Giovedì 22 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Doc - Nelle tue mani 4 raccoglie 3.989.000 spettatori con il 23,5% di share. Canale5 risponde con Tutto per la mia famiglia a 1.716.000 e 11,1%. Nell'access Affari Tuoi di Stefano De Martino vince con 4.673.000 e 22,4% contro i 4.326.000 de La Ruota della Fortuna.

La prima serata

Doc - Nelle tue mani 4, con Luca Argentero, va in onda con due episodi: il primo segna 4.266.000 spettatori e il 22,2%, il secondo 3.718.000 e il 25,2%. La settimana precedente la fiction era al 25,1%. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia resta sui valori di giovedì scorso, quando aveva fatto l'11%. Terzo posto per Le Iene di Veronica Gentili su Italia1 con il 7,8%. Su Rai3 torna Splendida Cornice di Geppi Cucciari al 5%, mentre su Tv8 la partita di Europa League Juventus-Rennes tocca 736.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Doc - Nelle tue mani 4 3.989.000 23,5% Rai2 Ore 14 Sera 755.000 5,0% Rai3 Splendida Cornice 828.000 5,0% Rete4 Dritto e rovescio 877.000 6,6% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.716.000 11,1% Italia1 Le Iene 1.036.000 7,8% La7 Piazzapulita 805.000 5,8% Tv8 Juventus-Rennes (Europa League) 736.000 3,7% Nove Comedy Match 445.000 2,5%

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ottiene 641.000 spettatori e il 9,8%, seguito da La Nottatanza con 241.000 e il 7,9%. Su Canale5 Risiko - Sfide di potere si ferma a 352.000 e 7,5%. Su Italia1 Sono Lillo arriva a 310.000 e 9,3%, su Rai2 Francesco d'Assisi e i suoi ribelli fa 300.000 e 4,9%. Tg3 Linea Notte segna 275.000 e il 4%, la Tv8 Football Night del dopopartita 345.000 e il 2,9%, TgLa7 della notte 210.000 e il 5,4%. Su Nove Sinceramente Persia raccoglie 152.000 spettatori e il 2,2%.

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Access prime time

La sfida dei giochi premia ancora Rai1. Affari Tuoi chiude con circa 350.000 spettatori in più rispetto a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti con Samira Lui. Su La7 Otto e mezzo sfiora il 9%, Un posto al sole porta Rai3 al 7,4%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.249.000 22,8% Rai1 Cinque minuti 3.832.000 19,6% Rai1 Affari Tuoi 4.673.000 22,4% Rai2 Tg2 942.000 4,7% Rai2 Tg2 Post 542.000 2,6% Rai3 Il cavallo e la torre 1.149.000 5,8% Rai3 Un posto al sole 1.520.000 7,4% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.052.000 5,3% Rete4 4 di sera (seconda parte) 886.000 4,2% Canale5 Gira la ruota della fortuna 3.478.000 17,5% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.326.000 20,8% Italia1 N.C.I.S. 945.000 4,7% Italia1 Le Iene presentazione 910.000 4,3% La7 TgLa7 1.447.000 7,6% La7 Otto e mezzo 1.821.000 8,9% Tv8 Tv8 Football Night 328.000 1,7% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 667.000 3,2%

Il preserale

L'Eredità supera i quattro milioni con 4.007.000 spettatori e il 24%, nella parte finale sale a 4.333.000 e 24,4%. Caduta Libera su Canale5 risponde con 2.320.000 e il 15,4%. Su Rai3 il TgR delle 19.30 raccoglie 2.429.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità - La sfida dei 7 2.848.000 21,8% Rai1 L'Eredità 4.007.000 24,0% Rai2 Tg Sport Sera 381.000 3,4% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 594.000 4,0% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 783.000 4,3% Rai3 Tg3 1.832.000 12,7% Rai3 TgR 2.429.000 14,2% Rai3 Blob 1.078.000 5,8% Rai3 Fin che la barca va 924.000 4,8% Rete4 Tg4 897.000 6,2% Rete4 10 minuti 1.145.000 7,0% Rete4 La Promessa 1.085.000 5,8% Canale5 Caduta Libera - Inizia la sfida 1.573.000 13,7% Canale5 Caduta Libera 2.320.000 15,4% Canale5 Tg5 (prima rilevazione) 2.889.000 16,1% Canale5 Tg5 (seconda rilevazione) 3.367.000 17,7% Italia1 Studio Aperto 482.000 4,4% Italia1 Grande Fratello Vip 334.000 2,6% Italia1 Studio Aperto Mag 332.000 2,3% Italia1 C.S.I. - Scena del crimine 471.000 2,7% La7 Ignoto X 276.000 2,0% Tv8 Foodish 334.000 2,1% Nove Little Big Italy 256.000 2,8% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 442.000 2,6%

