Martedì 27 ottobre 2026 la prima serata si divide in due. Su Rai1 l'ultima puntata di Tutto l'amore che resta, con Raoul Bova, è il programma più visto con 2.773.000 spettatori e il 16,3% di share. Zelig 30 su Canale5 si ferma a 1.858.000 spettatori ma ottiene lo share più alto, il 16,8%.

La prima serata

Rai1 chiude la fiction di Raoul Bova con il pubblico più ampio della serata: 2.773.000 spettatori e il 16,3%. Canale5 manda in onda l'ultimo appuntamento di Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz, che resta in onda fino all'una di notte e tocca il 16,8% con 1.858.000 spettatori. Il terzo polo è La7: DiMartedì di Giovanni Floris segna 1.674.000 spettatori e l'11,5%. Su Rete4 Verità nascoste di Milo Infante arriva a 1.032.000 spettatori e al 9,1%. Italia1 propone il film Io sono nessuno (6,5%), Tv8 X Factor condotto da Giorgia (4,9%). Su Rai2 Formidabile! con Elenoire Casalegno si ferma al 3,4%, su Rai3 Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi al 2,1%.

In seconda serata DiMartedì Più tiene 478.000 spettatori con l'8,8%. Porta a Porta su Rai1 raccoglie 620.000 spettatori e il 6,5%, il Tg5 Notte 236.000 e il 10,1%. Su Italia1 Bullet Train fa 388.000 spettatori e il 5,8%, il Tg3 Linea Notte 172.000 e il 3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tutto l'amore che resta 2.773.000 16,3% Canale5 Zelig 30 1.858.000 16,8% La7 DiMartedì 1.674.000 11,5% Italia1 Io sono nessuno 1.098.000 6,5% Rete4 Verità nascoste 1.032.000 9,1% Tv8 X Factor 597.000 4,9% Rai2 Formidabile! 500.000 3,4% Rai3 Filorosso 255.000 2,1% Nove Merry Christmas in Love 228.000 1,6%

Access prime time

Affari Tuoi con Stefano De Martino vince la sfida dell'access con 4.407.000 spettatori e il 22%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti resta a un passo: 4.354.000 spettatori e il 21,9%. Il Tg1 delle 20 informa 4.241.000 spettatori (22,8%), il Tg5 3.542.000 (18,9%). Su La7 Otto e mezzo sfiora i 1,9 milioni con il 9,4%, su Rai3 Un posto al sole arriva al 7%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 (20.00) 4.241.000 22,8% Canale5 Tg5 (20.00) 3.542.000 18,9% Rai1 Cinque minuti 3.708.000 19,3% Canale5 Gira la Ruota della Fortuna 3.597.000 18,3% Rai1 Affari Tuoi 4.407.000 22,0% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.354.000 21,9% La7 TgLa7 (20.00) 1.564.000 8,3% La7 Otto e mezzo 1.884.000 9,4% Rai3 Il cavallo e la torre 1.271.000 6,6% Rai3 Un posto al sole 1.410.000 7,0% Rai2 Tg2 (20.30) 1.069.000 5,4% Rai2 Tg2 Post 609.000 3,0% Rete4 4 di sera (prima parte) 991.000 5,1% Rete4 4 di sera (seconda parte) 833.000 4,2% Italia1 NCIS - Unità anticrimine 925.000 4,6% Tv8 Foodish 598.000 3,0% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 534.000 2,7%

