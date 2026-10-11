Ascolti tv di sabato 10 ottobre 2026: Tú sí que vales vince la prima serata su Ballando con le stelle, Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
Canale 5 si aggiudica il sabato sera con il talent al 24,6%, Rai1 risponde con il 24,3% di Ballando con le stelle e domina l'access con Stefano De Martino.
Sabato 10 ottobre 2026 la prima serata va a Canale 5: Tú sí que vales ha raccolto 3.477.000 spettatori e il 24,6% di share. Su Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, ha ottenuto 2.479.000 spettatori e il 24,3%, preceduto da Ballando Tutti in pista con 3.455.000 e il 20,4%. In access vince Affari Tuoi con 3.893.000 spettatori.
La prima serata
La sfida del sabato si chiude con un margine minimo. Tú sí que vales, in onda dalle 21.24 a mezzanotte e 18, ha tenuto 3.477.000 spettatori con il 24,6%. Rai1 ha diviso la serata in due blocchi: Ballando Tutti in pista (21.24-22.12) con 3.455.000 spettatori e il 20,4%, poi Ballando con le stelle (22.15-1.34) con 2.479.000 e il 24,3%. Sul totale della prima serata Canale 5 chiude al 22,25% contro il 21,20% di Rai1, secondo i dati di rete riportati da BubinoBlog.
Tra le altre reti spicca La7 con In altre parole di Massimo Gramellini, che ha superato il milione con 1.092.000 spettatori e il 6,4%. Italia 1 con il film L'era glaciale 2 si ferma al 4,8%, Rai2 con N.C.I.S. al 3,4%, Rai3 con Blu notte di Carlo Lucarelli al 3,3%. Su Nove Accordi & Disaccordi di Luca Sommi ha raccolto il 3,1%.
In seconda serata Buonanotte Tú sí que vales ha tenuto 1.366.000 spettatori e il 22,2%. Su La7 In altre parole... Ancora ha ottenuto 530.000 spettatori e il 3,8%. Rai2 con Sabato al 90° ha registrato 439.000 spettatori (3,3%) nella prima parte e 413.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai1 Sottovoce ha raccolto 521.000 spettatori e il 17,1%, su Italia 1 Sonic il film 2 285.000 e il 3,4%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Canale 5
Tú sí que vales
3.477.000
24,6%
Rai1
Ballando Tutti in pista
3.455.000
20,4%
Rai1
Ballando con le stelle
2.479.000
24,3%
La7
In altre parole
1.092.000
6,4%
Italia 1
L'era glaciale 2: Il disgelo
784.000
4,8%
Rai2
N.C.I.S.
557.000
3,4%
Rai3
Blu notte - Misteri dimenticati
472.000
3,3%
Rete 4
Unknown - Senza identità
438.000
3,0%
Nove
Accordi & Disaccordi
329.000
3,1%
Tv8
4 Ristoranti
173.000
1,0%
Access prime time
Stefano De Martino vince ancora il duello dell'access: Affari Tuoi ha raccolto 3.893.000 spettatori e il 23% su Rai1. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, su Canale 5, si è fermata a 3.782.000 spettatori con il 22,3%, dopo i 3.096.000 (18,7%) di Gira la Ruota della Fortuna. Italia 1 con N.C.I.S. ha ottenuto il 5,3%, Rete 4 con Realpolitik il 4,2% nella prima parte.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Affari Tuoi
3.893.000
23,0%
Canale 5
La Ruota della Fortuna
3.782.000
22,3%
Canale 5
Gira la Ruota della Fortuna
3.096.000
18,7%
Italia 1
N.C.I.S.
