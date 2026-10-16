Giovedì 15 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Doc - Nelle tue mani 4 con Luca Argentero raccoglie 4.002.000 spettatori e il 25,1% di share. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia si ferma a 1.618.000 (11%). In access Affari tuoi di Stefano De Martino supera La ruota della fortuna, 22,5% contro 20,8%.

La prima serata

Doc - Nelle tue mani 4 è arrivato alla terza serata con gli episodi "Samaritani" ed "Era mio padre". Il primo ha ottenuto 4.326.000 spettatori e il 23,6%, il secondo 3.704.000 e il 26,8%. Una settimana prima, giovedì 8 ottobre, la fiction aveva registrato 4.240.000 spettatori (23,65%) nel primo episodio e 3.733.000 (27,68%) nel secondo.

Canale5 risponde con la soap turca Tutto per la mia famiglia, che passa da 1.643.000 spettatori (11,39%) dell'8 ottobre ai 1.618.000 (11%) di ieri. Sul terzo gradino c'è Ore 14 Sera di Salvo Sottile su Rai2 con 928.000 spettatori e il 6,6%, mentre Le Iene condotte da Veronica Gentili su Italia1 ottengono uno share più alto (7,3%) con 893.000 spettatori.

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Tra i talk, Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 tocca 770.000 spettatori (5,7%) e Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4 676.000 (5,6%). Rai3 propone il film Arthur the King con Mark Wahlberg: 494.000 spettatori e il 2,7%. Su Tv8 la partita di Europa League Benfica-Celtic segna 341.000 spettatori (1,9%), su Nove Buy it now di Gabriele Corsi 304.000 (1,8%).

Nell'intera prima serata Mediaset chiude al 36,74% di share, davanti alla Rai al 34,84%. Sulle 24 ore Mediaset è al 37,86% e la Rai al 36,54%.

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 raccoglie 624.000 spettatori e il 10,7%. Su Italia1 Pregiudizio Universale arriva a 514.000 (13,4%), seguito da Sono Lillo con 331.000 (10,6%). Su Canale5 Risiko: Sfide di potere segna 276.000 spettatori (6,2%), su Rai2 Francesco d'Assisi e i suoi ribelli 239.000 (4,4%). Tv8 Football Night chiude con 387.000 spettatori (3,5%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Doc - Nelle tue mani 4 4.002.000 25,1% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.618.000 11,0% Rai2 Ore 14 Sera 928.000 6,6% Italia1 Le Iene 893.000 7,3% La7 Piazzapulita 770.000 5,7% Rete4 Dritto e rovescio 676.000 5,6% Rai3 Arthur the King 494.000 2,7% Tv8 Benfica-Celtic (Europa League) 341.000 1,9% Nove Buy it now - Mai più senza 304.000 1,8%

Access prime time

Il confronto tra i giochi dell'access premia Rai1. Affari tuoi di Stefano De Martino conquista 4.478.000 spettatori e il 22,5%, La ruota della fortuna di Gerry Scotti con Samira Lui risponde con 4.147.000 e il 20,8%. Il Tg1 delle 20 è seguito da 4.372.000 spettatori (24,1%), Cinque minuti da 3.781.000 (19,9%).

Su La7 Otto e mezzo ottiene 1.756.000 spettatori e l'8,9%, preceduto dal TgLa7 con 1.425.000 (7,8%). Un posto al sole su Rai3 registra 1.459.000 spettatori (7,4%), Il cavallo e la torre 1.217.000 (6,4%). Su Rete4 4 di sera fa 945.000 spettatori (4,9%) nella prima parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.372.000 24,1% Rai1 Cinque minuti 3.781.000 19,9% Rai1 Affari tuoi 4.478.000 22,5% Rai2 Tg2 889.000 4,6% Rai2 Tg2 Post 534.000 2,7% Rai2 Ore 14 Anteprima 733.000 3,7% Rai3 Il cavallo e la torre 1.217.000 6,4% Rai3 Un posto al sole 1.459.000 7,4% Rete4 4 di sera (prima parte) 945.000 4,9% Rete4 4 di sera (seconda parte) 760.000 3,8% Canale5 Tg5 (prima parte) 2.647.000 15,5% Canale5 Tg5 (seconda parte) 3.260.000 17,8% Canale5 Gira la ruota 3.405.000 17,6% Canale5 La ruota della fortuna 4.147.000 20,8% Italia1 NCIS 948.000 4,8% Italia1 Le Iene Coming Soon 908.000 4,6% La7 TgLa7 1.425.000 7,8% La7 Otto e mezzo 1.756.000 8,9% Tv8 Tv8 Football Night 360.000 1,9% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 561.000 2,8%

