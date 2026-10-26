Ascolti tv di domenica 25 ottobre 2026: Libera 2 vince con il 16,9%, il Clasico porta Italia 1 oltre il 10%
Lunetta Savino riporta Rai1 in testa alla prima serata, Racconto di una notte si ferma all'11,7% e Che tempo che fa raccoglie 1.351.000 spettatori sul Nove.
Domenica 25 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: il ritorno di Libera con Lunetta Savino raccoglie 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Su Italia 1 Barcellona-Real Madrid sfiora i due milioni con il 10,6%, davanti a Racconto di una notte su Canale 5 (1.813.000, 11,7%) in valore assoluto.
La prima serata
Su Rai1 la seconda stagione di Libera (titolo della puntata: Il caso di Elena Palma) si ferma a 2.626.000 spettatori e al 16,9%, come media dei due episodi: il primo segna 2.785.000 e il 15,8%, il secondo 2.430.000 e il 18,9%. Canale 5 risponde con la dizi turca Racconto di una notte, scelta da 1.813.000 spettatori (11,7%).
Il dato più vivace arriva da Italia 1: il Clasico di LaLiga Barcellona-Real Madrid totalizza 1.954.000 spettatori e il 10,6%, con il secondo tempo a 2.074.000 (12,2%). Tv8 porta il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 a 1.228.000 spettatori e al 10,3%. Sul Nove Che tempo che fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, ottiene 1.351.000 spettatori e il 7,7%, dopo un'anteprima da 1.218.000 (6,3%).
Rete 4 con Fuori dal coro di Mario Giordano raccoglie 719.000 spettatori (6,0%), appena sopra PresaDiretta di Riccardo Iacona su Rai3 (715.000, 3,9%). Su Rai2 The Rookie si ferma a 563.000 (2,8%) e 596.000 (3,3%) nei due episodi, La7 trasmette La rabbia e l'odio con 341.000 spettatori (2,0%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Libera 2
2.626.000
16,9%
Rai2
The Rookie (primo episodio)
563.000
2,8%
Rai2
The Rookie (secondo episodio)
596.000
3,3%
Rai3
PresaDiretta
715.000
3,9%
Rete4
Fuori dal coro
719.000
6,0%
Canale5
Racconto di una notte
1.813.000
11,7%
Italia1
Barcellona-Real Madrid
1.954.000
10,6%
La7
La rabbia e l'odio
341.000
2,0%
Tv8
Formula 1, GP degli Stati Uniti
1.228.000
10,3%
Nove
Che tempo che fa
1.351.000
7,7%
In seconda serata Che fuori tempo che fa tiene sul Nove 992.000 spettatori con il 7,4%. Su Rai2 La Domenica Sportiva parte con 720.000 (4,7%), sale a 817.000 (8,5%) nella seconda parte e chiude con 227.000 (5,0%). Pressing su Canale 5 segna 458.000 spettatori e l'8,2%, lo Speciale Tg1 434.000 e il 7,6%. Su Rai3 Un giorno in pretura raccoglie 382.000 spettatori (3,7%), su Italia 1 Survivor 366.000 (4,4%), su Rete 4 il film The Burning Plain 228.000 (7,1%).
Access prime time
Nella sfida dei giochi Affari tuoi di Stefano De Martino prevale su Rai1 con 4.126.000 spettatori e il 20,9%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con Samira Lui, segue a 4.088.000 (20,6%), preceduta da Gira la ruota (3.461.000, 18,5%). Il Tg1 delle 20 tocca 4.334.000 spettatori (23,3%), il Tg5 3.375.000 (18,1%).
Sul Nove l'anteprima di Che tempo che fa segna 1.218.000 spettatori e il 6,3%. Su La7 In Onda ottiene 905.000 (4,7%) nella prima parte e 699.000 (3,6%) nella seconda.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.334.000
23,3%
Rai1
Affari tuoi
4.126.000
20,9%
Rai2
Tg2
914.000
4,8%
Rai3
Blob Redux
714.000
3,8%
Rai3
PresaDiretta Open
594.000
3,1%
Rai3
PresaDiretta Anteprima
542.000
2,7%
Rete4
Realpolitik
846.000
4,5%
Rete4
Realpolitik
658.000
3,3%
Canale5
Tg5
3.375.000
18,1%
Canale5
Gira la ruota
3.461.000
18,5%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.088.000
20,6%
Italia1
C.S.I.
