Ascolti tv di giovedì 15 ottobre 2026: Doc 4 vince con il 25,1%, Tutto per la mia famiglia all'11%, Affari tuoi batte La ruota
La terza serata della fiction con Luca Argentero supera i quattro milioni di spettatori, mentre su Canale5 la soap turca resta sotto il milione e settecentomila.
Giovedì 15 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Doc - Nelle tue mani 4 con Luca Argentero raccoglie 4.002.000 spettatori e il 25,1% di share. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia si ferma a 1.618.000 (11%). In access Affari tuoi di Stefano De Martino supera La ruota della fortuna, 22,5% contro 20,8%.
La prima serata
Doc - Nelle tue mani 4 è arrivato alla terza serata con gli episodi "Samaritani" ed "Era mio padre". Il primo ha ottenuto 4.326.000 spettatori e il 23,6%, il secondo 3.704.000 e il 26,8%. Una settimana prima, giovedì 8 ottobre, la fiction aveva registrato 4.240.000 spettatori (23,65%) nel primo episodio e 3.733.000 (27,68%) nel secondo.
Canale5 risponde con la soap turca Tutto per la mia famiglia, che passa da 1.643.000 spettatori (11,39%) dell'8 ottobre ai 1.618.000 (11%) di ieri. Sul terzo gradino c'è Ore 14 Sera di Salvo Sottile su Rai2 con 928.000 spettatori e il 6,6%, mentre Le Iene condotte da Veronica Gentili su Italia1 ottengono uno share più alto (7,3%) con 893.000 spettatori.
Tra i talk, Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 tocca 770.000 spettatori (5,7%) e Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4 676.000 (5,6%). Rai3 propone il film Arthur the King con Mark Wahlberg: 494.000 spettatori e il 2,7%. Su Tv8 la partita di Europa League Benfica-Celtic segna 341.000 spettatori (1,9%), su Nove Buy it now di Gabriele Corsi 304.000 (1,8%).
Nell'intera prima serata Mediaset chiude al 36,74% di share, davanti alla Rai al 34,84%. Sulle 24 ore Mediaset è al 37,86% e la Rai al 36,54%.
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 raccoglie 624.000 spettatori e il 10,7%. Su Italia1 Pregiudizio Universale arriva a 514.000 (13,4%), seguito da Sono Lillo con 331.000 (10,6%). Su Canale5 Risiko: Sfide di potere segna 276.000 spettatori (6,2%), su Rai2 Francesco d'Assisi e i suoi ribelli 239.000 (4,4%). Tv8 Football Night chiude con 387.000 spettatori (3,5%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Doc - Nelle tue mani 4
4.002.000
25,1%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.618.000
11,0%
Rai2
Ore 14 Sera
928.000
6,6%
Italia1
Le Iene
893.000
7,3%
La7
Piazzapulita
770.000
5,7%
Rete4
Dritto e rovescio
676.000
5,6%
Rai3
Arthur the King
494.000
2,7%
Tv8
Benfica-Celtic (Europa League)
341.000
1,9%
Nove
Buy it now - Mai più senza
304.000
1,8%
Access prime time
Il confronto tra i giochi dell'access premia Rai1. Affari tuoi di Stefano De Martino conquista 4.478.000 spettatori e il 22,5%, La ruota della fortuna di Gerry Scotti con Samira Lui risponde con 4.147.000 e il 20,8%. Il Tg1 delle 20 è seguito da 4.372.000 spettatori (24,1%), Cinque minuti da 3.781.000 (19,9%).
