Martedì 20 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova, raccoglie 2.757.000 spettatori e il 15,3% di share. Zelig 30 su Canale5 si ferma a 1.802.000 e al 14,8%. In access La ruota della fortuna (4.513.000, 21,6%) batte Affari tuoi (4.479.000, 21,3%).

La prima serata

Il duello del martedì sera si chiude con meno di un milione di spettatori a separare le due ammiraglie. Tutto l'amore che resta resta il titolo più visto con 2.757.000 spettatori (15,3%). Su Canale5 Zelig 30, con Michelle Hunziker e il ritorno di Ale e Franz, ottiene 1.802.000 spettatori e il 14,8%.

Terzo gradino per La7: DiMartedì di Giovanni Floris segna 1.640.000 spettatori e il 10,7%. Su Rete4 Verità nascoste di Milo Infante, con una puntata dedicata anche al delitto di Garlasco, arriva a 1.021.000 e all'8,5%. Italia1 con il film Aftermath. In trappola raccoglie 852.000 spettatori (4,9%), Tv8 con X Factor Last Call in chiaro 769.000 (5,9%). Più indietro Filorosso su Rai3, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi (379.000, 2,8%), il concerto dei Negramaro all'Arena di Verona su Rai2 (355.000, 2,5%) e Alive. I sopravvissuti delle Ande sul Nove (189.000, 1,3%).

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Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tutto l'amore che resta 2.757.000 15,3% Canale5 Zelig 30 1.802.000 14,8% La7 DiMartedì 1.640.000 10,7% Rete4 Verità nascoste 1.021.000 8,5% Italia1 Aftermath. In trappola 852.000 4,9% Tv8 X Factor. Last Call 769.000 5,9% Rai3 Filorosso 379.000 2,8% Rai2 Negramaro. Una storia ancora semplice 355.000 2,5% Nove Alive. I sopravvissuti delle Ande 189.000 1,3%

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 tiene 1.081.000 spettatori (8,8%) nella prima parte e 504.000 (7,4%) nella seconda. Zelig 30 By Night su Canale5 ottiene 632.000 spettatori e il 14,3%, DiMartedì Più su La7 548.000 e il 9,0%. Su Rete4 Dalla parte degli animali parte da 272.000 (7,1%), su Italia1 Bus 657 fa 256.000 (3,7%). Tg3 Linea Notte chiude a 169.000 (2,7%), Il Club. Canzoni sotto la pelle su Rai2 a 147.000 (2,3%), il dopo X Factor su Tv8 a 137.000 (3,9%).

Access prime time

La sfida dei giochi la vince Canale5. La ruota della fortuna di Gerry Scotti sale a 4.513.000 spettatori e al 21,6%, preceduta da Gira la ruota con 3.738.000 (18,4%). Affari tuoi di Stefano De Martino risponde con 4.479.000 spettatori e il 21,3%, dopo Cinque minuti a 4.309.000 (21,6%).

Su La7 Otto e mezzo di Lilli Gruber conta 1.828.000 spettatori (8,7%). Un posto al sole su Rai3 fa 1.490.000 (7,1%), 4 di sera su Rete4 1.141.000 (5,6%) nella prima parte. N.C.I.S. su Italia1 tocca 1.100.000 (5,3%).

Rete Programma Spettatori Share Canale5 La ruota della fortuna 4.513.000 21,6% Rai1 Affari tuoi 4.479.000 21,3% Rai1 Cinque minuti 4.309.000 21,6% Canale5 Gira la ruota 3.738.000 18,4% La7 Otto e mezzo 1.828.000 8,7% Rai3 Blob 1.082.000 5,8% Rai3 Fin che la barca va 909.000 4,6% Rai3 Il cavallo e la torre 1.200.000 6,0% Rai3 Un posto al sole 1.490.000 7,1% Rai2 Tg2 1.011.000 5,0% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.141.000 5,6% Rete4 4 di sera (seconda parte) 1.044.000 4,9% Italia1 N.C.I.S. 1.100.000 5,3% Rai2 Tg2 Post 495.000 2,3% Tv8 Foodish 540.000 2,6% Nove Cash or Trash. Chi offre di più? 547.000 2,6%

Il preserale

L'Eredità di Marco Liorni domina la fascia: 2.832.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 4.043.000 (24,1%) nella seconda, con un finale a 4.403.000 e al 24,8%. Caduta libera di Max Giusti si ferma a 1.624.000 (13,7%) e poi a 2.332.000 (15,5%), con un picco finale di 2.814.000 (16,4%).

Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.654.000 spettatori (24,2%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 arriva a 2.600.000 (15,2%) e il Tg3 delle 19 a 1.953.000 (13,6%). Su La7 il TgLa7 delle 20 segna 1.638.000 (8,4%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità (La sfida dei 6) 2.832.000 21,4% Rai1 L'Eredità 4.043.000 24,1% Rai1 Tg1 4.654.000 24,2% Canale5 Caduta libera (prima parte) 1.624.000 13,7% Canale5 Caduta libera 2.332.000 15,5% Canale5 Tg5 (prima parte) 2.449.000 14,7% Canale5 Tg5 (seconda parte) 3.568.000 18,3% Rai3 Tg3 1.953.000 13,6% Rai3 TgRegione 2.600.000 15,2% Rai2 Blue Bloods (prima parte) 626.000 4,2% Rai2 Blue Bloods (seconda parte) 730.000 3,9% Rete4 Tg4 802.000 5,6% Rete4 10 minuti 1.079.000 6,6% Rete4 La Promessa 1.033.000 5,5% Italia1 Studio Aperto 691.000 6,0% Italia1 C.S.I. 503.000 2,7% La7 TgLa7 1.638.000 8,4% Tv8 Foodish 408.000 2,3% Nove Cash or Trash. Chi offre di più? 462.000 2,6%

La mattina

Canale5 resta davanti in quasi tutta la mattina. Mattino Cinque raccoglie 920.000 spettatori (22,6%) e 923.000 (23,1%) nelle due parti, Forum 1.111.000 (17,3%). Su Rai1 il Tg1 delle 8 tocca 1.014.000 (21,8%), UnoMattina 737.000 (18,0%) e Storie italiane 641.000 (15,9%) e poi 812.000 (17,1%).

Su Rai3 Buongiorno Regione fa 544.000 spettatori (12,0%) e Agorà si muove tra il 5,4% e il 6,1%. Ore 11 su Rete4 raccoglie 361.000 (7,5%), I Fatti Vostri su Rai2 398.000 (7,7%) nella prima parte. Su La7 L'aria che tira parte da 252.000 (5,1%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 216.000 12,0% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 556.000 15,0% Rai1 Tg1 1.014.000 21,8% Rai1 UnoMattina 737.000 18,0% Rai1 Storie italiane (prima parte) 641.000 15,9% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 812.000 17,1% Canale5 Prima pagina Tg5 586.000 18,8% Canale5 Tg5 1.044.000 22,7% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 920.000 22,6% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 923.000 23,1% Canale5 Forum 1.111.000 17,3% Rai2 Baywatch 68.000 1,7% Rai2 Baywatch 101.000 2,2% Rai2 Tg2 110.000 2,5% Rai2 Radio2 Social Club 163.000 4,0% Rai2 Tg2 Italia Europa 159.000 3,9% Rai2 Tg2 Flash 203.000 4,7% Rai2 Tg Sport 199.000 4,6% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 398.000 7,7% Rai3 Buongiorno Italia 392.000 10,5% Rai3 Buongiorno Regione 544.000 12,0% Rai3 Agorà (prima parte) 265.000 6,1% Rai3 Agorà (seconda parte) 207.000 5,4% Rai3 Agorà (terza parte) 231.000 5,8% Rai3 Elisir (prima parte) 208.000 4,9% Rai3 Elisir (seconda parte) 293.000 6,0% Rete4 4 di sera 58.000 2,7% Rete4 4 di sera 128.000 4,4% Rete4 La Promessa 181.000 4,4% Rete4 Terra amara 218.000 4,8% Rete4 Segreti di famiglia 172.000 4,2% Rete4 Tempesta d'amore 209.000 5,2% Rete4 Ore 11 361.000 7,5% Italia1 Walker Texas Ranger 77.000 2,1% Italia1 Walker Texas Ranger 96.000 2,1% Italia1 Chicago Med 91.000 2,1% Italia1 Chicago Med 134.000 3,4% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali 192.000 4,5% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali 281.000 4,8% La7 Omnibus News 129.000 3,3% La7 TgLa7 191.000 4,2% La7 Meteo 264.000 5,6% La7 Omnibus Dibattito 227.000 5,3% La7 Coffee Break 165.000 4,1% La7 L'aria che tira 252.000 5,1% Tv8 Quattro matrimoni 44.000 1,0% Tv8 Quattro matrimoni 48.000 1,2% Tv8 Quattro matrimoni 68.000 1,5% Nove Cash or Trash. Chi offre di più? 84.000 1,8%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.087.000 spettatori e il 26,8%, seguito da Tg1 Economia a 2.395.000 (21,5%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.408.000 spettatori (21,9%). È sempre mezzogiorno fa 1.480.000 (16,9%).

