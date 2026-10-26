Domenica 25 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: il ritorno di Libera con Lunetta Savino raccoglie 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Su Italia 1 Barcellona-Real Madrid sfiora i due milioni con il 10,6%, davanti a Racconto di una notte su Canale 5 (1.813.000, 11,7%) in valore assoluto.

La prima serata

Su Rai1 la seconda stagione di Libera (titolo della puntata: Il caso di Elena Palma) si ferma a 2.626.000 spettatori e al 16,9%, come media dei due episodi: il primo segna 2.785.000 e il 15,8%, il secondo 2.430.000 e il 18,9%. Canale 5 risponde con la dizi turca Racconto di una notte, scelta da 1.813.000 spettatori (11,7%).

Il dato più vivace arriva da Italia 1: il Clasico di LaLiga Barcellona-Real Madrid totalizza 1.954.000 spettatori e il 10,6%, con il secondo tempo a 2.074.000 (12,2%). Tv8 porta il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 a 1.228.000 spettatori e al 10,3%. Sul Nove Che tempo che fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, ottiene 1.351.000 spettatori e il 7,7%, dopo un'anteprima da 1.218.000 (6,3%).

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Rete 4 con Fuori dal coro di Mario Giordano raccoglie 719.000 spettatori (6,0%), appena sopra PresaDiretta di Riccardo Iacona su Rai3 (715.000, 3,9%). Su Rai2 The Rookie si ferma a 563.000 (2,8%) e 596.000 (3,3%) nei due episodi, La7 trasmette La rabbia e l'odio con 341.000 spettatori (2,0%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Libera 2 2.626.000 16,9% Rai2 The Rookie (primo episodio) 563.000 2,8% Rai2 The Rookie (secondo episodio) 596.000 3,3% Rai3 PresaDiretta 715.000 3,9% Rete4 Fuori dal coro 719.000 6,0% Canale5 Racconto di una notte 1.813.000 11,7% Italia1 Barcellona-Real Madrid 1.954.000 10,6% La7 La rabbia e l'odio 341.000 2,0% Tv8 Formula 1, GP degli Stati Uniti 1.228.000 10,3% Nove Che tempo che fa 1.351.000 7,7%

In seconda serata Che fuori tempo che fa tiene sul Nove 992.000 spettatori con il 7,4%. Su Rai2 La Domenica Sportiva parte con 720.000 (4,7%), sale a 817.000 (8,5%) nella seconda parte e chiude con 227.000 (5,0%). Pressing su Canale 5 segna 458.000 spettatori e l'8,2%, lo Speciale Tg1 434.000 e il 7,6%. Su Rai3 Un giorno in pretura raccoglie 382.000 spettatori (3,7%), su Italia 1 Survivor 366.000 (4,4%), su Rete 4 il film The Burning Plain 228.000 (7,1%).

Access prime time

Nella sfida dei giochi Affari tuoi di Stefano De Martino prevale su Rai1 con 4.126.000 spettatori e il 20,9%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con Samira Lui, segue a 4.088.000 (20,6%), preceduta da Gira la ruota (3.461.000, 18,5%). Il Tg1 delle 20 tocca 4.334.000 spettatori (23,3%), il Tg5 3.375.000 (18,1%).

Sul Nove l'anteprima di Che tempo che fa segna 1.218.000 spettatori e il 6,3%. Su La7 In Onda ottiene 905.000 (4,7%) nella prima parte e 699.000 (3,6%) nella seconda.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.334.000 23,3% Rai1 Affari tuoi 4.126.000 20,9% Rai2 Tg2 914.000 4,8% Rai3 Blob Redux 714.000 3,8% Rai3 PresaDiretta Open 594.000 3,1% Rai3 PresaDiretta Anteprima 542.000 2,7% Rete4 Realpolitik 846.000 4,5% Rete4 Realpolitik 658.000 3,3% Canale5 Tg5 3.375.000 18,1% Canale5 Gira la ruota 3.461.000 18,5% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.088.000 20,6% Italia1 C.S.I. 541.000 3,1% Italia1 Pre-partita 947.000 4,9% La7 TgLa7 1.318.000 7,1% La7 In Onda (prima parte) 905.000 4,7% La7 In Onda (seconda parte) 699.000 3,6% Tv8 Paddock Live Show 554.000 3,1% Nove Che tempo che farà 648.000 3,7% Nove Che tempo che fa, anteprima 1.218.000 6,3%

