Domenica 11 ottobre 2026 la prima serata va a Rai1: Sul cammino di Francesco, il film sulla vita di Biagio Conte con Alessio Vassallo, raccoglie 2.562.000 spettatori e il 17,7% di share. Racconto di una notte su Canale5 si ferma al 13,1%. Nel pomeriggio Amici di Maria De Filippi riparte con il 22,6%.

La prima serata

Su Rai1 Sul cammino di Francesco: La vita di Biagio Conte vince la serata con 2.562.000 spettatori e il 17,7%. Canale5 risponde con la dizi turca Racconto di una notte, seguita da 1.734.000 spettatori (13,1%). Italia1 è terza rete con Le Iene presentano: Inside, che totalizza 1.260.000 spettatori e l'11,4%.

Sul Nove torna Che tempo che fa di Fabio Fazio: la prima parte segna 1.400.000 spettatori (8,6%), la seconda, con il Tavolo, 981.000 (7,4%). Fuori dal coro di Mario Giordano porta Rete4 al 5,7% con 664.000 spettatori, PresaDiretta di Riccardo Iacona tiene Rai3 al 4,5% con 748.000. Chiudono The Rookie su Rai2 (652.000, 3,7%), Il club delle prime mogli su La7 (298.000, 2,1%) e Italia's Got Talent su Tv8 (265.000, 2,0%).

In seconda serata La Domenica Sportiva su Rai2 apre con 1.070.000 spettatori e il 10,8%, lo Speciale Tg1 ottiene 659.000 spettatori e il 10,8%. Su Canale5 Pressing: nel cuore dello sport raccoglie 365.000 spettatori (7,8%), su Italia1 Teen Killers 232.000 (8,1%). Un giorno in pretura su Rai3 segna 438.000 spettatori e il 4,0%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Sul cammino di Francesco: La vita di Biagio Conte 2.562.000 17,7% Canale5 Racconto di una notte 1.734.000 13,1% Italia1 Le Iene presentano: Inside 1.260.000 11,4% Nove Che tempo che fa (prima parte) 1.400.000 8,6% Nove Che tempo che fa (seconda parte) 981.000 7,4% Rete4 Fuori dal coro 664.000 5,7% Rai3 PresaDiretta 748.000 4,5% Rai2 The Rookie 652.000 3,7% La7 Il club delle prime mogli 298.000 2,1% Tv8 Italia's Got Talent 265.000 2,0%

Access prime time

Il duello dei giochi va ad Affari tuoi di Stefano De Martino, che su Rai1 tocca 4.357.000 spettatori e il 23,9%. La ruota della fortuna di Gerry Scotti resta a un passo con 4.292.000 spettatori e il 23,6%. Il Tg1 delle 20 raccoglie 4.231.000 spettatori (24,3%), il Tg5 3.417.000 (19,4%). Su La7 il TgLa7 segna 1.275.000 spettatori (7,3%) e In onda 997.000 (5,5%) nella prima parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Tg1 4.231.000 24,3% Rai1 Affari tuoi 4.357.000 23,9% Canale5 Tg5 3.417.000 19,4% Canale5 Gira la ruota 3.629.000 20,0% Canale5 La ruota della fortuna 4.292.000 23,6% Rai2 Tg2 993.000 5,5% Rai3 Blob 815.000 4,7% Rete4 Realpolitik (prima parte) 741.000 4,1% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 551.000 3,0% Italia1 N.C.I.S. 869.000 4,8% Italia1 Le Iene presentano: Inside (presentazione) 974.000 5,3% La7 TgLa7 1.275.000 7,3% La7 In onda (prima parte) 997.000 5,5% La7 In onda (seconda parte) 566.000 3,1%

Il preserale

Rai1 domina con Reazione a catena di Pino Insegno: 3.756.000 spettatori e il 23,8%, dopo i 2.638.000 (20,0%) dell'Intesa vincente. Su Canale5 Caduta libera di Max Giusti si ferma a 2.074.000 spettatori e al 14,1%. Su Rai3 il TgRegione raggiunge 2.345.000 spettatori (14,7%) e il Tg3 delle 19 1.776.000 (12,6%). La Promessa porta Rete4 al 4,9% con 831.000 spettatori.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (L'intesa vincente) 2.638.000 20,0% Rai1 Reazione a catena 3.756.000 23,8% Canale5 Caduta libera (Inizia la sfida) 1.622.000 13,5% Canale5 Caduta libera 2.074.000 14,1% Rai2 Tg2 Dossier 152.000 1,3% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 457.000 3,2% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 682.000 4,0% Rai3 Tg3 1.776.000 12,6% Rai3 TgRegione 2.345.000 14,7% Rete4 Tg4 664.000 4,7% Rete4 La Promessa 831.000 4,9% Italia1 Studio Aperto 565.000 4,8% Italia1 Studio Aperto Mag 589.000 4,4% Italia1 C.S.I. 482.000 3,0%

La mattina

Su Rai1 UnoMattina in famiglia sale da 601.000 spettatori (19,3%) a 1.202.000 (22,4%) nella seconda parte, A sua immagine ottiene 1.086.000 spettatori (17,1%) e la Santa Messa 1.333.000 (20,8%). L'Angelus del Papa è seguito da 1.749.000 spettatori con il 21,7%. Su Canale5 la Santa Messa da Assisi raccoglie 1.225.000 spettatori (20,6%) e il Tg5 del mattino 1.041.000 (21,9%).