Il TgRegione delle 14 su Rai3 arriva a 1.995.000 (18,4%), il Tg2 delle 13 a 1.375.000 (12,7%). Studio Aperto su Italia1 conta 1.017.000 spettatori (11,7%), il Tg4 578.000 (8,6%), il TgLa7 delle 13.30 738.000 (6,5%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.480.000 16,9% Rai1 Tg1 3.087.000 26,8% Rai1 Tg1 Economia 2.395.000 21,5% Canale5 Tg5 2.408.000 21,9% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 588.000 7,2% Rai2 Tg2 1.375.000 12,7% Rai2 Tg2 Costume e Società 766.000 6,6% Rai2 Tg2 Medicina 33 688.000 6,1% Rai3 Tg3 717.000 10,2% Rai3 FuoriTg 604.000 7,2% Rai3 Quante storie 491.000 4,7% Rai3 Passato e presente 336.000 2,9% Rai3 TgRegione 1.995.000 18,4% Rai3 Tg3 1.158.000 11,4% Rete4 Tg4 578.000 8,6% Rete4 Ore 11 Cronaca 511.000 6,4% Rete4 Ore 11 Saluti 389.000 4,2% Italia1 Studio Aperto 1.017.000 11,7% Italia1 Grande Fratello Vip 590.000 5,7% Italia1 Sport Mediaset 733.000 6,4% Italia1 Sport Mediaset Extra 551.000 5,0% La7 L'aria che tira Oggi 424.000 4,7% La7 TgLa7 738.000 6,5% Tv8 4 Ristoranti 179.000 2,0% Nove Cash or Trash. Chi offre di più? 205.000 2,4%

Il pomeriggio

Uomini e Donne guida il pomeriggio con 2.203.000 spettatori (24,3%) nella prima parte e 1.923.000 (23,0%) nella seconda. Su Canale5 Forbidden Fruit fa 1.864.000 (18,1%), Tutto per la mia famiglia 1.852.000 (22,5%), Beautiful 1.830.000 (16,6%). Dentro la notizia raccoglie 1.362.000 (17,0%) e 1.324.000 (14,8%).

