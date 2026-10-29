Il bonus nato da 500 euro e sceso a 383 potrebbe allargarsi a sanità, assicurazioni e trasporti. Per ora sono anticipazioni: importo, beneficiari e tempi non sono ancora definiti.

La Carta del docente potrebbe andare in pensione. Secondo le anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2027, il bonus per gli insegnanti potrebbe confluire in una Carta welfare più ampia, utilizzabile anche per sanità, assicurazioni e trasporti, oltre che per la formazione. Non ci sono però conferme ufficiali: importo, beneficiari e tempi restano da definire.

Cosa potrebbe cambiare

L'ipotesi è emersa il 28 ottobre dalle prime anticipazioni sulla manovra. La Carta del docente verrebbe integrata nella piattaforma welfare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attiva dal 2023 e rivolta a docenti, personale Ata, educatori e dirigenti scolastici.

Nei titoli si parla di una nuova «Carta dei servizi», mentre nel dettaglio delle ricostruzioni compare il nome di Carta welfare. Nessuna delle due definizioni è ufficiale.

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Non solo formazione: cosa si potrebbe comprare

Oggi la Carta del docente serve per l'aggiornamento professionale: libri, corsi di formazione, dispositivi elettronici, biglietti per mostre e spettacoli.

Con il passaggio al welfare il bonus non sarebbe più legato solo alla formazione. Potrebbe coprire anche:

assistenza sanitaria;

coperture assicurative;

agevolazioni sui trasporti;

altre spese quotidiane legate al lavoro.

Anche al personale Ata?

Tra le ipotesi c'è l'estensione della carta al personale Ata: assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Una platea più ampia, a parità di risorse, potrebbe tradursi in una somma più bassa per ciascun beneficiario. Le regole su chi potrà accedere e con quali modalità non sono ancora state stabilite.

Quanto vale oggi la carta

La Carta del docente è partita da 500 euro l'anno. Negli ultimi anni l'importo è sceso a 383 euro. Per il prossimo anno la cifra non è ancora nota, e la trasformazione in Carta welfare non garantisce di per sé un aumento.

Quando arriva la novità

Non c'è ancora una data. Il futuro della carta dipende dal testo della Legge di Bilancio 2027 e dal suo percorso in Parlamento, oltre che dai successivi decreti attuativi. Dal Ministero, finora, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali sul tema.

Domande frequenti

La Carta del docente verrà abolita?

Non è ancora deciso. Secondo le anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2027, la Carta del docente potrebbe confluire in una Carta welfare più ampia, utilizzabile anche per sanità, assicurazioni e trasporti. Mancano conferme ufficiali del Ministero: importo, beneficiari e tempi dipenderanno dal testo della manovra e dai decreti attuativi.

Quanto vale la Carta del docente?

La Carta del docente è nata con un valore di 500 euro l'anno, poi sceso negli ultimi anni a 383 euro. L'importo per il prossimo anno non è ancora noto. L'eventuale passaggio a una Carta welfare, magari estesa anche al personale Ata, non garantisce un aumento e potrebbe ridurre la somma per ciascun beneficiario.