Su Rai3 Mi manda Rai Tre cresce fino a 468.000 spettatori e all'8,1% nella terza parte. Su Rete4 Dalla parte degli animali segna 278.000 spettatori (4,7%) nella prima parte. Su La7 il TgLa7 del mattino ottiene 199.000 spettatori e il 5,6%, Omnibus News 119.000 (4,6%). Rai2 e Italia1 restano sotto il 3,5%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 601.000 19,3% Rai1 Tg1 1.066.000 23,6% Rai1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 1.202.000 22,4% Rai1 Check Up 1.058.000 17,8% Rai1 A sua immagine 1.086.000 17,1% Rai1 Santa Messa 1.333.000 20,8% Rai1 Angelus 1.749.000 21,7% Canale5 Prima pagina Tg5 346.000 15,9% Canale5 Tg5 1.041.000 21,9% Canale5 Speciale Tg5 874.000 15,1% Canale5 Santa Messa da Assisi 1.225.000 20,6% Canale5 Le storie di Melaverde (prima parte) 892.000 14,2% Canale5 Le storie di Melaverde (seconda parte) 992.000 14,8% Rai2 Tg2 Mizar 44.000 1,1% Rai2 Tg2 Achab Libri 68.000 1,4% Rai2 Radio2 Social Club: il meglio 120.000 2,2% Rai2 Un amore in fondo al mare 196.000 3,3% Rai2 Tg Sport 192.000 3,1% Rai2 Un'estate a Oxford 265.000 3,3% Rai3 Protestantesimo 56.000 2,2% Rai3 Sulla via di Damasco 85.000 2,4% Rai3 Mi manda Rai Tre (prima parte) 167.000 3,5% Rai3 Mi manda Rai Tre (seconda parte) 231.000 4,5% Rai3 Mi manda Rai Tre (terza parte) 468.000 8,1% Rai3 O anche no! 219.000 3,7% Rai3 EstOvest 179.000 2,9% Rai3 Mediterraneo 238.000 3,5% Rete4 Realpolitik (replica, prima parte) 57.000 3,1% Rete4 Realpolitik (replica, seconda parte) 101.000 3,7% Rete4 La Promessa 180.000 4,5% Rete4 Terra amara 235.000 4,4% Rete4 Segreti di famiglia 190.000 3,2% Rete4 Dalla parte degli animali: anteprima 193.000 3,3% Rete4 Dalla parte degli animali (prima parte) 278.000 4,7% Rete4 Dalla parte degli animali (seconda parte) 236.000 3,7% Rete4 Dalla parte degli animali: i saluti 295.000 4,2% Italia1 The Tom & Jerry Show 73.000 2,3% Italia1 New Looney Tunes 66.000 1,5% Italia1 I Griffin (primo episodio) 59.000 1,1% Italia1 I Griffin (secondo episodio) 97.000 1,7% Italia1 The Middle 143.000 2,4% Italia1 Will & Grace (primo episodio) 189.000 3,1% Italia1 Will & Grace (secondo episodio) 200.000 3,0% Italia1 Drive Up News 143.000 1,8% La7 Omnibus News 119.000 4,6% La7 TgLa7 199.000 5,6% La7 Omnibus Dibattito 187.000 3,5% La7 Camera con vista 104.000 1,8% La7 La7 Doc 143.000 2,3% La7 Signori si parte: treni d'epoca per l'Italia 157.000 1,8% La7 Green Tour 185.000 1,6%

Il mezzogiorno

Linea Verde porta Rai1 a 2.512.000 spettatori e al 22,9% nella seconda parte. Il Tg1 delle 13.30 è il programma più visto della fascia con 3.410.000 spettatori e il 27,0%. Su Canale5 Melaverde segna 1.766.000 spettatori (19,8%) e il Tg5 delle 13 2.752.000 (22,8%). Su Rai3 il TgRegione delle 14 raccoglie 1.945.000 spettatori (15,0%) e In mezz'ora 1.098.000 (8,8%) nella prima parte. Studio Aperto ottiene 968.000 spettatori (9,7%), il Tg2 1.057.000 (8,8%), il TgLa7 631.000 (5,0%).

