Ascolti tv di martedì 20 ottobre 2026: Tutto l'amore che resta vince con il 15,3%, Zelig 30 al 14,8%, la Ruota supera Affari tuoi
Raoul Bova tiene Rai1 in testa alla prima serata, mentre Gerry Scotti si prende l'access per 34.000 spettatori e Floris porta DiMartedì al 10,7%.
Martedì 20 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova, raccoglie 2.757.000 spettatori e il 15,3% di share. Zelig 30 su Canale5 si ferma a 1.802.000 e al 14,8%. In access La ruota della fortuna (4.513.000, 21,6%) batte Affari tuoi (4.479.000, 21,3%).
La prima serata
Il duello del martedì sera si chiude con meno di un milione di spettatori a separare le due ammiraglie. Tutto l'amore che resta resta il titolo più visto con 2.757.000 spettatori (15,3%). Su Canale5 Zelig 30, con Michelle Hunziker e il ritorno di Ale e Franz, ottiene 1.802.000 spettatori e il 14,8%.
Terzo gradino per La7: DiMartedì di Giovanni Floris segna 1.640.000 spettatori e il 10,7%. Su Rete4 Verità nascoste di Milo Infante, con una puntata dedicata anche al delitto di Garlasco, arriva a 1.021.000 e all'8,5%. Italia1 con il film Aftermath. In trappola raccoglie 852.000 spettatori (4,9%), Tv8 con X Factor Last Call in chiaro 769.000 (5,9%). Più indietro Filorosso su Rai3, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi (379.000, 2,8%), il concerto dei Negramaro all'Arena di Verona su Rai2 (355.000, 2,5%) e Alive. I sopravvissuti delle Ande sul Nove (189.000, 1,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tutto l'amore che resta
2.757.000
15,3%
Canale5
Zelig 30
1.802.000
14,8%
La7
DiMartedì
1.640.000
10,7%
Rete4
Verità nascoste
1.021.000
8,5%
Italia1
Aftermath. In trappola
852.000
4,9%
Tv8
X Factor. Last Call
769.000
5,9%
Rai3
Filorosso
379.000
2,8%
Rai2
Negramaro. Una storia ancora semplice
355.000
2,5%
Nove
Alive. I sopravvissuti delle Ande
189.000
1,3%
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 tiene 1.081.000 spettatori (8,8%) nella prima parte e 504.000 (7,4%) nella seconda. Zelig 30 By Night su Canale5 ottiene 632.000 spettatori e il 14,3%, DiMartedì Più su La7 548.000 e il 9,0%. Su Rete4 Dalla parte degli animali parte da 272.000 (7,1%), su Italia1 Bus 657 fa 256.000 (3,7%). Tg3 Linea Notte chiude a 169.000 (2,7%), Il Club. Canzoni sotto la pelle su Rai2 a 147.000 (2,3%), il dopo X Factor su Tv8 a 137.000 (3,9%).
Access prime time
La sfida dei giochi la vince Canale5. La ruota della fortuna di Gerry Scotti sale a 4.513.000 spettatori e al 21,6%, preceduta da Gira la ruota con 3.738.000 (18,4%). Affari tuoi di Stefano De Martino risponde con 4.479.000 spettatori e il 21,3%, dopo Cinque minuti a 4.309.000 (21,6%).
Su La7 Otto e mezzo di Lilli Gruber conta 1.828.000 spettatori (8,7%). Un posto al sole su Rai3 fa 1.490.000 (7,1%), 4 di sera su Rete4 1.141.000 (5,6%) nella prima parte. N.C.I.S. su Italia1 tocca 1.100.000 (5,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale5
La ruota della fortuna
4.513.000
21,6%
Rai1
Affari tuoi
4.479.000
21,3%
Rai1
Cinque minuti
4.309.000
21,6%
Canale5
Gira la ruota
3.738.000
18,4%
La7
Otto e mezzo
1.828.000
8,7%
Rai3
Blob
1.082.000
5,8%
Rai3
Fin che la barca va
909.000
4,6%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.200.000
6,0%
Rai3
Un posto al sole
1.490.000
7,1%
Rai2
Tg2
1.011.000
5,0%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.141.000
5,6%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
1.044.000
4,9%
Italia1
N.C.I.S.
