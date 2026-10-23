Ascolti tv di giovedì 22 ottobre 2026: Doc vince con il 23,5%, Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
Luca Argentero tiene Rai1 sopra i 3,9 milioni, Canale5 si ferma all'11,1% con la soap turca Tutto per la mia famiglia.
Giovedì 22 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Doc - Nelle tue mani 4 raccoglie 3.989.000 spettatori con il 23,5% di share. Canale5 risponde con Tutto per la mia famiglia a 1.716.000 e 11,1%. Nell'access Affari Tuoi di Stefano De Martino vince con 4.673.000 e 22,4% contro i 4.326.000 de La Ruota della Fortuna.
La prima serata
Doc - Nelle tue mani 4, con Luca Argentero, va in onda con due episodi: il primo segna 4.266.000 spettatori e il 22,2%, il secondo 3.718.000 e il 25,2%. La settimana precedente la fiction era al 25,1%. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia resta sui valori di giovedì scorso, quando aveva fatto l'11%. Terzo posto per Le Iene di Veronica Gentili su Italia1 con il 7,8%. Su Rai3 torna Splendida Cornice di Geppi Cucciari al 5%, mentre su Tv8 la partita di Europa League Juventus-Rennes tocca 736.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Doc - Nelle tue mani 4
3.989.000
23,5%
Rai2
Ore 14 Sera
755.000
5,0%
Rai3
Splendida Cornice
828.000
5,0%
Rete4
Dritto e rovescio
877.000
6,6%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.716.000
11,1%
Italia1
Le Iene
1.036.000
7,8%
La7
Piazzapulita
805.000
5,8%
Tv8
Juventus-Rennes (Europa League)
736.000
3,7%
Nove
Comedy Match
445.000
2,5%
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ottiene 641.000 spettatori e il 9,8%, seguito da La Nottatanza con 241.000 e il 7,9%. Su Canale5 Risiko - Sfide di potere si ferma a 352.000 e 7,5%. Su Italia1 Sono Lillo arriva a 310.000 e 9,3%, su Rai2 Francesco d'Assisi e i suoi ribelli fa 300.000 e 4,9%. Tg3 Linea Notte segna 275.000 e il 4%, la Tv8 Football Night del dopopartita 345.000 e il 2,9%, TgLa7 della notte 210.000 e il 5,4%. Su Nove Sinceramente Persia raccoglie 152.000 spettatori e il 2,2%.
Access prime time
La sfida dei giochi premia ancora Rai1. Affari Tuoi chiude con circa 350.000 spettatori in più rispetto a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti con Samira Lui. Su La7 Otto e mezzo sfiora il 9%, Un posto al sole porta Rai3 al 7,4%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.249.000
22,8%
Rai1
Cinque minuti
3.832.000
19,6%
Rai1
Affari Tuoi
4.673.000
22,4%
Rai2
Tg2
942.000
4,7%
Rai2
Tg2 Post
542.000
2,6%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.149.000
5,8%
Rai3
Un posto al sole
1.520.000
7,4%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.052.000
5,3%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
886.000
4,2%
Canale5
Gira la ruota della fortuna
3.478.000
17,5%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.326.000
20,8%
Italia1
N.C.I.S.
