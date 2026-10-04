Il primo sabato della stagione autunnale si chiude senza un vincitore netto. Sabato 3 ottobre il debutto di "Ballando con le stelle" su Rai 1 e quello di "Tú sí que vales" su Canale 5 si sono divisi la serata: Milly Carlucci ha vinto la sfida dello share con il 25,6%, Maria De Filippi quella degli spettatori con 3.403.000. A fare la differenza sono stati gli orari: Ballando ha chiuso all'1.40, Tú sí que vales a mezzanotte e 24.

Ballando con le stelle contro Tú sí que vales

Su Rai 1 la serata si è aperta con "Ballando con le stelle - Tutti in pista", che ha raccolto 3.528.000 spettatori con il 21,6%. La gara vera e propria, trasmessa per la prima volta dal nuovo studio intitolato a Pippo Baudo a Saxa Rubra, ha tenuto 2.485.000 spettatori con il 25,6% di share.

Su Canale 5 "Tú sí que vales" ha raccolto 3.403.000 spettatori con il 25,5%. Il programma di Mediaset vince quindi nella sovrapposizione diretta, mentre Ballando prevale nello share grazie alla chiusura a notte inoltrata, quando la platea televisiva si restringe.

Programma Rete Spettatori Share Ballando con le stelle - Tutti in pista Rai 1 3.528.000 21,6% Ballando con le stelle Rai 1 2.485.000 25,6% Tú sí que vales Canale 5 3.403.000 25,5%

Il confronto con il 2025: entrambi in calo

Rispetto ai debutti della scorsa stagione, tutti e due i programmi perdono spettatori. Nel 2025 la prima puntata di Ballando, il 27 settembre, aveva raccolto 2.994.000 spettatori con il 23% di share: quest'anno lo share cresce di oltre due punti e mezzo, ma il pubblico medio scende di circa mezzo milione. Tú sí que vales aveva esordito con 4.024.000 spettatori: il calo è di oltre 600mila.

Access: Affari Tuoi batte la Ruota della Fortuna

Nella fascia che precede la prima serata la sfida è stata ancora più stretta. "Affari Tuoi" di Stefano De Martino ha raccolto 3.883.000 spettatori con il 24%, "La Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti, in versione breve, 3.854.000 con il 23,7%. Lo scarto è di appena 29mila spettatori.

Nel preserale, invece, nessuna partita: "Reazione a catena" su Rai 1 ha chiuso al 25,2% contro il 15,9% di "Caduta libera" su Canale 5.

Le altre reti

Programma Rete Share NCIS Rai 2 3,9% (562.000 spettatori) L'era glaciale Italia 1 4,3% (687.000 spettatori) In altre parole La7 5,8% (prima parte) Nations League TV8 3,7%

Domande frequenti

Chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú sí que vales il 3 ottobre 2026?

Sabato 3 ottobre 2026 Ballando con le stelle ha vinto nello share con il 25,6% e 2.485.000 spettatori, Tú sí que vales negli spettatori con 3.403.000 e il 25,5%. Ballando ha chiuso all'1.40, Tú sí que vales alle 00.24: la chiusura più tarda ha favorito lo share di Rai 1.

Quanti spettatori ha fatto la prima puntata di Ballando con le stelle 2026?

La prima puntata di Ballando con le stelle 2026, il 3 ottobre, ha raccolto 2.485.000 spettatori con il 25,6% di share. L'anteprima "Tutti in pista" ha fatto 3.528.000 spettatori con il 21,6%. Il debutto 2025 si era fermato al 23% ma con 2.994.000 spettatori.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna sabato 3 ottobre?

Sabato 3 ottobre 2026 Affari Tuoi di Stefano De Martino ha vinto con 3.883.000 spettatori e il 24% di share, contro i 3.854.000 spettatori e il 23,7% della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, in versione breve. Lo scarto è stato di 29mila spettatori.