1.100.000
5,3%
Rai2
Tg2 Post
495.000
2,3%
Tv8
Foodish
540.000
2,6%
Nove
Cash or Trash. Chi offre di più?
547.000
2,6%
Il preserale
L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: 2.832.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 4.043.000 (24,1%) nella seconda, con un finale a 4.403.000 e al 24,8%. Caduta libera di Max Giusti si ferma a 1.624.000 (13,7%) e poi a 2.332.000 (15,5%), con un picco finale di 2.814.000 (16,4%).
Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.654.000 spettatori (24,2%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 arriva a 2.600.000 (15,2%) e il Tg3 delle 19 a 1.953.000 (13,6%). Su La7 il TgLa7 delle 20 segna 1.638.000 (8,4%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità (La sfida dei 6)
2.832.000
21,4%
Rai1
L'Eredità
4.043.000
24,1%
Rai1
Tg1
4.654.000
24,2%
Canale5
Caduta libera (prima parte)
1.624.000
13,7%
Canale5
Caduta libera
2.332.000
15,5%
Canale5
Tg5 (prima parte)
2.449.000
14,7%
Canale5
Tg5 (seconda parte)
3.568.000
18,3%
Rai3
Tg3
1.953.000
13,6%
Rai3
TgRegione
2.600.000
15,2%
Rai2
Blue Bloods (prima parte)
626.000
4,2%
Rai2
Blue Bloods (seconda parte)
730.000
3,9%
Rete4
Tg4
802.000
5,6%
Rete4
10 minuti
1.079.000
6,6%
Rete4
La Promessa
1.033.000
5,5%
Italia1
Studio Aperto
691.000
6,0%
Italia1
C.S.I.
503.000
2,7%
La7
TgLa7
1.638.000
8,4%
Tv8
Foodish
408.000
2,3%
Nove
Cash or Trash. Chi offre di più?
462.000
2,6%
La mattina
Canale5 resta davanti in quasi tutta la mattina. Mattino Cinque raccoglie 920.000 spettatori (22,6%) e 923.000 (23,1%) nelle due parti, Forum 1.111.000 (17,3%). Su Rai1 il Tg1 delle 8 tocca 1.014.000 (21,8%), UnoMattina 737.000 (18,0%) e Storie italiane 641.000 (15,9%) e poi 812.000 (17,1%).
Su Rai3 Buongiorno Regione fa 544.000 spettatori (12,0%) e Agorà si muove tra il 5,4% e il 6,1%. Ore 11 su Rete4 raccoglie 361.000 (7,5%), I Fatti Vostri su Rai2 398.000 (7,7%) nella prima parte. Su La7 L'aria che tira parte da 252.000 (5,1%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
216.000
12,0%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
556.000
15,0%
Rai1
Tg1
1.014.000
21,8%
Rai1
UnoMattina
737.000
18,0%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
641.000
15,9%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
812.000
17,1%
Canale5
Prima pagina Tg5
586.000
18,8%
Canale5
Tg5
1.044.000
22,7%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
920.000
22,6%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
923.000
23,1%
Canale5
Forum
1.111.000
17,3%
Rai2
Baywatch
68.000
1,7%
Rai2
Baywatch
101.000
2,2%
Rai2
Tg2
110.000
2,5%
Rai2
Radio2 Social Club
163.000
4,0%
Rai2
Tg2 Italia Europa
159.000
3,9%
Rai2
Tg2 Flash
203.000
4,7%
Rai2
Tg Sport
199.000
4,6%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
398.000
7,7%
Rai3
Buongiorno Italia
392.000
10,5%
Rai3
Buongiorno Regione
544.000
12,0%
Rai3
Agorà (prima parte)
265.000
6,1%
Rai3
Agorà (seconda parte)
207.000
5,4%
Rai3
Agorà (terza parte)
231.000
5,8%
Rai3
Elisir (prima parte)
208.000
4,9%
Rai3
Elisir (seconda parte)
293.000
6,0%
Rete4
4 di sera
58.000
2,7%
Rete4
4 di sera
128.000
4,4%
Rete4
La Promessa
181.000
4,4%
Rete4
Terra amara
218.000
4,8%
Rete4
Segreti di famiglia
172.000
4,2%
Rete4
Tempesta d'amore
209.000
5,2%
Rete4
Ore 11
361.000
7,5%
Italia1
Walker Texas Ranger
77.000
2,1%
Italia1
Walker Texas Ranger
96.000
2,1%
Italia1
Chicago Med
91.000
2,1%
Italia1
Chicago Med
134.000
3,4%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali
192.000
4,5%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali
281.000
4,8%
La7
Omnibus News
129.000
3,3%
La7
TgLa7
191.000
4,2%
La7
Meteo
264.000
5,6%
La7
Omnibus Dibattito
227.000
5,3%
La7
Coffee Break
165.000
4,1%
La7
L'aria che tira
252.000
5,1%
Tv8
Quattro matrimoni
44.000
1,0%
Tv8
Quattro matrimoni
48.000
1,2%
Tv8
Quattro matrimoni
68.000
1,5%
Nove
Cash or Trash. Chi offre di più?
