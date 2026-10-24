Domenica 25 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Amici 26, condotta da Maria De Filippi. In studio Il Volo giudica la gara di canto e Kledi Kadiu quella di ballo. Ospite musicale Ariete con Rivoluzione. In primo piano la prima sfida di Alex e il destino di Erness.

La puntata: la prima sfida di Alex e il caso Erness

La novità della puntata arriva dalla gara di sport, l'area introdotta in questa edizione accanto a canto e ballo. Alex, che porta nella scuola il pattinaggio artistico a rotelle, affronta la sua prima sfida. Il regolamento prevede per gli atleti un percorso parallelo: a ogni puntata devono difendere il posto contro sfidanti esterni, con un premio dedicato in finale. Insieme ad Alex ci sono Gabriele per il pugilato e India per il judo.

Riflettori puntati anche su Erness. Nei giorni scorsi Samurai Jay gli ha sospeso la maglia per una settimana, dopo aver scoperto che il suo inedito era in realtà una cover di un brano di Maria Becerra; anche altri pezzi presentati come originali sono risultati derivati da canzoni esistenti. Durante la sospensione il cantante ha lavorato in studio per preparare un inedito davvero suo. La decisione sul banco arriva in puntata.

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I giudici: Il Volo per il canto, Kledi Kadiu per il ballo

A giudicare la gara di canto c'è Il Volo, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Per il ballo torna in studio un volto storico del programma: Kledi Kadiu, ballerino e coreografo nato a Tirana nel 1974, è stato professionista di Amici fin dalla prima edizione e in seguito insegnante di danza contemporanea della scuola. Nel 2004 ha fondato a Roma la Kledi Dance School.

L'ospite: Ariete presenta Rivoluzione

Sul palco sale Ariete, una delle voci più riconoscibili della nuova scena musicale, con il singolo Rivoluzione. Il brano è estratto da Tutti tornano a casa, l'album uscito il 2 ottobre per Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy.

Il disco arriva tre anni dopo La notte e conta 12 tracce, con le collaborazioni di Angelina Mango in Che bella vita, il singolo che ha anticipato l'album, di Fulminacci in Mano nella mano, di Tredici Pietro in Casa mia / Casa tua e di prima stanza a destra in Quando la luna si accende. Rivoluzione è la quarta traccia, una ballata d'amore dal taglio classico. A novembre parte il club tour prodotto da Bomba Dischi, con sette date d'autunno a partire dal 7 novembre all'Atlantico di Roma.

La classe di Amici 26

Questa edizione ha rinnovato le cattedre: per il canto Amadeus e Samurai Jay affiancano Rudy Zerbi, per il ballo Ambra Angiolini si unisce ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Ecco gli allievi oggi nella scuola.

Squadra Professore Allievi Canto Amadeus Kashmere, Nicolò, Saitta, Tìaso Canto Rudy Zerbi i Jed, Paulo, Shari Canto Samurai Jay Andrea Heros, Aura Ballo Ambra Angiolini Charli, Clara, Lollo, Napo Ballo Alessandra Celentano Anna M., Benedetta Ballo Lorella Cuccarini Anna A., Riccardo Sport Pugilato Gabriele Sport Judo India Sport Pattinaggio artistico a rotelle Alex

Gli ascolti della scorsa settimana

La seconda puntata, in onda domenica 18 ottobre, ha raccolto 2.720.000 spettatori e il 23,6% di share. Sul target commerciale lo share è salito al 26,4%, tra i 15-34enni al 32,6%. Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con Paola Di Gesu produttore esecutivo e la regia di Andrea Vicario.

Domande frequenti

A che ora va in onda Amici domenica 25 ottobre 2026?

La terza puntata di Amici 26 va in onda domenica 25 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. In studio ci sono Il Volo, giudice della gara di canto, e Kledi Kadiu, giudice della gara di ballo. Ospite musicale della puntata è la cantautrice Ariete.

Chi sono i giudici di Amici del 25 ottobre 2026?

Nella puntata di Amici 26 del 25 ottobre 2026 la gara di canto è giudicata da Il Volo, il trio di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La gara di ballo è affidata a Kledi Kadiu, ballerino e coreografo, storico professionista del talent e poi insegnante di danza contemporanea nella scuola.

Cosa canta Ariete ad Amici?

Domenica 25 ottobre 2026 Ariete presenta ad Amici il singolo Rivoluzione, quarta traccia di Tutti tornano a casa. L'album è uscito il 2 ottobre 2026 per Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy, conta 12 tracce e ospita Angelina Mango, Fulminacci, Tredici Pietro e prima stanza a destra.

Perché Erness è stato sospeso ad Amici 26?

Samurai Jay ha sospeso per una settimana la maglia di Erness dopo aver scoperto che il suo inedito era una cover di un brano di Maria Becerra. Durante la sospensione il cantante ha lavorato a un pezzo originale. La decisione sul suo banco arriva nella puntata di domenica 25 ottobre 2026.