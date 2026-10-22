Ascolti tv di mercoledì 21 ottobre 2026: Tale e quale show vince con il 18,4%, Il Volo al 15,6%, L'Eredità tocca il 25,3%
Carlo Conti si conferma in prima serata, la seconda puntata di Il Volo, Uno per tutti cala rispetto al debutto e in access Affari tuoi e La ruota della fortuna chiudono quasi in parità.
Mercoledì 21 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con la quinta puntata di Tale e quale show, seguita da 2.511.000 spettatori pari al 18,4% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento di Il Volo, Uno per tutti raccoglie 1.857.000 spettatori e il 15,6%. Nel preserale L'Eredità di Marco Liorni sale al 25,3%.
La prima serata
Il varietà di Carlo Conti su Rai1 migliora il risultato della settimana precedente, quando aveva ottenuto 2.498.000 spettatori e il 17,9%. Su Canale5 lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con ospiti Loredana Bertè, Emma, Madame e Noemi, perde terreno rispetto al debutto da 2.073.000 spettatori e 17,7%.
Sul podio sale Rai3 con Chi l'ha visto?, condotto da Raffaella Griggi: 1.046.000 spettatori e 7,1%. Aldo Cazzullo su La7 con Una giornata particolare supera il milione (1.020.000, 6,4%). Italia1 con il film Skyscraper arriva al 5,4%, Tv8 con la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal al 4,9%. Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete4 si ferma al 4,4%. Fabio Fazio con la seconda puntata di Il tavolo di Che tempo che fa sul Nove ottiene 497.000 spettatori e il 3,4%. Chiude Rai2 con Patù, la passione delle idee di Roberto Inciocchi: 194.000 spettatori e 1,7%. Fuori dalle reti principali, Matrimonio a prima vista Italia su Real Time raccoglie 759.000 spettatori e il 4,3%.
Nelle 24 ore le reti Mediaset totalizzano il 38,55% di share contro il 35,40% della Rai. In prima serata il rapporto è 37,64% a 33,12%.
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 tiene 638.000 spettatori con il 13,8%. Su Canale5 gli highlights di Il Volo, Uno per tutti fanno 619.000 spettatori e il 13,8%, poi X-Style arriva al 9,4%. Tg3 Linea Notte segna il 5,3%, sul Nove la coda di Che tempo che fa, e per finire si ferma a 235.000 spettatori e al 3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tale e quale show
2.511.000
18,4%
Canale5
Il Volo, Uno per tutti
1.857.000
15,6%
Rai3
Chi l'ha visto?
1.046.000
7,1%
La7
Una giornata particolare
1.020.000
6,4%
Italia1
Skyscraper
887.000
5,4%
Tv8
Champions League, Bayern Monaco-Arsenal
896.000
4,9%
Rete4
È sempre Cartabianca
531.000
4,4%
Nove
Il tavolo di Che tempo che fa
497.000
3,4%
Rai2
Patù, la passione delle idee
194.000
1,7%
Gli altri dati della seconda serata:
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Porta a Porta
638.000
13,8%
Canale5
Il Volo, Uno per tutti (highlights)
619.000
13,8%
Canale5
X-Style
321.000
9,4%
Rai3
Tg3 Linea Notte
340.000
5,3%
Tv8
Tv8 Football Night
511.000
4,9%
Italia1
The Island
262.000
4,5%
Nove
Che tempo che fa, e per finire
235.000
3,0%
Rete4
La prova della verità
107.000
3,3%
La7
Barbero risponde
215.000
2,9%
Rai2
Un bacio
64.000
1,8%
Access prime time
Sfida al fotofinish tra i due giochi. Affari tuoi con Stefano De Martino vince negli spettatori con 4.110.000 e il 20,8%, mentre La ruota della fortuna con Gerry Scotti conquista più share: 4.089.000 spettatori e 20,9%. Prima del gioco di Rai1, Cinque minuti registra 3.868.000 spettatori (19,6%). Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.857.000 spettatori e il 9,3%, su Rai3 Un posto al sole arriva a 1.488.000 e al 7,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Cinque minuti
3.868.000
19,6%
Rai1
Affari tuoi
4.110.000
20,8%
Canale5
Gira la ruota
3.415.000
17,3%
Canale5
La ruota della fortuna
4.089.000
20,9%
La7
Otto e mezzo
1.857.000
9,3%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.232.000
6,2%
Rai3
Un posto al sole + Chi l'ha visto? anteprima (prima parte)
1.488.000
7,5%
Rai3
Un posto al sole + Chi l'ha visto? anteprima (seconda parte)
902.000
4,6%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.122.000
5,7%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
931.000
4,7%
Italia1
N.C.I.S.
