Ascolti tv di mercoledì 28 ottobre 2026: Tale e quale show vince con il 20,2%, Il Volo chiude al 16%
Carlo Conti resta in testa al mercoledì sera, Affari tuoi supera i 4,3 milioni e L'Eredità sfiora il 25% nel preserale.
Mercoledì 28 ottobre 2026 la prima serata va a Tale e quale show: il varietà di Carlo Conti su Rai1 raccoglie 2.695.000 spettatori e il 20,2% di share. Su Canale 5 l'ultima puntata de Il Volo, Uno per tutti si ferma a 1.856.000 spettatori e al 16%. Nell'access Affari tuoi tocca 4.333.000 spettatori (22,3%).
La prima serata
Sfida a due tra le ammiraglie, con Rai1 avanti di oltre quattro punti. Il Volo chiude il suo ciclo su Canale 5 con la terza e ultima puntata. Terza rete più vista è Rai3 con Chi l'ha visto?, condotto da Raffaella Griggi, che supera il milione. Su La7 Aldo Cazzullo con Una giornata particolare porta a casa 958.000 spettatori e il 6,1%. Su Nove Il Tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio si attesta al 3,4%, preceduto dall'anteprima (558.000, 2,9%). Rete4 propone È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer.
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ottiene 589.000 spettatori con il 13,4%. Su Canale 5 Il Volo Highlights tiene 757.000 spettatori (17,4%), poi Pressing raccoglie 404.000 spettatori con il 12,2%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 457.000 spettatori (6,4%). Tg3 Linea notte si ferma a 383.000 (6,1%), Nudi e felici su Italia 1 a 249.000 (3,6%), Il Tavolo… E per finire su Nove a 293.000 (3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tale e quale show
2.695.000
20,2%
Canale 5
Il Volo, Uno per tutti
1.856.000
16,0%
Rai3
Chi l'ha visto?
1.019.000
7,1%
La7
Una giornata particolare
958.000
6,1%
Italia 1
The Lost City
790.000
4,9%
Nove
Il Tavolo di Che tempo che fa
529.000
3,4%
Rete4
È sempre Cartabianca
483.000
4,1%
Tv8
Alessandro Borghese 4 ristoranti
313.000
2,3%
Rai2
Patù, la passione delle idee
305.000
2,0%
Access prime time
Affari tuoi con Stefano De Martino vince la fascia con 4.333.000 spettatori e il 22,3%. La Ruota della fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.049.000 spettatori e il 21%. Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.345.000 spettatori (23,4%), il Tg5 3.348.000 (17,9%). Su La7 Otto e mezzo arriva al 9,4%, mentre su Rai3 Un posto al sole sale a 1.498.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.345.000
23,4%
Rai1
Cinque minuti
3.839.000
20,1%
Rai1
Affari tuoi
4.333.000
22,3%
Rai2
Tg2
944.000
4,9%
Rai2
Tg2 Post
439.000
2,2%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.240.000
6,5%
Rai3
Un posto al sole
1.498.000
7,7%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.068.000
5,6%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
737.000
3,8%
Canale 5
Tg5
3.348.000
17,9%
Canale 5
Gira la ruota della fortuna
3.424.000
17,8%
Canale 5
La Ruota della fortuna
4.049.000
21,0%
Italia 1
N.C.I.S.
1.054.000
5,4%
La7
TgLa7
1.403.000
7,5%
La7
Otto e mezzo
1.840.000
9,4%
Tv8
Foodish
467.000
2,4%
Nove
Cash or trash
471.000
2,4%
Il preserale
L'Eredità domina la fascia: 4.106.000 spettatori e il 24,6%, con 3.126.000 (22,7%) per La sfida dei 7. Su Canale 5 Caduta libera si ferma a 2.275.000 spettatori e al 14,7%, mentre Inizia la sfida ne raccoglie 1.757.000 (14,1%). Il TgR supera i 2,4 milioni, il Tg3 delle 19 tocca il 14,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità, La sfida dei 7
3.126.000
22,7%
Rai1
L'Eredità
4.106.000
24,6%
Rai2
Tg2
401.000
3,5%
Rai2
Tg Sport sera
384.000
3,1%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
559.000
3,7%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
675.000
3,7%
Rai3
Tg3
2.143.000
14,5%
Rai3
TgR
2.483.000
14,6%
Rai3
Blob
1.123.000
6,2%
Rai3
Fin che la barca va
1.039.000
5,5%
Rete4
Tg4
667.000
4,6%
Rete4
10 minuti
902.000
5,5%
Rete4
La Promessa
995.000
5,4%
Canale 5
Caduta libera, Inizia la sfida
1.757.000
14,1%
