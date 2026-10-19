Su Rai1 il blitz di Fiorello è il programma più visto della giornata, in prima serata Giulio Cesare batte Racconto di una notte e Che tempo che fa.

Domenica 18 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con Alberto Angela racconta Giulio Cesare, scelto da 2.151.000 spettatori pari al 15,6% di share. Il dato più alto della giornata arriva però poco prima: il Tg1 Edizione più che straordinaria di Fiorello tocca 4.826.000 spettatori e il 26,3%. In access Gerry Scotti supera Stefano De Martino.

La prima serata

Su Rai1 lo speciale di Rai Cultura con Alberto Angela, registrato al Colosseo e dedicato a vita, carriera politica e imprese militari di Giulio Cesare, conquista 2.151.000 spettatori e il 15,6%. Canale5 risponde con i nuovi episodi della dizi turca Racconto di una notte, a 1.831.000 e 14,0%. Sul Nove la seconda puntata stagionale di Che tempo che fa con Fabio Fazio raccoglie 1.557.000 spettatori e il 9,3%.

Italia1 porta Le Iene presentano: Inside a 1.061.000 spettatori con il 9,9% di share, il miglior share fuori da Rai1 e Canale5. Mario Giordano con Fuori dal coro tiene Rete4 al 6,7%. Più indietro PresaDiretta di Riccardo Iacona su Rai3 (735.000, 4,3%), The Rookie su Rai2 (653.000, 3,7%), House of Trump su La7 (472.000, 2,9%) e la replica di Italia's Got Talent su Tv8 (342.000, 2,2%).

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In seconda serata La Domenica Sportiva su Rai2 parte con 1.045.000 spettatori (7,2%) e sale al 10,3% con 1.006.000 nella seconda parte, poi scende a 442.000 (7,4%) e 267.000 (5,5%). Su Canale5 Pressing: nel cuore dello sport ottiene 474.000 spettatori e il 10,6%. Teen Killers su Italia1 raccoglie 251.000 spettatori (9,1%), lo Speciale Tg1 378.000 (8,1%) e a seguire Sottovoce e dintorni 175.000 (6,5%). Su Rai3 Un giorno in pretura con Tg3 Mondo resta al 3,5%, su Rete4 C'eravamo tanto amati fa 115.000 (3,7%), su La7 il film The Social Network 110.000 (1,3%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Alberto Angela racconta Giulio Cesare 2.151.000 15,6% Canale5 Racconto di una notte 1.831.000 14,0% Nove Che tempo che fa 1.557.000 9,3% Italia1 Le Iene presentano: Inside 1.061.000 9,9% Rete4 Fuori dal coro 762.000 6,7% Rai3 PresaDiretta 735.000 4,3% Rai2 The Rookie 653.000 3,7% La7 House of Trump 472.000 2,9% Tv8 Italia's Got Talent (replica) 342.000 2,2%

Access prime time

Il ritorno di Fiorello su Rai1, con Fabrizio Biggio, dura una decina di minuti subito dopo il Tg1 delle 20: tra gli ospiti Annalisa, Gigi D'Alessio, TonyPitony e i volti del Tg1 Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Alessio Zucchini ed Emma D'Aquino. Il segmento sale a 4.826.000 spettatori e al 26,3%, sopra il Tg1 (4.392.000, 24,8%).

