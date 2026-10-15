Mercoledì 14 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con Tale e Quale Show, scelto da 2.498.000 spettatori e dal 17,9% di share. Il Volo - Uno per tutti, su Canale 5, chiude a 2.073.000 e 17,7%. In access Affari Tuoi tocca 4.442.000 spettatori (22,6%) contro i 4.136.000 de La Ruota della Fortuna (21,1%).

La prima serata

Sfida stretta tra le due ammiraglie. Su Rai1 la quarta puntata di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti, ha premiato Andrea Perroni con l'imitazione di Gino Paoli (fonte: Fanpage). Canale 5 ha risposto con la prima delle tre serate de Il Volo - Uno per tutti, registrata a Palazzo Te di Mantova e presentata da Amadeus, con ospiti tra cui Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Madame e Riccardo Cocciante (fonte: Sorrisi). Terzo gradino per Chi l'ha visto? di Raffaella Griggi su Rai3, poi Una giornata particolare di Aldo Cazzullo su La7. Su Tv8 la Champions League con Manchester City-Psg ha raccolto quasi un milione di spettatori. Esordio tiepido per Il Tavolo di Che tempo che fa, il nuovo appuntamento di Fabio Fazio sul Nove. In fondo alla classifica Patù - La passione delle idee di Roberto Inciocchi, all'1,2% su Rai2.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tale e Quale Show 2.498.000 17,9% Canale 5 Il Volo - Uno per tutti 2.073.000 17,7% Rai3 Chi l'ha visto? 1.083.000 7,2% La7 Una giornata particolare 987.000 6,2% Tv8 Champions League: Manchester City-Psg 962.000 5,3% Italia 1 Black Adam 755.000 4,9% Nove Il Tavolo di Che tempo che fa 554.000 3,7% Rete 4 È sempre Cartabianca 502.000 4,2% Rai2 Patù - La passione delle idee 135.000 1,2%

In seconda serata su Rai1, dopo il Tg1 (966.000, 13,8%), Porta a Porta ha raccolto 551.000 spettatori e il 12,8%, seguito da Sottovoce con 237.000 (10,2%). Su Canale 5 la coda de Il Volo dopo la mezzanotte ha tenuto 574.000 spettatori (14,7%), poi X-Style con 324.000 (10,6%) e il Tg5 notte con 275.000 (11,7%). Su Rai3 Tg3 Linea notte ha fatto 349.000 (5,7%). Tv8 Football Night ha chiuso la serata di Champions con 436.000 (4,2%). Su Italia 1 Come ti leggo ha toccato 310.000 (5,3%), sul Nove Che tempo che fa - E per finire 261.000 (3,6%), su La7 Barbero risponde 222.000 (3,0%). Rete 4 con il film Sedotta da uno sconosciuto si è fermata a 121.000 (3,8%).

Access prime time

Stefano De Martino tiene il vantaggio su Gerry Scotti. Ad Affari Tuoi la concorrente Martina ha accettato un'offerta da 100.000 euro, mentre nel suo pacco ce n'erano 300.000 (fonte: Fanpage). La Ruota della Fortuna resta sopra i quattro milioni. Su La7 Otto e mezzo supera 1,6 milioni, su Rai3 Un posto al sole sfiora 1,6 milioni.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.329.000 23,2% Rai1 Cinque minuti 3.691.000 19,3% Rai1 Affari Tuoi 4.442.000 22,6% Canale 5 Gira la Ruota 3.730.000 19,3% Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.136.000 21,1% Rai2 Tg2 832.000 4,3% Rai2 Tg2 Post 351.000 1,8% Rai2 Patù - Anteprima 244.000 1,3% Rai3 Il cavallo e la torre 1.120.000 5,8% Rai3 Un posto al sole 1.586.000 8,0% Rai3 Chi l'ha visto? - Anteprima 880.000 4,5% Rete 4 4 di sera (prima parte) 1.036.000 5,4% Rete 4 4 di sera (seconda parte) 718.000 3,7% Italia 1 N.C.I.S. 1.003.000 5,1% La7 TgLa7 1.389.000 7,4% La7 Otto e mezzo 1.664.000 8,5% Tv8 Tv8 Football Night 387.000 2,0% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 681.000 3,5% Nove Il Tavolo di Che tempo che fa - Anteprima 587.000 3,0%

