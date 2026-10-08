All'Aurum di Pescara medici, docenti, amministratori e la nuotatrice Novella Calligaris hanno discusso di attività fisica, longevità femminile, antibiotico-resistenza e orologi epigenetici.

La prima giornata dell'Abruzzo Longevity Forum, in corso all'Aurum di Pescara, ha messo al centro prevenzione, attività fisica, salute muscolare, longevità femminile, salute del cervello e prevenzione delle infezioni. Tra i relatori l'infettivologo Matteo Bassetti, la neuroscienziata Antonella Santuccione Chadha e la medagliata olimpica Novella Calligaris.

I saluti istituzionali e i dati sulla longevità in Abruzzo

Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. La conduzione è stata affidata alla giornalista professionista Vira Carbone, che ha moderato anche tavole rotonde e interviste della giornata.

Masci ha ricordato il peso crescente della popolazione anziana nella vita della città. Ha citato le realtà di socialità e partecipazione, dall'Università della Terza Età ai centri sociali, e i tanti cittadini longevi ancora attivi nella comunità.

Marsilio ha portato i numeri. Secondo i dati Istat 2024 citati dal presidente, in Abruzzo la speranza di vita alla nascita è di 83,4 anni, in linea con la media nazionale. Gli anni vissuti in buona salute sono 58,9. Su questo indicatore l'Abruzzo è, insieme al Molise, l'unica regione del Mezzogiorno sopra la media dell'area. La sfida, ha spiegato, è dare qualità agli anni in più, con politiche che promuovano salute, prevenzione, autonomia e benessere.

Attività fisica e invecchiamento in salute

La prima tavola rotonda, "Invecchiare in salute: l'attività fisica come strumento di prevenzione, forza e innovazione", ha riunito quattro voci dell'Università degli Studi dell'Aquila (UNIVAQ), tutte del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche. Al tavolo i professori associati Maria Giulia Vinciguerra, Valerio Bonavolontà e Marco De Angelis e Chiara Tuccella, dottoranda nazionale di Scienze Motorie.

Gli interventi hanno insistito sul ruolo del movimento nella prevenzione, nel mantenimento della salute muscolare e della mobilità. E sulla necessità di costruire fin da giovani le condizioni per un invecchiamento attivo.

Longevità femminile e salute del cervello

Il dialogo "La longevità femminile, il suo capitale e l'implementazione nei sistemi sanitari" ha messo a confronto Antonella Santuccione Chadha, neuroscienziata esperta in patologia clinica, neuroscienze e disturbi psichiatrici, e Nicola Marino, founder e director di aeon Foundation. Al centro le specificità della salute femminile e una prevenzione che tenga conto delle differenze tra uomini e donne.

Santuccione Chadha è tornata sul tema con la keynote "Donne e longevità: salute del cervello e benessere lungo tutto l'arco della vita". Ha legato longevità femminile, salute cerebrale e qualità della vita, e ha insistito sull'importanza di agire presto sui fattori di rischio.

Territorio, natura e longevità attiva

La tavola rotonda "Abruzzo, territorio e longevità attiva: movimento, natura e percorsi di salute" ha coinvolto tre docenti dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara. Barbara Iannone, del Dipartimento di Studi Socio-economici, Gestionali e Statistici. Giorgio Napolitano, endocrinologo del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento. Gianfranco Puddu, docente di Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport nello stesso dipartimento.

Il confronto si è concentrato sull'attività fisica all'aria aperta, sul legame tra benessere, salute e territorio e su una cultura dell'esercizio fisico corretto e sicuro.

Matteo Bassetti su infezioni, vaccini e antibiotici

La mattinata si è chiusa con Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. La sua keynote si intitolava "La prevenzione delle infezioni e l'uso corretto degli antibiotici quale strumento per vivere bene e più a lungo".

Bassetti ha parlato di prevenzione delle malattie infettive e di vaccinazioni, con un'attenzione particolare ai giovani da raggiungere con informazione e comportamenti corretti. Ha toccato anche la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e la protezione della salute lungo tutta la vita.

Ampio spazio all'antibiotico-resistenza, una delle grandi sfide della sanità pubblica. Per Bassetti servono la scelta giusta del farmaco, del dosaggio e della durata della terapia. La responsabilità tocca i medici e anche i cittadini, che devono capire quando l'antibiotico serve e quando invece va evitato.

Il pomeriggio: piccoli centri, ambiente e comunità

Nel pomeriggio il confronto si è spostato su territori, natura, comunità e invecchiamento attivo. Sono intervenuti Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, Alessandro Ripani, responsabile del laboratorio Rapporti Internazionali e Formazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, e Patrizio Schiazza, commissario straordinario e presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Caruso ha difeso il valore della natura e della socialità nei piccoli centri, con un richiamo alla lotta alla solitudine. Schiazza ha legato la longevità alla qualità dell'ambiente, alla solidarietà e alle tradizioni dei borghi, chiedendo percorsi naturalistici accessibili e sicuri. Ripani ha parlato del rapporto tra uomo, animale e ambiente e della collaborazione tra discipline per individuare insieme problemi, rischi e soluzioni.

