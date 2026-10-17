Sette gol in sette partite e una tripletta al Sassuolo: l'attaccante di proprietà del Bologna guida la classifica marcatori. Dietro c'è un percorso fatto di prestiti, una stagione da dimenticare a Venezia e Salerno e la rinascita con Alvini.

Antonio Raimondo è il capocannoniere della Serie A. L'attaccante del Frosinone, nato a Ravenna il 18 marzo 2004, ha segnato sette gol nelle prime sette giornate, gli ultimi tre nel 4-2 al Sassuolo di venerdì 16 ottobre 2026. Il cartellino è del Bologna, che lo ha cresciuto e lo ha mandato in prestito per quattro stagioni.

Le origini a Ravenna

Raimondo è nato e cresciuto a Ravenna, dove ha mosso i primi passi nelle scuole calcio della zona, tra cui l'Azzurra. Poi è passato al settore giovanile del Cesena, e a 14 anni, nel 2018, è entrato nel vivaio del Bologna.

L'esordio in Serie A a 17 anni

Con la maglia rossoblù ha bruciato le tappe. Il 17 maggio 2021, a 17 anni, Siniša Mihajlović lo ha fatto esordire in Serie A contro l'Hellas Verona, al posto di Rodrigo Palacio. Con il Bologna ha raccolto quattro presenze in Serie A senza segnare, tra cui gli spezzoni contro Sampdoria e Inter.

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La Ternana e i primi gol tra i grandi

Nella stagione 2023/24 il Bologna lo ha mandato in prestito alla Ternana, in Serie B. È stata la sua prima annata da protagonista: nove gol in 38 partite, il primo vero segnale delle sue qualità sotto porta.

La stagione difficile tra Venezia e Salerno

Il 2024/25 è stato l'anno più complicato. Raimondo ha cominciato al Venezia, in Serie A, senza trovare il gol in una decina di presenze. A gennaio il prestito è stato interrotto e l'attaccante si è trasferito alla Salernitana, in Serie B: un gol in 14 partite e la retrocessione in Serie C.

La svolta con Alvini a Frosinone

Nell'estate 2025 è arrivato a Frosinone. L'allenatore Massimiliano Alvini e il direttore sportivo Castagnini lo hanno convinto con una telefonata, e lui si è presentato con l'obiettivo di riscattare l'annata precedente. Si è descritto come un attaccante che ama gli spazi e la profondità, con Edinson Cavani come modello.

La scommessa ha pagato. Nel campionato di Serie B 2025/26 Raimondo ha segnato 11 gol in 36 partite, trascinando il Frosinone alla promozione in Serie A. Lo stesso Raimondo attribuisce ad Alvini buona parte della sua crescita, e il tecnico ne ha lodato la mentalità.

Capocannoniere della Serie A

Con il prestito rinnovato, Raimondo ha cominciato la sua prima vera stagione da titolare in Serie A a un ritmo impressionante. Doppietta alla Fiorentina nello 0-3 del Franchi, doppietta al Venezia nel 3-2, poi la tripletta al Sassuolo, la prima della sua carriera in Serie A.

Sono sette gol in sette giornate. Con questi numeri ha superato Malen, fermo a sei, in testa alla classifica marcatori e, dopo l'anticipo di venerdì, ha portato il Frosinone al quarto posto.

Caratteristiche: un centravanti mancino

Raimondo è una punta centrale, alta 1,85 metri, che calcia di sinistro. Ha un fisico robusto, va bene di testa e ama attaccare gli spazi e la profondità. Dall'Under 18 all'Under 21 ha giocato in tutte le nazionali giovanili azzurre.

Il futuro tra Bologna e Nazionale

Il Bologna lo ha sotto contratto fino al 30 giugno 2028, mentre il prestito al Frosinone scade il 30 giugno 2027. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 4 milioni di euro, una cifra destinata a crescere con questo inizio di stagione. Manca ancora l'esordio in Nazionale maggiore. Con questo avvio, il suo nome entra tra le opzioni per l'attacco azzurro.

Domande frequenti

Chi è Antonio Raimondo?

Antonio Raimondo è un attaccante italiano nato a Ravenna il 18 marzo 2004. Cresciuto nel Bologna, che ne detiene il cartellino, gioca in prestito al Frosinone. Dopo la tripletta al Sassuolo del 16 ottobre 2026 è il capocannoniere della Serie A con sette gol nelle prime sette giornate di campionato.

Di chi è il cartellino di Antonio Raimondo?

Il cartellino di Antonio Raimondo è del Bologna, con un contratto fino al 30 giugno 2028. L'attaccante gioca al Frosinone in prestito, rinnovato per la stagione 2026/27 con scadenza il 30 giugno 2027. In precedenza il Bologna lo aveva mandato in prestito a Ternana, Venezia e Salernitana.

Quanti gol ha segnato Raimondo con il Frosinone?

Con il Frosinone Antonio Raimondo ha segnato 11 gol in 36 partite nella Serie B 2025/26, contribuendo alla promozione in Serie A. In questa stagione ha già segnato sette gol in sette giornate di Serie A, con due doppiette e una tripletta in campionato.

Raimondo ha giocato in Nazionale?

Antonio Raimondo ha giocato in tutte le nazionali giovanili italiane, dall'Under 18 all'Under 21. L'esordio con la Nazionale maggiore deve ancora arrivare. Con il suo inizio di stagione da capocannoniere della Serie A il suo nome è entrato tra le possibili opzioni per l'attacco azzurro.