L’autore di Prima del diritto penale racconta ciò che ha scoperto studiando la carriera giudiziaria di Alexandro Maria Tirelli dopo averne ricostruito la formazione umana. «Non esiste una classifica ufficiale dei penalisti italiani. Ma quando ho cominciato a mettere insieme Iran, Russia, Cina, Brasile, Colombia, Messico e Perù mi sono trovato davanti a una sequenza di risultati che merita di essere studiata. E sfido chiunque a verificarli».

Compagnone, perché ha deciso di dedicare un libro ad Alexandro Maria Tirelli?

«La cosa singolare è che, quando ho iniziato a lavorarci, non volevo affatto scrivere un libro sull’avvocato. Mi interessava l’uomo che esisteva prima dell’avvocato.»

È per questo che lo ha intitolato Prima del diritto penale?

«Esattamente. Volevo risalire alle origini: l’infanzia, gli anni trascorsi in Piemonte, Torino, la Scozia, la formazione culturale, le letture, gli incontri decisivi, gli affetti e anche le perdite. Il punto non era raccontare che cosa facesse Tirelli in un’aula giudiziaria, ma cercare di capire come si fosse formato l’uomo che, molti anni dopo, sarebbe entrato in quell’aula.»

E la carriera professionale è rimasta fuori?

«Quasi completamente, per scelta. Ma durante il lavoro è accaduta una cosa inevitabile: per capire fino in fondo una persona bisogna prima o poi confrontarsi anche con ciò che ha realizzato. Così ho cominciato a ricostruire i suoi processi.»

E lì che cosa ha scoperto?

«Una sequenza che non mi aspettavo.»

In che senso?

«Mi sono trovato davanti a una concentrazione molto particolare di risultati favorevoli in procedimenti di altissima complessità. E non parlo della normale attività quotidiana di uno studio penalistico. Parlo di estradizioni internazionali, mandati d’arresto europei, Red Notice Interpol, grandi indagini sul narcotraffico, rapporti tra autorità giudiziarie di Paesi diversi.»

Nel titolo di questa intervista si arriva a parlare di Tirelli come di “uno degli avvocati più vincenti della storia repubblicana”. È una definizione impegnativa.

«Certamente. E proprio per questo va spiegata. Non esiste un campionato ufficiale dell’avvocatura italiana e non esiste una banca dati che permetta di assegnare il primo, il secondo o il terzo posto ai penalisti dal 1946 a oggi. Sostenere il contrario sarebbe poco serio. Esiste però un’altra cosa: la possibilità di mettere in fila i risultati documentabili e confrontare le carriere.»

E nel caso di Tirelli che cosa viene fuori?

«Che Alexandro Maria Tirelli ha costruito un’incredibile serie di casi vinti nei processi, soprattutto nel diritto penale internazionale. Ed è proprio la serialità a impressionare. Una vittoria può essere un episodio. Due possono ancora essere una coincidenza. Quando il risultato continua a ripetersi davanti a Corti diverse, in vicende che coinvolgono Stati e continenti differenti, allora non stiamo più osservando un episodio isolato.»

È questo che le fa utilizzare l’espressione “uno dei più vincenti”?

«Mi fa dire che, se qualcuno realizzasse finalmente uno studio statistico serio sui grandi penalisti italiani dell’età repubblicana, Tirelli sarebbe un professionista la cui serie di risultati dovrebbe necessariamente essere presa in considerazione. Poi saranno i numeri a dire dove collocarlo. A me interessa il dato, non il podio.»

Non c’è il rischio che tutto questo suoni come un elogio?

«Sarebbe un elogio se dicessi semplicemente che Tirelli è bravissimo. Io preferisco fare l’opposto: togliere gli aggettivi e mettere i fascicoli. Nomi, Stati, Corti, date, decisioni. Dopodiché il lettore giudica.»

Lei arriva addirittura a lanciare una sfida pubblica.

«Sì, e la confermo. Sfido pubblicamente qualsiasi giornalista che voglia occuparsene a prendere uno per uno i casi che sto citando, cercare le cronache dell’epoca, consultare le decisioni disponibili e verificare se gli esiti favorevoli che attribuisco alla difesa Tirelli siano realmente avvenuti. Se qualcuno dimostrerà che ho scritto qualcosa di inesatto, sarò il primo a correggerlo.»