Il preserale

Reazione a catena porta Rai1 a 4.040.000 spettatori e al 25% di share, dopo i 2.750.000 (22,2%) della prima parte. Su Canale5 Caduta libera si ferma a 2.260.000 spettatori e al 15,8%. Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raccoglie 2.436.000 spettatori (14,8%) e il Tg3 delle 19 ne fa 1.865.000 (13,7%). Su Rete4 La Promessa ottiene 913.000 spettatori (5,1%), su Rai2 il secondo episodio di Blue Bloods 758.000 (4,3%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.750.000 22,2% Rai1 Reazione a catena 4.040.000 25,0% Rai2 Tg2 210.000 2,3% Rai2 Tg Sport 351.000 3,3% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 609.000 4,3% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 758.000 4,3% Rai3 Tg3 1.865.000 13,7% Rai3 TgRegione 2.436.000 14,8% Rai3 Blob 935.000 5,3% Rai3 Fin che la barca va 934.000 5,1% Rete4 Tg4 735.000 5,4% Rete4 10 minuti 868.000 5,5% Rete4 La Promessa 913.000 5,1% Canale5 Caduta libera (prima parte) 1.555.000 14,4% Canale5 Caduta libera 2.260.000 15,8% Italia1 Studio Aperto 493.000 4,8% Italia1 Grande Fratello Vip 356.000 3,0% Italia1 Studio Aperto Mag 310.000 2,3% Italia1 C.S.I. 390.000 2,3% La7 Ignoto X 341.000 2,6% Tv8 4 Ristoranti 164.000 1,8% Tv8 Foodish 287.000 1,9% Nove Little Big Italy 253.000 2,7% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 424.000 2,5%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 delle 8 raggiunge 1.063.000 spettatori e il 23,9%, UnoMattina ne raccoglie 835.000 (21,1%) e Storie italiane sale a 857.000 (18,4%) nella seconda parte. Canale5 risponde con Mattino Cinque, che sfiora il 23,5% in entrambe le parti, e con Forum, che chiude la mattina a 1.205.000 spettatori (19%).

Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione si attestano all'11,3%, Agorà oscilla tra il 3,2% e il 4,4%. Rai2 cresce con I fatti vostri fino a 503.000 spettatori (6,1%). Su Rete4 Ore 11 Cronaca arriva a 485.000 spettatori (6,1%), su La7 L'aria che tira fa 196.000 (4,1%). Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: SVU tocca il 5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 266.000 15,7% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 582.000 16,9% Rai1 Tg1 1.063.000 23,9% Rai1 UnoMattina 835.000 21,1% Rai1 Storie italiane (prima parte) 684.000 18,0% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 857.000 18,4% Rai2 Baywatch (primo episodio) 51.000 1,4% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 116.000 2,6% Rai2 Tg2 101.000 2,4% Rai2 Radio2 Social Club 127.000 3,2% Rai2 Tg2 Italia Europa 152.000 4,0% Rai2 Tg2 Flash 194.000 5,0% Rai2 Tg Sport 182.000 4,4% Rai2 I fatti vostri (prima parte) 312.000 5,9% Rai2 I fatti vostri (seconda parte) 503.000 6,1% Rai3 Buongiorno Italia 391.000 11,3% Rai3 Buongiorno Regione 476.000 11,3% Rai3 Agorà (prima parte) 186.000 4,4% Rai3 Agorà (seconda parte) 123.000 3,3% Rai3 Agorà (terza parte) 120.000 3,2% Rai3 Elisir (prima parte) 110.000 2,8% Rai3 Elisir (seconda parte) 265.000 5,5% Rete4 La Promessa 147.000 3,7% Rete4 Terra amara 218.000 5,0% Rete4 Segreti di famiglia 178.000 4,6% Rete4 Tempesta d'amore 228.000 6,0% Rete4 Ore 11 294.000 6,2% Rete4 Ore 11 Cronaca 485.000 6,1% Rete4 Ore 11 Saluti 472.000 5,1% Canale5 Prima pagina Tg5 567.000 19,4% Canale5 Tg5 1.015.000 23,0% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 926.000 23,3% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 894.000 23,5% Canale5 Forum 1.205.000 19,0% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 75.000 2,1% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 50.000 1,1% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 52.000 1,3% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 104.000 2,8% Italia1 Law & Order: SVU (primo episodio) 169.000 4,2% Italia1 Law & Order: SVU (secondo episodio) 290.000 5,0% La7 Omnibus News 108.000 3,0% La7 TgLa7 173.000 4,0% La7 Meteo 211.000 4,9% La7 Omnibus Dibattito 172.000 4,1% La7 Coffee Break 161.000 4,2% La7 L'aria che tira 196.000 4,1% Tv8 Quattro matrimoni (prima parte) 36.000 0,8% Tv8 Quattro matrimoni (seconda parte) 68.000 1,6% Tv8 Quattro matrimoni (terza parte) 70.000 1,5% Nove Cash or Trash - Quando tutto è iniziato 68.000 1,4%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.861.000 spettatori e il 25,4%, seguito da Tg1 Economia con 2.365.000 (21,5%). È sempre mezzogiorno raccoglie 1.551.000 spettatori (18%). Su Canale5 il Tg5 delle 13 è seguito da 2.421.000 spettatori (22,2%).

Su Rai3 il TgRegione delle 14 ottiene 2.021.000 spettatori e il 18,3%. Il Tg2 delle 13 registra 1.320.000 spettatori (12,3%) e Studio Aperto su Italia1 917.000 (10,6%). Su Rete4 il Tg4 fa 461.000 spettatori (7%), su La7 il TgLa7 delle 13.30 634.000 (5,7%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.551.000 18,0% Rai1 Tg1 2.861.000 25,4% Rai1 Tg1 Economia 2.365.000 21,5% Rai2 Tg2 1.320.000 12,3% Rai2 Tg2 Tutto il bello che c'è 850.000 7,5% Rai2 Tg2 Medicina 33 660.000 6,0% Rai3 Tg3 635.000 9,2% Rai3 FuoriTg 576.000 6,9% Rai3 Quante storie 575.000 5,6% Rai3 Passato e presente 429.000 3,8% Rai3 TgRegione 2.021.000 18,3% Rete4 Tg4 461.000 7,0% Rete4 La signora in giallo 664.000 6,0% Canale5 Tg5 2.421.000 22,2% Italia1 Studio Aperto 917.000 10,6% Italia1 Grande Fratello Vip 562.000 5,5% Italia1 Sport Mediaset 776.000 6,9% Italia1 Sport Mediaset Extra 435.000 3,9% La7 L'aria che tira Oggi 372.000 4,3% La7 TgLa7 634.000 5,7% Tv8 4 Ristoranti 107.000 1,4% Tv8 Foodish 216.000 2,0% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 219.000 2,5%

Il pomeriggio

Su Canale5 Forbidden Fruit raccoglie 2.146.000 spettatori (20,6%) e Uomini e donne 1.962.000 (23,1%). La replica pomeridiana di Tutto per la mia famiglia ottiene 1.855.000 spettatori e il 24,6%, il valore di share più alto della rete nel pomeriggio. Amici di Maria De Filippi segue con 1.290.000 (18,5%), mentre Dentro la notizia sale a 1.424.000 spettatori (18%) nella seconda parte.

