Ascolti tv di domenica 18 ottobre 2026: Fiorello vola al 26,3% dopo il Tg1, Alberto Angela vince la prima serata con Giulio Cesare
Su Rai1 il blitz di Fiorello è il programma più visto della giornata, in prima serata Giulio Cesare batte Racconto di una notte e Che tempo che fa.
Domenica 18 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con Alberto Angela racconta Giulio Cesare, scelto da 2.151.000 spettatori pari al 15,6% di share. Il dato più alto della giornata arriva però poco prima: il Tg1 Edizione più che straordinaria di Fiorello tocca 4.826.000 spettatori e il 26,3%. In access Gerry Scotti supera Stefano De Martino.
La prima serata
Su Rai1 lo speciale di Rai Cultura con Alberto Angela, registrato al Colosseo e dedicato a vita, carriera politica e imprese militari di Giulio Cesare, conquista 2.151.000 spettatori e il 15,6%. Canale5 risponde con i nuovi episodi della dizi turca Racconto di una notte, a 1.831.000 e 14,0%. Sul Nove la seconda puntata stagionale di Che tempo che fa con Fabio Fazio raccoglie 1.557.000 spettatori e il 9,3%.
Italia1 porta Le Iene presentano: Inside a 1.061.000 spettatori con il 9,9% di share, il miglior share fuori da Rai1 e Canale5. Mario Giordano con Fuori dal coro tiene Rete4 al 6,7%. Più indietro PresaDiretta di Riccardo Iacona su Rai3 (735.000, 4,3%), The Rookie su Rai2 (653.000, 3,7%), House of Trump su La7 (472.000, 2,9%) e la replica di Italia's Got Talent su Tv8 (342.000, 2,2%).
In seconda serata La Domenica Sportiva su Rai2 parte con 1.045.000 spettatori (7,2%) e sale al 10,3% con 1.006.000 nella seconda parte, poi scende a 442.000 (7,4%) e 267.000 (5,5%). Su Canale5 Pressing: nel cuore dello sport ottiene 474.000 spettatori e il 10,6%. Teen Killers su Italia1 raccoglie 251.000 spettatori (9,1%), lo Speciale Tg1 378.000 (8,1%) e a seguire Sottovoce e dintorni 175.000 (6,5%). Su Rai3 Un giorno in pretura con Tg3 Mondo resta al 3,5%, su Rete4 C'eravamo tanto amati fa 115.000 (3,7%), su La7 il film The Social Network 110.000 (1,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Alberto Angela racconta Giulio Cesare
2.151.000
15,6%
Canale5
Racconto di una notte
1.831.000
14,0%
Nove
Che tempo che fa
1.557.000
9,3%
Italia1
Le Iene presentano: Inside
1.061.000
9,9%
Rete4
Fuori dal coro
762.000
6,7%
Rai3
PresaDiretta
735.000
4,3%
Rai2
The Rookie
653.000
3,7%
La7
House of Trump
472.000
2,9%
Tv8
Italia's Got Talent (replica)
342.000
2,2%
Access prime time
Il ritorno di Fiorello su Rai1, con Fabrizio Biggio, dura una decina di minuti subito dopo il Tg1 delle 20: tra gli ospiti Annalisa, Gigi D'Alessio, TonyPitony e i volti del Tg1 Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Alessio Zucchini ed Emma D'Aquino. Il segmento sale a 4.826.000 spettatori e al 26,3%, sopra il Tg1 (4.392.000, 24,8%).
