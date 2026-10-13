Elena Sofia Ricci apre la terza stagione davanti a 3.349.000 spettatori, il Grande Fratello Vip si ferma al 17,5% e nell'access Gerry Scotti e Stefano De Martino finiscono separati da appena 7.000 spettatori.

Lunedì 12 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: il debutto di I casi di Teresa Battaglia 3, con Elena Sofia Ricci, ha raccolto 3.349.000 spettatori e il 22,0% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale5 si ferma a 1.888.000 e al 17,5%. Nell'access La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi chiudono in sostanziale parità.

La prima serata

Sulla rete ammiraglia Rai sono andate in onda le prime due puntate della terza stagione della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. Su Canale5 la nona puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi resta sotto i due milioni. Terzo gradino per Italia1 con Retribution, il thriller del 2023 con Liam Neeson, che supera di poco Lo stato delle cose di Massimo Giletti su Rai3. Nella sfida dei talk Giletti stacca Quarta Repubblica di Nicola Porro, fermo a 664.000 spettatori. La7 tiene con La Torre di Babele di Corrado Augias, Nove porta Little Big Italy di Francesco Panella oltre i 600.000. Serata difficile per Rai2: Formidabile!, il nuovo programma di Elenoire Casalegno sulla storia della rete, si ferma al 2,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 I casi di Teresa Battaglia 3 3.349.000 22,0% Canale5 Grande Fratello Vip 1.888.000 17,5% Italia1 Retribution 1.103.000 6,4% Rai3 Lo stato delle cose 1.070.000 7,8% La7 La Torre di Babele 898.000 5,2% Rete4 Quarta Repubblica 664.000 5,5% Nove Little Big Italy 616.000 3,7% Rai2 Formidabile! 387.000 2,5% Tv8 Assassinio sull'Orient Express 236.000 1,5%

In seconda serata Cose nostre su Rai1 ha raccolto 1.177.000 spettatori e il 13,2%. Su Canale5 il GF Vip Night ha toccato il 24,2% con 749.000 spettatori. Su Rai2 Il Processo del Lunedì ha ottenuto 314.000 spettatori (3,1%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 308.000 (5,1%), su Italia1 Cold Case 405.000 (3,9%).

Sulle 24 ore Rai1 chiude al 19,27% e Canale5 al 18,74%. In prime time vince Rai1 come rete (21,31% contro 19,53%), mentre tra i gruppi Mediaset prevale con il 39,78% contro il 35,34% della Rai.

Access prime time

La sfida più combattuta della giornata finisce quasi in pareggio. Affari Tuoi di Stefano De Martino conquista più spettatori, 4.441.000 contro 4.434.000, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha uno share più alto, 22,3% contro 22,2%. Su La7 Otto e mezzo sfiora i due milioni, su Rai3 Un posto al sole supera il milione e mezzo.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.422.000 23,6% Rai1 Cinque minuti 3.762.000 19,4% Rai1 Affari Tuoi 4.441.000 22,2% Canale5 Tg5 (prima parte) 2.679.000 15,2% Canale5 Tg5 (seconda parte) 3.426.000 18,1% Canale5 Gira la Ruota 3.735.000 19,0% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.434.000 22,3% Rai2 Tg2 940.000 4,8% Rai2 Tg2 Post 456.000 2,3% Rai3 Il cavallo e la torre 1.117.000 5,7% Rai3 Un posto al sole 1.502.000 7,5% Rete4 4 di sera (prima parte) 1.038.000 5,3% Rete4 4 di sera (seconda parte) 864.000 4,3% Italia1 NCIS 1.102.000 5,5% La7 TgLa7 1.521.000 8,0% La7 Otto e mezzo 1.891.000 9,4%

Il preserale

Reazione a catena di Pino Insegno domina la fascia con 4.073.000 spettatori e il 24,7%, dopo il 22,9% della prima parte. Caduta Libera di Max Giusti si ferma al 15,3%. Su Rai3 TgRegione delle 19.30 supera i 2,6 milioni, su Rai2 i due episodi di Blue Bloods restano sopra i 750.000.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.844.000 22,9% Rai1 Reazione a catena 4.073.000 24,7% Canale5 Caduta Libera (prima parte) 1.513.000 13,9% Canale5 Caduta Libera 2.224.000 15,3% Rai2 Tg2 307.000 3,2% Rai2 Tg Sport 474.000 4,4% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 756.000 5,2% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 814.000 4,5% Rai3 Tg3 1.860.000 13,5% Rai3 TgRegione 2.674.000 15,8% Rai3 Blob 1.234.000 6,7% Rai3 Fin che la barca va 958.000 5,0% Rete4 Tg4 698.000 5,1% Rete4 10 minuti 875.000 5,5% Rete4 La Promessa 1.098.000 6,0% Italia1 Studio Aperto 576.000 5,6% Italia1 Grande Fratello Vip 425.000 3,6% Italia1 Studio Aperto Mag 281.000 2,0% Italia1 CSI 494.000 2,8% La7 Ignoto X 283.000 2,1%

