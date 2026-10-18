Sabato 17 ottobre 2026 Tú sí que vales su Canale 5 è il programma più visto della prima serata con 3.342.000 spettatori e il 24,4% di share. Ballando con le stelle su Rai1 ottiene 2.421.000 spettatori con il 24,8%, preceduto da Tutti in pista a 3.519.000 (21,5%). In access Affari tuoi tocca 4.010.000 spettatori.

La prima serata

La sfida del sabato si gioca su due numeri diversi. Tú sí que vales, con Maria De Filippi, porta su Canale 5 3.342.000 spettatori e il 24,4% di share. Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, si ferma a 2.421.000 spettatori ma sale al 24,8%: la sua parte iniziale, Ballando con le stelle Tutti in pista, aveva raccolto 3.519.000 spettatori con il 21,5%. Più spettatori per Canale 5, share più alto per Rai1.

Tra le altre reti spicca La7 con In altre parole a 1.203.000 spettatori e il 7,2%. Italia 1 con L'era glaciale 3 arriva a 644.000 (4,2%), Rai2 con N.C.I.S. Unità anticrimine a 592.000 (3,8%). Nove con Accordi & Disaccordi raggiunge 471.000 spettatori (3,3%).

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In seconda serata Buonanotte, il dopo Tú sí que vales con lo Speciale Tg5, ottiene 1.505.000 spettatori e il 23,0%. Su Rai1 Sottovoce e dintorni registra 470.000 spettatori e il 16,0%. Su La7 In altre parole... Ancora si attesta a 585.000 (4,4%), su Rai2 Sabato al 90° a 511.000 (4,5%).

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 Tú sí que vales 3.342.000 24,4% Rai1 Ballando con le stelle 2.421.000 24,8% Rai1 Ballando con le stelle Tutti in pista 3.519.000 21,5% La7 In altre parole 1.203.000 7,2% Italia 1 L'era glaciale 3 L'alba dei dinosauri 644.000 4,2% Rai2 N.C.I.S. Unità anticrimine 592.000 3,8% Rai3 Blu Notte Misteri dimenticati 474.000 3,5% Nove Accordi & Disaccordi 471.000 3,3% Rete 4 Inside Man 390.000 2,9% Tv8 I delitti del BarLume Mare forza quattro 138.000 0,9%

Access prime time

Affari tuoi vince l'access su Rai1 con 4.010.000 spettatori e il 23,8%. Su Canale 5 La ruota della fortuna risponde con 3.629.000 spettatori e il 21,6%, dopo i 3.160.000 (19,0%) di Gira la ruota. Il Tg1 delle 20 è seguito da 4.158.000 spettatori (25,9%), il Tg5 da 3.052.000 (18,9%). Nove con Fratelli di Crozza tocca 481.000 spettatori (2,9%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.158.000 25,9% Rai1 Affari tuoi 4.010.000 23,8% Canale 5 Tg5 3.052.000 18,9% Canale 5 Gira la ruota 3.160.000 19,0% Canale 5 La ruota della fortuna 3.629.000 21,6% Rai2 Tg2 897.000 5,4% Rai2 Tg2 Post 502.000 3,0% Rai3 L'Elefante 524.000 3,2% Rete 4 Realpolitik (prima parte) 673.000 4,1% Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 609.000 3,6% Italia 1 N.C.I.S. Unità anticrimine 783.000 4,7% La7 TgLa7 1.202.000 7,4% Nove Fratelli di Crozza 481.000 2,9% Tv8 4 Ristoranti 266.000 1,6%