Il preserale

L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: 3.097.000 spettatori (22,7%) per La sfida dei 7 e 4.227.000 (25,1%) per la parte centrale, con il gioco finale a 4.462.000 e al 25,5%. Su Canale5 Caduta Libera di Max Giusti ottiene 1.794.000 spettatori (14,5%) nella prima parte e 2.465.000 (15,9%) nella seconda. Su Rai3 il TgR delle 19.30 raccoglie 2.557.000 spettatori e il 14,9%, il Tg3 delle 19 2.027.000 e il 13,8%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità - La sfida dei 7 3.097.000 22,7% Rai1 L'Eredità 4.227.000 25,1% Canale5 Caduta Libera - Inizia la sfida 1.794.000 14,5% Canale5 Caduta Libera 2.465.000 15,9% Rai2 Tg Sport Sera 421.000 3,4% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 683.000 4,5% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 856.000 4,7% Rai3 Tg3 (19.00) 2.027.000 13,8% Rai3 TgR (19.30) 2.557.000 14,9% Rai3 Blob 1.113.000 6,1% Rai3 Fin che la barca va 1.010.000 5,3% Rete4 Tg4 (19.00) 826.000 5,7% Rete4 10 minuti 1.085.000 6,6% Rete4 La Promessa 1.054.000 5,8% Italia1 Grande Fratello Vip 323.000 2,4% Italia1 Studio Aperto (18.30) 587.000 4,9% Italia1 Studio Aperto Mag 241.000 1,6% Italia1 CSI - Scena del crimine 460.000 2,6% La7 Ignoto X 290.000 2,0% Tv8 Foodish 153.000 1,3% Nove Little Big Italy 357.000 2,5% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 480.000 2,7%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 delle 8 è il dato più alto della fascia con 1.060.000 spettatori e il 21,9%. UnoMattina segue con 790.000 spettatori (19,1%), Storie italiane cresce da 663.000 (17,3%) a 814.000 (17,4%). Su Canale5 il Tg5 delle 8 informa 1.038.000 spettatori (21,6%) e Mattino Cinque supera il 20% nella seconda parte. Su Rai3 Buongiorno Regione arriva al 12,5%, su La7 Coffee Break chiude al 4,6%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 326.000 15,5% Rai1 UnoMattina News 753.000 17,8% Rai1 Tg1 (8.00) 1.060.000 21,9% Rai1 UnoMattina 790.000 19,1% Rai1 Storie italiane (prima parte) 663.000 17,3% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 814.000 17,4% Canale5 Prima pagina Tg5 712.000 19,7% Canale5 Tg5 (8.00) 1.038.000 21,6% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 789.000 19,1% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 773.000 20,2% Rai2 Baywatch (primo episodio) 87.000 1,9% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 106.000 2,2% Rai2 Tg2 (8.30) 105.000 2,3% Rai2 Radio2 Social Club 171.000 4,2% Rai2 Tg2 Italia Europa 143.000 3,7% Rai2 Tg2 Flash 136.000 3,4% Rai3 Buongiorno Italia 527.000 12,2% Rai3 Buongiorno Regione 609.000 12,5% Rai3 Agorà 239.000 5,4% Rai3 Fuori Agorà 144.000 3,8% Rai3 Agorà Extra 134.000 3,5% Rete4 La Promessa 192.000 4,0% Rete4 Terra amara 223.000 4,7% Rete4 Segreti di famiglia 192.000 4,8% Rete4 Tempesta d'amore 181.000 4,7% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 104.000 2,3% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 85.000 1,8% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 138.000 3,3% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 153.000 4,0% Italia1 Chicago Med (terzo episodio) 203.000 5,0% La7 Omnibus News 121.000 2,7% La7 TgLa7 194.000 3,9% La7 Omnibus Dibattito 195.000 4,4% La7 Coffee Break 177.000 4,6%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.805.000 spettatori e il 24,1%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.427.000 spettatori e il 21,6%. È sempre mezzogiorno raccoglie 1.526.000 spettatori (16,7%), Forum su Canale5 1.262.000 (18,7%). Il Tg2 delle 13 arriva al 13,7%, il TgR delle 14 al 17,4%, Studio Aperto delle 12.25 al 10,4%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.526.000 16,7% Rai1 Tg1 (13.30) 2.805.000 24,1% Rai1 Tg1 Economia 2.127.000 18,7% Rai2 Tg Sport Giorno 186.000 4,5% Rai2 I fatti vostri (prima parte) 392.000 7,6% Rai2 I fatti vostri (seconda parte) 687.000 7,9% Rai2 Tg2 (13.00) 1.528.000 13,7% Rai3 Elisir (presentazione) 163.000 4,2% Rai3 Elisir 369.000 7,7% Rai3 Tg3 (12.00) 766.000 10,3% Rai3 Fuori Tg 758.000 8,4% Rai3 Quante storie 539.000 5,1% Rai3 Passato e presente 458.000 3,9% Rai3 TgR (14.00) 1.935.000 17,4% Rai3 Tg3 (14.20) 1.136.000 10,9% Rete4 Ore 11 (prima parte) 332.000 7,0% Rete4 Ore 11 - Cronaca (seconda parte) 487.000 5,5% Rete4 Tg4 (12.00) 561.000 7,9% Rete4 La signora in giallo 690.000 6,0% Canale5 Forum 1.262.000 18,7% Canale5 Tg5 (13.00) 2.427.000 21,6% Italia1 Law & Order - Unità speciale 264.000 4,4% Italia1 Studio Aperto (12.25) 972.000 10,4% Italia1 Grande Fratello Vip 678.000 6,3% Italia1 Sport Mediaset 750.000 6,5% Italia1 Sport Mediaset Extra 547.000 4,8% La7 L'aria che tira (prima parte) 237.000 4,8% La7 L'aria che tira - Oggi (seconda parte) 458.000 4,8% La7 TgLa7 (13.30) 732.000 6,4% Tv8 4 Ristoranti 167.000 1,7% Tv8 Foodish 243.000 2,1% Nove Cash or Trash (primo episodio) 211.000 2,3% Nove Cash or Trash (secondo episodio) 303.000 2,7%

