Dal Treno del Foliage tra Piemonte e Ticino alle faggete patrimonio UNESCO dell'Abruzzo e delle Foreste Casentinesi, dalle Langhe della Fiera del Tartufo ai larici delle Dolomiti: otto idee per vivere i colori dell'autunno in due giorni.

Ottobre è il mese giusto per un weekend fuoriporta tra i colori del foliage. Tra le mete italiane più belle ci sono la Val Vigezzo con il Treno del Foliage dal 10 ottobre, le Langhe con la Fiera del Tartufo di Alba, le faggete patrimonio UNESCO del Parco nazionale d'Abruzzo e delle Foreste Casentinesi, i larici delle Dolomiti.

Quando vedere il foliage

Il foliage è il cambio di colore delle foglie degli alberi decidui, che passano dal verde al giallo, all'arancio e al rosso prima di cadere. In Italia lo spettacolo si concentra tra metà ottobre e inizio novembre, prima in montagna e poi a quote più basse. Il momento esatto cambia ogni anno e dipende da temperature e piogge: dopo un settembre caldo conviene controllare le condizioni sul posto prima di partire.

1. Val Vigezzo e il Treno del Foliage

Dal 10 ottobre al 15 novembre la ferrovia Vigezzina-Centovalli propone il Treno del Foliage, 52 chilometri di binari tra Domodossola, in Piemonte, e Locarno, nel Canton Ticino. Il percorso attraversa la Val Vigezzo e le Centovalli tra boschi, gole e ponti, ed è citato tra le tratte ferroviarie più belle d'Europa. Un weekend può unire il viaggio in treno a una sosta sul Lago Maggiore. Nei fine settimana d'autunno conviene prenotare per tempo.

2. Langhe e Roero, tra vigne e tartufi

In autunno le colline delle Langhe e del Roero si colorano di giallo e rosso con i vigneti dopo la vendemmia. Dal 10 ottobre al 6 dicembre Alba ospita la 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, con il mercato mondiale del tartufo aperto il sabato e la domenica nel Cortile della Maddalena, nel centro storico. È l'occasione per unire passeggiate tra i filari, borghi come Barolo e La Morra e la cucina del territorio.

3. Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Il parco custodisce cinque delle tredici faggete italiane inserite nel patrimonio mondiale UNESCO tra le antiche faggete primordiali d'Europa: Valle Cervara, Selva Moricento, Coppo del Morto, Coppo del Principe e Val Fondillo. La Val Fondillo, vicino a Opi, è una delle mete più frequentate in autunno, con sentieri adatti anche alle famiglie. Il paese di Pescasseroli è una buona base per il weekend.

4. Foreste Casentinesi, tra Toscana e Romagna

Nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi si trova la faggeta di Sasso Fratino, anche questa patrimonio UNESCO e riserva integrale non accessibile al pubblico. I boschi intorno a Camaldoli, con il suo eremo e il monastero, e a Badia Prataglia offrono comunque sentieri immersi tra faggi e abeti. La stagione autunnale del parco è una delle più richieste dagli escursionisti.

5. I larici delle Dolomiti

In montagna il protagonista del foliage è il larice, l'unica conifera che in autunno cambia colore e diventa dorato prima di perdere gli aghi. Le valli dolomitiche tra Trentino e Alto Adige, con i loro boschi di larici sotto le cime, sono tra gli scenari più fotografati della stagione. Il periodo migliore va da metà a fine ottobre, prima delle prime nevicate.

6. Monti Cimini e Lago di Vico

A meno di un'ora e mezza da Roma, la faggeta di Monte Cimino, sopra Soriano nel Cimino, fa parte delle faggete UNESCO insieme a quella di Monte Raschio, a Oriolo Romano. Un weekend nella Tuscia può unire la passeggiata nel bosco, il Lago di Vico e i borghi della zona.

7. Parco Giardino Sigurtà

Per chi preferisce un giardino al bosco, il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, vicino al Lago di Garda, resta aperto fino al 15 novembre. In autunno viali e alberi si colorano, e il parco organizza eventi come la giornata dedicata ai bambini del 4 ottobre e quella per gli artisti del 17 ottobre. In ottobre e novembre l'ultimo ingresso è alle 17.

8. Pollino, il foliage del Sud

Nel Parco nazionale del Pollino, tra Basilicata e Calabria, si trovano due faggete UNESCO: Cozzo Ferriero e Pollinello. È una meta per chi ama le escursioni più impegnative, tra faggi secolari e i pini loricati, simbolo del parco.

Consigli per il weekend del foliage

Controlla il meteo e lo stato dei colori poco prima di partire, informandoti presso i parchi o gli uffici turistici. Parti presto la mattina: la luce radente e i boschi meno affollati regalano le foto migliori. Porta abbigliamento a strati e scarpe da trekking, perché in montagna le temperature cambiano in fretta. Nei parchi nazionali resta sui sentieri segnati e rispetta le regole di tutela.

Domande frequenti

Quando vedere il foliage in Italia nel 2026? In Italia il foliage si vede soprattutto tra metà ottobre e inizio novembre. In montagna, tra larici e faggi, i colori arrivano prima, mentre in collina e pianura il picco è più tardivo. Il momento preciso dipende dall'andamento del meteo, per cui conviene informarsi sulle condizioni locali prima di partire.

Quando parte il Treno del Foliage 2026? Il Treno del Foliage della ferrovia Vigezzina-Centovalli viaggia dal 10 ottobre al 15 novembre 2026. Il percorso di 52 chilometri collega Domodossola, in Piemonte, a Locarno, in Svizzera, attraversando la Val Vigezzo e le Centovalli. Nei fine settimana d'autunno è consigliata la prenotazione anticipata.

Dove sono le faggete UNESCO in Italia? Le faggete italiane patrimonio UNESCO sono tredici. Cinque si trovano nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra cui la Val Fondillo, altre sono Sasso Fratino nelle Foreste Casentinesi, Monte Cimino e Monte Raschio nel Viterbese, Cozzo Ferriero e Pollinello nel Pollino, Valle Infernale in Aspromonte e due nel Gargano.

Quando è la Fiera del Tartufo di Alba 2026? La 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026. Il mercato mondiale del tartufo è aperto il sabato e la domenica nel Cortile della Maddalena, nel centro storico di Alba, con degustazioni, show cooking ed eventi. Nei weekend è consigliata la prenotazione.