Il preserale

Reazione a catena domina il preserale di Rai1 con 3.580.000 spettatori e il 24,7%, dopo i 2.369.000 (19,9%) dell'Intesa vincente. Su Canale 5 Caduta libera si ferma a 2.045.000 spettatori e il 15,3%, con la fase iniziale a 1.607.000 (15,0%). Su Rai3 il TgRegione serale raccoglie 2.256.000 spettatori (15,3%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena L'intesa vincente 2.369.000 19,9% Rai1 Reazione a catena 3.580.000 24,7% Canale 5 Caduta libera Inizia la sfida 1.607.000 15,0% Canale 5 Caduta libera 2.045.000 15,3% Rai2 Dribbling 278.000 2,9% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 467.000 3,5% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 721.000 4,6% Rai3 Tg3 1.578.000 12,2% Rai3 TgRegione 2.256.000 15,3% Rai3 Blob 702.000 4,4% Rete 4 Tg4 775.000 6,0% Rete 4 La Promessa 859.000 5,5% Italia 1 Studio Aperto 543.000 5,3% Italia 1 Studio Aperto Mag 430.000 3,4% Italia 1 C.S.I. Scena del crimine 431.000 2,8%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina in famiglia registra 990.000 spettatori (20,6%) nella prima parte e 894.000 (21,3%) nella seconda. Buongiorno benessere segue con 831.000 (19,2%), Linea Verde Start sale a 1.207.000 (19,3%). Su Canale 5 il Tg5 del mattino tocca 1.073.000 spettatori (23,5%) e la replica di Forum 1.001.000 (15,5%). Su Rai3 Mi manda Rai Tre arriva a 363.000 (7,9%) nella seconda parte, su La7 Omnibus Dibattito a 196.000 (4,2%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Settegiorni Parlamento 432.000 13,3% Rai1 Tg1 + Dialogo 821.000 18,6% Rai1 Tg1 + Dialogo 871.000 18,3% Rai1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 990.000 20,6% Rai1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 894.000 21,3% Rai1 Buongiorno benessere 831.000 19,2% Rai1 Linea Verde Discovery 949.000 19,1% Rai1 Linea Verde Start 1.207.000 19,3% Canale 5 Prima pagina Tg5 464.000 19,2% Canale 5 Tg5 1.073.000 23,5% Canale 5 Risiko Sfide di potere 483.000 11,0% Canale 5 Forum (replica) 1.001.000 15,5% Rai2 Punti di vista 49.000 1,3% Rai2 Baywatch 61.000 1,3% Rai2 Radio2 Social Club Il meglio 115.000 2,4% Rai2 Pets Animali del cuore 82.000 1,9% Rai2 Le indagini di Sister Boniface 72.000 1,7% Rai2 Tg Sport 72.000 1,6% Rai2 Il trono del gusto 116.000 2,3% Rai3 Mi manda Rai Tre (prima parte) 276.000 6,0% Rai3 Mi manda Rai Tre (seconda parte) 363.000 7,9% Rai3 Punto Europa 193.000 4,7% Rai3 Petrarca 134.000 3,0% Rai3 Officina Italia 199.000 3,9% Rete 4 La Promessa 149.000 3,9% Rete 4 Terra amara 251.000 5,4% Rete 4 Segreti di famiglia 221.000 5,0% Italia 1 The Tom & Jerry Show 71.000 2,0% Italia 1 New Looney Tunes 117.000 2,6% Italia 1 I Griffin (primo episodio) 185.000 3,7% Italia 1 I Griffin (secondo episodio) 177.000 3,8% Italia 1 The Middle (primo episodio) 150.000 3,5% Italia 1 The Middle (secondo episodio) 178.000 4,3% Italia 1 The Big Bang Theory (primo episodio) 179.000 4,3% Italia 1 The Big Bang Theory (secondo episodio) 208.000 4,7% Italia 1 Will & Grace (primo episodio) 178.000 3,7% Italia 1 Will & Grace (secondo episodio) 237.000 3,7% La7 Omnibus News 121.000 4,2% La7 TgLa7 166.000 4,5% La7 Omnibus Dibattito 196.000 4,2% La7 Coffee Tech 115.000 2,7% La7 L'ingrediente perfetto A tu per tu 70.000 1,4% La7 L'aria che tira Il diario 85.000 1,3% La7 Like Salute 100.000 1,2% La7 Like Tutto ciò che ci piace 151.000 1,3%

Il mezzogiorno

Linea Verde Italia porta Rai1 a 2.013.000 spettatori e il 19,6%. Il Tg1 delle 13.30 con Tg1 Motori è la notizia della fascia: 3.281.000 spettatori e il 26,3%, poi 2.915.000 (24,2%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.522.000 spettatori (21,1%). Su Rai3 il TgRegione del primo pomeriggio sale a 2.475.000 (20,9%), su Italia 1 Studio Aperto tocca 1.243.000 (13,6%) e su Rai2 il Tg2 delle 13 arriva a 1.224.000 (10,4%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Linea Verde Italia 2.013.000 19,6% Rai1 Tg1 + Motori 3.281.000 26,3% Rai1 Tg1 + Motori 2.915.000 24,2% Canale 5 Tg5 2.522.000 21,1% Rai2 Felicità La stagione della pace 195.000 2,4% Rai2 Tg2 1.224.000 10,4% Rai2 Tg2 Weekend 525.000 4,2% Rai3 Tg3 560.000 8,6% Rai3 Settimanale 463.000 5,0% Rai3 BellItalia 521.000 4,2% Rai3 TgRegione 2.475.000 20,9% Rai3 Tg3 1.678.000 15,4% Rete 4 Tg4 326.000 4,9% Rete 4 La signora in giallo (primo episodio) 336.000 3,3% Rete 4 La signora in giallo (secondo episodio) 546.000 4,4% Italia 1 Studio Aperto 1.243.000 13,6% Italia 1 Sport Mediaset 928.000 7,6% La7 TgLa7 692.000 5,6%

