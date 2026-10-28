Ascolti tv di martedì 27 ottobre 2026: Tutto l'amore che resta il più visto, Zelig 30 vince lo share, Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Il finale della fiction con Raoul Bova raccoglie quasi 2,8 milioni di spettatori, l'ultima puntata di Zelig 30 risponde con il 16,8% di share.
Martedì 27 ottobre 2026 la prima serata si divide in due. Su Rai1 l'ultima puntata di Tutto l'amore che resta, con Raoul Bova, è il programma più visto con 2.773.000 spettatori e il 16,3% di share. Zelig 30 su Canale5 si ferma a 1.858.000 spettatori ma ottiene lo share più alto, il 16,8%.
La prima serata
Rai1 chiude la fiction di Raoul Bova con il pubblico più ampio della serata: 2.773.000 spettatori e il 16,3%. Canale5 manda in onda l'ultimo appuntamento di Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz, che resta in onda fino all'una di notte e tocca il 16,8% con 1.858.000 spettatori. Il terzo polo è La7: DiMartedì di Giovanni Floris segna 1.674.000 spettatori e l'11,5%. Su Rete4 Verità nascoste di Milo Infante arriva a 1.032.000 spettatori e al 9,1%. Italia1 propone il film Io sono nessuno (6,5%), Tv8 X Factor condotto da Giorgia (4,9%). Su Rai2 Formidabile! con Elenoire Casalegno si ferma al 3,4%, su Rai3 Filorosso di Antonino Monteleone e Adele Grossi al 2,1%.
In seconda serata DiMartedì Più tiene 478.000 spettatori con l'8,8%. Porta a Porta su Rai1 raccoglie 620.000 spettatori e il 6,5%, il Tg5 Notte 236.000 e il 10,1%. Su Italia1 Bullet Train fa 388.000 spettatori e il 5,8%, il Tg3 Linea Notte 172.000 e il 3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tutto l'amore che resta
2.773.000
16,3%
Canale5
Zelig 30
1.858.000
16,8%
La7
DiMartedì
1.674.000
11,5%
Italia1
Io sono nessuno
1.098.000
6,5%
Rete4
Verità nascoste
1.032.000
9,1%
Tv8
X Factor
597.000
4,9%
Rai2
Formidabile!
500.000
3,4%
Rai3
Filorosso
255.000
2,1%
Nove
Merry Christmas in Love
228.000
1,6%
Access prime time
Affari Tuoi con Stefano De Martino vince la sfida dell'access con 4.407.000 spettatori e il 22%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti resta a un passo: 4.354.000 spettatori e il 21,9%. Il Tg1 delle 20 informa 4.241.000 spettatori (22,8%), il Tg5 3.542.000 (18,9%). Su La7 Otto e mezzo sfiora i 1,9 milioni con il 9,4%, su Rai3 Un posto al sole arriva al 7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1 (20.00)
4.241.000
22,8%
Canale5
Tg5 (20.00)
3.542.000
18,9%
Rai1
Cinque minuti
3.708.000
19,3%
Canale5
Gira la Ruota della Fortuna
3.597.000
18,3%
Rai1
Affari Tuoi
4.407.000
22,0%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.354.000
21,9%
La7
TgLa7 (20.00)
1.564.000
8,3%
La7
Otto e mezzo
1.884.000
9,4%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.271.000
6,6%
Rai3
Un posto al sole
1.410.000
7,0%
Rai2
Tg2 (20.30)
1.069.000
5,4%
Rai2
Tg2 Post
609.000
3,0%
Rete4
4 di sera (prima parte)
991.000
5,1%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
833.000
4,2%
Italia1
NCIS - Unità anticrimine
925.000
4,6%
Tv8
Foodish
598.000
3,0%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
534.000
2,7%
Il preserale
L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: 3.097.000 spettatori (22,7%) per La sfida dei 7 e 4.227.000 (25,1%) per la parte centrale, con il gioco finale a 4.462.000 e al 25,5%. Su Canale5 Caduta Libera di Max Giusti ottiene 1.794.000 spettatori (14,5%) nella prima parte e 2.465.000 (15,9%) nella seconda. Su Rai3 il TgR delle 19.30 raccoglie 2.557.000 spettatori e il 14,9%, il Tg3 delle 19 2.027.000 e il 13,8%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità - La sfida dei 7
3.097.000
22,7%
Rai1
L'Eredità
4.227.000
25,1%
Canale5
Caduta Libera - Inizia la sfida
1.794.000
14,5%
Canale5
Caduta Libera
2.465.000
15,9%
Rai2
Tg Sport Sera
421.000
3,4%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
683.000
