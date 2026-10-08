In doppio cd e triplo vinile l'album certificato Platino si arricchisce della versione live del tour, di Amica con Madame e dei duetti con Marco Mengoni e Paolo Santo, in attesa di San Siro.

Annalisa pubblica venerdì 9 ottobre 2026 "Ma io sono fuoco Platinum Edition", in doppio cd e triplo vinile. La riedizione unisce l'album originale, certificato Platino, alla versione live registrata durante il tour "Ma noi siamo fuoco", con i duetti con Marco Mengoni e Paolo Santo, "Canzone estiva" e il singolo "Amica" con Madame.

Un anno di Platino e sold out

La Platinum Edition celebra un anno di risultati. L'album "Ma io sono fuoco" ha conquistato il disco di Platino e anche i singoli estratti hanno ottenuto le loro certificazioni. Dal vivo, tra novembre 2025 e maggio 2026, il tour ha totalizzato 170 mila spettatori complessivi e 24 concerti sold out.

Cosa contiene la nuova edizione

Accanto all'album originale c'è la sua versione live, registrata durante i concerti dei Capitoli I e II del tour "Ma noi siamo fuoco". Due i duetti dal vivo: "Piazza San Marco" con Marco Mengoni, registrata a Torino durante il concerto del 13 dicembre 2025, e "Avvelenata" con Paolo Santo, registrata a Milano il 29 novembre 2025.

Completano il progetto "Canzone estiva" e il nuovo singolo "Amica", il duetto con Madame pubblicato a settembre.

La tracklist di Ma io sono fuoco Platinum Edition

Disco 1

Amica (con Madame) Dipende Piazza San Marco feat. Marco Mengoni Delusa Esibizionista Maschio Canzone estiva Avvelenata feat. Paolo Santo Emanuela Chiodi Io sono Amica Una tigre sul letto continua a parlarmi

Disco 2

Dipende (live) Piazza San Marco feat. Marco Mengoni (live) Delusa (live) Esibizionista (live) Maschio (live) Canzone estiva (live) Avvelenata feat. Paolo Santo (live) Emanuela (live) Chiodi (live) Io sono (live) Amica (live) Una tigre sul letto continua a parlarmi (live)

Verso il primo concerto a San Siro

Il progetto serve a rivivere il tour e il rapporto con il pubblico costruito in questi anni. Ed è anche il ponte verso il primo concerto di Annalisa allo stadio San Siro di Milano, in programma il 12 giugno 2027.

Lo show ripercorrerà tutte le sue ere, dagli esordi ai grandi successi, per celebrare oltre quindici anni di carriera. Sulla scia degli ultimi live, Annalisa porterà in scena il suo universo artistico con uno spettacolo che alterna energia e momenti intimi, e che punta su performance e sulla fusione tra musica e immagine.

I numeri della carriera di Annalisa

Negli ultimi anni Annalisa ha accumulato 5 milioni e 300 mila copie certificate, 55 dischi di Platino e 15 d'Oro. È stata l'artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto il 2025.

"Ma io sono fuoco", uscito a ottobre 2025, ha debuttato al primo posto della classifica Fimi. Lo stesso era successo al precedente "E poi siamo finiti nel vortice", triplo Platino, accompagnato da un tour tra palasport, due Arene di Verona e i principali festival italiani, con oltre 250 mila biglietti venduti.

È stata la prima artista femminile italiana a entrare nella Top 100 di Billboard USA. Tra i riconoscimenti, il Billboard Women in Music Award ritirato a Los Angeles, due Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, a Bilbao e a Manchester, e il titolo di Fenomeno europeo dell'anno ai Los40 Music Awards di Barcellona.

Il 18 settembre, all'Arena di Verona, Annalisa ha ricevuto tre premi ai BYD Music Awards: per il Platino dell'album "Ma io sono fuoco", per il Platino del singolo "Esibizionista" e per i biglietti venduti con il tour precedente.

Domande frequenti

Quando esce Ma io sono fuoco Platinum Edition di Annalisa?

"Ma io sono fuoco Platinum Edition" di Annalisa esce venerdì 9 ottobre 2026 in doppio cd e triplo vinile. La riedizione celebra il disco di Platino dell'album e un anno di tour, con 170 mila spettatori e 24 concerti sold out tra novembre 2025 e maggio 2026.

Quali brani contiene la Platinum Edition?

La Platinum Edition contiene l'album originale, la sua versione live registrata nel tour "Ma noi siamo fuoco", i duetti "Piazza San Marco" con Marco Mengoni e "Avvelenata" con Paolo Santo, "Canzone estiva" e il nuovo singolo "Amica" con Madame, pubblicato a settembre.

Dove sono stati registrati i duetti con Mengoni e Paolo Santo?

"Piazza San Marco" con Marco Mengoni è stata registrata a Torino durante il concerto del 13 dicembre 2025. "Avvelenata" con Paolo Santo è stata registrata a Milano il 29 novembre 2025. Entrambe le versioni live fanno parte della Platinum Edition di "Ma io sono fuoco".

Quando suona Annalisa a San Siro?

Annalisa suonerà per la prima volta allo stadio San Siro di Milano il 12 giugno 2027. Lo show ripercorrerà tutte le fasi della sua carriera, dagli esordi ai grandi successi, per celebrare oltre quindici anni di musica con un live che unisce performance e immagine.