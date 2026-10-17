Venerdì 16 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: la seconda puntata di The Voice Senior con Antonella Clerici raccoglie 3.292.000 spettatori e il 24,1% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si ferma a 1.900.000 e al 16,6%. Nell'access La Ruota della Fortuna (4.399.000, 23,5%) supera Affari Tuoi (4.338.000, 23,2%).

La prima serata

Il talent di Rai1 stacca Canale 5 di quasi 1,4 milioni di spettatori. Il reality condotto da Ilary Blasi, alla decima puntata, resta secondo con il 16,6%. Sul podio sale Rete4 con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (1.003.000, 8,1%). Maurizio Crozza su Nove porta Fratelli di Crozza a 919.000 spettatori e al 5,4%, davanti a Propaganda Live di Diego Bianchi su La7 (779.000, 6,2%) per numero di spettatori. Il film Hounds of War tiene Italia1 al 4,7%, la serie Estranei porta Rai2 al 4,2%.

In seconda serata, su Canale 5, GF Vip Night e GF Vip Live raccolgono 929.000 spettatori con il 23,7% e poi 592.000 con il 17,9%. Su Rai1 TV7 ottiene 441.000 spettatori e il 9,1%, seguito da Sottovoce (188.000, 6,8%). Su Italia1 il film Attacco a Mumbai: una vera storia di coraggio fa 316.000 e il 4,2%. Su Rete4 Rosy Abate segna 150.000 e il 4,0%, su La7 il TgLa7 della notte 240.000 e il 5,8%. Su Rai2 La nobile arte si ferma a 190.000 (1,8%), su Rai3 Radix a 165.000 (1,4%).

Pubblicità

Sull'intera giornata Mediaset chiude al 39,51% contro il 35,94% della Rai; in prima serata il confronto è 40,09% a 34,38%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 The Voice Senior 3.292.000 24,1% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.900.000 16,6% Rete4 Quarto Grado 1.003.000 8,1% Nove Fratelli di Crozza 919.000 5,4% Italia1 Hounds of War 785.000 4,7% La7 Propaganda Live 779.000 6,2% Rai2 Estranei 695.000 4,2% Rai3 Force of Nature - Oltre l'inganno 432.000 2,6% Tv8 Pechino Express - L'Estremo Oriente 277.000 1,8%

Access prime time

La sfida dei quiz si decide per 61.000 spettatori: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna arriva a 4.399.000 e al 23,5%, Stefano De Martino con Affari Tuoi a 4.338.000 e al 23,2%. Prima ancora, Gira la Ruota della Fortuna tocca 3.559.000 (19,7%) e Cinque minuti 3.548.000 (19,9%). Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.555.000 spettatori e l'8,3%, su Rai3 Un posto al sole 1.262.000 e il 6,7%.

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.399.000 23,5% Rai1 Affari Tuoi 4.338.000 23,2% Canale 5 Gira la Ruota della Fortuna 3.559.000 19,7% Rai1 Cinque minuti 3.548.000 19,9% La7 Otto e mezzo 1.555.000 8,3% Rai3 Un posto al sole 1.262.000 6,7% Rai3 Il cavallo e la torre 1.091.000 6,1% Italia1 N.C.I.S. - Unità anticrimine 1.045.000 5,6% Rete4 Realpolitik (prima parte) 848.000 4,7% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 607.000 3,2% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 658.000 3,6% Rai2 Tg2 Post 473.000 2,5% Tv8 Foodish 447.000 2,4%

