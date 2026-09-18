Weekend ricco di ospiti per “Verissimo”. Sabato 19 e domenica 20 settembre Silvia Toffanin torna su Canale 5 con due nuove puntate: tra i protagonisti Riccardo Scamarcio, Chanel Totti, Fabio Maria Damato, Ilary Blasi, Emanuele Filiberto, Alessandra Mussolini e la campionessa di tuffi Chiara Pellacani.

Due giorni, due puntate e una lunga serie di interviste che attraversano spettacolo, televisione, sport e attualità. Verissimo torna nel weekend del 19 e 20 settembre su Canale 5 con Silvia Toffanin pronta ad accogliere nuovi protagonisti nel suo studio.

Tra le interviste più attese c'è quella di Fabio Maria Damato, ex stretto collaboratore di Chiara Ferragni, che per la prima volta parlerà in televisione della propria vicenda e offrirà la sua versione sul cosiddetto “Pandoro gate”.

Ma sarà anche un weekend nel segno della famiglia Totti-Blasi: Chanel Totti sarà protagonista sabato della sua prima intervista televisiva, mentre domenica arriverà in studio la madre Ilary Blasi.

Verissimo sabato 19 settembre: Chanel Totti e Fabio Maria Damato

La puntata di sabato vedrà tra i protagonisti Riccardo Scamarcio, reduce dal riconoscimento come miglior attore nella sezione Orizzonti dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia per I figli della scimmia.

Grande attenzione è destinata poi all'intervista a Fabio Maria Damato. L'ex braccio destro di Chiara Ferragni affronterà per la prima volta in televisione la propria storia e parlerà della vicenda conosciuta mediaticamente come “Pandoro gate”.

Per Verissimo sarà una prima volta anche quella di Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che farà il suo debutto in un'intervista televisiva.

Una presenza che anticiperà idealmente quella della madre, attesa nello studio di Silvia Toffanin il giorno successivo.

Riccardo Scamarcio, Mauro Corona e Sabrina Soussi

Nella puntata del sabato ci sarà anche Mauro Corona, che presenterà il nuovo libro Felice e avrà modo di raccontarne i temi nello studio di Canale 5.

Completa il gruppo degli ospiti Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

La puntata metterà quindi insieme cinema, attualità, letteratura e personaggi diventati popolari attraverso i reality e i programmi televisivi.

Domenica arriva Ilary Blasi dopo il matrimonio

Tra le protagoniste di domenica 20 settembre ci sarà Ilary Blasi, che secondo le anticipazioni diffuse dal programma parlerà anche del matrimonio con Bastian Müller, celebrato il 13 settembre.

La conduttrice è inoltre impegnata nella nuova stagione del Grande Fratello Vip e sarà accompagnata a Verissimo dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Si preannuncia dunque un'intervista particolarmente ricca, tra vita privata e televisione.

Emanuele Filiberto e Alessandra Mussolini a Verissimo

Silvia Toffanin incontrerà poi Emanuele Filiberto, protagonista di un'intervista personale annunciata come particolarmente aperta.

In studio arriverà anche Alessandra Mussolini, in vista del suo debutto come opinionista nella nuova edizione di Uomini e Donne.

Dal mondo dello sport sarà invece ospite Chiara Pellacani, protagonista agli Europei di tuffi di Parigi 2026, dove ha conquistato cinque medaglie d'oro.

La testimonianza della mamma di Aurora Tila

La puntata domenicale cambierà tono con la testimonianza di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, la tredicenne uccisa nel 2024.

La madre della ragazza sarà ospite dopo la recente sentenza d'appello che, secondo le anticipazioni del programma, ha ridotto da 17 a 15 anni la pena inflitta all'ex fidanzato.

Un momento dedicato quindi alla cronaca e al racconto di una madre, all'interno di un weekend nel quale Verissimo alternerà personaggi dello spettacolo a storie legate all'attualità.

L'appuntamento con Silvia Toffanin è sabato 19 e domenica 20 settembre su Canale 5.