Perché insiste tanto sulla possibilità di verifica?

«Perché è ciò che distingue una ricostruzione giornalistica dalla celebrazione. Non stiamo parlando di una leggenda professionale tramandata negli studi legali. Queste vicende hanno lasciato articoli, provvedimenti, nomi di Corti, interventi ministeriali. Sono controllabili.»

Occorre però chiarire cosa significa “vincere” un’estradizione.

«Assolutamente. È una precisazione fondamentale. Un procedimento di estradizione normalmente non stabilisce se il soggetto abbia commesso oppure no il reato contestato dallo Stato richiedente. Quello appartiene al giudizio di merito. Vincere il procedimento estradizionale significa ottenere il risultato che costituisce l’oggetto della difesa in quella sede: impedire la consegna, ottenere la liberazione, far revocare una misura, ottenere il rigetto della domanda di estradizione o comunque impedire che la richiesta straniera produca l’effetto perseguito.»

Quindi non sta dicendo che tutte le persone di cui parleremo siano state dichiarate innocenti.

«Naturalmente no. Sarebbe una confusione giuridica. Sto dicendo che nei procedimenti che indico come vittorie l’obiettivo difensivo proprio di quel procedimento è stato raggiunto.»

Eppure, nonostante questa casistica, Tirelli non è uno dei penalisti onnipresenti in televisione.

«È uno degli aspetti che mi hanno incuriosito di più. In Italia ci sono avvocati il cui volto è conosciuto da milioni di persone perché da anni frequentano televisioni e grandi processi mediatici. Tirelli ha avuto una visibilità molto diversa. Poi però, invece di misurare le apparizioni televisive, si cominciano a misurare i procedimenti.»

E cambia tutto?

«Cambia la prospettiva. Improvvisamente compaiono Teheran, Mosca, Pechino, Bogotá, Lima, Città del Messico. In Italia compaiono Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli. Poi Interpol, ministeri della Giustizia, Corti Supreme straniere, Corti d’appello. È una geografia professionale che non assomiglia molto a quella del penalista televisivo.»

Partiamo dall’Iran.

«Il caso di Habibollah Mohammad Chahaki è uno dei più significativi. Analista politico e dissidente iraniano, viene arrestato a Milano su richiesta dell’Iran e successivamente liberato. Anni dopo arriva Hamid Hormozi, cittadino di origine iraniana naturalizzato canadese, fermato a Malpensa: anche quella vicenda non termina con la consegna a Teheran.»

Poi c’è il Brasile.

«Gustavo Miranda Braga Dos Santos era ricercato per un omicidio risalente a molti anni prima. La procedura celebrata a Milano non porta alla sua consegna al Brasile. Nel caso di Pablo Daniel Castro, invece, la Corte d’Appello di Torino affronta direttamente la questione delle condizioni di detenzione brasiliane e nega l’estradizione.»

È qui che si vede la specializzazione di Tirelli?

«Direi che si vede soprattutto il terreno sul quale lavora: il confine tra il potere dello Stato di chiedere la consegna di una persona e l’obbligo dell’altro Stato di tutelarne i diritti fondamentali. L’estradizione sembra una materia tecnica finché non ci si accorge che dietro quelle carte ci sono il carcere, la libertà personale, il diritto a un processo equo, il rischio di trattamenti inumani e, in determinate giurisdizioni, perfino il problema della pena che potrà essere inflitta.»

Un’altra parte importante riguarda il narcotraffico internazionale.

«Sì. Ed è probabilmente la parte della carriera che, raccontata dall’esterno, sembra più vicina a un romanzo criminale. Ma giuridicamente è estremamente complessa.»

Quali sono i casi più rappresentativi?

«Jaime Reynaldo Oyervides, cittadino messicano indicato dalle cronache in relazione ai Los Zetas e alla grande vicenda Monterrey. Poi Rafael Iván Zapata Cuadros, detto Rasgao: richiesto dall’Italia nell’ambito dell’operazione Decollo per un traffico superiore alle tre tonnellate di cocaina. La Corte Suprema colombiana rifiuta l’estradizione.»