957.000
4,8%
Rai2
Tg2
939.000
4,8%
Rai2
Tg2 Post + Patù anteprima (prima parte)
414.000
2,1%
Rai2
Tg2 Post + Patù anteprima (seconda parte)
313.000
1,7%
Nove
Il tavolo di Che tempo che fa, anteprima
602.000
3,1%
Tv8
Tv8 Football Night
356.000
1,8%
Il preserale
L'Eredità guidata da Marco Liorni domina la fascia: 4.213.000 spettatori e il 25,3% nella parte finale, dopo i 2.921.000 (22,1%) della prima. Su Canale5 Caduta libera si attesta a 2.220.000 spettatori e al 14,7%. Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.530.000 spettatori con il 24%. Su Rai3 il Tg3 delle 19 sale al 14,1% e la TgRegione al 14,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità (prima parte)
2.921.000
22,1%
Rai1
L'Eredità
4.213.000
25,3%
Rai1
Tg1
4.530.000
24,0%
Canale5
Caduta libera (prima parte)
1.540.000
13,4%
Canale5
Caduta libera
2.220.000
14,7%
Canale5
Tg5
2.775.000
15,5%
Canale5
Tg5
3.478.000
18,2%
Rai3
Tg3
2.031.000
14,1%
Rai3
TgRegione
2.527.000
14,9%
Rai3
Blob + Fin che la barca va (prima parte)
1.011.000
5,4%
Rai3
Blob + Fin che la barca va (seconda parte)
912.000
4,7%
Rai2
Tg2 + Tg Sport (prima parte)
243.000
2,3%
Rai2
Tg2 + Tg Sport (seconda parte)
325.000
2,8%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
565.000
3,8%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
773.000
4,2%
Rete4
Tg4
748.000
5,2%
Rete4
10 minuti
1.020.000
6,3%
Rete4
La promessa
975.000
5,2%
Italia1
Sport Mediaset
327.000
3,5%
Italia1
Studio Aperto
548.000
4,9%
Italia1
Grande Fratello Vip
452.000
3,5%
Italia1
Studio Aperto Mag Next
214.000
1,5%
Italia1
C.S.I.
488.000
2,7%
La7
Ignoto X
354.000
2,5%
La7
TgLa7
1.521.000
8,0%
Tv8
4 ristoranti
221.000
2,2%
Tv8
Foodish
342.000
2,1%
Nove
Cash or trash, chi offre di più?
490.000
2,7%
Nove
Cash or trash, chi offre di più?