Su Rai1 La volta buona sale da 1.479.000 (15,2%) a 1.660.000 (19,6%). Il paradiso delle signore segna 1.370.000 (16,9%). Vita in diretta ottiene 1.851.000 spettatori e il 19,1%, dopo un'anteprima a 1.482.000 (18,0%). Su Rai3 Geo arriva a 1.061.000 (11,1%), su Rai2 Ore 14 a 717.000 (7,3%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.479.000 15,2% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.660.000 19,6% Rai1 Il paradiso delle signore 1.370.000 16,9% Rai1 Tg1 1.093.000 14,0% Rai1 Vita in diretta. Anteprima 1.482.000 18,0% Rai1 Vita in diretta 1.851.000 19,1% Canale5 Grande Fratello Vip 1.715.000 14,8% Canale5 Beautiful 1.830.000 16,6% Canale5 Forbidden Fruit 1.864.000 18,1% Canale5 Uomini e Donne (prima parte) 2.203.000 24,3% Canale5 Uomini e Donne (seconda parte) 1.923.000 23,0% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.852.000 22,5% Canale5 Amici di Maria De Filippi 1.373.000 17,4% Canale5 Dentro la notizia (prima parte) 1.362.000 17,0% Canale5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.324.000 14,8% Canale5 Dentro la notizia. Saluti 1.333.000 12,7% Rai2 2 di picche 493.000 4,4% Rai2 Ore 14 717.000 7,3% Rai2 BellaMa' (prima parte) 389.000 4,7% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 476.000 6,1% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 290.000 3,5% Rai3 Leonardo 699.000 7,3% Rai3 Aspettando Geo 459.000 5,8% Rai3 Geo 1.061.000 11,1% Rete4 La signora in giallo 591.000 5,3% Rete4 Lo sportello di Forum 680.000 6,9% Rete4 Diario del giorno 530.000 6,5% Rete4 Rosamunde Pilcher. L'eredità di nostro padre 411.000 4,4% Italia1 I Simpson (prima parte) 413.000 4,0% Italia1 I Simpson (seconda parte) 387.000 4,0% Italia1 NCIS: Los Angeles 416.000 4,7% Italia1 The Mentalist 382.000 4,8% Italia1 The Mentalist 391.000 4,7% Italia1 Sport Mediaset 297.000 3,2% Italia1 Grande Fratello Vip 528.000 4,1% Italia1 Studio Aperto Mag 458.000 3,2% La7 Tagadà. Anteprima 451.000 4,5% La7 Tagadà 443.000 5,2% La7 Taga Focus 354.000 4,5% La7 La torre di Babele Doc 235.000 2,6% La7 Ignoto X 322.000 2,3% Tv8 L'ultima trappola 259.000 2,8% Tv8 L'eclissi del cuore 136.000 1,7% Tv8 4 Ristoranti 197.000 1,8% Nove The Cage. Prendi e scappa 223.000 2,0% Nove The Cage. Prendi e scappa 206.000 2,1% Nove Storie criminali 145.000 1,8% Nove Little Big Italy 263.000 2,6%

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti tv di martedì 20 ottobre 2026?

La prima serata di martedì 20 ottobre 2026 l'ha vinta Rai1 con Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova, seguita da 2.757.000 spettatori e dal 15,3% di share. Zelig 30 su Canale5 si è fermato a 1.802.000 spettatori e al 14,8%, terzo DiMartedì su La7 con il 10,7%.

Quanto ha fatto Zelig 30 martedì 20 ottobre 2026?

Zelig 30, in onda su Canale5 martedì 20 ottobre 2026 con Michelle Hunziker e Ale e Franz, ha raccolto 1.802.000 spettatori e il 14,8% di share in prima serata. Zelig 30 By Night, nella seconda serata, ha ottenuto 632.000 spettatori e il 14,3%, un dato vicino a quello della puntata principale.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 20 ottobre 2026?

Martedì 20 ottobre 2026 l'access prime time l'ha vinto La ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale5 con 4.513.000 spettatori e il 21,6% di share. Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1 ha risposto con 4.479.000 spettatori e il 21,3%, appena 34.000 spettatori in meno del quiz Mediaset.

Quanto ha fatto DiMartedì il 20 ottobre 2026?

DiMartedì di Giovanni Floris, su La7 martedì 20 ottobre 2026, ha raccolto 1.640.000 spettatori e il 10,7% di share, terzo programma più visto della prima serata dietro Rai1 e Canale5. La coda DiMartedì Più ha ottenuto 548.000 spettatori e il 9,0%, mentre Otto e mezzo in access aveva fatto l'8,7%.