Il preserale

L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: la Sfida dei 7 raccoglie 2.998.000 spettatori (20,2%), il gioco vero e proprio 4.013.000 (23,4%), con il finale a 4.302.000 (24,3%). Su Canale 5 Caduta libera di Max Giusti si ferma a 2.280.000 spettatori e al 14,1%, dopo l'anticipo Inizia la sfida (1.976.000, 14,2%). Su Rai3 il Tg3 delle 19 segna 1.904.000 (12,2%) e il TgRegione 2.317.000 (13,4%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità, la Sfida dei 7 2.998.000 20,2% Rai1 L'Eredità 4.013.000 23,4% Rai2 Blue Bloods 769.000 4,2% Rai3 Tg3 1.904.000 12,2% Rai3 TgRegione 2.317.000 13,4% Rete4 Tg4 919.000 5,9% Rete4 La promessa 940.000 5,2% Canale5 Caduta libera, Inizia la sfida 1.976.000 14,2% Canale5 Caduta libera 2.280.000 14,1% Italia1 Studio Aperto 786.000 5,8% Italia1 Studio Aperto Mag 572.000 3,8%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina in famiglia apre con 905.000 spettatori (19,7%) e sale a 1.390.000 (22,9%) nella seconda parte, dopo il Tg1 da 1.298.000 (22,4%). A sua immagine raccoglie 1.310.000 (18,7%), la Santa Messa 1.525.000 (21,5%) e l'Angelus 2.132.000 (23,5%). Su Canale 5 Prima pagina Tg5 segna il 17,8% e il Tg5 del mattino 1.156.000 (19,6%). La Santa Messa di Canale 5 supera il milione (1.014.000, 16,0%). Su Rai3 Mi manda Rai Tre cresce fino a 479.000 (7,9%), su Rete 4 Dalla parte degli animali arriva a 417.000 (5,8%). La7 porta il TgLa7 del mattino a 337.000 (6,7%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 905.000 19,7% Rai1 Tg1 1.298.000 22,4% Rai1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 1.390.000 22,9% Rai1 Check Up 1.164.000 19,3% Rai1 A sua immagine 1.310.000 18,7% Rai1 Santa Messa 1.525.000 21,5% Rai1 Angelus 2.132.000 23,5% Rai2 Tg2 Mizar 119.000 2,2% Rai2 Playlist, il meglio 131.000 2,2% Rai2 Le indagini di Sister Boniface 138.000 2,3% Rai2 L'antispreco è servito 150.000 2,3% Rai2 Tg Sport 179.000 2,6% Rai2 Job, missione lavoro 128.000 1,7% Rai2 Il trono del gusto 167.000 1,6% Rai3 Protestantesimo 57.000 1,5% Rai3 Sulla via di Damasco 109.000 2,2% Rai3 Mi manda Rai Tre (prima parte) 296.000 5,0% Rai3 Mi manda Rai Tre (seconda parte) 372.000 6,1% Rai3 Mi manda Rai Tre (terza parte) 479.000 7,9% Rai3 O anche no 183.000 2,8% Rai3 TgR Buongiorno Europa 333.000 4,6% Rete4 Realpolitik (prima parte) 119.000 4,6% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 191.000 5,0% Rete4 Super Partes 206.000 3,9% Rete4 La promessa 254.000 4,3% Rete4 Segreti di famiglia 296.000 4,8% Rete4 Dalla parte degli animali, anteprima 231.000 3,6% Rete4 Dalla parte degli animali (prima parte) 260.000 3,9% Rete4 Dalla parte degli animali (seconda parte) 417.000 5,8% Rete4 Dalla parte degli animali, i saluti 401.000 5,0% Canale5 Prima pagina Tg5 586.000 17,8% Canale5 Tg5 1.156.000 19,6% Canale5 Leone, la forza di un Papa 730.000 12,0% Canale5 Santa Messa 1.014.000 16,0% Canale5 Super Partes 749.000 10,7% Canale5 Le storie di Melaverde 940.000 12,4% Italia1 Super Partes 78.000 1,9% Italia1 New Looney Tunes 91.000 1,7% Italia1 I Griffin 88.000 1,5% Italia1 I Griffin 114.000 1,9% Italia1 The Middle 120.000 2,0% Italia1 The Middle 120.000 2,0% Italia1 Will & Grace 170.000 2,5% Italia1 Will & Grace 188.000 2,6% Italia1 Drive Up News 208.000 2,3% La7 Omnibus News 177.000 4,4% La7 TgLa7 337.000 6,7% La7 Omnibus Dibattito 277.000 4,6% La7 Camera con vista 145.000 2,4% La7 Amarsi un po', istruzioni per l'uso 97.000 1,5% La7 La7 Doc 131.000 1,8% La7 Signori si parte, treni d'epoca per l'Italia 139.000 1,4% La7 Green Tour 166.000 1,3% Tv8 4 Ristoranti Estate 141.000 2,3% Tv8 MotoGP, Sprint Race 229.000 3,8% Nove Gli alberi della vita 234.000 3,7%

