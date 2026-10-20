Lunedì 19 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: I casi di Teresa Battaglia 3, con Elena Sofia Ricci, raccoglie 3.355.000 spettatori e il 21% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si ferma a 1.870.000 e al 17,3%. Nel preserale L'Eredità riparte con Marco Liorni a 4.177.000 spettatori e al 25%.

La prima serata

Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, la serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti: 3.355.000 spettatori e 21% di share. Canale 5 risponde con l'undicesima diretta del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, seguito da 1.870.000 spettatori (17,3%). Sul terzo gradino c'è Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai3, con 1.075.000 spettatori e il 7,6%, in una puntata tornata sul delitto di Garlasco. Italia 1 porta il film G20, con Viola Davis, a 1.034.000 spettatori (6,1%).

La sfida tra i talk vede Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 a 737.000 spettatori e al 6,1%. Su La7 va in onda la prima puntata di M. Il figlio del secolo, la serie di Joe Wright con Luca Marinelli: 790.000 spettatori e 4,8%. Bella partenza per la nuova edizione di GialappaShow su Tv8, con il Mago Forest al timone: 755.000 spettatori e 5,2%. Su Nove Little Big Italy con Francesco Panella fa 494.000 spettatori (2,9%), mentre Rai2 resta in coda con Formidabile!, il racconto della storia della rete condotto da Elenoire Casalegno: 294.000 spettatori e 1,9%.

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Rete Programma Spettatori Share Rai1 I casi di Teresa Battaglia 3 3.355.000 21,0% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.870.000 17,3% Rai3 Lo Stato delle Cose 1.075.000 7,6% Italia 1 G20 1.034.000 6,1% La7 M. Il figlio del secolo 790.000 4,8% Tv8 GialappaShow 755.000 5,2% Rete 4 Quarta Repubblica 737.000 6,1% Nove Little Big Italy 494.000 2,9% Rai2 Formidabile! 294.000 1,9%

In seconda serata Cose Nostre su Rai1 raccoglie 1.201.000 spettatori e il 12,4%. Su Canale 5 GF Vip Night ottiene 674.000 spettatori con il 20,6%, seguito da GF Vip Live a 483.000 (16,4%). Su Italia 1 Cold Case e Sport Mediaset Monday Night totalizzano 377.000 spettatori (4,5%), Tg3 Linea Notte fa 375.000 (6,3%) e Il Processo del Lunedì su Rai2 si attesta a 273.000 (2,7%). Su Rai1 La Nottatanza chiude con 245.000 spettatori e il 6,8%.

Access prime time

Stefano De Martino vince ancora la fascia: Affari Tuoi porta Rai1 a 4.661.000 spettatori e al 22,6%, preceduto da Cinque Minuti con 4.294.000 (21,6%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.392.000 spettatori e il 21,4%, dopo i 3.505.000 (17,4%) di Gira la Ruota. Su La7 Otto e Mezzo supera i due milioni, mentre Un Posto al Sole tiene Rai3 al 7%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Affari Tuoi 4.661.000 22,6% Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.392.000 21,4% Rai1 Cinque Minuti 4.294.000 21,6% Canale 5 Gira la Ruota 3.505.000 17,4% La7 Otto e Mezzo 2.057.000 9,9% Rai3 Un Posto al Sole 1.452.000 7,0% Rete 4 4 di Sera (prima parte) 1.253.000 6,2% Rete 4 4 di Sera (seconda parte) 1.153.000 5,6% Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.145.000 5,8% Italia 1 NCIS 1.109.000 5,4% Rai2 Tg2 1.006.000 5,0% Nove Cash or Trash 534.000 2,6% Rai2 Tg2 Post 535.000 2,6% Tv8 Foodish 442.000 2,3%

Il preserale

Serata di ritorni su Rai1: L'Eredità riprende il suo posto dopo la lunga stagione estiva di Reazione a Catena e, con Marco Liorni, raccoglie 4.177.000 spettatori e il 25%, con la sfida finale a 4.536.000 (26%). La Sfida dei 7 aveva aperto con 2.929.000 spettatori (22,7%). Su Canale 5 Caduta Libera di Max Giusti si ferma a 2.387.000 spettatori e al 16%, dopo una prima parte da 1.552.000 (14,3%). Il Tg1 delle 20 fa 4.838.000 spettatori e il 25,5%, il TgLa7 1.698.000 (8,8%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 L'Eredità: La Sfida dei 7 2.929.000 22,7% Rai1 L'Eredità 4.177.000 25,0% Canale 5 Caduta Libera (prima parte) 1.552.000 14,3% Canale 5 Caduta Libera 2.387.000 16,0% Rai3 Tg3 2.069.000 14,5% Rai3 TgRegione 2.772.000 16,4% Rai3 Blob 1.067.000 5,8% Rai3 Fin che la Barca Va 927.000 4,8% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 641.000 4,3% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 780.000 4,3% Rete 4 Tg4 821.000 5,8% Rete 4 10 Minuti 1.047.000 6,5% Rete 4 La Promessa 1.065.000 5,7% Italia 1 Studio Aperto 600.000 5,8% Italia 1 Grande Fratello Vip 465.000 3,8% Italia 1 Studio Aperto Mag 327.000 2,3% Italia 1 C.S.I. 492.000 2,7% La7 Ignoto X 298.000 2,2% Nove Cash or Trash 452.000 2,5% Rai1 Tg1 4.838.000 25,5% La7 TgLa7 1.698.000 8,8%

