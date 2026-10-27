Ascolti tv di lunedì 26 ottobre 2026: Teresa Battaglia vince con il 22,2%, il GF Vip si ferma al 16,8% e Affari Tuoi supera la Ruota
Elena Sofia Ricci porta Rai1 a 3,4 milioni di spettatori, mentre nel preserale L'Eredità tocca il 26,3% e in access Stefano De Martino batte Gerry Scotti.
Lunedì 26 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: I casi di Teresa Battaglia, con l'episodio Figlia della cenere, raccoglie 3.403.000 spettatori e il 22,2% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale5 si ferma a 1.743.000 e al 16,8%. In access Affari Tuoi segna 4.600.000 spettatori e il 22,7%.
La prima serata
Su Rai1 la fiction con Elena Sofia Ricci chiude la serata in testa con 3.403.000 spettatori e il 22,2%. Canale5 risponde con la puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi: 1.743.000 spettatori e il 16,8%. Terzo posto per Rai3 con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, che dedica spazio anche al caso Garlasco e arriva a 1.125.000 spettatori con l'8,4%.
Più indietro Italia1 con Fast & Furious 6 (731.000, 4,8%) e Tv8 con il GialappaShow (723.000, 5,2%), che supera in share Rai2, La7 e Rete4. Su Rai2 il film di Alessandro Siani Si accettano miracoli si ferma al 4,3%, La7 propone la seconda puntata di M - Il figlio del secolo con Luca Marinelli (4,2%), Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro (5,1%), Nove Little Big Italy con Francesco Panella (3,3%).
In seconda serata Storie di Sera su Rai1 ottiene 1.080.000 spettatori e il 12,0% nella prima parte e 399.000 con il 7,4% nella seconda. Su Canale5 il Tg5 Notte raccoglie 356.000 spettatori e il 14,4%, il GF Vip Night 815.000 e il 25,1%. Su Rai2 Il Processo del Lunedì segna 291.000 e il 4,6%, su Rai3 Tg3 Linea Notte 335.000 e il 6,1%, su Italia1 Cold Case 311.000 e il 4,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere
3.403.000
22,2%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.743.000
16,8%
Rai3
Lo Stato delle Cose
1.125.000
8,4%
Italia1
Fast & Furious 6
731.000
4,8%
Tv8
GialappaShow
723.000
5,2%
Rai2
Si accettano miracoli
707.000
4,3%
La7
M - Il figlio del secolo
690.000
4,2%
Rete4
Quarta Repubblica
597.000
5,1%
Nove
Little Big Italy
542.000
3,3%
Access prime time
La sfida dei giochi premia ancora Rai1. Affari Tuoi con Stefano De Martino ottiene 4.600.000 spettatori e il 22,7%, preceduto da Cinque Minuti con 4.243.000 e il 21,4%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.309.000 spettatori e il 21,4%. Su La7 Otto e Mezzo arriva a 2.053.000 spettatori e al 10,0%, su Rai3 Un posto al sole fa 1.408.000 e il 6,9%. Il Tg1 delle 20 resta il notiziario più visto con 4.894.000 spettatori e il 25,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1 20.00
4.894.000
25,3%
Rai1
Cinque Minuti
4.243.000
21,4%
Rai1
Affari Tuoi
4.600.000
22,7%
Canale5
Tg5 20.00
3.599.000
18,4%
Canale5
Gira La Ruota della Fortuna
3.667.000
18,3%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.309.000
21,4%
Rai2
Tg2 20.30
886.000
4,4%
Rai2
Tg2 Post
483.000
2,4%
Italia1
N.C.I.S. - Unità Anticrimine
1.058.000
5,2%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.275.000
6,4%
Rai3
Un posto al sole
1.408.000
6,9%
Rete4
4 di Sera (prima parte)
1.138.000
5,7%
Rete4
4 di Sera (seconda parte)
952.000
4,7%
La7
TgLa7 20.00
1.670.000
8,5%
La7
Otto e Mezzo
2.053.000
10,0%
Tv8
Foodish
421.000
2,3%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
457.000
2,5%
Il preserale
L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: 3.333.000 spettatori e il 23,3% per La sfida dei 7, poi 4.577.000 e il 26,3% nella parte principale. Su Canale5 Caduta Libera parte da 1.720.000 e il 13,5% e sale a 2.484.000 con il 15,6%. Su Rai3 il TgR delle 19.30 raccoglie 2.719.000 spettatori e il 15,5%, il Tg3 delle 19 2.199.000 e il 14,4%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità - La sfida dei 7
3.333.000
23,3%
Rai1
L'Eredità
4.577.000
26,3%
Canale5
Caduta Libera - Inizia la sfida
1.720.000
13,5%
Canale5
Caduta Libera
2.484.000
15,6%
Rai2
Tg Sport Sera
508.000
