Ascolti tv di lunedì 19 ottobre 2026: I casi di Teresa Battaglia vince con il 21%, L'Eredità riparte al 25%
Elena Sofia Ricci tiene Rai1 sopra i 3,3 milioni e stacca il Grande Fratello Vip, mentre Marco Liorni torna nel preserale con oltre 4,1 milioni di spettatori.
Lunedì 19 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: I casi di Teresa Battaglia 3, con Elena Sofia Ricci, raccoglie 3.355.000 spettatori e il 21% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si ferma a 1.870.000 e al 17,3%. Nel preserale L'Eredità riparte con Marco Liorni a 4.177.000 spettatori e al 25%.
La prima serata
Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, la serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti: 3.355.000 spettatori e 21% di share. Canale 5 risponde con l'undicesima diretta del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, seguito da 1.870.000 spettatori (17,3%). Sul terzo gradino c'è Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai3, con 1.075.000 spettatori e il 7,6%, in una puntata tornata sul delitto di Garlasco. Italia 1 porta il film G20, con Viola Davis, a 1.034.000 spettatori (6,1%).
La sfida tra i talk vede Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 a 737.000 spettatori e al 6,1%. Su La7 va in onda la prima puntata di M. Il figlio del secolo, la serie di Joe Wright con Luca Marinelli: 790.000 spettatori e 4,8%. Bella partenza per la nuova edizione di GialappaShow su Tv8, con il Mago Forest al timone: 755.000 spettatori e 5,2%. Su Nove Little Big Italy con Francesco Panella fa 494.000 spettatori (2,9%), mentre Rai2 resta in coda con Formidabile!, il racconto della storia della rete condotto da Elenoire Casalegno: 294.000 spettatori e 1,9%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
I casi di Teresa Battaglia 3
3.355.000
21,0%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.870.000
17,3%
Rai3
Lo Stato delle Cose
1.075.000
7,6%
Italia 1
G20
1.034.000
6,1%
La7
M. Il figlio del secolo
790.000
4,8%
Tv8
GialappaShow
755.000
5,2%
Rete 4
Quarta Repubblica
737.000
6,1%
Nove
Little Big Italy
494.000
2,9%
Rai2
Formidabile!
294.000
1,9%
In seconda serata Cose Nostre su Rai1 raccoglie 1.201.000 spettatori e il 12,4%. Su Canale 5 GF Vip Night ottiene 674.000 spettatori con il 20,6%, seguito da GF Vip Live a 483.000 (16,4%). Su Italia 1 Cold Case e Sport Mediaset Monday Night totalizzano 377.000 spettatori (4,5%), Tg3 Linea Notte fa 375.000 (6,3%) e Il Processo del Lunedì su Rai2 si attesta a 273.000 (2,7%). Su Rai1 La Nottatanza chiude con 245.000 spettatori e il 6,8%.
