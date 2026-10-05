Il bicchiere d'acqua che accompagna l'espresso divide gli italiani da sempre. Ecco perché gli esperti dicono "prima", come si gira il cucchiaino e gli errori da evitare al banco.

Al bancone succede ogni mattina: il barista appoggia la tazzina, accanto compare un bicchiere d'acqua e parte il dubbio. Si beve prima o dopo il caffè? C'è chi la manda giù per prima senza pensarci, chi la tiene per la fine "per togliere l'amaro", chi la ignora del tutto. Il dilemma è più serio di quanto sembri, perché riguarda il modo stesso di gustare l'espresso. E una risposta, almeno secondo chi il caffè lo produce e lo racconta, esiste.

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Prima o dopo? La risposta degli esperti

L'acqua si beve prima. Su questo concordano le torrefazioni e le guide al galateo: il bicchiere d'acqua serve a pulire il palato, eliminando i sapori lasciati da quello che si è mangiato o bevuto in precedenza, dalla colazione alla sigaretta. Con la bocca "neutra", le note aromatiche dell'espresso si sentono meglio.

Berla dopo, invece, significa cancellare la parte migliore dell'esperienza: il retrogusto. Un buon caffè lascia in bocca una persistenza di aromi che dura qualche minuto, ed è proprio quella che distingue una tazzina di qualità. Chi beve l'acqua per togliersi l'amaro, in un certo senso, ammette che quel caffè non meritava di restare in bocca.

Naturale o frizzante?

Meglio naturale, a temperatura ambiente. L'acqua frizzante pulisce bene il palato, ma secondo le indicazioni delle torrefazioni l'anidride carbonica può stimolare troppo le papille e alterare la percezione del caffè. Anche l'acqua troppo fredda non aiuta, perché anestetizza in parte i sensi.

Le regole del galateo del caffè

Il caffè al bar è un rito veloce, ma ha le sue regole. Le guide al bon ton sono d'accordo su alcuni punti.

Il cucchiaino si muove dal basso verso l'alto. Il caffè va mescolato, anche senza zucchero, per distribuire aromi e sapori in modo uniforme. Il gesto giusto è un movimento leggero dal basso verso l'alto, senza girare in cerchio e senza far tintinnare la tazzina.

Il cucchiaino non si lecca. Dopo averlo usato si appoggia sul piattino, sul lato destro. Mai in bocca, mai lasciato dentro la tazzina.

La tazzina si prende con pollice e indice. Niente mignolo alzato: il galateo lo considera un vezzo affettato.

Non si soffia sul caffè. Se è troppo caldo, si aspetta qualche secondo o si sorseggia piano.

Non si fa roteare la tazzina. Il caffè non è vino: farlo girare come in una degustazione rovina la crema e non aggiunge nulla.

Si beve composti. Schiena dritta, senza chinarsi sulla tazzina.

Il galateo del bancone

Poi ci sono le regole non scritte del bar, quelle che valgono soprattutto nelle ore di punta.

Ordina in modo chiaro. Al mattino il barista lavora a ritmi serrati: dire subito cosa si vuole, con eventuali varianti, aiuta tutti.

Al mattino il barista lavora a ritmi serrati: dire subito cosa si vuole, con eventuali varianti, aiuta tutti. Rispetta il sistema del locale. In molti bar si paga prima alla cassa e si presenta lo scontrino al banco, in altri si paga dopo. Basta osservare cosa fanno gli altri.

In molti bar si paga prima alla cassa e si presenta lo scontrino al banco, in altri si paga dopo. Basta osservare cosa fanno gli altri. Non occupare il banco troppo a lungo. Il caffè al banco è un rito rapido: finita la tazzina, si lascia spazio a chi aspetta.

Il caffè al banco è un rito rapido: finita la tazzina, si lascia spazio a chi aspetta. Al tavolo costa di più. In molti locali il servizio al tavolo ha un prezzo diverso da quello al banco: se ci si siede, è normale pagare la differenza.

In molti locali il servizio al tavolo ha un prezzo diverso da quello al banco: se ci si siede, è normale pagare la differenza. Un saluto e un grazie. Sembra ovvio, ma al bar sotto casa il rapporto con il barista vale quanto il caffè.

I piccoli peccati più comuni

Il più diffuso resta l'acqua bevuta alla fine, seguito dal cucchiaino che gira vorticoso nella tazzina e dalla bustina di zucchero strappata e lasciata sul banco. Poi c'è chi lascia il cucchiaino nella tazzina mentre beve, chi beve tutto d'un fiato senza nemmeno guardare la crema e chi, al momento di pagare, si accorge di non avere il portafoglio. Il galateo, in fondo, chiede solo una cosa: dedicare a quei trenta secondi l'attenzione che meritano.

Domande frequenti

L'acqua si beve prima o dopo il caffè?

L'acqua si beve prima del caffè. Serve a pulire il palato dai sapori precedenti, così da percepire meglio gli aromi dell'espresso. Berla dopo cancella il retrogusto, che è la parte che distingue un caffè di qualità. Meglio scegliere acqua naturale a temperatura ambiente.

Come si gira il cucchiaino nel caffè secondo il galateo?

Secondo il galateo il cucchiaino si muove con delicatezza dal basso verso l'alto, senza girare in cerchio e senza far tintinnare la tazzina. Dopo l'uso si appoggia sul lato destro del piattino. Il cucchiaino non va mai leccato né lasciato nella tazzina mentre si beve.

Il caffè va mescolato anche senza zucchero?

Sì, secondo le regole del galateo e degli esperti il caffè va mescolato anche senza zucchero, perché il movimento distribuisce aromi e sapori in modo uniforme nella tazzina. Basta un gesto leggero dal basso verso l'alto, senza rumore.