4,5%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
856.000
4,7%
Rai3
Tg3 (19.00)
2.027.000
13,8%
Rai3
TgR (19.30)
2.557.000
14,9%
Rai3
Blob
1.113.000
6,1%
Rai3
Fin che la barca va
1.010.000
5,3%
Rete4
Tg4 (19.00)
826.000
5,7%
Rete4
10 minuti
1.085.000
6,6%
Rete4
La Promessa
1.054.000
5,8%
Italia1
Grande Fratello Vip
323.000
2,4%
Italia1
Studio Aperto (18.30)
587.000
4,9%
Italia1
Studio Aperto Mag
241.000
1,6%
Italia1
CSI - Scena del crimine
460.000
2,6%
La7
Ignoto X
290.000
2,0%
Tv8
Foodish
153.000
1,3%
Nove
Little Big Italy
357.000
2,5%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
480.000
2,7%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 delle 8 è il dato più alto della fascia con 1.060.000 spettatori e il 21,9%. UnoMattina segue con 790.000 spettatori (19,1%), Storie italiane cresce da 663.000 (17,3%) a 814.000 (17,4%). Su Canale5 il Tg5 delle 8 informa 1.038.000 spettatori (21,6%) e Mattino Cinque supera il 20% nella seconda parte. Su Rai3 Buongiorno Regione arriva al 12,5%, su La7 Coffee Break chiude al 4,6%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
326.000
15,5%
Rai1
UnoMattina News
753.000
17,8%
Rai1
Tg1 (8.00)
1.060.000
21,9%
Rai1
UnoMattina
790.000
19,1%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
663.000
17,3%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
814.000
17,4%
Canale5
Prima pagina Tg5
712.000
19,7%
Canale5
Tg5 (8.00)
1.038.000
21,6%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
789.000
19,1%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
773.000
20,2%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
87.000
1,9%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
106.000
2,2%
Rai2
Tg2 (8.30)
105.000
2,3%
Rai2
Radio2 Social Club
171.000
4,2%
Rai2
Tg2 Italia Europa
143.000
3,7%
Rai2
Tg2 Flash
136.000
3,4%
Rai3
Buongiorno Italia
527.000
12,2%
Rai3
Buongiorno Regione
609.000
12,5%
Rai3
Agorà
239.000
5,4%
Rai3
Fuori Agorà
144.000
3,8%
Rai3
Agorà Extra
134.000
3,5%
Rete4
La Promessa
192.000
4,0%
Rete4
Terra amara
223.000
4,7%
Rete4
Segreti di famiglia
192.000
4,8%
Rete4
Tempesta d'amore
181.000
4,7%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
104.000
2,3%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
85.000
1,8%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
138.000
3,3%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
153.000
4,0%
Italia1
Chicago Med (terzo episodio)
203.000
5,0%
La7
Omnibus News
121.000
2,7%
La7
TgLa7
194.000
3,9%
La7
Omnibus Dibattito
195.000
4,4%
La7
Coffee Break
177.000
4,6%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.805.000 spettatori e il 24,1%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.427.000 spettatori e il 21,6%. È sempre mezzogiorno raccoglie 1.526.000 spettatori (16,7%), Forum su Canale5 1.262.000 (18,7%). Il Tg2 delle 13 arriva al 13,7%, il TgR delle 14 al 17,4%, Studio Aperto delle 12.25 al 10,4%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.526.000
16,7%
Rai1
Tg1 (13.30)
2.805.000
24,1%
Rai1
Tg1 Economia
2.127.000
18,7%
Rai2
Tg Sport Giorno
186.000
4,5%
Rai2
I fatti vostri (prima parte)
392.000
7,6%
Rai2
I fatti vostri (seconda parte)
687.000
7,9%
Rai2
Tg2 (13.00)
1.528.000
13,7%
Rai3
Elisir (presentazione)
163.000
4,2%
Rai3
Elisir
369.000
7,7%
Rai3
Tg3 (12.00)
766.000
10,3%
Rai3
Fuori Tg
758.000
8,4%
Rai3
Quante storie
539.000
5,1%
Rai3
Passato e presente
458.000
3,9%
Rai3
TgR (14.00)
1.935.000
17,4%
Rai3
Tg3 (14.20)
1.136.000
10,9%
Rete4
Ore 11 (prima parte)
332.000
7,0%
Rete4
Ore 11 - Cronaca (seconda parte)
487.000
5,5%
Rete4
Tg4 (12.00)
561.000
7,9%
Rete4
La signora in giallo
690.000
6,0%
Canale5
Forum
1.262.000
18,7%
Canale5
Tg5 (13.00)
2.427.000
21,6%
Italia1
Law & Order - Unità speciale
264.000
4,4%
Italia1
Studio Aperto (12.25)
972.000
10,4%
Italia1
Grande Fratello Vip
678.000
6,3%
Italia1
Sport Mediaset
750.000
6,5%
Italia1
Sport Mediaset Extra
547.000
4,8%
La7
L'aria che tira (prima parte)
237.000
4,8%
La7