541.000
3,1%
Italia1
Pre-partita
947.000
4,9%
La7
TgLa7
1.318.000
7,1%
La7
In Onda (prima parte)
905.000
4,7%
La7
In Onda (seconda parte)
699.000
3,6%
Tv8
Paddock Live Show
554.000
3,1%
Nove
Che tempo che farà
648.000
3,7%
Nove
Che tempo che fa, anteprima
1.218.000
6,3%
Il preserale
L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: la Sfida dei 7 raccoglie 2.998.000 spettatori (20,2%), il gioco vero e proprio 4.013.000 (23,4%), con il finale a 4.302.000 (24,3%). Su Canale 5 Caduta libera di Max Giusti si ferma a 2.280.000 spettatori e al 14,1%, dopo l'anticipo Inizia la sfida (1.976.000, 14,2%). Su Rai3 il Tg3 delle 19 segna 1.904.000 (12,2%) e il TgRegione 2.317.000 (13,4%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità, la Sfida dei 7
2.998.000
20,2%
Rai1
L'Eredità
4.013.000
23,4%
Rai2
Blue Bloods
769.000
4,2%
Rai3
Tg3
1.904.000
12,2%
Rai3
TgRegione
2.317.000
13,4%
Rete4
Tg4
919.000
5,9%
Rete4
La promessa
940.000
5,2%
Canale5
Caduta libera, Inizia la sfida
1.976.000
14,2%
Canale5
Caduta libera
2.280.000
14,1%
Italia1
Studio Aperto
786.000
5,8%
Italia1
Studio Aperto Mag
572.000
3,8%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina in famiglia apre con 905.000 spettatori (19,7%) e sale a 1.390.000 (22,9%) nella seconda parte, dopo il Tg1 da 1.298.000 (22,4%). A sua immagine raccoglie 1.310.000 (18,7%), la Santa Messa 1.525.000 (21,5%) e l'Angelus 2.132.000 (23,5%). Su Canale 5 Prima pagina Tg5 segna il 17,8% e il Tg5 del mattino 1.156.000 (19,6%). La Santa Messa di Canale 5 supera il milione (1.014.000, 16,0%). Su Rai3 Mi manda Rai Tre cresce fino a 479.000 (7,9%), su Rete 4 Dalla parte degli animali arriva a 417.000 (5,8%). La7 porta il TgLa7 del mattino a 337.000 (6,7%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
905.000
19,7%
Rai1
Tg1
1.298.000
22,4%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
1.390.000
22,9%
Rai1
Check Up
1.164.000
19,3%
Rai1
A sua immagine
1.310.000
18,7%
Rai1
Santa Messa
1.525.000
21,5%
Rai1
Angelus
2.132.000
23,5%
Rai2
Tg2 Mizar
119.000
2,2%
Rai2
Playlist, il meglio
131.000
2,2%
Rai2
Le indagini di Sister Boniface
138.000
2,3%
Rai2
L'antispreco è servito
150.000
2,3%
Rai2
Tg Sport
179.000
2,6%
Rai2
Job, missione lavoro
128.000
1,7%
Rai2
Il trono del gusto
167.000
1,6%
Rai3
Protestantesimo
57.000
1,5%
Rai3
Sulla via di Damasco
109.000
2,2%
Rai3
Mi manda Rai Tre (prima parte)
296.000
5,0%
Rai3
Mi manda Rai Tre (seconda parte)
372.000
6,1%
Rai3
Mi manda Rai Tre (terza parte)
479.000
7,9%
Rai3
O anche no
183.000
2,8%
Rai3
TgR Buongiorno Europa
333.000
4,6%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
119.000
4,6%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
191.000
5,0%
Rete4
Super Partes
206.000
3,9%
Rete4
La promessa
254.000
4,3%
Rete4
Segreti di famiglia
296.000
4,8%
Rete4
Dalla parte degli animali, anteprima
231.000
3,6%
Rete4
Dalla parte degli animali (prima parte)
260.000
3,9%
Rete4
Dalla parte degli animali (seconda parte)
