 spettatori e al 15,8%.

La mattina: UnoMattina in famiglia oltre il 22%, l'Angelus sopra 1,8 milioni

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Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Monica Setta





Nella mattina del 4 ottobre Rai 1 ha dominato. "UnoMattina in famiglia" ha aperto con 611.000 spettatori e il 18,8%; dopo il Tg1, seguito da 1.118.000 spettatori con il 23,8%, il programma è salito a 1.262.000 spettatori e al 22,5%. "A sua immagine" ha ottenuto 1.439.000 spettatori e il 20,8%, la Santa Messa 1.365.000 e il 21,1%, l'Angelus 1.848.000 e il 22,3%.

Su Canale 5 "Prima pagina Tg5" ha avuto 414.000 spettatori con il 18,4% e il Tg5 del mattino 1.155.000 con il 23,2%. A seguire lo "Speciale Tg5" ha raccolto 876.000 spettatori e il 14,3%, la Santa Messa 750.000 e l'11,6%.

Sulle altre reti, Rai 3 ha avuto il dato migliore con "Mi manda Rai Tre" (226.000 e 4,3%) e il Tg3 (351.000 e 4,2%). Su Rai 2 "Dream Hotel: Brasile" ha raccolto 294.000 spettatori e il 3,5%. Su Rete 4 "Dalla parte degli animali" è arrivato a 232.000 spettatori e al 3,5%, su Italia 1 "The Middle" a 238.000 e al 3,7%. Su La7 "Omnibus" ha ottenuto 108.000 spettatori e il 4,1% nell'edizione News e 201.000 con il 3,6% nel Dibattito.

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 611.000 18,8% Rai 1 Tg1 1.118.000 23,8% Rai 1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 1.262.000 22,5% Rai 1 A sua immagine 1.439.000 20,8% Rai 1 Santa Messa 1.365.000 21,1% Rai 1 Angelus 1.848.000 22,3% Canale 5 Prima pagina Tg5 414.000 18,4% Canale 5 Tg5 1.155.000 23,2% Canale 5 Speciale Tg5 876.000 14,3% Canale 5 Santa Messa 750.000 11,6% Rai 2 Tg2 Mizar 82.000 1,9% Rai 2 Radio2 Social Club: il meglio 108.000 1,9% Rai 2 Un pappagallo tra le nuvole 141.000 2,2% Rai 2 Tg Sport 169.000 2,7% Rai 2 Dream Hotel: Brasile 294.000 3,5% Rai 3 Sorgente di vita 52.000 2% Rai 3 Sulla via di Damasco 72.000 2% Rai 3 Mi manda Rai Tre 226.000 4,3% Rai 3 L'Eroica 143.000 2,3% Rai 3 O anche no! 113.000 1,8% Rai 3 Last Cop 94.000 1,3% Rai 3 Tg3 351.000 4,2% Rete 4 La promessa 219.000 3,7% Rete 4 Dalla parte degli animali 139.000 / 232.000 2,2% / 3,5% Italia 1 Tom & Jerry Tales 89.000 2,5% Italia 1 New Looney Tunes 119.000 2,4% Italia 1 I Griffin 119.000 / 193.000 2% / 3,1% Italia 1 The Middle 238.000 3,7% La7 Omnibus News 108.000 4,1% La7 TgLa7 169.000 4,6% La7 Omnibus Dibattito 201.000 3,6% La7 Camera con vista 107.000 1,6%

Il mezzogiorno: Linea Verde e Tg1 in testa

A mezzogiorno "Linea Verde" ha raggiunto 2.653.000 spettatori e il 24,4%, dopo la presentazione da 1.950.000 e il 20,5%. Il Tg1 delle 13.30 è stato il programma più visto della fascia con 3.452.000 spettatori e il 28,3%.

Su Canale 5 "Melaverde" ha ottenuto 1.459.000 spettatori e il 15,7%, preceduto da "Le storie di Melaverde" (530.000 e 8,2%, poi 726.000 e 10,2%). Il Tg5 delle 13 ha raccolto 2.426.000 spettatori con il 20,9%.

