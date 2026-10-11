Sabato 10 ottobre 2026 la prima serata va a Canale 5: Tú sí que vales ha raccolto 3.477.000 spettatori e il 24,6% di share. Su Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, ha ottenuto 2.479.000 spettatori e il 24,3%, preceduto da Ballando Tutti in pista con 3.455.000 e il 20,4%. In access vince Affari Tuoi con 3.893.000 spettatori.

La prima serata

La sfida del sabato si chiude con un margine minimo. Tú sí que vales, in onda dalle 21.24 a mezzanotte e 18, ha tenuto 3.477.000 spettatori con il 24,6%. Rai1 ha diviso la serata in due blocchi: Ballando Tutti in pista (21.24-22.12) con 3.455.000 spettatori e il 20,4%, poi Ballando con le stelle (22.15-1.34) con 2.479.000 e il 24,3%. Sul totale della prima serata Canale 5 chiude al 22,25% contro il 21,20% di Rai1, secondo i dati di rete riportati da BubinoBlog.

Tra le altre reti spicca La7 con In altre parole di Massimo Gramellini, che ha superato il milione con 1.092.000 spettatori e il 6,4%. Italia 1 con il film L'era glaciale 2 si ferma al 4,8%, Rai2 con N.C.I.S. al 3,4%, Rai3 con Blu notte di Carlo Lucarelli al 3,3%. Su Nove Accordi & Disaccordi di Luca Sommi ha raccolto il 3,1%.

In seconda serata Buonanotte Tú sí que vales ha tenuto 1.366.000 spettatori e il 22,2%. Su La7 In altre parole... Ancora ha ottenuto 530.000 spettatori e il 3,8%. Rai2 con Sabato al 90° ha registrato 439.000 spettatori (3,3%) nella prima parte e 413.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai1 Sottovoce ha raccolto 521.000 spettatori e il 17,1%, su Italia 1 Sonic il film 2 285.000 e il 3,4%.

Rete Programma Spettatori Share Canale 5 Tú sí que vales 3.477.000 24,6% Rai1 Ballando Tutti in pista 3.455.000 20,4% Rai1 Ballando con le stelle 2.479.000 24,3% La7 In altre parole 1.092.000 6,4% Italia 1 L'era glaciale 2: Il disgelo 784.000 4,8% Rai2 N.C.I.S. 557.000 3,4% Rai3 Blu notte - Misteri dimenticati 472.000 3,3% Rete 4 Unknown - Senza identità 438.000 3,0% Nove Accordi & Disaccordi 329.000 3,1% Tv8 4 Ristoranti 173.000 1,0%

Access prime time

Stefano De Martino vince ancora il duello dell'access: Affari Tuoi ha raccolto 3.893.000 spettatori e il 23% su Rai1. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, su Canale 5, si è fermata a 3.782.000 spettatori con il 22,3%, dopo i 3.096.000 (18,7%) di Gira la Ruota della Fortuna. Italia 1 con N.C.I.S. ha ottenuto il 5,3%, Rete 4 con Realpolitik il 4,2% nella prima parte.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Affari Tuoi 3.893.000 23,0% Canale 5 La Ruota della Fortuna 3.782.000 22,3% Canale 5 Gira la Ruota della Fortuna 3.096.000 18,7% Italia 1 N.C.I.S. 893.000 5,3% Rete 4 Realpolitik (prima parte) 692.000 4,2% Rai3 L'Elefante 611.000 3,7% Rete 4 Realpolitik (seconda parte) 573.000 3,4% Nove Fratelli di Crozza 449.000 2,7% Rai2 Tg2 Post 439.000 2,6%

Il preserale

Reazione a catena porta Rai1 al 23,1% con 3.328.000 spettatori, dopo i 2.220.000 (19,2%) della prima parte. Canale 5 risponde con Caduta libera, che sale da 1.491.000 (14,5%) a 2.083.000 spettatori (15,8%). Alle 20 il Tg1 ha raccolto 3.685.000 spettatori (23,1%), il Tg5 3.052.000 (19%). Su Rai3 il TgRegione delle 19.30 ha toccato il 14,3%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Reazione a catena (prima parte) 2.220.000 19,2% Rai1 Reazione a catena 3.328.000 23,1% Canale 5 Caduta libera (prima parte) 1.491.000 14,5% Canale 5 Caduta libera 2.083.000 15,8% Rai3 Tg3 1.533.000 12,1% Rai3 TgRegione 2.096.000 14,3% Rai2 Dribbling 337.000 3,5% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 469.000 3,6% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 669.000 4,3% Rete 4 Tg4 663.000 5,2% Italia 1 Studio Aperto 639.000 6,5% Italia 1 Studio Aperto Mag 446.000 3,6% Nove Little Big Italy 346.000 2,8% Rai1 Tg1 3.685.000 23,1% Canale 5 Tg5 3.052.000 19,0% Rai2 Tg2 738.000 4,4% La7 TgLa7 1.200.000 7,5%

