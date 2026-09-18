La seconda serata di Auditions ha portato ai Bootcamp tredici artisti su sedici esibizioni andate in onda. Dieci hanno conquistato l'unanimità, tra cui Manuel Gargano con Noemi e Patrizia Napolano alle prese con Bang Bang. Tre sono passati con il minimo sindacale dei tre sì, e in ciascun caso il no è arrivato da un giudice diverso.

Se la prima puntata aveva lasciato passare quattordici concorrenti su ventidue esibizioni, la seconda ha alzato l'asticella della selezione ma anche quella della qualità. All'Allianz Cloud di Milano, giovedì 17 settembre, tredici artisti su sedici hanno staccato il biglietto per i Bootcamp.

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Il dato più interessante è un altro: dieci di loro hanno ottenuto quattro sì, cioè l'unanimità del tavolo composto da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Chi ha convinto tutti

Tra le esibizioni premiate all'unanimità, due hanno raccolto i commenti più netti.

Manuel Gargano ha portato "Se t'innamori muori" di Noemi, riscrivendola sul proprio timbro baritonale invece di limitarsi alla cover. Patrizia Napolano si è invece presentata con "Bang Bang", il brano di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj, affrontando anche la parte rap. Gabbani l'ha definita impressionante.

Gli altri otto passaggi con il pieno dei sì:

Nicola Trois con "Maybe tomorrow" degli Stereophonics , accompagnandosi alla chitarra

con , accompagnandosi alla chitarra Salvatore Picone con "You are so beautiful" di Joe Cocker , piano e voce. Gabbani e Irama, che avevano sollevato riserve, hanno chiesto di risentirlo prima di dire sì

con , piano e voce. Gabbani e Irama, che avevano sollevato riserve, hanno chiesto di risentirlo prima di dire sì Martina Cerutti , in arte Alia , diciannove anni, con "What is it about me" di Lola Young : standing ovation del pubblico, e un botta e risposta tra Irama, che l'ha definita un diamante grezzo, e Gabbani, che ha corretto eliminando l'aggettivo

, in arte , diciannove anni, con : standing ovation del pubblico, e un botta e risposta tra Irama, che l'ha definita un diamante grezzo, e Gabbani, che ha corretto eliminando l'aggettivo Klem e Napoli Sotterranea con "Me staje appennenn' amò" di Liberato , in una versione che mescola tango, trap e k-pop

con , in una versione che mescola tango, trap e k-pop Gli Scraffs con una rilettura metal di "Rock the casbah" dei The Clash

con una rilettura metal di Mattia Fanti con "Pesto" di Calcutta , partenza difficile e recupero sull'inciso

con , partenza difficile e recupero sull'inciso Maria Sara Costanzo con "Amandoti" dei CCCP , in un arrangiamento personale che ha modificato la melodia originale

con , in un arrangiamento personale che ha modificato la melodia originale Alice Fregoso, diciotto anni e polistrumentista, con "Disfruto" di Carla Morrison

I tre passati per il rotto della cuffia

Tre artisti hanno superato il turno con il minimo, e la cosa curiosa è che il voto contrario è arrivato ogni volta da un giudice diverso.

Gli Hålo, band di Trento, hanno scelto "Mentre tutto scorre" dei Negramaro e hanno incassato il no di Paola Iezzi.

Timothee Bonnardelle si è presentato con "Ne me quitte pas" di Jacques Brel. È stata la stessa Iezzi a chiedergli una seconda prova su un brano più vicino al suo repertorio, e lui ha risposto con "Sunny" di Bobby Hebb. Il no è arrivato da Gabbani, mentre Irama ha sciolto la riserva all'ultimo.

Miryam Belfiore ha portato il proprio inedito "Mosca", passando con il no di Jake La Furia.

Chi è stato bocciato

Tre le esibizioni fermate dal tavolo.

Anastasia Manfroni ha scelto "Brava" di Mina e ha raccolto quattro no, con Gabbani a interrogarsi sulla scelta del brano.

Gabriele Zagaria ha portato "Shallow" partendo un'ottava sotto l'originale e modificando il testo nell'inciso. Tre no, con il solo sì di incoraggiamento di Irama.

Andre&Dave the Sales Sisters si sono presentati con l'inedito "Brivido", che Gabbani ha suggerito di rivedere per una melodia giudicata troppo vicina a un classico della canzone italiana. Passa solo il suo sì, per due fan dichiarati.

Cosa succede adesso

Le Auditions si chiudono giovedì 24 settembre con la terza e ultima serata. Poi il meccanismo cambia, e parecchio.

Il 1° e l'8 ottobre arrivano i due Bootcamp: lì non bastano più tre sì, serve l'unanimità netta. In caso di disaccordo i giudici devono confrontarsi e provare a trovare un'intesa comune, e ciascuno conserva la possibilità di giocarsi il proprio X Pass indipendentemente dall'esito del tavolo.

Il 15 ottobre è il turno della Last Call, dove ogni giudice compone il terzetto da portare ai Live. I Live Show partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano, mentre la finale è fissata per il 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.