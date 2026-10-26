Il cantautore romano, 77 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato in un ospedale della capitale. L'operazione è riuscita e lui stesso ha rassicurato i fan sui social, guardando al tour nei palasport del 2027.

Antonello Venditti sta bene. Il cantautore romano, 77 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato in un ospedale di Roma, riuscito senza problemi. Lunedì 26 ottobre 2026 è stato lui stesso a rassicurare i fan con un messaggio su Facebook: «Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo album».

Cosa è successo ad Antonello Venditti

La notizia del ricovero è circolata tra il fine settimana e la mattina di lunedì 26 ottobre. Venditti si è sottoposto a un intervento chirurgico in una struttura romana, di cui non è stato reso noto il nome.

Sulla natura dell'operazione c'è il massimo riserbo: non sono stati comunicati il tipo di intervento né il motivo. Si tratta di un'operazione programmata, già in agenda, che si è conclusa con esito positivo.

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Nessun legame con l'intervento agli occhi del 2022

L'operazione di questi giorni non ha alcun legame con quella del 2022, quando il cantautore era stato operato agli occhi per un pucker maculare, una piccola increspatura della retina che altera la visione centrale. In quell'occasione era stato lo stesso Venditti ad annunciare il ricovero con un video sui social.

Il messaggio di Venditti ai fan

Dopo le prime notizie e la preoccupazione dei fan, Venditti ha scelto Facebook per un messaggio breve e pieno di energia:

«Care ragazze e ragazzi buongiorno! Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute ed allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti!!! Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo Album... DAJE!! Un abbraccio a tutti! Antonello».

Un messaggio che chiude ogni dubbio e rilancia i progetti in arrivo: i concerti e un nuovo disco.

Il tour 2027 nei palasport

In calendario c'è il tour nei palasport «In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali», che partirà da Roma l'8 marzo 2027, giorno del suo 78° compleanno, al Palazzo dello Sport. Il tour toccherà poi Mantova, Torino, Bergamo, Milano, Padova, Ancona, Firenze, Bari, Napoli e Messina.

Nel messaggio ai fan Venditti parla anche di un nuovo album, di cui non sono ancora stati annunciati titolo e data di uscita.

Domande frequenti

Cosa è successo ad Antonello Venditti?

Antonello Venditti, 77 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato in un ospedale di Roma. Il tipo di operazione resta riservato e l'intervento è riuscito. Il 26 ottobre 2026 il cantautore ha rassicurato i fan su Facebook scrivendo di stare benissimo e di essere pronto per i nuovi concerti.

Il tour 2027 di Antonello Venditti è confermato?

Il tour nei palasport «In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali» resta in calendario e partirà l'8 marzo 2027 dal Palazzo dello Sport di Roma, nel giorno del 78° compleanno di Venditti. Lo stesso cantautore, dopo l'intervento, si è detto pronto per i nuovi concerti e per il nuovo album.