Su Rai 3 il TgRegione ha toccato 2.066.000 spettatori e il 17,3%, il Tg3 1.493.000 e il 12,8%. "In mezz'ora" ha ottenuto 1.040.000 spettatori e il 9,5% nella prima parte, 537.000 e il 5,7% nella seconda. Su Italia 1 "Studio Aperto" ha raccolto 877.000 spettatori e l'8,7%, su La7 il TgLa7 664.000 e il 5,5%. Su Rai 2 il Tg2 ha avuto 1.143.000 spettatori e il 9,9%.

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 Linea Verde 2.653.000 24,4% Rai 1 Tg1 3.452.000 28,3% Canale 5 Melaverde 1.459.000 15,7% Canale 5 Tg5 2.426.000 20,9% Rai 3 TgRegione 2.066.000 17,3% Rai 3 Tg3 1.493.000 12,8% Rai 3 In mezz'ora 1.040.000 9,5% Rai 2 Tg2 1.143.000 9,9% Italia 1 Studio Aperto 877.000 8,7% La7 TgLa7 664.000 5,5%

Il pomeriggio: Domenica In con i Pooh

Nel pomeriggio Mara Venier ha ospitato i Pooh, ha commentato il debutto di "Ballando con le stelle" e ha parlato del caso Garlasco. Dopo la presentazione da 2.020.000 spettatori e il 17,4%, "Domenica In" ha ottenuto 2.122.000 spettatori e il 20,2% nella prima parte, 1.705.000 e il 18,2% nella seconda. I saluti di Mara hanno raccolto 1.179.000 spettatori con il 12,8%. A seguire "Da noi... a ruota libera" di Francesca Fialdini si è fermato a 1.280.000 spettatori e al 13,6%.

Su Canale 5 "Verissimo" ha vinto la fascia: 2.019.000 spettatori e il 22% nella prima parte, 1.895.000 e il 20,1% nella seconda, mentre i saluti finali hanno tenuto 1.670.000 spettatori con il 16,9%.

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 Domenica In (prima parte) 2.122.000 20,2% Rai 1 Domenica In (seconda parte) 1.705.000 18,2% Rai 1 Da noi... a ruota libera 1.280.000 13,6% Canale 5 L'Arca di Noè 2.116.000 17,3% Canale 5 Beautiful 1.988.000 16,9% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.835.000 17,6% Canale 5 Forbidden Fruit 1.740.000 18,5% Canale 5 Verissimo (prima parte) 2.019.000 22% Canale 5 Verissimo (seconda parte) 1.895.000 20,1%

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti tv di domenica 4 ottobre 2026?

In prima serata domenica 4 ottobre 2026 ha vinto "Verissimo - L'intervista" su Canale 5 con 2.877.000 spettatori e il 17%. Su Rai 1 "Francesco, il Santo di tutti" ha raccolto 1.769.000 spettatori e il 14,3%, mentre "Francesco - Il Cantico" di Benigni ha superato il 20%.

Quanto ha fatto Benigni con Francesco - Il Cantico?

"Francesco - Il Cantico" di Roberto Benigni, in onda su Rai 1 domenica 4 ottobre 2026 dopo il Tg1, ha raccolto 3.723.000 spettatori e il 20,2% di share. Il programma ha raccontato la vita di San Francesco e si è chiuso con il "Cantico delle creature".

Quanto ha fatto Domenica In il 4 ottobre 2026?

Domenica 4 ottobre 2026 "Domenica In" con Mara Venier, ospiti i Pooh, ha ottenuto 2.122.000 spettatori e il 20,2% di share nella prima parte e 1.705.000 con il 18,2% nella seconda. Su Canale 5 "Verissimo" ha raggiunto il 22% nella prima parte.

Quanto hanno fatto Linea Verde e l'Angelus il 4 ottobre 2026?

Domenica 4 ottobre 2026 su Rai 1 "Linea Verde" ha raccolto 2.653.000 spettatori con il 24,4% di share, mentre l'Angelus ha ottenuto 1.848.000 spettatori e il 22,3%. Il Tg1 delle 13.30 è stato il più visto della fascia con 3.452.000 spettatori e il 28,3%.