Canale 5
Caduta libera
2.275.000
14,7%
Italia 1
Studio Aperto
466.000
3,9%
Italia 1
Grande Fratello Vip
312.000
2,4%
Italia 1
Studio Aperto Mag
362.000
2,4%
Italia 1
C.S.I. Scena del crimine
485.000
2,7%
La7
Ignoto X
337.000
2,3%
Nove
Little Big Italy
283.000
2,0%
Nove
Cash or trash
419.000
2,4%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 delle 8 raccoglie 999.000 spettatori (21,6%), UnoMattina 763.000 (18,5%) e Storie italiane sale da 672.000 a 781.000 spettatori. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 tocca 1.094.000 spettatori e il 23,8%, Mattino Cinque segna 766.000 (18,7%) nella prima parte. Su Rai3 Buongiorno Regione arriva al 13,1%. Su Rete4 Ore 11 tocca il 7,8%. Su Rai2 I fatti vostri sale al 6,2% nella seconda parte, su La7 Omnibus meteo tocca il 6,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (presentazione)
325.000
15,4%
Rai1
UnoMattina News
614.000
15,2%
Rai1
Tg1 delle 8
999.000
21,6%
Rai1
UnoMattina
763.000
18,5%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
672.000
17,5%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
781.000
17,1%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
89.000
2,0%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
93.000
2,0%
Rai2
Tg2 delle 8.30
148.000
3,3%
Rai2
Radio2 Social Club
148.000
3,7%
Rai2
Tg2 Italia Europa
132.000
3,4%
Rai2
Tg2 Flash
113.000
2,8%
Rai2
Tg Sport giorno
132.000
3,2%
Rai2
I fatti vostri (prima parte)
274.000
5,2%
Rai2
I fatti vostri (seconda parte)
537.000
6,2%
Rai3
Buongiorno Italia
489.000
11,9%
Rai3
Buongiorno Regione
625.000
13,1%
Rai3
Agorà (prima parte)
261.000
6,0%
Rai3
Agorà (seconda parte)
212.000
5,5%
Rai3
Agorà (terza parte)
209.000
5,5%
Rai3
Elisir (presentazione)
245.000
6,1%
Rai3
Elisir
352.000
7,6%
Rete4
4 di sera (replica, prima parte)
132.000
4,3%
Rete4
4 di sera (replica, seconda parte)
221.000
5,3%
Rete4
La Promessa
219.000
4,6%
Rete4
Terra amara
192.000
4,2%
Rete4
Segreti di famiglia
165.000
4,1%
Rete4
Tempesta d'amore
249.000
6,5%
Rete4
Ore 11
365.000
7,8%
Canale 5
Prima pagina Tg5
692.000
20,0%
Canale 5
Tg5 delle 8
1.094.000
23,8%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
766.000
18,7%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
695.000
18,1%
Italia 1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
83.000
1,8%
Italia 1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
80.000
1,7%
Italia 1
Chicago Fire (primo episodio)
139.000
3,4%
Italia 1
Chicago Fire (secondo episodio)
234.000
6,1%
Italia 1
Law & Order, Unità speciale (primo episodio)
184.000
4,5%
Italia 1
Law & Order, Unità speciale (secondo episodio)
273.000
4,7%
La7
Omnibus News
163.000
3,9%
La7
TgLa7
260.000
5,4%
La7
Omnibus meteo
308.000
6,5%
La7
Omnibus dibattito
248.000
5,7%
La7
Coffee Break
176.000
4,6%
La7
L'aria che tira
235.000
4,8%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.886.000 spettatori e il 25,7%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.282.000 spettatori (21,2%). È sempre mezzogiorno segna 1.482.000 spettatori e il 17%, Forum su Canale 5 raccoglie 1.114.000 spettatori (17,4%). Il TgR supera gli 1,9 milioni, il Tg2 delle 13 tocca il 12,3%. Studio Aperto delle 12.25 arriva a un milione di spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.482.000
17,0%
Rai1
Tg1 delle 13.30
2.886.000
25,7%
Rai1
Tg1 Economia
2.290.000
20,8%
Rai2
Tg2 delle 13
1.311.000
12,3%
Rai2
Tg2 Costume e società
737.000
6,5%
Rai2
Tg2 Medicina 33
686.000
6,2%
Rai2
2 di picche
525.000
4,8%
Rai3
Tg3
787.000
11,2%
Rai3
Speciale Tg3
560.000
6,4%
Rai3
Quante storie
477.000
4,6%
Rai3
Passato e presente
427.000
3,8%
Rai3
TgR
1.940.000
17,8%
Rai3
Tg3
1.253.000
12,1%
Rai3
TgR Leonardo
786.000
8,0%
Rete4
Tg4 delle 12
553.000
8,3%
Rete4
Ore 11 Cronaca
546.000
6,5%
Rete4
Ore 11 Saluti
661.000
5,7%
Rete4
La signora in giallo
657.000
5,9%
Canale 5
Forum
1.114.000
17,4%
Canale 5
Tg5 delle 13
2.282.000
21,2%
