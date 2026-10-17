Amici torna domenica 18 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi. La novità della puntata è la terza disciplina sportiva, il pattinaggio artistico a rotelle: a consegnare la maglia arriva il pluricampione mondiale Luca Lucaroni. Claudio Santamaria giudica la gara di canto, Anbeta Toromani quella di ballo. Ospite il cantautore Settembre.

Gli allievi che hanno già un banco

Sui banchi della scuola siedono già due atleti: Gabriele per il pugilato e India per il judo.

Con loro ci sono gli allievi confermati dopo il confronto con i responsabili artistici che li avevano scelti nella prima puntata:

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Amadeus: Kashmere, Tìaso e Nicolò

Kashmere, Tìaso e Nicolò Ambra: Napo e Charli

Napo e Charli Samurai Jay: Aura ed Erness

Aura ed Erness Alessandra Celentano: Anna M.

Anna M. Rudy Zerbi: Shari

Shari Lorella Cuccarini: Anna A.

La novità: il pattinaggio artistico a rotelle

Tra le novità di questa edizione c'è l'ingresso dello sport nella scuola. Dopo judo e pugilato arriva la terza disciplina, il pattinaggio artistico a rotelle. In studio, a consegnare la maglia, c'è il pluricampione mondiale Luca Lucaroni.

Resta da scoprire quali altri talenti riusciranno a guadagnarsi un banco.

I giudici: Claudio Santamaria e Anbeta Toromani

A giudicare la gara di canto è l'attore Claudio Santamaria. La gara di ballo è invece affidata ad Anbeta Toromani, eccellenza della danza e volto storico di Amici.

Ospite Settembre con Lentiggini

Sul palco arriva il cantautore Settembre, che presenta il suo ultimo singolo Lentiggini, uscito il 25 settembre per LaTarma Records.

Dove vedere Amici

Amici va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5. Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con Paola Di Gesu come produttore esecutivo e la regia di Andrea Vicario. La puntata si può rivedere su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

Cosa succede ad Amici domenica 18 ottobre 2026?

Nella puntata di Amici di domenica 18 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5 arriva la terza disciplina sportiva, il pattinaggio artistico a rotelle, con il pluricampione mondiale Luca Lucaroni a consegnare la maglia. Claudio Santamaria giudica la gara di canto, Anbeta Toromani quella di ballo. Ospite il cantautore Settembre.

Chi sono gli allievi di Amici con il banco?

Ad Amici hanno già un banco gli atleti Gabriele (pugilato) e India (judo), oltre agli allievi confermati dai responsabili artistici: Kashmere, Tìaso e Nicolò per Amadeus, Napo e Charli per Ambra, Aura ed Erness per Samurai Jay, Anna M. per Celentano, Shari per Zerbi e Anna A. per Cuccarini.

Chi sono i giudici di Amici del 18 ottobre?

Domenica 18 ottobre 2026 ad Amici la gara di canto è giudicata dall'attore Claudio Santamaria, mentre la gara di ballo è affidata ad Anbeta Toromani, ballerina ed eccellenza della danza. La puntata, condotta da Maria De Filippi, va in onda alle 14 su Canale 5.

Chi è l'ospite musicale di Amici il 18 ottobre?

L'ospite musicale della puntata di Amici del 18 ottobre 2026 è il cantautore Settembre, che presenta in studio il suo ultimo singolo, Lentiggini, pubblicato il 25 settembre con LaTarma Records. Nella stessa puntata arriva nella scuola anche il pattinaggio artistico a rotelle con Luca Lucaroni.