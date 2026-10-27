Lunedì 26 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: I casi di Teresa Battaglia, con l'episodio Figlia della cenere, raccoglie 3.403.000 spettatori e il 22,2% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale5 si ferma a 1.743.000 e al 16,8%. In access Affari Tuoi segna 4.600.000 spettatori e il 22,7%.

La prima serata

Su Rai1 la fiction con Elena Sofia Ricci chiude la serata in testa con 3.403.000 spettatori e il 22,2%. Canale5 risponde con la puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi: 1.743.000 spettatori e il 16,8%. Terzo posto per Rai3 con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, che dedica spazio anche al caso Garlasco e arriva a 1.125.000 spettatori con l'8,4%.

Più indietro Italia1 con Fast & Furious 6 (731.000, 4,8%) e Tv8 con il GialappaShow (723.000, 5,2%), che supera in share Rai2, La7 e Rete4. Su Rai2 il film di Alessandro Siani Si accettano miracoli si ferma al 4,3%, La7 propone la seconda puntata di M - Il figlio del secolo con Luca Marinelli (4,2%), Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro (5,1%), Nove Little Big Italy con Francesco Panella (3,3%).

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In seconda serata Storie di Sera su Rai1 ottiene 1.080.000 spettatori e il 12,0% nella prima parte e 399.000 con il 7,4% nella seconda. Su Canale5 il Tg5 Notte raccoglie 356.000 spettatori e il 14,4%, il GF Vip Night 815.000 e il 25,1%. Su Rai2 Il Processo del Lunedì segna 291.000 e il 4,6%, su Rai3 Tg3 Linea Notte 335.000 e il 6,1%, su Italia1 Cold Case 311.000 e il 4,9%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere 3.403.000 22,2% Canale5 Grande Fratello Vip 1.743.000 16,8% Rai3 Lo Stato delle Cose 1.125.000 8,4% Italia1 Fast & Furious 6 731.000 4,8% Tv8 GialappaShow 723.000 5,2% Rai2 Si accettano miracoli 707.000 4,3% La7 M - Il figlio del secolo 690.000 4,2% Rete4 Quarta Repubblica 597.000 5,1% Nove Little Big Italy 542.000 3,3%

Access prime time

La sfida dei giochi premia ancora Rai1. Affari Tuoi con Stefano De Martino ottiene 4.600.000 spettatori e il 22,7%, preceduto da Cinque Minuti con 4.243.000 e il 21,4%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.309.000 spettatori e il 21,4%. Su La7 Otto e Mezzo arriva a 2.053.000 spettatori e al 10,0%, su Rai3 Un posto al sole fa 1.408.000 e il 6,9%. Il Tg1 delle 20 resta il notiziario più visto con 4.894.000 spettatori e il 25,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 20.00 4.894.000 25,3% Rai1 Cinque Minuti 4.243.000 21,4% Rai1 Affari Tuoi 4.600.000 22,7% Canale5 Tg5 20.00 3.599.000 18,4% Canale5 Gira La Ruota della Fortuna 3.667.000 18,3% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.309.000 21,4% Rai2 Tg2 20.30 886.000 4,4% Rai2 Tg2 Post 483.000 2,4% Italia1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine 1.058.000 5,2% Rai3 Il cavallo e la torre 1.275.000 6,4% Rai3 Un posto al sole 1.408.000 6,9% Rete4 4 di Sera (prima parte) 1.138.000 5,7% Rete4 4 di Sera (seconda parte) 952.000 4,7% La7 TgLa7 20.00 1.670.000 8,5% La7 Otto e Mezzo 2.053.000 10,0% Tv8 Foodish 421.000 2,3% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 457.000 2,5%

Il preserale

L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: 3.333.000 spettatori e il 23,3% per La sfida dei 7, poi 4.577.000 e il 26,3% nella parte principale. Su Canale5 Caduta Libera parte da 1.720.000 e il 13,5% e sale a 2.484.000 con il 15,6%. Su Rai3 il TgR delle 19.30 raccoglie 2.719.000 spettatori e il 15,5%, il Tg3 delle 19 2.199.000 e il 14,4%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità - La sfida dei 7 3.333.000 23,3% Rai1 L'Eredità 4.577.000 26,3% Canale5 Caduta Libera - Inizia la sfida 1.720.000 13,5% Canale5 Caduta Libera 2.484.000 15,6% Rai2 Tg Sport Sera 508.000 4,0% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 733.000 4,7% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 859.000 4,6% Italia1 Grande Fratello Vip 417.000 3,1% Italia1 Studio Aperto 18.30 616.000 5,0% Italia1 Studio Aperto Mag 318.000 2,1% Italia1 C.S.I. - Scena del crimine 462.000 2,5% Rai3 Tg3 19.00 2.199.000 14,4% Rai3 TgR 19.30 2.719.000 15,5% Rai3 Blob 1.177.000 6,2% Rai3 Fin che la barca va 960.000 4,9% Rete4 10 Minuti 1.083.000 6,4% Rete4 Tg4 18.58 811.000 5,3% Rete4 La Promessa 1.011.000 5,3% La7 Ignoto X 366.000 2,5% Tv8 Foodish 231.000 1,9% Nove Little Big Italy 330.000 2,3% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 657.000 3,2%

