Carlo Conti si conferma in prima serata, la seconda puntata di Il Volo, Uno per tutti cala rispetto al debutto e in access Affari tuoi e La ruota della fortuna chiudono quasi in parità.

Mercoledì 21 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con la quinta puntata di Tale e quale show, seguita da 2.511.000 spettatori pari al 18,4% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento di Il Volo, Uno per tutti raccoglie 1.857.000 spettatori e il 15,6%. Nel preserale L'Eredità di Marco Liorni sale al 25,3%.

La prima serata

Il varietà di Carlo Conti su Rai1 migliora il risultato della settimana precedente, quando aveva ottenuto 2.498.000 spettatori e il 17,9%. Su Canale5 lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con ospiti Loredana Bertè, Emma, Madame e Noemi, perde terreno rispetto al debutto da 2.073.000 spettatori e 17,7%.

Sul podio sale Rai3 con Chi l'ha visto?, condotto da Raffaella Griggi: 1.046.000 spettatori e 7,1%. Aldo Cazzullo su La7 con Una giornata particolare supera il milione (1.020.000, 6,4%). Italia1 con il film Skyscraper arriva al 5,4%, Tv8 con la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal al 4,9%. Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete4 si ferma al 4,4%. Fabio Fazio con la seconda puntata di Il tavolo di Che tempo che fa sul Nove ottiene 497.000 spettatori e il 3,4%. Chiude Rai2 con Patù, la passione delle idee di Roberto Inciocchi: 194.000 spettatori e 1,7%. Fuori dalle reti principali, Matrimonio a prima vista Italia su Real Time raccoglie 759.000 spettatori e il 4,3%.

Pubblicità

Nelle 24 ore le reti Mediaset totalizzano il 38,55% di share contro il 35,40% della Rai. In prima serata il rapporto è 37,64% a 33,12%.

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 tiene 638.000 spettatori con il 13,8%. Su Canale5 gli highlights di Il Volo, Uno per tutti fanno 619.000 spettatori e il 13,8%, poi X-Style arriva al 9,4%. Tg3 Linea Notte segna il 5,3%, sul Nove la coda di Che tempo che fa, e per finire si ferma a 235.000 spettatori e al 3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tale e quale show 2.511.000 18,4% Canale5 Il Volo, Uno per tutti 1.857.000 15,6% Rai3 Chi l'ha visto? 1.046.000 7,1% La7 Una giornata particolare 1.020.000 6,4% Italia1 Skyscraper 887.000 5,4% Tv8 Champions League, Bayern Monaco-Arsenal 896.000 4,9% Rete4 È sempre Cartabianca 531.000 4,4% Nove Il tavolo di Che tempo che fa 497.000 3,4% Rai2 Patù, la passione delle idee 194.000 1,7%

Gli altri dati della seconda serata:

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Porta a Porta 638.000 13,8% Canale5 Il Volo, Uno per tutti (highlights) 619.000 13,8% Canale5 X-Style 321.000 9,4% Rai3 Tg3 Linea Notte 340.000 5,3% Tv8 Tv8 Football Night 511.000 4,9% Italia1 The Island 262.000 4,5% Nove Che tempo che fa, e per finire 235.000 3,0% Rete4 La prova della verità 107.000 3,3% La7 Barbero risponde 215.000 2,9% Rai2 Un bacio 64.000 1,8%

Access prime time

Sfida al fotofinish tra i due giochi. Affari tuoi con Stefano De Martino vince negli spettatori con 4.110.000 e il 20,8%, mentre La ruota della fortuna con Gerry Scotti conquista più share: 4.089.000 spettatori e 20,9%. Prima del gioco di Rai1, Cinque minuti registra 3.868.000 spettatori (19,6%). Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.857.000 spettatori e il 9,3%, su Rai3 Un posto al sole arriva a 1.488.000 e al 7,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Cinque minuti 3.868.000 19,6% Rai1 Affari tuoi 4.110.000 20,8% Canale5 Gira la ruota 3.415.000 17,3% Canale5 La ruota della fortuna 4.089.000 20,9% La7 Otto e mezzo 1.857.000 9,3% Rai3 Il cavallo e la torre 1.232.000 6,2% Rai3 Un posto al sole + Chi l'ha visto? anteprima (prima parte) 1.488.000 7,5% Rai3 Un posto al sole + Chi l'ha visto? anteprima (seconda parte) 902.000 4,6% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.122.000 5,7% Rete4 4 di sera (seconda parte) 931.000 4,7% Italia1 N.C.I.S. 957.000 4,8% Rai2 Tg2 939.000 4,8% Rai2 Tg2 Post + Patù anteprima (prima parte) 414.000 2,1% Rai2 Tg2 Post + Patù anteprima (seconda parte) 313.000 1,7% Nove Il tavolo di Che tempo che fa, anteprima 602.000 3,1% Tv8 Tv8 Football Night 356.000 1,8%