La mattina

Su Rai1 il Tg1 del mattino raccoglie 985.000 spettatori e il 22,3%, UnoMattina si attesta al 19,6% e Storie italiane supera gli 800.000 nella seconda parte. Su Canale5 il Tg5 del mattino arriva al 24,8% e Mattino Cinque viaggia sopra il 22% in entrambe le parti. Su Rai3 Buongiorno Regione tocca il 12,6%, su Rete4 Ore 11 sale all'8,4%, su La7 L'Aria che tira chiude al 5,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina News (prima parte) 195.000 12,2% Rai1 UnoMattina News (seconda parte) 598.000 17,0% Rai1 Tg1 985.000 22,3% Rai1 UnoMattina 815.000 19,6% Rai1 Storie italiane (prima parte) 761.000 19,1% Rai1 Storie italiane (seconda parte) 830.000 17,6% Canale5 Prima pagina Tg5 577.000 19,8% Canale5 Tg5 1.097.000 24,8% Canale5 Mattino Cinque (prima parte) 945.000 22,7% Canale5 Mattino Cinque (seconda parte) 910.000 23,1% Canale5 Forum 1.221.000 18,6% Rai2 Baywatch (primo episodio) 75.000 2,2% Rai2 Baywatch (secondo episodio) 104.000 2,4% Rai2 Tg2 132.000 3,0% Rai2 Radio2 Social Club 141.000 3,4% Rai2 Tg2 Italia Europa 163.000 4,1% Rai2 Tg2 Flash 147.000 3,5% Rai2 Cerimonia di consegna dei Collari d'Oro 160.000 2,5% Rai3 Buongiorno Italia 363.000 10,3% Rai3 Buongiorno Regione 539.000 12,6% Rai3 Agorà 249.000 5,7% Rai3 Fuori Agorà 164.000 4,0% Rai3 Agorà Extra 172.000 4,3% Rai3 Elisir (prima parte) 215.000 5,1% Rai3 Elisir (seconda parte) 335.000 6,9% Rete4 Realpolitik (prima parte) 57.000 2,9% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 59.000 2,1% Rete4 La Promessa 210.000 5,2% Rete4 Terra Amara 186.000 4,2% Rete4 Segreti di famiglia 175.000 4,2% Rete4 Tempesta d'amore 239.000 6,0% Rete4 Ore 11 404.000 8,4% Italia1 Walker Texas Ranger (primo episodio) 79.000 2,2% Italia1 Walker Texas Ranger (secondo episodio) 75.000 1,7% Italia1 Chicago Med (primo episodio) 146.000 3,4% Italia1 Chicago Med (secondo episodio) 138.000 3,5% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali (primo episodio) 192.000 4,6% Italia1 Law & Order: Unità vittime speciali (secondo episodio) 274.000 4,7% La7 Omnibus News 104.000 2,8% La7 TgLa7 173.000 4,0% La7 Meteo 198.000 4,7% La7 Omnibus Dibattito 215.000 5,0% La7 Coffee Break 180.000 4,5% La7 L'Aria che tira 260.000 5,3%

Il mezzogiorno

È sempre mezzogiorno raccoglie 1.730.000 spettatori e il 19,0%. Il Tg1 dell'ora di pranzo è il programma più visto della fascia con 2.836.000 spettatori e il 24,0%, seguito da Tg1 Economia al 20,5%. Il Tg5 risponde con 2.570.000 e il 22,5%. Su Rai3 il TgRegione supera i 2,2 milioni con il 19,4%, su Italia1 Studio Aperto tocca il 12,8%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 È sempre mezzogiorno 1.730.000 19,0% Rai1 Tg1 2.836.000 24,0% Rai1 Tg1 Economia 2.365.000 20,5% Canale5 Tg5 2.570.000 22,5% Rai2 Tg2 1.189.000 10,5% Rai2 Tg2 Costume e Società 689.000 5,8% Rai2 Tg2 Medicina 33 674.000 5,8% Rai2 2 di Picche 384.000 3,3% Rai3 Tg3 854.000 12,1% Rai3 FuoriTg 735.000 8,3% Rai3 Quante storie 629.000 5,8% Rai3 Passato e Presente 487.000 4,1% Rai3 TgRegione 2.211.000 19,4% Rai3 Tg3 1.259.000 11,6% Rai3 Leonardo 758.000 7,6% Rete4 Tg4 490.000 7,3% Rete4 Ore 11 Cronaca 442.000 5,3% Rete4 Ore 11 Saluti 431.000 4,4% Rete4 La signora in giallo 662.000 5,7% Italia1 Studio Aperto 1.178.000 12,8% Italia1 Grande Fratello Vip 691.000 6,3% Italia1 Sport Mediaset 868.000 7,4% Italia1 Sport Mediaset Extra 517.000 4,5% La7 L'Aria che tira Oggi 407.000 4,3% La7 TgLa7 699.000 6,0%

