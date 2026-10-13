Ascolti tv di lunedì 12 ottobre 2026: I casi di Teresa Battaglia 3 vince con il 22%, pareggio tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Elena Sofia Ricci apre la terza stagione davanti a 3.349.000 spettatori, il Grande Fratello Vip si ferma al 17,5% e nell'access Gerry Scotti e Stefano De Martino finiscono separati da appena 7.000 spettatori.
Lunedì 12 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: il debutto di I casi di Teresa Battaglia 3, con Elena Sofia Ricci, ha raccolto 3.349.000 spettatori e il 22,0% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale5 si ferma a 1.888.000 e al 17,5%. Nell'access La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi chiudono in sostanziale parità.
La prima serata
Sulla rete ammiraglia Rai sono andate in onda le prime due puntate della terza stagione della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. Su Canale5 la nona puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi resta sotto i due milioni. Terzo gradino per Italia1 con Retribution, il thriller del 2023 con Liam Neeson, che supera di poco Lo stato delle cose di Massimo Giletti su Rai3. Nella sfida dei talk Giletti stacca Quarta Repubblica di Nicola Porro, fermo a 664.000 spettatori. La7 tiene con La Torre di Babele di Corrado Augias, Nove porta Little Big Italy di Francesco Panella oltre i 600.000. Serata difficile per Rai2: Formidabile!, il nuovo programma di Elenoire Casalegno sulla storia della rete, si ferma al 2,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
I casi di Teresa Battaglia 3
3.349.000
22,0%
Canale5
Grande Fratello Vip
1.888.000
17,5%
Italia1
Retribution
1.103.000
6,4%
Rai3
Lo stato delle cose
1.070.000
7,8%
La7
La Torre di Babele
898.000
5,2%
Rete4
Quarta Repubblica
664.000
5,5%
Nove
Little Big Italy
616.000
3,7%
Rai2
Formidabile!
387.000
2,5%
Tv8
Assassinio sull'Orient Express
236.000
1,5%
In seconda serata Cose nostre su Rai1 ha raccolto 1.177.000 spettatori e il 13,2%. Su Canale5 il GF Vip Night ha toccato il 24,2% con 749.000 spettatori. Su Rai2 Il Processo del Lunedì ha ottenuto 314.000 spettatori (3,1%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 308.000 (5,1%), su Italia1 Cold Case 405.000 (3,9%).
Sulle 24 ore Rai1 chiude al 19,27% e Canale5 al 18,74%. In prime time vince Rai1 come rete (21,31% contro 19,53%), mentre tra i gruppi Mediaset prevale con il 39,78% contro il 35,34% della Rai.
Access prime time
La sfida più combattuta della giornata finisce quasi in pareggio. Affari Tuoi di Stefano De Martino conquista più spettatori, 4.441.000 contro 4.434.000, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha uno share più alto, 22,3% contro 22,2%. Su La7 Otto e mezzo sfiora i due milioni, su Rai3 Un posto al sole supera il milione e mezzo.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.422.000
23,6%
Rai1
Cinque minuti
3.762.000
19,4%
Rai1
Affari Tuoi
4.441.000
22,2%
Canale5
Tg5 (prima parte)
2.679.000
15,2%
Canale5
Tg5 (seconda parte)
3.426.000
18,1%
Canale5
Gira la Ruota
3.735.000
19,0%
Canale5
La Ruota della Fortuna
4.434.000
22,3%
Rai2
Tg2
940.000
4,8%
Rai2
Tg2 Post
456.000
2,3%
Rai3
Il cavallo e la torre
1.117.000
5,7%
Rai3
Un posto al sole
1.502.000
7,5%
Rete4
4 di sera (prima parte)
1.038.000
5,3%
Rete4
4 di sera (seconda parte)
864.000
4,3%
Italia1
NCIS
1.102.000
5,5%
La7
TgLa7
1.521.000
8,0%
La7
Otto e mezzo
1.891.000
9,4%
Il preserale
Reazione a catena di Pino Insegno domina la fascia con 4.073.000 spettatori e il 24,7%, dopo il 22,9% della prima parte. Caduta Libera di Max Giusti si ferma al 15,3%. Su Rai3 TgRegione delle 19.30 supera i 2,6 milioni, su Rai2 i due episodi di Blue Bloods restano sopra i 750.000.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.844.000
22,9%
Rai1
Reazione a catena
