Tv e Radio

Ascolti tv di sabato 24 ottobre 2026: Ballando con le stelle vince in share con il 24,5%, Tú sí que vales oltre i 3,4 milioni

Milly Carlucci si prende la serata in percentuale, Maria De Filippi raccoglie più spettatori e in access Affari tuoi stacca La Ruota della Fortuna.

Ascolti tv di sabato 24 ottobre 2026: Ballando con le stelle vince in share con il 24,5%, Tú sí que vales oltre i 3,4 milioni
di domenica 25 ottobre 2026 6 min di lettura

Sabato 24 ottobre 2026 la prima serata si divide in due. Ballando con le stelle su Rai1 vince in share con il 24,5% e 2.609.000 spettatori, Tú sí que vales su Canale 5 raccoglie più pubblico: 3.451.000 spettatori e il 23,4%. In access Affari tuoi tocca il 23,9% contro il 20,5% della Ruota della Fortuna.

La prima serata

La quarta puntata di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, è andata in onda dalle 22.23 all'1.43, preceduta da Ballando: Tutti in pista con 3.764.000 spettatori e il 21,9%. Hanno vinto la serata Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Massimo Ghini e Valentina Fiorini sono stati eliminati dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione. Tú sí que vales, il talent show di Maria De Filippi con Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli in giuria, è andato in onda dalle 21.25 alle 0.19.

Tra le altre reti spicca In altre parole su La7, che supera il milione con 1.139.000 spettatori e il 6,5%. Su Italia 1 il film L'era glaciale 4: Continenti alla deriva fa 778.000 spettatori (4,7%), sul Nove Accordi & Disaccordi 571.000 (3,8%). Su Rai3 Blu Notte raccoglie 566.000 spettatori, su Rai2 The Rookie 532.000.

Pubblicità
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Ballando con le stelle: Tutti in pista
3.764.000
21,9%
Rai1
Ballando con le stelle
2.609.000
24,5%
Canale 5
Tú sí que vales
3.451.000
23,4%
La7
In altre parole
1.139.000
6,5%
Italia 1
L'era glaciale 4: Continenti alla deriva
778.000
4,7%
Nove
Accordi & Disaccordi
571.000
3,8%
Rai3
Blu Notte
566.000
3,7%
Rai2
The Rookie
532.000
3,3%
Rete 4
American Sniper
426.000
2,9%
Tv8
4 Ristoranti
261.000
1,7%

In seconda serata Buonanotte Tsqv tiene su Canale 5 1.571.000 spettatori e il 23,2%, seguito dallo Speciale Tg5 con 717.000 e il 16,7%. Su Rai1 Sottovoce e dintorni fa 473.000 spettatori e il 13,7%. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 raccolgono 333.000 spettatori e il 5,1%. Su La7 In altre parole... Ancora ottiene 558.000 spettatori (3,8%), su Rai2 Sabato al 90° 529.000 (4,4%), su Rai3 Tg3 Mondo 336.000 (2,9%). Su Italia 1 Transformers: La vendetta del caduto fa 277.000 spettatori (3,3%), su Rete 4 Firewall: Accesso negato 105.000 (1,7%), sul Nove la seconda parte di Accordi & Disaccordi 198.000 (3,1%).

Access prime time

Affari tuoi con Stefano De Martino vince la sfida dei giochi con 4.205.000 spettatori e il 23,9%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si ferma a 3.628.000 e al 20,5%, dopo i 3.059.000 (17,8%) di Gira la Ruota. Su Rete 4 Realpolitik supera gli 800.000 spettatori in entrambe le parti, su Italia 1 NCIS arriva a 767.000.

Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Affari tuoi
4.205.000
23,9%
Canale 5
Gira la Ruota della Fortuna
3.059.000
17,8%
Canale 5
La Ruota della Fortuna
3.628.000
20,5%
Rete 4
Realpolitik (prima parte)
880.000
5,1%
Rete 4
Realpolitik (seconda parte)
818.000
4,6%
Italia 1
NCIS
767.000
4,4%
Rai3
L'Elefante
754.000
4,3%
Rai2
Tg2 20.30
794.000
4,6%
Rai2
Tg2 Post
638.000
3,6%
Nove
Fratelli di Crozza
500.000
2,9%
Tv8
4 Ristoranti
433.000
2,5%

Il preserale

L'Eredità Weekend sale a 3.740.000 spettatori e al 24,5% nella seconda parte, dopo i 2.726.000 (21,2%) della prima. Caduta Libera su Canale 5 risponde con 1.645.000 (14,2%) e 2.102.000 (14,9%). Il Tg1 delle 20 è il programma più visto della giornata con 4.612.000 spettatori e il 27,0%; il Tg5 delle 20 arriva a 3.099.000 e al 18,0%. Il TgLa7 delle 20 tocca il 7,7% con 1.329.000 spettatori.

Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità Weekend (prima parte)
2.726.000
21,2%
Rai1
L'Eredità Weekend
3.740.000
24,5%
Rai1
Tg1 20.00
4.612.000
27,0%
Canale 5
Caduta Libera: Inizia la sfida
1.645.000
14,2%
Canale 5
Caduta Libera
2.102.000
14,9%
Canale 5
Tg5 20.00
3.099.000
18,0%
Rai3
Tg3 19.00
1.671.000
12,2%
Rai3
TgRegione 19.30
2.120.000
13,8%
Rai3
Blob
826.000
4,8%
Rete 4
Tg4
689.000
5,0%
Rete 4
La Promessa
998.000
6,0%
Rai2
Pallavolo, Supercoppa femminile: Conegliano-Scandicci
354.000
2,7%
Italia 1
Studio Aperto
712.000
6,3%
Italia 1
Studio Aperto Mag
471.000
3,5%
Italia 1
CSI
433.000
2,6%
La7
Eden: Un pianeta da salvare
202.000
1,7%
La7
TgLa7 20.00
1.329.000
7,7%
Nove
Little Big Italy
337.000
2,7%
Tv8
Foodish
253.000
1,6%

La mattina

UnoMattina in famiglia guida la mattina di Rai1 con 1.108.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 952.000 (20,3%) nella seconda. Prima, il Tg1 fa 975.000 spettatori (20,6%) e Tg1 Dialogo 979.000 (19,6%); a seguire Buongiorno benessere 874.000 (18,1%) e Linea Verde Discovery oltre il milione con il 17,4%. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 raggiunge il 23,4% con 1.134.000 spettatori. Su Rai3 Mi manda Rai3 sale all'8,3% nella seconda parte.

Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Settegiorni
503.000
14,8%
Rai1
Tg1
975.000
20,6%
Rai1
Tg1 Dialogo
979.000
19,6%
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
1.108.000
21,4%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
952.000
20,3%
Rai1
Buongiorno benessere
874.000
18,1%
Rai1
Linea Verde Discovery
1.009.000
17,4%
Rai2
Punti di vista
62.000
1,6%
Rai2
Baywatch
69.000
1,4%
Rai2
Radio2 Social Club: Il meglio
102.000
2,0%
Rai2
Pets: Animali del cuore
107.000
2,1%
Rai3
Mi manda Rai3 (prima parte)
267.000
5,5%
Rai3
Mi manda Rai3 (seconda parte)
420.000
8,3%
Rai3
Punto Europa
217.000
4,8%
Rai3
Petrarca
164.000
3,4%
Rai3
Officina Italia
295.000
5,0%
Canale 5
Prima pagina Tg5
498.000
19,3%
Canale 5
Tg5 8.00
1.134.000
23,4%
Canale 5
Risiko: Sfide di potere
527.000
10,8%
Rete 4
La Promessa
198.000
5,0%
Rete 4
Terra amara
267.000
5,4%
Rete 4
Segreti di famiglia
166.000
3,3%
Italia 1
The Tom & Jerry Show
93.000
2,7%
Italia 1
New Looney Tunes
88.000
1,9%
Italia 1
I Griffin (1° episodio)
134.000
2,6%
Italia 1
I Griffin (2° episodio)
127.000
2,5%
Italia 1
The Middle (1° episodio)
115.000
2,3%
Italia 1
The Middle (2° episodio)
123.000
2,7%
Italia 1
The Big Bang Theory (1° episodio)
152.000
3,3%
Italia 1
The Big Bang Theory (2° episodio)
218.000
4,6%
Italia 1
Will & Grace (1° episodio)
151.000
2,8%
Italia 1
Will & Grace (2° episodio)
184.000
2,6%
La7
Omnibus News
83.000
2,8%
La7
TgLa7
183.000
4,6%
La7
Omnibus Dibattito
196.000
3,9%
La7
Coffee Tech
142.000
3,1%
La7
L'ingrediente perfetto: A tu per tu
154.000
2,8%
La7
L'aria che tira: Il diario
137.000
1,7%
Tv8
Quattro matrimoni
154.000
3,3%
Tv8
4 Hotel
196.000
3,3%
Nove
Il pianeta blu
159.000
1,8%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il dato più alto in share della giornata: 3.882.000 spettatori e il 29,3%, seguito da Tg1 Motori con 3.479.000 e il 26,7%. Linea Verde Italia porta Rai1 al 21,7% con 2.403.000 spettatori. Il Tg5 delle 13 raggiunge 2.575.000 spettatori e il 20,4%, il TgRegione delle 14 il 21,4% con 2.717.000. Su Italia 1 Studio Aperto supera il milione con 1.099.000 spettatori e l'11,2%.

Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde Start
1.436.000
19,8%
Rai1
Linea Verde Italia
2.403.000
21,7%
Rai1
Tg1 13.30
3.882.000
29,3%
Rai1
Tg1 Motori
3.479.000
26,7%
Rai2
Sci alpino
238.000
4,8%
Rai2
Felicità: La stagione della pace
197.000
2,3%
Rai2
Tg2 13.00
1.378.000
11,0%
Rai2
Tg2 Weekend
510.000
3,9%
Rai3
Tg3 12.00
587.000
8,0%
Rai3
TgRegione 14.00
2.717.000
21,4%
Rai3
Tg3 14.20
1.888.000
16,2%
Canale 5
Forum (replica)
1.090.000
15,4%
Canale 5
Tg5 13.00
2.575.000
20,4%
Rete 4
Tg4
348.000
4,7%
Rete 4
La signora in giallo (1° episodio)
461.000
4,2%
Rete 4
La signora in giallo (2° episodio)
700.000
5,3%
Italia 1
Studio Aperto
1.099.000
11,2%
Italia 1
Sport Mediaset
847.000
6,6%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
633.000
4,8%
La7
Like: Tutto ciò che ci piace
173.000
1,4%
La7
TgLa7 13.30
882.000
6,7%
Tv8
4 Ristoranti
325.000
2,8%
Nove
The Cage: Prendi e scappa (prima parte)
203.000
1,6%
Nove
The Cage: Prendi e scappa (seconda parte)
314.000
2,8%

Il pomeriggio

Verissimo di Silvia Toffanin è il programma più forte del pomeriggio: 1.975.000 spettatori e il 22,0%, poi 1.813.000 (18,6%) con Giri di valzer e 1.744.000 (16,4%) per i saluti. Prima, Forbidden Fruit tocca il 20,7% e Tutto per la mia famiglia il 17,5%. Su Rai1 Ciao Maschio cresce dalla prima alla seconda parte, da 1.126.000 (11,9%) a 1.454.000 (13,7%). Su Rai3 TvTalk raggiunge l'8,9%.

Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Bar Centrale
1.420.000
12,2%
Rai1
Passaggio a Nord-Ovest
844.000
8,8%
Rai1
A sua immagine (prima parte)
702.000
7,8%
Rai1
A sua immagine (seconda parte)
760.000
8,7%
Rai1
Tg1
1.071.000
12,0%
Rai1
Ciao Maschio (prima parte)
1.126.000
11,9%
Rai1
Ciao Maschio (seconda parte)
1.454.000
13,7%
Rai2
Playlist
362.000
3,2%
Rai2
Storie al bivio Weekend (prima parte)
345.000
3,7%
Rai2
Storie al bivio Weekend (seconda parte)
431.000
4,8%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
371.000
4,1%
Rai3
TvTalk
842.000
8,9%
Rai3
La biblioteca dei sentimenti
332.000
3,8%
Rai3
PresaDiretta (prima parte)
265.000
2,9%
Rai3
PresaDiretta (seconda parte)
528.000
5,2%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.910.000
14,4%
Canale 5
Beautiful
1.833.000
14,2%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.958.000
17,5%
Canale 5
Forbidden Fruit
1.910.000
20,7%
Canale 5
Verissimo
1.975.000
22,0%
Canale 5
Verissimo: Giri di valzer
1.813.000
18,6%
Canale 5
Verissimo: I saluti
1.744.000
16,4%
Rete 4
Lo sportello di Forum (replica)
633.000
5,5%
Rete 4
Diario del weekend
516.000
5,6%
Rete 4
Scrivimi una canzone
315.000
3,2%
Italia 1
NCIS: New Orleans (1° episodio)
371.000
3,4%
Italia 1
NCIS: New Orleans (2° episodio)
417.000
4,4%
Italia 1
The Equalizer (1° episodio)
408.000
4,6%
Italia 1
The Equalizer (2° episodio)
392.000
4,2%
Italia 1
Airport Security USA
299.000
3,0%
La7
M: Il figlio del secolo
202.000
2,0%
La7
House of Trump
212.000
2,3%
Tv8
X Factor
295.000
2,8%
Tv8
Pechino Express
167.000
1,6%
Nove
Alive: I sopravvissuti delle Ande
220.000
2,4%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 Ballando con le stelle su Rai1 ha vinto in share con il 24,5% e 2.609.000 spettatori. Tú sí que vales su Canale 5 ha raccolto più spettatori, 3.451.000, con il 23,4% di share. Il programma di Milly Carlucci è andato in onda fino all'1.43, quello di Maria De Filippi fino alle 0.19.

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 24 ottobre 2026?

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, sabato 24 ottobre 2026, sono stati eliminati Massimo Ghini e Valentina Fiorini dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione. La serata è stata vinta da Alessandro Matri e Giada Lini. La puntata ha raccolto 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share su Rai1.

Com'è andata la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 Affari tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access con 4.205.000 spettatori e il 23,9% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 si è fermata a 3.628.000 spettatori e al 20,5%, con un distacco di oltre 3 punti.

Quanto ha fatto Verissimo sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto su Canale 5 1.975.000 spettatori e il 22,0% di share nella parte principale. Giri di valzer ha ottenuto 1.813.000 spettatori e il 18,6%, i saluti finali 1.744.000 e il 16,4%. Su Rai1 Ciao Maschio ha chiuso al 13,7%.

Seguici su TelegramLe notizie sul telefono, gratis Unisciti
Pubblicità
Bruno Bellini
Scritto da Bruno Bellini Direttore responsabile

Bruno Bellini, giornalista pubblicista e direttore di Lifestyleblog.it. Fondatore della testata online dal 2011, membro della giuria stampa del Festival di Sanremo.

📚 Tutti i suoi articoli
Pubblicità