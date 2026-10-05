Prezzi, display, autonomia, sensori per la salute e intelligenza artificiale: le differenze tra i due modelli più attesi dell'anno e quale scegliere in base allo smartphone che hai in tasca.

Il 2026 ha portato due nuovi protagonisti al polso. Samsung ha presentato il Galaxy Watch 9 il 22 luglio, durante il Galaxy Unpacked, e lo ha messo in vendita dal 7 agosto. Apple ha risposto il 9 settembre con l'Apple Watch Series 12, nei negozi italiani dal 18 settembre. Sono due smartwatch che puntano sugli stessi temi, salute, allenamento e intelligenza artificiale, ma arrivano da mondi diversi. Prima di guardare le specifiche, c'è una domanda da farsi: che telefono usi? Da quella risposta dipende buona parte del verdetto.

Leggi anche Creo Cucine recensioni e modelli: tutto quello che devi sapere

La scheda a confronto

Caratteristica Apple Watch Series 12 Samsung Galaxy Watch 9 Presentazione 9 settembre 2026 22 luglio 2026 Prezzo di partenza in Italia 459 euro 409 euro Misure 42 e 46 mm 40 e 44 mm Display OLED LTPO3 always-on, fino a 2.000 nit Super AMOLED, fino a 3.000 nit Protezione dello schermo Ceramic Shield 2 Vetro zaffiro Processore Apple S11 Snapdragon Wear Elite a 3 nm Memoria 64 GB 32 GB, 2 GB di RAM Autonomia dichiarata Fino a 24 ore, 38 in risparmio energetico Fino a 40 ore senza schermo sempre acceso Resistenza 50 metri, IP6X 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H Sistema operativo watchOS 27 Wear OS 6 con One UI Watch 9 Compatibilità Solo iPhone (11 o successivi) Solo Android 13 o successivi

Il primo criterio: lo smartphone

Qui il confronto si chiude quasi prima di cominciare. L'Apple Watch Series 12 funziona solo con iPhone: serve un iPhone 11 o successivo, compreso iPhone SE di seconda generazione o successiva, con iOS 27. Il Galaxy Watch 9, al contrario, non è compatibile con iPhone: richiede uno smartphone Android 13 o successivo con almeno 1,5 GB di RAM, di qualsiasi marca.

C'è anche una sfumatura da conoscere per chi usa Android ma non Samsung. Alcune funzioni del Galaxy Watch 9, come l'elettrocardiogramma e la rilevazione del battito irregolare, richiedono uno smartphone Galaxy. Con un telefono di un'altra marca l'orologio funziona, ma non al completo.

Prezzi: Samsung costa meno

In Italia il Galaxy Watch 9 parte da 409 euro per la versione Bluetooth da 40 mm. La 44 mm Bluetooth costa 439 euro, mentre le versioni LTE, con la connessione mobile integrata, costano 459 euro (40 mm) e 489 euro (44 mm). I colori sono Graphite e Cream per la 40 mm, Graphite e Silver per la 44 mm.

L'Apple Watch Series 12 parte da 459 euro in alluminio, con quattro colori: bronzo scuro, nero, oro chiaro e grigio siderale. Salendo di gamma ci sono la versione in titanio da 809 euro, in oro radioso o titanio naturale, e la novità in ceramica da 1.059 euro, in bianco perla o blu notte. Il modello cellulare con 5G costa di più rispetto a quello solo GPS.

A parità di versione base, quindi, Samsung chiede 50 euro in meno.

Display e design

Sullo schermo vince Samsung per i numeri. Il Galaxy Watch 9 ha un Super AMOLED con luminosità fino a 3.000 nit, protetto da un vetro zaffiro. Sul modello da 44 mm il display misura 1,47 pollici con una risoluzione di 480 x 480 pixel. L'Apple Watch Series 12 si ferma a 2.000 nit di picco, con la possibilità di scendere fino a 1 nit al buio, su un display Retina OLED LTPO3 sempre acceso da 326 pixel per pollice.

Sulla resistenza del vetro Apple ha lavorato molto: il nuovo Ceramic Shield 2 è il 60% più resistente rispetto al vetro Ion-X dei modelli precedenti.

Nel design i due orologi restano fedeli alla propria identità. Apple mantiene la cassa rettangolare, spessa 9,7 mm in alluminio e titanio, con un peso di 32,2 grammi per la 42 mm GPS. Samsung conserva la cassa rotonda in alluminio, spessa 8,6 mm, con un peso di 34 grammi per la 44 mm. Sulla robustezza Samsung aggiunge la certificazione IP68 e lo standard militare MIL-STD-810H, mentre Apple dichiara resistenza all'acqua fino a 50 metri e IP6X contro la polvere.

Autonomia e ricarica

È uno dei punti in cui i due orologi seguono strade opposte. Sulla carta il Galaxy Watch 9 dura di più: Samsung dichiara fino a 40 ore con lo schermo sempre acceso disattivato e fino a 30 ore con lo schermo sempre acceso. La batteria è cresciuta rispetto al Watch 8, da 325 a 390 mAh sul 40 mm e da 435 a 445 mAh sul 44 mm. Nella prova di Android Authority, però, l'autonomia reale si è fermata tra 30 e 35 ore con un uso moderato, e la recensione indica proprio la batteria come il limite principale del modello, insieme a una ricarica completa che supera i 90 minuti.