Il preserale

L'Eredità guidata da Marco Liorni domina la fascia: 4.213.000 spettatori e il 25,3% nella parte finale, dopo i 2.921.000 (22,1%) della prima. Su Canale5 Caduta libera si attesta a 2.220.000 spettatori e al 14,7%. Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.530.000 spettatori con il 24%. Su Rai3 il Tg3 delle 19 sale al 14,1% e la TgRegione al 14,9%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità (prima parte) 2.921.000 22,1% Rai1 L'Eredità 4.213.000 25,3% Rai1 Tg1 4.530.000 24,0% Canale5 Caduta libera (prima parte) 1.540.000 13,4% Canale5 Caduta libera 2.220.000 14,7% Canale5 Tg5 2.775.000 15,5% Canale5 Tg5 3.478.000 18,2% Rai3 Tg3 2.031.000 14,1% Rai3 TgRegione 2.527.000 14,9% Rai3 Blob + Fin che la barca va (prima parte) 1.011.000 5,4% Rai3 Blob + Fin che la barca va (seconda parte) 912.000 4,7% Rai2 Tg2 + Tg Sport (prima parte) 243.000 2,3% Rai2 Tg2 + Tg Sport (seconda parte) 325.000 2,8% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 565.000 3,8% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 773.000 4,2% Rete4 Tg4 748.000 5,2% Rete4 10 minuti 1.020.000 6,3% Rete4 La promessa 975.000 5,2% Italia1 Sport Mediaset 327.000 3,5% Italia1 Studio Aperto 548.000 4,9% Italia1 Grande Fratello Vip 452.000 3,5% Italia1 Studio Aperto Mag Next 214.000 1,5% Italia1 C.S.I. 488.000 2,7% La7 Ignoto X 354.000 2,5% La7 TgLa7 1.521.000 8,0% Tv8 4 ristoranti 221.000 2,2% Tv8 Foodish 342.000 2,1% Nove Cash or trash, chi offre di più? 490.000 2,7% Nove Cash or trash, chi offre di più? 643.000 3,2%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 raccoglie 1.135.000 spettatori e il 22,6%, UnoMattina si ferma al 20,8% e Storie italiane oscilla fra il 16,7% e il 15,8%. Canale5 risponde con il Tg5 del mattino al 25% (1.255.000) e Mattino Cinque, che segna il 21,6% e il 20,5% nelle due parti. Forum arriva al 17,6%. Su Rai3 Buongiorno Regione ottiene il 12,4%, mentre su Rai2 I fatti vostri sale fino al 7,4%. Rete4 con Ore 11 si porta al 7,7%, La7 con L'aria che tira al 5,9%. I programmi sono in ordine di messa in onda per ciascuna rete.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 259.000 13,7% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 631.000 16,3% Rai1 Tg1 1.135.000 22,6% Rai1 UnoMattina 993.000 20,8% Rai1 Storie italiane (prima parte) 735.000 16,7% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 818.000 15,8% Rai2 Baywatch (primo episodio) 43.000 1,1% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 95.000 1,9% Rai2 Tg2 85.000 1,7% Rai2 Radio2 Social Club 167.000 3,5% Rai2 Tg2 Italia Europa 219.000 5,0% Rai2 Tg2 Flash + Sport (prima parte) 210.000 4,6% Rai2 Tg2 Flash + Sport (seconda parte) 182.000 3,7% Rai2 I fatti vostri (prima parte) 363.000 6,2% Rai2 I fatti vostri (seconda parte) 691.000 7,4% Rai3 Buongiorno Italia 433.000 11,0% Rai3 Buongiorno Regione 578.000 12,4% Rai3 Agorà (prima parte) 299.000 6,1% Rai3 Agorà (seconda parte) 269.000 5,8% Rai3 Agorà (terza parte) 223.000 5,1% Rai3 Tg3 Speciale 245.000 4,3% Rete4 4 di sera 39.000 1,7% Rete4 4 di sera 82.000 2,7% Rete4 La promessa 142.000 3,2% Rete4 Terra amara 162.000 3,3% Rete4 Segreti di famiglia 148.000 3,1% Rete4 Tempesta d'amore 223.000 5,1% Rete4 Ore 11 406.000 7,7% Canale5 Prima pagina Tg5 643.000 19,8% Canale5 Tg5 1.255.000 25,0% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 1.026.000 21,6% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 906.000 20,5% Canale5 Forum 1.253.000 17,6% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 68.000 1,7% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 83.000 1,7% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 131.000 2,7% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 191.000 4,2% Italia1 Law & Order: SVU (primo episodio) 238.000 5,1% Italia1 Law & Order: SVU (secondo episodio) 298.000 4,6% La7 Omnibus News 117.000 2,9% La7 TgLa7 + Meteo 190.000 4,0% La7 TgLa7 + Meteo 244.000 5,1% La7 Omnibus Dibattito 262.000 5,4% La7 Coffee Break 213.000 4,8% La7 L'aria che tira 318.000 5,9% Tv8 Quattro matrimoni 45.000 0,9% Tv8 Quattro matrimoni 54.000 1,1% Tv8 Quattro matrimoni 57.000 1,3% Tv8 Quattro matrimoni 110.000 2,4% Nove Cash or trash, chi offre di più? 56.000 1,2% Nove Cash or trash, chi offre di più? 180.000 2,1% Nove The Cage, prendi e scappa 242.000 2,0% Nove The Cage, prendi e scappa 256.000 2,4%