La mattina

Rai1 apre con il Tg1 delle 8 a 1.117.000 spettatori e il 23,6%, UnoMattina segue con 894.000 e il 20,9%. Su Canale5 il Tg5 del mattino supera il milione e Mattino Cinque tiene il 20%. Rai3 arriva al 13,5% con Buongiorno Italia e al 13,2% con Buongiorno Regione. Su Rete4 Ore 11 arriva al 6,5%, su La7 Omnibus Dibattito al 5,1%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (presentazione) 271.000 16,1% Rai1 UnoMattina News 676.000 18,3% Rai1 Tg1 1.117.000 23,6% Rai1 UnoMattina 894.000 20,9% Rai1 Storie italiane (prima parte) 761.000 19,5% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 843.000 18,4% Rai2 Baywatch (primo episodio) 56.000 1,4% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 93.000 2,0% Rai2 Tg2 100.000 2,2% Rai2 Radio2 Social Club 167.000 4,0% Rai2 Tg2 Italia Europa 180.000 4,6% Rai2 Tg2 Flash 235.000 5,9% Rai2 Tg Sport Giorno 244.000 5,8% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 313.000 6,2% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 549.000 6,8% Rai3 Buongiorno Italia 510.000 13,5% Rai3 Buongiorno Regione 592.000 13,2% Rai3 Agorà 283.000 6,3% Rai3 Fuori Agorà 190.000 4,7% Rai3 Agorà Extra 192.000 4,9% Rai3 Elisir (presentazione) 157.000 3,9% Rai3 Elisir 273.000 5,8% Rete4 La Promessa 178.000 4,2% Rete4 Terra Amara 236.000 5,1% Rete4 Segreti di famiglia 157.000 3,7% Rete4 Tempesta d'amore 195.000 5,0% Rete4 Ore 11 304.000 6,5% Canale5 Prima pagina Tg5 565.000 18,4% Canale5 Tg5 1.003.000 21,3% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 857.000 20,1% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 808.000 20,7% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 60.000 1,5% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 83.000 1,8% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 89.000 2,0% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 136.000 3,4% Italia1 Law & Order - Unità speciale 174.000 4,3% La7 Omnibus News 104.000 2,7% La7 TgLa7 205.000 4,5% La7 Omnibus Dibattito 230.000 5,1% La7 Coffee Break 176.000 4,5% La7 L'Aria che tira 236.000 4,8%

Il mezzogiorno

È sempre mezzogiorno porta Rai1 a 1.592.000 spettatori e al 18,3%. Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più visto della fascia con 3.082.000 e il 26,3%, il Tg5 delle 13 segue con 2.498.000 e il 22,4%. Il Tg2 delle 13 supera il milione e mezzo, Studio Aperto tocca il 12,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.592.000 18,3% Rai1 Tg1 3.082.000 26,3% Rai1 Tg1 Economia 2.206.000 19,5% Rai2 Tg2 1.545.000 14,0% Rai2 Tg2 Tutto il bello che c'è 842.000 7,1% Rai2 Tg2 Medicina 33 693.000 6,0% Rai3 Tg3 754.000 11,2% Rai3 Fuori Tg 668.000 7,9% Rai3 Quante storie 581.000 5,5% Rai3 Passato e presente 490.000 4,2% Rete4 Tg4 571.000 9,0% Rete4 Ore 11 Cronaca 506.000 6,4% Rete4 La signora in giallo 724.000 6,3% Canale5 Forum 1.116.000 17,7% Canale5 Tg5 2.498.000 22,4% Italia1 Law & Order - Unità speciale 282.000 5,0% Italia1 Studio Aperto 1.082.000 12,2% Italia1 Grande Fratello Vip 657.000 6,3% Italia1 Sport Mediaset 699.000 6,0% Italia1 Sport Mediaset Extra 387.000 3,4% La7 L'Aria che tira Oggi 398.000 4,4% La7 TgLa7 791.000 6,9% Tv8 4 Ristoranti 144.000 1,9% Tv8 Foodish 138.000 1,2% Nove Cash or Trash (primo episodio) 105.000 2,4% Nove Cash or Trash (secondo episodio) 134.000 1,7%

