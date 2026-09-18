Maria De Filippi riapre lo studio di “Uomini e Donne”. Da lunedì 21 settembre il dating show torna nel pomeriggio di Canale 5 con una novità importante: Alessandra Mussolini entra nel cast degli opinionisti accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Sul Trono Classico si parte invece con Giorgia e Giacomo.

Il pomeriggio di Canale 5 ritrova uno dei suoi appuntamenti storici. Lunedì 21 settembre torna “Uomini e Donne”, pronto a inaugurare una nuova stagione tra conoscenze, corteggiamenti e inevitabili confronti in studio.

La formula resta quella che negli anni ha costruito l'identità del programma di Maria De Filippi, ma questa volta c'è una novità destinata a modificare gli equilibri tra le poltrone degli opinionisti: l'arrivo di Alessandra Mussolini.

L'appuntamento sarà, come indicato nella nota ufficiale, dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

Alessandra Mussolini entra a Uomini e Donne

Non si tratta di una semplice partecipazione come ospite. Alessandra Mussolini entra stabilmente nel cast nel ruolo di opinionista.

Ad attenderla ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, che continueranno a commentare ciò che accade tra protagonisti, dame, cavalieri e tronisti.

Gli opinionisti diventano dunque quattro e l'ingresso di Mussolini rappresenta la principale novità annunciata per la partenza della stagione.

Una nuova esperienza televisiva per lei e, soprattutto, una presenza che si inserisce in un gruppo ormai molto riconoscibile dal pubblico del programma.

Chi sono Giorgia e Giacomo, i nuovi tronisti

Le prime anticipazioni svelano anche i nomi dei protagonisti del Trono Classico.

Al momento i tronisti sono due.

Giorgia ha 25 anni, viene da Roma ed è una studentessa magistrale di Psicologia Clinica.

Il secondo protagonista è Giacomo, 30 anni, originario di Carpi, in provincia di Modena, e responsabile commerciale per un'azienda.

Saranno loro a cominciare il percorso alla ricerca di una possibile relazione, incontrando i corteggiatori e le corteggiatrici che arriveranno nello studio di Maria De Filippi.

La precisazione “per ora”, presente nella presentazione ufficiale, lascia aperta la composizione futura del Trono Classico.

Torna anche il Trono Over

Accanto al Trono Classico rimane uno dei pilastri della trasmissione: il Trono Over.

La nuova stagione ritroverà diverse dame e cavalieri già conosciuti dal pubblico, ai quali si aggiungeranno nuovi protagonisti.

Continua quindi la convivenza delle due anime di Uomini e Donne, con generazioni differenti riunite nello stesso studio e con il medesimo obiettivo: conoscere qualcuno con cui costruire un rapporto.

Quando inizia Uomini e Donne 2026

La nuova stagione di “Uomini e Donne” comincia lunedì 21 settembre 2026 su Canale 5.

La trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 ed è ideata e condotta da Maria De Filippi. Il programma è curato da Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e diretto da Stefano Carriero.

La stagione parte dunque da tre elementi già definiti: due nuovi tronisti, il ritorno del Trono Over e soprattutto un nuovo volto tra gli opinionisti.