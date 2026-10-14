Martedì 13 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1 con la fiction Tutto l'amore che resta: 2.590.000 spettatori e il 16% di share. Zelig 30 su Canale 5 si ferma a 1.711.000 (14,4%). In access La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti raccoglie 4.409.000 spettatori (21,7%) e supera Affari Tuoi, a 4.365.000 (21,4%).

La prima serata

Tutto l'amore che resta, la fiction con Raoul Bova ambientata nel Liceo Helen Keller, vince la serata con 2.590.000 spettatori e il 16% di share. Su Canale 5 la seconda parte di Zelig 30, con Michelle Hunziker e Ale & Franz, ottiene 1.711.000 spettatori e il 14,4%. Terzo gradino per DiMartedì di Giovanni Floris su La7, a 1.498.000 (9,7%), davanti a Verità nascoste di Milo Infante su Rete 4, che supera il milione con 1.019.000 spettatori e l'8,4%.

Italia 1 porta il film Vendetta, con Bruce Willis, a 862.000 spettatori (5%). Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai2 si attesta a 728.000 (5,2%). Su Tv8 i Bootcamp di X Factor raccolgono 691.000 spettatori (4,9%). Filorosso di Antonino Monteleone su Rai3 si ferma a 316.000 (2,2%), preceduto da un'anteprima a 342.000 (1,7%). Chiude il Nove con lo speciale Costa Concordia, Trappola in mare: 268.000 spettatori e l'1,6%.

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ottiene 456.000 spettatori e il 7,2%. Il Tg5 della notte fa 214.000 (9,6%), Il Club: Canzoni sotto la pelle su Rai2 171.000 (3%), Tg3 Linea notte 139.000 (2,3%) e Dalla parte degli animali su Rete 4 136.000 (4,7%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tutto l'amore che resta 2.590.000 16,0% Canale 5 Zelig 30 1.711.000 14,4% La7 DiMartedì 1.498.000 9,7% Rete 4 Verità nascoste 1.019.000 8,4% Italia 1 Vendetta 862.000 5,0% Rai2 Boss in incognito 728.000 5,2% Tv8 X Factor (Bootcamp) 691.000 4,9% Rai3 Filorosso 316.000 2,2% Nove Costa Concordia, Trappola in mare 268.000 1,6%

Access prime time

La sfida dei giochi premia Canale 5: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti tocca 4.409.000 spettatori e il 21,7%, preceduta da Gira la Ruota a 3.805.000 (19,4%). Affari Tuoi di Stefano De Martino risponde con 4.365.000 spettatori e il 21,4%, dopo Cinque minuti a 3.715.000 (19,5%). Su La7 Otto e mezzo raggiunge 1.696.000 spettatori (8,3%). Un posto al sole su Rai3 fa 1.468.000 (7,2%), con Il cavallo e la torre a 1.211.000 (6,3%). Italia 1 con NCIS arriva a 1.000.000 (5%).

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 La Ruota della Fortuna 4.409.000 21,7% Rai1 Affari Tuoi 4.365.000 21,4% Canale 5 Gira la Ruota 3.805.000 19,4% Rai1 Cinque minuti 3.715.000 19,5% La7 Otto e mezzo 1.696.000 8,3% Rai3 Un posto al sole 1.468.000 7,2% Rai3 Il cavallo e la torre 1.211.000 6,3% Rete 4 4 di sera (prima parte) 1.048.000 5,4% Italia 1 NCIS 1.000.000 5,0% Rete 4 4 di sera (seconda parte) 881.000 4,3% Nove Cash or Trash 581.000 2,9% Tv8 Foodish 494.000 2,5% Rai2 Tg2 Post 487.000 2,4%