Il pomeriggio

Il picco del pomeriggio è di Canale5: Uomini e Donne raccoglie 2.158.000 spettatori e il 24,4%, Forbidden Fruit supera i due milioni. Su Rai1 Vita in diretta sale a 1.753.000 e 19,3%, Il Paradiso delle signore tiene il 18,5%. Su Rai3 il TgR delle 14 fa 2.225.000 e il 20,1%, Geo supera il 10%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.406.000 14,2% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.436.000 18,2% Rai1 Il Paradiso delle signore 1.353.000 18,5% Rai1 Tg1 1.170.000 16,8% Rai1 Vita in diretta (presentazione) 1.529.000 20,1% Rai1 Vita in diretta 1.753.000 19,3% Rai2 2 di Picche 533.000 4,7% Rai2 Ore 14 680.000 6,7% Rai2 BellaMa' (prima parte) 368.000 4,8% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 365.000 5,1% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 266.000 3,5% Rai3 TgR 2.225.000 20,1% Rai3 Last Cop 229.000 2,9% Rai3 Aspettando Geo 440.000 6,1% Rai3 Geo 952.000 10,5% Rete4 Lo sportello di Forum 670.000 6,7% Rete4 Diario del giorno 575.000 7,7% Rete4 Rosamunde Pilcher 447.000 5,2% Canale5 Grande Fratello Vip 1.893.000 16,0% Canale5 Beautiful 1.935.000 17,3% Canale5 Forbidden Fruit 2.077.000 19,5% Canale5 Uomini e Donne 2.158.000 24,4% Canale5 Uomini e Donne (finale) 1.759.000 23,4% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.783.000 24,1% Canale5 Amici di Maria De Filippi 1.254.000 17,6% Canale5 Dentro la notizia 1.230.000 17,1% Canale5 Dentro la notizia - Le voci 1.363.000 16,2% Italia1 I Simpson (primo episodio) 362.000 3,4% Italia1 I Simpson (secondo episodio) 357.000 3,6% Italia1 N.C.I.S. Los Angeles 352.000 4,2% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 304.000 4,2% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 374.000 4,8% Italia1 Sport Mediaset 299.000 3,4% La7 Tagadà (presentazione) 514.000 5,0% La7 Tagadà 446.000 5,6% La7 Tagadà Focus 268.000 3,8% La7 La torre di Babele Doc 159.000 1,9% Tv8 Rapita 187.000 2,0% Tv8 Sei sempre stata tu 146.000 2,0% Tv8 4 Ristoranti 168.000 1,8% Nove The Cage - Prendi e scappa (primo episodio) 224.000 2,0% Nove The Cage - Prendi e scappa (secondo episodio) 259.000 2,6% Nove Storie criminali 94.000 1,3%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di giovedì 22 ottobre 2026?

Ha vinto Rai1 con Doc - Nelle tue mani 4, la serie con Luca Argentero, che ha raccolto 3.989.000 spettatori e il 23,5% di share. Al secondo posto Canale5 con la soap turca Tutto per la mia famiglia, ferma a 1.716.000 spettatori e all'11,1%. Terza Italia1 con Le Iene al 7,8%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 22 ottobre 2026?

Giovedì 22 ottobre 2026 ha vinto Affari Tuoi. Il gioco di Rai1 condotto da Stefano De Martino ha registrato 4.673.000 spettatori e il 22,4%. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 si è fermata a 4.326.000 spettatori e al 20,8%, con circa 350.000 spettatori di distacco.

Quanto ha fatto Juventus-Rennes su Tv8?

La partita di Europa League Juventus-Rennes, trasmessa su Tv8 giovedì 22 ottobre 2026, ha raccolto 736.000 spettatori con il 3,7% di share in prima serata. Il programma di commento Tv8 Football Night ha ottenuto 328.000 spettatori e l'1,7% prima della gara, 345.000 e il 2,9% nel dopopartita.

Come è andato il ritorno di Splendida Cornice su Rai3?

Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari tornato su Rai3 giovedì 22 ottobre 2026, ha raccolto 828.000 spettatori con il 5% di share in prima serata. Lo stesso share di Ore 14 Sera di Salvo Sottile su Rai2, che però si è fermato a 755.000 spettatori.