La mattina

Rai1 apre con UnoMattina News (255.000 e 14,7% nella prima parte, 634.000 e 17,5% nella seconda) e porta il Tg1 delle 8 a 1.095.000 spettatori (23,9%). UnoMattina raccoglie 861.000 spettatori e il 20,6%, Storie Italiane 686.000 (18,1%) e 789.000 (17,5%). Su Canale 5 Prima Pagina Tg5 fa 575.000 spettatori (18,9%), il Tg5 delle 8 1.052.000 (23%) e Mattino Cinque 853.000 (20,3%) e 734.000 (19,3%). Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione superano l'11,5%, su Rete 4 Ore 11 arriva al 7,4% e su La7 L'Aria che Tira tocca il 5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 255.000 14,7% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 634.000 17,5% Rai1 Tg1 1.095.000 23,9% Rai1 UnoMattina 861.000 20,6% Rai1 Storie Italiane (prima parte) 686.000 18,1% Rai1 Storie Italiane (seconda parte) 789.000 17,5% Canale 5 Prima Pagina Tg5 575.000 18,9% Canale 5 Tg5 1.052.000 23,0% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 853.000 20,3% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 734.000 19,3% Rai2 Baywatch (primo episodio) 48.000 1,2% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 85.000 1,9% Rai2 Tg2 118.000 2,6% Rai2 Radio2 Social Club 155.000 3,8% Rai2 Tg2 Italia Europa 173.000 4,5% Rai2 Tg2 Flash 183.000 4,6% Rai2 Tg Sport 178.000 4,3% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 333.000 6,6% Rai3 Buongiorno Italia 429.000 11,5% Rai3 Buongiorno Regione 500.000 11,7% Rai3 Agorà (prima parte) 260.000 5,9% Rai3 Agorà (seconda parte) 171.000 4,4% Rai3 Agorà (terza parte) 198.000 5,2% Rai3 Elisir (prima parte) 190.000 4,9% Rai3 Elisir (seconda parte) 299.000 6,3% Rete 4 Realpolitik (prima parte) 61.000 2,9% Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 72.000 2,5% Rete 4 La Promessa 177.000 4,3% Rete 4 Terra Amara 200.000 4,5% Rete 4 Segreti di Famiglia 134.000 3,2% Rete 4 Tempesta d'Amore 181.000 4,8% Rete 4 Ore 11 344.000 7,4% Italia 1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 58.000 1,6% Italia 1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 78.000 1,8% Italia 1 Chicago Med (primo episodio) 88.000 2,0% Italia 1 Chicago Med (secondo episodio) 108.000 2,8% Italia 1 Law & Order: SVU (primo episodio) 161.000 4,1% Italia 1 Law & Order: SVU (secondo episodio) 260.000 4,6% La7 Omnibus News 128.000 3,3% La7 TgLa7 203.000 4,7% La7 Meteo 217.000 5,0% La7 Omnibus Dibattito 218.000 5,0% La7 Coffee Break 186.000 4,9% La7 L'Aria che Tira 238.000 5,0%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il più visto della fascia con 3.013.000 spettatori e il 25,9%, seguito da Tg1 Economia a 2.370.000 (20,8%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.495.000 spettatori e il 22,5%. È Sempre Mezzogiorno! fa 1.448.000 spettatori (16,5%) e Forum su Canale 5 1.123.000 (17,6%). Il TgRegione delle 14 sfiora i 2,3 milioni con il 20,3%, il Tg2 delle 13 arriva a 1.451.000 (13,3%) e Studio Aperto a 967.000 (10,8%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È Sempre Mezzogiorno! 1.448.000 16,5% Rai1 Tg1 3.013.000 25,9% Rai1 Tg1 Economia 2.370.000 20,8% Canale 5 Forum 1.123.000 17,6% Canale 5 Tg5 2.495.000 22,5% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 620.000 7,4% Rai2 Tg2 1.451.000 13,3% Rai2 Tg2 Costume e Società 863.000 7,4% Rai2 Tg2 Medicina 33 756.000 6,6% Rai3 Tg3 802.000 11,5% Rai3 FuoriTg 654.000 7,6% Rai3 Quante Storie 518.000 5,0% Rai3 Passato e Presente 393.000 3,4% Rai3 TgRegione 2.268.000 20,3% Rai3 Tg3 1.313.000 12,3% Rai3 Leonardo 796.000 8,0% Rete 4 Tg4 564.000 8,6% Rete 4 Ore 11 Cronaca 466.000 5,7% Rete 4 Ore 11 Saluti 449.000 4,7% Rete 4 La Signora in Giallo 657.000 5,8% Italia 1 Studio Aperto 967.000 10,8% Italia 1 Grande Fratello Vip 660.000 6,4% Italia 1 Sport Mediaset 900.000 7,8% La7 L'Aria che Tira Oggi 432.000 4,8% La7 TgLa7 747.000 6,5%