Nella sfida dei giochi vince Canale5. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti segna 4.352.000 spettatori e il 23,6%, Affari Tuoi con Stefano De Martino si ferma a 4.061.000 e 22,0%. Su La7 il TgLa7 raccoglie 1.228.000 spettatori (6,8%) e In Onda 1.006.000 (5,5%) nella prima parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.392.000
24,8%
Rai1
Tg1 Edizione più che straordinaria (Fiorello)
4.826.000
26,3%
Rai1
Affari Tuoi
4.061.000
22,0%
Canale5
Tg5
3.301.000
18,4%
Canale5
Gira la ruota
3.370.000
18,4%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.352.000
23,6%
Rai2
Tg2
870.000
4,8%
Rai3
Blob
711.000
4,0%
Rai3
PresaDiretta Open + anteprima (prima parte)
689.000
3,8%
Rai3
PresaDiretta Open + anteprima (seconda parte)
636.000
3,4%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
842.000
4,6%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
721.000
3,9%
Italia1
N.C.I.S. + Inside anteprima (prima parte)
860.000
4,7%
Italia1
N.C.I.S. + Inside anteprima (seconda parte)
971.000
5,3%
La7
TgLa7
1.228.000
6,8%
La7
In Onda (prima parte)
1.006.000
5,5%
La7
In Onda (seconda parte)
808.000
4,3%
Il preserale
Pino Insegno chiude la stagione di Reazione a catena con 3.576.000 spettatori e il 22,4% nella seconda parte, dopo i 2.731.000 (20,2%) della prima. Su Canale5 Caduta libera passa da 1.574.000 (12,6%) a 2.077.000 (14,0%). Il TgRegione delle 19.30 su Rai3 tocca 2.314.000 spettatori e il 14,3%, il Tg3 1.751.000 (12,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.731.000
20,2%
Rai1
Reazione a catena (seconda parte)
3.576.000
22,4%
Canale5
Caduta libera (prima parte)
1.574.000
12,6%
Canale5
Caduta libera (seconda parte)
2.077.000
14,0%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
478.000
3,3%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
708.000
4,1%
Rai3
Tg3
1.751.000
12,3%
Rai3
TgRegione
2.314.000
14,3%
Rete4
Tg4
801.000
5,6%
Rete4
La Promessa
933.000
5,4%
Italia1
Studio Aperto
656.000
5,4%
Italia1
Studio Aperto Mag
481.000
3,5%
Italia1
C.S.I.
422.000
2,6%
La7
Il club delle prime mogli
170.000
1,3%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina in famiglia cresce da 555.000 spettatori (17,9%) a 1.195.000 (21,9%) nella seconda parte. A sua immagine fa 1.255.000 e il 19,9%, la Santa Messa 1.397.000 e il 22,5%, l'Angelus 2.307.000 con il 28,5%, il picco della fascia. Su Canale5 il Tg5 del mattino segna 1.102.000 spettatori e il 23,1%, la Santa Messa 798.000 (14,5%). Su Rai3 la terza parte di Mi manda Rai Tre arriva al 7,5% con 420.000 spettatori. Rete4 trova il dato migliore con i saluti di Dalla parte degli animali (321.000, 4,5%), su La7 Omnibus Dibattito fa 229.000 (4,3%). Su Rai2 Crociere di nozze: Corsica ottiene 305.000 spettatori (3,8%), su Italia1 Will & Grace 163.000.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
555.000
17,9%
Rai1
Tg1
924.000
20,3%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
1.195.000
21,9%
Rai1
Check Up
993.000
17,9%
Rai1
A sua immagine
1.255.000
19,9%
Rai1
Santa Messa
1.397.000
22,5%
Rai1
Angelus
2.307.000
28,5%
Rai2
Tg2 Mizar
50.000
1,3%
Rai2
Playlist: il meglio
112.000
2,0%
Rai2
Quando l'amore ci mette la zampa
118.000
2,1%
Rai2
Tg Sport
204.000
3,5%
Rai2
Crociere di nozze: Corsica
305.000
3,8%
Rai3
Sorgente di vita
39.000
1,5%
Rai3
Sulla via di Damasco
89.000
2,7%
Rai3
Mi manda Rai Tre (prima parte)
161.000
3,4%
Rai3
Mi manda Rai Tre (seconda parte)
254.000
4,9%
Rai3
Mi manda Rai Tre (terza parte)
420.000
7,5%
Rai3
O anche no!
