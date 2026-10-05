Ascolti tv di domenica 4 ottobre 2026: Benigni supera il 20% con San Francesco, Verissimo vince la prima serata
Il Cantico di Roberto Benigni porta Rai 1 a 3,7 milioni, poi Verissimo - L'intervista con i genitori di Chiara Poggi stacca "Francesco, il Santo di tutti". La Ruota della Fortuna sfiora i 4,8 milioni.
Domenica 4 ottobre, giorno di San Francesco, la televisione ha avuto due vincitori. Rai 1 ha dedicato la serata al santo di Assisi e con "Francesco - Il Cantico" di Roberto Benigni ha raccolto 3.723.000 spettatori e il 20,2% di share. In prima serata, però, ha vinto Canale 5: "Verissimo - L'intervista" di Silvia Toffanin, con i genitori di Chiara Poggi, ha ottenuto 2.877.000 spettatori e il 17% contro i 1.769.000 e il 14,3% di "Francesco, il Santo di tutti".
La prima serata
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai 1
Francesco, il Santo di tutti
1.769.000
14,3%
Rai 2
The Rookie
723.000
4,5%
Rai 3
Presadiretta
978.000
5,9%
Rete 4
Fuori dal coro
565.000
5,2%
Canale 5
Verissimo - L'intervista
2.877.000
17%
Italia 1
Le Iene presentano: Inside
1.201.000
10,8%
La7
Il processo di Norimberga
282.000
2,7%
Tv8
Portogallo-Norvegia
960.000
5,5%
Silvia Toffanin ha portato in prima serata uno speciale di "Verissimo" dedicato al caso Garlasco, con i genitori di Chiara Poggi che hanno rotto il silenzio. Il pubblico ha premiato la scelta: quasi 2,9 milioni di spettatori e il 17% di share, il risultato più alto della fascia.
Su Rai 1 "Francesco, il Santo di tutti", condotto da Giorgia Cardinaletti con ospiti tra cui Roberto Vecchioni e Samantha Cristoforetti, si è fermato al 14,3%. A seguire su Canale 5 "Racconto di una notte" ha raccolto 1.404.000 spettatori con il 14,6%.
Tra le altre reti, buona tenuta per "Le Iene presentano: Inside" su Italia 1, sopra il 10%. Su Tv8 la Nations League con Portogallo-Norvegia, la partita che ha regalato ai lusitani la qualificazione ai quarti, ha sfiorato il milione di spettatori.
Benigni e il Cantico: Rai 1 oltre il 20%
Il dato più alto della serata Rai arriva da Roberto Benigni. "Francesco - Il Cantico", in onda dopo il Tg1, ha ripercorso la vita del santo e si è chiuso con la recitazione del "Cantico delle creature". Lo hanno seguito 3.723.000 spettatori con il 20,2% di share. La programmazione di Rai 1 era legata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.
Access prime time: Scotti sempre in testa
Nella fascia che precede la prima serata Gerry Scotti si conferma il più visto. "La Ruota della Fortuna" ha raccolto 4.753.000 spettatori con il 25,7% di share, e "Gira la Ruota della Fortuna" ne ha tenuti 3.962.000 con il 21,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale 5
La Ruota della Fortuna
4.753.000
25,7%
Canale 5
Gira la Ruota della Fortuna
3.962.000
21,9%
Rai 1
Francesco - Il Cantico
3.723.000
20,2%
Domenica sera su Nove non c'era ancora "Che tempo che fa": Fabio Fazio torna domenica 11 ottobre alle 19.30. Al suo posto è andato in onda "Comedy Match".
Il preserale
Nel preserale "Reazione a catena" con Pino Insegno ha vinto la sfida su Rai 1 con 3.599.000 spettatori e il 23,8% di share. Su Canale 5 "Caduta libera" si è fermato a 2.165.000 spettatori e al 15,8%.