Access prime time
Stefano De Martino vince ancora la fascia: Affari Tuoi porta Rai1 a 4.661.000 spettatori e al 22,6%, preceduto da Cinque Minuti con 4.294.000 (21,6%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti risponde con 4.392.000 spettatori e il 21,4%, dopo i 3.505.000 (17,4%) di Gira la Ruota. Su La7 Otto e Mezzo supera i due milioni, mentre Un Posto al Sole tiene Rai3 al 7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Affari Tuoi
4.661.000
22,6%
Canale 5
La Ruota della Fortuna
4.392.000
21,4%
Rai1
Cinque Minuti
4.294.000
21,6%
Canale 5
Gira la Ruota
3.505.000
17,4%
La7
Otto e Mezzo
2.057.000
9,9%
Rai3
Un Posto al Sole
1.452.000
7,0%
Rete 4
4 di Sera (prima parte)
1.253.000
6,2%
Rete 4
4 di Sera (seconda parte)
1.153.000
5,6%
Rai3
Il Cavallo e la Torre
1.145.000
5,8%
Italia 1
NCIS
1.109.000
5,4%
Rai2
Tg2
1.006.000
5,0%
Nove
Cash or Trash
534.000
2,6%
Rai2
Tg2 Post
535.000
2,6%
Tv8
Foodish
442.000
2,3%
Il preserale
Serata di ritorni su Rai1: L'Eredità riprende il suo posto dopo la lunga stagione estiva di Reazione a Catena e, con Marco Liorni, raccoglie 4.177.000 spettatori e il 25%, con la sfida finale a 4.536.000 (26%). La Sfida dei 7 aveva aperto con 2.929.000 spettatori (22,7%). Su Canale 5 Caduta Libera di Max Giusti si ferma a 2.387.000 spettatori e al 16%, dopo una prima parte da 1.552.000 (14,3%). Il Tg1 delle 20 fa 4.838.000 spettatori e il 25,5%, il TgLa7 1.698.000 (8,8%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
L'Eredità: La Sfida dei 7
2.929.000
22,7%
Rai1
L'Eredità
4.177.000
25,0%
Canale 5
Caduta Libera (prima parte)
1.552.000
14,3%
Canale 5
Caduta Libera
2.387.000
16,0%
Rai3
Tg3
2.069.000
14,5%
Rai3
TgRegione
2.772.000
16,4%
Rai3
Blob
1.067.000
5,8%
Rai3
Fin che la Barca Va
927.000
4,8%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
641.000
4,3%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
780.000
4,3%
Rete 4
Tg4
821.000
5,8%
Rete 4
10 Minuti
1.047.000
6,5%
Rete 4
La Promessa
1.065.000
5,7%
Italia 1
Studio Aperto
600.000
5,8%
Italia 1
Grande Fratello Vip
465.000
3,8%
Italia 1
Studio Aperto Mag
327.000
2,3%
Italia 1
C.S.I.
492.000
2,7%
La7
Ignoto X
298.000
2,2%
Nove
Cash or Trash
452.000
2,5%
Rai1
Tg1
4.838.000
25,5%
La7
TgLa7
1.698.000
8,8%
La mattina
Rai1 apre con UnoMattina News (255.000 e 14,7% nella prima parte, 634.000 e 17,5% nella seconda) e porta il Tg1 delle 8 a 1.095.000 spettatori (23,9%). UnoMattina raccoglie 861.000 spettatori e il 20,6%, Storie Italiane 686.000 (18,1%) e 789.000 (17,5%). Su Canale 5 Prima Pagina Tg5 fa 575.000 spettatori (18,9%), il Tg5 delle 8 1.052.000 (23%) e Mattino Cinque 853.000 (20,3%) e 734.000 (19,3%). Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione superano l'11,5%, su Rete 4 Ore 11 arriva al 7,4% e su La7 L'Aria che Tira tocca il 5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
255.000
14,7%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
634.000
17,5%
Rai1
Tg1
1.095.000
23,9%
Rai1
UnoMattina
861.000
20,6%
Rai1
Storie Italiane (prima parte)
686.000
18,1%
Rai1
Storie Italiane (seconda parte)
789.000
17,5%
Canale 5
Prima Pagina Tg5
575.000
18,9%
Canale 5
Tg5
1.052.000
23,0%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
853.000
20,3%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
