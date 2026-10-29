Mercoledì 28 ottobre 2026 la prima serata va a Tale e quale show: il varietà di Carlo Conti su Rai1 raccoglie 2.695.000 spettatori e il 20,2% di share. Su Canale 5 l'ultima puntata de Il Volo, Uno per tutti si ferma a 1.856.000 spettatori e al 16%. Nell'access Affari tuoi tocca 4.333.000 spettatori (22,3%).

La prima serata

Sfida a due tra le ammiraglie, con Rai1 avanti di oltre quattro punti. Il Volo chiude il suo ciclo su Canale 5 con la terza e ultima puntata. Terza rete più vista è Rai3 con Chi l'ha visto?, condotto da Raffaella Griggi, che supera il milione. Su La7 Aldo Cazzullo con Una giornata particolare porta a casa 958.000 spettatori e il 6,1%. Su Nove Il Tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio si attesta al 3,4%, preceduto dall'anteprima (558.000, 2,9%). Rete4 propone È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer.

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ottiene 589.000 spettatori con il 13,4%. Su Canale 5 Il Volo Highlights tiene 757.000 spettatori (17,4%), poi Pressing raccoglie 404.000 spettatori con il 12,2%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 457.000 spettatori (6,4%). Tg3 Linea notte si ferma a 383.000 (6,1%), Nudi e felici su Italia 1 a 249.000 (3,6%), Il Tavolo… E per finire su Nove a 293.000 (3%).

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Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tale e quale show 2.695.000 20,2% Canale 5 Il Volo, Uno per tutti 1.856.000 16,0% Rai3 Chi l'ha visto? 1.019.000 7,1% La7 Una giornata particolare 958.000 6,1% Italia 1 The Lost City 790.000 4,9% Nove Il Tavolo di Che tempo che fa 529.000 3,4% Rete4 È sempre Cartabianca 483.000 4,1% Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti 313.000 2,3% Rai2 Patù, la passione delle idee 305.000 2,0%

Access prime time

Affari tuoi con Stefano De Martino vince la fascia con 4.333.000 spettatori e il 22,3%. La Ruota della fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.049.000 spettatori e il 21%. Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.345.000 spettatori (23,4%), il Tg5 3.348.000 (17,9%). Su La7 Otto e mezzo arriva al 9,4%, mentre su Rai3 Un posto al sole sale a 1.498.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.345.000 23,4% Rai1 Cinque minuti 3.839.000 20,1% Rai1 Affari tuoi 4.333.000 22,3% Rai2 Tg2 944.000 4,9% Rai2 Tg2 Post 439.000 2,2% Rai3 Il cavallo e la torre 1.240.000 6,5% Rai3 Un posto al sole 1.498.000 7,7% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.068.000 5,6% Rete4 4 di sera (seconda parte) 737.000 3,8% Canale 5 Tg5 3.348.000 17,9% Canale 5 Gira la ruota della fortuna 3.424.000 17,8% Canale 5 La Ruota della fortuna 4.049.000 21,0% Italia 1 N.C.I.S. 1.054.000 5,4% La7 TgLa7 1.403.000 7,5% La7 Otto e mezzo 1.840.000 9,4% Tv8 Foodish 467.000 2,4% Nove Cash or trash 471.000 2,4%

