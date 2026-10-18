Ascolti tv di sabato 17 ottobre 2026: Tú sí que vales il più visto, Ballando con le stelle vince per share, Affari tuoi sopra i 4 milioni
Sabato sera di sfida serrata tra Canale 5 e Rai1: Tú sí que vales raccoglie più spettatori, Ballando con le stelle chiude con lo share più alto.
Sabato 17 ottobre 2026 Tú sí que vales su Canale 5 è il programma più visto della prima serata con 3.342.000 spettatori e il 24,4% di share. Ballando con le stelle su Rai1 ottiene 2.421.000 spettatori con il 24,8%, preceduto da Tutti in pista a 3.519.000 (21,5%). In access Affari tuoi tocca 4.010.000 spettatori.
La prima serata
La sfida del sabato si gioca su due numeri diversi. Tú sí que vales, con Maria De Filippi, porta su Canale 5 3.342.000 spettatori e il 24,4% di share. Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, si ferma a 2.421.000 spettatori ma sale al 24,8%: la sua parte iniziale, Ballando con le stelle Tutti in pista, aveva raccolto 3.519.000 spettatori con il 21,5%. Più spettatori per Canale 5, share più alto per Rai1.
Tra le altre reti spicca La7 con In altre parole a 1.203.000 spettatori e il 7,2%. Italia 1 con L'era glaciale 3 arriva a 644.000 (4,2%), Rai2 con N.C.I.S. Unità anticrimine a 592.000 (3,8%). Nove con Accordi & Disaccordi raggiunge 471.000 spettatori (3,3%).
In seconda serata Buonanotte, il dopo Tú sí que vales con lo Speciale Tg5, ottiene 1.505.000 spettatori e il 23,0%. Su Rai1 Sottovoce e dintorni registra 470.000 spettatori e il 16,0%. Su La7 In altre parole... Ancora si attesta a 585.000 (4,4%), su Rai2 Sabato al 90° a 511.000 (4,5%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale 5
Tú sí que vales
3.342.000
24,4%
Rai1
Ballando con le stelle
2.421.000
24,8%
Rai1
Ballando con le stelle Tutti in pista
3.519.000
21,5%
La7
In altre parole
1.203.000
7,2%
Italia 1
L'era glaciale 3 L'alba dei dinosauri
644.000
4,2%
Rai2
N.C.I.S. Unità anticrimine
592.000
3,8%
Rai3
Blu Notte Misteri dimenticati
474.000
3,5%
Nove
Accordi & Disaccordi
471.000
3,3%
Rete 4
Inside Man
390.000
2,9%
Tv8
I delitti del BarLume Mare forza quattro
138.000
0,9%
Access prime time
Affari tuoi vince l'access su Rai1 con 4.010.000 spettatori e il 23,8%. Su Canale 5 La ruota della fortuna risponde con 3.629.000 spettatori e il 21,6%, dopo i 3.160.000 (19,0%) di Gira la ruota. Il Tg1 delle 20 è seguito da 4.158.000 spettatori (25,9%), il Tg5 da 3.052.000 (18,9%). Nove con Fratelli di Crozza tocca 481.000 spettatori (2,9%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.158.000
25,9%
Rai1
Affari tuoi
4.010.000
23,8%
Canale 5
Tg5
3.052.000
18,9%
Canale 5
Gira la ruota
3.160.000
19,0%
Canale 5
La ruota della fortuna
3.629.000
21,6%
Rai2
Tg2
897.000
5,4%
Rai2
Tg2 Post
502.000
3,0%
Rai3
L'Elefante
524.000
3,2%
Rete 4
Realpolitik (prima parte)
673.000
4,1%
Rete 4
Realpolitik (seconda parte)
609.000
3,6%
Italia 1
N.C.I.S. Unità anticrimine
783.000
4,7%
La7
TgLa7
1.202.000
7,4%
Nove
Fratelli di Crozza
481.000
2,9%
Tv8
4 Ristoranti
266.000
1,6%
Il preserale
Reazione a catena domina il preserale di Rai1 con 3.580.000 spettatori e il 24,7%, dopo i 2.369.000 (19,9%) dell'Intesa vincente. Su Canale 5 Caduta libera si ferma a 2.045.000 spettatori e il 15,3%, con la fase iniziale a 1.607.000 (15,0%). Su Rai3 il TgRegione serale raccoglie 2.256.000 spettatori (15,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena L'intesa vincente
2.369.000
19,9%
Rai1
Reazione a catena
3.580.000
24,7%
Canale 5
Caduta libera Inizia la sfida
1.607.000
15,0%
Canale 5
Caduta libera
2.045.000
15,3%
Rai2
Dribbling
278.000
2,9%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