Il preserale

Reazione a catena domina la fascia: la sfida finale tocca 4.110.000 spettatori e il 25,2%, dopo i 2.694.000 (22%) della prima parte. Caduta libera su Canale 5 sale da 1.399.000 (13,1%) a 2.299.000 (15,8%). Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.352.000 spettatori (23,7%), il Tg5 3.556.000 (19,2%). Su Rai2 la partita Italia-Bielorussia di calcio femminile, ritorno dei play-off per i Mondiali 2027, ottiene 544.000 spettatori e il 4,1%. Su Rai3 il TgR delle 19.30 arriva a 2.482.000 (14,9%), Blob a 1.178.000 (6,6%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.694.000 22,0% Rai1 Reazione a catena 4.110.000 25,2% Canale 5 Caduta libera (prima parte) 1.399.000 13,1% Canale 5 Caduta libera 2.299.000 15,8% Rai2 Italia-Bielorussia (calcio femminile) 544.000 4,1% Rai2 Tg2 20.30 772.000 4,0% Rai3 Tg3 19.00 1.852.000 13,5% Rai3 TgR 19.30 2.482.000 14,9% Rai3 Blob 1.178.000 6,6% Rai3 Fin che la barca va 1.015.000 5,4% Rete 4 Tg4 822.000 6,0% Rete 4 10 minuti 1.032.000 6,5% Rete 4 La Promessa 1.070.000 5,9% Italia 1 Studio Aperto 18.30 455.000 4,5% Italia 1 Grande Fratello Vip 332.000 2,8% Italia 1 Studio Aperto Mag 336.000 2,4% Italia 1 C.S.I. 516.000 2,9% La7 Ignoto X 278.000 2,1% La7 TgLa7 20.00 1.455.000 7,8% Nove Cash or Trash 542.000 3,2% Rai1 Tg1 20.00 4.352.000 23,7% Canale 5 Tg5 20.00 3.556.000 19,2%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina News parte da 209.000 spettatori (12,4%) e sale a 585.000 (16,5%). Il Tg1 delle 8 ne raccoglie 1.054.000 (23,9%), UnoMattina 778.000 (19,8%), Storie italiane 775.000 (20,4%) e 830.000 (18,3%). Su Canale 5 Prima pagina Tg5 fa 537.000 (18%), il Tg5 delle 8 957.000 (21,6%) e Mattino Cinque 812.000 (20,9%) e 758.000 (20,3%). Su Rai3 Buongiorno Regione arriva a 495.000 (11,9%), su Rete 4 Ore 11 a 321.000 (6,9%), su Rai2 I Fatti Vostri a 464.000 (5,6%) nella seconda parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 209.000 12,4% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 585.000 16,5% Rai1 Tg1 8.00 1.054.000 23,9% Rai1 UnoMattina 778.000 19,8% Rai1 Storie italiane (prima parte) 775.000 20,4% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 830.000 18,3% Canale 5 Prima pagina Tg5 537.000 18,0% Canale 5 Tg5 8.00 957.000 21,6% Canale 5 Mattino Cinque (prima parte) 812.000 20,9% Canale 5 Mattino Cinque (seconda parte) 758.000 20,3% Rai2 Baywatch (primo episodio) 71.000 1,9% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 83.000 1,9% Rai2 Tg2 8.30 111.000 2,5% Rai2 Radio2 Social Club 137.000 3,6% Rai2 Tg2 Italia Europa 152.000 4,0% Rai2 Tg2 Flash 198.000 5,1% Rai2 Tg Sport 209.000 5,2% Rai2 I Fatti Vostri (prima parte) 310.000 5,9% Rai2 I Fatti Vostri (seconda parte) 464.000 5,6% Rai3 Buongiorno Italia 434.000 12,0% Rai3 Buongiorno Regione 495.000 11,9% Rai3 Agorà (prima parte) 231.000 5,5% Rai3 Agorà (seconda parte) 137.000 3,8% Rai3 Agorà (terza parte) 145.000 3,9% Rai3 Elisir (prima parte) 141.000 3,6% Rai3 Elisir (seconda parte) 281.000 6,0% Rete 4 La Promessa 179.000 4,4% Rete 4 Terra amara 199.000 4,5% Rete 4 Segreti di famiglia 136.000 3,6% Rete 4 Tempesta d'amore 181.000 4,8% Rete 4 Ore 11 321.000 6,9% Italia 1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 83.000 2,3% Italia 1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 63.000 1,5% Italia 1 Chicago Med (primo episodio) 94.000 2,3% Italia 1 Chicago Med (secondo episodio) 140.000 3,9% Italia 1 Law & Order: SVU (primo episodio) 161.000 4,3% Italia 1 Law & Order: SVU (secondo episodio) 247.000 4,3% La7 Omnibus News 118.000 3,1% La7 TgLa7 7.30 217.000 5,3% La7 Omnibus Dibattito 206.000 5,0% La7 Coffee Break 162.000 4,3% La7 L'aria che tira 206.000 4,3%

Il mezzogiorno

Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.022.000 spettatori e il 26,5%, seguito da Tg1 Economia a 2.267.000 (20%). Il Tg5 delle 13 ottiene 2.417.000 spettatori (22,1%). Su Rai3 il TgR delle 14 tocca 2.086.000 (18,8%). È sempre mezzogiorno di Rai1 fa 1.639.000 (19%), Forum su Canale 5 1.165.000 (18,6%). Il Tg2 delle 13 raccoglie 1.236.000 spettatori (11,4%), Studio Aperto 936.000 (10,9%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.639.000 19,0% Rai1 Tg1 13.30 3.022.000 26,5% Rai1 Tg1 Economia 2.267.000 20,0% Canale 5 Forum 1.165.000 18,6% Canale 5 Tg5 13.00 2.417.000 22,1% Rai2 Tg2 13.00 1.236.000 11,4% Rai2 Tg2 Costume e Società 730.000 6,4% Rai2 Tg2 Medicina 33 703.000 6,1% Rai3 Tg3 12.00 770.000 11,2% Rai3 FuoriTg 715.000 8,7% Rai3 Quante storie 595.000 5,8% Rai3 Passato e presente 445.000 3,9% Rai3 TgR 14.00 2.086.000 18,8% Rai3 Tg3 14.20 1.180.000 11,4% Rete 4 Tg4 12.00 572.000 8,7% Rete 4 Ore 11 Cronaca 469.000 6,0% Italia 1 Studio Aperto 12.25 936.000 10,9% Italia 1 Grande Fratello Vip 563.000 5,4% Italia 1 Sport Mediaset 713.000 6,3% Italia 1 Sport Mediaset Extra 497.000 4,4% La7 L'aria che tira Oggi 400.000 4,5% La7 TgLa7 13.30 672.000 5,9%