Su La7 Otto e mezzo ottiene 1.756.000 spettatori e l'8,9%, preceduto dal TgLa7 con 1.425.000 (7,8%). Un posto al sole su Rai3 registra 1.459.000 spettatori (7,4%), Il cavallo e la torre 1.217.000 (6,4%). Su Rete4 4 di sera fa 945.000 spettatori (4,9%) nella prima parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.372.000
24,1%
Rai1
Cinque minuti
3.781.000
19,9%
Rai1
Affari tuoi
4.478.000
22,5%
Rai2
Tg2
889.000
4,6%
Rai2
Tg2 Post
534.000
2,7%
Rai2
Ore 14 Anteprima
733.000
3,7%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.217.000
6,4%
Rai3
Un posto al sole
1.459.000
7,4%
Rete4
4 di sera (prima parte)
945.000
4,9%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
760.000
3,8%
Canale5
Tg5 (prima parte)
2.647.000
15,5%
Canale5
Tg5 (seconda parte)
3.260.000
17,8%
Canale5
Gira la ruota
3.405.000
17,6%
Canale5
La ruota della fortuna
4.147.000
20,8%
Italia1
NCIS
948.000
4,8%
Italia1
Le Iene Coming Soon
908.000
4,6%
La7
TgLa7
1.425.000
7,8%
La7
Otto e mezzo
1.756.000
8,9%
Tv8
Tv8 Football Night
360.000
1,9%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
561.000
2,8%
Il preserale
Reazione a catena porta Rai1 a 4.040.000 spettatori e al 25% di share, dopo i 2.750.000 (22,2%) della prima parte. Su Canale5 Caduta libera si ferma a 2.260.000 spettatori e al 15,8%. Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 raccoglie 2.436.000 spettatori (14,8%) e il Tg3 delle 19 ne fa 1.865.000 (13,7%). Su Rete4 La Promessa ottiene 913.000 spettatori (5,1%), su Rai2 il secondo episodio di Blue Bloods 758.000 (4,3%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.750.000
22,2%
Rai1
Reazione a catena
4.040.000
25,0%
Rai2
Tg2
210.000
2,3%
Rai2
Tg Sport
351.000
3,3%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
609.000
4,3%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
758.000
4,3%
Rai3
Tg3
1.865.000
13,7%
Rai3
TgRegione
2.436.000
14,8%
Rai3
Blob
935.000
5,3%
Rai3
Fin che la barca va
934.000
5,1%
Rete4
Tg4
735.000
5,4%
Rete4
10 minuti
868.000
5,5%
Rete4
La Promessa
913.000
5,1%
Canale5
Caduta libera (prima parte)
1.555.000
14,4%
Canale5
Caduta libera
2.260.000
15,8%
Italia1
Studio Aperto
493.000
4,8%
Italia1
Grande Fratello Vip
356.000
3,0%
Italia1
Studio Aperto Mag
310.000
2,3%
Italia1
C.S.I.
390.000
2,3%
La7
Ignoto X
341.000
2,6%
Tv8
4 Ristoranti
164.000
1,8%
Tv8
Foodish
287.000
1,9%
Nove
Little Big Italy
253.000
2,7%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
424.000
2,5%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 delle 8 raggiunge 1.063.000 spettatori e il 23,9%, UnoMattina ne raccoglie 835.000 (21,1%) e Storie italiane sale a 857.000 (18,4%) nella seconda parte. Canale5 risponde con Mattino Cinque, che sfiora il 23,5% in entrambe le parti, e con Forum, che chiude la mattina a 1.205.000 spettatori (19%).
Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione si attestano all'11,3%, Agorà oscilla tra il 3,2% e il 4,4%. Rai2 cresce con I fatti vostri fino a 503.000 spettatori (6,1%). Su Rete4 Ore 11 Cronaca arriva a 485.000 spettatori (6,1%), su La7 L'aria che tira fa 196.000 (4,1%). Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: SVU tocca il 5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
266.000
15,7%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
582.000
16,9%
Rai1
Tg1
1.063.000
23,9%
Rai1
UnoMattina
835.000
21,1%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
684.000
18,0%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
857.000
18,4%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
