Ascolti tv di martedì 13 ottobre 2026: Tutto l'amore che resta vince con il 16%, Zelig 30 al 14,4% e La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi
Raoul Bova tiene la testa della prima serata su Rai1, Floris porta DiMartedì al 9,7% e Reazione a catena sfiora il 25% nel preserale.
Martedì 13 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con la fiction Tutto l'amore che resta: 2.590.000 spettatori e il 16% di share. Zelig 30 su Canale 5 si ferma a 1.711.000 (14,4%). In access La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti raccoglie 4.409.000 spettatori (21,7%) e supera Affari Tuoi, a 4.365.000 (21,4%).
La prima serata
Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova ambientata nel Liceo Helen Keller, vince la serata con 2.590.000 spettatori e il 16% di share. Su Canale 5 la seconda parte di Zelig 30, con Michelle Hunziker e Ale & Franz, ottiene 1.711.000 spettatori e il 14,4%. Terzo gradino per DiMartedì di Giovanni Floris su La7, a 1.498.000 (9,7%), davanti a Verità nascoste di Milo Infante su Rete 4, che supera il milione con 1.019.000 spettatori e l'8,4%.
Italia 1 porta il film Vendetta, con Bruce Willis, a 862.000 spettatori (5%). Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai2 si attesta a 728.000 (5,2%). Su Tv8 i Bootcamp di X Factor raccolgono 691.000 spettatori (4,9%). Filorosso di Antonino Monteleone su Rai3 si ferma a 316.000 (2,2%), preceduto da un'anteprima a 342.000 (1,7%). Chiude il Nove con lo speciale Costa Concordia, Trappola in mare: 268.000 spettatori e l'1,6%.
In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ottiene 456.000 spettatori e il 7,2%. Il Tg5 della notte fa 214.000 (9,6%), Il Club: Canzoni sotto la pelle su Rai2 171.000 (3%), Tg3 Linea notte 139.000 (2,3%) e Dalla parte degli animali su Rete 4 136.000 (4,7%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tutto l'amore che resta
2.590.000
16,0%
Canale 5
Zelig 30
1.711.000
14,4%
La7
DiMartedì
1.498.000
9,7%
Rete 4
Verità nascoste
1.019.000
8,4%
Italia 1
Vendetta
862.000
5,0%
Rai2
Boss in incognito
728.000
5,2%
Tv8
X Factor (Bootcamp)
691.000
4,9%
Rai3
Filorosso
316.000
2,2%
Nove
Costa Concordia, Trappola in mare
268.000
1,6%
Access prime time
La sfida dei giochi premia Canale 5: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti tocca 4.409.000 spettatori e il 21,7%, preceduta da Gira la Ruota a 3.805.000 (19,4%). Affari Tuoi di Stefano De Martino risponde con 4.365.000 spettatori e il 21,4%, dopo Cinque minuti a 3.715.000 (19,5%). Su La7 Otto e mezzo raggiunge 1.696.000 spettatori (8,3%). Un posto al sole su Rai3 fa 1.468.000 (7,2%), con Il cavallo e la torre a 1.211.000 (6,3%). Italia 1 con NCIS arriva a 1.000.000 (5%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale 5
La Ruota della Fortuna
4.409.000
21,7%
Rai1
Affari Tuoi
4.365.000
21,4%
Canale 5
Gira la Ruota
3.805.000
19,4%
Rai1
Cinque minuti
3.715.000
19,5%
La7
Otto e mezzo
1.696.000
8,3%
Rai3
Un posto al sole
1.468.000
7,2%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.211.000
6,3%
Rete 4
4 di sera (prima parte)
1.048.000
5,4%
Italia 1
NCIS
1.000.000
5,0%
Rete 4
4 di sera (seconda parte)
881.000
4,3%
Nove
Cash or Trash
581.000
2,9%
Tv8
Foodish
494.000
2,5%
Rai2
Tg2 Post
487.000
2,4%
Il preserale
Reazione a catena domina la fascia: la sfida finale tocca 4.110.000 spettatori e il 25,2%, dopo i 2.694.000 (22%) della prima parte. Caduta libera su Canale 5 sale da 1.399.000 (13,1%) a 2.299.000 (15,8%). Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.352.000 spettatori (23,7%), il Tg5 3.556.000 (19,2%). Su Rai2 la partita Italia-Bielorussia di calcio femminile, ritorno dei play-off per i Mondiali 2027, ottiene 544.000 spettatori e il 4,1%. Su Rai3 il TgR delle 19.30 arriva a 2.482.000 (14,9%), Blob a 1.178.000 (6,6%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.694.000
22,0%
Rai1
Reazione a catena
4.110.000
25,2%
Canale 5
Caduta libera (prima parte)
1.399.000
13,1%
Canale 5
Caduta libera
2.299.000
15,8%
Rai2
Italia-Bielorussia (calcio femminile)
544.000
4,1%
Rai2
Tg2 20.30
772.000
4,0%
Rai3
Tg3 19.00
1.852.000
13,5%
Rai3
TgR 19.30
2.482.000
14,9%
Rai3
Blob
1.178.000
6,6%
Rai3
Fin che la barca va
1.015.000
5,4%
Rete 4
Tg4
822.000
6,0%
Rete 4
10 minuti
1.032.000
6,5%
Rete 4
La Promessa
1.070.000
5,9%
Italia 1
Studio Aperto 18.30
455.000
4,5%
Italia 1
Grande Fratello Vip
332.000
2,8%
Italia 1
Studio Aperto Mag
336.000
2,4%
Italia 1
C.S.I.