84.000
1,8%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.087.000 spettatori e il 26,8%, seguito da Tg1 Economia a 2.395.000 (21,5%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.408.000 spettatori (21,9%). È sempre mezzogiorno fa 1.480.000 (16,9%).
Il TgRegione delle 14 su Rai3 arriva a 1.995.000 (18,4%), il Tg2 delle 13 a 1.375.000 (12,7%). Studio Aperto su Italia1 conta 1.017.000 spettatori (11,7%), il Tg4 578.000 (8,6%), il TgLa7 delle 13.30 738.000 (6,5%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.480.000
16,9%
Rai1
Tg1
3.087.000
26,8%
Rai1
Tg1 Economia
2.395.000
21,5%
Canale5
Tg5
2.408.000
21,9%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
588.000
7,2%
Rai2
Tg2
1.375.000
12,7%
Rai2
Tg2 Costume e Società
766.000
6,6%
Rai2
Tg2 Medicina 33
688.000
6,1%
Rai3
Tg3
717.000
10,2%
Rai3
FuoriTg
604.000
7,2%
Rai3
Quante storie
491.000
4,7%
Rai3
Passato e presente
336.000
2,9%
Rai3
TgRegione
1.995.000
18,4%
Rai3
Tg3
1.158.000
11,4%
Rete4
Tg4
578.000
8,6%
Rete4
Ore 11 Cronaca
511.000
6,4%
Rete4
Ore 11 Saluti
389.000
4,2%
Italia1
Studio Aperto
1.017.000
11,7%
Italia1
Grande Fratello Vip
590.000
5,7%
Italia1
Sport Mediaset
733.000
6,4%
Italia1
Sport Mediaset Extra
551.000
5,0%
La7
L'aria che tira Oggi
424.000
4,7%
La7
TgLa7
738.000
6,5%
Tv8
4 Ristoranti
179.000
2,0%
Nove
Cash or Trash. Chi offre di più?
205.000
2,4%
Il pomeriggio
Uomini e Donne guida il pomeriggio con 2.203.000 spettatori (24,3%) nella prima parte e 1.923.000 (23,0%) nella seconda. Su Canale5 Forbidden Fruit fa 1.864.000 (18,1%), Tutto per la mia famiglia 1.852.000 (22,5%), Beautiful 1.830.000 (16,6%). Dentro la notizia raccoglie 1.362.000 (17,0%) e 1.324.000 (14,8%).
