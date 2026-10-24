Ascolti tv di venerdì 23 ottobre 2026: The Voice Senior vola al 24,5%, Affari tuoi e La Ruota della Fortuna pari al 22,1%
Antonella Clerici domina il venerdì di Rai1 con quasi 3,5 milioni di spettatori, il Grande Fratello Vip si ferma al 15,7% e in access la sfida finisce in parità di share.
Venerdì 23 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: la terza puntata di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici, raccoglie 3.464.000 spettatori e il 24,5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi segna 1.809.000 spettatori e il 15,7%. In access Affari tuoi e La Ruota della Fortuna chiudono entrambi al 22,1%.
La prima serata
The Voice Senior stacca il reality di Canale 5 di oltre 1,6 milioni di spettatori. È la terza serata del talent per cantanti over 60, partito il 9 ottobre, con Fiorella Mannoia new entry tra i coach. Il Grande Fratello Vip, alla dodicesima puntata, ha vissuto lo scontro in diretta tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia e l'eliminazione di Giacomo.
Dietro le due ammiraglie, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero porta Rete 4 al 7,8%. Fratelli di Crozza sul Nove supera Propaganda Live di Diego Bianchi per spettatori (938.000 contro 903.000), mentre La7 resta avanti in share (7,1% contro 5,4%). Su Rai2 i due episodi della serie Estranei fanno 774.000 (4,3%) e 741.000 (5,0%). Su Italia 1 il film Senza rimorso tocca 865.000 nel primo tempo e 726.000 nel secondo. Chiude Rai3 con l'opera Romanzo criminale in diretta dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: 100.000 spettatori e lo 0,6%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
The Voice Senior
3.464.000
24,5%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.809.000
15,7%
Rete 4
Quarto Grado
974.000
7,8%
Nove
Fratelli di Crozza
938.000
5,4%
La7
Propaganda Live
903.000
7,1%
Italia 1
Senza rimorso
813.000
4,9%
Rai2
Estranei
757.000
4,6%
Tv8
Pechino Express
255.000
1,7%
Rai3
Romanzo criminale (opera)
100.000
0,6%
In seconda serata il GF Vip Night su Canale 5 sale al 24,3% con 941.000 spettatori, seguito dal GF Vip Live con 589.000 e il 17,4%. Su Rai1 Tv7 ottiene 483.000 spettatori e il 9,3%, poi La Nottanza 219.000 e il 7,3%. Su Rai2 Super Sic 58 fa 312.000 (3,2%), su Italia 1 Contraband 269.000 (4,0%), su Rete 4 Rosy Abate 159.000 (4,1%). Sul Nove Che tempo che fa: Il tavolo raccoglie 133.000 spettatori e il 3,9%.
Access prime time
Affari tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti finiscono appaiati al 22,1%: il game di Rai1 prevale di 33.000 spettatori (4.253.000 contro 4.220.000). Prima, Cinque minuti di Bruno Vespa fa 3.726.000 e il 20,2%, Gira la Ruota 3.514.000 e il 18,7%. Su La7 Otto e mezzo arriva a 1.720.000 e al 9,0%, su Rai3 Un posto al sole tiene 1.406.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Cinque minuti
3.726.000
20,2%
Rai1
Affari tuoi
4.253.000
22,1%
Canale 5
Gira la Ruota della Fortuna
3.514.000
18,7%
Canale 5
