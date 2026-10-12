Ascolti tv di domenica 11 ottobre 2026: Biagio Conte vince con il 17,7%, Amici torna al 22,6%, Fazio riparte dall'8,6%
Rai1 conquista la prima serata con il film su Biagio Conte, Canale5 domina il pomeriggio con il ritorno di Amici e Verissimo, Che tempo che fa debutta sul Nove sopra il milione.
Domenica 11 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Sul cammino di Francesco, il film sulla vita di Biagio Conte con Alessio Vassallo, raccoglie 2.562.000 spettatori e il 17,7% di share. Racconto di una notte su Canale5 si ferma al 13,1%. Nel pomeriggio Amici di Maria De Filippi riparte con il 22,6%.
La prima serata
Su Rai1 Sul cammino di Francesco: La vita di Biagio Conte vince la serata con 2.562.000 spettatori e il 17,7%. Canale5 risponde con la dizi turca Racconto di una notte, seguita da 1.734.000 spettatori (13,1%). Italia1 è terza rete con Le Iene presentano: Inside, che totalizza 1.260.000 spettatori e l'11,4%.
Sul Nove torna Che tempo che fa di Fabio Fazio: la prima parte segna 1.400.000 spettatori (8,6%), la seconda, con il Tavolo, 981.000 (7,4%). Fuori dal coro di Mario Giordano porta Rete4 al 5,7% con 664.000 spettatori, PresaDiretta di Riccardo Iacona tiene Rai3 al 4,5% con 748.000. Chiudono The Rookie su Rai2 (652.000, 3,7%), Il club delle prime mogli su La7 (298.000, 2,1%) e Italia's Got Talent su Tv8 (265.000, 2,0%).
In seconda serata La Domenica Sportiva su Rai2 apre con 1.070.000 spettatori e il 10,8%, lo Speciale Tg1 ottiene 659.000 spettatori e il 10,8%. Su Canale5 Pressing: nel cuore dello sport raccoglie 365.000 spettatori (7,8%), su Italia1 Teen Killers 232.000 (8,1%). Un giorno in pretura su Rai3 segna 438.000 spettatori e il 4,0%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Sul cammino di Francesco: La vita di Biagio Conte
2.562.000
17,7%
Canale5
Racconto di una notte
1.734.000
13,1%
Italia1
Le Iene presentano: Inside
1.260.000
11,4%
Nove
Che tempo che fa (prima parte)
1.400.000
8,6%
Nove
Che tempo che fa (seconda parte)
981.000
7,4%
Rete4
Fuori dal coro
664.000
5,7%
Rai3
PresaDiretta
748.000
4,5%
Rai2
The Rookie
652.000
3,7%
La7
Il club delle prime mogli
298.000
2,1%
Tv8
Italia's Got Talent
265.000
2,0%
Access prime time
Il duello dei giochi va ad Affari tuoi di Stefano De Martino, che su Rai1 tocca 4.357.000 spettatori e il 23,9%. La ruota della fortuna di Gerry Scotti resta a un passo con 4.292.000 spettatori e il 23,6%. Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.231.000 spettatori (24,3%), il Tg5 3.417.000 (19,4%). Su La7 il TgLa7 segna 1.275.000 spettatori (7,3%) e In onda 997.000 (5,5%) nella prima parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Tg1
4.231.000
24,3%
Rai1
Affari tuoi
4.357.000
23,9%
Canale5
Tg5
3.417.000
19,4%
Canale5
Gira la ruota
3.629.000
20,0%
Canale5
La ruota della fortuna
4.292.000
23,6%
Rai2
Tg2
993.000
5,5%
Rai3
Blob
815.000
4,7%
Rete4
Realpolitik (prima parte)
741.000
4,1%
Rete4
Realpolitik (seconda parte)
551.000
3,0%
Italia1
N.C.I.S.
