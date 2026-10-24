Venerdì 23 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: la terza puntata di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici, raccoglie 3.464.000 spettatori e il 24,5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi segna 1.809.000 spettatori e il 15,7%. In access Affari tuoi e La Ruota della Fortuna chiudono entrambi al 22,1%.

La prima serata

The Voice Senior stacca il reality di Canale 5 di oltre 1,6 milioni di spettatori. È la terza serata del talent per cantanti over 60, partito il 9 ottobre, con Fiorella Mannoia new entry tra i coach. Il Grande Fratello Vip, alla dodicesima puntata, ha vissuto lo scontro in diretta tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia e l'eliminazione di Giacomo.

Dietro le due ammiraglie, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero porta Rete 4 al 7,8%. Fratelli di Crozza sul Nove supera Propaganda Live di Diego Bianchi per spettatori (938.000 contro 903.000), mentre La7 resta avanti in share (7,1% contro 5,4%). Su Rai2 i due episodi della serie Estranei fanno 774.000 (4,3%) e 741.000 (5,0%). Su Italia 1 il film Senza rimorso tocca 865.000 nel primo tempo e 726.000 nel secondo. Chiude Rai3 con l'opera Romanzo criminale in diretta dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: 100.000 spettatori e lo 0,6%.

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Rete Programma Spettatori Share Rai1 The Voice Senior 3.464.000 24,5% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.809.000 15,7% Rete 4 Quarto Grado 974.000 7,8% Nove Fratelli di Crozza 938.000 5,4% La7 Propaganda Live 903.000 7,1% Italia 1 Senza rimorso 813.000 4,9% Rai2 Estranei 757.000 4,6% Tv8 Pechino Express 255.000 1,7% Rai3 Romanzo criminale (opera) 100.000 0,6%

In seconda serata il GF Vip Night su Canale 5 sale al 24,3% con 941.000 spettatori, seguito dal GF Vip Live con 589.000 e il 17,4%. Su Rai1 Tv7 ottiene 483.000 spettatori e il 9,3%, poi La Nottanza 219.000 e il 7,3%. Su Rai2 Super Sic 58 fa 312.000 (3,2%), su Italia 1 Contraband 269.000 (4,0%), su Rete 4 Rosy Abate 159.000 (4,1%). Sul Nove Che tempo che fa: Il tavolo raccoglie 133.000 spettatori e il 3,9%.

Access prime time

Affari tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti finiscono appaiati al 22,1%: il game di Rai1 prevale di 33.000 spettatori (4.253.000 contro 4.220.000). Prima, Cinque minuti di Bruno Vespa fa 3.726.000 e il 20,2%, Gira la Ruota 3.514.000 e il 18,7%. Su La7 Otto e mezzo arriva a 1.720.000 e al 9,0%, su Rai3 Un posto al sole tiene 1.406.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Cinque minuti 3.726.000 20,2% Rai1 Affari tuoi 4.253.000 22,1% Canale 5 Gira la Ruota della Fortuna 3.514.000 18,7% Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.220.000 22,1% La7 Otto e mezzo 1.720.000 9,0% Rai3 Il cavallo e la torre 1.114.000 6,0% Rai3 Un posto al sole 1.406.000 7,3% Rete 4 Realpolitik (prima parte) 943.000 5,1% Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 762.000 4,0% Rai2 Tg2 20.30 848.000 4,5% Rai2 Tg2 Post 516.000 2,7% Nove Cash or Trash 628.000 3,3% Italia 1 NCIS 534.000 3,1% Tv8 Foodish 412.000 2,2%

Il preserale

L'Eredità supera i 4 milioni nella seconda parte: 4.079.000 spettatori e il 25,7%, dopo i 2.939.000 (23,4%) della Sfida dei 7. Caduta Libera su Canale 5 risponde con 1.459.000 (13,5%) e 2.169.000 (15,2%). Il Tg1 delle 20 è il notiziario più visto della giornata con 4.352.000 spettatori e il 24,4%, il Tg5 delle 20 si ferma a 3.236.000 e al 18,0%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità: La sfida dei 7 2.939.000 23,4% Rai1 L'Eredità 4.079.000 25,7% Rai1 Tg1 20.00 4.352.000 24,4% Canale 5 Caduta Libera: Inizia la sfida 1.459.000 13,5% Canale 5 Caduta Libera 2.169.000 15,2% Canale 5 Tg5 20.00 3.236.000 18,0% Rai3 Tg3 19.00 1.878.000 13,6% Rai3 TgRegione 19.30 2.482.000 15,4% Rai3 Blob 974.000 5,6% Rai3 Fin che la barca va 914.000 5,0% Rete 4 Tg4 844.000 6,2% Rete 4 10 minuti 1.004.000 6,5% Rete 4 La Promessa 1.014.000 5,8% Rai2 Tg Sport Sera 386.000 3,5% Rai2 Blue Bloods (1° episodio) 591.000 4,2% Rai2 Blue Bloods (2° episodio) 732.000 4,3% Italia 1 Sport Mediaset 309.000 3,4% Italia 1 Studio Aperto 480.000 4,5% Italia 1 Grande Fratello Vip 366.000 3,0% Italia 1 Studio Aperto Mag 366.000 2,6% Italia 1 CSI 471.000 2,7% La7 Ignoto X 354.000 2,7% La7 TgLa7 20.00 1.321.000 7,3% Nove Little Big Italy 305.000 2,7% Nove Cash or Trash 370.000 2,3% Tv8 Foodish 317.000 1,9%