417.000
5,8%
Rete4
Dalla parte degli animali, i saluti
401.000
5,0%
Canale5
Prima pagina Tg5
586.000
17,8%
Canale5
Tg5
1.156.000
19,6%
Canale5
Leone, la forza di un Papa
730.000
12,0%
Canale5
Santa Messa
1.014.000
16,0%
Canale5
Super Partes
749.000
10,7%
Canale5
Le storie di Melaverde
940.000
12,4%
Italia1
Super Partes
78.000
1,9%
Italia1
New Looney Tunes
91.000
1,7%
Italia1
I Griffin
88.000
1,5%
Italia1
I Griffin
114.000
1,9%
Italia1
The Middle
120.000
2,0%
Italia1
The Middle
120.000
2,0%
Italia1
Will & Grace
170.000
2,5%
Italia1
Will & Grace
188.000
2,6%
Italia1
Drive Up News
208.000
2,3%
La7
Omnibus News
177.000
4,4%
La7
TgLa7
337.000
6,7%
La7
Omnibus Dibattito
277.000
4,6%
La7
Camera con vista
145.000
2,4%
La7
Amarsi un po', istruzioni per l'uso
97.000
1,5%
La7
La7 Doc
131.000
1,8%
La7
Signori si parte, treni d'epoca per l'Italia
139.000
1,4%
La7
Green Tour
166.000
1,3%
Tv8
4 Ristoranti Estate
141.000
2,3%
Tv8
MotoGP, Sprint Race
229.000
3,8%
Nove
Gli alberi della vita
234.000
3,7%
Il mezzogiorno
Linea Verde si conferma il traino di Rai1: 2.258.000 spettatori (22,5%) nella prima parte, 2.980.000 (25,2%) nella seconda. Il Tg1 delle 13.30 raggiunge 3.518.000 spettatori e il 27,2%, Tg1 Libri 3.266.000 (25,6%). Su Canale 5 Melaverde segna 1.710.000 (17,1%) e il Tg5 delle 13 2.521.000 (19,8%). Su Rai3 il TgRegione supera i due milioni (2.001.000, 16,0%) e In mezz'ora apre con 1.046.000 (9,1%). Studio Aperto porta Italia 1 al 10,6%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde (prima parte)
2.258.000
22,5%
Rai1
Linea Verde (seconda parte)
2.980.000
25,2%
Rai1
Tg1
3.518.000
27,2%
Rai1
Tg1 Libri
3.266.000
25,6%
Rai2
Tg2
1.133.000
8,9%
Rai2
Tg2 Motori
890.000
6,9%
Rai3
Tg3
766.000
8,3%
Rai3
Alta quota
486.000
4,4%
Rai3
Il cacciatore di sogni
281.000
2,2%
Rai3
TgRegione
2.001.000
16,0%
Rai3
Tg3
1.494.000
12,5%
Rai3
In mezz'ora (prima parte)
1.046.000
9,1%
Rai3
In mezz'ora (seconda parte)
645.000
6,2%
Rete4
Tg4
438.000
4,7%
Canale5
Melaverde
1.710.000
17,1%
Canale5
Tg5
2.521.000
19,8%
Italia1
Studio Aperto
1.161.000
10,6%
La7
TgLa7
679.000
5,3%
Nove
Gli alberi della vita
323.000
4,6%
Nove
Gli alberi della vita
260.000
2,6%
Il pomeriggio
Il confronto della domenica pomeriggio premia Canale 5. Amici di Maria De Filippi raccoglie 2.400.000 spettatori e il 21,0%, Verissimo di Silvia Toffanin segna 2.088.000 (20,3%) nella prima parte e 2.114.000 (17,8%) con i Giri di valzer. Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ottiene 1.987.000 (17,7%) e 1.737.000 (16,5%), Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini 1.787.000 (14,9%). Su Rai3 Kilimangiaro arriva a 1.208.000 spettatori (9,4%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Domenica In, presentazione
1.949.000
16,2%
Rai1
Domenica In (prima parte)
1.987.000
17,7%
Rai1
Domenica In (seconda parte)
1.737.000
16,5%
Rai1
Domenica In, i saluti di Mara
1.567.000
15,4%
Rai1
Da noi… a ruota libera
1.787.000