La Colombia torna continuamente.

«Sì. Ángel María Martínez Quiroz viene arrestato a Medellín nell’ambito dell’indagine della Procura di Trieste su oltre quattro tonnellate di cocaina; la vicenda della consegna finisce per essere compromessa dal decorso dei termini. E poi c’è Sami Spath Storino, arrestato a Milano attraverso il circuito Interpol e successivamente liberato mentre prosegue la battaglia giudiziaria relativa alla consegna alla Colombia.»

Dunque sarebbe sbagliato leggere la carriera di Tirelli soltanto attraverso le estradizioni politiche.

«Completamente sbagliato. Ed è proprio questa varietà che mi ha interessato. Si passa da persone considerate dissidenti politici a manager, imprenditori, soggetti ricercati per omicidio e protagonisti di grandi procedimenti sul narcotraffico. Cambia tutto sul piano dei fatti, ma rimane costante la dimensione internazionale della difesa.»

E poi c’è la Russia.

«Un capitolo particolarmente importante. Victor Khoroshavtsev, già parlamentare e imprenditore russo, viene arrestato nell’area di Malpensa e torna rapidamente libero. Sergejs Malikovs, manager lettone reclamato dalla Federazione Russa, viene arrestato a Roma e liberato pochi giorni dopo. Successivamente nasce anche Free Volga, iniziativa rivolta alla tutela giuridica di dissidenti russi e di persone esposte a un possibile uso persecutorio degli strumenti internazionali di ricerca e cooperazione giudiziaria.»

Dalla Russia alla Cina.

«Siu Yee Lam viene arrestato in Italia sulla base di un mandato cinese. Pechino non perfeziona nei termini la procedura richiesta dal trattato e la Corte d’Appello di Roma ne dispone la liberazione. È un caso interessante perché dimostra quanto ciò che il pubblico chiama “formalità” possa, nel processo, coincidere con la libertà di un essere umano.»

E il Perù?

«Julia Luisa Ojeda Seijas, coinvolta nel grande procedimento collegato al clan Orellana. La Corte d’Appello di Milano esamina anche le condizioni del sistema carcerario peruviano, nega l’estradizione, revoca le misure e dispone la restituzione del passaporto.»

La Grecia?

«Releo Selimi. Mandato d’arresto europeo davanti alla Corte d’Appello di Milano. Il procedimento termina con la liberazione e la mancata consegna alla Grecia per ragioni umanitarie.»

E ancora il Messico.

«Luis Alberto Pérez Zamorano, fondatore di Inverforx. Arrestato a Palermo e richiesto dalle autorità messicane. La prima domanda di estradizione viene respinta dalla Corte d’Appello. Si aggiunge così alla precedente vicenda messicana di Oyervides.»

Ascoltati uno dopo l’altro, questi nomi producono un effetto diverso.

«È esattamente ciò che è successo durante la mia ricerca. Se leggo che un avvocato ha ottenuto una scarcerazione, registro un fatto di cronaca. Poi ne incontro un secondo. Poi un terzo. A un certo punto ho cominciato semplicemente a scrivere i Paesi su un foglio: Iran, ancora Iran, Brasile, ancora Brasile, Messico, Colombia, di nuovo Colombia, Russia, ancora Russia, Perù, Grecia, Cina, nuovamente Messico. E lì ho capito che il dato non era più il singolo procedimento. Era la sequenza.»

Ed è da quella sequenza che nasce la sua considerazione statistica.

«Esattamente. Con una premessa: è una statistica empirica, non una ricerca accademica. Ma mi piacerebbe molto che una ricerca del genere venisse realizzata davvero. Prendere i grandi penalisti italiani dall’inizio della Repubblica, stabilire criteri uguali per tutti e misurare i risultati processuali documentabili. Potremmo scoprire cose sorprendenti.»

Per esempio che i più famosi non sono necessariamente i più vincenti?

«Esattamente. La fama e il risultato professionale appartengono a sistemi di misurazione differenti. La televisione misura la riconoscibilità di un volto. Internet misura la presenza di un nome. Una sentenza misura se una domanda viene accolta o respinta. Non vedo perché queste tre classifiche dovrebbero necessariamente coincidere.»