467.000
3,5%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
721.000
4,6%
Rai3
Tg3
1.578.000
12,2%
Rai3
TgRegione
2.256.000
15,3%
Rai3
Blob
702.000
4,4%
Rete 4
Tg4
775.000
6,0%
Rete 4
La Promessa
859.000
5,5%
Italia 1
Studio Aperto
543.000
5,3%
Italia 1
Studio Aperto Mag
430.000
3,4%
Italia 1
C.S.I. Scena del crimine
431.000
2,8%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina in famiglia registra 990.000 spettatori (20,6%) nella prima parte e 894.000 (21,3%) nella seconda. Buongiorno benessere segue con 831.000 (19,2%), Linea Verde Start sale a 1.207.000 (19,3%). Su Canale 5 il Tg5 del mattino tocca 1.073.000 spettatori (23,5%) e la replica di Forum 1.001.000 (15,5%). Su Rai3 Mi manda Rai Tre arriva a 363.000 (7,9%) nella seconda parte, su La7 Omnibus Dibattito a 196.000 (4,2%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Settegiorni Parlamento
432.000
13,3%
Rai1
Tg1 + Dialogo
821.000
18,6%
Rai1
Tg1 + Dialogo
871.000
18,3%
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
990.000
20,6%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
894.000
21,3%
Rai1
Buongiorno benessere
831.000
19,2%
Rai1
Linea Verde Discovery
949.000
19,1%
Rai1
Linea Verde Start
1.207.000
19,3%
Canale 5
Prima pagina Tg5
464.000
19,2%
Canale 5
Tg5
1.073.000
23,5%
Canale 5
Risiko Sfide di potere
483.000
11,0%
Canale 5
Forum (replica)
1.001.000
15,5%
Rai2
Punti di vista
49.000
1,3%
Rai2
Baywatch
61.000
1,3%
Rai2
Radio2 Social Club Il meglio
115.000
2,4%
Rai2
Pets Animali del cuore
82.000
1,9%
Rai2
Le indagini di Sister Boniface
72.000
1,7%
Rai2
Tg Sport
72.000
1,6%
Rai2
Il trono del gusto
116.000
2,3%
Rai3
Mi manda Rai Tre (prima parte)
276.000
6,0%
Rai3
Mi manda Rai Tre (seconda parte)
363.000
7,9%
Rai3
Punto Europa
193.000
4,7%
Rai3
Petrarca
134.000
3,0%
Rai3
Officina Italia
199.000
3,9%
Rete 4
La Promessa
149.000
3,9%
Rete 4
Terra amara
251.000
5,4%
Rete 4
Segreti di famiglia
221.000
5,0%
Italia 1
The Tom & Jerry Show
71.000
2,0%
Italia 1
New Looney Tunes
117.000
2,6%
Italia 1
I Griffin (primo episodio)
185.000
3,7%
Italia 1
I Griffin (secondo episodio)
177.000
3,8%
Italia 1
The Middle (primo episodio)
150.000
3,5%
Italia 1
The Middle (secondo episodio)
178.000
4,3%
Italia 1
The Big Bang Theory (primo episodio)
179.000
4,3%
Italia 1
The Big Bang Theory (secondo episodio)
208.000
4,7%
Italia 1
Will & Grace (primo episodio)
178.000
3,7%
Italia 1
Will & Grace (secondo episodio)
237.000
3,7%
La7
Omnibus News
121.000
4,2%
La7
TgLa7
166.000
4,5%
La7
Omnibus Dibattito
196.000
4,2%
La7
Coffee Tech
115.000
2,7%
La7
L'ingrediente perfetto A tu per tu
70.000
1,4%
La7
L'aria che tira Il diario
85.000
1,3%
La7
Like Salute
100.000
1,2%
La7
Like Tutto ciò che ci piace
151.000
1,3%
Il mezzogiorno
Linea Verde Italia porta Rai1 a 2.013.000 spettatori e il 19,6%. Il Tg1 delle 13.30 con Tg1 Motori è la notizia della fascia: 3.281.000 spettatori e il 26,3%, poi 2.915.000 (24,2%). Il Tg5 delle 13 raccoglie 2.522.000 spettatori (21,1%). Su Rai3 il TgRegione del primo pomeriggio sale a 2.475.000 (20,9%), su Italia 1 Studio Aperto tocca 1.243.000 (13,6%) e su Rai2 il Tg2 delle 13 arriva a 1.224.000 (10,4%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde Italia
2.013.000
19,6%
Rai1
Tg1 + Motori
3.281.000
26,3%
Rai1
Tg1 + Motori
2.915.000
24,2%
Canale 5
Tg5
2.522.000
21,1%
Rai2
Felicità La stagione della pace
195.000
2,4%
Rai2
Tg2
1.224.000
10,4%
Rai2
Tg2 Weekend
525.000
4,2%
Rai3
Tg3
560.000
8,6%
Rai3
Settimanale
463.000
5,0%
Rai3
BellItalia
521.000
4,2%
Rai3
TgRegione
2.475.000
20,9%
Rai3
Tg3
1.678.000
15,4%
Rete 4
Tg4
326.000
4,9%
Rete 4
La signora in giallo (primo episodio)
336.000
3,3%
Rete 4