Il preserale

Reazione a catena con Pino Insegno è il programma più visto in share della giornata: 3.940.000 spettatori e il 25,6%, dopo L'intesa vincente a 2.733.000 e al 23,0%. Su Canale 5 Caduta libera si ferma a 2.186.000 (15,9%), con la fase Inizia la sfida a 1.486.000 (14,4%). Il Tg1 delle 20 informa 4.087.000 spettatori (23,7%), il Tg5 3.427.000 (19,7%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena - L'intesa vincente 2.733.000 23,0% Rai1 Reazione a catena 3.940.000 25,6% Rai1 Tg1 20.00 4.087.000 23,7% Canale 5 Caduta libera - Inizia la sfida 1.486.000 14,4% Canale 5 Caduta libera 2.186.000 15,9% Canale 5 Tg5 20.00 3.427.000 19,7% Rai3 Tg3 19.00 1.666.000 12,7% Rai3 TgR 2.284.000 14,6% Rai3 Blob 936.000 5,5% Rai3 Fin che la barca va 828.000 4,7% Rete4 Tg4 766.000 5,9% Rete4 10 minuti 937.000 6,3% Rete4 La Promessa 1.039.000 6,1% Rai2 Tg Sport 408.000 4,0% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 619.000 4,5% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 754.000 4,5% Rai2 Tg2 20.30 833.000 4,6% Italia1 Studio Aperto 574.000 5,8% Italia1 Grande Fratello Vip 378.000 3,3% Italia1 Studio Aperto Mag 425.000 3,2% Italia1 C.S.I. - Scena del crimine 472.000 2,8% La7 Ignoto X 331.000 2,6% La7 TgLa7 20.00 1.422.000 8,1%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina News passa da 227.000 (13,0%) a 581.000 spettatori (16,1%), il Tg1 delle 8 ne conta 900.000 (19,8%), UnoMattina 776.000 (18,8%) e Storie italiane resta sopra il 15% in entrambe le parti. Canale 5 risponde con il Tg5 delle 8 a 1.054.000 (23,2%), Mattino Cinque fino al 21,7% e Forum a 1.168.000 (18,9%). Su Rai3 Buongiorno Regione sale al 13,8%, su Rete4 Ore 11 tocca l'8,2%, su La7 L'aria che tira arriva al 5,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 227.000 13,0% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 581.000 16,1% Rai1 Tg1 8.00 900.000 19,8% Rai1 UnoMattina 776.000 18,8% Rai1 Storie italiane (prima parte) 691.000 17,7% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 700.000 15,3% Canale 5 Prima pagina Tg5 585.000 19,6% Canale 5 Tg5 8.00 1.054.000 23,2% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 812.000 19,6% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 836.000 21,7% Canale 5 Forum 1.168.000 18,9% Rai2 Baywatch (primo episodio) 58.000 1,6% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 102.000 2,3% Rai2 Tg2 133.000 3,0% Rai2 Radio2 Social Club 150.000 3,7% Rai2 Tg2 Italia Europa 163.000 4,1% Rai2 Tg2 Flash 156.000 3,8% Rai2 Tg Sport 170.000 4,0% Rai2 I fatti vostri (prima parte) 374.000 6,9% Rai2 I fatti vostri (seconda parte) 553.000 6,6% Rai3 Buongiorno Italia 434.000 12,5% Rai3 Buongiorno Regione 611.000 13,8% Rai3 Agorà (prima parte) 240.000 5,5% Rai3 Agorà (seconda parte) 133.000 3,5% Rai3 Agorà (terza parte) 153.000 4,0% Rai3 Elisir (prima parte) 190.000 4,7% Rai3 Elisir (seconda parte) 235.000 5,0% Rete4 La Promessa 168.000 3,9% Rete4 Terra amara 223.000 4,9% Rete4 Segreti di famiglia 214.000 5,3% Rete4 Tempesta d'amore 188.000 4,8% Rete4 Ore 11 380.000 8,2% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 52.000 1,4% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 71.000 1,6% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 65.000 1,5% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 91.000 2,4% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali (primo episodio) 139.000 3,4% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali (secondo episodio) 190.000 3,4% La7 Omnibus News 125.000 3,4% La7 TgLa7 208.000 4,7% La7 Omnibus Dibattito 231.000 5,3% La7 Coffee Break 165.000 4,3% La7 L'aria che tira 247.000 5,2%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il notiziario più forte in share della fascia con 2.958.000 spettatori e il 25,4%. Il Tg5 delle 13 risponde con 2.485.000 (22,7%). È sempre mezzogiorno raccoglie 1.407.000 spettatori (16,6%). Su Rai2 il Tg2 delle 13 arriva al 13,4%, su Italia1 Studio Aperto al 10,1%, su Rai3 il TgR delle 14 al 18,4%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.407.000 16,6% Rai1 Tg1 13.30 2.958.000 25,4% Rai1 Tg1 Economia 2.274.000 19,8% Canale 5 Tg5 13.00 2.485.000 22,7% Rai2 Tg2 13.00 1.449.000 13,4% Rai2 Tg2 Eat Parade 853.000 7,3% Rai2 Tg2 Sì, viaggiare 833.000 7,1% Rai2 2 di picche 635.000 5,5% Rai3 Tg3 12.00 696.000 10,4% Rai3 FuoriTg 543.000 6,8% Rai3 Quante storie 472.000 4,6% Rai3 Passato e presente 338.000 2,9% Rai3 TgR 14.00 2.029.000 18,4% Rai3 Tg3 14.20 1.237.000 12,3% Rete4 Tg4 581.000 9,1% Rete4 Ore 11 Cronaca 552.000 7,2% Rete4 Ore 11 Saluti 529.000 5,8% Italia1 Studio Aperto 851.000 10,1% La7 L'aria che tira oggi 392.000 4,5% La7 TgLa7 13.30 742.000 6,4%

