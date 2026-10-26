Il giudice sportivo punisce il tecnico del Napoli per le espressioni rivolte agli ufficiali di gara nel finale del 3-3 con la Roma e per il comportamento negli spogliatoi. Niente panchina nella trasferta di Monza e nel ritorno da ex a Torino.

Massimiliano Allegri è stato squalificato per due giornate effettive di gara e multato di 10.000 euro dal giudice sportivo della Serie A. Il tecnico del Napoli, espulso nel finale del 3-3 con la Roma, salterà la trasferta di Monza di mercoledì 28 ottobre e Juventus-Napoli di domenica 1° novembre.

La decisione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha deciso la squalifica al termine dell'ottava giornata di Serie A. Il provvedimento riguarda tre episodi legati a Napoli-Roma, finita 3-3 sabato 24 ottobre al Maradona:

al 45' del secondo tempo Allegri ha rivolto un'espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara;

negli spogliatoi, a fine partita, ha rivolto agli stessi ufficiali di gara un'espressione «gravemente irrispettosa»;

sempre negli spogliatoi ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della Roma.

Le prime due infrazioni sono state rilevate dal quarto ufficiale e dal direttore di gara, la terza dai collaboratori della Procura federale. Alla squalifica di due giornate si aggiunge un'ammenda di 10.000 euro.

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Le partite che salta: Monza e Juventus

Allegri seguirà dalla tribuna le prossime due partite di campionato del Napoli, con la panchina affidata al suo staff:

Giornata Partita Data e ora 9ª Monza-Napoli mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20.45 10ª Juventus-Napoli domenica 1° novembre 2026, ore 20.45

Il tecnico livornese salta così anche il ritorno da avversario all'Allianz Stadium, sfida sempre speciale per l'ex allenatore della Juventus. Tornerà in panchina domenica 8 novembre per Napoli-Lazio.

Squalificato anche Gaspar del Lecce

Nello stesso comunicato il giudice sportivo ha fermato per due giornate anche Kialonda Gaspar, difensore del Lecce, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per un'espressione ingiuriosa rivolta all'arbitro.

Domande frequenti

Perché Allegri è stato squalificato?

Massimiliano Allegri è stato squalificato per due giornate e multato di 10.000 euro per un'espressione ingiuriosa rivolta agli ufficiali di gara al 45' del secondo tempo di Napoli-Roma, per un'espressione «gravemente irrispettosa» negli spogliatoi e per un atteggiamento aggressivo verso un dirigente della Roma.

Quali partite salta Allegri?

Allegri salta le prossime due partite di Serie A del Napoli: Monza-Napoli di mercoledì 28 ottobre 2026 alle 20.45 e Juventus-Napoli di domenica 1° novembre 2026 alle 20.45. Tornerà in panchina domenica 8 novembre per Napoli-Lazio, in programma alle 12.30.