Ascolti tv di sabato 24 ottobre 2026: Ballando con le stelle vince in share con il 24,5%, Tú sí que vales oltre i 3,4 milioni
Milly Carlucci si prende la serata in percentuale, Maria De Filippi raccoglie più spettatori e in access Affari tuoi stacca La Ruota della Fortuna.
Sabato 24 ottobre 2026 la prima serata si divide in due. Ballando con le stelle su Rai1 vince in share con il 24,5% e 2.609.000 spettatori, Tú sí que vales su Canale 5 raccoglie più pubblico: 3.451.000 spettatori e il 23,4%. In access Affari tuoi tocca il 23,9% contro il 20,5% della Ruota della Fortuna.
La prima serata
La quarta puntata di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, è andata in onda dalle 22.23 all'1.43, preceduta da Ballando: Tutti in pista con 3.764.000 spettatori e il 21,9%. Hanno vinto la serata Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Massimo Ghini e Valentina Fiorini sono stati eliminati dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione. Tú sí que vales, il talent show di Maria De Filippi con Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli in giuria, è andato in onda dalle 21.25 alle 0.19.
Tra le altre reti spicca In altre parole su La7, che supera il milione con 1.139.000 spettatori e il 6,5%. Su Italia 1 il film L'era glaciale 4: Continenti alla deriva fa 778.000 spettatori (4,7%), sul Nove Accordi & Disaccordi 571.000 (3,8%). Su Rai3 Blu Notte raccoglie 566.000 spettatori, su Rai2 The Rookie 532.000.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Ballando con le stelle: Tutti in pista
3.764.000
21,9%
Rai1
Ballando con le stelle
2.609.000
24,5%
Canale 5
Tú sí que vales
3.451.000
23,4%
La7
In altre parole
1.139.000
6,5%
Italia 1
L'era glaciale 4: Continenti alla deriva
778.000
4,7%
Nove
Accordi & Disaccordi
571.000
3,8%
Rai3
Blu Notte
566.000
3,7%
Rai2
The Rookie
532.000
3,3%
Rete 4
American Sniper
426.000
2,9%
Tv8
4 Ristoranti
261.000
1,7%
In seconda serata Buonanotte Tsqv tiene su Canale 5 1.571.000 spettatori e il 23,2%, seguito dallo Speciale Tg5 con 717.000 e il 16,7%. Su Rai1 Sottovoce e dintorni fa 473.000 spettatori e il 13,7%. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 raccolgono 333.000 spettatori e il 5,1%. Su La7 In altre parole... Ancora ottiene 558.000 spettatori (3,8%), su Rai2 Sabato al 90° 529.000 (4,4%), su Rai3 Tg3 Mondo 336.000 (2,9%). Su Italia 1 Transformers: La vendetta del caduto fa 277.000 spettatori (3,3%), su Rete 4 Firewall: Accesso negato 105.000 (1,7%), sul Nove la seconda parte di Accordi & Disaccordi 198.000 (3,1%).
Access prime time
Affari tuoi con Stefano De Martino vince la sfida dei giochi con 4.205.000 spettatori e il 23,9%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si ferma a 3.628.000 e al 20,5%, dopo i 3.059.000 (17,8%) di Gira la Ruota. Su Rete 4 Realpolitik supera gli 800.000 spettatori in entrambe le parti, su Italia 1 NCIS arriva a 767.000.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Affari tuoi
4.205.000
23,9%
Canale 5
Gira la Ruota della Fortuna
3.059.000
17,8%
Canale 5
La Ruota della Fortuna
3.628.000
20,5%
Rete 4
Realpolitik (prima parte)
880.000
5,1%
Rete 4
Realpolitik (seconda parte)
818.000
4,6%
Italia 1
NCIS
767.000
4,4%
Rai3
L'Elefante
754.000
4,3%
Rai2
Tg2 20.30
794.000
4,6%
Rai2
Tg2 Post
638.000
3,6%
Nove
Fratelli di Crozza
500.000
2,9%
Tv8
4 Ristoranti
433.000
2,5%
Il preserale
L'Eredità Weekend sale a 3.740.000 spettatori e al 24,5% nella seconda parte, dopo i 2.726.000 (21,2%) della prima. Caduta Libera su Canale 5 risponde con 1.645.000 (14,2%) e 2.102.000 (14,9%). Il Tg1 delle 20 è il programma più visto della giornata con 4.612.000 spettatori e il 27,0%; il Tg5 delle 20 arriva a 3.099.000 e al 18,0%. Il TgLa7 delle 20 tocca il 7,7% con 1.329.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità Weekend (prima parte)
2.726.000
21,2%
Rai1
L'Eredità Weekend
3.740.000