4.073.000
24,7%
Canale5
Caduta Libera (prima parte)
1.513.000
13,9%
Canale5
Caduta Libera
2.224.000
15,3%
Rai2
Tg2
307.000
3,2%
Rai2
Tg Sport
474.000
4,4%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
756.000
5,2%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
814.000
4,5%
Rai3
Tg3
1.860.000
13,5%
Rai3
TgRegione
2.674.000
15,8%
Rai3
Blob
1.234.000
6,7%
Rai3
Fin che la barca va
958.000
5,0%
Rete4
Tg4
698.000
5,1%
Rete4
10 minuti
875.000
5,5%
Rete4
La Promessa
1.098.000
6,0%
Italia1
Studio Aperto
576.000
5,6%
Italia1
Grande Fratello Vip
425.000
3,6%
Italia1
Studio Aperto Mag
281.000
2,0%
Italia1
CSI
494.000
2,8%
La7
Ignoto X
283.000
2,1%
La mattina
Su Rai1 il Tg1 del mattino raccoglie 985.000 spettatori e il 22,3%, UnoMattina si attesta al 19,6% e Storie italiane supera gli 800.000 nella seconda parte. Su Canale5 il Tg5 del mattino arriva al 24,8% e Mattino Cinque viaggia sopra il 22% in entrambe le parti. Su Rai3 Buongiorno Regione tocca il 12,6%, su Rete4 Ore 11 sale all'8,4%, su La7 L'Aria che tira chiude al 5,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina News (prima parte)
195.000
12,2%
Rai1
UnoMattina News (seconda parte)
598.000
17,0%
Rai1
Tg1
985.000
22,3%
Rai1
UnoMattina
815.000
19,6%
Rai1
Storie italiane (prima parte)
761.000
19,1%
Rai1
Storie italiane (seconda parte)
830.000
17,6%
Canale5
Prima pagina Tg5
577.000
19,8%
Canale5
Tg5
1.097.000
24,8%
Canale5
Mattino Cinque (prima parte)
945.000
22,7%
Canale5
Mattino Cinque (seconda parte)
910.000
23,1%
Canale5
Forum
1.221.000
18,6%
Rai2
Baywatch (primo episodio)
75.000
2,2%
Rai2
Baywatch (secondo episodio)
104.000
2,4%
Rai2
Tg2
132.000
3,0%
Rai2
Radio2 Social Club
141.000
3,4%
Rai2
Tg2 Italia Europa
163.000
4,1%
Rai2
Tg2 Flash
147.000
3,5%
Rai2
Cerimonia di consegna dei Collari d'Oro
160.000
2,5%
Rai3
Buongiorno Italia
363.000
10,3%
Rai3
Buongiorno Regione
539.000
12,6%
Rai3
Agorà
249.000
5,7%
Rai3
Fuori Agorà
164.000
4,0%
Rai3
Agorà Extra
172.000
4,3%
Rai3
Elisir (prima parte)
215.000
5,1%
Rai3
Elisir (seconda parte)
335.000
6,9%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
57.000
2,9%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
59.000
2,1%
Rete4
La Promessa
210.000
5,2%
Rete4
Terra Amara
186.000
4,2%
Rete4
Segreti di famiglia
175.000
4,2%
Rete4
Tempesta d'amore
239.000
6,0%
Rete4
Ore 11
404.000
8,4%
Italia1
Walker Texas Ranger (primo episodio)
79.000
2,2%
Italia1
Walker Texas Ranger (secondo episodio)
75.000
1,7%
Italia1
Chicago Med (primo episodio)
146.000
3,4%
Italia1
Chicago Med (secondo episodio)
138.000
3,5%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali (primo episodio)
192.000
4,6%
Italia1
Law & Order: Unità vittime speciali (secondo episodio)
274.000
4,7%
La7
Omnibus News
104.000
2,8%
La7
TgLa7
173.000
4,0%
La7
Meteo
198.000
4,7%
La7
Omnibus Dibattito
215.000
5,0%
La7
Coffee Break
180.000
4,5%
La7
L'Aria che tira
260.000
5,3%
Il mezzogiorno
È sempre mezzogiorno raccoglie 1.730.000 spettatori e il 19,0%. Il Tg1 dell'ora di pranzo è il programma più visto della fascia con 2.836.000 spettatori e il 24,0%, seguito da Tg1 Economia al 20,5%. Il Tg5 risponde con 2.570.000 e il 22,5%. Su Rai3 il TgRegione supera i 2,2 milioni con il 19,4%, su Italia1 Studio Aperto tocca il 12,8%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
È sempre mezzogiorno
1.730.000
19,0%
Rai1
Tg1
2.836.000
24,0%
Rai1
Tg1 Economia
2.365.000
20,5%
Canale5
Tg5
2.570.000
22,5%
Rai2
Tg2
1.189.000
10,5%
Rai2
Tg2 Costume e Società
689.000
5,8%
Rai2
Tg2 Medicina 33
674.000
5,8%
Rai2
2 di Picche
384.000
3,3%
Rai3
Tg3
854.000
12,1%
Rai3
FuoriTg
735.000
8,3%
Rai3
Quante storie
629.000
5,8%
Rai3
Passato e Presente
487.000
4,1%
Rai3
TgRegione
2.211.000
19,4%
Rai3
Tg3
1.259.000
11,6%
Rai3
Leonardo
758.000
7,6%
Rete4
Tg4
490.000
7,3%
Rete4
Ore 11 Cronaca
442.000
5,3%
Rete4
Ore 11 Saluti
431.000
4,4%
Rete4
