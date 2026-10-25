Sabato 24 ottobre 2026 la prima serata si divide in due. Ballando con le stelle su Rai1 vince in share con il 24,5% e 2.609.000 spettatori, Tú sí que vales su Canale 5 raccoglie più pubblico: 3.451.000 spettatori e il 23,4%. In access Affari tuoi tocca il 23,9% contro il 20,5% della Ruota della Fortuna.

La prima serata

La quarta puntata di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, è andata in onda dalle 22.23 all'1.43, preceduta da Ballando: Tutti in pista con 3.764.000 spettatori e il 21,9%. Hanno vinto la serata Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Massimo Ghini e Valentina Fiorini sono stati eliminati dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione. Tú sí que vales, il talent show di Maria De Filippi con Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli in giuria, è andato in onda dalle 21.25 alle 0.19.

Tra le altre reti spicca In altre parole su La7, che supera il milione con 1.139.000 spettatori e il 6,5%. Su Italia 1 il film L'era glaciale 4: Continenti alla deriva fa 778.000 spettatori (4,7%), sul Nove Accordi & Disaccordi 571.000 (3,8%). Su Rai3 Blu Notte raccoglie 566.000 spettatori, su Rai2 The Rookie 532.000.

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Rete Programma Spettatori Share Rai1 Ballando con le stelle: Tutti in pista 3.764.000 21,9% Rai1 Ballando con le stelle 2.609.000 24,5% Canale 5 Tú sí que vales 3.451.000 23,4% La7 In altre parole 1.139.000 6,5% Italia 1 L'era glaciale 4: Continenti alla deriva 778.000 4,7% Nove Accordi & Disaccordi 571.000 3,8% Rai3 Blu Notte 566.000 3,7% Rai2 The Rookie 532.000 3,3% Rete 4 American Sniper 426.000 2,9% Tv8 4 Ristoranti 261.000 1,7%

In seconda serata Buonanotte Tsqv tiene su Canale 5 1.571.000 spettatori e il 23,2%, seguito dallo Speciale Tg5 con 717.000 e il 16,7%. Su Rai1 Sottovoce e dintorni fa 473.000 spettatori e il 13,7%. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 raccolgono 333.000 spettatori e il 5,1%. Su La7 In altre parole... Ancora ottiene 558.000 spettatori (3,8%), su Rai2 Sabato al 90° 529.000 (4,4%), su Rai3 Tg3 Mondo 336.000 (2,9%). Su Italia 1 Transformers: La vendetta del caduto fa 277.000 spettatori (3,3%), su Rete 4 Firewall: Accesso negato 105.000 (1,7%), sul Nove la seconda parte di Accordi & Disaccordi 198.000 (3,1%).

Access prime time

Affari tuoi con Stefano De Martino vince la sfida dei giochi con 4.205.000 spettatori e il 23,9%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si ferma a 3.628.000 e al 20,5%, dopo i 3.059.000 (17,8%) di Gira la Ruota. Su Rete 4 Realpolitik supera gli 800.000 spettatori in entrambe le parti, su Italia 1 NCIS arriva a 767.000.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Affari tuoi 4.205.000 23,9% Canale 5 Gira la Ruota della Fortuna 3.059.000 17,8% Canale 5 La Ruota della Fortuna 3.628.000 20,5% Rete 4 Realpolitik (prima parte) 880.000 5,1% Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 818.000 4,6% Italia 1 NCIS 767.000 4,4% Rai3 L'Elefante 754.000 4,3% Rai2 Tg2 20.30 794.000 4,6% Rai2 Tg2 Post 638.000 3,6% Nove Fratelli di Crozza 500.000 2,9% Tv8 4 Ristoranti 433.000 2,5%

Il preserale

L'Eredità Weekend sale a 3.740.000 spettatori e al 24,5% nella seconda parte, dopo i 2.726.000 (21,2%) della prima. Caduta Libera su Canale 5 risponde con 1.645.000 (14,2%) e 2.102.000 (14,9%). Il Tg1 delle 20 è il programma più visto della giornata con 4.612.000 spettatori e il 27,0%; il Tg5 delle 20 arriva a 3.099.000 e al 18,0%. Il TgLa7 delle 20 tocca il 7,7% con 1.329.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità Weekend (prima parte) 2.726.000 21,2% Rai1 L'Eredità Weekend 3.740.000 24,5% Rai1 Tg1 20.00 4.612.000 27,0% Canale 5 Caduta Libera: Inizia la sfida 1.645.000 14,2% Canale 5 Caduta Libera 2.102.000 14,9% Canale 5 Tg5 20.00 3.099.000 18,0% Rai3 Tg3 19.00 1.671.000 12,2% Rai3 TgRegione 19.30 2.120.000 13,8% Rai3 Blob 826.000 4,8% Rete 4 Tg4 689.000 5,0% Rete 4 La Promessa 998.000 6,0% Rai2 Pallavolo, Supercoppa femminile: Conegliano-Scandicci 354.000 2,7% Italia 1 Studio Aperto 712.000 6,3% Italia 1 Studio Aperto Mag 471.000 3,5% Italia 1 CSI 433.000 2,6% La7 Eden: Un pianeta da salvare 202.000 1,7% La7 TgLa7 20.00 1.329.000 7,7% Nove Little Big Italy 337.000 2,7% Tv8 Foodish 253.000 1,6%