La mattina: UnoMattina in famiglia oltre il 22%, l'Angelus sopra 1,8 milioni
Nella mattina del 4 ottobre Rai 1 ha dominato. "UnoMattina in famiglia" ha aperto con 611.000 spettatori e il 18,8%; dopo il Tg1, seguito da 1.118.000 spettatori con il 23,8%, il programma è salito a 1.262.000 spettatori e al 22,5%. "A sua immagine" ha ottenuto 1.439.000 spettatori e il 20,8%, la Santa Messa 1.365.000 e il 21,1%, l'Angelus 1.848.000 e il 22,3%.
Su Canale 5 "Prima pagina Tg5" ha avuto 414.000 spettatori con il 18,4% e il Tg5 del mattino 1.155.000 con il 23,2%. A seguire lo "Speciale Tg5" ha raccolto 876.000 spettatori e il 14,3%, la Santa Messa 750.000 e l'11,6%.
Sulle altre reti, Rai 3 ha avuto il dato migliore con "Mi manda Rai Tre" (226.000 e 4,3%) e il Tg3 (351.000 e 4,2%). Su Rai 2 "Dream Hotel: Brasile" ha raccolto 294.000 spettatori e il 3,5%. Su Rete 4 "Dalla parte degli animali" è arrivato a 232.000 spettatori e al 3,5%, su Italia 1 "The Middle" a 238.000 e al 3,7%. Su La7 "Omnibus" ha ottenuto 108.000 spettatori e il 4,1% nell'edizione News e 201.000 con il 3,6% nel Dibattito.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai 1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
611.000
18,8%
Rai 1
Tg1
1.118.000
23,8%
Rai 1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
1.262.000
22,5%
Rai 1
A sua immagine
1.439.000
20,8%
Rai 1
Santa Messa
1.365.000
21,1%
Rai 1
Angelus
1.848.000
22,3%
Canale 5
Prima pagina Tg5
414.000
18,4%
Canale 5
Tg5
1.155.000
23,2%
Canale 5
Speciale Tg5
876.000
14,3%
Canale 5
Santa Messa
750.000
11,6%
Rai 2
Tg2 Mizar
82.000
1,9%
Rai 2
Radio2 Social Club: il meglio
108.000
1,9%
Rai 2
Un pappagallo tra le nuvole
141.000
2,2%
Rai 2
Tg Sport
169.000
2,7%
Rai 2
Dream Hotel: Brasile
294.000
3,5%
Rai 3
Sorgente di vita
52.000
2%
Rai 3
Sulla via di Damasco
72.000
2%
Rai 3
Mi manda Rai Tre
226.000
4,3%
Rai 3
L'Eroica
143.000
2,3%
Rai 3
O anche no!
113.000
1,8%
Rai 3
Last Cop
94.000
1,3%
Rai 3
Tg3
351.000
4,2%
Rete 4
La promessa
219.000
3,7%
Rete 4
Dalla parte degli animali
139.000 / 232.000
2,2% / 3,5%
Italia 1
Tom & Jerry Tales
89.000
2,5%
Italia 1
New Looney Tunes
119.000
2,4%
Italia 1
I Griffin
119.000 / 193.000
2% / 3,1%
Italia 1
The Middle
238.000
3,7%
La7
Omnibus News
108.000
4,1%
La7
TgLa7
169.000
4,6%
La7
Omnibus Dibattito
201.000
3,6%
La7
Camera con vista
107.000
1,6%
Il mezzogiorno: Linea Verde e Tg1 in testa
A mezzogiorno "Linea Verde" ha raggiunto 2.653.000 spettatori e il 24,4%, dopo la presentazione da 1.950.000 e il 20,5%. Il Tg1 delle 13.30 è stato il programma più visto della fascia con 3.452.000 spettatori e il 28,3%.
Su Canale 5 "Melaverde" ha ottenuto 1.459.000 spettatori e il 15,7%, preceduto da "Le storie di Melaverde" (530.000 e 8,2%, poi 726.000 e 10,2%). Il Tg5 delle 13 ha raccolto 2.426.000 spettatori con il 20,9%.
