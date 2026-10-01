Mercoledì 30 settembre "Tale e Quale Show" ha vinto la prima serata. Il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha raccolto 2.549.000 spettatori con il 20,9% di share. Su Canale 5 "La Ruota dei Campioni… e delle stelle" di Gerry Scotti, con ospiti Michelle Hunziker e Ale e Franz, è partita forte, con 3.994.000 spettatori e il 20,8% nella prima parte, ma è scesa a 2.219.000 e al 16,1% nella seconda, quella in diretta concorrenza con Conti.

Gli ascolti della prima serata

Programma Rete Spettatori Share Tale e Quale Show Rai 1 2.549.000 20,9% La Ruota dei Campioni… e delle stelle (prima parte) Canale 5 3.994.000 20,8% La Ruota dei Campioni… e delle stelle (seconda parte) Canale 5 2.219.000 16,1% Una giornata particolare La7 1.079.000 7,2% Chi l'ha visto? Rai 3 1.031.000 7,1% Doppia colpa Rai 2 810.000 n.d. Shark 2 – L'abisso Italia 1 803.000 n.d.

Il confronto diretto va letto con attenzione. La Ruota parte alle 20.40, quasi un'ora prima di Tale e Quale, e la sua prima parte occupa una fascia in cui Rai 1 trasmette ancora "Affari Tuoi". Quando i due programmi si sovrappongono, Conti è avanti di circa 330.000 spettatori e di quasi cinque punti di share.

L'access: Affari Tuoi oltre 4,6 milioni

In access prime time "Affari Tuoi" con Stefano De Martino ha raccolto 4.687.000 spettatori. Il game show di Rai 1 non aveva contro "La Ruota della Fortuna", sostituita su Canale 5 dalla serata speciale di Gerry Scotti iniziata alle 20.40.

Rispetto alla prima puntata

Una settimana fa, al debutto del 23 settembre, Tale e Quale Show aveva fatto circa 2.600.000 spettatori e il 19,3%. In valore assoluto il pubblico è rimasto stabile, con un leggero calo, ma lo share è cresciuto di un punto e mezzo. La Ruota, che al debutto aveva segnato il 21,7% nella prima parte e il 16,8% nella seconda, ha perso terreno in entrambe le fasce.

Perché Carlo Conti resta una garanzia

I numeri di questa settimana confermano un dato che in Rai conoscono bene: con Carlo Conti il pubblico generalista non scappa. Il conduttore fiorentino arriva da due edizioni del Festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico, nel 2025 e nel 2026, e ha lasciato l'Ariston a Stefano De Martino, scelto per il 2027. Poi è tornato al varietà che guida da anni, spostato quest'anno dal venerdì al mercoledì, e ha vinto la serata contro uno dei programmi più forti di Mediaset.

Il suo è un pubblico fedele, ampio, che cerca un intrattenimento familiare e senza sorprese, il cuore della tv generalista. C'è però un altro numero da tenere presente. Nei primi anni il programma superava spesso i 4 milioni di spettatori, oggi viaggia intorno ai 2,5-3 milioni. È il segno di una televisione lineare che si è ristretta per tutti. Dentro questo perimetro, però, Conti continua a portare a casa la serata.

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti tv del 30 settembre 2026?

Mercoledì 30 settembre 2026 ha vinto la prima serata "Tale e Quale Show" su Rai 1, con 2.549.000 spettatori e il 20,9% di share. Su Canale 5 "La Ruota dei Campioni… e delle stelle" ha fatto il 20,8% nella prima parte e il 16,1% nella seconda.

Quanto ha fatto Tale e Quale Show il 30 settembre?

La seconda puntata di "Tale e Quale Show" 2026 ha raccolto 2.549.000 spettatori e il 20,9% di share su Rai 1. Rispetto al debutto del 23 settembre, che aveva fatto circa 2,6 milioni e il 19,3%, lo share è salito di un punto e mezzo.

Quanto ha fatto Chi l'ha visto? il 30 settembre?

"Chi l'ha visto?" con Raffaella Griggi ha raccolto 1.031.000 spettatori e il 7,1% di share su Rai 3 mercoledì 30 settembre 2026, superato di poco da "Una giornata particolare" su La7, con 1.079.000 spettatori e il 7,2%.