Nella sfida dei giochi vince Canale5. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti segna 4.352.000 spettatori e il 23,6%, Affari Tuoi con Stefano De Martino si ferma a 4.061.000 e 22,0%. Su La7 il TgLa7 raccoglie 1.228.000 spettatori (6,8%) e In Onda 1.006.000 (5,5%) nella prima parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.392.000 24,8% Rai1 Tg1 Edizione più che straordinaria (Fiorello) 4.826.000 26,3% Rai1 Affari Tuoi 4.061.000 22,0% Canale5 Tg5 3.301.000 18,4% Canale5 Gira la ruota 3.370.000 18,4% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.352.000 23,6% Rai2 Tg2 870.000 4,8% Rai3 Blob 711.000 4,0% Rai3 PresaDiretta Open + anteprima (prima parte) 689.000 3,8% Rai3 PresaDiretta Open + anteprima (seconda parte) 636.000 3,4% Rete4 Realpolitik (prima parte) 842.000 4,6% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 721.000 3,9% Italia1 N.C.I.S. + Inside anteprima (prima parte) 860.000 4,7% Italia1 N.C.I.S. + Inside anteprima (seconda parte) 971.000 5,3% La7 TgLa7 1.228.000 6,8% La7 In Onda (prima parte) 1.006.000 5,5% La7 In Onda (seconda parte) 808.000 4,3%

Il preserale

Pino Insegno chiude la stagione di Reazione a catena con 3.576.000 spettatori e il 22,4% nella seconda parte, dopo i 2.731.000 (20,2%) della prima. Su Canale5 Caduta libera passa da 1.574.000 (12,6%) a 2.077.000 (14,0%). Il TgRegione delle 19.30 su Rai3 tocca 2.314.000 spettatori e il 14,3%, il Tg3 1.751.000 (12,3%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.731.000 20,2% Rai1 Reazione a catena (seconda parte) 3.576.000 22,4% Canale5 Caduta libera (prima parte) 1.574.000 12,6% Canale5 Caduta libera (seconda parte) 2.077.000 14,0% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 478.000 3,3% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 708.000 4,1% Rai3 Tg3 1.751.000 12,3% Rai3 TgRegione 2.314.000 14,3% Rete4 Tg4 801.000 5,6% Rete4 La Promessa 933.000 5,4% Italia1 Studio Aperto 656.000 5,4% Italia1 Studio Aperto Mag 481.000 3,5% Italia1 C.S.I. 422.000 2,6% La7 Il club delle prime mogli 170.000 1,3%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina in famiglia cresce da 555.000 spettatori (17,9%) a 1.195.000 (21,9%) nella seconda parte. A sua immagine fa 1.255.000 e il 19,9%, la Santa Messa 1.397.000 e il 22,5%, l'Angelus 2.307.000 con il 28,5%, il picco della fascia. Su Canale5 il Tg5 del mattino segna 1.102.000 spettatori e il 23,1%, la Santa Messa 798.000 (14,5%). Su Rai3 la terza parte di Mi manda Rai Tre arriva al 7,5% con 420.000 spettatori. Rete4 trova il dato migliore con i saluti di Dalla parte degli animali (321.000, 4,5%), su La7 Omnibus Dibattito fa 229.000 (4,3%). Su Rai2 Crociere di nozze: Corsica ottiene 305.000 spettatori (3,8%), su Italia1 Will & Grace 163.000.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 555.000 17,9% Rai1 Tg1 924.000 20,3% Rai1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 1.195.000 21,9% Rai1 Check Up 993.000 17,9% Rai1 A sua immagine 1.255.000 19,9% Rai1 Santa Messa 1.397.000 22,5% Rai1 Angelus 2.307.000 28,5% Rai2 Tg2 Mizar 50.000 1,3% Rai2 Playlist: il meglio 112.000 2,0% Rai2 Quando l'amore ci mette la zampa 118.000 2,1% Rai2 Tg Sport 204.000 3,5% Rai2 Crociere di nozze: Corsica 305.000 3,8% Rai3 Sorgente di vita 39.000 1,5% Rai3 Sulla via di Damasco 89.000 2,7% Rai3 Mi manda Rai Tre (prima parte) 161.000 3,4% Rai3 Mi manda Rai Tre (seconda parte) 254.000 4,9% Rai3 Mi manda Rai Tre (terza parte) 420.000 7,5% Rai3 O anche no! 196.000 3,5% Rai3 TGR Buongiorno Europa 322.000 5,0% Rete4 Realpolitik (replica, prima parte) 27.000 1,6% Rete4 Realpolitik (replica, seconda parte) 66.000 2,8% Rete4 La Promessa 181.000 5,1% Rete4 Terra amara 222.000 4,2% Rete4 Segreti di famiglia 194.000 3,5% Rete4 Dalla parte degli animali: anteprima 153.000 2,8% Rete4 Dalla parte degli animali (prima parte) 200.000 3,6% Rete4 Dalla parte degli animali (seconda parte) 262.000 4,2% Rete4 Dalla parte degli animali: i saluti 321.000 4,5% Canale5 Prima pagina Tg5 402.000 17,9% Canale5 Tg5 1.102.000 23,1% Canale5 Speciale Tg5 691.000 12,1% Canale5 Santa Messa 798.000 14,5% Canale5 Super Partes 498.000 8,4% Canale5 Le storie di Melaverde 610.000 9,1% Italia1 Super Partes 52.000 1,8% Italia1 New Looney Tunes 46.000 1,1% Italia1 I Griffin (primo episodio) 52.000 1,0% Italia1 I Griffin (secondo episodio) 76.000 1,3% Italia1 The Middle 97.000 1,7% Italia1 Will & Grace (primo episodio) 163.000 2,8% Italia1 Will & Grace (secondo episodio) 163.000 2,5% La7 Omnibus News 86.000 3,2% La7 TgLa7 198.000 5,8% La7 Omnibus Dibattito 229.000 4,3% La7 Camera con vista 138.000 2,5% La7 La7 Doc 139.000 2,3% La7 Signori si parte: treni d'epoca per l'Italia 165.000 1,8%