869.000
4,8%
Italia1
Le Iene presentano: Inside (presentazione)
974.000
5,3%
La7
TgLa7
1.275.000
7,3%
La7
In onda (prima parte)
997.000
5,5%
La7
In onda (seconda parte)
566.000
3,1%
Il preserale
Rai1 domina con Reazione a catena di Pino Insegno: 3.756.000 spettatori e il 23,8%, dopo i 2.638.000 (20,0%) dell'Intesa vincente. Su Canale5 Caduta libera di Max Giusti si ferma a 2.074.000 spettatori e al 14,1%. Su Rai3 il TgRegione raggiunge 2.345.000 spettatori (14,7%) e il Tg3 delle 19 1.776.000 (12,6%). La Promessa porta Rete4 al 4,9% con 831.000 spettatori.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (L'intesa vincente)
2.638.000
20,0%
Rai1
Reazione a catena
3.756.000
23,8%
Canale5
Caduta libera (Inizia la sfida)
1.622.000
13,5%
Canale5
Caduta libera
2.074.000
14,1%
Rai2
Tg2 Dossier
152.000
1,3%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
457.000
3,2%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
682.000
4,0%
Rai3
Tg3
1.776.000
12,6%
Rai3
TgRegione
2.345.000
14,7%
Rete4
Tg4
664.000
4,7%
Rete4
La Promessa
831.000
4,9%
Italia1
Studio Aperto
565.000
4,8%
Italia1
Studio Aperto Mag
589.000
4,4%
Italia1
C.S.I.
482.000
3,0%
La mattina
Su Rai1 UnoMattina in famiglia sale da 601.000 spettatori (19,3%) a 1.202.000 (22,4%) nella seconda parte, A sua immagine ottiene 1.086.000 spettatori (17,1%) e la Santa Messa 1.333.000 (20,8%). L'Angelus del Papa è seguito da 1.749.000 spettatori con il 21,7%. Su Canale5 la Santa Messa da Assisi raccoglie 1.225.000 spettatori (20,6%) e il Tg5 del mattino 1.041.000 (21,9%).
Su Rai3 Mi manda Rai Tre cresce fino a 468.000 spettatori e all'8,1% nella terza parte. Su Rete4 Dalla parte degli animali segna 278.000 spettatori (4,7%) nella prima parte. Su La7 il TgLa7 del mattino ottiene 199.000 spettatori e il 5,6%, Omnibus News 119.000 (4,6%). Rai2 e Italia1 restano sotto il 3,5%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
601.000
19,3%
Rai1
Tg1
1.066.000
23,6%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
1.202.000
22,4%
Rai1
Check Up
1.058.000
17,8%
Rai1
A sua immagine
1.086.000
17,1%
Rai1
Santa Messa
1.333.000
20,8%
Rai1
Angelus
1.749.000
21,7%
Canale5
Prima pagina Tg5
346.000
15,9%
Canale5
Tg5
1.041.000
21,9%
Canale5
Speciale Tg5
874.000
15,1%
Canale5
Santa Messa da Assisi
1.225.000
20,6%
Canale5
Le storie di Melaverde (prima parte)
892.000
14,2%
Canale5
Le storie di Melaverde (seconda parte)
992.000
14,8%
Rai2
Tg2 Mizar
44.000
1,1%
Rai2
Tg2 Achab Libri
68.000
1,4%
Rai2
Radio2 Social Club: il meglio
120.000
2,2%
Rai2
Un amore in fondo al mare
196.000
3,3%
Rai2
Tg Sport
192.000
3,1%
Rai2
Un'estate a Oxford
265.000
3,3%
Rai3
Protestantesimo
56.000
2,2%
Rai3
Sulla via di Damasco
85.000
2,4%
Rai3
Mi manda Rai Tre (prima parte)
167.000
3,5%
Rai3
Mi manda Rai Tre (seconda parte)
231.000
4,5%
Rai3
Mi manda Rai Tre (terza parte)
468.000
8,1%
Rai3
O anche no!
