Ascolti tv di venerdì 16 ottobre 2026: The Voice Senior vola al 24,1%, la Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi di 61.000 spettatori
Antonella Clerici domina il venerdì di Rai1 contro il Grande Fratello Vip, mentre nell'access Gerry Scotti si prende la sfida con Stefano De Martino per un soffio.
Venerdì 16 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: la seconda puntata di The Voice Senior con Antonella Clerici raccoglie 3.292.000 spettatori e il 24,1% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si ferma a 1.900.000 e al 16,6%. Nell'access La Ruota della Fortuna (4.399.000, 23,5%) supera Affari Tuoi (4.338.000, 23,2%).
La prima serata
Il talent di Rai1 stacca Canale 5 di quasi 1,4 milioni di spettatori. Il reality condotto da Ilary Blasi, alla decima puntata, resta secondo con il 16,6%. Sul podio sale Rete4 con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (1.003.000, 8,1%). Maurizio Crozza su Nove porta Fratelli di Crozza a 919.000 spettatori e al 5,4%, davanti a Propaganda Live di Diego Bianchi su La7 (779.000, 6,2%) per numero di spettatori. Il film Hounds of War tiene Italia1 al 4,7%, la serie Estranei porta Rai2 al 4,2%.
In seconda serata, su Canale 5, GF Vip Night e GF Vip Live raccolgono 929.000 spettatori con il 23,7% e poi 592.000 con il 17,9%. Su Rai1 TV7 ottiene 441.000 spettatori e il 9,1%, seguito da Sottovoce (188.000, 6,8%). Su Italia1 il film Attacco a Mumbai: una vera storia di coraggio fa 316.000 e il 4,2%. Su Rete4 Rosy Abate segna 150.000 e il 4,0%, su La7 il TgLa7 della notte 240.000 e il 5,8%. Su Rai2 La nobile arte si ferma a 190.000 (1,8%), su Rai3 Radix a 165.000 (1,4%).
Sull'intera giornata Mediaset chiude al 39,51% contro il 35,94% della Rai; in prima serata il confronto è 40,09% a 34,38%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
The Voice Senior
3.292.000
24,1%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.900.000
16,6%
Rete4
Quarto Grado
1.003.000
8,1%
Nove
Fratelli di Crozza
919.000
5,4%
Italia1
Hounds of War
785.000
4,7%
La7
Propaganda Live
779.000
6,2%
Rai2
Estranei
695.000
4,2%
Rai3
Force of Nature - Oltre l'inganno
432.000
2,6%
Tv8
Pechino Express - L'Estremo Oriente
277.000
1,8%
Access prime time
La sfida dei quiz si decide per 61.000 spettatori: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna arriva a 4.399.000 e al 23,5%, Stefano De Martino con Affari Tuoi a 4.338.000 e al 23,2%. Prima ancora, Gira la Ruota della Fortuna tocca 3.559.000 (19,7%) e Cinque minuti 3.548.000 (19,9%). Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.555.000 spettatori e l'8,3%, su Rai3 Un posto al sole 1.262.000 e il 6,7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale 5
La Ruota della Fortuna
4.399.000
23,5%
Rai1
Affari Tuoi
4.338.000
23,2%
Canale 5
Gira la Ruota della Fortuna
3.559.000
19,7%
Rai1
Cinque minuti
3.548.000
19,9%
La7
Otto e mezzo
1.555.000
8,3%
Rai3
Un posto al sole
1.262.000
6,7%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.091.000
6,1%
Italia1
N.C.I.S. - Unità anticrimine
1.045.000
5,6%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
848.000
4,7%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
607.000
3,2%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
658.000
3,6%
Rai2
Tg2 Post
473.000
2,5%
Tv8
Foodish
447.000
2,4%
Il preserale
Reazione a catena con Pino Insegno è il programma più visto in share della giornata: 3.940.000 spettatori e il 25,6%, dopo L'intesa vincente a 2.733.000 e al 23,0%. Su Canale 5 Caduta libera si ferma a 2.186.000 (15,9%), con la fase Inizia la sfida a 1.486.000 (14,4%). Il Tg1 delle 20 informa 4.087.000 spettatori (23,7%), il Tg5 3.427.000 (19,7%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena - L'intesa vincente
2.733.000
23,0%
Rai1
Reazione a catena
3.940.000
25,6%
Rai1
Tg1 20.00
4.087.000
23,7%
Canale 5
Caduta libera - Inizia la sfida
1.486.000
14,4%
Canale 5
Caduta libera
2.186.000
15,9%
Canale 5
Tg5 20.00
3.427.000
19,7%