La Ruota della Fortuna
4.220.000
22,1%
La7
Otto e mezzo
1.720.000
9,0%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.114.000
6,0%
Rai3
Un posto al sole
1.406.000
7,3%
Rete 4
Realpolitik (prima parte)
943.000
5,1%
Rete 4
Realpolitik (seconda parte)
762.000
4,0%
Rai2
Tg2 20.30
848.000
4,5%
Rai2
Tg2 Post
516.000
2,7%
Nove
Cash or Trash
628.000
3,3%
Italia 1
NCIS
534.000
3,1%
Tv8
Foodish
412.000
2,2%
Il preserale
L'Eredità supera i 4 milioni nella seconda parte: 4.079.000 spettatori e il 25,7%, dopo i 2.939.000 (23,4%) della Sfida dei 7. Caduta Libera su Canale 5 risponde con 1.459.000 (13,5%) e 2.169.000 (15,2%). Il Tg1 delle 20 è il notiziario più visto della giornata con 4.352.000 spettatori e il 24,4%, il Tg5 delle 20 si ferma a 3.236.000 e al 18,0%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità: La sfida dei 7
2.939.000
23,4%
Rai1
L'Eredità
4.079.000
25,7%
Rai1
Tg1 20.00
4.352.000
24,4%
Canale 5
Caduta Libera: Inizia la sfida
1.459.000
13,5%
Canale 5
Caduta Libera
2.169.000
15,2%
Canale 5
Tg5 20.00
3.236.000
18,0%
Rai3
Tg3 19.00
1.878.000
13,6%
Rai3
TgRegione 19.30
2.482.000
15,4%
Rai3
Blob
974.000
5,6%
Rai3
Fin che la barca va
914.000
5,0%
Rete 4
Tg4
844.000
6,2%
Rete 4
10 minuti
1.004.000
6,5%
Rete 4
La Promessa
1.014.000
5,8%
Rai2
Tg Sport Sera
386.000
3,5%
Rai2
Blue Bloods (1° episodio)
591.000
4,2%
Rai2
Blue Bloods (2° episodio)
732.000
4,3%
Italia 1
Sport Mediaset
309.000
3,4%
Italia 1
Studio Aperto
480.000
4,5%
Italia 1
Grande Fratello Vip
366.000
3,0%
Italia 1
Studio Aperto Mag
366.000
2,6%
Italia 1
CSI
471.000
2,7%
La7
Ignoto X
354.000
2,7%
La7
TgLa7 20.00
1.321.000
7,3%
Nove
Little Big Italy
305.000
2,7%
Nove
Cash or Trash
370.000
2,3%
Tv8
Foodish
317.000
1,9%
La mattina
Canale 5 vince la mattina: Mattino Cinque segna 882.000 spettatori (20,8%) e 806.000 (20,4%), il Tg5 delle 8 arriva a 1.057.000 e al 22,3%. Su Rai1 il Tg1 delle 8 fa 1.014.000 (21,2%), UnoMattina 776.000 (18,3%) e Storie italiane oscilla tra il 16,6% e il 15,2%. Su Rai3 Buongiorno Regione sfiora il 13%, su La7 L'aria che tira tocca il 6,8%, su Rete 4 Ore 11 raggiunge il 7,6%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
258.000
13,5%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
599.000
15,5%
Rai1
Tg1 8.00
1.014.000
21,2%
Rai1
UnoMattina
776.000
18,3%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
665.000
16,6%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
686.000
15,2%
Rai2
Baywatch (1° episodio)
49.000
1,1%
Rai2
Baywatch (2° episodio)
105.000
2,2%
Rai2
Tg2
115.000
2,6%
Rai2
Radio2 Social Club
163.000
3,9%
Rai2
Tg2 Italia Europa
223.000
5,5%
Rai2
Tg2 Flash
269.000
6,5%
Rai2
Tg Sport
273.000
6,5%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
367.000
7,3%
Rai3
Buongiorno Italia
412.000
10,9%
Rai3
Buongiorno Regione
602.000
12,7%
Rai3
Agorà (prima parte)
249.000
5,5%
Rai3
Agorà (seconda parte)
190.000
4,7%
Rai3
Agorà (terza parte)
182.000
4,6%
Rai3
Elisir (prima parte)
175.000
4,2%
Rai3
Elisir (seconda parte)
307.000
6,6%
Canale 5
Prima pagina Tg5
647.000
19,9%
Canale 5
Tg5 8.00
1.057.000