4,0%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
733.000
4,7%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
859.000
4,6%
Italia1
Grande Fratello Vip
417.000
3,1%
Italia1
Studio Aperto 18.30
616.000
5,0%
Italia1
Studio Aperto Mag
318.000
2,1%
Italia1
C.S.I. - Scena del crimine
462.000
2,5%
Rai3
Tg3 19.00
2.199.000
14,4%
Rai3
TgR 19.30
2.719.000
15,5%
Rai3
Blob
1.177.000
6,2%
Rai3
Fin che la barca va
960.000
4,9%
Rete4
10 Minuti
1.083.000
6,4%
Rete4
Tg4 18.58
811.000
5,3%
Rete4
La Promessa
1.011.000
5,3%
La7
Ignoto X
366.000
2,5%
Tv8
Foodish
231.000
1,9%
Nove
Little Big Italy
330.000
2,3%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
657.000
3,2%
La mattina
In apertura di giornata il Tg1 delle 8 raccoglie 1.063.000 spettatori e il 21,9%, il Tg5 Mattina 981.000 e il 20,5%. Su Canale5 Mattino Cinque sale dal 20,1% al 22,6% nella seconda parte, su Rai1 Unomattina segna il 17,9% e la prima parte di Storie Italiane il 17,5%. Rai3 trova l'11,5% con Buongiorno Italia e il 12,2% con Buongiorno Regione. Su Rai2 Radio2 Social Club arriva al 4,5%, su La7 Omnibus nella parte di dibattito al 4,8%, su Rete4 Terra Amara al 5,8%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Unomattina News
690.000
16,2%
Rai1
Tg1 8.00
1.063.000
21,9%
Rai1
Unomattina
770.000
17,9%
Rai1
Storie Italiane (prima parte)
737.000
17,5%
Canale5
Prima pagina Tg5
689.000
19,0%
Canale5
Tg5 Mattina 8.00
981.000
20,5%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
862.000
20,1%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
954.000
22,6%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
71.000
1,5%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
115.000
2,4%
Rai2
Tg2 Mattina 8.30
155.000
3,4%
Rai2
Radio2 Social Club
193.000
4,5%
Rai2
Tg2 Italia Europa
204.000
4,8%
Rai2
Tg2 Flash
218.000
5,0%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
62.000
1,3%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
84.000
1,8%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
157.000
3,6%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
199.000
4,7%
Italia1
Law & Order - Unità Speciale (primo episodio)
214.000
4,9%
Rai3
Buongiorno Italia
504.000
11,5%
Rai3
Buongiorno Regione
600.000
12,2%
Rai3
Agorà
262.000
5,8%
Rai3
Fuori Agorà
180.000
4,3%
Rai3
Agorà Extra
211.000
5,0%
Rete4
La Promessa
264.000
5,4%
Rete4
Terra Amara
272.000
5,8%
Rete4
Segreti di famiglia
186.000
4,4%
Rete4
Tempesta d'amore
172.000
4,1%
La7
Omnibus News
151.000
3,3%
La7
TgLa7
184.000
3,7%
La7
Omnibus Dibattito
217.000
4,8%
La7
Coffee Break
160.000
3,8%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.953.000 spettatori e il 24,7%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.433.000 e il 21,0%. Su Rai1 È sempre mezzogiorno raccoglie 1.653.000 spettatori e il 17,7%, su Canale5 Forum 1.160.000 e il 16,9%. Su Rai3 il TgR delle 14 arriva a 2.061.000 e al 18,0%, su Rai2 il Tg2 delle 13 a 1.530.000 e al 13,3%. Studio Aperto delle 12.25 segna il 10,2%, il TgLa7 delle 13.30 il 6,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Storie Italiane (seconda parte)
877.000
17,8%
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.653.000
17,7%
Rai1
Tg1 13.30
2.953.000
24,7%
Rai1
Tg1 Economia
2.311.000
20,2%
Canale5
Forum
1.160.000
16,9%
Canale5
Tg5 13.00
2.433.000
21,0%
Rai2
Tg Sport Giorno
209.000
4,7%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
374.000
6,9%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
637.000
7,2%
Rai2
Tg2 13.00
1.530.000
13,3%
Italia1
Law & Order - Unità Speciale (secondo episodio)
330.000
5,3%
Italia1
Studio Aperto 12.25
952.000
10,2%
Italia1
Grande Fratello Vip
598.000
5,4%
Italia1
Sport Mediaset
828.000
6,9%
Italia1
Sport Mediaset Extra
524.000
4,6%
Rai3
Elisir
291.000
5,8%
Rai3
Tg3 12.00
891.000
11,6%
Rai3
Fuori Tg
773.000
8,5%
Rai3
Quante storie
598.000
5,5%
Rai3
Passato e presente
435.000
3,6%
Rai3
TgR 14.00
2.061.000
18,0%
Rai3
Tg3 14.20
1.215.000
11,2%
Rete4
Ore 11 (prima parte)
347.000
6,9%
Rete4
Ore 11 Cronaca
605.000
6,7%
Rete4
Tg4 12.00
597.000
8,2%
Rete4
La signora in giallo
760.000
6,4%
La7
L'aria che tira (prima parte)
257.000
5,0%
La7
L'aria che tira Oggi
