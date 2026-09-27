A ottobre 2026 arrivano al cinema Digger di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise e Verity con Anne Hathaway (1 ottobre), The Social di Aaron Sorkin (8), il film su Pino Daniele Je so' pazzo (15), Clayface e Klara e il sole (22). Tra gli italiani anche L'estranea, candidato all'Oscar, e Dio ride con Pierfrancesco Favino (29).

1 ottobre: Tom Cruise e Anne Hathaway

Digger. Alejandro G. Iñárritu scrive e dirige il suo nuovo film con Tom Cruise protagonista, affiancato da Jesse Plemons e John Goodman. La trama è rimasta riservata fino all'ultimo. Distribuisce Warner Bros. Pictures.

Verity. Michael Showalter adatta il bestseller di Colleen Hoover. Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), scrittrice in difficoltà, viene assunta per completare i libri della celebre autrice Verity Crawford (Anne Hathaway). Nella casa dei Crawford trova appunti autobiografici inquietanti sul marito Jeremy (Josh Hartnett) e comincia a non distinguere più la finzione dalla realtà. Esce con Sony Pictures.

8 ottobre: The Social e il candidato all'Oscar

The Social: Il prezzo della verità. Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook quindici anni dopo The Social Network. Stavolta racconta l'inchiesta del giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) e dell'ingegnera Frances Haugen (Mikey Madison), che portarono alla luce ciò che l'azienda sapeva dei danni dei social sulla salute mentale e sulla radicalizzazione. Jeremy Strong interpreta Mark Zuckerberg. Distribuisce Eagle Pictures.

L'estranea. Il quarto film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Dopo che la piccola Alice viene morsa da un cane, sua madre Anna incontra nella cappella dell'ospedale una donna misteriosa che le propone un patto: salvare la figlia in cambio del futuro del primogenito Tobia. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Alla Mostra di Venezia ha vinto il premio CinemaGiovani. Distribuisce 01 Distribution.

15 ottobre: Pino Daniele e Street Fighter

Je so' pazzo. Massimiliano Caiazzo interpreta Pino Daniele nel film di Nicola Prosatore, tratto dal libro del figlio Alessandro Daniele. Il racconto parte dall'infanzia nei vicoli di Napoli e arriva al concerto del 1981 davanti a oltre 200.000 persone, tra musica, conflitti familiari e il rapporto complicato con la città. Distribuisce 01 Distribution.

Street Fighter. Il videogioco Capcom torna al cinema con la regia di Kitao Sakurai. Nel 1993 Ryu (Andrew Koji) e Ken (Noah Centineo) si ritrovano al torneo mondiale organizzato da M. Bison (David Dastmalchian), dove scoprono una cospirazione mortale. Jason Momoa è Blanka, Callina Liang è Chun-Li. Esce con Eagle Pictures.

Primetime. Robert Pattinson è il protagonista del film di Lance Oppenheim, distribuito da I Wonder Pictures.

Il giorno dopo, venerdì 16 ottobre, Mubi porta in sala Fatherland di Paweł Pawlikowski con Sandra Hüller e August Diehl.

22 ottobre: Clayface, Klara e il sole e la Gialappa's Band

Clayface. L'horror dei DC Studios diretto da James Watkins, su sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini. Matt Hagen, dalla strada a divo di Hollywood, resta sfigurato per colpa di un boss del crimine: una cura sperimentale gli restituisce il volto ma deforma la sua percezione della realtà, e la vendetta prende il sopravvento. Con Tom Rhys Harries, Naomi Ackie ed Eddie Marsan. Distribuisce Warner Bros.

Klara e il sole. Taika Waititi porta al cinema il romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro. Klara è un'amica artificiale progettata per alleviare la solitudine degli adolescenti, e il suo legame con Josie aiuta una famiglia segnata da una perdita. Nel cast Jenna Ortega, Amy Adams, Natasha Lyonne e Steve Buscemi. Esce con Eagle Pictures.

Wildwood – I segreti del bosco proibito. Il nuovo film in stop-motion dello studio Laika, diretto da Travis Knight e tratto dal romanzo di Colin Meloy. Prue entra in una foresta incantata vicino a Portland per salvare il fratellino rapito da uno stormo di corvi, insieme al compagno di scuola Curtis. Distribuisce Notorious Pictures.

L'assurda storia della Gialappa's Band. Walter Veltroni racconta quarant'anni di storia italiana attraverso Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, il trio che ha fatto ridere gli italiani senza mai farsi vedere. Distribuisce Medusa Film.

29 ottobre: Favino, Veronesi e una commedia nera

Dio ride. Giovanni Veronesi, dopo la chiusura della Mostra di Venezia, porta in sala una storia seicentesca ispirata a fatti veri. Frate Leopoldo (Pierfrancesco Favino) racconta il Vangelo ai contadini con un linguaggio popolare, finché il Papa non manda a indagare il cardinale inquisitore Maculani (Silvio Orlando). Nel cast anche Alma Noce, Francesco Gheghi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi. Distribuisce PiperFilm.

Un tranquillo funerale di famiglia. Massimiliano Bruno firma il remake di Funeral Party. Al funerale del patriarca dei Mancuso, i fratelli Daria (Claudia Pandolfi) e Riccardo (Pietro Sermonti) devono fare i conti con vecchi rancori e segreti mai confessati. Con Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi e Carlo Buccirosso. Distribuisce 01 Distribution.

Il calendario delle uscite di ottobre 2026

1 ottobre: Digger; Verity

8 ottobre: The Social: Il prezzo della verità; L'estranea

15 ottobre: Je so' pazzo; Street Fighter; Primetime

16 ottobre: Fatherland

22 ottobre: Clayface; Klara e il sole; Wildwood; L'assurda storia della Gialappa's Band

29 ottobre: Dio ride; Un tranquillo funerale di famiglia

Domande frequenti

Quali sono i film più attesi al cinema a ottobre 2026? Tra i titoli più attesi ci sono Digger di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise e Verity con Anne Hathaway e Dakota Johnson, entrambi dal 1° ottobre, The Social di Aaron Sorkin dall'8, Street Fighter dal 15, Clayface e Klara e il sole di Taika Waititi dal 22 ottobre.

Quali film italiani escono al cinema a ottobre 2026? L'8 ottobre esce L'estranea di Paolo Strippoli, candidato italiano all'Oscar. Il 15 arriva Je so' pazzo su Pino Daniele, il 22 il documentario di Walter Veltroni sulla Gialappa's Band, il 29 Dio ride di Giovanni Veronesi con Favino e Un tranquillo funerale di famiglia di Massimiliano Bruno.

Quando esce il film su Pino Daniele? Je so' pazzo arriva nelle sale giovedì 15 ottobre 2026 con 01 Distribution. Diretto da Nicola Prosatore e tratto dal libro del figlio Alessandro Daniele, racconta il cantautore dall'infanzia a Napoli fino al grande concerto del 1981. Pino Daniele è interpretato da Massimiliano Caiazzo.

Di cosa parla The Social di Aaron Sorkin? The Social: Il prezzo della verità, dall'8 ottobre al cinema con Eagle Pictures, racconta l'inchiesta del giornalista Jeff Horwitz e dell'ex ingegnera di Facebook Frances Haugen sui danni dei social network. Jeremy Allen White e Mikey Madison sono i protagonisti, Jeremy Strong interpreta Mark Zuckerberg.