24,5%
Rai1
Tg1 20.00
4.612.000
27,0%
Canale 5
Caduta Libera: Inizia la sfida
1.645.000
14,2%
Canale 5
Caduta Libera
2.102.000
14,9%
Canale 5
Tg5 20.00
3.099.000
18,0%
Rai3
Tg3 19.00
1.671.000
12,2%
Rai3
TgRegione 19.30
2.120.000
13,8%
Rai3
Blob
826.000
4,8%
Rete 4
Tg4
689.000
5,0%
Rete 4
La Promessa
998.000
6,0%
Rai2
Pallavolo, Supercoppa femminile: Conegliano-Scandicci
354.000
2,7%
Italia 1
Studio Aperto
712.000
6,3%
Italia 1
Studio Aperto Mag
471.000
3,5%
Italia 1
CSI
433.000
2,6%
La7
Eden: Un pianeta da salvare
202.000
1,7%
La7
TgLa7 20.00
1.329.000
7,7%
Nove
Little Big Italy
337.000
2,7%
Tv8
Foodish
253.000
1,6%
La mattina
UnoMattina in famiglia guida la mattina di Rai1 con 1.108.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 952.000 (20,3%) nella seconda. Prima, il Tg1 fa 975.000 spettatori (20,6%) e Tg1 Dialogo 979.000 (19,6%); a seguire Buongiorno benessere 874.000 (18,1%) e Linea Verde Discovery oltre il milione con il 17,4%. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 raggiunge il 23,4% con 1.134.000 spettatori. Su Rai3 Mi manda Rai3 sale all'8,3% nella seconda parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Settegiorni
503.000
14,8%
Rai1
Tg1
975.000
20,6%
Rai1
Tg1 Dialogo
979.000
19,6%
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
1.108.000
21,4%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
952.000
20,3%
Rai1
Buongiorno benessere
874.000
18,1%
Rai1
Linea Verde Discovery
1.009.000
17,4%
Rai2
Punti di vista
62.000
1,6%
Rai2
Baywatch
69.000
1,4%
Rai2
Radio2 Social Club: Il meglio
102.000
2,0%
Rai2
Pets: Animali del cuore
107.000
2,1%
Rai3
Mi manda Rai3 (prima parte)
267.000
5,5%
Rai3
Mi manda Rai3 (seconda parte)
420.000
8,3%
Rai3
Punto Europa
217.000
4,8%
Rai3
Petrarca
164.000
3,4%
Rai3
Officina Italia
295.000
5,0%
Canale 5
Prima pagina Tg5
498.000
19,3%
Canale 5
Tg5 8.00
1.134.000
23,4%
Canale 5
Risiko: Sfide di potere
527.000
10,8%
Rete 4
La Promessa
198.000
5,0%
Rete 4
Terra amara
267.000
5,4%
Rete 4
Segreti di famiglia
166.000
3,3%
Italia 1
The Tom & Jerry Show
93.000
2,7%
Italia 1
New Looney Tunes
88.000
1,9%
Italia 1
I Griffin (1° episodio)
134.000
2,6%
Italia 1
I Griffin (2° episodio)
127.000
2,5%
Italia 1
The Middle (1° episodio)
115.000
2,3%
Italia 1
The Middle (2° episodio)
123.000
2,7%
Italia 1
The Big Bang Theory (1° episodio)
152.000
3,3%
Italia 1
The Big Bang Theory (2° episodio)
218.000
4,6%
Italia 1
Will & Grace (1° episodio)
151.000
2,8%
Italia 1
Will & Grace (2° episodio)
184.000
2,6%
La7
Omnibus News
83.000
2,8%
La7
TgLa7
183.000
4,6%
La7
Omnibus Dibattito
196.000
3,9%
La7
Coffee Tech
142.000
3,1%
La7
L'ingrediente perfetto: A tu per tu
154.000
2,8%
La7
L'aria che tira: Il diario
137.000
1,7%
Tv8
Quattro matrimoni
154.000
3,3%
Tv8
4 Hotel
196.000
3,3%
Nove
Il pianeta blu
159.000
1,8%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il dato più alto in share della giornata: 3.882.000 spettatori e il 29,3%, seguito da Tg1 Motori con 3.479.000 e il 26,7%. Linea Verde Italia porta Rai1 al 21,7% con 2.403.000 spettatori. Il Tg5 delle 13 raggiunge 2.575.000 spettatori e il 20,4%, il TgRegione delle 14 il 21,4% con 2.717.000. Su Italia 1 Studio Aperto supera il milione con 1.099.000 spettatori e l'11,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde Start
1.436.000
19,8%
Rai1
Linea Verde Italia
2.403.000
21,7%
Rai1
Tg1 13.30
3.882.000
29,3%
Rai1
Tg1 Motori
3.479.000
26,7%
Rai2
Sci alpino
238.000
4,8%
Rai2
Felicità: La stagione della pace
197.000
2,3%
Rai2
Tg2 13.00
1.378.000
11,0%
Rai2
Tg2 Weekend
510.000
3,9%
Rai3
Tg3 12.00
587.000
8,0%
Rai3
TgRegione 14.00
2.717.000
21,4%
Rai3
Tg3 14.20
1.888.000
16,2%
Canale 5
Forum (replica)
1.090.000
15,4%
Canale 5
Tg5 13.00
2.575.000
20,4%
Rete 4
Tg4
348.000
4,7%
Rete 4
La signora in giallo (1° episodio)
461.000
4,2%
Rete 4
La signora in giallo (2° episodio)
700.000
5,3%
Italia 1