Il mezzogiorno

Linea Verde si conferma il traino di Rai1: 2.258.000 spettatori (22,5%) nella prima parte, 2.980.000 (25,2%) nella seconda. Il Tg1 delle 13.30 raggiunge 3.518.000 spettatori e il 27,2%, Tg1 Libri 3.266.000 (25,6%). Su Canale 5 Melaverde segna 1.710.000 (17,1%) e il Tg5 delle 13 2.521.000 (19,8%). Su Rai3 il TgRegione supera i due milioni (2.001.000, 16,0%) e In mezz'ora apre con 1.046.000 (9,1%). Studio Aperto porta Italia 1 al 10,6%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Linea Verde (prima parte) 2.258.000 22,5% Rai1 Linea Verde (seconda parte) 2.980.000 25,2% Rai1 Tg1 3.518.000 27,2% Rai1 Tg1 Libri 3.266.000 25,6% Rai2 Tg2 1.133.000 8,9% Rai2 Tg2 Motori 890.000 6,9% Rai3 Tg3 766.000 8,3% Rai3 Alta quota 486.000 4,4% Rai3 Il cacciatore di sogni 281.000 2,2% Rai3 TgRegione 2.001.000 16,0% Rai3 Tg3 1.494.000 12,5% Rai3 In mezz'ora (prima parte) 1.046.000 9,1% Rai3 In mezz'ora (seconda parte) 645.000 6,2% Rete4 Tg4 438.000 4,7% Canale5 Melaverde 1.710.000 17,1% Canale5 Tg5 2.521.000 19,8% Italia1 Studio Aperto 1.161.000 10,6% La7 TgLa7 679.000 5,3% Nove Gli alberi della vita 323.000 4,6% Nove Gli alberi della vita 260.000 2,6%