734.000
19,3%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
48.000
1,2%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
85.000
1,9%
Rai2
Tg2
118.000
2,6%
Rai2
Radio2 Social Club
155.000
3,8%
Rai2
Tg2 Italia Europa
173.000
4,5%
Rai2
Tg2 Flash
183.000
4,6%
Rai2
Tg Sport
178.000
4,3%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
333.000
6,6%
Rai3
Buongiorno Italia
429.000
11,5%
Rai3
Buongiorno Regione
500.000
11,7%
Rai3
Agorà (prima parte)
260.000
5,9%
Rai3
Agorà (seconda parte)
171.000
4,4%
Rai3
Agorà (terza parte)
198.000
5,2%
Rai3
Elisir (prima parte)
190.000
4,9%
Rai3
Elisir (seconda parte)
299.000
6,3%
Rete 4
Realpolitik (prima parte)
61.000
2,9%
Rete 4
Realpolitik (seconda parte)
72.000
2,5%
Rete 4
La Promessa
177.000
4,3%
Rete 4
Terra Amara
200.000
4,5%
Rete 4
Segreti di Famiglia
134.000
3,2%
Rete 4
Tempesta d'Amore
181.000
4,8%
Rete 4
Ore 11
344.000
7,4%
Italia 1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
58.000
1,6%
Italia 1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
78.000
1,8%
Italia 1
Chicago Med (primo episodio)
88.000
2,0%
Italia 1
Chicago Med (secondo episodio)
108.000
2,8%
Italia 1
Law & Order: SVU (primo episodio)
161.000
4,1%
Italia 1
Law & Order: SVU (secondo episodio)
260.000
4,6%
La7
Omnibus News
128.000
3,3%
La7
TgLa7
203.000
4,7%
La7
Meteo
217.000
5,0%
La7
Omnibus Dibattito
218.000
5,0%
La7
Coffee Break
186.000
4,9%
La7
L'Aria che Tira
238.000
5,0%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il più visto della fascia con 3.013.000 spettatori e il 25,9%, seguito da Tg1 Economia a 2.370.000 (20,8%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.495.000 spettatori e il 22,5%. È Sempre Mezzogiorno! fa 1.448.000 spettatori (16,5%) e Forum su Canale 5 1.123.000 (17,6%). Il TgRegione delle 14 sfiora i 2,3 milioni con il 20,3%, il Tg2 delle 13 arriva a 1.451.000 (13,3%) e Studio Aperto a 967.000 (10,8%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È Sempre Mezzogiorno!
1.448.000
16,5%
Rai1
Tg1
3.013.000
25,9%
Rai1
Tg1 Economia
2.370.000
20,8%
Canale 5
Forum
1.123.000
17,6%
Canale 5
Tg5
2.495.000
22,5%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
620.000
7,4%
Rai2
Tg2
1.451.000
13,3%
Rai2
Tg2 Costume e Società
863.000
7,4%
Rai2
Tg2 Medicina 33
756.000
6,6%
Rai3
Tg3
802.000
11,5%
Rai3
FuoriTg
654.000
7,6%
Rai3
Quante Storie
518.000
5,0%
Rai3
Passato e Presente
393.000
3,4%
Rai3
TgRegione
2.268.000
20,3%
Rai3
Tg3
1.313.000
12,3%
Rai3
Leonardo
796.000
8,0%
Rete 4
Tg4
564.000
8,6%
Rete 4
Ore 11 Cronaca
466.000
5,7%
Rete 4
Ore 11 Saluti
449.000
4,7%
Rete 4
La Signora in Giallo
657.000
5,8%
Italia 1
Studio Aperto
967.000
10,8%
Italia 1
Grande Fratello Vip
660.000
6,4%
Italia 1
Sport Mediaset
900.000
7,8%
La7
L'Aria che Tira Oggi
432.000
4,8%
La7
TgLa7
747.000
6,5%
Il pomeriggio
Su Canale 5 il blocco di Maria De Filippi resta il più forte: Uomini e Donne fa 2.046.000 spettatori (22,4%) e 1.858.000 (23,7%), Tutto per la mia Famiglia 1.858.000 (23,8%), Amici 1.435.000 (19,5%). Prima ancora Forbidden Fruit supera i due milioni con il 19,1%. Su Rai1 La Volta Buona raccoglie 1.453.000 (14,4%) e 1.574.000 (19,3%), Il Paradiso delle Signore 1.356.000 (17,7%). Vita in diretta vince il confronto della fascia con 1.855.000 spettatori e il 20,8%, contro i 1.397.000 (19,1%) e 1.457.000 (17,6%) di Dentro la Notizia.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.841.000