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Linea Verde (prima parte) 1.932.000 21,3% Rai1 Linea Verde (seconda parte) 2.512.000 22,9% Rai1 Tg1 3.410.000 27,0% Rai1 Tg1 Libri 3.050.000 24,1% Canale5 Melaverde 1.766.000 19,8% Canale5 Tg5 2.752.000 22,8% Rai2 Tg2 1.057.000 8,8% Rai2 Tg2 Motori 741.000 5,9% Rai3 Tg3 619.000 7,6% Rai3 Alta quota 359.000 3,6% Rai3 Il cacciatore di sogni 329.000 2,6% Rai3 TgRegione 1.945.000 15,0% Rai3 Tg3 1.376.000 10,8% Rai3 In mezz'ora (prima parte) 1.098.000 8,8% Rai3 In mezz'ora (seconda parte) 616.000 5,9% Rete4 Tg4 373.000 4,5% Italia1 Studio Aperto 968.000 9,7% Italia1 Sport Mediaset XXL (prima parte) 644.000 5,2% Italia1 Sport Mediaset XXL (seconda parte) 462.000 3,7% La7 TgLa7 631.000 5,0%

Il pomeriggio

Canale5 vince il pomeriggio. Amici di Maria De Filippi, al ritorno con la nuova edizione, raccoglie 2.650.000 spettatori e il 22,6%. Verissimo di Silvia Toffanin segue con 2.206.000 spettatori e il 23,1%, poi Giri di valzer con 1.933.000 (18,5%). In apertura L'Arca di Noè segna 2.028.000 spettatori (16,1%).

Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ottiene 1.887.000 spettatori (15,9%) nella prima parte e 1.567.000 (14,3%) nella seconda. Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini chiude con 1.438.000 spettatori e il 13,8%. Su Rai3 Kilimangiaro arriva a 840.000 spettatori e al 7,5% nella seconda parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Domenica In: anteprima 1.873.000 14,6% Rai1 Domenica In (prima parte) 1.887.000 15,9% Rai1 Domenica In (seconda parte) 1.567.000 14,3% Rai1 Domenica In: i saluti di Mara 1.384.000 14,3% Rai1 Da noi… a ruota libera 1.438.000 13,8% Canale5 L'Arca di Noè 2.028.000 16,1% Canale5 Amici di Maria De Filippi 2.650.000 22,6% Canale5 Verissimo 2.206.000 23,1% Canale5 Verissimo: giri di valzer 1.933.000 18,5% Canale5 Verissimo: i saluti 1.760.000 15,5% Rai2 Maserati: il secolo del Tridente 382.000 3,0% Rai2 La Domenica Sportiva Pomeriggio: anteprima 230.000 2,2% Rai2 Casarano-Salernitana 245.000 2,3% Rai2 La Domenica Sportiva Pomeriggio 251.000 2,6% Rai3 Kilimangiaro: anteprima 469.000 4,9% Rai3 Kilimangiaro (prima parte) 626.000 6,4% Rai3 Kilimangiaro (seconda parte) 840.000 7,5% Rete4 La signora in giallo (primo episodio) 354.000 3,5% Rete4 La signora in giallo (secondo episodio) 567.000 4,6% Rete4 Colombo 402.000 3,3% Rete4 Diario del weekend 300.000 2,9% Rete4 Qualcosa di cui… sparlare 256.000 2,5% Italia1 E-Planet 285.000 2,2% Italia1 NCIS: New Orleans (primo episodio) 347.000 2,9% Italia1 NCIS: New Orleans (secondo episodio) 388.000 3,7% Italia1 The Equalizer (primo episodio) 294.000 3,1% Italia1 The Equalizer (secondo episodio) 315.000 3,1% La7 Una giornata particolare 304.000 2,7% La7 Barbero risponde 193.000 2,0% La7 Scoprendo Forrester 149.000 1,2%

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti della prima serata di domenica 11 ottobre 2026?

Ha vinto Rai1 con Sul cammino di Francesco: La vita di Biagio Conte, il film con Alessio Vassallo seguito da 2.562.000 spettatori e dal 17,7% di share. Al secondo posto Canale5 con Racconto di una notte, che ha raccolto 1.734.000 spettatori e il 13,1%. Terza Italia1 con Le Iene presentano: Inside all'11,4%.

Quanto ha fatto Che tempo che fa al debutto sul Nove domenica 11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 Che tempo che fa di Fabio Fazio ha riaperto la stagione sul Nove con 1.400.000 spettatori e l'8,6% di share nella prima parte. La seconda parte, con il Tavolo, ha raccolto 981.000 spettatori e il 7,4%. Le Iene presentano: Inside su Italia1 ha chiuso più in alto, all'11,4%.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna l'11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 Affari tuoi di Stefano De Martino su Rai1 ha vinto l'access con 4.357.000 spettatori e il 23,9% di share. La ruota della fortuna di Gerry Scotti su Canale5 ha raccolto 4.292.000 spettatori e il 23,6%. La distanza tra i due giochi è stata di 65.000 spettatori e di tre decimi di share.

Come sono andati Amici, Verissimo e Domenica In l'11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 Amici di Maria De Filippi è tornato su Canale5 con 2.650.000 spettatori e il 22,6%. Verissimo di Silvia Toffanin ha raccolto 2.206.000 spettatori e il 23,1%. Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ha ottenuto 1.887.000 spettatori e il 15,9% nella prima parte, 1.567.000 e il 14,3% nella seconda.