Il preserale

L'Eredità domina la fascia: 4.106.000 spettatori e il 24,6%, con 3.126.000 (22,7%) per La sfida dei 7. Su Canale 5 Caduta libera si ferma a 2.275.000 spettatori e al 14,7%, mentre Inizia la sfida ne raccoglie 1.757.000 (14,1%). Il TgR supera i 2,4 milioni, il Tg3 delle 19 tocca il 14,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità, La sfida dei 7 3.126.000 22,7% Rai1 L'Eredità 4.106.000 24,6% Rai2 Tg2 401.000 3,5% Rai2 Tg Sport sera 384.000 3,1% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 559.000 3,7% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 675.000 3,7% Rai3 Tg3 2.143.000 14,5% Rai3 TgR 2.483.000 14,6% Rai3 Blob 1.123.000 6,2% Rai3 Fin che la barca va 1.039.000 5,5% Rete4 Tg4 667.000 4,6% Rete4 10 minuti 902.000 5,5% Rete4 La Promessa 995.000 5,4% Canale 5 Caduta libera, Inizia la sfida 1.757.000 14,1% Canale 5 Caduta libera 2.275.000 14,7% Italia 1 Studio Aperto 466.000 3,9% Italia 1 Grande Fratello Vip 312.000 2,4% Italia 1 Studio Aperto Mag 362.000 2,4% Italia 1 C.S.I. Scena del crimine 485.000 2,7% La7 Ignoto X 337.000 2,3% Nove Little Big Italy 283.000 2,0% Nove Cash or trash 419.000 2,4%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 delle 8 raccoglie 999.000 spettatori (21,6%), UnoMattina 763.000 (18,5%) e Storie italiane sale da 672.000 a 781.000 spettatori. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 tocca 1.094.000 spettatori e il 23,8%, Mattino Cinque segna 766.000 (18,7%) nella prima parte. Su Rai3 Buongiorno Regione arriva al 13,1%. Su Rete4 Ore 11 tocca il 7,8%. Su Rai2 I fatti vostri sale al 6,2% nella seconda parte, su La7 Omnibus meteo tocca il 6,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (presentazione) 325.000 15,4% Rai1 UnoMattina News 614.000 15,2% Rai1 Tg1 delle 8 999.000 21,6% Rai1 UnoMattina 763.000 18,5% Rai1 Storie italiane (prima parte) 672.000 17,5% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 781.000 17,1% Rai2 Baywatch (primo episodio) 89.000 2,0% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 93.000 2,0% Rai2 Tg2 delle 8.30 148.000 3,3% Rai2 Radio2 Social Club 148.000 3,7% Rai2 Tg2 Italia Europa 132.000 3,4% Rai2 Tg2 Flash 113.000 2,8% Rai2 Tg Sport giorno 132.000 3,2% Rai2 I fatti vostri (prima parte) 274.000 5,2% Rai2 I fatti vostri (seconda parte) 537.000 6,2% Rai3 Buongiorno Italia 489.000 11,9% Rai3 Buongiorno Regione 625.000 13,1% Rai3 Agorà (prima parte) 261.000 6,0% Rai3 Agorà (seconda parte) 212.000 5,5% Rai3 Agorà (terza parte) 209.000 5,5% Rai3 Elisir (presentazione) 245.000 6,1% Rai3 Elisir 352.000 7,6% Rete4 4 di sera (replica, prima parte) 132.000 4,3% Rete4 4 di sera (replica, seconda parte) 221.000 5,3% Rete4 La Promessa 219.000 4,6% Rete4 Terra amara 192.000 4,2% Rete4 Segreti di famiglia 165.000 4,1% Rete4 Tempesta d'amore 249.000 6,5% Rete4 Ore 11 365.000 7,8% Canale 5 Prima pagina Tg5 692.000 20,0% Canale 5 Tg5 delle 8 1.094.000 23,8% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 766.000 18,7% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 695.000 18,1% Italia 1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 83.000 1,8% Italia 1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 80.000 1,7% Italia 1 Chicago Fire (primo episodio) 139.000 3,4% Italia 1 Chicago Fire (secondo episodio) 234.000 6,1% Italia 1 Law & Order, Unità speciale (primo episodio) 184.000 4,5% Italia 1 Law & Order, Unità speciale (secondo episodio) 273.000 4,7% La7 Omnibus News 163.000 3,9% La7 TgLa7 260.000 5,4% La7 Omnibus meteo 308.000 6,5% La7 Omnibus dibattito 248.000 5,7% La7 Coffee Break 176.000 4,6% La7 L'aria che tira 235.000 4,8%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.886.000 spettatori e il 25,7%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.282.000 spettatori (21,2%). È sempre mezzogiorno segna 1.482.000 spettatori e il 17%, Forum su Canale 5 raccoglie 1.114.000 spettatori (17,4%). Il TgR supera gli 1,9 milioni, il Tg2 delle 13 tocca il 12,3%. Studio Aperto delle 12.25 arriva a un milione di spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.482.000 17,0% Rai1 Tg1 delle 13.30 2.886.000 25,7% Rai1 Tg1 Economia 2.290.000 20,8% Rai2 Tg2 delle 13 1.311.000 12,3% Rai2 Tg2 Costume e società 737.000 6,5% Rai2 Tg2 Medicina 33 686.000 6,2% Rai2 2 di picche 525.000 4,8% Rai3 Tg3 787.000 11,2% Rai3 Speciale Tg3 560.000 6,4% Rai3 Quante storie 477.000 4,6% Rai3 Passato e presente 427.000 3,8% Rai3 TgR 1.940.000 17,8% Rai3 Tg3 1.253.000 12,1% Rai3 TgR Leonardo 786.000 8,0% Rete4 Tg4 delle 12 553.000 8,3% Rete4 Ore 11 Cronaca 546.000 6,5% Rete4 Ore 11 Saluti 661.000 5,7% Rete4 La signora in giallo 657.000 5,9% Canale 5 Forum 1.114.000 17,4% Canale 5 Tg5 delle 13 2.282.000 21,2% Italia 1 Studio Aperto delle 12.25 1.000.000 11,2% Italia 1 Grande Fratello Vip 635.000 6,2% Italia 1 Sport Mediaset 648.000 5,9% Italia 1 Sport Mediaset Extra 414.000 3,8% La7 L'aria che tira Oggi 465.000 5,1% La7 TgLa7 delle 13.30 728.000 6,6% Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti 125.000 1,4% Tv8 Foodish 170.000 1,5% Nove Cash or trash 238.000 2,6%