893.000
5,3%
Rete 4
Realpolitik (prima parte)
692.000
4,2%
Rai3
L'Elefante
611.000
3,7%
Rete 4
Realpolitik (seconda parte)
573.000
3,4%
Nove
Fratelli di Crozza
449.000
2,7%
Rai2
Tg2 Post
439.000
2,6%
Il preserale
Reazione a catena porta Rai1 al 23,1% con 3.328.000 spettatori, dopo i 2.220.000 (19,2%) della prima parte. Canale 5 risponde con Caduta libera, che sale da 1.491.000 (14,5%) a 2.083.000 spettatori (15,8%). Alle 20 il Tg1 ha raccolto 3.685.000 spettatori (23,1%), il Tg5 3.052.000 (19%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 ha toccato il 14,3%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Reazione a catena (prima parte)
2.220.000
19,2%
Rai1
Reazione a catena
3.328.000
23,1%
Canale 5
Caduta libera (prima parte)
1.491.000
14,5%
Canale 5
Caduta libera
2.083.000
15,8%
Rai3
Tg3
1.533.000
12,1%
Rai3
TgRegione
2.096.000
14,3%
Rai2
Dribbling
337.000
3,5%
Rai2
Blue Bloods (primo episodio)
469.000
3,6%
Rai2
Blue Bloods (secondo episodio)
669.000
4,3%
Rete 4
Tg4
663.000
5,2%
Italia 1
Studio Aperto
639.000
6,5%
Italia 1
Studio Aperto Mag
446.000
3,6%
Nove
Little Big Italy
346.000
2,8%
Rai1
Tg1
3.685.000
23,1%
Canale 5
Tg5
3.052.000
19,0%
Rai2
Tg2
738.000
4,4%
La7
TgLa7
1.200.000
7,5%
La mattina
Rai1 guida la mattina con UnoMattina in famiglia, che ha raccolto 1.074.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 904.000 (19,9%) nella seconda. Il Tg1 del mattino ha ottenuto il 20,3%. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 ha toccato il 23,7% con 1.126.000 spettatori, Prima pagina Tg5 il 21,4%. Rai3 con Mi manda Rai Tre si è mossa tra il 6,4% e il 6,8%. Su Rete 4 Terra amara ha registrato il 5,9%, su La7 Omnibus il 4,1%. Su Italia 1 The Big Bang Theory ha raggiunto il 4,2%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Settegiorni
419.000
13,0%
Rai1
Tg1
932.000
20,3%
Rai1
Tg1 Dialogo
903.000
18,2%
Rai1
UnoMattina in famiglia (prima parte)
1.074.000
21,4%
Rai1
UnoMattina in famiglia (seconda parte)
904.000
19,9%
Rai1
Buongiorno benessere
834.000
16,8%
Rai1
Linea Verde Racconti
932.000
15,1%
Canale 5
Prima pagina Tg5
519.000
21,4%
Canale 5
Tg5
1.126.000
23,7%
Canale 5
Risiko - Sfide di potere
452.000
9,5%
Rai2
Baywatch
98.000
2,0%
Rai2
Radio2 Social Club - Il meglio
143.000
2,9%
Rai2
Pets - Animali del cuore
121.000
2,6%
Rai2
Job - Missione lavoro
90.000
2,0%
Rai2
Tg Sport
120.000
2,3%
Rai2
Il trono del gusto
125.000
2,0%
Rai2
Felicità - La stagione della pace
144.000
1,6%
Rai3
Mi manda Rai Tre (prima parte)
304.000
6,4%
Rai3
Mi manda Rai Tre (seconda parte)
334.000
6,8%
Rai3
Punto Europa
136.000
3,1%
Rai3
Officina Italia
268.000
4,2%
Rete 4
La Promessa
204.000
5,0%
Rete 4
Terra amara
291.000
5,9%
Rete 4
Segreti di famiglia
223.000
4,4%
Italia 1
I Griffin (primo episodio)
99.000
2,0%
Italia 1
I Griffin (secondo episodio)
137.000
2,7%
Italia 1
The Middle (primo episodio)
140.000
3,0%
Italia 1
The Middle (secondo episodio)
151.000
3,4%
Italia 1
The Big Bang Theory (primo episodio)
191.000
4,2%
Italia 1
The Big Bang Theory (secondo episodio)
209.000
4,0%
Italia 1
Will & Grace (primo episodio)
114.000
1,9%
Italia 1
Will & Grace (secondo episodio)
154.000
2,0%
La7
Omnibus News
117.000
4,1%
La7
TgLa7
216.000
5,7%
La7
Omnibus Dibattito
193.000
3,9%
La7
Coffee Tech
126.000
2,7%
La7
L'ingrediente perfetto - A tu per tu
73.000
1,2%
La7
L'aria che tira - Il diario
147.000
1,7%
Il mezzogiorno
Linea Verde Italia ha portato Rai1 al 19,9% con 2.184.000 spettatori, dopo il 15,9% di Linea Verde Start. Il Tg1 delle 13.30 è il più visto della fascia con 3.421.000 spettatori e il 25,9%. Il Tg5 delle 13 ha raccolto 2.622.000 spettatori (20,8%). Su Rai3 il TgRegione ha toccato il 19,8% con 2.503.000 spettatori, il Tg3 delle 14.20 il 14,7%. Studio Aperto ha ottenuto l'11,1%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Linea Verde Start
1.239.000
15,9%
Rai1
Linea Verde Italia
2.184.000
19,9%
Rai1
Tg1
3.421.000
25,9%
Canale 5
Forum (replica)
993.000
13,3%
Canale 5
Tg5
2.622.000
20,8%
Rai2
Tg2
1.112.000
8,9%
Rai3
Tg3
665.000
8,2%
Rai3
TgRegione
2.503.000
19,8%
Rai3
Tg3
1.730.000
14,7%
Rete 4
Tg4
277.000
3,4%
Rete 4
La signora in giallo (primo episodio)
450.000
4,1%
Rete 4
La signora in giallo (secondo episodio)
729.000
5,5%
Italia 1
Studio Aperto
1.096.000
11,1%
Italia 1
Sport Mediaset
856.000
6,7%
Italia 1
Sport Mediaset Extra
668.000
5,0%
La7
Like - Tutto ciò che ci piace
177.000
1,5%
La7
TgLa7
719.000
5,5%
Il pomeriggio
Canale 5 domina il pomeriggio. Forbidden Fruit ha raggiunto il 21,3% con 2.104.000 spettatori, Verissimo il 19,9% con 1.739.000 e Verissimo Giri di valzer il 19,2%. Beautiful ha registrato il 17% e Tutto per la mia famiglia il 19,4%. Su Rai1 Bar Centrale ha ottenuto il 10,9%, Ciao Maschio è salito all'11,5% nella seconda parte. Su Rai2 il ciclismo con Il Lombardia ha toccato il 6,7%.