La mattina

In apertura di giornata il Tg1 delle 8 raccoglie 1.063.000 spettatori e il 21,9%, il Tg5 Mattina 981.000 e il 20,5%. Su Canale5 Mattino Cinque sale dal 20,1% al 22,6% nella seconda parte, su Rai1 Unomattina segna il 17,9% e la prima parte di Storie Italiane il 17,5%. Rai3 trova l'11,5% con Buongiorno Italia e il 12,2% con Buongiorno Regione. Su Rai2 Radio2 Social Club arriva al 4,5%, su La7 Omnibus nella parte di dibattito al 4,8%, su Rete4 Terra Amara al 5,8%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Unomattina News 690.000 16,2% Rai1 Tg1 8.00 1.063.000 21,9% Rai1 Unomattina 770.000 17,9% Rai1 Storie Italiane (prima parte) 737.000 17,5% Canale5 Prima pagina Tg5 689.000 19,0% Canale5 Tg5 Mattina 8.00 981.000 20,5% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 862.000 20,1% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 954.000 22,6% Rai2 Baywatch (primo episodio) 71.000 1,5% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 115.000 2,4% Rai2 Tg2 Mattina 8.30 155.000 3,4% Rai2 Radio2 Social Club 193.000 4,5% Rai2 Tg2 Italia Europa 204.000 4,8% Rai2 Tg2 Flash 218.000 5,0% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 62.000 1,3% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 84.000 1,8% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 157.000 3,6% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 199.000 4,7% Italia1 Law & Order - Unità Speciale (primo episodio) 214.000 4,9% Rai3 Buongiorno Italia 504.000 11,5% Rai3 Buongiorno Regione 600.000 12,2% Rai3 Agorà 262.000 5,8% Rai3 Fuori Agorà 180.000 4,3% Rai3 Agorà Extra 211.000 5,0% Rete4 La Promessa 264.000 5,4% Rete4 Terra Amara 272.000 5,8% Rete4 Segreti di famiglia 186.000 4,4% Rete4 Tempesta d'amore 172.000 4,1% La7 Omnibus News 151.000 3,3% La7 TgLa7 184.000 3,7% La7 Omnibus Dibattito 217.000 4,8% La7 Coffee Break 160.000 3,8%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.953.000 spettatori e il 24,7%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.433.000 e il 21,0%. Su Rai1 È sempre mezzogiorno raccoglie 1.653.000 spettatori e il 17,7%, su Canale5 Forum 1.160.000 e il 16,9%. Su Rai3 il TgR delle 14 arriva a 2.061.000 e al 18,0%, su Rai2 il Tg2 delle 13 a 1.530.000 e al 13,3%. Studio Aperto delle 12.25 segna il 10,2%, il TgLa7 delle 13.30 il 6,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Storie Italiane (seconda parte) 877.000 17,8% Rai1 È sempre mezzogiorno 1.653.000 17,7% Rai1 Tg1 13.30 2.953.000 24,7% Rai1 Tg1 Economia 2.311.000 20,2% Canale5 Forum 1.160.000 16,9% Canale5 Tg5 13.00 2.433.000 21,0% Rai2 Tg Sport Giorno 209.000 4,7% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 374.000 6,9% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 637.000 7,2% Rai2 Tg2 13.00 1.530.000 13,3% Italia1 Law & Order - Unità Speciale (secondo episodio) 330.000 5,3% Italia1 Studio Aperto 12.25 952.000 10,2% Italia1 Grande Fratello Vip 598.000 5,4% Italia1 Sport Mediaset 828.000 6,9% Italia1 Sport Mediaset Extra 524.000 4,6% Rai3 Elisir 291.000 5,8% Rai3 Tg3 12.00 891.000 11,6% Rai3 Fuori Tg 773.000 8,5% Rai3 Quante storie 598.000 5,5% Rai3 Passato e presente 435.000 3,6% Rai3 TgR 14.00 2.061.000 18,0% Rai3 Tg3 14.20 1.215.000 11,2% Rete4 Ore 11 (prima parte) 347.000 6,9% Rete4 Ore 11 Cronaca 605.000 6,7% Rete4 Tg4 12.00 597.000 8,2% Rete4 La signora in giallo 760.000 6,4% La7 L'aria che tira (prima parte) 257.000 5,0% La7 L'aria che tira Oggi 405.000 4,2% La7 TgLa7 13.30 738.000 6,3% Tv8 4 Ristoranti 151.000 1,5% Tv8 Foodish 169.000 1,5% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? (primo episodio) 203.000 2,1% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? (secondo episodio) 273.000 2,3%