945.000
4,7%
Italia1
Le Iene presentazione
910.000
4,3%
La7
TgLa7
1.447.000
7,6%
La7
Otto e mezzo
1.821.000
8,9%
Tv8
Tv8 Football Night
328.000
1,7%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
667.000
3,2%
Il preserale
L'Eredità supera i quattro milioni con 4.007.000 spettatori e il 24%, nella parte finale sale a 4.333.000 e 24,4%. Caduta Libera su Canale5 risponde con 2.320.000 e il 15,4%. Su Rai3 il TgR delle 19.30 raccoglie 2.429.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità - La sfida dei 7
2.848.000
21,8%
Rai1
L'Eredità
4.007.000
24,0%
Rai2
Tg Sport Sera
381.000
3,4%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
594.000
4,0%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
783.000
4,3%
Rai3
Tg3
1.832.000
12,7%
Rai3
TgR
2.429.000
14,2%
Rai3
Blob
1.078.000
5,8%
Rai3
Fin che la barca va
924.000
4,8%
Rete4
Tg4
897.000
6,2%
Rete4
10 minuti
1.145.000
7,0%
Rete4
La Promessa
1.085.000
5,8%
Canale5
Caduta Libera - Inizia la sfida
1.573.000
13,7%
Canale5
Caduta Libera
2.320.000
15,4%
Canale5
Tg5 (prima rilevazione)
2.889.000
16,1%
Canale5
Tg5 (seconda rilevazione)
3.367.000
17,7%
Italia1
Studio Aperto
482.000
4,4%
Italia1
Grande Fratello Vip
334.000
2,6%
Italia1
Studio Aperto Mag
332.000
2,3%
Italia1
C.S.I. - Scena del crimine
471.000
2,7%
La7
Ignoto X
276.000
2,0%
Tv8
Foodish
334.000
2,1%
Nove
Little Big Italy
256.000
2,8%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
442.000
2,6%
La mattina
Rai1 apre con il Tg1 delle 8 a 1.117.000 spettatori e il 23,6%, UnoMattina segue con 894.000 e il 20,9%. Su Canale5 il Tg5 del mattino supera il milione e Mattino Cinque tiene il 20%. Rai3 arriva al 13,5% con Buongiorno Italia e al 13,2% con Buongiorno Regione. Su Rete4 Ore 11 arriva al 6,5%, su La7 Omnibus Dibattito al 5,1%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (presentazione)
271.000
16,1%
Rai1
UnoMattina News
676.000
18,3%
Rai1
Tg1
1.117.000
23,6%
Rai1
UnoMattina
894.000
20,9%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
761.000
19,5%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
843.000
18,4%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
56.000
1,4%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
93.000
2,0%
Rai2
Tg2
100.000
2,2%
Rai2
Radio2 Social Club
167.000
4,0%
Rai2
Tg2 Italia Europa
180.000
4,6%
Rai2
Tg2 Flash
235.000
5,9%
Rai2
Tg Sport Giorno
244.000
5,8%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
313.000
6,2%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
549.000
6,8%
Rai3
Buongiorno Italia
510.000
13,5%
Rai3
Buongiorno Regione
592.000
13,2%
Rai3
Agorà
283.000
6,3%
Rai3
Fuori Agorà
190.000
4,7%
Rai3
Agorà Extra
192.000
4,9%
Rai3
Elisir (presentazione)
157.000
3,9%
Rai3
Elisir
273.000
5,8%
Rete4
La Promessa
178.000
4,2%
Rete4
Terra Amara
236.000
5,1%
Rete4
Segreti di famiglia
157.000
3,7%
Rete4
Tempesta d'amore
195.000
5,0%
Rete4
Ore 11
304.000
6,5%
Canale5
Prima pagina Tg5
565.000
18,4%
Canale5
Tg5
1.003.000
21,3%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
857.000
20,1%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
808.000
20,7%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
60.000
1,5%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
83.000
1,8%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
89.000
2,0%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
136.000
3,4%
Italia1
Law & Order - Unità speciale
174.000
4,3%
La7
Omnibus News
104.000
2,7%
La7
TgLa7
205.000
4,5%
La7
Omnibus Dibattito
230.000
5,1%
La7
Coffee Break
176.000
4,5%
La7
L'Aria che tira
236.000
4,8%
Il mezzogiorno
È sempre mezzogiorno porta Rai1 a 1.592.000 spettatori e al 18,3%. Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più visto della fascia con 3.082.000 e il 26,3%, il Tg5 delle 13 segue con 2.498.000 e il 22,4%. Il Tg2 delle 13 supera il milione e mezzo, Studio Aperto tocca il 12,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.592.000
18,3%
Rai1
Tg1
3.082.000
26,3%
Rai1
Tg1 Economia
2.206.000
19,5%
Rai2
Tg2
1.545.000
14,0%
Rai2
Tg2 Tutto il bello che c'è
842.000
7,1%
Rai2
Tg2 Medicina 33
693.000
6,0%
Rai3
Tg3
754.000
11,2%
Rai3
Fuori Tg
668.000
7,9%
Rai3
Quante storie
581.000
5,5%
Rai3
Passato e presente
490.000
4,2%
Rete4
Tg4