Il preserale

Reazione a catena domina la fascia: 4.215.000 spettatori e 25,2% nella parte principale, con il gioco finale a 4.384.000. Caduta libera su Canale 5 si ferma a 2.404.000 e 16,1%, con il finale a 2.799.000 (16,6%). Su Rai3 il TgR delle 19.30 supera i 2,4 milioni. Rai2 punta su due episodi di Blue Bloods, Rete 4 su La Promessa, che passa il milione.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.750.000 21,4% Rai1 Reazione a catena 4.215.000 25,2% Rai1 Reazione a catena (finale) 4.384.000 25,2% Canale 5 Caduta libera (prima parte) 1.539.000 13,9% Canale 5 Caduta libera 2.404.000 16,1% Canale 5 Caduta libera (finale) 2.799.000 16,6% Canale 5 Tg5 (prima parte) 2.807.000 15,9% Canale 5 Tg5 (seconda parte) 3.561.000 18,9% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 614.000 4,2% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 809.000 4,5% Rai3 Tg3 1.894.000 13,3% Rai3 TgRegione 2.493.000 14,6% Rai3 Blob 970.000 5,3% Rai3 Fin che la barca va 921.000 4,8% Rete 4 Tg4 773.000 5,6% Rete 4 10 minuti 922.000 5,8% Rete 4 La Promessa 1.067.000 5,8% Italia 1 Studio Aperto 782.000 7,4% Italia 1 Grande Fratello Vip 440.000 3,6% Italia 1 Studio Aperto Mag 379.000 2,6% Italia 1 C.S.I. 456.000 2,5% La7 Ignoto X 364.000 2,7% Tv8 Foodish 327.000 2,0% Nove Little Big Italy 249.000 2,6% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 459.000 2,7%

La mattina

Il Tg1 delle 8 supera il milione di spettatori con il 22,8%, e il Tg5 risponde con 1.071.000 e il 23,8%. Mattino Cinque vince il confronto in share con UnoMattina: 23,7% nella seconda parte contro il 20,2% del programma di Rai1. Forum chiude la mattina di Canale 5 con 1.176.000 spettatori. Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione superano il 10%, Rete 4 trova l'8,4% con Ore 11, La7 si muove tra il 4% e il 5,5% con Omnibus e L'aria che tira.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 228.000 13,2% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 630.000 17,5% Rai1 Tg1 1.043.000 22,8% Rai1 UnoMattina 826.000 20,2% Rai1 Storie italiane (prima parte) 687.000 17,4% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 775.000 16,9% Rai2 Baywatch (primo episodio) 78.000 2,0% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 111.000 2,5% Rai2 Tg2 101.000 2,4% Rai2 Radio2 Social Club 133.000 3,3% Rai2 Tg2 Italia Europa 229.000 5,8% Rai2 Tg2 Flash 208.000 5,1% Rai2 Tg Sport 228.000 5,3% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 329.000 6,2% Rai3 Buongiorno Italia 418.000 11,5% Rai3 Buongiorno Regione 446.000 10,2% Rai3 Agorà (prima parte) 174.000 4,1% Rai3 Agorà (seconda parte) 120.000 3,0% Rai3 Agorà (terza parte) 153.000 3,9% Rai3 Elisir (prima parte) 223.000 5,5% Rai3 Elisir (seconda parte) 280.000 6,0% Rete 4 4 di sera (prima parte) 32.000 1,4% Rete 4 4 di sera (seconda parte) 93.000 2,8% Rete 4 La Promessa 174.000 4,1% Rete 4 Terra amara 175.000 4,0% Rete 4 Segreti di famiglia 151.000 3,7% Rete 4 Tempesta d'amore 202.000 5,1% Rete 4 Ore 11 390.000 8,4% Canale 5 Prima pagina Tg5 614.000 20,4% Canale 5 Tg5 1.071.000 23,8% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 872.000 21,4% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 933.000 23,7% Canale 5 Forum 1.176.000 18,7% Italia 1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 78.000 2,0% Italia 1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 94.000 2,1% Italia 1 Chicago Med (primo episodio) 103.000 2,5% Italia 1 Chicago Med (secondo episodio) 139.000 3,5% Italia 1 Law & Order: SVU (primo episodio) 163.000 4,0% Italia 1 Law & Order: SVU (secondo episodio) 244.000 4,4% La7 Omnibus News 110.000 2,9% La7 TgLa7 199.000 4,5% La7 Meteo 245.000 5,5% La7 Omnibus Dibattito 221.000 5,2% La7 Coffee Break 172.000 4,3% La7 L'aria che tira 256.000 5,4% Tv8 Quattro matrimoni (primo episodio) 70.000 1,6% Tv8 Quattro matrimoni (secondo episodio) 93.000 2,3% Tv8 Quattro matrimoni (terzo episodio) 69.000 1,6% Tv8 4 Ristoranti 144.000 2,0% Nove Cash or Trash - Quando tutto è iniziato 72.000 1,5% Nove Cash or Trash - Chi offre di più? 186.000 2,1%