La mattina

Canale 5 vince la mattina: Mattino Cinque segna 882.000 spettatori (20,8%) e 806.000 (20,4%), il Tg5 delle 8 arriva a 1.057.000 e al 22,3%. Su Rai1 il Tg1 delle 8 fa 1.014.000 (21,2%), UnoMattina 776.000 (18,3%) e Storie italiane oscilla tra il 16,6% e il 15,2%. Su Rai3 Buongiorno Regione sfiora il 13%, su La7 L'aria che tira tocca il 6,8%, su Rete 4 Ore 11 raggiunge il 7,6%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 258.000 13,5% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 599.000 15,5% Rai1 Tg1 8.00 1.014.000 21,2% Rai1 UnoMattina 776.000 18,3% Rai1 Storie italiane (prima parte) 665.000 16,6% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 686.000 15,2% Rai2 Baywatch (1° episodio) 49.000 1,1% Rai2 Baywatch (2° episodio) 105.000 2,2% Rai2 Tg2 115.000 2,6% Rai2 Radio2 Social Club 163.000 3,9% Rai2 Tg2 Italia Europa 223.000 5,5% Rai2 Tg2 Flash 269.000 6,5% Rai2 Tg Sport 273.000 6,5% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 367.000 7,3% Rai3 Buongiorno Italia 412.000 10,9% Rai3 Buongiorno Regione 602.000 12,7% Rai3 Agorà (prima parte) 249.000 5,5% Rai3 Agorà (seconda parte) 190.000 4,7% Rai3 Agorà (terza parte) 182.000 4,6% Rai3 Elisir (prima parte) 175.000 4,2% Rai3 Elisir (seconda parte) 307.000 6,6% Canale 5 Prima pagina Tg5 647.000 19,9% Canale 5 Tg5 8.00 1.057.000 22,3% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 882.000 20,8% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 806.000 20,4% Rete 4 La Promessa 163.000 3,7% Rete 4 Terra amara 246.000 5,2% Rete 4 Segreti di famiglia 135.000 3,2% Rete 4 Tempesta d'amore 200.000 5,0% Rete 4 Ore 11 351.000 7,6% Italia 1 Walker Texas Ranger (1° episodio) 55.000 1,4% Italia 1 Walker Texas Ranger (2° episodio) 72.000 1,5% Italia 1 Chicago Med (1° episodio) 77.000 1,8% Italia 1 Chicago Med (2° episodio) 136.000 3,4% Italia 1 Law & Order: Unità vittime speciali (1° episodio) 191.000 4,6% Italia 1 Law & Order: Unità vittime speciali (2° episodio) 219.000 3,9% La7 Omnibus News 116.000 2,9% La7 TgLa7 225.000 4,7% La7 Omnibus Dibattito 217.000 4,9% La7 Coffee Break 194.000 4,9% La7 L'aria che tira 331.000 6,8% Tv8 Quattro matrimoni (1° episodio) 56.000 1,4% Tv8 Quattro matrimoni (2° episodio) 114.000 2,5% Nove Cash or Trash (prima parte) 71.000 1,7% Nove Cash or Trash (seconda parte) 164.000 2,3%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.139.000 spettatori e il 26,6%, seguito da Tg1 Economia con 2.471.000 (21,7%). Il Tg5 delle 13 risponde con 2.321.000 e il 21,1%. È sempre mezzogiorno raccoglie 1.560.000 spettatori e il 17,9%, Forum su Canale 5 1.078.000 e il 17,2%. Il TgRegione delle 14 vola al 19,5% con 2.209.000 spettatori, il Tg2 delle 13 arriva al 14,1%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.560.000 17,9% Rai1 Tg1 13.30 3.139.000 26,6% Rai1 Tg1 Economia 2.471.000 21,7% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 603.000 7,4% Rai2 Tg2 13.00 1.538.000 14,1% Rai2 Tg2 Eat Parade 939.000 7,8% Rai2 Tg2 Sì, viaggiare 797.000 6,9% Rai3 Tg3 12.00 869.000 12,5% Rai3 Fuori Tg 727.000 8,7% Rai3 Quante storie 586.000 5,7% Rai3 Passato e presente 405.000 3,5% Rai3 TgRegione 14.00 2.209.000 19,5% Rai3 Tg3 14.20 1.356.000 13,0% Canale 5 Forum 1.078.000 17,2% Canale 5 Tg5 13.00 2.321.000 21,1% Rete 4 Tg4 543.000 8,1% Rete 4 Ore 11 Cronaca 509.000 6,5% Rete 4 Ore 11 Saluti 503.000 5,5% Rete 4 La signora in giallo 702.000 6,1% Italia 1 Studio Aperto 921.000 10,6% Italia 1 Grande Fratello Vip 556.000 5,4% Italia 1 Sport Mediaset 696.000 6,0% Italia 1 Sport Mediaset Extra 425.000 3,7% La7 L'aria che tira Oggi 441.000 4,8% La7 TgLa7 13.30 688.000 5,9% Tv8 4 Ristoranti 161.000 1,8% Tv8 Foodish 180.000 1,6% Nove The Cage: Prendi e scappa (prima parte) 209.000 1,8% Nove The Cage: Prendi e scappa (seconda parte) 255.000 2,4%

