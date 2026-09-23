Giorgia chiude la prima fase di selezione all'Allianz Cloud di Milano. Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi ascoltano l'ultimo gruppo di aspiranti concorrenti: chi ottiene almeno tre sì passa ai Bootcamp dell'1 e dell'8 ottobre.

X Factor 2026 chiude le Auditions giovedì 24 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. È la terza e ultima puntata della prima fase di selezione: Giorgia conduce, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi giudicano. Chi conquista almeno tre sì su quattro accede ai Bootcamp, in onda giovedì 1 e 8 ottobre.

Per gli aspiranti concorrenti è l'ultima occasione di entrare nella corsa ai dodici posti dei Live Show. Per il pubblico è la serata che completa l'elenco degli artisti tra cui i giudici sceglieranno le proprie squadre.

Cosa succede nella terza puntata

Sul palco dell'Allianz Cloud di Milano arriva l'ultimo gruppo di artisti. Si presentano con la propria voce e con la propria musica, e ogni giudice deve capire in pochi minuti se c'è un talento su cui costruire un percorso. La regola non cambia: servono almeno tre sì, o l'unanimità, per passare il turno.

Giorgia segue gli artisti nel backstage, prima dell'ingresso in scena e subito dopo il verdetto, insieme ad amici e parenti. A fine serata toccherà a lei dichiarare chiusa la fase delle Auditions.

Giuria e conduzione

La ventesima edizione del talent Sky Original prodotto da Fremantle ha una sola novità al tavolo: Irama, al debutto come giudice, prende il posto di Achille Lauro. Francesco Gabbani è alla seconda stagione, Jake La Furia e Paola Iezzi alla terza. Paola Iezzi è la giudice in carica: nella scorsa edizione ha vinto con Rob, della sua squadra. Giorgia conduce il programma per il terzo anno consecutivo.

Gli ascolti delle prime due puntate

Secondo i dati diffusi da Sky, la prima puntata delle Auditions, il 10 settembre, ha raccolto 735mila spettatori di Total Audience e il 3,7% di share nel primo passaggio su Sky Uno, con un aumento del 7% rispetto al debutto del 2025. La seconda puntata, il 17 settembre, si è fermata a 671mila spettatori e al 3,1% di share, in crescita del 21% rispetto alla scorsa stagione.

Il calendario fino ai Live

Data Fase Giovedì 24 settembre Auditions, terza e ultima puntata Giovedì 1 ottobre Bootcamp, prima puntata Giovedì 8 ottobre Bootcamp, seconda puntata Dopo i Bootcamp Last Call Giovedì 22 ottobre Inizio dei Live Show

Nelle Last Call ogni giudice riempie le sedie del proprio terzetto con il meccanismo degli switch. Dalla serata escono i dodici concorrenti ufficiali, divisi in quattro squadre da tre, protagonisti dei Live Show.

Dove vedere X Factor 2026

La puntata va in onda giovedì 24 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ed è disponibile on demand e su Sky Go. Come tutte le puntate di questa fase, passa anche in chiaro: il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo.

Domande frequenti

Quando va in onda l'ultima puntata delle Auditions di X Factor 2026? L'ultima puntata delle Auditions di X Factor 2026 va in onda giovedì 24 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. È disponibile anche on demand e su Sky Go. La replica in chiaro passa il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo, come per le altre puntate di questa fase.

Come si passa ai Bootcamp di X Factor 2026? Per accedere ai Bootcamp di X Factor 2026 un aspirante concorrente deve ottenere almeno tre sì dai quattro giudici, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, oppure l'unanimità. I Bootcamp vanno in onda in due puntate, giovedì 1 e giovedì 8 ottobre, su Sky Uno e NOW.

Quando iniziano i Live Show di X Factor 2026? I Live Show di X Factor 2026 iniziano giovedì 22 ottobre su Sky Uno e in streaming su NOW. Prima si passa dai Bootcamp dell'1 e dell'8 ottobre e dalle Last Call, in cui ogni giudice sceglie tre concorrenti. Ai Live arrivano dodici artisti, divisi in quattro squadre.

Dopo giovedì l'elenco degli artisti ammessi ai Bootcamp sarà completo.