Aiello torna con una canzone d'amore che guarda avanti senza rinnegare il passato. Da oggi, venerdì 2 ottobre, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali "Te l'ho mai detto", il nuovo singolo inedito del cantautore. Il brano esce insieme al video ufficiale, già online, e anticipa il Dovevi portarci me Tour, che da novembre lo porterà nei club delle principali città italiane.

Il nuovo singolo: un amore che cambia forma

Al centro di "Te l'ho mai detto" c'è un amore consapevole, capace di evolvere nel tempo senza cancellare quello che si è stati. Un legame che cambia forma ma conserva intatto il proprio significato e continua a lasciare tracce in chi lo ha vissuto.

«Le persone che ci fanno crescere e nel mentre sentire liberi sono quelle che meritano un posto nel cuore a vita, anche se non le chiamiamo più Amore», racconta Aiello.

Con questo brano il cantautore racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ci accompagnano nella crescita, oltre le etichette e il bisogno di dare un nome a ciò che resta.

Il testo: una canzone di congedo senza rancore

"Te l'ho mai detto" è una canzone d'addio che rifiuta i codici del genere. Mancano il tradimento, la colpa, la notte a rimuginare: Aiello sceglie di ringraziare. La domanda del titolo, ripetuta come un'ossessione fino al bridge, funziona da confessione rimandata, la frase che si dice quando ormai la storia è finita e non costa più niente ammetterla.

La scrittura procede per dettagli domestici: le scarpe da passarsi in fretta, una candela spenta, una sigaretta lasciata a metà, le chiacchiere che arrivano fino all'alba. È il lessico dell'intimità quotidiana, quello che Aiello frequenta da "Ex Voto" in poi, e qui serve a rendere concreto un sentimento che altrimenti resterebbe astratto. Il cantautore alterna fragilità e autoironia: c'è chi si sente a pezzi e allo stesso tempo ride della propria faccia, chi piange mentre legge qualcosa ad alta voce.

Il cuore del brano sta nel pre-ritornello, dove Aiello dà un nome preciso a ciò che prova e lo tiene lontano dalla malinconia: è un vuoto pratico, quello di chi non sa più con chi restare sveglio. Da qui nasce il ritornello, costruito sui superlativi che dilatano il ricordo, bello e lontanissimo, e sull'idea che si possa stare bene anche senza i grandi gesti, senza nemmeno vedere il mare. Il paradosso finale è la chiave di tutto: lasciare andare l'altra persona diventa il modo più alto di amarla. Il bridge sposta lo sguardo su di lei, incontrata mentre si liberava dei propri pesi, e chiude il cerchio con la frase che Aiello stesso usa per presentare il brano: certe persone meritano un posto nel cuore anche quando smettiamo di chiamarle amore.

È la stessa linea di "Scorpione": meno urgenza sentimentale rispetto agli esordi di "Arsenico", più misura. Al centro c'è quello che resta quando una storia finisce bene.

"Te l'ho mai detto" e le canzoni di "Scorpione", l'album uscito a maggio, saranno in scaletta nel Dovevi portarci me Tour. Sul palco Aiello riproporrà anche i brani che hanno segnato il suo percorso, dal debutto a oggi.

Il tour parte giovedì 5 novembre dall'Hall di Padova con la data zero e si chiude giovedì 19 novembre al Fabrique di Milano.

Data Città Locale Giovedì 5 novembre Padova Hall (data zero) Venerdì 6 novembre Venaria Reale (TO) Teatro Concordia Domenica 8 novembre Bologna Estragon Mercoledì 11 novembre Firenze Teatro Cartiere Carrara Venerdì 13 novembre Roma Atlantico Lunedì 16 novembre Napoli Casa della Musica Giovedì 19 novembre Milano Fabrique

Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Informazioni e biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com: l'organizzatore raccomanda di acquistare solo nei circuiti di biglietteria autorizzati.

Chi è Aiello

Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, comincia a scrivere canzoni da giovanissimo, muovendosi tra soul e R&B. Dopo una formazione che lo porta dal violino al pianoforte, intorno ai vent'anni scopre il cantautorato italiano e la scena elettronica internazionale.

Nel 2017 pubblica l'EP "Hi-Hello". Nel 2019 arrivano "Arsenico", Disco di Platino e Premio Lunezia Stil Novo, e "La mia ultima storia", Disco d'Oro. Il 27 settembre dello stesso anno esce "Ex Voto", primo album per RCA Records, che resta cinque mesi nella classifica degli album più venduti e contiene "Il cielo di Roma".

Nel 2020 "Festa" viene candidata ai David di Donatello come miglior canzone originale per il film "Bangla", mentre "Vienimi (a ballare)" conquista un altro Disco di Platino. Nel 2021 debutta al Festival di Sanremo con "Ora", contenuta nell'album "Meridionale". Il 26 maggio 2023 pubblica "Romantico", terzo album, seguito da un tour estivo e da uno nei club.

Nell'ottobre 2025 esce "Sentimentale" con Levante. Nel febbraio 2026 torna all'Ariston nella serata delle cover, al fianco di Leo Gassmann, con "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante. Il 22 maggio 2026 pubblica "Scorpione", quarto album in studio, con ANTONIA, Leo Gassmann e Levante: un disco su fragilità, trasformazione e ricerca di un nuovo equilibrio, tra cantautorato e sonorità R&B.

Domande frequenti

Quando esce "Te l'ho mai detto" di Aiello?

"Te l'ho mai detto", il nuovo singolo inedito di Aiello, esce venerdì 2 ottobre 2026 in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è accompagnato da un video ufficiale già disponibile online e sarà in scaletta nel Dovevi portarci me Tour di novembre.

Quali sono le date del Dovevi portarci me Tour di Aiello?

Il Dovevi portarci me Tour parte il 5 novembre 2026 dall'Hall di Padova con la data zero. Poi Venaria Reale il 6, Bologna l'8, Firenze l'11, Roma il 13, Napoli il 16 e Milano, al Fabrique, il 19 novembre. Biglietti su vivoconcerti.com.

Qual è l'ultimo album di Aiello?

L'ultimo album di Aiello è "Scorpione", il quarto in studio, uscito il 22 maggio 2026. Contiene collaborazioni con ANTONIA, Leo Gassmann e Levante e racconta fragilità, trasformazione e ricerca di equilibrio, tra cantautorato e R&B.