Il mezzogiorno

Su Rai1 È sempre mezzogiorno raccoglie 1.706.000 spettatori e il 17,9%. Il Tg1 delle 13.30 sale a 2.920.000 spettatori e al 24,5%, il Tg5 delle 13 tocca 2.583.000 e il 22,1%. Sulla Rai la TgRegione delle 14 arriva a 2.160.000 spettatori e al 18,8%, il Tg2 delle 13 al 13,4%. Studio Aperto su Italia1 si ferma all'11,5%, il Tg4 al 10%, il TgLa7 al 6,7%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.706.000 17,9% Rai1 Tg1 + Tg1 Economia (prima parte) 2.920.000 24,5% Rai1 Tg1 + Tg1 Economia (seconda parte) 2.305.000 19,8% Rai2 Tg2 1.553.000 13,4% Rai2 Tg2 Costume e Società 906.000 7,5% Rai2 Tg2 Medicina 33 688.000 5,9% Rai3 Tg3 729.000 8,5% Rai3 FuoriTg 618.000 6,5% Rai3 Quante storie 480.000 4,3% Rai3 Passato e presente 405.000 3,4% Rai3 TgRegione 2.160.000 18,8% Rai3 Tg3 + Leonardo (prima parte) 1.310.000 12,2% Rai3 Tg3 + Leonardo (seconda parte) 874.000 8,4% Rete4 Tg4 737.000 10,0% Rete4 Ore 11 Cronaca 537.000 5,9% Rete4 Ore 11 Saluti 477.000 4,7% Rete4 La signora in giallo 690.000 5,8% Canale5 Tg5 2.583.000 22,1% Italia1 Studio Aperto 1.112.000 11,5% Italia1 Grande Fratello Vip 649.000 5,8% Italia1 Sport Mediaset 692.000 5,8% Italia1 Sport Mediaset Extra 557.000 4,8% Italia1 I Simpson 547.000 5,0% Italia1 I Simpson 499.000 4,8% La7 L'aria che tira oggi 467.000 4,7% La7 TgLa7 785.000 6,7% Tv8 4 ristoranti 159.000 2,0% Tv8 Foodish 212.000 1,8% Nove Storie criminali 126.000 1,5%