Rai3
Tg3 19.00
1.666.000
12,7%
Rai3
TgR
2.284.000
14,6%
Rai3
Blob
936.000
5,5%
Rai3
Fin che la barca va
828.000
4,7%
Rete4
Tg4
766.000
5,9%
Rete4
10 minuti
937.000
6,3%
Rete4
La Promessa
1.039.000
6,1%
Rai2
Tg Sport
408.000
4,0%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
619.000
4,5%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
754.000
4,5%
Rai2
Tg2 20.30
833.000
4,6%
Italia1
Studio Aperto
574.000
5,8%
Italia1
Grande Fratello Vip
378.000
3,3%
Italia1
Studio Aperto Mag
425.000
3,2%
Italia1
C.S.I. - Scena del crimine
472.000
2,8%
La7
Ignoto X
331.000
2,6%
La7
TgLa7 20.00
1.422.000
8,1%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina News passa da 227.000 (13,0%) a 581.000 spettatori (16,1%), il Tg1 delle 8 ne conta 900.000 (19,8%), UnoMattina 776.000 (18,8%) e Storie italiane resta sopra il 15% in entrambe le parti. Canale 5 risponde con il Tg5 delle 8 a 1.054.000 (23,2%), Mattino Cinque fino al 21,7% e Forum a 1.168.000 (18,9%). Su Rai3 Buongiorno Regione sale al 13,8%, su Rete4 Ore 11 tocca l'8,2%, su La7 L'aria che tira arriva al 5,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
227.000
13,0%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
581.000
16,1%
Rai1
Tg1 8.00
900.000
19,8%
Rai1
UnoMattina
776.000
18,8%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
691.000
17,7%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
700.000
15,3%
Canale 5
Prima pagina Tg5
585.000
19,6%
Canale 5
Tg5 8.00
1.054.000
23,2%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
812.000
19,6%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
836.000
21,7%
Canale 5
Forum
1.168.000
18,9%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
58.000
1,6%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
102.000
2,3%
Rai2
Tg2
133.000
3,0%
Rai2
Radio2 Social Club
150.000
3,7%
Rai2
Tg2 Italia Europa
163.000
4,1%
Rai2
Tg2 Flash
156.000
3,8%
Rai2
Tg Sport
170.000
4,0%
Rai2
I fatti vostri (prima parte)
374.000
6,9%
Rai2
I fatti vostri (seconda parte)
553.000
6,6%
Rai3
Buongiorno Italia
434.000
12,5%
Rai3
Buongiorno Regione
611.000
13,8%
Rai3
Agorà (prima parte)
240.000
5,5%
Rai3
Agorà (seconda parte)
133.000
3,5%
Rai3
Agorà (terza parte)
153.000
4,0%
Rai3
Elisir (prima parte)
190.000
4,7%
Rai3
Elisir (seconda parte)
235.000
5,0%
Rete4
La Promessa
168.000
3,9%
Rete4
Terra amara
223.000
4,9%
Rete4
Segreti di famiglia
214.000
5,3%
Rete4
Tempesta d'amore
188.000
4,8%
Rete4
Ore 11
380.000
8,2%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
52.000
1,4%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
71.000
1,6%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
65.000
1,5%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
91.000
2,4%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali (primo episodio)
139.000
3,4%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali (secondo episodio)
190.000
3,4%
La7
Omnibus News
125.000
3,4%
La7
TgLa7
208.000
4,7%
La7
Omnibus Dibattito
231.000
5,3%
La7
Coffee Break
165.000
4,3%
La7
L'aria che tira
247.000
5,2%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più forte in share della fascia con 2.958.000 spettatori e il 25,4%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.485.000 (22,7%). È sempre mezzogiorno raccoglie 1.407.000 spettatori (16,6%). Su Rai2 il Tg2 delle 13 arriva al 13,4%, su Italia1 Studio Aperto al 10,1%, su Rai3 il TgR delle 14 al 18,4%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.407.000
16,6%
Rai1
Tg1 13.30
2.958.000
25,4%
Rai1
Tg1 Economia
2.274.000
19,8%
Canale 5
Tg5 13.00
2.485.000
22,7%
Rai2
Tg2 13.00
1.449.000
13,4%
Rai2
Tg2 Eat Parade
853.000
7,3%
Rai2
Tg2 Sì, viaggiare
833.000
7,1%
Rai2
2 di picche
635.000
5,5%
Rai3
Tg3 12.00
696.000
10,4%
Rai3
FuoriTg
543.000
6,8%
Rai3
Quante storie
472.000
4,6%
Rai3
Passato e presente
338.000
2,9%
Rai3
TgR 14.00
2.029.000
18,4%
Rai3
Tg3 14.20
1.237.000
12,3%
Rete4
Tg4
581.000
9,1%
Rete4
Ore 11 Cronaca
552.000
7,2%
Rete4
Ore 11 Saluti