La signora in giallo
662.000
5,7%
Italia1
Studio Aperto
1.178.000
12,8%
Italia1
Grande Fratello Vip
691.000
6,3%
Italia1
Sport Mediaset
868.000
7,4%
Italia1
Sport Mediaset Extra
517.000
4,5%
La7
L'Aria che tira Oggi
407.000
4,3%
La7
TgLa7
699.000
6,0%
Il pomeriggio
Il primo daytime stagionale di Amici di Maria De Filippi raccoglie 1.549.000 spettatori e il 20,3%. Su Canale5 Uomini e Donne resta la punta della fascia con il 25,9% nella seconda parte, mentre Tutto per la mia famiglia sfiora il 25%. Su Rai1 La volta buona arriva al 18,3%, Il Paradiso delle Signore al 17,7%. Nella sfida delle 17 Vita in diretta di Alberto Matano, con 1.827.000 spettatori e il 20,2%, supera Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Su Rai2 Ore 14 chiude al 6,5%, su Rai3 Geo si avvicina al 10%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale5
Grande Fratello Vip
1.834.000
15,4%
Canale5
Beautiful
1.992.000
17,4%
Canale5
Forbidden Fruit
2.276.000
20,9%
Canale5
Uomini e Donne (prima parte)
2.219.000
24,2%
Canale5
Uomini e Donne (seconda parte)
2.083.000
25,9%
Canale5
Tutto per la mia famiglia
2.020.000
25,0%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
1.549.000
20,3%
Canale5
Dentro la notizia
1.307.000
17,7%
Canale5
Dentro la notizia (seconda parte)
1.403.000
16,9%
Canale5
Dentro la notizia (Saluti)
1.287.000
13,1%
Rai1
La volta buona (prima parte)
1.486.000
14,6%
Rai1
La volta buona (seconda parte)
1.517.000
18,3%
Rai1
Il Paradiso delle Signore
1.397.000
17,7%
Rai1
Tg1
1.045.000
14,2%
Rai1
Vita in diretta (anteprima)
1.398.000
18,6%
Rai1
Vita in diretta
1.827.000
20,2%
Rai2
Ore 14
668.000
6,5%
Rai2
BellaMa' (prima parte)
352.000
4,3%
Rai2
BellaMa' (seconda parte)
434.000
5,8%
Rai2
Squadra Speciale Cobra 11
229.000
3,0%
Rai3
Caffè Italia
217.000
2,6%
Rai3
sVista
196.000
2,4%
Rai3
Aspettando Geo
420.000
5,6%
Rai3
Geo
878.000
9,9%
Rete4
Lo Sportello di Forum
636.000
6,2%
Rete4
Diario del giorno
543.000
6,7%
Rete4
Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto
327.000
3,8%
Italia1
I Simpson (primo episodio)
406.000
3,7%
Italia1
I Simpson (secondo episodio)
412.000
4,1%
Italia1
NCIS: Los Angeles
410.000
4,7%
Italia1
The Mentalist (primo episodio)
323.000
4,2%
Italia1
The Mentalist (secondo episodio)
342.000
4,5%
Italia1
Sport Mediaset
274.000
3,1%
La7
Tagadà (anteprima)
429.000
4,0%
La7
Tagadà
369.000
4,4%
La7
Tagadà #Focus
286.000
3,9%
La7
La Torre di Babele Doc
177.000
2,1%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di lunedì 12 ottobre 2026?
La prima serata di lunedì 12 ottobre 2026 è stata vinta da Rai1 con I casi di Teresa Battaglia 3. Le prime due puntate della nuova stagione con Elena Sofia Ricci hanno raccolto 3.349.000 spettatori e il 22,0% di share, contro 1.888.000 spettatori e il 17,5% del Grande Fratello Vip su Canale5.
Quanti spettatori ha fatto il Grande Fratello Vip il 12 ottobre 2026?
La nona puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale5 lunedì 12 ottobre 2026, ha ottenuto 1.888.000 spettatori e il 17,5% di share. In seconda serata il GF Vip Night ha raggiunto il 24,2% con 749.000 spettatori, il miglior share di fascia della serata.
Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 12 ottobre 2026?
Lunedì 12 ottobre 2026 la sfida dell'access è finita quasi pari. Affari Tuoi su Rai1 ha avuto più spettatori, 4.441.000 con il 22,2%, mentre La Ruota della Fortuna su Canale5 ha registrato uno share più alto, 22,3%, con 4.434.000 spettatori. Lo scarto tra i due giochi è di 7.000 spettatori.
Come è andato Formidabile! con Elenoire Casalegno?
Formidabile!, il nuovo programma di Rai2 condotto da Elenoire Casalegno e dedicato alla storia della rete, lunedì 12 ottobre 2026 ha raccolto 387.000 spettatori e il 2,5% di share. È il dato più basso tra le reti generaliste in prima serata, escluso Tv8 con il film Assassinio sull'Orient Express all'1,5%.