643.000
3,2%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 raccoglie 1.135.000 spettatori e il 22,6%, UnoMattina si ferma al 20,8% e Storie italiane oscilla fra il 16,7% e il 15,8%. Canale5 risponde con il Tg5 del mattino al 25% (1.255.000) e Mattino Cinque, che segna il 21,6% e il 20,5% nelle due parti. Forum arriva al 17,6%. Su Rai3 Buongiorno Regione ottiene il 12,4%, mentre su Rai2 I fatti vostri sale fino al 7,4%. Rete4 con Ore 11 si porta al 7,7%, La7 con L'aria che tira al 5,9%. I programmi sono in ordine di messa in onda per ciascuna rete.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
259.000
13,7%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
631.000
16,3%
Rai1
Tg1
1.135.000
22,6%
Rai1
UnoMattina
993.000
20,8%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
735.000
16,7%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
818.000
15,8%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
43.000
1,1%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
95.000
1,9%
Rai2
Tg2
85.000
1,7%
Rai2
Radio2 Social Club
167.000
3,5%
Rai2
Tg2 Italia Europa
219.000
5,0%
Rai2
Tg2 Flash + Sport (prima parte)
210.000
4,6%
Rai2
Tg2 Flash + Sport (seconda parte)
182.000
3,7%
Rai2
I fatti vostri (prima parte)
363.000
6,2%
Rai2
I fatti vostri (seconda parte)
691.000
7,4%
Rai3
Buongiorno Italia
433.000
11,0%
Rai3
Buongiorno Regione
578.000
12,4%
Rai3
Agorà (prima parte)
299.000
6,1%
Rai3
Agorà (seconda parte)
269.000
5,8%
Rai3
Agorà (terza parte)
223.000
5,1%
Rai3
Tg3 Speciale
245.000
4,3%
Rete4
4 di sera
39.000
1,7%
Rete4
4 di sera
82.000
2,7%
Rete4
La promessa
142.000
3,2%
Rete4
Terra amara
162.000
3,3%
Rete4
Segreti di famiglia
148.000
3,1%
Rete4
Tempesta d'amore
223.000
5,1%
Rete4
Ore 11
406.000
7,7%
Canale5
Prima pagina Tg5
643.000
19,8%
Canale5
Tg5
1.255.000
25,0%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
1.026.000
21,6%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
906.000
20,5%
Canale5
Forum
1.253.000
17,6%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
68.000
1,7%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
83.000
1,7%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
131.000
2,7%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
191.000
4,2%
Italia1
Law & Order: SVU (primo episodio)
238.000
5,1%
Italia1
Law & Order: SVU (secondo episodio)
298.000
4,6%
La7
Omnibus News
117.000
2,9%
La7
TgLa7 + Meteo
190.000
4,0%
La7
TgLa7 + Meteo
244.000
5,1%
La7
Omnibus Dibattito
262.000
5,4%
La7
Coffee Break
213.000
4,8%
La7
L'aria che tira
318.000
5,9%
Tv8
Quattro matrimoni
45.000
0,9%
Tv8
Quattro matrimoni
54.000
1,1%
Tv8
Quattro matrimoni
57.000
1,3%
Tv8
Quattro matrimoni
110.000
2,4%
Nove
Cash or trash, chi offre di più?
56.000
1,2%
Nove
Cash or trash, chi offre di più?
180.000
2,1%
Nove
The Cage, prendi e scappa
242.000
2,0%
Nove
The Cage, prendi e scappa
256.000
2,4%
Il mezzogiorno
Su Rai1 È sempre mezzogiorno raccoglie 1.706.000 spettatori e il 17,9%. Il Tg1 delle 13.30 sale a 2.920.000 spettatori e al 24,5%, il Tg5 delle 13 tocca 2.583.000 e il 22,1%. Sulla Rai la TgRegione delle 14 arriva a 2.160.000 spettatori e al 18,8%, il Tg2 delle 13 al 13,4%. Studio Aperto su Italia1 si ferma all'11,5%, il Tg4 al 10%, il TgLa7 al 6,7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.706.000
17,9%
Rai1
Tg1 + Tg1 Economia (prima parte)
2.920.000
24,5%
Rai1
Tg1 + Tg1 Economia (seconda parte)
2.305.000
19,8%
Rai2
Tg2
1.553.000
13,4%
Rai2
Tg2 Costume e Società
906.000
7,5%
Rai2
Tg2 Medicina 33
688.000
5,9%
Rai3
Tg3
729.000
8,5%
Rai3
FuoriTg
618.000
6,5%
Rai3
Quante storie
480.000
4,3%
Rai3
Passato e presente
405.000
3,4%
Rai3
TgRegione
2.160.000
18,8%
Rai3
Tg3 + Leonardo (prima parte)
1.310.000
12,2%
Rai3
Tg3 + Leonardo (seconda parte)
874.000
8,4%
Rete4
Tg4
737.000
10,0%
Rete4
Ore 11 Cronaca
537.000
5,9%
Rete4
Ore 11 Saluti
477.000
4,7%
Rete4
La signora in giallo
690.000
5,8%
Canale5
Tg5
2.583.000
22,1%
Italia1
Studio Aperto
1.112.000
11,5%
Italia1
Grande Fratello Vip