La signora in giallo (secondo episodio)
546.000
4,4%
Italia 1
Studio Aperto
1.243.000
13,6%
Italia 1
Sport Mediaset
928.000
7,6%
La7
TgLa7
692.000
5,6%
Il pomeriggio
Canale 5 domina il pomeriggio. Forbidden Fruit raggiunge 2.104.000 spettatori e il 24,8%, Verissimo segue con 1.730.000 (22,7%) e con 1.893.000 (22,4%) nella parte Giri di valzer. Prima ancora il Grande Fratello Vip aveva raccolto 2.028.000 spettatori (16,4%) e Beautiful 2.001.000 (16,8%). Su Rai1 Bar Centrale apre con 1.257.000 (11,7%) e Ciao maschio chiude a 1.171.000 (12,3%). Su Rai3 TvTalk ottiene 810.000 spettatori (9,1%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Bar Centrale
1.257.000
11,7%
Rai1
Passaggio a Nord-Ovest
915.000
10,2%
Rai1
A sua immagine (prima parte)
619.000
7,8%
Rai1
A sua immagine (seconda parte)
648.000
8,7%
Rai1
Tg1
797.000
10,6%
Rai1
Ciao maschio (prima parte)
898.000
11,1%
Rai1
Ciao maschio (seconda parte)
1.171.000
12,3%
Canale 5
Grande Fratello Vip
2.028.000
16,4%
Canale 5
Beautiful
2.001.000
16,8%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
2.041.000
20,3%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.104.000
24,8%
Canale 5
Verissimo
1.730.000
22,7%
Canale 5
Verissimo Giri di valzer
1.893.000
22,4%
Canale 5
Verissimo I saluti
1.695.000
17,5%
Rai2
Playlist
298.000
2,9%
Rai2
Storie al bivio weekend (prima parte)
322.000
3,7%
Rai2
Storie al bivio weekend (seconda parte)
375.000
4,7%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
242.000
3,1%
Rai3
TvTalk
810.000
9,1%
Rai3
TT After
686.000
8,5%
Rai3
La biblioteca dei sentimenti
446.000
5,9%
Rai3
PresaDiretta (prima parte)
375.000
4,8%
Rai3
PresaDiretta (seconda parte)
516.000
5,7%
Rete 4
Lo sportello di Forum (replica)
546.000
5,2%
Rete 4
Diario del weekend
427.000
5,0%
Rete 4
Una moglie per papà
332.000
3,9%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
674.000
5,4%
Italia 1
Drive Up
472.000
4,0%
Italia 1
NCIS New Orleans (primo episodio)
380.000
3,7%
Italia 1
NCIS New Orleans (secondo episodio)
381.000
4,3%
Italia 1
The Equalizer (primo episodio)
392.000
5,1%
Italia 1
The Equalizer (secondo episodio)
361.000
4,6%
Italia 1
Airport Security USA
325.000
3,8%
La7
La torre di Babele
306.000
3,0%
La7
I tartassati
178.000
2,3%
La7
Eden Un pianeta da salvare
177.000
1,6%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di sabato 17 ottobre 2026?
Il programma più visto di sabato 17 ottobre 2026 è Tú sí que vales su Canale 5, con 3.342.000 spettatori e il 24,4% di share. Ballando con le stelle su Rai1 ha raccolto meno spettatori, 2.421.000, ma ha chiuso con uno share più alto, il 24,8%, su una fascia oraria più breve e più tarda.
Quanto ha fatto Ballando con le stelle sabato 17 ottobre 2026?
Sabato 17 ottobre 2026 Ballando con le stelle su Rai1 ha ottenuto 2.421.000 spettatori e il 24,8% di share. La parte iniziale della serata, Ballando con le stelle Tutti in pista, aveva raccolto 3.519.000 spettatori con il 21,5%. Il programma è condotto da Milly Carlucci e sfida Tú sí que vales.
Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 17 ottobre 2026?
Nell'access di sabato 17 ottobre 2026 Affari tuoi su Rai1 ha vinto con 4.010.000 spettatori e il 23,8% di share. La ruota della fortuna su Canale 5 si è fermata a 3.629.000 spettatori e al 21,6%, dopo i 3.160.000 spettatori e il 19,0% registrati da Gira la ruota.
Quanto ha fatto Verissimo sabato 17 ottobre 2026?
Sabato 17 ottobre 2026 Verissimo su Canale 5 ha raccolto 1.730.000 spettatori e il 22,7% di share nella prima parte. La parte Giri di valzer è salita a 1.893.000 spettatori con il 22,4%, mentre I saluti hanno chiuso a 1.695.000 spettatori e il 17,5%. Prima di Verissimo, Forbidden Fruit ha toccato il 24,8%.