Il mezzogiorno

È sempre mezzogiorno porta Rai1 a 1.559.000 spettatori e al 18,1%. Il Tg1 delle 13.30 è il dato più alto della fascia con 2.917.000 e il 26,1%, davanti al Tg5 delle 13 con 2.418.000 (22,4%). Il TgRegione delle 14 sfiora i due milioni, il Tg2 delle 13 supera 1,2 milioni. Studio Aperto passa il milione con l'11,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.559.000 18,1% Rai1 Tg1 2.917.000 26,1% Rai1 Tg1 Economia 2.308.000 20,9% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 527.000 6,2% Rai2 Tg2 1.273.000 11,9% Rai2 Tg2 Costume e Società 728.000 6,5% Rai2 Tg2 Medicina 33 628.000 5,6% Rai3 Tg3 640.000 9,5% Rai3 FuoriTg 571.000 6,8% Rai3 Quante storie 500.000 4,9% Rai3 Passato e presente 415.000 3,7% Rai3 TgRegione 1.991.000 18,4% Rai3 Tg3 1.247.000 12,3% Rai3 Leonardo 764.000 7,9% Rete 4 Tg4 602.000 9,4% Rete 4 Ore 11 Cronaca 517.000 6,5% Canale 5 Tg5 2.418.000 22,4% Italia 1 Studio Aperto 1.004.000 11,5% Italia 1 Grande Fratello Vip 503.000 4,9% Italia 1 Sport Mediaset 725.000 6,5% La7 L'aria che tira oggi 414.000 4,7% La7 TgLa7 729.000 6,6% Tv8 Foodish 200.000 1,8% Nove The Cage - Prendi e scappa 240.000 2,2%