Il pomeriggio

Il primo daytime stagionale di Amici di Maria De Filippi raccoglie 1.549.000 spettatori e il 20,3%. Su Canale5 Uomini e Donne resta la punta della fascia con il 25,9% nella seconda parte, mentre Tutto per la mia famiglia sfiora il 25%. Su Rai1 La volta buona arriva al 18,3%, Il Paradiso delle Signore al 17,7%. Nella sfida delle 17 Vita in diretta di Alberto Matano, con 1.827.000 spettatori e il 20,2%, supera Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Su Rai2 Ore 14 chiude al 6,5%, su Rai3 Geo si avvicina al 10%.

Rete Programma Spettatori Share Canale5 Grande Fratello Vip 1.834.000 15,4% Canale5 Beautiful 1.992.000 17,4% Canale5 Forbidden Fruit 2.276.000 20,9% Canale5 Uomini e Donne (prima parte) 2.219.000 24,2% Canale5 Uomini e Donne (seconda parte) 2.083.000 25,9% Canale5 Tutto per la mia famiglia 2.020.000 25,0% Canale5 Amici di Maria De Filippi 1.549.000 20,3% Canale5 Dentro la notizia 1.307.000 17,7% Canale5 Dentro la notizia (seconda parte) 1.403.000 16,9% Canale5 Dentro la notizia (Saluti) 1.287.000 13,1% Rai1 La volta buona (prima parte) 1.486.000 14,6% Rai1 La volta buona (seconda parte) 1.517.000 18,3% Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.397.000 17,7% Rai1 Tg1 1.045.000 14,2% Rai1 Vita in diretta (anteprima) 1.398.000 18,6% Rai1 Vita in diretta 1.827.000 20,2% Rai2 Ore 14 668.000 6,5% Rai2 BellaMa' (prima parte) 352.000 4,3% Rai2 BellaMa' (seconda parte) 434.000 5,8% Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 229.000 3,0% Rai3 Caffè Italia 217.000 2,6% Rai3 sVista 196.000 2,4% Rai3 Aspettando Geo 420.000 5,6% Rai3 Geo 878.000 9,9% Rete4 Lo Sportello di Forum 636.000 6,2% Rete4 Diario del giorno 543.000 6,7% Rete4 Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto 327.000 3,8% Italia1 I Simpson (primo episodio) 406.000 3,7% Italia1 I Simpson (secondo episodio) 412.000 4,1% Italia1 NCIS: Los Angeles 410.000 4,7% Italia1 The Mentalist (primo episodio) 323.000 4,2% Italia1 The Mentalist (secondo episodio) 342.000 4,5% Italia1 Sport Mediaset 274.000 3,1% La7 Tagadà (anteprima) 429.000 4,0% La7 Tagadà 369.000 4,4% La7 Tagadà #Focus 286.000 3,9% La7 La Torre di Babele Doc 177.000 2,1%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di lunedì 12 ottobre 2026?

La prima serata di lunedì 12 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con I casi di Teresa Battaglia 3. Le prime due puntate della nuova stagione con Elena Sofia Ricci hanno raccolto 3.349.000 spettatori e il 22,0% di share, contro 1.888.000 spettatori e il 17,5% del Grande Fratello Vip su Canale5.

Quanti spettatori ha fatto il Grande Fratello Vip il 12 ottobre 2026?

La nona puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale5 lunedì 12 ottobre 2026, ha ottenuto 1.888.000 spettatori e il 17,5% di share. In seconda serata il GF Vip Night ha raggiunto il 24,2% con 749.000 spettatori, il miglior share di fascia della serata.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 12 ottobre 2026?

Lunedì 12 ottobre 2026 la sfida dell'access è finita quasi pari. Affari Tuoi su Rai1 ha avuto più spettatori, 4.441.000 con il 22,2%, mentre La Ruota della Fortuna su Canale5 ha registrato uno share più alto, 22,3%, con 4.434.000 spettatori. Lo scarto tra i due giochi è di 7.000 spettatori.

Come è andato Formidabile! con Elenoire Casalegno?

Formidabile!, il nuovo programma di Rai2 condotto da Elenoire Casalegno e dedicato alla storia della rete, lunedì 12 ottobre 2026 ha raccolto 387.000 spettatori e il 2,5% di share. È il dato più basso tra le reti generaliste in prima serata, escluso Tv8 con il film Assassinio sull'Orient Express all'1,5%.