Il pomeriggio

Su Rai1 Vita in diretta sale a 1.993.000 spettatori e al 18,8% dopo una presentazione da 1.511.000 (18,1%). La volta buona passa dal 15,2% al 20,3%, Il paradiso delle signore tiene il 17,8%. Canale5 resta la rete leader del primo pomeriggio: Uomini e Donne sfiora il 23% con 2.074.000 spettatori, Tutto per la mia famiglia sale al 23,6%, Forbidden Fruit e Beautiful superano i 2 milioni. Più avanti Dentro la notizia raccoglie 1.344.000 spettatori (16,8%) e 1.474.000 (15%). Su Rai3 Geo arriva a 1.231.000 spettatori e al 12,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.510.000 15,2% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.680.000 20,3% Rai1 Il paradiso delle signore 1.418.000 17,8% Rai1 Tg1 1.087.000 14,2% Rai1 Vita in diretta (presentazione) 1.511.000 18,1% Rai1 Vita in diretta 1.993.000 18,8% Canale5 Grande Fratello Vip 1.927.000 16,6% Canale5 Beautiful 2.082.000 18,5% Canale5 Forbidden Fruit 2.085.000 19,8% Canale5 Uomini e Donne 2.074.000 23,0% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.920.000 23,6% Canale5 Amici 1.307.000 16,9% Canale5 Dentro la notizia (prima parte) 1.344.000 16,8% Canale5 Dentro la notizia - Le voci (seconda parte) 1.474.000 15,0% Rai2 2 di picche 565.000 5,0% Rai2 Ore 14 727.000 7,2% Rai2 BellaMa' (prima parte) 373.000 4,5% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 474.000 6,2% Rai2 Squadra speciale Cobra 11 296.000 3,4% Rai3 Aspettando Geo 432.000 5,5% Rai3 Geo 1.231.000 12,3% Rete4 Lo sportello di Forum 654.000 6,5% Rete4 Diario del giorno 523.000 6,5% Rete4 Inga Lindström - Il matrimonio dimenticato 335.000 3,4% Italia1 I Simpson (primo episodio) 491.000 4,6% Italia1 I Simpson (secondo episodio) 428.000 4,3% Italia1 NCIS Los Angeles 455.000 5,3% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 359.000 4,6% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 443.000 5,2% La7 Tagadà (presentazione) 431.000 4,2% La7 Tagadà 374.000 4,4% La7 Tagadà Focus 318.000 4,0% La7 La torre di Babele Doc 253.000 2,6% Tv8 Senza via di fuga 207.000 2,3% Tv8 L'amore non divorzia mai 211.000 2,6% Nove The Cage - Prendi e scappa (primo episodio) 303.000 2,7% Nove The Cage - Prendi e scappa (secondo episodio) 275.000 2,8% Nove Storie criminali 139.000 1,7%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata del 27 ottobre 2026?

Dipende dal parametro. Martedì 27 ottobre 2026 Tutto l'amore che resta su Rai1 è il programma più visto con 2.773.000 spettatori e il 16,3% di share. Zelig 30 su Canale5, in onda fino all'una di notte, ottiene lo share più alto con il 16,8% e 1.858.000 spettatori.

Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 27 ottobre?

Martedì 27 ottobre 2026 Affari Tuoi con Stefano De Martino vince l'access prime time su Rai1 con 4.407.000 spettatori e il 22% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 resta vicina con 4.354.000 spettatori e il 21,9%, uno scarto di circa 53.000 spettatori.

Quanto ha fatto DiMartedì il 27 ottobre 2026?

Il talk di Giovanni Floris su La7 ha raccolto 1.674.000 spettatori e l'11,5% di share martedì 27 ottobre 2026, terzo risultato della prima serata per share. In seconda serata DiMartedì Più ha tenuto 478.000 spettatori con l'8,8% di share, davanti a Porta a Porta di Rai1 ferma al 6,5%.

Quanti spettatori ha avuto L'Eredità martedì 27 ottobre?

Martedì 27 ottobre 2026 L'Eredità su Rai1 ha registrato 4.227.000 spettatori e il 25,1% di share nella parte centrale, con La sfida dei 7 a 3.097.000 e il 22,7%. Il gioco finale ha toccato 4.462.000 spettatori e il 25,5%, staccando Caduta Libera ferma al 15,9%.