La mattina

UnoMattina in famiglia guida la mattina di Rai1 con 1.108.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 952.000 (20,3%) nella seconda. Prima, il Tg1 fa 975.000 spettatori (20,6%) e Tg1 Dialogo 979.000 (19,6%); a seguire Buongiorno benessere 874.000 (18,1%) e Linea Verde Discovery oltre il milione con il 17,4%. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 raggiunge il 23,4% con 1.134.000 spettatori. Su Rai3 Mi manda Rai3 sale all'8,3% nella seconda parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Settegiorni 503.000 14,8% Rai1 Tg1 975.000 20,6% Rai1 Tg1 Dialogo 979.000 19,6% Rai1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 1.108.000 21,4% Rai1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 952.000 20,3% Rai1 Buongiorno benessere 874.000 18,1% Rai1 Linea Verde Discovery 1.009.000 17,4% Rai2 Punti di vista 62.000 1,6% Rai2 Baywatch 69.000 1,4% Rai2 Radio2 Social Club: Il meglio 102.000 2,0% Rai2 Pets: Animali del cuore 107.000 2,1% Rai3 Mi manda Rai3 (prima parte) 267.000 5,5% Rai3 Mi manda Rai3 (seconda parte) 420.000 8,3% Rai3 Punto Europa 217.000 4,8% Rai3 Petrarca 164.000 3,4% Rai3 Officina Italia 295.000 5,0% Canale 5 Prima pagina Tg5 498.000 19,3% Canale 5 Tg5 8.00 1.134.000 23,4% Canale 5 Risiko: Sfide di potere 527.000 10,8% Rete 4 La Promessa 198.000 5,0% Rete 4 Terra amara 267.000 5,4% Rete 4 Segreti di famiglia 166.000 3,3% Italia 1 The Tom & Jerry Show 93.000 2,7% Italia 1 New Looney Tunes 88.000 1,9% Italia 1 I Griffin (1° episodio) 134.000 2,6% Italia 1 I Griffin (2° episodio) 127.000 2,5% Italia 1 The Middle (1° episodio) 115.000 2,3% Italia 1 The Middle (2° episodio) 123.000 2,7% Italia 1 The Big Bang Theory (1° episodio) 152.000 3,3% Italia 1 The Big Bang Theory (2° episodio) 218.000 4,6% Italia 1 Will & Grace (1° episodio) 151.000 2,8% Italia 1 Will & Grace (2° episodio) 184.000 2,6% La7 Omnibus News 83.000 2,8% La7 TgLa7 183.000 4,6% La7 Omnibus Dibattito 196.000 3,9% La7 Coffee Tech 142.000 3,1% La7 L'ingrediente perfetto: A tu per tu 154.000 2,8% La7 L'aria che tira: Il diario 137.000 1,7% Tv8 Quattro matrimoni 154.000 3,3% Tv8 4 Hotel 196.000 3,3% Nove Il pianeta blu 159.000 1,8%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il dato più alto in share della giornata: 3.882.000 spettatori e il 29,3%, seguito da Tg1 Motori con 3.479.000 e il 26,7%. Linea Verde Italia porta Rai1 al 21,7% con 2.403.000 spettatori. Il Tg5 delle 13 raggiunge 2.575.000 spettatori e il 20,4%, il TgRegione delle 14 il 21,4% con 2.717.000. Su Italia 1 Studio Aperto supera il milione con 1.099.000 spettatori e l'11,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Linea Verde Start 1.436.000 19,8% Rai1 Linea Verde Italia 2.403.000 21,7% Rai1 Tg1 13.30 3.882.000 29,3% Rai1 Tg1 Motori 3.479.000 26,7% Rai2 Sci alpino 238.000 4,8% Rai2 Felicità: La stagione della pace 197.000 2,3% Rai2 Tg2 13.00 1.378.000 11,0% Rai2 Tg2 Weekend 510.000 3,9% Rai3 Tg3 12.00 587.000 8,0% Rai3 TgRegione 14.00 2.717.000 21,4% Rai3 Tg3 14.20 1.888.000 16,2% Canale 5 Forum (replica) 1.090.000 15,4% Canale 5 Tg5 13.00 2.575.000 20,4% Rete 4 Tg4 348.000 4,7% Rete 4 La signora in giallo (1° episodio) 461.000 4,2% Rete 4 La signora in giallo (2° episodio) 700.000 5,3% Italia 1 Studio Aperto 1.099.000 11,2% Italia 1 Sport Mediaset 847.000 6,6% Italia 1 Sport Mediaset Extra 633.000 4,8% La7 Like: Tutto ciò che ci piace 173.000 1,4% La7 TgLa7 13.30 882.000 6,7% Tv8 4 Ristoranti 325.000 2,8% Nove The Cage: Prendi e scappa (prima parte) 203.000 1,6% Nove The Cage: Prendi e scappa (seconda parte) 314.000 2,8%