51.000
1,4%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
116.000
2,6%
Rai2
Tg2
101.000
2,4%
Rai2
Radio2 Social Club
127.000
3,2%
Rai2
Tg2 Italia Europa
152.000
4,0%
Rai2
Tg2 Flash
194.000
5,0%
Rai2
Tg Sport
182.000
4,4%
Rai2
I fatti vostri (prima parte)
312.000
5,9%
Rai2
I fatti vostri (seconda parte)
503.000
6,1%
Rai3
Buongiorno Italia
391.000
11,3%
Rai3
Buongiorno Regione
476.000
11,3%
Rai3
Agorà (prima parte)
186.000
4,4%
Rai3
Agorà (seconda parte)
123.000
3,3%
Rai3
Agorà (terza parte)
120.000
3,2%
Rai3
Elisir (prima parte)
110.000
2,8%
Rai3
Elisir (seconda parte)
265.000
5,5%
Rete4
La Promessa
147.000
3,7%
Rete4
Terra amara
218.000
5,0%
Rete4
Segreti di famiglia
178.000
4,6%
Rete4
Tempesta d'amore
228.000
6,0%
Rete4
Ore 11
294.000
6,2%
Rete4
Ore 11 Cronaca
485.000
6,1%
Rete4
Ore 11 Saluti
472.000
5,1%
Canale5
Prima pagina Tg5
567.000
19,4%
Canale5
Tg5
1.015.000
23,0%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
926.000
23,3%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
894.000
23,5%
Canale5
Forum
1.205.000
19,0%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
75.000
2,1%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
50.000
1,1%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
52.000
1,3%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
104.000
2,8%
Italia1
Law & Order: SVU (primo episodio)
169.000
4,2%
Italia1
Law & Order: SVU (secondo episodio)
290.000
5,0%
La7
Omnibus News
108.000
3,0%
La7
TgLa7
173.000
4,0%
La7
Meteo
211.000
4,9%
La7
Omnibus Dibattito
172.000
4,1%
La7
Coffee Break
161.000
4,2%
La7
L'aria che tira
196.000
4,1%
Tv8
Quattro matrimoni (prima parte)
36.000
0,8%
Tv8
Quattro matrimoni (seconda parte)
68.000
1,6%
Tv8
Quattro matrimoni (terza parte)
70.000
1,5%
Nove
Cash or Trash - Quando tutto è iniziato
68.000
1,4%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 2.861.000 spettatori e il 25,4%, seguito da Tg1 Economia con 2.365.000 (21,5%). È sempre mezzogiorno raccoglie 1.551.000 spettatori (18%). Su Canale5 il Tg5 delle 13 è seguito da 2.421.000 spettatori (22,2%).
Su Rai3 il TgRegione delle 14 ottiene 2.021.000 spettatori e il 18,3%. Il Tg2 delle 13 registra 1.320.000 spettatori (12,3%) e Studio Aperto su Italia1 917.000 (10,6%). Su Rete4 il Tg4 fa 461.000 spettatori (7%), su La7 il TgLa7 delle 13.30 634.000 (5,7%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.551.000
18,0%
Rai1
Tg1
2.861.000
25,4%
Rai1
Tg1 Economia
2.365.000
21,5%
Rai2
Tg2
1.320.000
12,3%
Rai2
Tg2 Tutto il bello che c'è
850.000
7,5%
Rai2
Tg2 Medicina 33
660.000
6,0%
Rai3
Tg3
635.000
9,2%
Rai3
FuoriTg
576.000
6,9%
Rai3
Quante storie
575.000
5,6%
Rai3
Passato e presente
429.000
3,8%
Rai3
TgRegione
2.021.000
18,3%
Rete4
Tg4
461.000
7,0%
Rete4
La signora in giallo
664.000
6,0%
Canale5
Tg5
2.421.000
22,2%
Italia1
Studio Aperto
917.000
10,6%
Italia1
Grande Fratello Vip
562.000
5,5%
Italia1
Sport Mediaset
776.000
6,9%
Italia1
Sport Mediaset Extra
435.000
3,9%
La7
L'aria che tira Oggi
372.000
4,3%
La7
TgLa7
634.000
5,7%
Tv8
4 Ristoranti
107.000
1,4%
Tv8
Foodish
216.000
2,0%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
219.000
2,5%
Il pomeriggio
Su Canale5 Forbidden Fruit raccoglie 2.146.000 spettatori (20,6%) e Uomini e donne 1.962.000 (23,1%). La replica pomeridiana di Tutto per la mia famiglia ottiene 1.855.000 spettatori e il 24,6%, il valore di share più alto della rete nel pomeriggio. Amici di Maria De Filippi segue con 1.290.000 (18,5%), mentre Dentro la notizia sale a 1.424.000 spettatori (18%) nella seconda parte.