Studio Aperto
1.099.000
11,2%
Italia 1
Sport Mediaset
847.000
6,6%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
633.000
4,8%
La7
Like: Tutto ciò che ci piace
173.000
1,4%
La7
TgLa7 13.30
882.000
6,7%
Tv8
4 Ristoranti
325.000
2,8%
Nove
The Cage: Prendi e scappa (prima parte)
203.000
1,6%
Nove
The Cage: Prendi e scappa (seconda parte)
314.000
2,8%
Il pomeriggio
Verissimo di Silvia Toffanin è il programma più forte del pomeriggio: 1.975.000 spettatori e il 22,0%, poi 1.813.000 (18,6%) con Giri di valzer e 1.744.000 (16,4%) per i saluti. Prima, Forbidden Fruit tocca il 20,7% e Tutto per la mia famiglia il 17,5%. Su Rai1 Ciao Maschio cresce dalla prima alla seconda parte, da 1.126.000 (11,9%) a 1.454.000 (13,7%). Su Rai3 TvTalk raggiunge l'8,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Bar Centrale
1.420.000
12,2%
Rai1
Passaggio a Nord-Ovest
844.000
8,8%
Rai1
A sua immagine (prima parte)
702.000
7,8%
Rai1
A sua immagine (seconda parte)
760.000
8,7%
Rai1
Tg1
1.071.000
12,0%
Rai1
Ciao Maschio (prima parte)
1.126.000
11,9%
Rai1
Ciao Maschio (seconda parte)
1.454.000
13,7%
Rai2
Playlist
362.000
3,2%
Rai2
Storie al bivio Weekend (prima parte)
345.000
3,7%
Rai2
Storie al bivio Weekend (seconda parte)
431.000
4,8%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
371.000
4,1%
Rai3
TvTalk
842.000
8,9%
Rai3
La biblioteca dei sentimenti
332.000
3,8%
Rai3
PresaDiretta (prima parte)
265.000
2,9%
Rai3
PresaDiretta (seconda parte)
528.000
5,2%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.910.000
14,4%
Canale 5
Beautiful
1.833.000
14,2%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.958.000
17,5%
Canale 5
Forbidden Fruit
1.910.000
20,7%
Canale 5
Verissimo
1.975.000
22,0%
Canale 5
Verissimo: Giri di valzer
1.813.000
18,6%
Canale 5
Verissimo: I saluti
1.744.000
16,4%
Rete 4
Lo sportello di Forum (replica)
633.000
5,5%
Rete 4
Diario del weekend
516.000
5,6%
Rete 4
Scrivimi una canzone
315.000
3,2%
Italia 1
NCIS: New Orleans (1° episodio)
371.000
3,4%
Italia 1
NCIS: New Orleans (2° episodio)
417.000
4,4%
Italia 1
The Equalizer (1° episodio)
408.000
4,6%
Italia 1
The Equalizer (2° episodio)
392.000
4,2%
Italia 1
Airport Security USA
299.000
3,0%
La7
M: Il figlio del secolo
202.000
2,0%
La7
House of Trump
212.000
2,3%
Tv8
X Factor
295.000
2,8%
Tv8
Pechino Express
167.000
1,6%
Nove
Alive: I sopravvissuti delle Ande
220.000
2,4%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di sabato 24 ottobre 2026?
Sabato 24 ottobre 2026 Ballando con le stelle su Rai1 ha vinto in share con il 24,5% e 2.609.000 spettatori. Tú sí que vales su Canale 5 ha raccolto più spettatori, 3.451.000, con il 23,4% di share. Il programma di Milly Carlucci è andato in onda fino all'1.43, quello di Maria De Filippi fino alle 0.19.
Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 24 ottobre 2026?
Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, sabato 24 ottobre 2026, sono stati eliminati Massimo Ghini e Valentina Fiorini dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione. La serata è stata vinta da Alessandro Matri e Giada Lini. La puntata ha raccolto 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share su Rai1.
Com'è andata la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 24 ottobre 2026?
Sabato 24 ottobre 2026 Affari tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access con 4.205.000 spettatori e il 23,9% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 si è fermata a 3.628.000 spettatori e al 20,5%, con un distacco di oltre 3 punti.
Quanto ha fatto Verissimo sabato 24 ottobre 2026?
Sabato 24 ottobre 2026 Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto su Canale 5 1.975.000 spettatori e il 22,0% di share nella parte principale. Giri di valzer ha ottenuto 1.813.000 spettatori e il 18,6%, i saluti finali 1.744.000 e il 16,4%. Su Rai1 Ciao Maschio ha chiuso al 13,7%.