Il pomeriggio

Uomini e donne vince il pomeriggio con 2.201.000 spettatori e il 24,3%, seguito da Tutto per la mia famiglia (1.859.000, 23,7%). Su Rai1 Vita in diretta raggiunge 1.999.000 spettatori e il 18,4%, La volta buona sale al 20% nella seconda parte. Beautiful e Forbidden Fruit superano i due milioni. Su Rai3 Geo arriva al 12%, su Rai2 BellaMà tocca il 7,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.497.000 15,2% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.648.000 20,0% Rai1 Il paradiso delle signore 1.380.000 17,6% Rai1 Tg1 1.062.000 13,7% Rai1 Vita in diretta (presentazione) 1.492.000 17,3% Rai1 Vita in diretta 1.999.000 18,4% Rai2 Ore 14 703.000 7,0% Rai2 BellaMà (prima parte) 466.000 5,8% Rai2 BellaMà (seconda parte) 585.000 7,5% Rai2 Squadra speciale Cobra 11 341.000 3,8% Rai3 Question time 244.000 2,8% Rai3 Piazza Affari 180.000 2,3% Rai3 Aspettando Geo 527.000 6,7% Rai3 Geo 1.241.000 12,0% Rete4 Lo sportello di Forum 632.000 6,3% Rete4 Diario del giorno 489.000 6,2% Rete4 Inga Lindström, Il ritorno di Ellen 396.000 3,9% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.765.000 15,6% Canale 5 Beautiful 2.020.000 18,5% Canale 5 Forbidden Fruit 2.055.000 19,8% Canale 5 Uomini e donne 2.201.000 24,3% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.859.000 23,7% Canale 5 Amici 1.297.000 16,6% Canale 5 Dentro la notizia 1.365.000 16,6% Canale 5 Dentro la notizia, Le voci 1.607.000 15,9% Canale 5 Dentro la notizia, Saluti 1.623.000 14,0% Italia 1 I Simpson (primo episodio) 408.000 3,9% Italia 1 I Simpson (secondo episodio) 370.000 3,7% Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 369.000 4,3% Italia 1 The Mentalist (primo episodio) 348.000 4,5% Italia 1 The Mentalist (secondo episodio) 382.000 4,3% Italia 1 Sport Mediaset 311.000 3,0% La7 Tagadà (anteprima) 461.000 4,5% La7 Tagadà 381.000 4,6% La7 Tagadà Focus 310.000 3,9% La7 La torre di Babele Doc 251.000 2,5% Tv8 La confraternita 214.000 2,4% Tv8 Amore in Irlanda 178.000 2,1% Nove The Cage (primo episodio) 272.000 2,5% Nove The Cage (secondo episodio) 247.000 2,5% Nove Storie criminali 106.000 1,3%

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti tv di mercoledì 28 ottobre 2026?

La prima serata di mercoledì 28 ottobre 2026 è andata a Tale e quale show su Rai1, con 2.695.000 spettatori e il 20,2% di share. Il Volo, Uno per tutti su Canale 5 si è fermato a 1.856.000 spettatori e al 16%, con un distacco di oltre quattro punti dal varietà condotto da Carlo Conti.

Quanto ha fatto Il Volo, Uno per tutti nell'ultima puntata?

L'ultima puntata de Il Volo, Uno per tutti, andata in onda mercoledì 28 ottobre 2026 su Canale 5, ha raccolto 1.856.000 spettatori con il 16% di share. In seconda serata la coda Il Volo Highlights ha tenuto 757.000 spettatori con il 17,4%, prima di Pressing al 12,2%.

Come è andato l'access prime time del 28 ottobre 2026?

Nell'access di mercoledì 28 ottobre 2026 Affari tuoi su Rai1 ha vinto con 4.333.000 spettatori e il 22,3%. La Ruota della fortuna su Canale 5 ha risposto con 4.049.000 spettatori e il 21%. Su La7 Otto e mezzo ha raccolto 1.840.000 spettatori con il 9,4% di share.

Quanti spettatori ha avuto Il Tavolo di Fabio Fazio il 28 ottobre?

Mercoledì 28 ottobre 2026 Il Tavolo di Che tempo che fa su Nove ha raccolto 529.000 spettatori con il 3,4% di share. L'anteprima si è fermata a 558.000 spettatori e al 2,9%, mentre la parte finale E per finire ha registrato 293.000 spettatori con il 3% in seconda serata.