Il pomeriggio

Canale5 tiene il primo pomeriggio. Uomini e Donne raccoglie 2.197.000 spettatori e il 23,4%, Tutto per la mia famiglia sale al 23,5% con 1.966.000. Forbidden Fruit segna 2.142.000 e il 19,6%, Beautiful 2.085.000 e il 18,2%, la striscia del Grande Fratello Vip 1.861.000 e il 15,5%. Su Rai1 La volta buona chiude la seconda parte al 16,8%, Il Paradiso delle Signore arriva al 17,6% e Vita in diretta a 2.006.000 spettatori con il 18,7%. Dentro la Notizia su Canale5 ottiene il 18,0% nella prima parte. Su Rai3 Geo raggiunge 1.283.000 spettatori e il 12,4%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.429.000 13,8% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.430.000 16,8% Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.438.000 17,6% Rai1 Tg1 1.088.000 13,7% Rai1 Vita in diretta (presentazione) 1.538.000 17,9% Rai1 Vita in diretta 2.006.000 18,7% Canale5 Grande Fratello Vip 1.861.000 15,5% Canale5 Beautiful 2.085.000 18,2% Canale5 Forbidden Fruit 2.142.000 19,6% Canale5 Uomini e Donne 2.197.000 23,4% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.966.000 23,5% Canale5 Amici 1.317.000 16,5% Canale5 Dentro la Notizia (prima parte) 1.492.000 18,0% Canale5 Dentro la Notizia - Le voci 1.543.000 15,7% Rai2 2 di Picche 611.000 5,3% Rai2 Ore 14 773.000 7,3% Rai2 BellaMa' (prima parte) 438.000 5,2% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 481.000 6,0% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 310.000 3,5% Italia1 I Simpson (primo episodio) 433.000 3,9% Italia1 I Simpson (secondo episodio) 438.000 4,2% Italia1 N.C.I.S. Los Angeles 431.000 4,8% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 339.000 4,2% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 418.000 4,7% Italia1 Sport Mediaset 386.000 3,7% Rai3 Caffè Italia 252.000 3,0% Rai3 sVista 265.000 3,2% Rai3 Aspettando Geo 498.000 6,2% Rai3 Geo 1.283.000 12,4% Rete4 Lo Sportello di Forum 695.000 6,6% Rete4 Diario del Giorno 558.000 6,8% Rete4 Inga Lindström 384.000 3,8% La7 Tagadà (presentazione) 468.000 4,4% La7 Tagadà 403.000 4,6% La7 Tagadà Focus 303.000 3,7% La7 La Torre di Babele Doc 225.000 2,3% Tv8 Segreti a Shadyvale 235.000 2,5% Tv8 Le radici del cuore 196.000 2,3% Tv8 4 Ristoranti 231.000 1,9% Nove The Cage - Prendi e scappa (primo episodio) 273.000 2,3% Nove The Cage - Prendi e scappa (secondo episodio) 246.000 2,4% Nove Storie criminali 137.000 1,7%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di lunedì 26 ottobre 2026?

La prima serata di lunedì 26 ottobre 2026 è andata a Rai1 con I casi di Teresa Battaglia. L'episodio Figlia della cenere, con Elena Sofia Ricci, ha raccolto 3.403.000 spettatori e il 22,2% di share, staccando il Grande Fratello Vip di Canale5, fermo a 1.743.000 spettatori e al 16,8%.

Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 26 ottobre 2026?

Lunedì 26 ottobre 2026 la puntata serale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale5 ha ottenuto 1.743.000 spettatori e il 16,8% di share. Il GF Vip Night in tarda serata ha raccolto 815.000 spettatori con il 25,1%, la striscia pomeridiana 1.861.000 e il 15,5%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 26 ottobre 2026?

Lunedì 26 ottobre 2026 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access prime time con 4.600.000 spettatori e il 22,7% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha risposto con 4.309.000 spettatori e il 21,4%, uno share pari a quello di Cinque Minuti su Rai1.

Come è andata L'Eredità il 26 ottobre 2026?

Lunedì 26 ottobre 2026 L'Eredità di Marco Liorni ha dominato il preserale di Rai1. La sfida dei 7 ha raccolto 3.333.000 spettatori e il 23,3%, la parte principale del quiz 4.577.000 spettatori e il 26,3%. Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.484.000 spettatori e al 15,6%.