Su Rai1 La volta buona registra 1.414.000 spettatori (18,4%) nella seconda parte, Il paradiso delle signore 1.343.000 (18,3%). Vita in diretta conquista 1.780.000 spettatori e il 20,8%, dopo i 1.426.000 (20,1%) dell'anteprima. Su Rai2 Ore 14 fa 741.000 spettatori (7,5%), su Rai3 Geo 793.000 (9,2%). Su Rete4 Diario del giorno ottiene il 7,3%, su La7 Tagadà il 5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.349.000
14,0%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.414.000
18,4%
Rai1
Il paradiso delle signore
1.343.000
18,3%
Rai1
Tg1
945.000
14,0%
Rai1
Vita in diretta Anteprima
1.426.000
20,1%
Rai1
Vita in diretta
1.780.000
20,8%
Rai2
2 di Picche
482.000
4,4%
Rai2
Ore 14
741.000
7,5%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
374.000
4,9%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
511.000
7,4%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
256.000
3,5%
Rai3
Tg3
1.233.000
12,0%
Rai3
Leonardo
805.000
8,4%
Rai3
Question Time
242.000
2,9%
Rai3
Aspettando Geo
382.000
5,5%
Rai3
Geo
793.000
9,2%
Rete4
Lo sportello di Forum
615.000
6,3%
Rete4
Diario del giorno
544.000
7,3%
Rete4
Rosamunde Pilcher: Licenza di tradire
291.000
3,6%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.802.000
16,0%
Canale5
Beautiful
1.921.000
17,4%
Canale5
Forbidden Fruit
2.146.000
20,6%
Canale5
Uomini e donne (prima parte)
1.962.000
23,1%
Canale5
Uomini e donne (seconda parte)
1.802.000
23,7%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
1.855.000
24,6%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
1.290.000
18,5%
Canale5
Dentro la notizia (prima parte)
1.311.000
19,1%
Canale5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.424.000
18,0%
Canale5
Dentro la notizia (saluti)
1.489.000
15,8%
Italia1
I Simpson (prima parte)
321.000
4,1%
Italia1
I Simpson (seconda parte)
375.000
4,0%
Italia1
NCIS: Los Angeles
390.000
4,9%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
362.000
5,0%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
339.000
4,7%
Italia1
Sport Mediaset
229.000
2,8%
La7
Tagadà Anteprima
432.000
4,2%
La7
Tagadà
394.000
5,0%
La7
Taga #Focus
230.000
3,4%
La7
La torre di Babele Doc
169.000
2,1%
Tv8
Omicidio al faro
264.000
2,8%
Tv8
Strategia d'amore
126.000
1,8%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (prima parte)
298.000
2,7%
Nove
The Cage - Prendi e scappa (seconda parte)
250.000
2,8%
Nove
Storie criminali
115.000
1,4%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di giovedì 15 ottobre 2026?
La prima serata di giovedì 15 ottobre 2026 è andata a Rai1 con Doc - Nelle tue mani 4, che ha raccolto 4.002.000 spettatori e il 25,1% di share. Su Canale5 Tutto per la mia famiglia si è fermata a 1.618.000 spettatori e all'11%, lasciando alla fiction con Luca Argentero un margine di oltre due milioni.
Quanto ha fatto Doc - Nelle tue mani 4 il 15 ottobre 2026?
Giovedì 15 ottobre 2026 Doc - Nelle tue mani 4 ha registrato una media di 4.002.000 spettatori e il 25,1%. Il primo episodio, "Samaritani", ha avuto 4.326.000 spettatori (23,6%), il secondo, "Era mio padre", 3.704.000 (26,8%). L'8 ottobre i due episodi avevano ottenuto 4.240.000 e 3.733.000 spettatori.
Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna il 15 ottobre 2026?
Giovedì 15 ottobre 2026 Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1 ha battuto La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Il gioco di Rai1 ha raccolto 4.478.000 spettatori e il 22,5% di share, il programma di Canale5 4.147.000 spettatori e il 20,8%, con circa 331.000 spettatori di differenza.
Come sono andate Le Iene e Piazzapulita giovedì 15 ottobre 2026?
Giovedì 15 ottobre 2026 Le Iene, condotte da Veronica Gentili su Italia1, hanno ottenuto 893.000 spettatori e il 7,3% di share. Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 ha raccolto 770.000 spettatori e il 5,7%, davanti a Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4, fermo a 676.000 spettatori e al 5,6%.