571.000
9,0%
Rete4
Ore 11 Cronaca
506.000
6,4%
Rete4
La signora in giallo
724.000
6,3%
Canale5
Forum
1.116.000
17,7%
Canale5
Tg5
2.498.000
22,4%
Italia1
Law & Order - Unità speciale
282.000
5,0%
Italia1
Studio Aperto
1.082.000
12,2%
Italia1
Grande Fratello Vip
657.000
6,3%
Italia1
Sport Mediaset
699.000
6,0%
Italia1
Sport Mediaset Extra
387.000
3,4%
La7
L'Aria che tira Oggi
398.000
4,4%
La7
TgLa7
791.000
6,9%
Tv8
4 Ristoranti
144.000
1,9%
Tv8
Foodish
138.000
1,2%
Nove
Cash or Trash (primo episodio)
105.000
2,4%
Nove
Cash or Trash (secondo episodio)
134.000
1,7%
Il pomeriggio
Il picco del pomeriggio è di Canale5: Uomini e Donne raccoglie 2.158.000 spettatori e il 24,4%, Forbidden Fruit supera i due milioni. Su Rai1 Vita in diretta sale a 1.753.000 e 19,3%, Il Paradiso delle signore tiene il 18,5%. Su Rai3 il TgR delle 14 fa 2.225.000 e il 20,1%, Geo supera il 10%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.406.000
14,2%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.436.000
18,2%
Rai1
Il Paradiso delle signore
1.353.000
18,5%
Rai1
Tg1
1.170.000
16,8%
Rai1
Vita in diretta (presentazione)
1.529.000
20,1%
Rai1
Vita in diretta
1.753.000
19,3%
Rai2
2 di Picche
533.000
4,7%
Rai2
Ore 14
680.000
6,7%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
368.000
4,8%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
365.000
5,1%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
266.000
3,5%
Rai3
TgR
2.225.000
20,1%
Rai3
Last Cop
229.000
2,9%
Rai3
Aspettando Geo
440.000
6,1%
Rai3
Geo
952.000
10,5%
Rete4
Lo sportello di Forum
670.000
6,7%
Rete4
Diario del giorno
575.000
7,7%
Rete4
Rosamunde Pilcher
447.000
5,2%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.893.000
16,0%
Canale5
Beautiful
1.935.000
17,3%
Canale5
Forbidden Fruit
2.077.000
19,5%
Canale5
Uomini e Donne
2.158.000
24,4%
Canale5
Uomini e Donne (finale)
1.759.000
23,4%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.783.000
24,1%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
1.254.000
17,6%
Canale5
Dentro la notizia
1.230.000
17,1%
Canale5
Dentro la notizia - Le voci
1.363.000
16,2%
Italia1
I Simpson (primo episodio)
362.000
3,4%
Italia1
I Simpson (secondo episodio)
357.000
3,6%
Italia1
N.C.I.S. Los Angeles
352.000
4,2%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
304.000
4,2%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
374.000
4,8%
Italia1
Sport Mediaset
299.000
3,4%
La7
Tagadà (presentazione)
514.000
5,0%
La7
Tagadà
446.000
5,6%
La7
Tagadà Focus
268.000
3,8%
La7
La torre di Babele Doc
159.000
1,9%
Tv8
Rapita
187.000
2,0%
Tv8
Sei sempre stata tu
146.000
2,0%
Tv8
4 Ristoranti
168.000
1,8%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (primo episodio)
224.000
2,0%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (secondo episodio)
259.000
2,6%
Nove
Storie criminali
94.000
1,3%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di giovedì 22 ottobre 2026?
Ha vinto Rai1 con Doc - Nelle tue mani 4, la serie con Luca Argentero, che ha raccolto 3.989.000 spettatori e il 23,5% di share. Al secondo posto Canale5 con la soap turca Tutto per la mia famiglia, ferma a 1.716.000 spettatori e all'11,1%. Terza Italia1 con Le Iene al 7,8%.
Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 22 ottobre 2026?
Giovedì 22 ottobre 2026 ha vinto Affari Tuoi. Il gioco di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha registrato 4.673.000 spettatori e il 22,4%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 si è fermata a 4.326.000 spettatori e al 20,8%, con circa 350.000 spettatori di distacco.
Quanto ha fatto Juventus-Rennes su Tv8?
La partita di Europa League Juventus-Rennes, trasmessa su Tv8 giovedì 22 ottobre 2026, ha raccolto 736.000 spettatori con il 3,7% di share in prima serata. Il programma di commento Tv8 Football Night ha ottenuto 328.000 spettatori e l'1,7% prima della gara, 345.000 e il 2,9% nel dopopartita.
Come è andato il ritorno di Splendida Cornice su Rai3?
Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari tornato su Rai3 giovedì 22 ottobre 2026, ha raccolto 828.000 spettatori con il 5% di share in prima serata. Lo stesso share di Ore 14 Sera di Salvo Sottile su Rai2, che però si è fermato a 755.000 spettatori.