22,3%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
882.000
20,8%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
806.000
20,4%
Rete 4
La Promessa
163.000
3,7%
Rete 4
Terra amara
246.000
5,2%
Rete 4
Segreti di famiglia
135.000
3,2%
Rete 4
Tempesta d'amore
200.000
5,0%
Rete 4
Ore 11
351.000
7,6%
Italia 1
Walker Texas Ranger (1° episodio)
55.000
1,4%
Italia 1
Walker Texas Ranger (2° episodio)
72.000
1,5%
Italia 1
Chicago Med (1° episodio)
77.000
1,8%
Italia 1
Chicago Med (2° episodio)
136.000
3,4%
Italia 1
Law & Order: Unità vittime speciali (1° episodio)
191.000
4,6%
Italia 1
Law & Order: Unità vittime speciali (2° episodio)
219.000
3,9%
La7
Omnibus News
116.000
2,9%
La7
TgLa7
225.000
4,7%
La7
Omnibus Dibattito
217.000
4,9%
La7
Coffee Break
194.000
4,9%
La7
L'aria che tira
331.000
6,8%
Tv8
Quattro matrimoni (1° episodio)
56.000
1,4%
Tv8
Quattro matrimoni (2° episodio)
114.000
2,5%
Nove
Cash or Trash (prima parte)
71.000
1,7%
Nove
Cash or Trash (seconda parte)
164.000
2,3%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.139.000 spettatori e il 26,6%, seguito da Tg1 Economia con 2.471.000 (21,7%). Il Tg5 delle 13 risponde con 2.321.000 e il 21,1%. È sempre mezzogiorno raccoglie 1.560.000 spettatori e il 17,9%, Forum su Canale 5 1.078.000 e il 17,2%. Il TgRegione delle 14 vola al 19,5% con 2.209.000 spettatori, il Tg2 delle 13 arriva al 14,1%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.560.000
17,9%
Rai1
Tg1 13.30
3.139.000
26,6%
Rai1
Tg1 Economia
2.471.000
21,7%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
603.000
7,4%
Rai2
Tg2 13.00
1.538.000
14,1%
Rai2
Tg2 Eat Parade
939.000
7,8%
Rai2
Tg2 Sì, viaggiare
797.000
6,9%
Rai3
Tg3 12.00
869.000
12,5%
Rai3
Fuori Tg
727.000
8,7%
Rai3
Quante storie
586.000
5,7%
Rai3
Passato e presente
405.000
3,5%
Rai3
TgRegione 14.00
2.209.000
19,5%
Rai3
Tg3 14.20
1.356.000
13,0%
Canale 5
Forum
1.078.000
17,2%
Canale 5
Tg5 13.00
2.321.000
21,1%
Rete 4
Tg4
543.000
8,1%
Rete 4
Ore 11 Cronaca
509.000
6,5%
Rete 4
Ore 11 Saluti
503.000
5,5%
Rete 4
La signora in giallo
702.000
6,1%
Italia 1
Studio Aperto
921.000
10,6%
Italia 1
Grande Fratello Vip
556.000
5,4%
Italia 1
Sport Mediaset
696.000
6,0%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
425.000
3,7%
La7
L'aria che tira Oggi
441.000
4,8%
La7
TgLa7 13.30
688.000
5,9%
Tv8
4 Ristoranti
161.000
1,8%
Tv8
Foodish
180.000
1,6%
Nove
The Cage: Prendi e scappa (prima parte)
209.000
1,8%
Nove
The Cage: Prendi e scappa (seconda parte)
255.000
2,4%
Il pomeriggio
Uomini e Donne è il programma più forte del pomeriggio: 2.062.000 spettatori (21,9%) e 1.822.000 (22,1%). Prima, Forbidden Fruit sale a 1.962.000 e al 18,6%, Beautiful a 1.883.000 (16,6%). Su Rai1 La volta buona chiude la seconda parte al 19,0%, Il Paradiso delle signore fa 1.338.000 (16,6%) e Vita in diretta arriva a 1.773.000 e al 18,9%. Nella sfida diretta Dentro la notizia su Canale 5 si ferma al 15,8% con 1.391.000 spettatori. Su Rai3 Geo raggiunge 938.000 spettatori e il 10,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.561.000