Il pomeriggio

Canale 5 vince il pomeriggio con le soap e con Maria De Filippi. Tutto per la mia famiglia sale al 24,5% con 1.896.000 spettatori, Uomini e Donne arriva fino al 25,4%, Forbidden Fruit supera i 2 milioni (2.043.000, 20,0%). Su Rai1 Vita in diretta tocca 1.741.000 spettatori e il 20,4%, La volta buona cresce dal 14,0% al 17,9%. Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi oscilla fra il 17,7% e il 14,3%. Su Rai2 Ore 14 raccoglie il 7,7%, su Rai3 Geo il 9,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.334.000 14,0% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.415.000 17,9% Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.288.000 16,9% Rai1 Tg1 17.00 1.029.000 14,9% Rai1 Vita in diretta (anteprima) 1.477.000 20,6% Rai1 Vita in diretta 1.741.000 20,4% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.967.000 16,7% Canale 5 Beautiful 1.973.000 17,5% Canale 5 Forbidden Fruit 2.043.000 20,0% Canale 5 Uomini e Donne (prima parte) 1.932.000 22,4% Canale 5 Uomini e Donne (seconda parte) 1.927.000 25,4% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.896.000 24,5% Canale 5 Amici di Maria De Filippi 1.363.000 18,4% Canale 5 Dentro la notizia (prima parte) 1.235.000 17,7% Canale 5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.289.000 16,2% Canale 5 Dentro la notizia (terza parte) 1.304.000 14,3% Rai2 Ore 14 746.000 7,7% Rai2 BellaMa' (prima parte) 416.000 5,3% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 474.000 6,5% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 245.000 3,4% Rai3 Geo - Gusto italiano 284.000 3,7% Rai3 Aspettando Geo 369.000 5,3% Rai3 Geo 768.000 9,2% Rete4 La signora in giallo 641.000 5,7% Rete4 Lo sportello di Forum 631.000 6,4% Rete4 Diario del giorno 491.000 6,4% Rete4 Rosamunde Pilcher: Va' dove ti porta il cuore 323.000 4,0% Italia1 Grande Fratello Vip 505.000 4,9% Italia1 Sport Mediaset 698.000 6,1% Italia1 Sport Mediaset Extra 417.000 3,7% Italia1 I Simpson (primo episodio) 354.000 3,4% Italia1 I Simpson (secondo episodio) 367.000 3,9% Italia1 NCIS: Los Angeles 422.000 5,1% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 407.000 5,4% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 359.000 4,9% Italia1 Sport Mediaset 276.000 3,3% La7 Tagadà - Anteprima 451.000 4,5% La7 Tagadà 418.000 5,2% La7 Tagadà #Focus 309.000 4,4% La7 La Torre di Babele Doc 192.000 2,4%

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti della prima serata di venerdì 16 ottobre 2026?

Ha vinto Rai1 con la seconda puntata di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici: 3.292.000 spettatori e il 24,1% di share. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5 si è fermato a 1.900.000 spettatori e al 16,6%, con un distacco di circa 1,4 milioni di spettatori.

Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 16 ottobre 2026?

Venerdì 16 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha raccolto 4.399.000 spettatori con il 23,5% di share. Affari Tuoi di Stefano De Martino si è fermato a 4.338.000 spettatori e al 23,2%. Il quiz di Canale 5 ha vinto l'access prime time con un margine di 61.000 spettatori.

Quanto ha fatto Fratelli di Crozza il 16 ottobre 2026?

Fratelli di Crozza, il varietà di Maurizio Crozza in onda su Nove, ha raccolto 919.000 spettatori e il 5,4% di share venerdì 16 ottobre 2026. Nella stessa fascia Propaganda Live di Diego Bianchi su La7 ha ottenuto 779.000 spettatori e il 6,2%, mentre Quarto Grado su Rete4 ha superato il milione con l'8,1%.

Qual è stato il programma più visto in share venerdì 16 ottobre 2026?

Il dato di share più alto di venerdì 16 ottobre 2026 è di Reazione a catena con Pino Insegno: 3.940.000 spettatori e il 25,6% nel preserale di Rai1. Seguono il Tg1 delle 13.30 con il 25,4% e Uomini e Donne con il 25,4% nella seconda parte su Canale 5.