L'Atalanta cade ad Amsterdam. Nella seconda giornata di Conference League l'Ajax vince 2-0 alla Johan Cruijff Arena, con due gol nel finale firmati da giocatori entrati dalla panchina: Arokodare all'87' e Ouazane. Fino a quel momento la squadra di Sarri aveva resistito, trascinata dalle parate di Carnesecchi. La Dea resta a 3 punti.

Il primo tempo: Ajax pericoloso, Carnesecchi tiene

L'Ajax parte forte e sfiora il vantaggio già nei primi minuti, quando un tiro di Rosa, deviato da Gaetano, finisce sul palo. Gli olandesi tengono il pallino del gioco, l'Atalanta si difende e prova a ripartire.

A tenere in piedi i nerazzurri è soprattutto Carnesecchi, protagonista di diversi interventi. Prima dell'intervallo viene ammonito Amrabat per un fallo su Scamacca. Si va al riposo sullo 0-0.

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La ripresa: i cambi decidono la partita

Nel secondo tempo i due allenatori ricorrono alla panchina. Míchel inserisce Ouazane e Tsygankov, poi Arokodare al posto di Marcos Leonardo. Sarri risponde con Samardzic per De Ketelaere e Krstovic per Scamacca, e nel finale con Pasalic e Rowe.

Sono i cambi dell'Ajax a fare la differenza. All'87' Arokodare si inserisce tra i difensori atalantini, vince il duello con Obric e batte Carnesecchi con un destro basso. Nel finale Ouazane firma il 2-0 e chiude la partita.

Il tabellino

Ajax-Atalanta 2-0 Gol 87' Arokodare, Ouazane nel finale Ammoniti Amrabat (Ajax); Samardzic, Zalewski (Atalanta) Stadio Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Le formazioni

Ajax: ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Klaassen; Brandt, Gloukh, Marcos Leonardo. All. Míchel.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Sarri.

La classifica

Dopo la vittoria per 3-1 sul Pafos all'esordio, l'Atalanta incassa la prima sconfitta in questa Conference League e resta a 3 punti dopo due giornate.

Domande frequenti

Come è finita Ajax-Atalanta di Conference League?

Ajax-Atalanta, giocata il 22 ottobre 2026 alla Johan Cruijff ArenA per la seconda giornata di Conference League, è finita 2-0 per gli olandesi. I gol sono arrivati nel finale: Arokodare all'87' e Ouazane, entrambi entrati dalla panchina. L'Atalanta di Sarri aveva resistito a lungo grazie alle parate di Carnesecchi.

Quanti punti ha l'Atalanta in Conference League?

Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Ajax del 22 ottobre 2026, l'Atalanta ha 3 punti in Conference League, frutto della vittoria per 3-1 sul Pafos nella prima giornata. Per la squadra di Sarri è il primo ko nella fase campionato della competizione.