516.000
2,9%
La7
Ignoto X
278.000
2,1%
La7
TgLa7 20.00
1.455.000
7,8%
Nove
Cash or Trash
542.000
3,2%
Rai1
Tg1 20.00
4.352.000
23,7%
Canale 5
Tg5 20.00
3.556.000
19,2%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina News parte da 209.000 spettatori (12,4%) e sale a 585.000 (16,5%). Il Tg1 delle 8 ne raccoglie 1.054.000 (23,9%), UnoMattina 778.000 (19,8%), Storie italiane 775.000 (20,4%) e 830.000 (18,3%). Su Canale 5 Prima pagina Tg5 fa 537.000 (18%), il Tg5 delle 8 957.000 (21,6%) e Mattino Cinque 812.000 (20,9%) e 758.000 (20,3%). Su Rai3 Buongiorno Regione arriva a 495.000 (11,9%), su Rete 4 Ore 11 a 321.000 (6,9%), su Rai2 I Fatti Vostri a 464.000 (5,6%) nella seconda parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
209.000
12,4%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
585.000
16,5%
Rai1
Tg1 8.00
1.054.000
23,9%
Rai1
UnoMattina
778.000
19,8%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
775.000
20,4%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
830.000
18,3%
Canale 5
Prima pagina Tg5
537.000
18,0%
Canale 5
Tg5 8.00
957.000
21,6%
Canale 5
Mattino Cinque (prima parte)
812.000
20,9%
Canale 5
Mattino Cinque (seconda parte)
758.000
20,3%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
71.000
1,9%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
83.000
1,9%
Rai2
Tg2 8.30
111.000
2,5%
Rai2
Radio2 Social Club
137.000
3,6%
Rai2
Tg2 Italia Europa
152.000
4,0%
Rai2
Tg2 Flash
198.000
5,1%
Rai2
Tg Sport
209.000
5,2%
Rai2
I Fatti Vostri (prima parte)
310.000
5,9%
Rai2
I Fatti Vostri (seconda parte)
464.000
5,6%
Rai3
Buongiorno Italia
434.000
12,0%
Rai3
Buongiorno Regione
495.000
11,9%
Rai3
Agorà (prima parte)
231.000
5,5%
Rai3
Agorà (seconda parte)
137.000
3,8%
Rai3
Agorà (terza parte)
145.000
3,9%
Rai3
Elisir (prima parte)
141.000
3,6%
Rai3
Elisir (seconda parte)
281.000
6,0%
Rete 4
La Promessa
179.000
4,4%
Rete 4
Terra amara
199.000
4,5%
Rete 4
Segreti di famiglia
136.000
3,6%
Rete 4
Tempesta d'amore
181.000
4,8%
Rete 4
Ore 11
321.000
6,9%
Italia 1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
83.000
2,3%
Italia 1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
63.000
1,5%
Italia 1
Chicago Med (primo episodio)
94.000
2,3%
Italia 1
Chicago Med (secondo episodio)
140.000
3,9%
Italia 1
Law & Order: SVU (primo episodio)
161.000
4,3%
Italia 1
Law & Order: SVU (secondo episodio)
247.000
4,3%
La7
Omnibus News
118.000
3,1%
La7
TgLa7 7.30
217.000
5,3%
La7
Omnibus Dibattito
206.000
5,0%
La7
Coffee Break
162.000
4,3%
La7
L'aria che tira
206.000
4,3%
Il mezzogiorno
Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.022.000 spettatori e il 26,5%, seguito da Tg1 Economia a 2.267.000 (20%). Il Tg5 delle 13 ottiene 2.417.000 spettatori (22,1%). Su Rai3 il TgR delle 14 tocca 2.086.000 (18,8%). È sempre mezzogiorno di Rai1 fa 1.639.000 (19%), Forum su Canale 5 1.165.000 (18,6%). Il Tg2 delle 13 raccoglie 1.236.000 spettatori (11,4%), Studio Aperto 936.000 (10,9%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.639.000
19,0%
Rai1
Tg1 13.30
3.022.000
26,5%
Rai1
Tg1 Economia
2.267.000
20,0%
Canale 5
Forum
1.165.000
18,6%
Canale 5
Tg5 13.00
2.417.000
22,1%
Rai2
Tg2 13.00
1.236.000
11,4%
Rai2
Tg2 Costume e Società
730.000
6,4%
Rai2
Tg2 Medicina 33
703.000
6,1%
Rai3
Tg3 12.00
770.000
11,2%
Rai3
FuoriTg
715.000
8,7%
Rai3
Quante storie
595.000
5,8%
Rai3
Passato e presente
445.000
3,9%
Rai3
TgR 14.00
2.086.000
18,8%
Rai3
Tg3 14.20
1.180.000
11,4%
Rete 4
Tg4 12.00
572.000
8,7%
Rete 4
Ore 11 Cronaca
469.000
6,0%
Italia 1
Studio Aperto 12.25
936.000
10,9%
Italia 1
Grande Fratello Vip
563.000
5,4%
Italia 1
Sport Mediaset
713.000
6,3%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
497.000