La mattina

Rai1 guida la mattina con UnoMattina in famiglia, che ha raccolto 1.074.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 904.000 (19,9%) nella seconda. Il Tg1 del mattino ha ottenuto il 20,3%. Su Canale 5 il Tg5 delle 8 ha toccato il 23,7% con 1.126.000 spettatori, Prima pagina Tg5 il 21,4%. Rai3 con Mi manda Rai Tre si è mossa tra il 6,4% e il 6,8%. Su Rete 4 Terra amara ha registrato il 5,9%, su La7 Omnibus il 4,1%. Su Italia 1 The Big Bang Theory ha raggiunto il 4,2%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Settegiorni 419.000 13,0% Rai1 Tg1 932.000 20,3% Rai1 Tg1 Dialogo 903.000 18,2% Rai1 UnoMattina in famiglia (prima parte) 1.074.000 21,4% Rai1 UnoMattina in famiglia (seconda parte) 904.000 19,9% Rai1 Buongiorno benessere 834.000 16,8% Rai1 Linea Verde Racconti 932.000 15,1% Canale 5 Prima pagina Tg5 519.000 21,4% Canale 5 Tg5 1.126.000 23,7% Canale 5 Risiko - Sfide di potere 452.000 9,5% Rai2 Baywatch 98.000 2,0% Rai2 Radio2 Social Club - Il meglio 143.000 2,9% Rai2 Pets - Animali del cuore 121.000 2,6% Rai2 Job - Missione lavoro 90.000 2,0% Rai2 Tg Sport 120.000 2,3% Rai2 Il trono del gusto 125.000 2,0% Rai2 Felicità - La stagione della pace 144.000 1,6% Rai3 Mi manda Rai Tre (prima parte) 304.000 6,4% Rai3 Mi manda Rai Tre (seconda parte) 334.000 6,8% Rai3 Punto Europa 136.000 3,1% Rai3 Officina Italia 268.000 4,2% Rete 4 La Promessa 204.000 5,0% Rete 4 Terra amara 291.000 5,9% Rete 4 Segreti di famiglia 223.000 4,4% Italia 1 I Griffin (primo episodio) 99.000 2,0% Italia 1 I Griffin (secondo episodio) 137.000 2,7% Italia 1 The Middle (primo episodio) 140.000 3,0% Italia 1 The Middle (secondo episodio) 151.000 3,4% Italia 1 The Big Bang Theory (primo episodio) 191.000 4,2% Italia 1 The Big Bang Theory (secondo episodio) 209.000 4,0% Italia 1 Will & Grace (primo episodio) 114.000 1,9% Italia 1 Will & Grace (secondo episodio) 154.000 2,0% La7 Omnibus News 117.000 4,1% La7 TgLa7 216.000 5,7% La7 Omnibus Dibattito 193.000 3,9% La7 Coffee Tech 126.000 2,7% La7 L'ingrediente perfetto - A tu per tu 73.000 1,2% La7 L'aria che tira - Il diario 147.000 1,7%

Il mezzogiorno

Linea Verde Italia ha portato Rai1 al 19,9% con 2.184.000 spettatori, dopo il 15,9% di Linea Verde Start. Il Tg1 delle 13.30 è il più visto della fascia con 3.421.000 spettatori e il 25,9%. Il Tg5 delle 13 ha raccolto 2.622.000 spettatori (20,8%). Su Rai3 il TgRegione ha toccato il 19,8% con 2.503.000 spettatori, il Tg3 delle 14.20 il 14,7%. Studio Aperto ha ottenuto l'11,1%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Linea Verde Start 1.239.000 15,9% Rai1 Linea Verde Italia 2.184.000 19,9% Rai1 Tg1 3.421.000 25,9% Canale 5 Forum (replica) 993.000 13,3% Canale 5 Tg5 2.622.000 20,8% Rai2 Tg2 1.112.000 8,9% Rai3 Tg3 665.000 8,2% Rai3 TgRegione 2.503.000 19,8% Rai3 Tg3 1.730.000 14,7% Rete 4 Tg4 277.000 3,4% Rete 4 La signora in giallo (primo episodio) 450.000 4,1% Rete 4 La signora in giallo (secondo episodio) 729.000 5,5% Italia 1 Studio Aperto 1.096.000 11,1% Italia 1 Sport Mediaset 856.000 6,7% Italia 1 Sport Mediaset Extra 668.000 5,0% La7 Like - Tutto ciò che ci piace 177.000 1,5% La7 TgLa7 719.000 5,5%