15,3%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.632.000
19,0%
Rai1
Il Paradiso delle signore
1.338.000
16,6%
Rai1
Tg1
1.046.000
13,2%
Rai1
Vita in diretta: Anteprima
1.447.000
17,5%
Rai1
Vita in diretta
1.773.000
18,9%
Rai2
2 di picche
664.000
5,8%
Rai2
Ore 14
737.000
7,1%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
504.000
6,0%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
585.000
7,5%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
404.000
4,8%
Rai3
Geo: Gusto italiano
297.000
3,4%
Rai3
Aspettando Geo
462.000
5,8%
Rai3
Geo
938.000
10,2%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.745.000
14,6%
Canale 5
Beautiful
1.883.000
16,6%
Canale 5
Forbidden Fruit
1.962.000
18,6%
Canale 5
Uomini e Donne (prima parte)
2.062.000
21,9%
Canale 5
Uomini e Donne (seconda parte)
1.822.000
22,1%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.773.000
21,5%
Canale 5
Amici di Maria De Filippi
1.173.000
15,0%
Canale 5
Dentro la notizia (prima parte)
1.220.000
15,1%
Canale 5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.391.000
15,8%
Canale 5
Dentro la notizia: Saluti
1.419.000
14,3%
Rete 4
Lo sportello di Forum
696.000
6,7%
Rete 4
Diario del giorno
610.000
7,4%
Rete 4
Inga Lindström: Eredità contesa
413.000
4,5%
Italia 1
I Simpson (prima parte)
434.000
4,1%
Italia 1
I Simpson (seconda parte)
480.000
4,7%
Italia 1
NCIS: Los Angeles
427.000
4,8%
Italia 1
The Mentalist (1° episodio)
399.000
5,0%
Italia 1
The Mentalist (2° episodio)
403.000
4,8%
La7
Tagadà: Anteprima
407.000
3,9%
La7
Tagadà
445.000
5,1%
La7
Tagadà #Focus
327.000
4,1%
La7
La torre di Babele Doc
201.000
2,2%
Tv8
Fatale: Doppio inganno
203.000
2,1%
Tv8
4 Ristoranti
143.000
1,4%
Nove
Storie criminali
113.000
1,3%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di venerdì 23 ottobre 2026?
Ha vinto Rai1 con The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, che ha raccolto 3.464.000 spettatori e il 24,5% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.809.000 spettatori e al 15,7%, con un distacco di oltre 1,6 milioni di persone.
Com'è finita la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 23 ottobre 2026?
Venerdì 23 ottobre 2026 i due giochi dell'access hanno chiuso con lo stesso share, il 22,1%. Affari tuoi su Rai1 ha prevalso per spettatori con 4.253.000 contro i 4.220.000 della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5: una differenza di appena 33.000 persone.
Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip venerdì 23 ottobre 2026?
La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi ha ottenuto 1.809.000 spettatori e il 15,7% di share su Canale 5. A seguire, in seconda serata, il GF Vip Night ha toccato il 24,3% con 941.000 spettatori e il GF Vip Live il 17,4% con 589.000.
Come sono andati Crozza e Propaganda Live il 23 ottobre 2026?
Venerdì 23 ottobre 2026 Fratelli di Crozza sul Nove ha raccolto 938.000 spettatori e il 5,4% di share. Propaganda Live su La7 ha avuto meno spettatori, 903.000, con uno share più alto, il 7,1%. Davanti a entrambi Quarto Grado su Rete 4, con 974.000 spettatori e il 7,8%.