Il pomeriggio

Canale 5 vince il pomeriggio con Uomini e Donne a 2.195.000 spettatori e il 25,2%. Forbidden Fruit fa 2.291.000 (21,8%), Beautiful 2.080.000 (18,5%), Tutto per la mia famiglia 1.814.000 (24,1%) e Amici di Maria De Filippi 1.511.000 (20,8%). Dentro la notizia apre a 1.521.000 (20,8%) e chiude a 1.415.000 (17,4%). Su Rai1 La volta buona passa da 1.503.000 (15,4%) a 1.713.000 (21,6%), Il Paradiso delle signore ne raccoglie 1.427.000 (19,1%) e Vita in diretta 1.761.000 (20,1%). Su Rai3 Geo arriva a 781.000 (9,1%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 La volta buona (prima parte) 1.503.000 15,4% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.713.000 21,6% Rai1 Il Paradiso delle signore 1.427.000 19,1% Rai1 Tg1 1.034.000 14,8% Rai1 Vita in diretta (anteprima) 1.405.000 18,9% Rai1 Vita in diretta 1.761.000 20,1% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.892.000 16,5% Canale 5 Beautiful 2.080.000 18,5% Canale 5 Forbidden Fruit 2.291.000 21,8% Canale 5 Uomini e Donne 2.195.000 25,2% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.814.000 24,1% Canale 5 Amici di Maria De Filippi 1.511.000 20,8% Canale 5 Dentro la notizia (prima parte) 1.521.000 20,8% Canale 5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.415.000 17,4% Rai2 2 di Picche 518.000 4,6% Rai2 Ore 14 757.000 7,6% Rai2 BellaMa' (prima parte) 335.000 4,3% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 423.000 5,9% Rai2 I mestieri di Mirko 196.000 2,6% Rai3 Filorosso 198.000 2,6% Rai3 Aspettando Geo 307.000 4,2% Rai3 Geo 781.000 9,1% Rete 4 La signora in giallo 619.000 5,5% Rete 4 Lo sportello di Forum 561.000 5,6% Rete 4 Diario del giorno 523.000 6,8% Rete 4 Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi… 355.000 4,2% Italia 1 I Simpson (primo episodio) 381.000 3,6% Italia 1 I Simpson (secondo episodio) 355.000 3,7% Italia 1 NCIS: Los Angeles 364.000 4,4% Italia 1 The Mentalist (primo episodio) 313.000 4,3% Italia 1 The Mentalist (secondo episodio) 339.000 4,5% Italia 1 Sport Mediaset 252.000 3,0% La7 Tagadà (anteprima) 415.000 4,1% La7 Tagadà 359.000 4,5% La7 Taga Focus 247.000 3,4% La7 La torre di Babele Doc 191.000 2,3%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di martedì 13 ottobre 2026?

La prima serata di martedì 13 ottobre 2026 l'ha vinta Rai1 con la fiction Tutto l'amore che resta, interpretata da Raoul Bova, che ha raccolto 2.590.000 spettatori e il 16% di share. Al secondo posto Zelig 30 su Canale 5 con 1.711.000 spettatori e il 14,4%, al terzo DiMartedì su La7 con 1.498.000 e il 9,7%.

Com'è andata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 13 ottobre 2026?

Martedì 13 ottobre 2026 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha vinto l'access prime time con 4.409.000 spettatori e il 21,7% di share. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, si è fermato a 4.365.000 spettatori e al 21,4%. La differenza tra i due giochi è stata di 44.000 spettatori.

Quanti spettatori ha fatto Zelig 30 martedì 13 ottobre 2026?

Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale & Franz, martedì 13 ottobre 2026 ha raccolto su Canale 5 1.711.000 spettatori e il 14,4% di share. Il comedy show si è piazzato secondo in prima serata, dietro Tutto l'amore che resta di Rai1, che ha chiuso con 2.590.000 spettatori e il 16%.

Quanto ha fatto Reazione a catena il 13 ottobre 2026?

Martedì 13 ottobre 2026 Reazione a catena su Rai1 ha vinto il preserale con 4.110.000 spettatori e il 25,2% di share nella parte principale, dopo i 2.694.000 spettatori e il 22% della prima parte. Su Canale 5 Caduta libera si è fermato a 2.299.000 spettatori e al 15,8%.