Su Rai 3 il TgRegione ha toccato 2.066.000 spettatori e il 17,3%, il Tg3 1.493.000 e il 12,8%. "In mezz'ora" ha ottenuto 1.040.000 spettatori e il 9,5% nella prima parte, 537.000 e il 5,7% nella seconda. Su Italia 1 "Studio Aperto" ha raccolto 877.000 spettatori e l'8,7%, su La7 il TgLa7 664.000 e il 5,5%. Su Rai 2 il Tg2 ha avuto 1.143.000 spettatori e il 9,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai 1
Linea Verde
2.653.000
24,4%
Rai 1
Tg1
3.452.000
28,3%
Canale 5
Melaverde
1.459.000
15,7%
Canale 5
Tg5
2.426.000
20,9%
Rai 3
TgRegione
2.066.000
17,3%
Rai 3
Tg3
1.493.000
12,8%
Rai 3
In mezz'ora
1.040.000
9,5%
Rai 2
Tg2
1.143.000
9,9%
Italia 1
Studio Aperto
877.000
8,7%
La7
TgLa7
664.000
5,5%
Il pomeriggio: Domenica In con i Pooh
Nel pomeriggio Mara Venier ha ospitato i Pooh, ha commentato il debutto di "Ballando con le stelle" e ha parlato del caso Garlasco. Dopo la presentazione da 2.020.000 spettatori e il 17,4%, "Domenica In" ha ottenuto 2.122.000 spettatori e il 20,2% nella prima parte, 1.705.000 e il 18,2% nella seconda. I saluti di Mara hanno raccolto 1.179.000 spettatori con il 12,8%. A seguire "Da noi... a ruota libera" di Francesca Fialdini si è fermato a 1.280.000 spettatori e al 13,6%.
Su Canale 5 "Verissimo" ha vinto la fascia: 2.019.000 spettatori e il 22% nella prima parte, 1.895.000 e il 20,1% nella seconda, mentre i saluti finali hanno tenuto 1.670.000 spettatori con il 16,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai 1
Domenica In (prima parte)
2.122.000
20,2%
Rai 1
Domenica In (seconda parte)
1.705.000
18,2%
Rai 1
Da noi... a ruota libera
1.280.000
13,6%
Canale 5
L'Arca di Noè
2.116.000
17,3%
Canale 5
Beautiful
1.988.000
16,9%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.835.000
17,6%
Canale 5
Forbidden Fruit
1.740.000
18,5%
Canale 5
Verissimo (prima parte)
2.019.000
22%
Canale 5
Verissimo (seconda parte)
1.895.000
20,1%
Domande frequenti
Chi ha vinto gli ascolti tv di domenica 4 ottobre 2026?
In prima serata domenica 4 ottobre 2026 ha vinto "Verissimo - L'intervista" su Canale 5 con 2.877.000 spettatori e il 17%. Su Rai 1 "Francesco, il Santo di tutti" ha raccolto 1.769.000 spettatori e il 14,3%, mentre "Francesco - Il Cantico" di Benigni ha superato il 20%.
Quanto ha fatto Benigni con Francesco - Il Cantico?
"Francesco - Il Cantico" di Roberto Benigni, in onda su Rai 1 domenica 4 ottobre 2026 dopo il Tg1, ha raccolto 3.723.000 spettatori e il 20,2% di share. Il programma ha raccontato la vita di San Francesco e si è chiuso con il "Cantico delle creature".
Quanto ha fatto Domenica In il 4 ottobre 2026?
Domenica 4 ottobre 2026 "Domenica In" con Mara Venier, ospiti i Pooh, ha ottenuto 2.122.000 spettatori e il 20,2% di share nella prima parte e 1.705.000 con il 18,2% nella seconda. Su Canale 5 "Verissimo" ha raggiunto il 22% nella prima parte.
Quanto hanno fatto Linea Verde e l'Angelus il 4 ottobre 2026?
Domenica 4 ottobre 2026 su Rai 1 "Linea Verde" ha raccolto 2.653.000 spettatori con il 24,4% di share, mentre l'Angelus ha ottenuto 1.848.000 spettatori e il 22,3%. Il Tg1 delle 13.30 è stato il più visto della fascia con 3.452.000 spettatori e il 28,3%.