Il pomeriggio

Su Canale 5 il blocco di Maria De Filippi resta il più forte: Uomini e Donne fa 2.046.000 spettatori (22,4%) e 1.858.000 (23,7%), Tutto per la mia Famiglia 1.858.000 (23,8%), Amici 1.435.000 (19,5%). Prima ancora Forbidden Fruit supera i due milioni con il 19,1%. Su Rai1 La Volta Buona raccoglie 1.453.000 (14,4%) e 1.574.000 (19,3%), Il Paradiso delle Signore 1.356.000 (17,7%). Vita in diretta vince il confronto della fascia con 1.855.000 spettatori e il 20,8%, contro i 1.397.000 (19,1%) e 1.457.000 (17,6%) di Dentro la Notizia.

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 Grande Fratello Vip 1.841.000 15,8% Canale 5 Beautiful 1.868.000 16,6% Canale 5 Forbidden Fruit 2.061.000 19,1% Canale 5 Uomini e Donne (prima parte) 2.046.000 22,4% Canale 5 Uomini e Donne (seconda parte) 1.858.000 23,7% Canale 5 Tutto per la mia Famiglia 1.858.000 23,8% Canale 5 Amici di Maria De Filippi 1.435.000 19,5% Canale 5 Dentro la Notizia (prima parte) 1.397.000 19,1% Canale 5 Dentro la Notizia (seconda parte) 1.457.000 17,6% Canale 5 Dentro la Notizia (saluti) 1.335.000 14,0% Rai1 La Volta Buona (prima parte) 1.453.000 14,4% Rai1 La Volta Buona (seconda parte) 1.574.000 19,3% Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.356.000 17,7% Rai1 Tg1 1.019.000 14,4% Rai1 Vita in diretta (anteprima) 1.502.000 19,9% Rai1 Vita in diretta 1.855.000 20,8% Rai2 2 di Picche 653.000 5,7% Rai2 Ore 14 806.000 7,8% Rai2 BellaMa' (prima parte) 562.000 7,0% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 586.000 8,1% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 301.000 3,9% Rai2 Tg2 342.000 3,6% Rai2 Tg Sport 423.000 3,9% Rai3 Caffè Italia 183.000 2,3% Rai3 sVista 128.000 1,6% Rai3 Aspettando Geo 399.000 5,4% Rai3 Geo 895.000 9,9% Rete 4 Lo Sportello di Forum 727.000 7,1% Rete 4 Diario del Giorno 602.000 7,7% Rete 4 Rosamunde Pilcher: La Lettera 373.000 4,4% Italia 1 Sport Mediaset Extra 501.000 4,4% Italia 1 I Simpson (prima parte) 491.000 4,5% Italia 1 I Simpson (seconda parte) 362.000 3,6% Italia 1 NCIS: Los Angeles 292.000 3,4% Italia 1 The Mentalist (primo episodio) 273.000 3,6% Italia 1 The Mentalist (secondo episodio) 309.000 4,0% La7 Tagadà: Anteprima 502.000 4,8% La7 Tagadà 411.000 5,0% La7 Taga #Focus 311.000 4,3% La7 La Torre di Babele Doc 186.000 2,2%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di lunedì 19 ottobre 2026?

La prima serata di lunedì 19 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con I casi di Teresa Battaglia 3: la serie con Elena Sofia Ricci ha raccolto 3.355.000 spettatori e il 21% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.870.000 spettatori e al 17,3%.

Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 19 ottobre 2026?

L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 lunedì 19 ottobre 2026, ha ottenuto 1.870.000 spettatori e il 17,3% di share. In seconda serata GF Vip Night ha raccolto 674.000 spettatori con il 20,6%, GF Vip Live 483.000 con il 16,4%.

Com'è andato il ritorno de L'Eredità con Marco Liorni?

Lunedì 19 ottobre 2026 L'Eredità è tornata nel preserale di Rai1 con Marco Liorni dopo la stagione estiva di Reazione a Catena: 4.177.000 spettatori e il 25% di share, con la sfida finale a 4.536.000. Caduta Libera su Canale 5 si è fermata a 2.387.000 spettatori e al 16%.

Chi ha vinto l'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 19 ottobre?

Lunedì 19 ottobre 2026 l'access prime time è andato ad Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai1, con 4.661.000 spettatori e il 22,6% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha risposto con 4.392.000 spettatori e il 21,4%, a una distanza di circa 270.000 spettatori.