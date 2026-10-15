Ascolti tv di mercoledì 14 ottobre 2026: Tale e Quale Show vince di misura su Il Volo, Affari Tuoi al 22,6%
Carlo Conti resiste al concerto di Canale 5 condotto da Amadeus per due decimi di share, mentre il debutto de Il Tavolo di Fabio Fazio sul Nove si ferma al 3,7%.
Mercoledì 14 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con Tale e Quale Show, scelto da 2.498.000 spettatori e dal 17,9% di share. Il Volo - Uno per tutti, su Canale 5, chiude a 2.073.000 e 17,7%. In access Affari Tuoi tocca 4.442.000 spettatori (22,6%) contro i 4.136.000 de La Ruota della Fortuna (21,1%).
La prima serata
Sfida stretta tra le due ammiraglie. Su Rai1 la quarta puntata di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti, ha premiato Andrea Perroni con l'imitazione di Gino Paoli (fonte: Fanpage). Canale 5 ha risposto con la prima delle tre serate de Il Volo - Uno per tutti, registrata a Palazzo Te di Mantova e presentata da Amadeus, con ospiti tra cui Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Madame e Riccardo Cocciante (fonte: Sorrisi). Terzo gradino per Chi l'ha visto? di Raffaella Griggi su Rai3, poi Una giornata particolare di Aldo Cazzullo su La7. Su Tv8 la Champions League con Manchester City-Psg ha raccolto quasi un milione di spettatori. Esordio tiepido per Il Tavolo di Che tempo che fa, il nuovo appuntamento di Fabio Fazio sul Nove. In fondo alla classifica Patù - La passione delle idee di Roberto Inciocchi, all'1,2% su Rai2.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tale e Quale Show
2.498.000
17,9%
Canale 5
Il Volo - Uno per tutti
2.073.000
17,7%
Rai3
Chi l'ha visto?
1.083.000
7,2%
La7
Una giornata particolare
987.000
6,2%
Tv8
Champions League: Manchester City-Psg
962.000
5,3%
Italia 1
Black Adam
755.000
4,9%
Nove
Il Tavolo di Che tempo che fa
554.000
3,7%
Rete 4
È sempre Cartabianca
502.000
4,2%
Rai2
Patù - La passione delle idee
135.000
1,2%
In seconda serata su Rai1, dopo il Tg1 (966.000, 13,8%), Porta a Porta ha raccolto 551.000 spettatori e il 12,8%, seguito da Sottovoce con 237.000 (10,2%). Su Canale 5 la coda de Il Volo dopo la mezzanotte ha tenuto 574.000 spettatori (14,7%), poi X-Style con 324.000 (10,6%) e il Tg5 notte con 275.000 (11,7%). Su Rai3 Tg3 Linea notte ha fatto 349.000 (5,7%). Tv8 Football Night ha chiuso la serata di Champions con 436.000 (4,2%). Su Italia 1 Come ti leggo ha toccato 310.000 (5,3%), sul Nove Che tempo che fa - E per finire 261.000 (3,6%), su La7 Barbero risponde 222.000 (3,0%). Rete 4 con il film Sedotta da uno sconosciuto si è fermata a 121.000 (3,8%).
Access prime time
Stefano De Martino tiene il vantaggio su Gerry Scotti. Ad Affari Tuoi la concorrente Martina ha accettato un'offerta da 100.000 euro, mentre nel suo pacco ce n'erano 300.000 (fonte: Fanpage). La Ruota della Fortuna resta sopra i quattro milioni. Su La7 Otto e mezzo supera 1,6 milioni, su Rai3 Un posto al sole sfiora 1,6 milioni.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.329.000
23,2%
Rai1
Cinque minuti
3.691.000
19,3%
Rai1
Affari Tuoi
4.442.000
22,6%
Canale 5
Gira la Ruota
3.730.000
19,3%
Canale 5
La Ruota della Fortuna
4.136.000
21,1%
Rai2
Tg2
832.000
4,3%
Rai2
Tg2 Post
351.000
1,8%
Rai2
Patù - Anteprima
244.000
1,3%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.120.000
5,8%
Rai3
Un posto al sole
1.586.000
8,0%
Rai3
Chi l'ha visto? - Anteprima
880.000
4,5%
Rete 4
4 di sera (prima parte)
1.036.000
5,4%
Rete 4
4 di sera (seconda parte)
718.000
3,7%
Italia 1
N.C.I.S.