Il pomeriggio

Canale5 vince la fascia con Uomini e donne, che segna il 23,2% e il 23,4% nelle due parti (2.204.000 spettatori nella prima), e con Tutto per la mia famiglia al 23,1%. Forbidden Fruit raggiunge il 19,1%, Beautiful il 16,6%. Su Rai1 Vita in diretta raccoglie 1.884.000 spettatori e il 19,2%, dopo l'anteprima al 17,9%. La volta buona passa dal 14,9% al 18,8%, Il paradiso delle signore si ferma al 17,9%. Dentro la notizia su Canale5 oscilla fra il 16,1% e il 14%. Su Rai3 Geo arriva al 10,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.540.000 14,9% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.651.000 18,8% Rai1 Il paradiso delle signore 1.441.000 17,9% Rai1 Tg1 1.204.000 15,2% Rai1 Vita in diretta, anteprima 1.496.000 17,9% Rai1 Vita in diretta 1.884.000 19,2% Rai2 2 di picche 576.000 5,0% Rai2 Ore 14 696.000 6,6% Rai2 BellaMa' (prima parte) 376.000 4,4% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 496.000 6,3% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 250.000 3,0% Rai3 Question Time 274.000 3,0% Rai3 Aspettando Geo 497.000 6,3% Rai3 Geo 998.000 10,3% Rete4 Lo sportello di Forum 631.000 6,0% Rete4 Diario del giorno 625.000 7,5% Rete4 Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti 460.000 4,9% Canale5 Grande Fratello Vip 1.757.000 14,7% Canale5 Beautiful 1.914.000 16,6% Canale5 Forbidden Fruit 2.067.000 19,1% Canale5 Uomini e donne (prima parte) 2.204.000 23,2% Canale5 Uomini e donne (seconda parte) 1.959.000 23,4% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.887.000 23,1% Canale5 Amici di Maria De Filippi 1.255.000 16,0% Canale5 Dentro la notizia 1.319.000 16,1% Canale5 Dentro la notizia 1.429.000 15,8% Canale5 Dentro la notizia 1.489.000 14,0% Italia1 NCIS: Los Angeles 398.000 4,4% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 333.000 4,2% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 413.000 4,9% La7 Tagadà, anteprima 522.000 4,9% La7 Tagadà 464.000 5,3% La7 Taga #Focus 351.000 4,3% La7 La torre di Babele Doc 203.000 2,2% Tv8 Bellezza fatale 202.000 2,0% Tv8 Perduta nel Vermont 248.000 3,0% Nove Little Big Italy 258.000 2,5%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026?

La prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026 è andata a Rai1 con la quinta puntata di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, seguita da 2.511.000 spettatori e dal 18,4% di share. Su Canale5 Il Volo, Uno per tutti ha raccolto 1.857.000 spettatori e il 15,6%.

Quanto ha fatto Il Volo, Uno per tutti il 21 ottobre 2026?

Il secondo appuntamento di Il Volo, Uno per tutti, andato in onda su Canale5 mercoledì 21 ottobre 2026, ha ottenuto 1.857.000 spettatori e il 15,6% di share. La settimana precedente lo show con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble aveva debuttato con 2.073.000 spettatori e il 17,7%.

Chi ha vinto l'access tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 21 ottobre 2026?

Mercoledì 21 ottobre 2026 la sfida dell'access è finita quasi in parità. Affari tuoi su Rai1 ha avuto più spettatori, 4.110.000 con il 20,8% di share. La ruota della fortuna su Canale5 ha ottenuto più share, il 20,9%, con 4.089.000 spettatori. Lo scarto tra i due giochi è di 21.000 spettatori.

Quanto ha fatto Il tavolo di Che tempo che fa il 21 ottobre 2026?

Sul Nove la seconda puntata di Il tavolo di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ha raccolto mercoledì 21 ottobre 2026 497.000 spettatori e il 3,4% di share. L'anteprima aveva registrato 602.000 spettatori e il 3,1%, la coda finale 235.000 spettatori e il 3%.