A Palazzo Giustiniani lo chef di AB - Il lusso della semplicità, a Milano e Venezia, è stato premiato per la sua idea di ospitalità e per aver raccontato in tv le tradizioni gastronomiche italiane a un pubblico ampio. Il riconoscimento ha il patrocinio del Senato e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Alessandro Borghese ha ricevuto il Premio Luxury Food 2026. Lo chef e patron dei ristoranti AB - Il lusso della semplicità di Milano e Venezia è stato premiato giovedì 22 ottobre a Palazzo Giustiniani, a Roma, nella sede del Senato. Il Comitato Scientifico ha riconosciuto la sua filosofia di cucina e il suo lavoro di divulgazione televisiva.

Il Premio Luxury Food

Il Premio Luxury Food è assegnato ai professionisti della ristorazione che hanno contribuito all'evoluzione della cultura enogastronomica contemporanea e all'affermazione di una nuova concezione del lusso, fondata su identità, cultura, etica, sostenibilità, artigianalità e valorizzazione dei territori.

Il riconoscimento, patrocinato dal Senato della Repubblica e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, premia anche gli chef capaci di custodire e rinnovare saperi e tradizioni, generando valore con il proprio lavoro e lasciando una testimonianza per le generazioni future.

Pubblicità

Il lusso della semplicità

La prima motivazione con cui il Comitato Scientifico ha scelto Borghese riguarda la sua cucina e la sua idea di accoglienza, che danno il nome ai suoi ristoranti: «Per aver fatto del "lusso della semplicità" una filosofia gastronomica fondata sulla qualità delle materie prime e sul desiderio di rendere felice chi siede a tavola. Una concezione dell'ospitalità nella quale il valore dell'esperienza nasce dalla cura della cucina, dall'attenzione al servizio e dalla capacità di mettere l'ospite al centro».

Le tradizioni italiane raccontate in tv

Il Comitato ha poi premiato il suo impegno nel racconto delle eccellenze gastronomiche italiane, portato avanti da decenni nei programmi televisivi, e il sostegno alla candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'UNESCO: «Per aver assunto un ruolo di primo piano nella divulgazione delle tradizioni gastronomiche italiane, dando voce alle persone che le custodiscono e le rinnovano ogni giorno. Una narrazione capace di rendere comprensibile e coinvolgente la ricchezza della nostra cultura della tavola, trasmettendo il valore delle consuetudini locali, dei saperi professionali e delle diverse identità territoriali».

La ristorazione al grande pubblico

L'ultima motivazione guarda al ruolo della televisione: «Per aver portato attraverso la televisione il mondo della ristorazione all'attenzione di un pubblico ampio e trasversale, raccontandone il lavoro, le responsabilità e l'arte dell'accoglienza. Un contributo alla conoscenza del patrimonio gastronomico italiano che invita a scoprirne i luoghi e i protagonisti, riconoscendo in ogni esperienza a tavola l'espressione di una storia e di una comunità».

Domande frequenti

Perché Alessandro Borghese ha ricevuto il Premio Luxury Food 2026?

Alessandro Borghese ha ricevuto il Premio Luxury Food 2026 per aver fatto del «lusso della semplicità» una filosofia gastronomica basata sulla qualità delle materie prime e sull'ospitalità, per la divulgazione delle tradizioni gastronomiche italiane e per aver portato in tv il mondo della ristorazione a un pubblico ampio.

Cos'è il Premio Luxury Food?

Il Premio Luxury Food è un riconoscimento per i professionisti della ristorazione che contribuiscono alla cultura enogastronomica contemporanea e a una nuova idea di lusso, fondata su identità, etica, sostenibilità, artigianalità e territori. L'edizione 2026, patrocinata dal Senato e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata consegnata a Palazzo Giustiniani.