1.003.000
5,1%
La7
TgLa7
1.389.000
7,4%
La7
Otto e mezzo
1.664.000
8,5%
Tv8
Tv8 Football Night
387.000
2,0%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
681.000
3,5%
Nove
Il Tavolo di Che tempo che fa - Anteprima
587.000
3,0%
Il preserale
Reazione a catena domina la fascia: 4.215.000 spettatori e 25,2% nella parte principale, con il gioco finale a 4.384.000. Caduta libera su Canale 5 si ferma a 2.404.000 e 16,1%, con il finale a 2.799.000 (16,6%). Su Rai3 il TgR delle 19.30 supera i 2,4 milioni. Rai2 punta su due episodi di Blue Bloods, Rete 4 su La Promessa, che passa il milione.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.750.000
21,4%
Rai1
Reazione a catena
4.215.000
25,2%
Rai1
Reazione a catena (finale)
4.384.000
25,2%
Canale 5
Caduta libera (prima parte)
1.539.000
13,9%
Canale 5
Caduta libera
2.404.000
16,1%
Canale 5
Caduta libera (finale)
2.799.000
16,6%
Canale 5
Tg5 (prima parte)
2.807.000
15,9%
Canale 5
Tg5 (seconda parte)
3.561.000
18,9%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
614.000
4,2%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
809.000
4,5%
Rai3
Tg3
1.894.000
13,3%
Rai3
TgRegione
2.493.000
14,6%
Rai3
Blob
970.000
5,3%
Rai3
Fin che la barca va
921.000
4,8%
Rete 4
Tg4
773.000
5,6%
Rete 4
10 minuti
922.000
5,8%
Rete 4
La Promessa
1.067.000
5,8%
Italia 1
Studio Aperto
782.000
7,4%
Italia 1
Grande Fratello Vip
440.000
3,6%
Italia 1
Studio Aperto Mag
379.000
2,6%
Italia 1
C.S.I.
456.000
2,5%
La7
Ignoto X
364.000
2,7%
Tv8
Foodish
327.000
2,0%
Nove
Little Big Italy
249.000
2,6%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
459.000
2,7%
La mattina
Il Tg1 delle 8 supera il milione di spettatori con il 22,8%, e il Tg5 risponde con 1.071.000 e il 23,8%. Mattino Cinque vince il confronto in share con UnoMattina: 23,7% nella seconda parte contro il 20,2% del programma di Rai1. Forum chiude la mattina di Canale 5 con 1.176.000 spettatori. Su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione superano il 10%, Rete 4 trova l'8,4% con Ore 11, La7 si muove tra il 4% e il 5,5% con Omnibus e L'aria che tira.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
228.000
13,2%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
630.000
17,5%
Rai1
Tg1
1.043.000
22,8%
Rai1
UnoMattina
826.000
20,2%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
687.000
17,4%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
775.000
16,9%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
78.000
2,0%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
111.000
2,5%
Rai2
Tg2
101.000
2,4%
Rai2
Radio2 Social Club
133.000
3,3%
Rai2
Tg2 Italia Europa
229.000
5,8%
Rai2
Tg2 Flash
208.000
5,1%
Rai2
Tg Sport
228.000
5,3%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
329.000
6,2%
Rai3
Buongiorno Italia
418.000
11,5%
Rai3
Buongiorno Regione
446.000
10,2%
Rai3
Agorà (prima parte)
174.000
4,1%
Rai3
Agorà (seconda parte)
120.000
3,0%
Rai3
Agorà (terza parte)
153.000
3,9%
Rai3
Elisir (prima parte)
223.000
5,5%
Rai3
Elisir (seconda parte)
280.000
6,0%
Rete 4
4 di sera (prima parte)
32.000
1,4%
Rete 4
4 di sera (seconda parte)