529.000
5,8%
Italia1
Studio Aperto
851.000
10,1%
La7
L'aria che tira oggi
392.000
4,5%
La7
TgLa7 13.30
742.000
6,4%
Il pomeriggio
Canale 5 vince il pomeriggio con le soap e con Maria De Filippi. Tutto per la mia famiglia sale al 24,5% con 1.896.000 spettatori, Uomini e Donne arriva fino al 25,4%, Forbidden Fruit supera i 2 milioni (2.043.000, 20,0%). Su Rai1 Vita in diretta tocca 1.741.000 spettatori e il 20,4%, La volta buona cresce dal 14,0% al 17,9%. Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi oscilla fra il 17,7% e il 14,3%. Su Rai2 Ore 14 raccoglie il 7,7%, su Rai3 Geo il 9,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.334.000
14,0%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.415.000
17,9%
Rai1
Il Paradiso delle Signore
1.288.000
16,9%
Rai1
Tg1 17.00
1.029.000
14,9%
Rai1
Vita in diretta (anteprima)
1.477.000
20,6%
Rai1
Vita in diretta
1.741.000
20,4%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.967.000
16,7%
Canale 5
Beautiful
1.973.000
17,5%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.043.000
20,0%
Canale 5
Uomini e Donne (prima parte)
1.932.000
22,4%
Canale 5
Uomini e Donne (seconda parte)
1.927.000
25,4%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.896.000
24,5%
Canale 5
Amici di Maria De Filippi
1.363.000
18,4%
Canale 5
Dentro la notizia (prima parte)
1.235.000
17,7%
Canale 5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.289.000
16,2%
Canale 5
Dentro la notizia (terza parte)
1.304.000
14,3%
Rai2
Ore 14
746.000
7,7%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
416.000
5,3%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
474.000
6,5%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
245.000
3,4%
Rai3
Geo - Gusto italiano
284.000
3,7%
Rai3
Aspettando Geo
369.000
5,3%
Rai3
Geo
768.000
9,2%
Rete4
La signora in giallo
641.000
5,7%
Rete4
Lo sportello di Forum
631.000
6,4%
Rete4
Diario del giorno
491.000
6,4%
Rete4
Rosamunde Pilcher: Va' dove ti porta il cuore
323.000
4,0%
Italia1
Grande Fratello Vip
505.000
4,9%
Italia1
Sport Mediaset
698.000
6,1%
Italia1
Sport Mediaset Extra
417.000
3,7%
Italia1
I Simpson (primo episodio)
354.000
3,4%
Italia1
I Simpson (secondo episodio)
367.000
3,9%
Italia1
NCIS: Los Angeles
422.000
5,1%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
407.000
5,4%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
359.000
4,9%
Italia1
Sport Mediaset
276.000
3,3%
La7
Tagadà - Anteprima
451.000
4,5%
La7
Tagadà
418.000
5,2%
La7
Tagadà #Focus
309.000
4,4%
La7
La Torre di Babele Doc
192.000
2,4%
Domande frequenti
Chi ha vinto gli ascolti della prima serata di venerdì 16 ottobre 2026?
Ha vinto Rai1 con la seconda puntata di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici: 3.292.000 spettatori e il 24,1% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5 si è fermato a 1.900.000 spettatori e al 16,6%, con un distacco di circa 1,4 milioni di spettatori.
Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 16 ottobre 2026?
Venerdì 16 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha raccolto 4.399.000 spettatori con il 23,5% di share. Affari Tuoi di Stefano De Martino si è fermato a 4.338.000 spettatori e al 23,2%. Il quiz di Canale 5 ha vinto l'access prime time con un margine di 61.000 spettatori.
Quanto ha fatto Fratelli di Crozza il 16 ottobre 2026?
Fratelli di Crozza, il varietà di Maurizio Crozza in onda su Nove, ha raccolto 919.000 spettatori e il 5,4% di share venerdì 16 ottobre 2026. Nella stessa fascia Propaganda Live di Diego Bianchi su La7 ha ottenuto 779.000 spettatori e il 6,2%, mentre Quarto Grado su Rete4 ha superato il milione con l'8,1%.
Qual è stato il programma più visto in share venerdì 16 ottobre 2026?
Il dato di share più alto di venerdì 16 ottobre 2026 è di Reazione a catena con Pino Insegno: 3.940.000 spettatori e il 25,6% nel preserale di Rai1. Seguono il Tg1 delle 13.30 con il 25,4% e Uomini e Donne con il 25,4% nella seconda parte su Canale 5.