219.000
3,7%
Rai3
EstOvest
179.000
2,9%
Rai3
Mediterraneo
238.000
3,5%
Rete4
Realpolitik (replica, prima parte)
57.000
3,1%
Rete4
Realpolitik (replica, seconda parte)
101.000
3,7%
Rete4
La Promessa
180.000
4,5%
Rete4
Terra amara
235.000
4,4%
Rete4
Segreti di famiglia
190.000
3,2%
Rete4
Dalla parte degli animali: anteprima
193.000
3,3%
Rete4
Dalla parte degli animali (prima parte)
278.000
4,7%
Rete4
Dalla parte degli animali (seconda parte)
236.000
3,7%
Rete4
Dalla parte degli animali: i saluti
295.000
4,2%
Italia1
The Tom & Jerry Show
73.000
2,3%
Italia1
New Looney Tunes
66.000
1,5%
Italia1
I Griffin (primo episodio)
59.000
1,1%
Italia1
I Griffin (secondo episodio)
97.000
1,7%
Italia1
The Middle
143.000
2,4%
Italia1
Will & Grace (primo episodio)
189.000
3,1%
Italia1
Will & Grace (secondo episodio)
200.000
3,0%
Italia1
Drive Up News
143.000
1,8%
La7
Omnibus News
119.000
4,6%
La7
TgLa7
199.000
5,6%
La7
Omnibus Dibattito
187.000
3,5%
La7
Camera con vista
104.000
1,8%
La7
La7 Doc
143.000
2,3%
La7
Signori si parte: treni d'epoca per l'Italia
157.000
1,8%
La7
Green Tour
185.000
1,6%
Il mezzogiorno
Linea Verde porta Rai1 a 2.512.000 spettatori e al 22,9% nella seconda parte. Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.410.000 spettatori e il 27,0%. Su Canale5 Melaverde segna 1.766.000 spettatori (19,8%) e il Tg5 delle 13 2.752.000 (22,8%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 raccoglie 1.945.000 spettatori (15,0%) e In mezz'ora 1.098.000 (8,8%) nella prima parte. Studio Aperto ottiene 968.000 spettatori (9,7%), il Tg2 1.057.000 (8,8%), il TgLa7 631.000 (5,0%).
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde (prima parte)
1.932.000
21,3%
Rai1
Linea Verde (seconda parte)
2.512.000
22,9%
Rai1
Tg1
3.410.000
27,0%
Rai1
Tg1 Libri
3.050.000
24,1%
Canale5
Melaverde
1.766.000
19,8%
Canale5
Tg5
2.752.000
22,8%
Rai2
Tg2
1.057.000
8,8%
Rai2
Tg2 Motori
741.000
5,9%
Rai3
Tg3
619.000
7,6%
Rai3
Alta quota
359.000
3,6%
Rai3
Il cacciatore di sogni
329.000
2,6%
Rai3
TgRegione
1.945.000
15,0%
Rai3
Tg3
1.376.000
10,8%
Rai3
In mezz'ora (prima parte)
1.098.000
8,8%
Rai3
In mezz'ora (seconda parte)
616.000
5,9%
Rete4
Tg4
373.000
4,5%
Italia1
Studio Aperto
968.000
9,7%
Italia1
Sport Mediaset XXL (prima parte)
644.000
5,2%
Italia1
Sport Mediaset XXL (seconda parte)
462.000
3,7%
La7
TgLa7
631.000
5,0%
Il pomeriggio
Canale5 vince il pomeriggio. Amici di Maria De Filippi, al ritorno con la nuova edizione, raccoglie 2.650.000 spettatori e il 22,6%. Verissimo di Silvia Toffanin segue con 2.206.000 spettatori e il 23,1%, poi Giri di valzer con 1.933.000 (18,5%). In apertura L'Arca di Noè segna 2.028.000 spettatori (16,1%).
Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ottiene 1.887.000 spettatori (15,9%) nella prima parte e 1.567.000 (14,3%) nella seconda. Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini chiude con 1.438.000 spettatori e il 13,8%. Su Rai3 Kilimangiaro arriva a 840.000 spettatori e al 7,5% nella seconda parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Domenica In: anteprima
1.873.000
14,6%
Rai1
Domenica In (prima parte)
1.887.000
15,9%
Rai1
Domenica In (seconda parte)
1.567.000
14,3%
Rai1
Domenica In: i saluti di Mara
1.384.000
14,3%
Rai1
Da noi… a ruota libera
1.438.000
13,8%
Canale5
L'Arca di Noè
2.028.000
16,1%
Canale5
Amici di Maria De Filippi
2.650.000
22,6%
Canale5
Verissimo
2.206.000
23,1%
Canale5
Verissimo: giri di valzer
1.933.000
18,5%
Canale5
Verissimo: i saluti
1.760.000
15,5%
Rai2
Maserati: il secolo del Tridente
382.000
3,0%
Rai2
La Domenica Sportiva Pomeriggio: anteprima
230.000
2,2%
Rai2
Casarano-Salernitana
245.000
2,3%
Rai2
La Domenica Sportiva Pomeriggio
251.000
2,6%
Rai3
Kilimangiaro: anteprima
469.000
4,9%
Rai3
Kilimangiaro (prima parte)
626.000
6,4%
Rai3
Kilimangiaro (seconda parte)
840.000
7,5%
Rete4
La signora in giallo (primo episodio)
354.000
3,5%
Rete4
La signora in giallo (secondo episodio)
567.000
4,6%
Rete4
Colombo
402.000
3,3%
Rete4
Diario del weekend
300.000
2,9%
Rete4
Qualcosa di cui… sparlare
256.000
2,5%
Italia1
E-Planet
285.000
2,2%
Italia1
NCIS: New Orleans (primo episodio)
347.000
2,9%
Italia1
NCIS: New Orleans (secondo episodio)
388.000
3,7%
Italia1
The Equalizer (primo episodio)
294.000
3,1%
Italia1
The Equalizer (secondo episodio)
315.000
3,1%
La7
Una giornata particolare
304.000
2,7%
La7
Barbero risponde
193.000
2,0%
La7
Scoprendo Forrester
149.000
1,2%
Domande frequenti
Chi ha vinto gli ascolti della prima serata di domenica 11 ottobre 2026?
Ha vinto Rai1 con Sul cammino di Francesco: La vita di Biagio Conte, il film con Alessio Vassallo seguito da 2.562.000 spettatori e dal 17,7% di share. Al secondo posto Canale5 con Racconto di una notte, che ha raccolto 1.734.000 spettatori e il 13,1%. Terza Italia1 con Le Iene presentano: Inside all'11,4%.
Quanto ha fatto Che tempo che fa al debutto sul Nove domenica 11 ottobre 2026?
Domenica 11 ottobre 2026 Che tempo che fa di Fabio Fazio ha riaperto la stagione sul Nove con 1.400.000 spettatori e l'8,6% di share nella prima parte. La seconda parte, con il Tavolo, ha raccolto 981.000 spettatori e il 7,4%. Le Iene presentano: Inside su Italia1 ha chiuso più in alto, all'11,4%.
Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna l'11 ottobre 2026?
Domenica 11 ottobre 2026 Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1 ha vinto l'access con 4.357.000 spettatori e il 23,9% di share. La ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha raccolto 4.292.000 spettatori e il 23,6%. La distanza tra i due giochi è stata di 65.000 spettatori e di tre decimi di share.
Come sono andati Amici, Verissimo e Domenica In l'11 ottobre 2026?
Domenica 11 ottobre 2026 Amici di Maria De Filippi è tornato su Canale5 con 2.650.000 spettatori e il 22,6%. Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto 2.206.000 spettatori e il 23,1%. Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ha ottenuto 1.887.000 spettatori e il 15,9% nella prima parte, 1.567.000 e il 14,3% nella seconda.