Il pomeriggio

Verissimo di Silvia Toffanin è il programma più forte del pomeriggio: 1.975.000 spettatori e il 22,0%, poi 1.813.000 (18,6%) con Giri di valzer e 1.744.000 (16,4%) per i saluti. Prima, Forbidden Fruit tocca il 20,7% e Tutto per la mia famiglia il 17,5%. Su Rai1 Ciao Maschio cresce dalla prima alla seconda parte, da 1.126.000 (11,9%) a 1.454.000 (13,7%). Su Rai3 TvTalk raggiunge l'8,9%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Bar Centrale 1.420.000 12,2% Rai1 Passaggio a Nord-Ovest 844.000 8,8% Rai1 A sua immagine (prima parte) 702.000 7,8% Rai1 A sua immagine (seconda parte) 760.000 8,7% Rai1 Tg1 1.071.000 12,0% Rai1 Ciao Maschio (prima parte) 1.126.000 11,9% Rai1 Ciao Maschio (seconda parte) 1.454.000 13,7% Rai2 Playlist 362.000 3,2% Rai2 Storie al bivio Weekend (prima parte) 345.000 3,7% Rai2 Storie al bivio Weekend (seconda parte) 431.000 4,8% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 371.000 4,1% Rai3 TvTalk 842.000 8,9% Rai3 La biblioteca dei sentimenti 332.000 3,8% Rai3 PresaDiretta (prima parte) 265.000 2,9% Rai3 PresaDiretta (seconda parte) 528.000 5,2% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.910.000 14,4% Canale 5 Beautiful 1.833.000 14,2% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.958.000 17,5% Canale 5 Forbidden Fruit 1.910.000 20,7% Canale 5 Verissimo 1.975.000 22,0% Canale 5 Verissimo: Giri di valzer 1.813.000 18,6% Canale 5 Verissimo: I saluti 1.744.000 16,4% Rete 4 Lo sportello di Forum (replica) 633.000 5,5% Rete 4 Diario del weekend 516.000 5,6% Rete 4 Scrivimi una canzone 315.000 3,2% Italia 1 NCIS: New Orleans (1° episodio) 371.000 3,4% Italia 1 NCIS: New Orleans (2° episodio) 417.000 4,4% Italia 1 The Equalizer (1° episodio) 408.000 4,6% Italia 1 The Equalizer (2° episodio) 392.000 4,2% Italia 1 Airport Security USA 299.000 3,0% La7 M: Il figlio del secolo 202.000 2,0% La7 House of Trump 212.000 2,3% Tv8 X Factor 295.000 2,8% Tv8 Pechino Express 167.000 1,6% Nove Alive: I sopravvissuti delle Ande 220.000 2,4%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 Ballando con le stelle su Rai1 ha vinto in share con il 24,5% e 2.609.000 spettatori. Tú sí que vales su Canale 5 ha raccolto più spettatori, 3.451.000, con il 23,4% di share. Il programma di Milly Carlucci è andato in onda fino all'1.43, quello di Maria De Filippi fino alle 0.19.

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 24 ottobre 2026?

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, sabato 24 ottobre 2026, sono stati eliminati Massimo Ghini e Valentina Fiorini dopo il ballottaggio con Jimmy Ghione. La serata è stata vinta da Alessandro Matri e Giada Lini. La puntata ha raccolto 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share su Rai1.

Com'è andata la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 Affari tuoi con Stefano De Martino ha vinto l'access con 4.205.000 spettatori e il 23,9% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 si è fermata a 3.628.000 spettatori e al 20,5%, con un distacco di oltre 3 punti.

Quanto ha fatto Verissimo sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto su Canale 5 1.975.000 spettatori e il 22,0% di share nella parte principale. Giri di valzer ha ottenuto 1.813.000 spettatori e il 18,6%, i saluti finali 1.744.000 e il 16,4%. Su Rai1 Ciao Maschio ha chiuso al 13,7%.