L'aria che tira - Oggi (seconda parte)
458.000
4,8%
La7
TgLa7 (13.30)
732.000
6,4%
Tv8
4 Ristoranti
167.000
1,7%
Tv8
Foodish
243.000
2,1%
Nove
Cash or Trash (primo episodio)
211.000
2,3%
Nove
Cash or Trash (secondo episodio)
303.000
2,7%
Il pomeriggio
Su Rai1 Vita in diretta sale a 1.993.000 spettatori e al 18,8% dopo una presentazione da 1.511.000 (18,1%). La volta buona passa dal 15,2% al 20,3%, Il paradiso delle signore tiene il 17,8%. Canale5 resta la rete leader del primo pomeriggio: Uomini e Donne sfiora il 23% con 2.074.000 spettatori, Tutto per la mia famiglia sale al 23,6%, Forbidden Fruit e Beautiful superano i 2 milioni. Più avanti Dentro la notizia raccoglie 1.344.000 spettatori (16,8%) e 1.474.000 (15%). Su Rai3 Geo arriva a 1.231.000 spettatori e al 12,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.510.000
15,2%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.680.000
20,3%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.418.000
17,8%
Rai1
Tg1
1.087.000
14,2%
Rai1
Vita in diretta (presentazione)
1.511.000
18,1%
Rai1
Vita in diretta
1.993.000
18,8%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.927.000
16,6%
Canale5
Beautiful
2.082.000
18,5%
Canale5
Forbidden Fruit
2.085.000
19,8%
Canale5
Uomini e Donne
2.074.000
23,0%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.920.000
23,6%
Canale5
Amici
1.307.000
16,9%
Canale5
Dentro la notizia (prima parte)
1.344.000
16,8%
Canale5
Dentro la notizia - Le voci (seconda parte)
1.474.000
15,0%
Rai2
2 di picche
565.000
5,0%
Rai2
Ore 14
727.000
7,2%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
373.000
4,5%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
474.000
6,2%
Rai2
Squadra speciale Cobra 11
296.000
3,4%
Rai3
Aspettando Geo
432.000
5,5%
Rai3
Geo
1.231.000
12,3%
Rete4
Lo sportello di Forum
654.000
6,5%
Rete4
Diario del giorno
523.000
6,5%
Rete4
Inga Lindström - Il matrimonio dimenticato
335.000
3,4%
Italia1
I Simpson (primo episodio)
491.000
4,6%
Italia1
I Simpson (secondo episodio)
428.000
4,3%
Italia1
NCIS Los Angeles
455.000
5,3%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
359.000
4,6%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
443.000
5,2%
La7
Tagadà (presentazione)
431.000
4,2%
La7
Tagadà
374.000
4,4%
La7
Tagadà Focus
318.000
4,0%
La7
La torre di Babele Doc
253.000
2,6%
Tv8
Senza via di fuga
207.000
2,3%
Tv8
L'amore non divorzia mai
211.000
2,6%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (primo episodio)
303.000
2,7%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (secondo episodio)
275.000
2,8%
Nove
Storie criminali
139.000
1,7%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata del 27 ottobre 2026?
Dipende dal parametro. Martedì 27 ottobre 2026 Tutto l'amore che resta su Rai1 è il programma più visto con 2.773.000 spettatori e il 16,3% di share. Zelig 30 su Canale5, in onda fino all'una di notte, ottiene lo share più alto con il 16,8% e 1.858.000 spettatori.
Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 27 ottobre?
Martedì 27 ottobre 2026 Affari Tuoi con Stefano De Martino vince l'access prime time su Rai1 con 4.407.000 spettatori e il 22% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 resta vicina con 4.354.000 spettatori e il 21,9%, uno scarto di circa 53.000 spettatori.
Quanto ha fatto DiMartedì il 27 ottobre 2026?
Il talk di Giovanni Floris su La7 ha raccolto 1.674.000 spettatori e l'11,5% di share martedì 27 ottobre 2026, terzo risultato della prima serata per share. In seconda serata DiMartedì Più ha tenuto 478.000 spettatori con l'8,8% di share, davanti a Porta a Porta di Rai1 ferma al 6,5%.
Quanti spettatori ha avuto L'Eredità martedì 27 ottobre?
Martedì 27 ottobre 2026 L'Eredità su Rai1 ha registrato 4.227.000 spettatori e il 25,1% di share nella parte centrale, con La sfida dei 7 a 3.097.000 e il 22,7%. Il gioco finale ha toccato 4.462.000 spettatori e il 25,5%, staccando Caduta Libera ferma al 15,9%.