Italia 1
Studio Aperto delle 12.25
1.000.000
11,2%
Italia 1
Grande Fratello Vip
635.000
6,2%
Italia 1
Sport Mediaset
648.000
5,9%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
414.000
3,8%
La7
L'aria che tira Oggi
465.000
5,1%
La7
TgLa7 delle 13.30
728.000
6,6%
Tv8
Alessandro Borghese 4 ristoranti
125.000
1,4%
Tv8
Foodish
170.000
1,5%
Nove
Cash or trash
238.000
2,6%
Il pomeriggio
Uomini e donne vince il pomeriggio con 2.201.000 spettatori e il 24,3%, seguito da Tutto per la mia famiglia (1.859.000, 23,7%). Su Rai1 Vita in diretta raggiunge 1.999.000 spettatori e il 18,4%, La volta buona sale al 20% nella seconda parte. Beautiful e Forbidden Fruit superano i due milioni. Su Rai3 Geo arriva al 12%, su Rai2 BellaMà tocca il 7,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.497.000
15,2%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.648.000
20,0%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.380.000
17,6%
Rai1
Tg1
1.062.000
13,7%
Rai1
Vita in diretta (presentazione)
1.492.000
17,3%
Rai1
Vita in diretta
1.999.000
18,4%
Rai2
Ore 14
703.000
7,0%
Rai2
BellaMà (prima parte)
466.000
5,8%
Rai2
BellaMà (seconda parte)
585.000
7,5%
Rai2
Squadra speciale Cobra 11
341.000
3,8%
Rai3
Question time
244.000
2,8%
Rai3
Piazza Affari
180.000
2,3%
Rai3
Aspettando Geo
527.000
6,7%
Rai3
Geo
1.241.000
12,0%
Rete4
Lo sportello di Forum
632.000
6,3%
Rete4
Diario del giorno
489.000
6,2%
Rete4
Inga Lindström, Il ritorno di Ellen
396.000
3,9%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.765.000
15,6%
Canale 5
Beautiful
2.020.000
18,5%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.055.000
19,8%
Canale 5
Uomini e donne
2.201.000
24,3%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.859.000
23,7%
Canale 5
Amici
1.297.000
16,6%
Canale 5
Dentro la notizia
1.365.000
16,6%
Canale 5
Dentro la notizia, Le voci
1.607.000
15,9%
Canale 5
Dentro la notizia, Saluti
1.623.000
14,0%
Italia 1
I Simpson (primo episodio)
408.000
3,9%
Italia 1
I Simpson (secondo episodio)
370.000
3,7%
Italia 1
N.C.I.S. Los Angeles
369.000
4,3%
Italia 1
The Mentalist (primo episodio)
348.000
4,5%
Italia 1
The Mentalist (secondo episodio)
382.000
4,3%
Italia 1
Sport Mediaset
311.000
3,0%
La7
Tagadà (anteprima)
461.000
4,5%
La7
Tagadà
381.000
4,6%
La7
Tagadà Focus
310.000
3,9%
La7
La torre di Babele Doc
251.000
2,5%
Tv8
La confraternita
214.000
2,4%
Tv8
Amore in Irlanda
178.000
2,1%
Nove
The Cage (primo episodio)
272.000
2,5%
Nove
The Cage (secondo episodio)
247.000
2,5%
Nove
Storie criminali
106.000
1,3%
Domande frequenti
Chi ha vinto gli ascolti tv di mercoledì 28 ottobre 2026?
La prima serata di mercoledì 28 ottobre 2026 è andata a Tale e quale show su Rai1, con 2.695.000 spettatori e il 20,2% di share. Il Volo, Uno per tutti su Canale 5 si è fermato a 1.856.000 spettatori e al 16%, con un distacco di oltre quattro punti dal varietà condotto da Carlo Conti.
Quanto ha fatto Il Volo, Uno per tutti nell'ultima puntata?
L'ultima puntata de Il Volo, Uno per tutti, andata in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Canale 5, ha raccolto 1.856.000 spettatori con il 16% di share. In seconda serata la coda Il Volo Highlights ha tenuto 757.000 spettatori con il 17,4%, prima di Pressing al 12,2%.
Come è andato l'access prime time del 28 ottobre 2026?
Nell'access di mercoledì 28 ottobre 2026 Affari tuoi su Rai1 ha vinto con 4.333.000 spettatori e il 22,3%. La Ruota della fortuna su Canale 5 ha risposto con 4.049.000 spettatori e il 21%. Su La7 Otto e mezzo ha raccolto 1.840.000 spettatori con il 9,4% di share.
Quanti spettatori ha avuto Il Tavolo di Fabio Fazio il 28 ottobre?
Mercoledì 28 ottobre 2026 Il Tavolo di Che tempo che fa su Nove ha raccolto 529.000 spettatori con il 3,4% di share. L'anteprima si è fermata a 558.000 spettatori e al 2,9%, mentre la parte finale E per finire ha registrato 293.000 spettatori con il 3% in seconda serata.