Su Rai1 La volta buona sale da 1.479.000 (15,2%) a 1.660.000 (19,6%). Il paradiso delle signore segna 1.370.000 (16,9%). Vita in diretta ottiene 1.851.000 spettatori e il 19,1%, dopo un'anteprima a 1.482.000 (18,0%). Su Rai3 Geo arriva a 1.061.000 (11,1%), su Rai2 Ore 14 a 717.000 (7,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.479.000
15,2%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.660.000
19,6%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.370.000
16,9%
Rai1
Tg1
1.093.000
14,0%
Rai1
Vita in diretta. Anteprima
1.482.000
18,0%
Rai1
Vita in diretta
1.851.000
19,1%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.715.000
14,8%
Canale5
Beautiful
1.830.000
16,6%
Canale5
Forbidden Fruit
1.864.000
18,1%
Canale5
Uomini e Donne (prima parte)
2.203.000
24,3%
Canale5
Uomini e Donne (seconda parte)
1.923.000
23,0%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.852.000
22,5%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
1.373.000
17,4%
Canale5
Dentro la notizia (prima parte)
1.362.000
17,0%
Canale5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.324.000
14,8%
Canale5
Dentro la notizia. Saluti
1.333.000
12,7%
Rai2
2 di picche
493.000
4,4%
Rai2
Ore 14
717.000
7,3%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
389.000
4,7%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
476.000
6,1%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
290.000
3,5%
Rai3
Leonardo
699.000
7,3%
Rai3
Aspettando Geo
459.000
5,8%
Rai3
Geo
1.061.000
11,1%
Rete4
La signora in giallo
591.000
5,3%
Rete4
Lo sportello di Forum
680.000
6,9%
Rete4
Diario del giorno
530.000
6,5%
Rete4
Rosamunde Pilcher. L'eredità di nostro padre
411.000
4,4%
Italia1
I Simpson (prima parte)
413.000
4,0%
Italia1
I Simpson (seconda parte)
387.000
4,0%
Italia1
NCIS: Los Angeles
416.000
4,7%
Italia1
The Mentalist
382.000
4,8%
Italia1
The Mentalist
391.000
4,7%
Italia1
Sport Mediaset
297.000
3,2%
Italia1
Grande Fratello Vip
528.000
4,1%
Italia1
Studio Aperto Mag
458.000
3,2%
La7
Tagadà. Anteprima
451.000
4,5%
La7
Tagadà
443.000
5,2%
La7
Taga Focus
354.000
4,5%
La7
La torre di Babele Doc
235.000
2,6%
La7
Ignoto X
322.000
2,3%
Tv8
L'ultima trappola
259.000
2,8%
Tv8
L'eclissi del cuore
136.000
1,7%
Tv8
4 Ristoranti
197.000
1,8%
Nove
The Cage. Prendi e scappa
223.000
2,0%
Nove
The Cage. Prendi e scappa
206.000
2,1%
Nove
Storie criminali
145.000
1,8%
Nove
Little Big Italy
263.000
2,6%
Domande frequenti
Chi ha vinto gli ascolti tv di martedì 20 ottobre 2026?
La prima serata di martedì 20 ottobre 2026 l'ha vinta Rai1 con Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova, seguita da 2.757.000 spettatori e dal 15,3% di share. Zelig 30 su Canale5 si è fermato a 1.802.000 spettatori e al 14,8%, terzo DiMartedì su La7 con il 10,7%.
Quanto ha fatto Zelig 30 martedì 20 ottobre 2026?
Zelig 30, in onda su Canale5 martedì 20 ottobre 2026 con Michelle Hunziker e Ale e Franz, ha raccolto 1.802.000 spettatori e il 14,8% di share in prima serata. Zelig 30 By Night, nella seconda serata, ha ottenuto 632.000 spettatori e il 14,3%, un dato vicino a quello della puntata principale.
Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 20 ottobre 2026?
Martedì 20 ottobre 2026 l'access prime time l'ha vinto La ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale5 con 4.513.000 spettatori e il 21,6% di share. Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1 ha risposto con 4.479.000 spettatori e il 21,3%, appena 34.000 spettatori in meno del quiz Mediaset.
Quanto ha fatto DiMartedì il 20 ottobre 2026?
DiMartedì di Giovanni Floris, su La7 martedì 20 ottobre 2026, ha raccolto 1.640.000 spettatori e il 10,7% di share, terzo programma più visto della prima serata dietro Rai1 e Canale5. La coda DiMartedì Più ha ottenuto 548.000 spettatori e il 9,0%, mentre Otto e mezzo in access aveva fatto l'8,7%.