Silvia Toffanin apre il weekend con Elisabetta Canalis e Antonia Salzano Acutis, e la domenica ospita Amanda Knox, per la prima volta in tv con il marito e i figli, dopo le polemiche sul suo spettacolo Cartwheel.

Verissimo torna sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 alle 16.30 su Canale 5 con Silvia Toffanin. Sabato ci sono Elisabetta Canalis, Antonia Salzano Acutis con l'attore Samuele Carrino e la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. Domenica Amanda Knox parla della sua vicenda in un'intervista esclusiva, per la prima volta in tv con il marito e i figli.

Sabato 26 settembre: Canalis, Acutis e Lollobrigida

La puntata del sabato si apre con Elisabetta Canalis, che tornerà presto su Canale 5 con la nuova edizione di Tu sì que vales.

A un anno dalla canonizzazione di Carlo Acutis arriva in studio la madre, Antonia Salzano Acutis, per presentare Il mio nome è Carlo, il film tv in onda domenica 27 settembre in prima serata su Canale 5. Con lei c'è Samuele Carrino, il giovane attore che nel film interpreta Carlo a quindici anni.

Momento di festa per Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità, che aspetta il secondo figlio. Arriva in studio con il marito Matteo e il piccolo Tommaso.

Spazio anche alle novità professionali e personali della ballerina Giulia Stabile, alla nuova fase di vita del ballerino e coreografo Raimondo Todaro e ad Alessandra Ciociola, che dopo Temptation Island racconta la sua relazione tormentata con Rosario.

Domenica 27 settembre: Amanda Knox con il marito e i figli

La domenica si apre con Amanda Knox. A quasi vent'anni dall'omicidio di Meredith Kercher a Perugia, nel novembre 2007, per cui Knox è stata assolta in via definitiva nel 2015, torna a parlare della sua vicenda in un'intervista esclusiva con Silvia Toffanin. È la sua prima volta in tv con il marito Christopher e i figli Eureka ed Echo.

Knox risponde anche alle polemiche su Cartwheel, lo spettacolo in cui ripercorre la sua storia, portato ad agosto al Fringe di Edimburgo e criticato dalla famiglia Kercher.

Heather Parisi, Samira Lui e Orietta Berti

Intervista di famiglia per Heather Parisi, che presenta al pubblico i gemelli Elizabeth e Dylan. In studio anche Samira Lui, ogni giorno su Canale 5 con La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti.

Chiude la domenica Orietta Berti, con il figlio Otis, la nuora Lia e le nipotine Olivia e Ottavia, per rivivere le emozioni delle recenti nozze di Otis e Lia.

Dove vedere Verissimo

Verissimo va in onda il sabato e la domenica pomeriggio alle 16.30 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Verissimo sabato 26 e domenica 27 settembre?

Verissimo va in onda sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 alle 16.30 su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Il programma è ripartito il weekend del 19 e 20 settembre con il doppio appuntamento. Le puntate si possono vedere anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 26 settembre?

Sabato 26 settembre 2026 a Verissimo ci sono Elisabetta Canalis, Antonia Salzano Acutis con l'attore Samuele Carrino, la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida con il marito e il figlio, Giulia Stabile, Raimondo Todaro e Alessandra Ciociola, reduce dall'esperienza a Temptation Island.

Chi sono gli ospiti di Verissimo domenica 27 settembre?

Domenica 27 settembre 2026 a Verissimo ci sono Amanda Knox con il marito Christopher e i figli, per la prima volta insieme in tv, Heather Parisi con i gemelli Elizabeth e Dylan, Samira Lui della Ruota della Fortuna e Orietta Berti con il figlio Otis, la nuora Lia e le nipotine.

Cos'è Cartwheel, lo spettacolo di Amanda Knox?

Cartwheel è lo spettacolo in cui Amanda Knox ripercorre la sua storia, dal delitto di Perugia del 2007 al processo e all'assoluzione definitiva del 2015. Lo ha portato ad agosto 2026 al Fringe di Edimburgo, tra le critiche della famiglia di Meredith Kercher. Ne parla a Verissimo il 27 settembre.