Età biologica, orologi epigenetici e proteine

La keynote "I marker dell'invecchiamento e gli orologi epigenetici" è stata affidata a Damiano Galimberti, professore incaricato in Nutrigenomica, Medicina della Longevità e Scienza dell'Alimentazione. Galimberti ha spiegato la differenza tra età cronologica ed età biologica. Alimentazione, attività fisica, sonno, gestione dello stress, socialità e senso di appartenenza sono, per lui, le basi per mantenere qualità della vita e benessere. I marcatori dell'età biologica e gli orologi epigenetici aiutano a capire come invecchiamo e a intervenire prima che compaia la malattia.

Claudio Patacca, biologo nutrizionista e dottore in Scienze Motorie, ha parlato di "Proteine e qualità muscolare: quanto, quali e quando". Il muscolo conta per la forza e anche per autonomia, mobilità e salute metabolica. Con l'età massa e qualità muscolare possono calare: servono stimoli costanti con movimento e alimentazione, guardando a quantità, qualità e momento di assunzione delle proteine.

Turismo esperienziale e cucina: le testimonianze

Lo spazio "Il tempo della vita. Le scelte della longevità" ha ospitato due testimonianze. Paolo Setta, direttore Turismo, Marketing e Comunicazione del Gruppo Societario Il Bosso, ha raccontato la scelta di tornare in Abruzzo per dedicarsi a un turismo esperienziale di qualità, costruito sul rapporto con un ambiente sano. Ha citato anche le esperienze pensate per persone con patologie oncologiche e Parkinson e il benessere che regalano le attività in natura.

Luca Mastromattei, executive chef di Atelier Gourmet & Cocktails de Il Salotto e Ambasciatore del Gusto, ha parlato della cucina come momento di benessere, aggregazione e trasmissione delle tradizioni. Nel suo intervento il valore della cucina italiana, la sostenibilità, il passaggio tra generazioni e la corretta preparazione degli alimenti.

Novella Calligaris, una vita in movimento

Uno dei momenti più attesi è stata l'intervista "Il tempo e l'acqua: Novella Calligaris, una vita in movimento". Calligaris, ex campionessa di nuoto e medagliata olimpica, giornalista di RaiNews24 e presidente ANAOAI, ha ripercorso una vita costruita con lo sport, gli obiettivi, le difficoltà e le scelte. L'agonismo, ha raccontato, le ha insegnato a sfidare se stessa, a riconoscere gli errori e a trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

Ha ricordato il passaggio dallo sport al giornalismo e la capacità di reinventarsi, senza mai staccarsi dall'attività sportiva. E ha raccontato la recente traversata dello Stretto di Messina, vissuta come un'esperienza di gruppo, con persone unite dalla voglia di mettersi alla prova e di stare insieme.

Nella parte finale Calligaris ha riportato la longevità alla vita di tutti i giorni: alimentazione, movimento, attenzione al corpo e cura della mente. Il suo messaggio è semplice. Mangiare bene, fare attività fisica e, quando serve, chiedere aiuto, perché riconoscere la propria fragilità può essere una forma di forza.

Le conclusioni dell'assessora Nicoletta Verì

A chiudere la giornata è stata Nicoletta Verì, assessora regionale alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità. Verì ha ringraziato chi ha seguito e animato i lavori e ha indicato il forum come occasione per fare il punto sulla programmazione sociosanitaria regionale e sui bisogni del territorio.

L'assessora ha insistito sulla prevenzione lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla scuola, con percorsi di sensibilizzazione ed educazione su stili di vita e alimentazione. Ha parlato di sanità di prossimità, di telemedicina per l'assistenza agli anziani e di alfabetizzazione digitale da rafforzare.

Tra gli altri temi, le vaccinazioni e l'HPV, con l'obiettivo di aumentare informazione e adesione ai programmi di prevenzione. Verì ha richiamato la piattaforma regionale contro l'antibiotico-resistenza, l'esperienza dell'ospedale di Ortona e una medicina sempre più integrata, capace di anticipare la prevenzione e accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita. Ha chiuso con l'auspicio di rivedere l'Abruzzo Longevity Forum anche il prossimo anno.

Domande frequenti

Dove si svolge l'Abruzzo Longevity Forum?

L'Abruzzo Longevity Forum si svolge all'Aurum di Pescara. La prima giornata si è aperta con i saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, con la conduzione della giornalista Vira Carbone, e si è chiusa con l'intervento dell'assessora regionale alla Salute Nicoletta Verì.

Quali temi ha affrontato la prima giornata del forum?

La prima giornata ha trattato prevenzione, attività fisica, salute muscolare, longevità femminile, salute del cervello e prevenzione delle infezioni. Nel pomeriggio si è parlato di piccoli centri e ambiente, orologi epigenetici, proteine e qualità muscolare, turismo esperienziale, cucina e della vita in movimento di Novella Calligaris.

Di cosa ha parlato Matteo Bassetti all'Abruzzo Longevity Forum?

Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha parlato di prevenzione delle infezioni, vaccinazioni e infezioni sessualmente trasmesse. Ha dedicato ampio spazio all'antibiotico-resistenza e all'uso corretto degli antibiotici, con la giusta scelta di farmaco, dosaggio e durata della terapia.

Quanto si vive in buona salute in Abruzzo?

Secondo i dati Istat 2024 citati dal presidente Marco Marsilio, in Abruzzo la speranza di vita alla nascita è di 83,4 anni e gli anni vissuti in buona salute sono 58,9. Insieme al Molise, l'Abruzzo è l'unica regione del Mezzogiorno sopra la media dell'area per questo indicatore.