Il pomeriggio

Canale 5 domina il pomeriggio. Forbidden Fruit ha raggiunto il 21,3% con 2.104.000 spettatori, Verissimo il 19,9% con 1.739.000 e Verissimo Giri di valzer il 19,2%. Beautiful ha registrato il 17% e Tutto per la mia famiglia il 19,4%. Su Rai1 Bar Centrale ha ottenuto il 10,9%, Ciao Maschio è salito all'11,5% nella seconda parte. Su Rai2 il ciclismo con Il Lombardia ha toccato il 6,7%.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Bar Centrale 1.268.000 10,9% Rai1 Passaggio a Nord-Ovest 801.000 7,9% Rai1 A sua immagine (prima parte) 646.000 6,7% Rai1 A sua immagine (seconda parte) 754.000 8,3% Rai1 Tg1 824.000 9,2% Rai1 Ciao Maschio (prima parte) 883.000 10,4% Rai1 Ciao Maschio (seconda parte) 1.059.000 11,5% Canale 5 Grande Fratello Vip 2.074.000 15,7% Canale 5 Beautiful 2.171.000 17,0% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 2.141.000 19,4% Canale 5 Forbidden Fruit 2.104.000 21,3% Canale 5 Verissimo 1.739.000 19,9% Canale 5 Verissimo - Giri di valzer 1.692.000 19,2% Rai2 Ciclismo, Il Lombardia 2026 679.000 6,7% Rai3 TvTalk 781.000 7,7% Rai3 La biblioteca dei sentimenti 425.000 4,6% Rai3 PresaDiretta 545.000 6,0% Rete 4 Lo sportello di Forum (replica) 584.000 5,1% Rete 4 Diario del weekend 470.000 4,7% Rete 4 Un piano perfetto 253.000 2,8% Italia 1 Cose di questo mondo 300.000 2,6% Italia 1 NCIS: New Orleans (primo episodio) 276.000 2,6% Italia 1 NCIS: New Orleans (secondo episodio) 369.000 3,8% Italia 1 The Equalizer (primo episodio) 401.000 4,6% Italia 1 The Equalizer (secondo episodio) 414.000 4,8% La7 La torre di Babele 286.000 2,6% La7 Mercanti dell'anima - L'AI e il nostro futuro 156.000 1,6% La7 Eden - Un pianeta da salvare 175.000 1,7%

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima serata di sabato 10 ottobre 2026?

Ha vinto Canale 5 con Tú sí que vales, seguito da 3.477.000 spettatori e dal 24,6% di share. Su Rai1 Ballando con le stelle ha raccolto 2.479.000 spettatori e il 24,3% dalle 22.15, preceduto da Ballando Tutti in pista con 3.455.000 e il 20,4%. Sul totale della prima serata Canale 5 chiude al 22,25%, Rai1 al 21,20%.

Quanto ha fatto Affari Tuoi sabato 10 ottobre 2026?

Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, ha raccolto 3.893.000 spettatori e il 23% di share nell'access prime time di sabato 10 ottobre 2026. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, su Canale 5, si è fermata a 3.782.000 spettatori con il 22,3%, preceduta dal 18,7% di Gira la Ruota della Fortuna.

Come è andato Verissimo sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 Verissimo ha raccolto 1.739.000 spettatori e il 19,9% di share su Canale 5. La seconda parte, Verissimo Giri di valzer, ha ottenuto 1.692.000 spettatori e il 19,2%. Nel pomeriggio della rete il dato più alto in share resta quello di Forbidden Fruit, al 21,3% con 2.104.000 spettatori.

Quale programma ha superato il milione su La7 sabato 10 ottobre 2026?

Su La7 In altre parole di Massimo Gramellini ha raccolto 1.092.000 spettatori e il 6,4% di share sabato 10 ottobre 2026. La seconda parte, In altre parole... Ancora, ha ottenuto 530.000 spettatori e il 3,8%. Il TgLa7 delle 20 ha registrato 1.200.000 spettatori e il 7,5%, il dato più alto della rete.