196.000
3,5%
Rai3
TGR Buongiorno Europa
322.000
5,0%
Rete4
Realpolitik (replica, prima parte)
27.000
1,6%
Rete4
Realpolitik (replica, seconda parte)
66.000
2,8%
Rete4
La Promessa
181.000
5,1%
Rete4
Terra amara
222.000
4,2%
Rete4
Segreti di famiglia
194.000
3,5%
Rete4
Dalla parte degli animali: anteprima
153.000
2,8%
Rete4
Dalla parte degli animali (prima parte)
200.000
3,6%
Rete4
Dalla parte degli animali (seconda parte)
262.000
4,2%
Rete4
Dalla parte degli animali: i saluti
321.000
4,5%
Canale5
Prima pagina Tg5
402.000
17,9%
Canale5
Tg5
1.102.000
23,1%
Canale5
Speciale Tg5
691.000
12,1%
Canale5
Santa Messa
798.000
14,5%
Canale5
Super Partes
498.000
8,4%
Canale5
Le storie di Melaverde
610.000
9,1%
Italia1
Super Partes
52.000
1,8%
Italia1
New Looney Tunes
46.000
1,1%
Italia1
I Griffin (primo episodio)
52.000
1,0%
Italia1
I Griffin (secondo episodio)
76.000
1,3%
Italia1
The Middle
97.000
1,7%
Italia1
Will & Grace (primo episodio)
163.000
2,8%
Italia1
Will & Grace (secondo episodio)
163.000
2,5%
La7
Omnibus News
86.000
3,2%
La7
TgLa7
198.000
5,8%
La7
Omnibus Dibattito
229.000
4,3%
La7
Camera con vista
138.000
2,5%
La7
La7 Doc
139.000
2,3%
La7
Signori si parte: treni d'epoca per l'Italia
165.000
1,8%
Il mezzogiorno
Linea Verde porta Rai1 a 2.838.000 spettatori e al 25,6% nella seconda parte. Il Tg1 delle 13.30 con Tg1 Libri tocca 3.719.000 spettatori e il 29,0%. Su Canale5 Melaverde fa 1.383.000 (15,3%) e il Tg5 delle 13 2.577.000 (21,4%). Su Rai3 il TgRegione sale a 2.274.000 (17,8%), il Tg3 a 1.477.000 (12,2%) e In mezz'ora a 1.080.000 (9,2%). Il Tg2 delle 13 raccoglie 1.067.000 spettatori (8,9%), Studio Aperto 1.059.000 (10,5%), il TgLa7 739.000 (5,8%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde (prima parte)
2.156.000
23,8%
Rai1
Linea Verde (seconda parte)
2.838.000
25,6%
Rai1
Tg1 + Tg1 Libri (prima parte)
3.719.000
29,0%
Rai1
Tg1 + Tg1 Libri (seconda parte)
3.444.000
27,1%
Canale5
Melaverde
1.383.000
15,3%
Canale5
Tg5
2.577.000
21,4%
Canale5
L'Arca di Noè
1.984.000
15,3%
Rai2
Tg2
1.067.000
8,9%
Rai2
Tg2 Motori
882.000
6,9%
Rai3
Tg3
556.000
6,8%
Rai3
Alta quota + Il cacciatore di sogni (prima parte)
307.000
3,0%
Rai3
Alta quota + Il cacciatore di sogni (seconda parte)
254.000
2,0%
Rai3
TgRegione
2.274.000
17,8%
Rai3
Tg3
1.477.000
12,2%
Rai3
In mezz'ora (prima parte)
1.080.000
9,2%
Rai3
In mezz'ora (seconda parte)
622.000
6,2%
Rete4
Tg4
382.000
4,6%
Italia1
Drive Up News
193.000
2,4%
Italia1
Studio Aperto
1.059.000
10,5%
Italia1
Sport Mediaset XXL (prima parte)
786.000
6,4%
Italia1
Sport Mediaset XXL (seconda parte)
664.000
5,2%
La7
Green Tour
169.000
1,4%
La7
TgLa7
739.000
5,8%
Il pomeriggio
Amici di Maria De Filippi è il programma più visto del pomeriggio con 2.720.000 spettatori e il 23,6%. Verissimo di Silvia Toffanin, che tra gli ospiti annunciati aveva Amanda Lear, Iva Zanicchi e Samurai Jay, apre con 1.948.000 spettatori (20,8%) e prosegue con Giri di valzer a 1.782.000 (17,6%).