Il mezzogiorno

Linea Verde porta Rai1 a 2.838.000 spettatori e al 25,6% nella seconda parte. Il Tg1 delle 13.30 con Tg1 Libri tocca 3.719.000 spettatori e il 29,0%. Su Canale5 Melaverde fa 1.383.000 (15,3%) e il Tg5 delle 13 2.577.000 (21,4%). Su Rai3 il TgRegione sale a 2.274.000 (17,8%), il Tg3 a 1.477.000 (12,2%) e In mezz'ora a 1.080.000 (9,2%). Il Tg2 delle 13 raccoglie 1.067.000 spettatori (8,9%), Studio Aperto 1.059.000 (10,5%), il TgLa7 739.000 (5,8%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Linea Verde (prima parte) 2.156.000 23,8% Rai1 Linea Verde (seconda parte) 2.838.000 25,6% Rai1 Tg1 + Tg1 Libri (prima parte) 3.719.000 29,0% Rai1 Tg1 + Tg1 Libri (seconda parte) 3.444.000 27,1% Canale5 Melaverde 1.383.000 15,3% Canale5 Tg5 2.577.000 21,4% Canale5 L'Arca di Noè 1.984.000 15,3% Rai2 Tg2 1.067.000 8,9% Rai2 Tg2 Motori 882.000 6,9% Rai3 Tg3 556.000 6,8% Rai3 Alta quota + Il cacciatore di sogni (prima parte) 307.000 3,0% Rai3 Alta quota + Il cacciatore di sogni (seconda parte) 254.000 2,0% Rai3 TgRegione 2.274.000 17,8% Rai3 Tg3 1.477.000 12,2% Rai3 In mezz'ora (prima parte) 1.080.000 9,2% Rai3 In mezz'ora (seconda parte) 622.000 6,2% Rete4 Tg4 382.000 4,6% Italia1 Drive Up News 193.000 2,4% Italia1 Studio Aperto 1.059.000 10,5% Italia1 Sport Mediaset XXL (prima parte) 786.000 6,4% Italia1 Sport Mediaset XXL (seconda parte) 664.000 5,2% La7 Green Tour 169.000 1,4% La7 TgLa7 739.000 5,8%

Il pomeriggio

Amici di Maria De Filippi è il programma più visto del pomeriggio con 2.720.000 spettatori e il 23,6%. Verissimo di Silvia Toffanin, che tra gli ospiti annunciati aveva Amanda Lear, Iva Zanicchi e Samurai Jay, apre con 1.948.000 spettatori (20,8%) e prosegue con Giri di valzer a 1.782.000 (17,6%).