15,8%
Canale 5
Beautiful
1.868.000
16,6%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.061.000
19,1%
Canale 5
Uomini e Donne (prima parte)
2.046.000
22,4%
Canale 5
Uomini e Donne (seconda parte)
1.858.000
23,7%
Canale 5
Tutto per la mia Famiglia
1.858.000
23,8%
Canale 5
Amici di Maria De Filippi
1.435.000
19,5%
Canale 5
Dentro la Notizia (prima parte)
1.397.000
19,1%
Canale 5
Dentro la Notizia (seconda parte)
1.457.000
17,6%
Canale 5
Dentro la Notizia (saluti)
1.335.000
14,0%
Rai1
La Volta Buona (prima parte)
1.453.000
14,4%
Rai1
La Volta Buona (seconda parte)
1.574.000
19,3%
Rai1
Il Paradiso delle Signore
1.356.000
17,7%
Rai1
Tg1
1.019.000
14,4%
Rai1
Vita in diretta (anteprima)
1.502.000
19,9%
Rai1
Vita in diretta
1.855.000
20,8%
Rai2
2 di Picche
653.000
5,7%
Rai2
Ore 14
806.000
7,8%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
562.000
7,0%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
586.000
8,1%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
301.000
3,9%
Rai2
Tg2
342.000
3,6%
Rai2
Tg Sport
423.000
3,9%
Rai3
Caffè Italia
183.000
2,3%
Rai3
sVista
128.000
1,6%
Rai3
Aspettando Geo
399.000
5,4%
Rai3
Geo
895.000
9,9%
Rete 4
Lo Sportello di Forum
727.000
7,1%
Rete 4
Diario del Giorno
602.000
7,7%
Rete 4
Rosamunde Pilcher: La Lettera
373.000
4,4%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
501.000
4,4%
Italia 1
I Simpson (prima parte)
491.000
4,5%
Italia 1
I Simpson (seconda parte)
362.000
3,6%
Italia 1
NCIS: Los Angeles
292.000
3,4%
Italia 1
The Mentalist (primo episodio)
273.000
3,6%
Italia 1
The Mentalist (secondo episodio)
309.000
4,0%
La7
Tagadà: Anteprima
502.000
4,8%
La7
Tagadà
411.000
5,0%
La7
Taga #Focus
311.000
4,3%
La7
La Torre di Babele Doc
186.000
2,2%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di lunedì 19 ottobre 2026?
La prima serata di lunedì 19 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con I casi di Teresa Battaglia 3: la serie con Elena Sofia Ricci ha raccolto 3.355.000 spettatori e il 21% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.870.000 spettatori e al 17,3%.
Quanto ha fatto il Grande Fratello Vip il 19 ottobre 2026?
L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 lunedì 19 ottobre 2026, ha ottenuto 1.870.000 spettatori e il 17,3% di share. In seconda serata GF Vip Night ha raccolto 674.000 spettatori con il 20,6%, GF Vip Live 483.000 con il 16,4%.
Com'è andato il ritorno de L'Eredità con Marco Liorni?
Lunedì 19 ottobre 2026 L'Eredità è tornata nel preserale di Rai1 con Marco Liorni dopo la stagione estiva di Reazione a Catena: 4.177.000 spettatori e il 25% di share, con la sfida finale a 4.536.000. Caduta Libera su Canale 5 si è fermata a 2.387.000 spettatori e al 16%.
Chi ha vinto l'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 19 ottobre?
Lunedì 19 ottobre 2026 l'access prime time è andato ad Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai1, con 4.661.000 spettatori e il 22,6% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha risposto con 4.392.000 spettatori e il 21,4%, a una distanza di circa 270.000 spettatori.