405.000
4,2%
La7
TgLa7 13.30
738.000
6,3%
Tv8
4 Ristoranti
151.000
1,5%
Tv8
Foodish
169.000
1,5%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più? (primo episodio)
203.000
2,1%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più? (secondo episodio)
273.000
2,3%
Il pomeriggio
Canale5 tiene il primo pomeriggio. Uomini e Donne raccoglie 2.197.000 spettatori e il 23,4%, Tutto per la mia famiglia sale al 23,5% con 1.966.000. Forbidden Fruit segna 2.142.000 e il 19,6%, Beautiful 2.085.000 e il 18,2%, la striscia del Grande Fratello Vip 1.861.000 e il 15,5%. Su Rai1 La volta buona chiude la seconda parte al 16,8%, Il Paradiso delle Signore arriva al 17,6% e Vita in diretta a 2.006.000 spettatori con il 18,7%. Dentro la Notizia su Canale5 ottiene il 18,0% nella prima parte. Su Rai3 Geo raggiunge 1.283.000 spettatori e il 12,4%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.429.000
13,8%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.430.000
16,8%
Rai1
Il Paradiso delle Signore
1.438.000
17,6%
Rai1
Tg1
1.088.000
13,7%
Rai1
Vita in diretta (presentazione)
1.538.000
17,9%
Rai1
Vita in diretta
2.006.000
18,7%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.861.000
15,5%
Canale5
Beautiful
2.085.000
18,2%
Canale5
Forbidden Fruit
2.142.000
19,6%
Canale5
Uomini e Donne
2.197.000
23,4%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.966.000
23,5%
Canale5
Amici
1.317.000
16,5%
Canale5
Dentro la Notizia (prima parte)
1.492.000
18,0%
Canale5
Dentro la Notizia - Le voci
1.543.000
15,7%
Rai2
2 di Picche
611.000
5,3%
Rai2
Ore 14
773.000
7,3%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
438.000
5,2%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
481.000
6,0%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
310.000
3,5%
Italia1
I Simpson (primo episodio)
433.000
3,9%
Italia1
I Simpson (secondo episodio)
438.000
4,2%
Italia1
N.C.I.S. Los Angeles
431.000
4,8%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
339.000
4,2%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
418.000
4,7%
Italia1
Sport Mediaset
386.000
3,7%
Rai3
Caffè Italia
252.000
3,0%
Rai3
sVista
265.000
3,2%
Rai3
Aspettando Geo
498.000
6,2%
Rai3
Geo
1.283.000
12,4%
Rete4
Lo Sportello di Forum
695.000
6,6%
Rete4
Diario del Giorno
558.000
6,8%
Rete4
Inga Lindström
384.000
3,8%
La7
Tagadà (presentazione)
468.000
4,4%
La7
Tagadà
403.000
4,6%
La7
Tagadà Focus
303.000
3,7%
La7
La Torre di Babele Doc
225.000
2,3%
Tv8
Segreti a Shadyvale
235.000
2,5%
Tv8
Le radici del cuore
196.000
2,3%
Tv8
4 Ristoranti
231.000
1,9%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (primo episodio)
273.000
2,3%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (secondo episodio)
246.000
2,4%
Nove
Storie criminali
137.000
1,7%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di lunedì 26 ottobre 2026?
La prima serata di lunedì 26 ottobre 2026 è andata a Rai1 con I casi di Teresa Battaglia. L'episodio Figlia della cenere, con Elena Sofia Ricci, ha raccolto 3.403.000 spettatori e il 22,2% di share, staccando il Grande Fratello Vip di Canale5, fermo a 1.743.000 spettatori e al 16,8%.
Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 26 ottobre 2026?
Lunedì 26 ottobre 2026 la puntata serale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale5 ha ottenuto 1.743.000 spettatori e il 16,8% di share. Il GF Vip Night in tarda serata ha raccolto 815.000 spettatori con il 25,1%, la striscia pomeridiana 1.861.000 e il 15,5%.
Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 26 ottobre 2026?
Lunedì 26 ottobre 2026 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access prime time con 4.600.000 spettatori e il 22,7% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha risposto con 4.309.000 spettatori e il 21,4%, uno share pari a quello di Cinque Minuti su Rai1.
Come è andata L'Eredità il 26 ottobre 2026?
Lunedì 26 ottobre 2026 L'Eredità di Marco Liorni ha dominato il preserale di Rai1. La sfida dei 7 ha raccolto 3.333.000 spettatori e il 23,3%, la parte principale del quiz 4.577.000 spettatori e il 26,3%. Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.484.000 spettatori e al 15,6%.