Su Rai1 Domenica In di Mara Venier, con Barbara d'Urso e Orietta Berti tra gli ospiti, registra 2.039.000 spettatori (17,9%) nella prima parte e 1.719.000 (17,5%) nella seconda. Da noi... a ruota libera di Francesca Fialdini segue con 1.636.000 (16,0%). Su Rai3 Kilimangiaro arriva a 988.000 spettatori e all'8,7%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Domenica In: anteprima 2.014.000 16,4% Rai1 Domenica In (prima parte) 2.039.000 17,9% Rai1 Domenica In (seconda parte) 1.719.000 17,5% Rai1 Domenica In: i saluti 1.463.000 15,8% Rai1 Da noi... a ruota libera 1.636.000 16,0% Canale5 Amici di Maria De Filippi 2.720.000 23,6% Canale5 Verissimo (prima parte) 1.948.000 20,8% Canale5 Verissimo: Giri di valzer 1.782.000 17,6% Canale5 Verissimo: i saluti 1.646.000 14,2% Rai2 Maserati: il secolo del Tridente 366.000 3,0% Rai2 La Domenica Sportiva Pomeriggio: anteprima 230.000 2,0% Rai2 Bari-Crotone 163.000 1,6% Rai2 La Domenica Sportiva Pomeriggio 306.000 3,2% Rai2 Tg2 Dossier 253.000 2,2% Rai3 Kilimangiaro: anteprima 445.000 4,8% Rai3 Kilimangiaro (prima parte) 660.000 6,9% Rai3 Kilimangiaro (seconda parte) 988.000 8,7% Rete4 La signora in giallo (primo episodio) 296.000 2,9% Rete4 La signora in giallo (secondo episodio) 443.000 3,6% Rete4 Colombo 462.000 4,0% Rete4 Diario del weekend 289.000 3,0% Rete4 Un amore all'improvviso 279.000 2,7% Italia1 E-Planet 344.000 2,8% Italia1 NCIS: New Orleans (primo episodio) 323.000 2,8% Italia1 NCIS: New Orleans (secondo episodio) 415.000 4,3% Italia1 The Equalizer (primo episodio) 474.000 5,1% Italia1 The Equalizer (secondo episodio) 482.000 4,9% La7 Una giornata particolare 470.000 4,4% La7 Barbero risponde 250.000 2,7%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di domenica 18 ottobre 2026?

La prima serata di domenica 18 ottobre 2026 è andata a Rai1 con Alberto Angela racconta Giulio Cesare, seguito da 2.151.000 spettatori e dal 15,6% di share. Canale5 si è fermata al 14,0% con Racconto di una notte (1.831.000 spettatori), il Nove al 9,3% con Che tempo che fa (1.557.000).

Quanto ha fatto Fiorello su Rai1 il 18 ottobre 2026?

Il Tg1 Edizione più che straordinaria, il segmento di circa dieci minuti con Fiorello e Fabrizio Biggio andato in onda su Rai1 dopo il Tg1 delle 20 di domenica 18 ottobre 2026, ha raccolto 4.826.000 spettatori e il 26,3% di share. È stato il dato più alto dell'intera giornata televisiva.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 18 ottobre 2026?

Domenica 18 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha vinto l'access prime time con 4.352.000 spettatori e il 23,6% di share. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, si è fermato a 4.061.000 spettatori e al 22,0% di share.

Come sono andati Domenica In e Verissimo il 18 ottobre 2026?

Domenica 18 ottobre 2026 Domenica In su Rai1 ha registrato 2.039.000 spettatori (17,9%) nella prima parte e 1.719.000 (17,5%) nella seconda. Su Canale5 Verissimo ha aperto con 1.948.000 spettatori e il 20,8%, mentre Amici di Maria De Filippi ha guidato il pomeriggio con 2.720.000 spettatori e il 23,6%.