Rete
Programma
Spettatori
Share
Rai1
Bar Centrale
1.268.000
10,9%
Rai1
Passaggio a Nord-Ovest
801.000
7,9%
Rai1
A sua immagine (prima parte)
646.000
6,7%
Rai1
A sua immagine (seconda parte)
754.000
8,3%
Rai1
Tg1
824.000
9,2%
Rai1
Ciao Maschio (prima parte)
883.000
10,4%
Rai1
Ciao Maschio (seconda parte)
1.059.000
11,5%
Canale 5
Grande Fratello Vip
2.074.000
15,7%
Canale 5
Beautiful
2.171.000
17,0%
Canale 5
Tutto per la mia famiglia
2.141.000
19,4%
Canale 5
Forbidden Fruit
2.104.000
21,3%
Canale 5
Verissimo
1.739.000
19,9%
Canale 5
Verissimo - Giri di valzer
1.692.000
19,2%
Rai2
Ciclismo, Il Lombardia 2026
679.000
6,7%
Rai3
TvTalk
781.000
7,7%
Rai3
La biblioteca dei sentimenti
425.000
4,6%
Rai3
PresaDiretta
545.000
6,0%
Rete 4
Lo sportello di Forum (replica)
584.000
5,1%
Rete 4
Diario del weekend
470.000
4,7%
Rete 4
Un piano perfetto
253.000
2,8%
Italia 1
Cose di questo mondo
300.000
2,6%
Italia 1
NCIS: New Orleans (primo episodio)
276.000
2,6%
Italia 1
NCIS: New Orleans (secondo episodio)
369.000
3,8%
Italia 1
The Equalizer (primo episodio)
401.000
4,6%
Italia 1
The Equalizer (secondo episodio)
414.000
4,8%
La7
La torre di Babele
286.000
2,6%
La7
Mercanti dell'anima - L'AI e il nostro futuro
156.000
1,6%
La7
Eden - Un pianeta da salvare
175.000
1,7%
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata di sabato 10 ottobre 2026?
Ha vinto Canale 5 con Tú sí que vales, seguito da 3.477.000 spettatori e dal 24,6% di share. Su Rai1 Ballando con le stelle ha raccolto 2.479.000 spettatori e il 24,3% dalle 22.15, preceduto da Ballando Tutti in pista con 3.455.000 e il 20,4%. Sul totale della prima serata Canale 5 chiude al 22,25%, Rai1 al 21,20%.
Quanto ha fatto Affari Tuoi sabato 10 ottobre 2026?
Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, ha raccolto 3.893.000 spettatori e il 23% di share nell'access prime time di sabato 10 ottobre 2026. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, su Canale 5, si è fermata a 3.782.000 spettatori con il 22,3%, preceduta dal 18,7% di Gira la Ruota della Fortuna.
Come è andato Verissimo sabato 10 ottobre 2026?
Sabato 10 ottobre 2026 Verissimo ha raccolto 1.739.000 spettatori e il 19,9% di share su Canale 5. La seconda parte, Verissimo Giri di valzer, ha ottenuto 1.692.000 spettatori e il 19,2%. Nel pomeriggio della rete il dato più alto in share resta quello di Forbidden Fruit, al 21,3% con 2.104.000 spettatori.
Quale programma ha superato il milione su La7 sabato 10 ottobre 2026?
Su La7 In altre parole di Massimo Gramellini ha raccolto 1.092.000 spettatori e il 6,4% di share sabato 10 ottobre 2026. La seconda parte, In altre parole... Ancora, ha ottenuto 530.000 spettatori e il 3,8%. Il TgLa7 delle 20 ha registrato 1.200.000 spettatori e il 7,5%, il dato più alto della rete.