Il pomeriggio

Uomini e Donne è il programma più forte del pomeriggio: 2.062.000 spettatori (21,9%) e 1.822.000 (22,1%). Prima, Forbidden Fruit sale a 1.962.000 e al 18,6%, Beautiful a 1.883.000 (16,6%). Su Rai1 La volta buona chiude la seconda parte al 19,0%, Il Paradiso delle signore fa 1.338.000 (16,6%) e Vita in diretta arriva a 1.773.000 e al 18,9%. Nella sfida diretta Dentro la notizia su Canale 5 si ferma al 15,8% con 1.391.000 spettatori. Su Rai3 Geo raggiunge 938.000 spettatori e il 10,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.561.000 15,3% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.632.000 19,0% Rai1 Il Paradiso delle signore 1.338.000 16,6% Rai1 Tg1 1.046.000 13,2% Rai1 Vita in diretta: Anteprima 1.447.000 17,5% Rai1 Vita in diretta 1.773.000 18,9% Rai2 2 di picche 664.000 5,8% Rai2 Ore 14 737.000 7,1% Rai2 BellaMa' (prima parte) 504.000 6,0% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 585.000 7,5% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 404.000 4,8% Rai3 Geo: Gusto italiano 297.000 3,4% Rai3 Aspettando Geo 462.000 5,8% Rai3 Geo 938.000 10,2% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.745.000 14,6% Canale 5 Beautiful 1.883.000 16,6% Canale 5 Forbidden Fruit 1.962.000 18,6% Canale 5 Uomini e Donne (prima parte) 2.062.000 21,9% Canale 5 Uomini e Donne (seconda parte) 1.822.000 22,1% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.773.000 21,5% Canale 5 Amici di Maria De Filippi 1.173.000 15,0% Canale 5 Dentro la notizia (prima parte) 1.220.000 15,1% Canale 5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.391.000 15,8% Canale 5 Dentro la notizia: Saluti 1.419.000 14,3% Rete 4 Lo sportello di Forum 696.000 6,7% Rete 4 Diario del giorno 610.000 7,4% Rete 4 Inga Lindström: Eredità contesa 413.000 4,5% Italia 1 I Simpson (prima parte) 434.000 4,1% Italia 1 I Simpson (seconda parte) 480.000 4,7% Italia 1 NCIS: Los Angeles 427.000 4,8% Italia 1 The Mentalist (1° episodio) 399.000 5,0% Italia 1 The Mentalist (2° episodio) 403.000 4,8% La7 Tagadà: Anteprima 407.000 3,9% La7 Tagadà 445.000 5,1% La7 Tagadà #Focus 327.000 4,1% La7 La torre di Babele Doc 201.000 2,2% Tv8 Fatale: Doppio inganno 203.000 2,1% Tv8 4 Ristoranti 143.000 1,4% Nove Storie criminali 113.000 1,3%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di venerdì 23 ottobre 2026?

Ha vinto Rai1 con The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, che ha raccolto 3.464.000 spettatori e il 24,5% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.809.000 spettatori e al 15,7%, con un distacco di oltre 1,6 milioni di persone.

Com'è finita la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna il 23 ottobre 2026?

Venerdì 23 ottobre 2026 i due giochi dell'access hanno chiuso con lo stesso share, il 22,1%. Affari tuoi su Rai1 ha prevalso per spettatori con 4.253.000 contro i 4.220.000 della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5: una differenza di appena 33.000 persone.

Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip venerdì 23 ottobre 2026?

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi ha ottenuto 1.809.000 spettatori e il 15,7% di share su Canale 5. A seguire, in seconda serata, il GF Vip Night ha toccato il 24,3% con 941.000 spettatori e il GF Vip Live il 17,4% con 589.000.

Come sono andati Crozza e Propaganda Live il 23 ottobre 2026?

Venerdì 23 ottobre 2026 Fratelli di Crozza sul Nove ha raccolto 938.000 spettatori e il 5,4% di share. Propaganda Live su La7 ha avuto meno spettatori, 903.000, con uno share più alto, il 7,1%. Davanti a entrambi Quarto Grado su Rete 4, con 974.000 spettatori e il 7,8%.