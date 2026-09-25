X Factor 2026, chi è passato ai Bootcamp nell'ultima puntata di Audizioni del 24 settembre
Dodici fra solisti e band hanno superato l'ultimo turno all'Allianz Cloud di Milano: due standing ovation, una rilettura di Nino D'Angelo e una "Bella ciao" siberiana che resterà nei ricordi della serata.
La terza e ultima puntata di Audizioni di X Factor 2026 è andata in onda giovedì 24 settembre su Sky Uno e NOW. Dodici fra solisti e band hanno convinto la giuria e sono approdati ai Bootcamp, in programma il 1° e l'8 ottobre. Per passare servivano almeno tre sì su quattro.
Chi ha superato le Audizioni
- Angela Cotterle, alla chitarra con un brano di Francesco De Gregori
- Sofia Sole Cammarota, con Oscar Winning Tears di Raye
- Benedetta Cornalba, in arte Cora, su un brano di Nayt
- Hey Darling!, trio femminile di impronta rock alternativa
- Vito Damiano, standing ovation con un brano degli A Great Big World
- Niccolò Riolfo, in arte Rio, con Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni
- Le Distanze, trio, seconda standing ovation della serata su un pezzo dei Placebo
- Angelo Caianiello, in arte Angelo DT1, con una rilettura di Nino D'Angelo
- Camilla Letizia Guerini, in arte Milla, autodidatta, con Black Friday di Tom Odell
- Neyja, band torinese di matrice crossover, con l'inedito Freak
- Chiara Giannella, in arte Noele, con No Roots di Alice Merton
- Matilde G, accompagnata da musicisti internazionali, con Physical di Dua Lipa
I momenti che hanno segnato la serata
Le due standing ovation sono arrivate da direzioni opposte. Vito Damiano ha portato una ballata degli A Great Big World e ha convinto la giuria sul terreno più esposto, quello della voce nuda. Le Distanze hanno scelto i Placebo e hanno ottenuto lo stesso trattamento lavorando invece sull'impatto di gruppo.
Fra le riletture, quella di Angelo Caianiello su Nino D'Angelo è il tipo di operazione che a X Factor funziona o si rompe in tre secondi: prendere un classico della canzone napoletana popolare e portarlo altrove. È passata.
La chiusura è toccata a Ekaterina Dobrynina, in arte Provokatia, artista siberiana che ha proposto Bella ciao nell'arrangiamento di Goran Bregović. Due sì e due no: non basta. La giuria ha comunque riconosciuto la presenza scenica.
Fra le esibizioni più discusse c'è anche quella di Heresiana, che ha tentato una riscrittura di un brano di Rettore e ha diviso il tavolo.
Come funziona adesso: i Bootcamp
Le Audizioni si chiudono qui. Le tre puntate del 10, 17 e 24 settembre hanno selezionato gli artisti che accedono ai Bootcamp, due appuntamenti fissati per giovedì 1° e giovedì 8 ottobre.
Da lì si passa alle Last Call, dove ciascun giudice compone la propria squadra con il meccanismo dei sostituti: una sedia può essere tolta a un concorrente già scelto per darla a un altro, fino a chiudere il terzetto.
Al termine restano dodici concorrenti divisi in quattro squadre. I Live cominciano giovedì 22 ottobre.
Giudici, conduzione e dove vedere X Factor
Il talent è arrivato alla ventesima edizione. Alla conduzione c'è Giorgia, al terzo anno consecutivo. Il tavolo è composto da Francesco Gabbani (seconda stagione), Jake La Furia e Paola Iezzi (terza stagione per entrambi, con Iezzi campione in carica) e Irama, che debutta nel ruolo al posto di Achille Lauro.
Le puntate vanno in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno, con streaming su NOW e disponibilità on demand anche su Sky Go. Le repliche in chiaro sono su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì. Le Audizioni sono state registrate all'Allianz Cloud di Milano.
Le domande più frequenti
Chi è passato ai Bootcamp nella terza puntata di X Factor 2026? Dodici fra solisti e band: Angela Cotterle, Sofia Sole Cammarota, Cora, Hey Darling!, Vito Damiano, Rio, Le Distanze, Angelo DT1, Milla, Neyja, Noele e Matilde G.
Quando iniziano i Bootcamp di X Factor 2026? Giovedì 1° ottobre, con la seconda puntata giovedì 8 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.
Quanti sì servono per passare le Audizioni? Almeno tre sì su quattro giudici.
Chi sono i giudici di X Factor 2026? Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Conduce Giorgia.
Dove si vede X Factor 2026 in chiaro? Le repliche vanno in onda su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì. La prima visione è su Sky Uno il giovedì alle 21.15.
Quando iniziano i Live di X Factor 2026? Giovedì 22 ottobre, con dodici concorrenti divisi in quattro squadre.