Il pomeriggio

Canale 5 vince la fascia con Uomini e Donne, al 24,9% e 2.245.000 spettatori nella prima parte, e con Tutto per la mia famiglia al 24,7%. Forbidden Fruit supera i 2,1 milioni. Su Rai1 La volta buona cresce dal 15,2% al 19,7%, Il Paradiso delle Signore tiene il 18,4% e Vita in diretta arriva a 1.748.000 spettatori (19,8%), davanti a Dentro la notizia che nella seconda parte fa 1.476.000 (18,2%). Su Rai3 Geo raccoglie 786.000 spettatori e il 9,0%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.485.000 15,2% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.623.000 19,7% Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.385.000 18,4% Rai1 Tg1 1.121.000 15,9% Rai1 Vita in diretta - Anteprima 1.443.000 19,5% Rai1 Vita in diretta 1.748.000 19,8% Rai2 Question Time 190.000 1,9% Rai2 Giro del Veneto 185.000 2,3% Rai2 Radio2 Social Club - Il meglio 164.000 2,3% Rai2 Cobra 11 164.000 2,2% Rai2 Tg Sport 341.000 3,1% Rai3 Last Cop - L'ultimo sbirro 192.000 2,3% Rai3 Aspettando Geo 348.000 4,8% Rai3 Geo 786.000 9,0% Rete 4 Ore 11 Saluti 464.000 5,1% Rete 4 La Signora in giallo 637.000 5,8% Rete 4 Lo Sportello di Forum 676.000 6,8% Rete 4 Diario del giorno 622.000 8,0% Rete 4 Rosamunde Pilcher: Il destino di Amy 397.000 4,7% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.736.000 15,5% Canale 5 Beautiful 1.977.000 18,1% Canale 5 Forbidden Fruit 2.194.000 21,5% Canale 5 Uomini e Donne (prima parte) 2.245.000 24,9% Canale 5 Uomini e Donne (seconda parte) 1.871.000 24,1% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.894.000 24,7% Canale 5 Amici di Maria De Filippi 1.366.000 18,9% Canale 5 Dentro la notizia (prima parte) 1.271.000 17,6% Canale 5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.476.000 18,2% Canale 5 Dentro la notizia (saluti) 1.323.000 13,6% Italia 1 Sport Mediaset Extra 421.000 3,8% Italia 1 I Simpson (primo episodio) 423.000 4,1% Italia 1 I Simpson (secondo episodio) 400.000 4,1% Italia 1 NCIS: Los Angeles 475.000 5,6% Italia 1 The Mentalist (primo episodio) 471.000 6,4% Italia 1 The Mentalist (secondo episodio) 448.000 6,0% Italia 1 Sport Mediaset 327.000 3,8% La7 Tagadà - Anteprima 487.000 4,8% La7 Tagadà 419.000 5,1% La7 Taga #Focus 300.000 4,2% La7 La Torre di Babele Doc 216.000 2,6% Tv8 Doppia identità 246.000 2,6% Tv8 Un amore da riscrivere 145.000 2,0% Tv8 4 Ristoranti 133.000 1,5% Nove The Cage - Prendi e scappa 217.000 2,3% Nove Storie criminali 109.000 1,4%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026?

La prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026 è andata a Tale e Quale Show su Rai1, con 2.498.000 spettatori e il 17,9% di share. Il Volo - Uno per tutti, su Canale 5 con Amadeus, si è fermato a 2.073.000 spettatori e al 17,7%, con un distacco di due decimi di punto.

Quanto ha fatto Affari Tuoi il 14 ottobre 2026?

Mercoledì 14 ottobre 2026 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, ha raccolto 4.442.000 spettatori e il 22,6% di share in access prime time. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha totalizzato 4.136.000 spettatori e il 21,1%, oltre 300.000 spettatori in meno.

Come è andato il debutto de Il Tavolo di Che tempo che fa?

Il Tavolo di Che tempo che fa, il nuovo appuntamento di Fabio Fazio sul Nove, ha debuttato mercoledì 14 ottobre 2026 con 554.000 spettatori e il 3,7% di share. L'anteprima aveva raccolto 587.000 spettatori (3,0%), la parte finale 261.000 spettatori con il 3,6%.

Quanti spettatori ha avuto la Champions League su Tv8 il 14 ottobre 2026?

Mercoledì 14 ottobre 2026 Manchester City-Psg, partita di Champions League trasmessa in chiaro da Tv8, ha raccolto 962.000 spettatori con il 5,3% di share. Il pre partita di Tv8 Football Night ne aveva 387.000 (2,0%), il post partita 436.000 con il 4,2%.