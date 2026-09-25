Dodici fra solisti e band hanno superato l'ultimo turno all'Allianz Cloud di Milano: due standing ovation, una rilettura di Nino D'Angelo e una "Bella ciao" siberiana che resterà nei ricordi della serata.

La terza e ultima puntata di Audizioni di X Factor 2026 è andata in onda giovedì 24 settembre su Sky Uno e NOW. Dodici fra solisti e band hanno convinto la giuria e sono approdati ai Bootcamp, in programma il 1° e l'8 ottobre. Per passare servivano almeno tre sì su quattro.

Chi ha superato le Audizioni

Angela Cotterle, alla chitarra con un brano di Francesco De Gregori Sofia Sole Cammarota, con Oscar Winning Tears di Raye Benedetta Cornalba, in arte Cora, su un brano di Nayt Hey Darling!, trio femminile di impronta rock alternativa Vito Damiano, standing ovation con un brano degli A Great Big World Niccolò Riolfo, in arte Rio, con Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni Le Distanze, trio, seconda standing ovation della serata su un pezzo dei Placebo Angelo Caianiello, in arte Angelo DT1, con una rilettura di Nino D'Angelo Camilla Letizia Guerini, in arte Milla, autodidatta, con Black Friday di Tom Odell Neyja, band torinese di matrice crossover, con l'inedito Freak Chiara Giannella, in arte Noele, con No Roots di Alice Merton Matilde G, accompagnata da musicisti internazionali, con Physical di Dua Lipa

I momenti che hanno segnato la serata

Le due standing ovation sono arrivate da direzioni opposte. Vito Damiano ha portato una ballata degli A Great Big World e ha convinto la giuria sul terreno più esposto, quello della voce nuda. Le Distanze hanno scelto i Placebo e hanno ottenuto lo stesso trattamento lavorando invece sull'impatto di gruppo.

Fra le riletture, quella di Angelo Caianiello su Nino D'Angelo è il tipo di operazione che a X Factor funziona o si rompe in tre secondi: prendere un classico della canzone napoletana popolare e portarlo altrove. È passata.

La chiusura è toccata a Ekaterina Dobrynina, in arte Provokatia, artista siberiana che ha proposto Bella ciao nell'arrangiamento di Goran Bregović. Due sì e due no: non basta. La giuria ha comunque riconosciuto la presenza scenica.

Fra le esibizioni più discusse c'è anche quella di Heresiana, che ha tentato una riscrittura di un brano di Rettore e ha diviso il tavolo.

Come funziona adesso: i Bootcamp

Le Audizioni si chiudono qui. Le tre puntate del 10, 17 e 24 settembre hanno selezionato gli artisti che accedono ai Bootcamp, due appuntamenti fissati per giovedì 1° e giovedì 8 ottobre.

Da lì si passa alle Last Call, dove ciascun giudice compone la propria squadra con il meccanismo dei sostituti: una sedia può essere tolta a un concorrente già scelto per darla a un altro, fino a chiudere il terzetto.

Al termine restano dodici concorrenti divisi in quattro squadre. I Live cominciano giovedì 22 ottobre.

Giudici, conduzione e dove vedere X Factor

Il talent è arrivato alla ventesima edizione. Alla conduzione c'è Giorgia, al terzo anno consecutivo. Il tavolo è composto da Francesco Gabbani (seconda stagione), Jake La Furia e Paola Iezzi (terza stagione per entrambi, con Iezzi campione in carica) e Irama, che debutta nel ruolo al posto di Achille Lauro.

Le puntate vanno in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno, con streaming su NOW e disponibilità on demand anche su Sky Go. Le repliche in chiaro sono su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì. Le Audizioni sono state registrate all'Allianz Cloud di Milano.

Le domande più frequenti

Chi è passato ai Bootcamp nella terza puntata di X Factor 2026? Dodici fra solisti e band: Angela Cotterle, Sofia Sole Cammarota, Cora, Hey Darling!, Vito Damiano, Rio, Le Distanze, Angelo DT1, Milla, Neyja, Noele e Matilde G.

Quando iniziano i Bootcamp di X Factor 2026? Giovedì 1° ottobre, con la seconda puntata giovedì 8 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Quanti sì servono per passare le Audizioni? Almeno tre sì su quattro giudici.

Chi sono i giudici di X Factor 2026? Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Conduce Giorgia.

Dove si vede X Factor 2026 in chiaro? Le repliche vanno in onda su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì. La prima visione è su Sky Uno il giovedì alle 21.15.

Quando iniziano i Live di X Factor 2026? Giovedì 22 ottobre, con dodici concorrenti divisi in quattro squadre.