Il pomeriggio

Il confronto della domenica pomeriggio premia Canale 5. Amici di Maria De Filippi raccoglie 2.400.000 spettatori e il 21,0%, Verissimo di Silvia Toffanin segna 2.088.000 (20,3%) nella prima parte e 2.114.000 (17,8%) con i Giri di valzer. Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ottiene 1.987.000 (17,7%) e 1.737.000 (16,5%), Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini 1.787.000 (14,9%). Su Rai3 Kilimangiaro arriva a 1.208.000 spettatori (9,4%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Domenica In, presentazione 1.949.000 16,2% Rai1 Domenica In (prima parte) 1.987.000 17,7% Rai1 Domenica In (seconda parte) 1.737.000 16,5% Rai1 Domenica In, i saluti di Mara 1.567.000 15,4% Rai1 Da noi… a ruota libera 1.787.000 14,9% Rai2 Maserati, il secolo del Tridente 410.000 3,5% Rai2 Catania-Giugliano 192.000 1,8% Rai2 Post-partita 363.000 3,3% Rai2 Tg2 Dossier 353.000 2,7% Rai2 Blue Bloods 537.000 3,4% Rai3 Kilimangiaro, anteprima 605.000 5,9% Rai3 Kilimangiaro (prima parte) 899.000 8,2% Rai3 Kilimangiaro (seconda parte) 1.208.000 9,4% Rete4 La signora in giallo 402.000 3,7% Rete4 La signora in giallo 483.000 3,8% Rete4 Colombo 463.000 4,0% Rete4 Diario del weekend 289.000 2,8% Rete4 Miss FBI, infiltrata speciale 378.000 3,3% Canale5 L'Arca di Noè 2.088.000 16,2% Canale5 Amici 2.400.000 21,0% Canale5 Verissimo (prima parte) 2.088.000 20,3% Canale5 Verissimo, Giri di valzer 2.114.000 17,8% Canale5 Verissimo, i saluti 2.011.000 15,1% Italia1 Sport Mediaset XXL 778.000 6,0% Italia1 Sport Mediaset XXL 597.000 4,7% Italia1 E-Planet 327.000 2,7% Italia1 NCIS: New Orleans 316.000 2,8% Italia1 NCIS: New Orleans 362.000 3,5% Italia1 The Equalizer 397.000 3,9% Italia1 The Equalizer 428.000 3,9% Italia1 I tesori perduti dell'antica Roma 404.000 3,2% La7 Una giornata particolare 434.000 4,0% La7 Barbero risponde 218.000 2,1% La7 Il negoziatore 207.000 1,5% Tv8 4 Hotel 292.000 3,8% Tv8 4 Ristoranti 364.000 3,3% Tv8 4 Ristoranti 399.000 3,1% Tv8 The Karate Kid, la leggenda continua 351.000 3,3% Tv8 4 Ristoranti 332.000 2,6% Nove The Cage, prendi e scappa 178.000 1,4% Nove Comedy Match 253.000 2,2% Nove Little Big Italy 238.000 2,3% Nove Little Big Italy 438.000 3,2%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di domenica 25 ottobre 2026?

La prima serata di domenica 25 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con Libera 2, la serie con Lunetta Savino, che ha raccolto 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Al secondo posto per spettatori c'è Barcellona-Real Madrid su Italia 1 con 1.954.000 e il 10,6%.

Quanto ha fatto Racconto di una notte il 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 Racconto di una notte, la dizi turca della prima serata di Canale 5, ha ottenuto 1.813.000 spettatori e l'11,7% di share. In termini di share supera Barcellona-Real Madrid su Italia 1 (10,6%), mentre resta dietro al Clasico per numero di spettatori e lontana da Libera 2 su Rai1.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 25 ottobre 2026?

Nell'access prime time di domenica 25 ottobre 2026 Affari tuoi con Stefano De Martino ha vinto su Rai1 con 4.126.000 spettatori e il 20,9%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 si è fermata a 4.088.000 spettatori e al 20,6%, con un distacco di 38.000 spettatori.

Come sono andati Domenica In e Verissimo domenica 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto 2.088.000 spettatori (20,3%) nella prima parte e 2.114.000 (17,8%) nella seconda. Domenica In di Mara Venier su Rai1 ha ottenuto 1.987.000 spettatori (17,7%) e 1.737.000 (16,5%). Prima di Verissimo, Amici su Canale 5 ha toccato il 21,0%.