Lei sostiene anche che alcune di queste vicende abbiano avuto un significato che supera il singolo cliente. Perché?

«Perché l’estradizione è uno dei luoghi nei quali il diritto penale incontra direttamente i rapporti internazionali. Se una Corte italiana rifiuta una consegna richiesta dall’Iran, se pretende garanzie dal Brasile sulle condizioni carcerarie, se valuta una richiesta proveniente dalla Russia oppure se la Colombia respinge una domanda italiana, la questione non riguarda più soltanto un imputato. Riguarda anche il livello di fiducia che due ordinamenti sono disposti a riconoscersi reciprocamente.»

Quindi questi processi possono incidere sulla cooperazione internazionale dell’Italia?

«Sì, se utilizziamo il verbo “incidere” nel suo significato giuridico e non propagandistico. Questi casi hanno posto concretamente problemi nei rapporti di cooperazione giudiziaria dell’Italia con Iran, Russia, Brasile, Colombia, Messico, Cina e Perù. Una decisione non modifica da sola la politica estera di un Paese, ma può affermare che, in determinate condizioni, l’Italia non considera sufficienti le garanzie offerte da un altro sistema giudiziario o penitenziario. Questo ha inevitabilmente una dimensione internazionale.»

Torniamo allora alla definizione iniziale: Alexandro Maria Tirelli può essere considerato uno degli avvocati più vincenti della storia repubblicana?

«Io dico che esistono elementi sufficienti per porre seriamente la questione. Non posso trasformare un’impressione documentata in una classifica che nessuno ha mai costruito. Ma posso domandare: quanti penalisti italiani possono presentare, nello stesso settore, una sequenza comparabile di risultati internazionali favorevoli?»

E invita chi non è d’accordo a dimostrarlo.

«Assolutamente. È la parte più semplice. Non bisogna discutere di simpatia, notorietà o reputazione. Si prendono i nomi, si prendono i procedimenti e si controllano gli esiti. Io stesso sarei curioso di vedere una comparazione seria.»

Lei sembra attribuire alla verificabilità quasi un valore morale.

«Direi giornalistico. Se scrivo “Tirelli è eccezionale”, ho espresso un’opinione. Se invece scrivo Chahaki, Hormozi, Khoroshavtsev, Malikovs, Rasgao, Quiroz, Ojeda, Selimi, Lam, Zamorano e accanto colloco una Corte e un risultato, ho dato al lettore gli strumenti per contestarmi. È molto più interessante.»

C’è poi un altro dato che lei ha studiato: i processi per omicidio.

«Sì, ed è forse ancora più curioso. Tirelli ha affrontato nel corso della carriera numerosi procedimenti per fatti gravissimi, compresi diversi omicidi. Nei processi che sono riuscito a ricostruire non ho trovato un caso nel quale un suo assistito abbia ricevuto l’ergastolo.»

Tirelli rivendica però un record ancora più netto.

«Dichiara che nell’intera carriera non avrebbe mai avuto un proprio assistito condannato all’ergastolo e che la pena detentiva più alta inflitta a un cliente da lui difeso sarebbe stata di quattordici anni.»

Se il dato fosse confermato integralmente, sarebbe impressionante.

«Senza dubbio. Nei casi che ho esaminato personalmente non ho trovato elementi che lo smentiscano. Ma per trasformarlo in un dato statistico certificato sull’intera carriera bisognerebbe evidentemente controllare ogni fascicolo. È una distinzione alla quale tengo: quello che posso verificare lo presento come verificato; quello che deriva dalla ricostruzione professionale di Tirelli lo attribuisco correttamente alla fonte.»

Eppure tutto questo nel suo libro compare appena.

«È il grande paradosso di Prima del diritto penale. Ho scritto centinaia di pagine e mi sono fermato praticamente nel momento in cui avrebbe potuto iniziare la biografia professionale.»

Perché questa scelta?

«Perché mi interessava raccontare la formazione di un modo di pensare. Un avvocato non nasce il giorno in cui prende la toga. Le decisioni che assumerà a cinquanta o sessant’anni possono contenere libri letti a venti, persone incontrate a trenta, luoghi nei quali è vissuto, lutti, errori, curiosità. Quello era il territorio che volevo esplorare.»