Su Rai1 La volta buona registra 1.414.000 spettatori (18,4%) nella seconda parte, Il paradiso delle signore 1.343.000 (18,3%). Vita in diretta conquista 1.780.000 spettatori e il 20,8%, dopo i 1.426.000 (20,1%) dell'anteprima. Su Rai2 Ore 14 fa 741.000 spettatori (7,5%), su Rai3 Geo 793.000 (9,2%). Su Rete4 Diario del giorno ottiene il 7,3%, su La7 Tagadà il 5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.349.000 14,0% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.414.000 18,4% Rai1 Il paradiso delle signore 1.343.000 18,3% Rai1 Tg1 945.000 14,0% Rai1 Vita in diretta Anteprima 1.426.000 20,1% Rai1 Vita in diretta 1.780.000 20,8% Rai2 2 di Picche 482.000 4,4% Rai2 Ore 14 741.000 7,5% Rai2 BellaMa' (prima parte) 374.000 4,9% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 511.000 7,4% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 256.000 3,5% Rai3 Tg3 1.233.000 12,0% Rai3 Leonardo 805.000 8,4% Rai3 Question Time 242.000 2,9% Rai3 Aspettando Geo 382.000 5,5% Rai3 Geo 793.000 9,2% Rete4 Lo sportello di Forum 615.000 6,3% Rete4 Diario del giorno 544.000 7,3% Rete4 Rosamunde Pilcher: Licenza di tradire 291.000 3,6% Canale5 Grande Fratello Vip 1.802.000 16,0% Canale5 Beautiful 1.921.000 17,4% Canale5 Forbidden Fruit 2.146.000 20,6% Canale5 Uomini e donne (prima parte) 1.962.000 23,1% Canale5 Uomini e donne (seconda parte) 1.802.000 23,7% Canale5 Tutto per la mia famiglia 1.855.000 24,6% Canale5 Amici di Maria De Filippi 1.290.000 18,5% Canale5 Dentro la notizia (prima parte) 1.311.000 19,1% Canale5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.424.000 18,0% Canale5 Dentro la notizia (saluti) 1.489.000 15,8% Italia1 I Simpson (prima parte) 321.000 4,1% Italia1 I Simpson (seconda parte) 375.000 4,0% Italia1 NCIS: Los Angeles 390.000 4,9% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 362.000 5,0% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 339.000 4,7% Italia1 Sport Mediaset 229.000 2,8% La7 Tagadà Anteprima 432.000 4,2% La7 Tagadà 394.000 5,0% La7 Taga #Focus 230.000 3,4% La7 La torre di Babele Doc 169.000 2,1% Tv8 Omicidio al faro 264.000 2,8% Tv8 Strategia d'amore 126.000 1,8% Nove The Cage - Prendi e scappa (prima parte) 298.000 2,7% Nove The Cage - Prendi e scappa (seconda parte) 250.000 2,8% Nove Storie criminali 115.000 1,4%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di giovedì 15 ottobre 2026?

La prima serata di giovedì 15 ottobre 2026 è andata a Rai1 con Doc - Nelle tue mani 4, che ha raccolto 4.002.000 spettatori e il 25,1% di share. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia si è fermata a 1.618.000 spettatori e all'11%, lasciando alla fiction con Luca Argentero un margine di oltre due milioni.

Quanto ha fatto Doc - Nelle tue mani 4 il 15 ottobre 2026?

Giovedì 15 ottobre 2026 Doc - Nelle tue mani 4 ha registrato una media di 4.002.000 spettatori e il 25,1%. Il primo episodio, "Samaritani", ha avuto 4.326.000 spettatori (23,6%), il secondo, "Era mio padre", 3.704.000 (26,8%). L'8 ottobre i due episodi avevano ottenuto 4.240.000 e 3.733.000 spettatori.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 15 ottobre 2026?

Giovedì 15 ottobre 2026 Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1 ha battuto La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Il gioco di Rai1 ha raccolto 4.478.000 spettatori e il 22,5% di share, il programma di Canale5 4.147.000 spettatori e il 20,8%, con circa 331.000 spettatori di differenza.

Come sono andate Le Iene e Piazzapulita giovedì 15 ottobre 2026?

Giovedì 15 ottobre 2026 Le Iene, condotte da Veronica Gentili su Italia1, hanno ottenuto 893.000 spettatori e il 7,3% di share. Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 ha raccolto 770.000 spettatori e il 5,7%, davanti a Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4, fermo a 676.000 spettatori e al 5,6%.