649.000
5,8%
Italia1
Sport Mediaset
692.000
5,8%
Italia1
Sport Mediaset Extra
557.000
4,8%
Italia1
I Simpson
547.000
5,0%
Italia1
I Simpson
499.000
4,8%
La7
L'aria che tira oggi
467.000
4,7%
La7
TgLa7
785.000
6,7%
Tv8
4 ristoranti
159.000
2,0%
Tv8
Foodish
212.000
1,8%
Nove
Storie criminali
126.000
1,5%
Il pomeriggio
Canale5 vince la fascia con Uomini e donne, che segna il 23,2% e il 23,4% nelle due parti (2.204.000 spettatori nella prima), e con Tutto per la mia famiglia al 23,1%. Forbidden Fruit raggiunge il 19,1%, Beautiful il 16,6%. Su Rai1 Vita in diretta raccoglie 1.884.000 spettatori e il 19,2%, dopo l'anteprima al 17,9%. La volta buona passa dal 14,9% al 18,8%, Il paradiso delle signore si ferma al 17,9%. Dentro la notizia su Canale5 oscilla fra il 16,1% e il 14%. Su Rai3 Geo arriva al 10,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.540.000
14,9%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.651.000
18,8%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.441.000
17,9%
Rai1
Tg1
1.204.000
15,2%
Rai1
Vita in diretta, anteprima
1.496.000
17,9%
Rai1
Vita in diretta
1.884.000
19,2%
Rai2
2 di picche
576.000
5,0%
Rai2
Ore 14
696.000
6,6%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
376.000
4,4%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
496.000
6,3%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
250.000
3,0%
Rai3
Question Time
274.000
3,0%
Rai3
Aspettando Geo
497.000
6,3%
Rai3
Geo
998.000
10,3%
Rete4
Lo sportello di Forum
631.000
6,0%
Rete4
Diario del giorno
625.000
7,5%
Rete4
Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti
460.000
4,9%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.757.000
14,7%
Canale5
Beautiful
1.914.000
16,6%
Canale5
Forbidden Fruit
2.067.000
19,1%
Canale5
Uomini e donne (prima parte)
2.204.000
23,2%
Canale5
Uomini e donne (seconda parte)
1.959.000
23,4%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.887.000
23,1%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
1.255.000
16,0%
Canale5
Dentro la notizia
1.319.000
16,1%
Canale5
Dentro la notizia
1.429.000
15,8%
Canale5
Dentro la notizia
1.489.000
14,0%
Italia1
NCIS: Los Angeles
398.000
4,4%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
333.000
4,2%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
413.000
4,9%
La7
Tagadà, anteprima
522.000
4,9%
La7
Tagadà
464.000
5,3%
La7
Taga #Focus
351.000
4,3%
La7
La torre di Babele Doc
203.000
2,2%
Tv8
Bellezza fatale
202.000
2,0%
Tv8
Perduta nel Vermont
248.000
3,0%
Nove
Little Big Italy
258.000
2,5%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026?
La prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026 è andata a Rai1 con la quinta puntata di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, seguita da 2.511.000 spettatori e dal 18,4% di share. Su Canale5 Il Volo, Uno per tutti ha raccolto 1.857.000 spettatori e il 15,6%.
Quanto ha fatto Il Volo, Uno per tutti il 21 ottobre 2026?
Il secondo appuntamento di Il Volo, Uno per tutti, andato in onda su Canale5 mercoledì 21 ottobre 2026, ha ottenuto 1.857.000 spettatori e il 15,6% di share. La settimana precedente lo show con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble aveva debuttato con 2.073.000 spettatori e il 17,7%.
Chi ha vinto l'access tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 21 ottobre 2026?
Mercoledì 21 ottobre 2026 la sfida dell'access è finita quasi in parità. Affari tuoi su Rai1 ha avuto più spettatori, 4.110.000 con il 20,8% di share. La ruota della fortuna su Canale5 ha ottenuto più share, il 20,9%, con 4.089.000 spettatori. Lo scarto tra i due giochi è di 21.000 spettatori.
Quanto ha fatto Il tavolo di Che tempo che fa il 21 ottobre 2026?
Sul Nove la seconda puntata di Il tavolo di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ha raccolto mercoledì 21 ottobre 2026 497.000 spettatori e il 3,4% di share. L'anteprima aveva registrato 602.000 spettatori e il 3,1%, la coda finale 235.000 spettatori e il 3%.