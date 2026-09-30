Seconda fase delle selezioni su Sky e NOW: Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi decidono all'unanimità, ma ognuno ha un X Pass per ribaltare il verdetto.

Giovedì 1° ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW partono i Bootcamp di X Factor 2026. Dopo le Audition, gli artisti che hanno superato il primo step tornano davanti a Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La regola è secca: per arrivare alle Last Call serve il sì di tutti e quattro i giudici. Conduce Giorgia.

Come funzionano i Bootcamp

I quattro giudici siedono insieme al tavolo e votano con delle carte. Verde se vogliono che l'artista vada avanti, rossa se il parere è negativo.

Quattro carte verdi : l'artista passa alle Last Call.

: l'artista passa alle Last Call. Giuria divisa : parte un confronto tra i giudici, a microfoni accesi, per provare a trovare un accordo.

: parte un confronto tra i giudici, a microfoni accesi, per provare a trovare un accordo. Almeno una carta rossa dopo il confronto: l'artista lascia il palco.

Chi torna sul palco dell'Allianz Cloud di Milano deve farsi riascoltare e, possibilmente, far vedere un lato nuovo di sé. Giorgia segue gli artisti dietro le quinte, tiene le redini della serata e li incoraggia fino all'ultimo passo prima del palco.

L'X Pass, il jolly dei giudici

Il verdetto del tavolo è senza appello, ma si può ribaltare. Ogni giudice ha a disposizione un X Pass, con cui può portare l'artista direttamente allo step successivo, nella propria squadra. Può servire per salvare un ragazzo bocciato dagli altri ma ritenuto meritevole, oppure per "rubare" un talento ai colleghi e lavorarci a ogni costo.

Il calendario: Bootcamp, Last Call e Live

Fase Quando Bootcamp, prima puntata Giovedì 1° ottobre Bootcamp, seconda puntata Giovedì 8 ottobre Last Call Dopo i Bootcamp Live Show Da giovedì 22 ottobre

I Bootcamp sono anche l'ultima occasione in cui i giudici lavorano insieme. Alle Last Call gli artisti vengono divisi in squadre e ognuno viene giudicato solo dal proprio giudice. Torna il meccanismo delle tre sedie da riempire, tra uno switch e l'altro: quando saranno occupate in modo definitivo, Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi avranno le squadre da portare ai Live Show, in partenza giovedì 22 ottobre.

Dove vedere X Factor 2026

X Factor va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ed è sempre disponibile on demand e su Sky Go. In chiaro le puntate passano ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo. Il programma è uno Sky Original prodotto da Fremantle.

Domande frequenti

Quando iniziano i Bootcamp di X Factor 2026?

I Bootcamp di X Factor 2026 iniziano giovedì 1° ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La seconda puntata va in onda giovedì 8 ottobre. In chiaro le puntate arrivano il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo.

Come si supera il Bootcamp di X Factor 2026?

Per superare il Bootcamp serve l'unanimità: tutti e quattro i giudici devono girare la carta verde. Se la giuria si divide, i giudici discutono per trovare un accordo; se resta almeno una carta rossa, l'artista è eliminato, a meno che un giudice non usi il suo X Pass.

Quando iniziano i Live di X Factor 2026?

I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre su Sky Uno e NOW. Prima ci sono i due Bootcamp, l'1 e l'8 ottobre, e poi le Last Call, dove ogni giudice forma la propria squadra di tre artisti con il meccanismo delle sedie.