Maria De Filippi apre la ventiseiesima edizione del talent con una commissione di sei responsabili artistici e una novità: oltre a canto e ballo, quest'anno ci sono anche alcune discipline sportive.

Amici 26 parte domenica 11 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del talent. Accanto a canto e ballo arrivano alcune discipline sportive. Ad accompagnare i ragazzi c'è una commissione di sei responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai Jay, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Quando inizia Amici 26

La ventiseiesima edizione di Amici comincia domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5. Il motto della nuova stagione è "Il talento non ha confini": impegno, passione e sacrificio per trasformare ciò che si ama nel proprio futuro. La puntata si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

La novità: le discipline sportive

Quest'anno, oltre al canto e al ballo, tra i protagonisti della scuola ci sono anche alcune discipline sportive. Resta da scoprire chi saranno i ragazzi di #Amici26.

I sei responsabili artistici

A guidare cantanti e ballerini nel percorso è una commissione di sei responsabili artistici:

Amadeus

Rudy Zerbi

Samurai Jay

Ambra Angiolini

Alessandra Celentano

Lorella Cuccarini

Produzione e dove seguire Amici

Amici è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset. Il produttore esecutivo è Paola Di Gesu, la regia di Andrea Vicario. Il programma si segue su Witty Tv e sui social: @amicidimariadefilippi su Facebook e YouTube, @amiciufficiale su Instagram, X e TikTok.

Domande frequenti

Quando inizia Amici 26?

Amici 26 inizia domenica 11 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi, che ha ideato il programma. È la ventiseiesima edizione del talent e quest'anno, oltre a canto e ballo, coinvolge anche alcune discipline sportive. La puntata si vede anche su Mediaset Infinity.

Chi sono i professori di Amici 26?

Ad Amici 26 i professori sono sei responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi, Samurai Jay, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Accompagnano cantanti e ballerini durante il percorso nella scuola del talent di Maria De Filippi, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

Quali sono le novità di Amici 26?

La novità principale di Amici 26 è l'ingresso di alcune discipline sportive accanto a canto e ballo, materie storiche della scuola. Il talent di Maria De Filippi riparte domenica 11 ottobre 2026 su Canale 5 con una commissione di sei responsabili artistici, da Amadeus ad Ambra Angiolini.