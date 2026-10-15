Il disturbo da uso di alcol può svilupparsi in modo graduale, e all’interno di una relazione stabile i primi segnali passano facilmente in secondo piano. Alcolismo e vita di coppia sono legati da processi studiati da tempo da psicologi e psichiatri: il consumo modifica le abitudini quotidiane, il modo diparlarsi, la divisione dei compiti in casa.

La persona che vive accanto a chi beve se ne accorge spesso tardi, e per ragioni del tutto umane.

Perché il partner è spesso l'ultimo ad accorgersene

La quotidianità di una coppia si fonda su abitudini condivise, e i cambiamenti lenti finiscono per confondersi con quelle abitudini. Si tende quindi a parlare di normalizzazione progressiva: ogni variazione nel consumo, soprattutto se viene considerata singolarmente, appare accettabile. Un bicchiere in più a cena diventa la regola nel giro di qualche mese; dopodiché, la soglia si sposta ancora. Il punto di partenza, a quel punto, è difficile da ricostruire per entrambi.

C’è una variabile da considerare, ed è il legame affettivo: quando vogliamo bene a una persona, tendiamo a interpretare i comportamenti dell'altro con indulgenza e a cercare spiegazioni plausibili. Per esempio lo stress del lavoro, un lutto, un periodo complicato.

Queste spiegazioni contengono spesso una parte di verità, e proprio per questo sembrano inattaccabili. Riconoscere un problema di dipendenza nel partner, inoltre, mette in discussione l'intera relazione, con tutto il carico emotivo che comporta.

Dal momento in cui poi stiamo parlando di alcool, è impossibile non considerare il fattore sociale: una parte del consumo avviene in occasioni condivise, come cene, fine settimana e feste, dove l'alcol è spesso presente. Un consumo sempre più frequente viene notato solo nel tempo, quando è ormai consolidato.

I segnali comportamentali che passano inosservati

Ci sono alcuni segnali comportamentali da osservare, soprattutto perché, nel tempo, possono aiutare anche i professionisti a comporre un quadro più preciso della dipendenza.

Orari: il consumo comincia progressivamente prima nella giornata e occupa fasce orarie nuove. Al mattino possono comparire stanchezza e mal di testa, in particolare dopo il fine settimana

Umore: irritabilità e nervosismo nelle ore in cui l'alcol manca, periodi di tristezza o apatia che si prolungano

Gestione delle occasioni sociali: gli eventi vengono valutati in base alla presenza di alcol, oppure si preferisce restare a casa, dove il consumo passa inosservato. Alcune amicizie, nel frattempo, possono diradarsi

Giustificazioni ricorrenti: frasi come “è stata una settimana pesante” o “bevo come tutti” sono talvolta frequenti. In psicologia questo meccanismo si chiama minimizzazione, ed è una difesa tipica di molte dipendenze

Come cambia la comunicazione dentro la coppia

La dipendenza modifica anche il modo di parlarsi, ed è in questi casi che possono essere usate le cosiddette bugie difensive: magari la persona cerca ancora una volta di minimizzare, oppure omette alcuni episodi perché teme il giudizio. Alla base, nella maggior parte dei casi, e non dobbiamo mai dimenticarlo, c’è sempre un certo timore del giudizio.

Il dialogo stesso potrebbe spostarsi unicamente sulle questioni di casa e relative all’organizzazione, tanto da portare a una distanza effettiva. Il partner impara a misurare le parole, a evitare certi orari, a prevedere le reazioni. Si parla così di vigilanza continua, che spesso resta invisibile anche agli amici più vicini.

Uno schema ripetitivo viene spesso adottato durante e dopo i litigi: rimprovero, difesa, chiusura. Il conflitto resta in sospeso e si ripresenta alla volta successiva, quasi identico.

La linea sottile tra sostegno e codipendenza

Il desiderio di proteggere il partner è naturale. Ma, oltre il sostegno, può anche consolidarsi un rapporto di codipendenza, che viene utilizzato in alcuni approcci per descrivere relazioni in cui i bisogni del partner passano progressivamente in secondo piano rispetto al problema dell’altro.

Non sono rari gli episodi in cui il partner cerca di coprire, giustificare, o si assume responsabilità che appartengono all’altro, dalle questioni economiche ai rapporti con la famiglia. Il concetto descrive un processo e lascia da parte qualsiasi valutazione morale: è una reazione diffusa, che si sviluppa per gradi e spesso sfugge a chi la vive.

Nel lungo periodo questo schema ha due effetti: prima di tutto riduce lo spazio in cui la persona con la dipendenza entra in contatto con le conseguenze del proprio consumo. E poi ha un suo impatto sulla salute psicologica del partner, che non va in alcun modo sottovalutato e che merita attenzione.

Come si può aiutare un alcolista senza forzare la mano

Le indicazioni degli specialisti su come si può aiutare un alcolista iniziano sempre dall'ascolto: domande aperte, tempo per parlare, attenzione a quello che l'altro racconta, anche quando è difficile da sentire.

Come sempre, le parole hanno un peso: frasi in prima persona, come “sono preoccupata per te”, descrivono uno stato d'animo e lasciano aperto il dialogo; al contrario, qualsiasi etichetta o accusa tenderebbe a chiuderlo.

Contano poi i tempi della persona. La disponibilità a mettersi in discussione arriva per gradi, spesso dopo più conversazioni. Restare presenti e tornare sul tema con calma, rispettando i suoi ritmi, lascia spazio, quando arriverà, alla richiesta d'aiuto.

Cosa invece non funziona quasi mai

Spesso una delle reazioni principali è quella di dare un ultimatum, arrivato quasi sempre al culmine di una lite. A volte si ottiene una “promessa immediata”, magari strappata dalla paura di perdere la relazione più che da una motivazione propria. Ma è una promessa che, alla prima ricaduta, può sommarsi alla sensazione di aver fallito due volte, verso sé stessi e verso il partner.

Anche le responsabilità devono seguire il loro corso; è giusto che la persona venga aiutata e supportata, ma il partner non può continuare ad assumersi per sempre le sue responsabilità, in casa o con la famiglia.

Tra le situazioni più fragili, a cui si tende ad arrivare dopo diverso tempo, può esserci anche il ricatto affettivo: “se mi volessi bene smetteresti”, una frase da non dire, soprattutto perché così si lega l’affetto alla sobrietà. Capita a tante persone di avere queste reazioni, soprattutto dopo anni di tentativi. Nascono dalla stanchezza e dalla paura, ed è in questi casi che il supporto di uno specialista diventa ancora più importante e decisivo.

Quando coinvolgere un professionista

Quando i dubbi diventano ricorrenti. Una valutazione clinica aiuta a capire se si tratta di un consumo a rischio o di una dipendenza, e a definire i passi successivi insieme alla persona interessata, nei suoi tempi.

Il lavoro clinico sulle dipendenze coinvolge più figure, come psichiatra e psicoterapeuta. In alcuni casi prevede anche la partecipazione della famiglia, concordata con la persona in cura.

A chiedere aiuto può essere la persona o il partner: ci sono dei centri specializzati come lo IEuD, l'Istituto Europeo delle Dipendenze, che prevedono una consulenza dedicata ai familiari, anche a distanza, per genitori, figli e partner che desiderano aiutare una persona cara con una dipendenza.