14,9%
Rai2
Maserati, il secolo del Tridente
410.000
3,5%
Rai2
Catania-Giugliano
192.000
1,8%
Rai2
Post-partita
363.000
3,3%
Rai2
Tg2 Dossier
353.000
2,7%
Rai2
Blue Bloods
537.000
3,4%
Rai3
Kilimangiaro, anteprima
605.000
5,9%
Rai3
Kilimangiaro (prima parte)
899.000
8,2%
Rai3
Kilimangiaro (seconda parte)
1.208.000
9,4%
Rete4
La signora in giallo
402.000
3,7%
Rete4
La signora in giallo
483.000
3,8%
Rete4
Colombo
463.000
4,0%
Rete4
Diario del weekend
289.000
2,8%
Rete4
Miss FBI, infiltrata speciale
378.000
3,3%
Canale5
L'Arca di Noè
2.088.000
16,2%
Canale5
Amici
2.400.000
21,0%
Canale5
Verissimo (prima parte)
2.088.000
20,3%
Canale5
Verissimo, Giri di valzer
2.114.000
17,8%
Canale5
Verissimo, i saluti
2.011.000
15,1%
Italia1
Sport Mediaset XXL
778.000
6,0%
Italia1
Sport Mediaset XXL
597.000
4,7%
Italia1
E-Planet
327.000
2,7%
Italia1
NCIS: New Orleans
316.000
2,8%
Italia1
NCIS: New Orleans
362.000
3,5%
Italia1
The Equalizer
397.000
3,9%
Italia1
The Equalizer
428.000
3,9%
Italia1
I tesori perduti dell'antica Roma
404.000
3,2%
La7
Una giornata particolare
434.000
4,0%
La7
Barbero risponde
218.000
2,1%
La7
Il negoziatore
207.000
1,5%
Tv8
4 Hotel
292.000
3,8%
Tv8
4 Ristoranti
364.000
3,3%
Tv8
4 Ristoranti
399.000
3,1%
Tv8
The Karate Kid, la leggenda continua
351.000
3,3%
Tv8
4 Ristoranti
332.000
2,6%
Nove
The Cage, prendi e scappa
178.000
1,4%
Nove
Comedy Match
253.000
2,2%
Nove
Little Big Italy
238.000
2,3%
Nove
Little Big Italy
438.000
3,2%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di domenica 25 ottobre 2026?
La prima serata di domenica 25 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con Libera 2, la serie con Lunetta Savino, che ha raccolto 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Al secondo posto per spettatori c'è Barcellona-Real Madrid su Italia 1 con 1.954.000 e il 10,6%.
Quanto ha fatto Racconto di una notte il 25 ottobre 2026?
Domenica 25 ottobre 2026 Racconto di una notte, la dizi turca della prima serata di Canale 5, ha ottenuto 1.813.000 spettatori e l'11,7% di share. In termini di share supera Barcellona-Real Madrid su Italia 1 (10,6%), mentre resta dietro al Clasico per numero di spettatori e lontana da Libera 2 su Rai1.
Chi ha vinto tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 25 ottobre 2026?
Nell'access prime time di domenica 25 ottobre 2026 Affari tuoi con Stefano De Martino ha vinto su Rai1 con 4.126.000 spettatori e il 20,9%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 si è fermata a 4.088.000 spettatori e al 20,6%, con un distacco di 38.000 spettatori.
Come sono andati Domenica In e Verissimo domenica 25 ottobre 2026?
Domenica 25 ottobre 2026 Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto 2.088.000 spettatori (20,3%) nella prima parte e 2.114.000 (17,8%) nella seconda. Domenica In di Mara Venier su Rai1 ha ottenuto 1.987.000 spettatori (17,7%) e 1.737.000 (16,5%). Prima di Verissimo, Amici su Canale 5 ha toccato il 21,0%.