93.000
2,8%
Rete 4
La Promessa
174.000
4,1%
Rete 4
Terra amara
175.000
4,0%
Rete 4
Segreti di famiglia
151.000
3,7%
Rete 4
Tempesta d'amore
202.000
5,1%
Rete 4
Ore 11
390.000
8,4%
Canale 5
Prima pagina Tg5
614.000
20,4%
Canale 5
Tg5
1.071.000
23,8%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
872.000
21,4%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
933.000
23,7%
Canale 5
Forum
1.176.000
18,7%
Italia 1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
78.000
2,0%
Italia 1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
94.000
2,1%
Italia 1
Chicago Med (primo episodio)
103.000
2,5%
Italia 1
Chicago Med (secondo episodio)
139.000
3,5%
Italia 1
Law & Order: SVU (primo episodio)
163.000
4,0%
Italia 1
Law & Order: SVU (secondo episodio)
244.000
4,4%
La7
Omnibus News
110.000
2,9%
La7
TgLa7
199.000
4,5%
La7
Meteo
245.000
5,5%
La7
Omnibus Dibattito
221.000
5,2%
La7
Coffee Break
172.000
4,3%
La7
L'aria che tira
256.000
5,4%
Tv8
Quattro matrimoni (primo episodio)
70.000
1,6%
Tv8
Quattro matrimoni (secondo episodio)
93.000
2,3%
Tv8
Quattro matrimoni (terzo episodio)
69.000
1,6%
Tv8
4 Ristoranti
144.000
2,0%
Nove
Cash or Trash - Quando tutto è iniziato
72.000
1,5%
Nove
Cash or Trash - Chi offre di più?
186.000
2,1%
Il mezzogiorno
È sempre mezzogiorno porta Rai1 a 1.559.000 spettatori e al 18,1%. Il Tg1 delle 13.30 è il dato più alto della fascia con 2.917.000 e il 26,1%, davanti al Tg5 delle 13 con 2.418.000 (22,4%). Il TgRegione delle 14 sfiora i due milioni, il Tg2 delle 13 supera 1,2 milioni. Studio Aperto passa il milione con l'11,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.559.000
18,1%
Rai1
Tg1
2.917.000
26,1%
Rai1
Tg1 Economia
2.308.000
20,9%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
527.000
6,2%
Rai2
Tg2
1.273.000
11,9%
Rai2
Tg2 Costume e Società
728.000
6,5%
Rai2
Tg2 Medicina 33
628.000
5,6%
Rai3
Tg3
640.000
9,5%
Rai3
FuoriTg
571.000
6,8%
Rai3
Quante storie
500.000
4,9%
Rai3
Passato e presente
415.000
3,7%
Rai3
TgRegione
1.991.000
18,4%
Rai3
Tg3
1.247.000
12,3%
Rai3
Leonardo
764.000
7,9%
Rete 4
Tg4
602.000
9,4%
Rete 4
Ore 11 Cronaca
517.000
6,5%
Canale 5
Tg5
2.418.000
22,4%
Italia 1
Studio Aperto
1.004.000
11,5%
Italia 1
Grande Fratello Vip
503.000
4,9%
Italia 1
Sport Mediaset
725.000
6,5%
La7
L'aria che tira oggi
414.000
4,7%
La7
TgLa7
729.000
6,6%
Tv8
Foodish
200.000
1,8%
Nove
The Cage - Prendi e scappa
240.000
2,2%
Il pomeriggio
Canale 5 vince la fascia con Uomini e Donne, al 24,9% e 2.245.000 spettatori nella prima parte, e con Tutto per la mia famiglia al 24,7%. Forbidden Fruit supera i 2,1 milioni. Su Rai1 La volta buona cresce dal 15,2% al 19,7%, Il Paradiso delle Signore tiene il 18,4% e Vita in diretta arriva a 1.748.000 spettatori (19,8%), davanti a Dentro la notizia che nella seconda parte fa 1.476.000 (18,2%). Su Rai3 Geo raccoglie 786.000 spettatori e il 9,0%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.485.000
15,2%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.623.000
19,7%
Rai1
Il Paradiso delle Signore
1.385.000
18,4%
Rai1
Tg1
1.121.000
15,9%
Rai1
Vita in diretta - Anteprima