4,4%
La7
L'aria che tira Oggi
400.000
4,5%
La7
TgLa7 13.30
672.000
5,9%
Il pomeriggio
Canale 5 vince il pomeriggio con Uomini e Donne a 2.195.000 spettatori e il 25,2%. Forbidden Fruit fa 2.291.000 (21,8%), Beautiful 2.080.000 (18,5%), Tutto per la mia famiglia 1.814.000 (24,1%) e Amici di Maria De Filippi 1.511.000 (20,8%). Dentro la notizia apre a 1.521.000 (20,8%) e chiude a 1.415.000 (17,4%). Su Rai1 La volta buona passa da 1.503.000 (15,4%) a 1.713.000 (21,6%), Il Paradiso delle signore ne raccoglie 1.427.000 (19,1%) e Vita in diretta 1.761.000 (20,1%). Su Rai3 Geo arriva a 781.000 (9,1%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.503.000
15,4%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.713.000
21,6%
Rai1
Il Paradiso delle signore
1.427.000
19,1%
Rai1
Tg1
1.034.000
14,8%
Rai1
Vita in diretta (anteprima)
1.405.000
18,9%
Rai1
Vita in diretta
1.761.000
20,1%
Canale 5
Grande Fratello Vip
1.892.000
16,5%
Canale 5
Beautiful
2.080.000
18,5%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.291.000
21,8%
Canale 5
Uomini e Donne
2.195.000
25,2%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
1.814.000
24,1%
Canale 5
Amici di Maria De Filippi
1.511.000
20,8%
Canale 5
Dentro la notizia (prima parte)
1.521.000
20,8%
Canale 5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.415.000
17,4%
Rai2
2 di Picche
518.000
4,6%
Rai2
Ore 14
757.000
7,6%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
335.000
4,3%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
423.000
5,9%
Rai2
I mestieri di Mirko
196.000
2,6%
Rai3
Filorosso
198.000
2,6%
Rai3
Aspettando Geo
307.000
4,2%
Rai3
Geo
781.000
9,1%
Rete 4
La signora in giallo
619.000
5,5%
Rete 4
Lo sportello di Forum
561.000
5,6%
Rete 4
Diario del giorno
523.000
6,8%
Rete 4
Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi…
355.000
4,2%
Italia 1
I Simpson (primo episodio)
381.000
3,6%
Italia 1
I Simpson (secondo episodio)
355.000
3,7%
Italia 1
NCIS: Los Angeles
364.000
4,4%
Italia 1
The Mentalist (primo episodio)
313.000
4,3%
Italia 1
The Mentalist (secondo episodio)
339.000
4,5%
Italia 1
Sport Mediaset
252.000
3,0%
La7
Tagadà (anteprima)
415.000
4,1%
La7
Tagadà
359.000
4,5%
La7
Taga Focus
247.000
3,4%
La7
La torre di Babele Doc
191.000
2,3%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di martedì 13 ottobre 2026?
La prima serata di martedì 13 ottobre 2026 l'ha vinta Rai1 con la fiction Tutto l'amore che resta, interpretata da Raoul Bova, che ha raccolto 2.590.000 spettatori e il 16% di share. Al secondo posto Zelig 30 su Canale 5 con 1.711.000 spettatori e il 14,4%, al terzo DiMartedì su La7 con 1.498.000 e il 9,7%.
Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 13 ottobre 2026?
Martedì 13 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha vinto l'access prime time con 4.409.000 spettatori e il 21,7% di share. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, si è fermato a 4.365.000 spettatori e al 21,4%. La differenza tra i due giochi è stata di 44.000 spettatori.
Quanti spettatori ha fatto Zelig 30 martedì 13 ottobre 2026?
Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale & Franz, martedì 13 ottobre 2026 ha raccolto su Canale 5 1.711.000 spettatori e il 14,4% di share. Il comedy show si è piazzato secondo in prima serata, dietro Tutto l'amore che resta di Rai1, che ha chiuso con 2.590.000 spettatori e il 16%.
Quanto ha fatto Reazione a catena il 13 ottobre 2026?
Martedì 13 ottobre 2026 Reazione a catena su Rai1 ha vinto il preserale con 4.110.000 spettatori e il 25,2% di share nella parte principale, dopo i 2.694.000 spettatori e il 22% della prima parte. Su Canale 5 Caduta libera si è fermato a 2.299.000 spettatori e al 15,8%.