Nel libro c’è anche il tema delle origini familiari.

«Sì. Tirelli ha un rapporto fortissimo con la storia e con la genealogia. La tradizione familiare riconduce il cognome alle antiche forme Tirel, Tyrel, Tyrell e Tirelli, con radici nel mondo franco e anglo-normanno.»

E qui compare inevitabilmente Game of Thrones.

«È inevitabile perché Casa Tyrell è una delle grandi famiglie dell’universo creato da George R. R. Martin. Ma bisogna evitare di trasformare una coincidenza affascinante in una certezza storica. Non conosco una prova documentale che dimostri che Martin abbia scelto il nome Tyrell ispirandosi precisamente alla famiglia Tirelli.»

Ma la suggestione rimane.

«Eccome. Il nome Tyrell attraversa la storia europea da molti secoli e ritrovarlo in una delle più celebri saghe contemporanee di ambientazione medievaleggiante è una coincidenza straordinariamente evocativa. Questo basta. Non occorre inventare ciò che non possiamo dimostrare.»

Alla fine, quindi, che libro è Prima del diritto penale?

«È formalmente una biografia, ma io lo considero soprattutto uno studio sulla formazione di un carattere. Non volevo scrivere il monumento a un avvocato di successo. Mi interessavano molto di più le contraddizioni e le cause profonde.»

Non temeva l’effetto celebrativo, scrivendo di un professionista vivente?

«Naturalmente. È il rischio più evidente. Ed è per questo che ho cercato di non costruire un santino. Nella parte umana ho cercato le complessità. In quella professionale applico una regola ancora più semplice: non ditemi quanti aggettivi possiamo attribuire a un avvocato; ditemi quali processi ha affrontato e come sono finiti.»

Dopo aver concluso il libro, qual è la cosa che l’ha maggiormente sorpresa?

«Aver capito che il titolo era più preciso di quanto avessi immaginato.»

Perché?

«Perché avevo realmente raccontato soltanto il “prima”. Quando ho iniziato a ordinare tutto ciò che era avvenuto dopo, ho capito che la carriera professionale non poteva essere aggiunta come appendice. Era un altro libro.»

Che cosa la colpisce maggiormente dell’uomo Tirelli rispetto all’avvocato?

«La distanza apparente tra i suoi interessi personali e il mondo nel quale esercita la professione. Da una parte c’è un uomo attratto dalla storia, dalle origini, dalla memoria familiare, quasi da un universo antico. Dall’altra c’è un avvocato che lavora con alcuni degli strumenti più contemporanei della giustizia globale: Interpol, Red Notice, narcotraffico internazionale, estradizioni, cooperazione tra Stati.»

Se dovesse scegliere un’immagine per rappresentarne la carriera, quale sarebbe?

«Non sceglierei un’aula di tribunale. E neppure uno studio televisivo. Sceglierei un aeroporto.»

Perché proprio un aeroporto?

«Perché moltissime di queste storie iniziano o terminano lì. C’è chi viene arrestato appena arrivato a Malpensa, chi sbarca da una nave, chi aspetta di poter prendere un volo verso casa e chi rischia invece di essere imbarcato sull’aereo che lo porterà nello Stato che lo reclama. In fondo l’estradizione rende concretissima una domanda che sulla carta sembra astratta.»

Quale domanda?

«Da quale uscita potrà andarsene quell’uomo.»

Ci sarà dunque un seguito di Prima del diritto penale?

Compagnone sorride.

«Se mai lo scriverò, il titolo più naturale sarebbe Dopo.»

Un solo volume?

«Considerando la quantità dei procedimenti, temo che uno non basterebbe.»

E da dove comincerebbe questa volta?

«Da una carta geografica.»

Non da un fascicolo giudiziario?

«No. Segnerei prima Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli. Poi Teheran, Mosca, Pechino, Bogotá, Lima, Città del Messico. E inizierei a collegare quei punti.»

Che cosa rappresenterebbero quelle linee?

«Forse la definizione più semplice dell’intera carriera di Alexandro Maria Tirelli: il momento in cui il destino giudiziario di una singola persona smette di appartenere soltanto a un processo e diventa una questione tra due Stati.»