L'Apple Watch Series 12 dichiara fino a 24 ore di uso normale e fino a 38 ore in modalità risparmio energetico. Durante un allenamento all'aperto arriva a 10 ore. Il suo vantaggio è la ricarica rapida: con 15 minuti di carica si ottengono fino a 12 ore di utilizzo, e in circa 30 minuti si arriva all'80%.

In sintesi, Samsung dura di più tra una ricarica e l'altra, Apple si ricarica più in fretta.

Salute e fitness

Su questo terreno Apple ha puntato forte. Il Series 12 ha sensori ottici ed elettrici riprogettati, con LED verdi più grandi, che misurano la frequenza cardiaca ogni 5 secondi durante la giornata. La variabilità della frequenza cardiaca viene rilevata ogni 5 minuti, con una frequenza 24 volte superiore rispetto al Series 11. La grande novità è il punteggio Readiness, una scala da 0 a 10 che mette insieme attività, carico di allenamento, parametri vitali e qualità del sonno per suggerire se spingere o riposare. Restano elettrocardiogramma, ossigeno nel sangue, temperatura del polso, notifiche sull'ipertensione, rilevazione dell'apnea notturna e punteggio del sonno.

Il Galaxy Watch 9 risponde con il sensore BioActive, che rileva frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, temperatura cutanea, pressione sanguigna ed elettrocardiogramma, più la bioimpedenza per la composizione corporea. Tra le funzioni di Samsung Health ci sono l'indice antiossidante, il punteggio sul sonno e sull'energia, il carico cardio giornaliero e l'andamento della pressione. Le novità di quest'anno sono "Vitals", che segnala valori notturni insoliti rispetto alla media personale, e il punteggio sulla salute del cuore.

Per gli sportivi all'aperto, Samsung ha un GPS multibanda con supporto L1 e L5.

Prestazioni e intelligenza artificiale

Il Galaxy Watch 9 abbandona i chip Exynos e passa allo Snapdragon Wear Elite a 3 nanometri. Secondo i dati riportati da Android Central le prestazioni crescono fino a 5 volte per la CPU e fino a 7 volte per la grafica rispetto al Watch 8. Il chip ha un'unità dedicata all'intelligenza artificiale che permette di usare Gemini dall'orologio, anche con il gesto "Solleva e parla".

L'Apple Watch Series 12 monta il chip S11 con watchOS 27, che porta una griglia di app dinamica, un gesto a una mano per lo Smart Stack e il nuovo pacchetto Audio Intelligence, con Sound Recognition e Shazam integrato. Per gli utenti italiani c'è un limite: Live Rewind e Siri Recap arrivano in beta a fine 2026, richiedono iPhone 16 o successivo e al lancio non sono disponibili nell'Unione europea. Anche la nuova Siri basata su Apple Intelligence è partita solo in inglese e al debutto non arriva su watchOS in Europa.

Sull'intelligenza artificiale al polso, in Italia oggi Samsung offre di più.

Chi vince

Il verdetto dipende dallo smartphone. Per chi ha un iPhone, l'Apple Watch Series 12 è l'unica scelta delle due: non si può usare un Galaxy Watch 9 con iPhone. Per chi ha uno smartphone Android, vale il ragionamento inverso.

Se guardiamo solo alle caratteristiche, i punti a favore si dividono così:

Samsung Galaxy Watch 9: prezzo di partenza più basso, display più luminoso, autonomia dichiarata maggiore, certificazioni di robustezza più complete, Gemini già disponibile in Italia.

prezzo di partenza più basso, display più luminoso, autonomia dichiarata maggiore, certificazioni di robustezza più complete, Gemini già disponibile in Italia. Apple Watch Series 12: monitoraggio cardiaco più frequente, punteggio Readiness, ricarica rapida più efficace, scelta di materiali più ampia fino alla ceramica, memoria doppia.

Chi usa Android su uno smartphone Samsung ottiene dal Galaxy Watch 9 tutte le funzioni. Chi usa un Android di un'altra marca deve rinunciare a qualcosa, a partire dall'elettrocardiogramma. Chi vive con l'iPhone trova nel Series 12 il passo avanti più significativo sul fronte della salute degli ultimi anni.

Domande frequenti

Quanto costano Apple Watch Series 12 e Galaxy Watch 9 in Italia?

In Italia l'Apple Watch Series 12 parte da 459 euro in alluminio, 809 euro in titanio e 1.059 euro in ceramica. Il Samsung Galaxy Watch 9 parte da 409 euro per la versione Bluetooth da 40 mm, sale a 439 euro per la 44 mm e arriva a 489 euro per la 44 mm LTE.

Il Galaxy Watch 9 funziona con iPhone?

No, il Samsung Galaxy Watch 9 non è compatibile con iPhone. Richiede uno smartphone Android 13 o successivo con almeno 1,5 GB di RAM. Alcune funzioni, come l'elettrocardiogramma e la rilevazione del battito irregolare, sono disponibili solo con uno smartphone Samsung Galaxy. L'Apple Watch Series 12 funziona invece solo con iPhone.

Quale ha la batteria migliore tra Apple Watch Series 12 e Galaxy Watch 9?

Il Galaxy Watch 9 dichiara fino a 40 ore di autonomia senza schermo sempre acceso, contro le 24 ore dell'Apple Watch Series 12, che arriva a 38 in risparmio energetico. Apple ricarica più in fretta: 15 minuti danno fino a 12 ore di utilizzo e mezz'ora porta all'80%.