1.443.000
19,5%
Rai1
Vita in diretta
1.748.000
19,8%
Rai2
Question Time
190.000
1,9%
Rai2
Giro del Veneto
185.000
2,3%
Rai2
Radio2 Social Club - Il meglio
164.000
2,3%
Rai2
Cobra 11
164.000
2,2%
Rai2
Tg Sport
341.000
3,1%
Rai3
Last Cop - L'ultimo sbirro
192.000
2,3%
Rai3
Aspettando Geo
348.000
4,8%
Rai3
Geo
786.000
9,0%
Rete 4
Ore 11 Saluti
464.000
5,1%
Rete 4
La Signora in giallo
637.000
5,8%
Rete 4
Lo Sportello di Forum
676.000
6,8%
Rete 4
Diario del giorno
622.000
8,0%
Rete 4
Rosamunde Pilcher: Il destino di Amy
397.000
4,7%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.736.000
15,5%
Canale 5
Beautiful
1.977.000
18,1%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.194.000
21,5%
Canale 5
Uomini e Donne (prima parte)
2.245.000
24,9%
Canale 5
Uomini e Donne (seconda parte)
1.871.000
24,1%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.894.000
24,7%
Canale 5
Amici di Maria De Filippi
1.366.000
18,9%
Canale 5
Dentro la notizia (prima parte)
1.271.000
17,6%
Canale 5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.476.000
18,2%
Canale 5
Dentro la notizia (saluti)
1.323.000
13,6%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
421.000
3,8%
Italia 1
I Simpson (primo episodio)
423.000
4,1%
Italia 1
I Simpson (secondo episodio)
400.000
4,1%
Italia 1
NCIS: Los Angeles
475.000
5,6%
Italia 1
The Mentalist (primo episodio)
471.000
6,4%
Italia 1
The Mentalist (secondo episodio)
448.000
6,0%
Italia 1
Sport Mediaset
327.000
3,8%
La7
Tagadà - Anteprima
487.000
4,8%
La7
Tagadà
419.000
5,1%
La7
Taga #Focus
300.000
4,2%
La7
La Torre di Babele Doc
216.000
2,6%
Tv8
Doppia identità
246.000
2,6%
Tv8
Un amore da riscrivere
145.000
2,0%
Tv8
4 Ristoranti
133.000
1,5%
Nove
The Cage - Prendi e scappa
217.000
2,3%
Nove
Storie criminali
109.000
1,4%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026?
La prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026 è andata a Tale e Quale Show su Rai1, con 2.498.000 spettatori e il 17,9% di share. Il Volo - Uno per tutti, su Canale 5 con Amadeus, si è fermato a 2.073.000 spettatori e al 17,7%, con un distacco di due decimi di punto.
Quanto ha fatto Affari Tuoi il 14 ottobre 2026?
Mercoledì 14 ottobre 2026 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, ha raccolto 4.442.000 spettatori e il 22,6% di share in access prime time. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha totalizzato 4.136.000 spettatori e il 21,1%, oltre 300.000 spettatori in meno.
Come è andato il debutto de Il Tavolo di Che tempo che fa?
Il Tavolo di Che tempo che fa, il nuovo appuntamento di Fabio Fazio sul Nove, ha debuttato mercoledì 14 ottobre 2026 con 554.000 spettatori e il 3,7% di share. L'anteprima aveva raccolto 587.000 spettatori (3,0%), la parte finale 261.000 spettatori con il 3,6%.
Quanti spettatori ha avuto la Champions League su Tv8 il 14 ottobre 2026?
Mercoledì 14 ottobre 2026 Manchester City-Psg, partita di Champions League trasmessa in chiaro da Tv8, ha raccolto 962.000 spettatori con il 5,3% di share. Il pre partita di Tv8 Football Night ne aveva 387.000 (2,0%), il post partita 436.000 con il 4,2%.