Su Rai1 Domenica In di Mara Venier, con Barbara d'Urso e Orietta Berti tra gli ospiti, registra 2.039.000 spettatori (17,9%) nella prima parte e 1.719.000 (17,5%) nella seconda. Da noi... a ruota libera di Francesca Fialdini segue con 1.636.000 (16,0%). Su Rai3 Kilimangiaro arriva a 988.000 spettatori e all'8,7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Domenica In: anteprima
2.014.000
16,4%
Rai1
Domenica In (prima parte)
2.039.000
17,9%
Rai1
Domenica In (seconda parte)
1.719.000
17,5%
Rai1
Domenica In: i saluti
1.463.000
15,8%
Rai1
Da noi... a ruota libera
1.636.000
16,0%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
2.720.000
23,6%
Canale5
Verissimo (prima parte)
1.948.000
20,8%
Canale5
Verissimo: Giri di valzer
1.782.000
17,6%
Canale5
Verissimo: i saluti
1.646.000
14,2%
Rai2
Maserati: il secolo del Tridente
366.000
3,0%
Rai2
La Domenica Sportiva Pomeriggio: anteprima
230.000
2,0%
Rai2
Bari-Crotone
163.000
1,6%
Rai2
La Domenica Sportiva Pomeriggio
306.000
3,2%
Rai2
Tg2 Dossier
253.000
2,2%
Rai3
Kilimangiaro: anteprima
445.000
4,8%
Rai3
Kilimangiaro (prima parte)
660.000
6,9%
Rai3
Kilimangiaro (seconda parte)
988.000
8,7%
Rete4
La signora in giallo (primo episodio)
296.000
2,9%
Rete4
La signora in giallo (secondo episodio)
443.000
3,6%
Rete4
Colombo
462.000
4,0%
Rete4
Diario del weekend
289.000
3,0%
Rete4
Un amore all'improvviso
279.000
2,7%
Italia1
E-Planet
344.000
2,8%
Italia1
NCIS: New Orleans (primo episodio)
323.000
2,8%
Italia1
NCIS: New Orleans (secondo episodio)
415.000
4,3%
Italia1
The Equalizer (primo episodio)
474.000
5,1%
Italia1
The Equalizer (secondo episodio)
482.000
4,9%
La7
Una giornata particolare
470.000
4,4%
La7
Barbero risponde
250.000
2,7%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di domenica 18 ottobre 2026?
La prima serata di domenica 18 ottobre 2026 è andata a Rai1 con Alberto Angela racconta Giulio Cesare, seguito da 2.151.000 spettatori e dal 15,6% di share. Canale5 si è fermata al 14,0% con Racconto di una notte (1.831.000 spettatori), il Nove al 9,3% con Che tempo che fa (1.557.000).
Quanto ha fatto Fiorello su Rai1 il 18 ottobre 2026?
Il Tg1 Edizione più che straordinaria, il segmento di circa dieci minuti con Fiorello e Fabrizio Biggio andato in onda su Rai1 dopo il Tg1 delle 20 di domenica 18 ottobre 2026, ha raccolto 4.826.000 spettatori e il 26,3% di share. È stato il dato più alto dell'intera giornata televisiva.
Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 18 ottobre 2026?
Domenica 18 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha vinto l'access prime time con 4.352.000 spettatori e il 23,6% di share. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, si è fermato a 4.061.000 spettatori e al 22,0% di share.
Come sono andati Domenica In e Verissimo il 18 ottobre 2026?
Domenica 18 ottobre 2026 Domenica In su Rai1 ha registrato 2.039.000 spettatori (17,9%) nella prima parte e 1.719.000 (17,5%) nella seconda. Su Canale5 Verissimo ha aperto con 1.948.000 spettatori e il 20,8%, mentre Amici di Maria De Filippi ha guidato il pomeriggio con 2.720.000 spettatori e il 23,6%.