Il pomeriggio

Canale 5 domina il pomeriggio. Forbidden Fruit raggiunge 2.104.000 spettatori e il 24,8%, Verissimo segue con 1.730.000 (22,7%) e con 1.893.000 (22,4%) nella parte Giri di valzer. Prima ancora il Grande Fratello Vip aveva raccolto 2.028.000 spettatori (16,4%) e Beautiful 2.001.000 (16,8%). Su Rai1 Bar Centrale apre con 1.257.000 (11,7%) e Ciao maschio chiude a 1.171.000 (12,3%). Su Rai3 TvTalk ottiene 810.000 spettatori (9,1%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Bar Centrale 1.257.000 11,7% Rai1 Passaggio a Nord-Ovest 915.000 10,2% Rai1 A sua immagine (prima parte) 619.000 7,8% Rai1 A sua immagine (seconda parte) 648.000 8,7% Rai1 Tg1 797.000 10,6% Rai1 Ciao maschio (prima parte) 898.000 11,1% Rai1 Ciao maschio (seconda parte) 1.171.000 12,3% Canale 5 Grande Fratello Vip 2.028.000 16,4% Canale 5 Beautiful 2.001.000 16,8% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 2.041.000 20,3% Canale 5 Forbidden Fruit 2.104.000 24,8% Canale 5 Verissimo 1.730.000 22,7% Canale 5 Verissimo Giri di valzer 1.893.000 22,4% Canale 5 Verissimo I saluti 1.695.000 17,5% Rai2 Playlist 298.000 2,9% Rai2 Storie al bivio weekend (prima parte) 322.000 3,7% Rai2 Storie al bivio weekend (seconda parte) 375.000 4,7% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 242.000 3,1% Rai3 TvTalk 810.000 9,1% Rai3 TT After 686.000 8,5% Rai3 La biblioteca dei sentimenti 446.000 5,9% Rai3 PresaDiretta (prima parte) 375.000 4,8% Rai3 PresaDiretta (seconda parte) 516.000 5,7% Rete 4 Lo sportello di Forum (replica) 546.000 5,2% Rete 4 Diario del weekend 427.000 5,0% Rete 4 Una moglie per papà 332.000 3,9% Italia 1 Sport Mediaset Extra 674.000 5,4% Italia 1 Drive Up 472.000 4,0% Italia 1 NCIS New Orleans (primo episodio) 380.000 3,7% Italia 1 NCIS New Orleans (secondo episodio) 381.000 4,3% Italia 1 The Equalizer (primo episodio) 392.000 5,1% Italia 1 The Equalizer (secondo episodio) 361.000 4,6% Italia 1 Airport Security USA 325.000 3,8% La7 La torre di Babele 306.000 3,0% La7 I tartassati 178.000 2,3% La7 Eden Un pianeta da salvare 177.000 1,6%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di sabato 17 ottobre 2026?

Il programma più visto di sabato 17 ottobre 2026 è Tú sí que vales su Canale 5, con 3.342.000 spettatori e il 24,4% di share. Ballando con le stelle su Rai1 ha raccolto meno spettatori, 2.421.000, ma ha chiuso con uno share più alto, il 24,8%, su una fascia oraria più breve e più tarda.

Quanto ha fatto Ballando con le stelle sabato 17 ottobre 2026?

Sabato 17 ottobre 2026 Ballando con le stelle su Rai1 ha ottenuto 2.421.000 spettatori e il 24,8% di share. La parte iniziale della serata, Ballando con le stelle Tutti in pista, aveva raccolto 3.519.000 spettatori con il 21,5%. Il programma è condotto da Milly Carlucci e sfida Tú sí que vales.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 17 ottobre 2026?

Nell'access di sabato 17 ottobre 2026 Affari tuoi su Rai1 ha vinto con 4.010.000 spettatori e il 23,8% di share. La ruota della fortuna su Canale 5 si è fermata a 3.629.000 spettatori e al 21,6%, dopo i 3.160.000 spettatori e il 19,0% registrati da Gira la ruota.

Quanto ha fatto Verissimo sabato 17 ottobre 2026?

Sabato 17 ottobre 2026 Verissimo su Canale 5 ha raccolto 1.730.000 spettatori e il 22,7% di share nella prima parte. La parte Giri di valzer è salita a 1.893.000 spettatori con il 22,4%, mentre I saluti hanno chiuso a 1.695.000 spettatori e il 17,5%. Prima di Verissimo, Forbidden Fruit ha toccato il 24,8%.